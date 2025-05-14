2025'te Performansı İzlemek için En İyi 10 Instagram Analiz Aracı

Her ay 2 milyardan fazla kişi Instagram kullanıyor. Bir sosyal medya yöneticisi olarak, diğer markalar, rastgele memler, kedi videoları ve diğer influencer'larla dikkat çekmek için rekabet ediyorsunuz.
İstediğiniz sonuçları veren bir Instagram stratejisi nasıl oluşturulur? Öncelikle, verilerden ders çıkararak. Trendleri, içgörüleri ve fırsatları tespit etmek için Instagram analiz uygulamalarına ihtiyacınız var.
Instagram analiz araçları, içeriğinizin ve Instagram iş hesabınızın performansını izlemenize yardımcı olur. Instagram yatırımınızdan daha yüksek bir ROI elde etmenizi sağlayan analiz verilerinden değerli içgörüler edinin.
Bu yazıda, Instagram analizlerini izlemek için en iyi 10 araç, bunların özellikleri, dezavantajları ve fiyatları ile pazarlama stratejinizi nasıl şekillendirebilecekleri ele alınmaktadır.
Bir Instagram Analiz Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Instagram analiz araçlarında aramanız gereken özellikler şunlardır.
- Kapsamlı izleme: Erişim, etkileşim, hashtag performansı ve takipçi artışı gibi önemli metrikleri kapsayan derinlemesine analizler ve sağlam raporlar sunan Instagram analiz araçlarını arayın
- Kitle bilgileri: Instagram analiz aracınız, konum, yaş, cinsiyet, etkileşim metrikleri ve takipçilerinizin ilgi alanları dahil olmak üzere ayrıntılı takipçi demografik bilgilerine erişim sağlamalıdır
- Kullanıcı dostu arayüz: Farklı paydaşların analiz verilerine kolayca erişebilmesi ve gezinebilmesi için sezgisel bir gösterge paneline sahip güçlü bir Instagram analiz aracı seçin
- Gerçek zamanlı izleme: Kitle etkileşimlerini ve trend olan içerikleri gerçek zamanlı olarak izleyen bir araç tercih edin
- Rekabet analizi araştırması: Optimizasyon ve büyüme alanlarını belirlemek için performansınızı rakiplerinizle karşılaştırabileceğiniz bir Instagram analiz aracı seçin
- Optimizasyon: Instagram analiz aracında, en uygun yayınlama zamanları, yayınlara göre en uygun içerik türleri (örneğin, makaralar) ve geçmiş verilere ve trendlere dayalı başlık ve hashtag fikirleri gibi AI destekli öneriler gibi öneri özelliklerini arayın
- Entegrasyon özellikleri: Tutarlı ve veri odaklı bir sosyal medya pazarlama stratejisi için, mevcut sosyal medya yönetim araçları ve analiz platformları ile entegre olan bir Instagram aracı tercih edin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Instagram Analiz Aracı
1. SocialBook
SocialBook, markaların ve influencer'ların sosyal medya erişimini artırmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olan bir Instagram analiz aracıdır. SocialBook, markaların influencer'ları aramak, onlarla iletişime geçmek ve işbirliği yapmak için harcad ıkları zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur.
Kadın profesyoneller için bisiklet giyim markasının Instagram'da bir pazarlama kampanyası başlatmayı planladığını varsayalım. Amaç, Instagram'da kadın bisiklet profesyonellerinin desteğiyle bir ürün lansman kampanyası oluşturmak, müşteri geri bildirimlerini toplamak ve ilgi çekici bir topluluk oluşturmaktır.
Marka, kendi nişinde etkileyicileri bulmak, e-postalar göndermek ve kampanyayı tek bir gösterge panelinden yönetmek için bir Instagram analiz aracı kullanıyor.
SocialBook'un ücretsiz Instagram analiz aracı, içerik oluşturucuların takipçi sayısını artırmasına ve erişimlerinden para kazanmasına yardımcı olarak en popüler sosyal medya analiz araçlarından biri haline gelmiştir.
SocialBook'un en iyi özellikleri
- Profillere notlar ekleyerek influencer ilişkilerini yönetin ve işbirliği hakkında net bir resim elde edin
- Entegrasyon özellikleri, listenizdeki tüm etkileyicilere tek seferde toplu e-postalar göndermenizi sağlar
- Her bir influencer'ın performansını ve gelirini, benzersiz kupon kodlarını izleyerek değerlendirin
- Hesap analizi gösterge paneli ile pazarlama KPI'larını izleyin ve kampanya maliyetleri hakkında içgörüler edinin
SocialBook sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, analiz verilerinin güncellenmesinde ara sıra aksaklıklar ve gecikmeler olduğunu bildiriyor
- Kullanıcılar, analiz modülünün gezinmesinin karmaşık olduğunu düşünüyor
SocialBook fiyatlandırması
- Platinum: 499 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SocialBook puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (56 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
2. SocialPilot
Düzenli olarak Instagram hikayeleri ve gönderileri paylaşmanıza rağmen etkileşim alamıyor musunuz? İçeriğiniz takipçilerinizin ilgisini çekmiyor olabilir.
Hedef kitlenin davranışlarını ve beklentilerini anlamak, Instagram hesaplarınızı büyütmek için hayati bir büyüme stratejisidir .
Bir Instagram analiz aracı olan SocialPilot, hedef kitlenizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Instagram'da kitle kalite puanını kullanarak içgörüler elde edin ve stratejik pazarlama kararları alın.
SocialPilot'un en iyi özellikleri
- SocialPilot kullanarak yayınlayıp yayınlamadığınıza bakılmaksızın Instagram yayınlarınızın analizlerini izleyin
- Farklı Instagram profilleri için özelleştirilebilir PDF raporlarını otomatik olarak planlayın ve bekleyen eylemleriniz için Slack uyarıları alın
- SocialPilot'un AI Assistant özelliği, içeriğinizi yeniden yazmanıza ve yeniden kullanmanıza yardımcı olur
- Önceden oluşturulmuş sosyal medya şablonlarını kullanın ve her gönderinin markanızın sesine uygun olmasını sağlamak için başlıklar oluşturun
SocialPilot sınırlamaları
- Başka bir gönderiyle aynı anda yeni bir gönderi planladığınızda uyarı verilmez, bu da çift gönderime neden olur
- Raporlama analitiği, Google Analytics gibi diğer araçlar kadar güçlü değildir
SocialPilot fiyatlandırması
- Profesyonel: 22,5 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Küçük Takım: 37,5 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Ajans: 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Agency+: 150 $/ay (yıllık faturalandırılır)
SocialPilot puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (673 yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (362 yorum)
3. Phlanx
Güvenlik uzmanları, Instagram'ın milyonlarca sahte bot hesabına ev sahipliği yaptığını söylüyor.
Phlanx gibi Instagram analiz araçları, sahte takipçileri olan hesapları tespit etmenize veya bir influencer'ın gönderilerinin meşru etkileşim alıp almadığını keşfetmenize yardımcı olur. Influencer pazarlama harcamalarınızda daha iyi ROI elde edin.
Phlanx'ın içerik pazarlama yazılımı, üç anahtar Instagram etkileşim metriğini hesaplar: Instagram Etkileşim Hesaplayıcı, Instagram Gönderi Beğeni Hesaplayıcı ve Instagram Rakip Takipçisi.
Phlanx'ın Instagram analitiği gibi ücretsiz araçlar, gelecekteki Instagram kampanyalarınızı kolaylaştırmak için hesaplarınızın ve rakiplerinizin etkileşimlerini de izler.
Phlanx'ın en iyi özellikleri
- Influencer'ların hesaplarında gerçek veya aktif olmayan takipçilerini ve etkileşim oranlarını belirlemek için Instagram denetimi
- Phlanx'ın Instagram Etkileşim Hesaplayıcısı ile hesap etkileşim oranınızı ölçün ve hedef kitlenizin içeriğinizle rezonansa girdiğinden emin olun
- Anahtar metrikleri ve nicel verileri yan yana değerlendirmek için hesabınızı rakiplerinizinkiyle karşılaştırın
- Phlanx'ın En Popüler Listeleri'ni kullanarak Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında trend olan influencer'ları bulun
Phlanx sınırlamaları
- Hedef kitlenin faizi gibi belirli metrik verileri güvenilir olmayabilir
Phlanx fiyatlandırması
- Temel: 39 $/ay
- Premium: 60 $/ay
- İş: 90 $/ay
Phlanx puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Analisa. io
Birden fazla hesabı yöneten bir sosyal medya yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Analisa'nın yapay zeka destekli pazarlama analizi yazılımı, en uygun yayınlama zamanları, influencer kampanyası fikirleri ve hedef kitle demografisi gibi önemli Instagram sorularına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlar.
Rakip analizi, geçmiş performans izleme ve influencer haritalama için Analisa'nın ücretsiz Instagram analiz araçlarını kullanın.
Analisa. io en iyi özellikleri
- Etkileşim istatistikleri, hashtag analizi ve takipçi artışı dahil olmak üzere Instagram içerik stratejiniz için ayrıntılı analizler
- Özel tarih aralıkları için influencer'ların geçmiş performanslarını ve sosyal medya içgörülerini alın
- Ayrıntılı içgörüler içeren özel raporlar, farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılar ve Instagram'ın pazarlama stratejisi ve performansı hakkında veriye dayalı bir anlayış sağlar
- Görsel olarak çekici şablonlarda ayrıntılı raporları PDF veya CSV olarak indirin
Analisa. io sınırlamaları
- Hashtag karşılaştırma ve demografi analizi yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Bazı kullanıcılar, analizlerin yanlış olduğundan şikayet ediyor
Analisa. io fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Premium: 48,30 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Artı: 104,30 $/aylık (yıllık faturalandırılır)
- Pro: 167,30 $/aylık (yıllık faturalandırılır)
Analisa. io puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Squarelovin
Matter'ın bulgularına göre, tüketicilerin %69'u markadan gelen bilgilere göre influencer'lara daha fazla güveniyor.
Birden fazla müşteriyi yöneten bir dijital pazarlama yöneticisi olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği kaynaklardan temin etmeli ve müşteri güvenini kazanmak için nişinizdeki sosyal medya hesapları ve influencer'larla çalışmalısınız.
Squarelovin, topluluk içeriğini düzenlemek ve tek bir gösterge panelinden Instagram performansınızı optimize etmek için en iyi ücretsiz Instagram analiz araçlarından biridir. Analiz aracı, hashtag analizi ve oluşturucu ve yönetici ön uçları gibi özellikler içerir.
Müşterilerinizin ilgisini çeken bir marka oluşturun ve içerik oluşturucularla anlamlı ortaklıklar kurun.
Squarelovin'in en iyi özellikleri
- Gösterge paneli, gösterimler, erişim, hikaye ve gönderi etkileşimi, hesap büyümesi, takipçiler ve takipçi etkileşimleri gibi metrikleri analiz eder
- Özel tarih aralıkları için takipçi etkinliğini ve gerçek zamanlı hashtag izlemeyi değerlendirin
- Kişiselleştirilmiş raporları PDF veya Excel biçiminde oluşturun ve indirin
Squarelovin sınırlamaları
- Yavaş yükleme süreleri ve aksaklıklar
- Rekabet analizi, temel analitik ve sosyal dinleme gibi önemli özelliklerden yoksundur
Squarelovin fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Influencer: 9,90 €/kullanıcı/ay
- İş: 14,90 € / kullanıcı / ay
Squarelovin derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. TapInfluence
Varlığınızı ve Instagram metriklerinizi artırmanın harika bir yolu, ürünlerinizi ve markanızı tartışmak için influencer'ları kullanmaktır. TapInfluence'ı kullanarak size özel influencer kampanyaları yürütün.
TapInfluence, sosyal medya yöneticilerinin Instagram'daki geniş mikro ve büyük influencer ağını aramak, onlarla iletişim kurmak ve iş yapmak için kullanabilecekleri uçtan uca bir influencer pazarlama platformudur.
TapInfluence'ın en iyi özellikleri
- Influencer pazarlama kampanyalarınızın ROI'sini ölçmek için kapsamlı analiz gösterge paneli
- Kısa bilgilerin paylaşımından uygulamaya kadar, uçtan uca influencer ilişkilerini yönetmek için gelişmiş kampanya yönetimi ş akışları
- Ürün nişinizle ilgilenen Instagram kullanıcılarını hedeflemek için kapsamlı influencer dizini
TapInfluence sınırlamaları
- TapInfluence'ın özelliklerini ve işlevlerini ilk kez kullanırken öğrenme eğrisi dik
- Influencer'larla çalışırken sözleşme oluşturma veya müzakere yeteneği yoktur
TapInfluence fiyatlandırması
- Standart: 1999 $/ay
- Ajans: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
TapInfluence puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Sprout Social
Sosyal medyayı yönetmek ve birden fazla sosyal medya hesabı için reklam kampanyalarını yönetmek için farklı analiz platformları arasında gidip geldiğinizi hayal edin.
Etkili bir pazarlama analizi yazılımı, markanızın varlığını organik olarak artıracak ve etkileşim ve satış metriklerinizde artış sağlayacaktır.
Markalar, SproutSocial'ı kullanarak müşteri geri bildirimlerini izler, Instagram pazarlama performanslarını değerlendirir ve iyileştirir. Sosyal medya platformlarında rakip markaların kitle büyümesini takip etmek için rakip analizi yapın.
Sprout Social'ın en iyi özellikleri
- Yaratıcı araçlar, sezgisel ş Akışları ve planlama özellikleriyle planlamanızı tek bir platformda optimize edin
- Instagram Hikaye analizi, tıklamalar, yanıtlar ve diğer önemli KPI'lar aracılığıyla hikayelerinizin uzun vadeli etkisini ölçer
- Birden fazla müşteri için gönderi ve profil düzeyinde verileri, hashtag'leri ve kitle etkileşimini analiz edin
- Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn ve diğer sosyal medya platformlarıyla entegre
Sprout Social sınırlamaları
- Yayın takviminin yavaş arayüzü
- Araç çok sayıda özellik ve fonksiyon içerdiğinden öğrenme eğrisi dik
Sprout Social fiyatlandırması
- Standart Fiyat: 249 $/ay
- Profesyonel: 399 $/ay
- Gelişmiş: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sprout Social puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2.600+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (571 yorum)
8. Quintly
Quintly, rakiplerinizle ve Instagram'ın dinamik trendleriyle ayak uydurmanız için gelişmiş sosyal medya analitiği ile dijital pazarlama girişimlerinizi destekler.
Quintly'nin analiz araçları, Instagram hesabınızın takipçi artışını ölçer ve sizinle etkileşime geçen benzersiz tüketicileri bulur. Instagram içerik analizi özelliği, markanız için en iyi performansı gösteren içerik türlerini belirler.
Quintly'nin en iyi özellikleri
- Sosyal medya hedeflerinize uyacak şekilde esnek gösterge panellerinde metrikleri özelleştirin ve düzenleyin
- Özel gösterge panellerinizden raporları, seçtiğiniz zaman ve sıklığa göre atanan kişiye paylaşın
- Quintly, hikayelerinizin verilerini her 30 dakikada bir izleyerek Instagram Hikayeleri performans verilerini otomatik olarak kaydeder
- Instagram içgörüleriyle entegre olarak, içeriğinizle kaç kişinin etkileşime girdiğini ve içeriğinizi ne sıklıkla gördüklerini gösterir
Quintly sınırlamaları
- Kapsamlı veri raporlarının kullanımı zor olabilir
- Küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için pahalıdır
Quintly fiyatlandırma
- Fiyatı 315 $/kullanıcı/ay (üç sosyal medya profili için)
Quintly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (68 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Minter. io
Bir sosyal medya kampanyası yürütüyor ve istediğiniz etkileşimi elde edemiyor musunuz? Instagram hashtag analizi ile pazarlama kampanyalarınızın başarısını artırın.
Markanızla ilgili birden fazla hashtag içeren gönderilerin sayısını ve sıklığını izleyin ve rakiplerinizin hashtag'lerini takip ederek Instagram hayranlarınızı neyin harekete geçirdiğini anlayın.
Instagram analiz aracı Minter. io, markanızın Instagram hashtag kampanyalarını izler ve performanslarını değerlendirir. Hangi tür gönderilerin, fotoğrafların, videoların ve karusellerin trend olduğunu anlayarak bunları maksimum etkileşim için kullanabilirsiniz.
Minter. io'nun en iyi özellikleri
- Monter'in Denetim özelliği ile tam bir Instagram denetimi gerçekleştirin ve Instagram biyografi ayarlarınız, takipçileriniz, gönderileriniz ve hikayeleriniz için optimizasyon ipuçları içeren ayrıntılı bir rapor alın
- Belirli bir kampanyadan elde ettiğiniz takipçilerin türünü veya günlük kitlenin saatlik medya güncellemelerine göre nasıl değiştiğini anlayın
- Günlük olarak kaç takipçi kazandığınızı ve kaybettiğinizi değerlendirin ve geçmiş büyüme verilerini tahmin edin
- İçeriğinizin en çok beğeni ve yorum aldığı zamanları ve en yüksek etkileşim düzeyine ulaşan hashtag'leri belirleyin
Minter. io sınırlamaları
- Raporları dışa aktarmak zaman alıcı ve zahmetli bir iştir
- Rakiplerin verileri yeterince derinlemesine değil
Minter. io fiyatlandırma
- Gümüş: 9 $/kullanıcı/ay
- Altın: 19 $/kullanıcı/ay
- Platinum: 39 $/kullanıcı/ay
Minter. io puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Keyhole
Keyhole, markaların zahmetli işler yapmadan influencer verilerini bulabilmeleri için tasarlanmış bir Instagram analiz uygulamasıdır. Diğer Instagram analiz araçlarından farklı olarak Keyhole, kampanya hedeflerinize göre influencer performansını izler.
Ayrıca, etkileşim metriklerini ayırın ve genel duyarlılığı ve performansı karşılaştırarak etkinliklerini anlayın.
Keyhole'un en iyi özellikleri
- Nişinizdeki etkileyicileri aramak için anahtar kelime ve hashtag analizi
- Gerçek etkileşime sahip iş hesaplarını ve sahte takipçileri olan hesapları belirlemek için gelişmiş analitik
- Akıllı Yayınlama özelliğini kullanarak sosyal medya gönderilerinizi, makaralarınızı ve hikayelerinizi planlayın ve yayınlayın
Keyhole sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için ürün eğitimleri eksik
- Piyasadaki diğer araçlara kıyasla biraz pahalı
Keyhole fiyatlandırması
- Bireysel: 63 $/ay
- Takım: 119 $/ay
- Pro: 199 $/ay
- Gelişmiş: 359 $/ay
- Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla
Keyhole puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (68 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱
Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!
Diğer Sosyal Medya Yönetim Araçları
Diğer sosyal medya platformları ve analiz araçları yüzeysel Instagram içgörülerine ve gelen pazarlamaya odaklanırken, ClickUp pazarlama takımlarının genel verimliliğini artırmak için bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp, etkileyici kampanyaları yöneterek ve görevleri merkezi bir konumdan raporlayarak Instagram stratejinizi şekillendirmenize yardımcı olur.
ClickUp'ın sosyal medya proje yönetimi aracını kullanarak Instagram gönderileriniz ve makaralarınız dahil olmak üzere sosyal medya takviminizi takip edin ve kullanımı kolay bir gösterge panelinde sosyal medya kampanyaları için beyin fırtınası yapın.
ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak yeni kampanya fikirleri üzerinde çalışırken pazarlama ekibinizin üyeleri ve paydaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.
Dijital pazarlama ajansları ve sosyal medya yöneticileri, Instagram analizlerini yönetmek ve kapsamlı içgörüler toplamak için ClickUp'ı tek bir kaynak olarak kullanıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın önceden oluşturulmuş sosyal medya analitik şablonları, Instagram iş akışlarınızı otomatikleştirir ve sosyal medya yöneticilerinin etiketler, bağımlılıklar ve uyarılar ekleyerek projeleri izlemesine olanak tanır
- ClickUp'ın AI araçlarını kullanarak Instagram hesabınızı büyütmek için kampanya optimizasyonu için yeni fikirler üretin
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- Yeni bir Instagram stratejisi oluşturmaktan, mevcut içerik stratejinizi değiştirmeye veya reklam bütçenizi ayarlamaya kadar, Gantt Grafikleri başarı için plan yapmanızı sağlar
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- ClickUp AI gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
Performansı İzlemek için Doğru Instagram Analitik Araçlarını Seçin
Burada listelenen Instagram analiz araçları, Instagram profiliniz için ayrıntılı kitle metriklerini izlemenize, bireysel performans metriklerini yayınlamanıza ve optimizasyon fırsatları önermenize olanak tanır.
ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri arasında kullanıma hazır sosyal medya analizi şablonları, içerik üretimini ölçeklendirmek için özel olarak tasarlanmış bir AI aracı ve işbirliğine dayalı bir gösterge paneli bulunur.
Instagram metriklerini ve influencer kampanyalarını yönetmekten, AI ile sosyal medya gönderileriniz için içerik fikirleri üretmeye kadar, ClickUp her şeyi yapar.
ClickUp'ın en iyi Instagram analiz araçlarıyla entegrasyonu , üçüncü taraf araçlar arasında güvenli veri akışını sağlar. Diğer Instagram analiz araçları arasında geçiş yapmadan Instagram projelerinizi yönetmek için ClickUp'ı kullanın.
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