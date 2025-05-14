2025'te Performansı İzlemek için En İyi 10 Instagram Analiz Aracı

Her ay 2 milyardan fazla kişi Instagram kullanıyor. Bir sosyal medya yöneticisi olarak, diğer markalar, rastgele memler, kedi videoları ve diğer influencer'larla dikkat çekmek için rekabet ediyorsunuz.

İstediğiniz sonuçları veren bir Instagram stratejisi nasıl oluşturulur? Öncelikle, verilerden ders çıkararak. Trendleri, içgörüleri ve fırsatları tespit etmek için Instagram analiz uygulamalarına ihtiyacınız var.

Instagram analiz araçları, içeriğinizin ve Instagram iş hesabınızın performansını izlemenize yardımcı olur. Instagram yatırımınızdan daha yüksek bir ROI elde etmenizi sağlayan analiz verilerinden değerli içgörüler edinin.

Bu yazıda, Instagram analizlerini izlemek için en iyi 10 araç, bunların özellikleri, dezavantajları ve fiyatları ile pazarlama stratejinizi nasıl şekillendirebilecekleri ele alınmaktadır.

Bir Instagram Analiz Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Instagram analiz araçlarında aramanız gereken özellikler şunlardır.

Kapsamlı izleme: Erişim, etkileşim, hashtag performansı ve takipçi artışı gibi önemli metrikleri kapsayan derinlemesine analizler ve sağlam raporlar sunan Instagram analiz araçlarını arayın

Kitle bilgileri: Instagram analiz aracınız, konum, yaş, cinsiyet, etkileşim metrikleri ve takipçilerinizin ilgi alanları dahil olmak üzere ayrıntılı takipçi demografik bilgilerine erişim sağlamalıdır

Kullanıcı dostu arayüz : Farklı paydaşların analiz verilerine kolayca erişebilmesi ve gezinebilmesi için sezgisel bir gösterge paneline sahip güçlü bir Instagram analiz aracı seçin

Gerçek zamanlı izleme: Kitle etkileşimlerini ve trend olan içerikleri gerçek zamanlı olarak izleyen bir araç tercih edin

Rekabet analizi araştırması: Optimizasyon ve büyüme alanlarını belirlemek için performansınızı rakiplerinizle karşılaştırabileceğiniz bir Instagram analiz aracı seçin

Optimizasyon: Instagram analiz aracında, en uygun yayınlama zamanları, yayınlara göre en uygun içerik türleri (örneğin, makaralar) ve geçmiş verilere ve trendlere dayalı başlık ve hashtag fikirleri gibi AI destekli öneriler gibi öneri özelliklerini arayın

Entegrasyon özellikleri: Tutarlı ve veri odaklı bir sosyal medya pazarlama stratejisi için, mevcut sosyal medya yönetim araçları ve analiz platformları ile entegre olan bir Instagram aracı tercih edin

1. SocialBook

via SocialBook

SocialBook, markaların ve influencer'ların sosyal medya erişimini artırmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olan bir Instagram analiz aracıdır. SocialBook, markaların influencer'ları aramak, onlarla iletişime geçmek ve işbirliği yapmak için harcad ıkları zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur.

Kadın profesyoneller için bisiklet giyim markasının Instagram'da bir pazarlama kampanyası başlatmayı planladığını varsayalım. Amaç, Instagram'da kadın bisiklet profesyonellerinin desteğiyle bir ürün lansman kampanyası oluşturmak, müşteri geri bildirimlerini toplamak ve ilgi çekici bir topluluk oluşturmaktır.

Marka, kendi nişinde etkileyicileri bulmak, e-postalar göndermek ve kampanyayı tek bir gösterge panelinden yönetmek için bir Instagram analiz aracı kullanıyor.

SocialBook'un ücretsiz Instagram analiz aracı, içerik oluşturucuların takipçi sayısını artırmasına ve erişimlerinden para kazanmasına yardımcı olarak en popüler sosyal medya analiz araçlarından biri haline gelmiştir.

SocialBook'un en iyi özellikleri

Profillere notlar ekleyerek influencer ilişkilerini yönetin ve işbirliği hakkında net bir resim elde edin

Entegrasyon özellikleri, listenizdeki tüm etkileyicilere tek seferde toplu e-postalar göndermenizi sağlar

Her bir influencer'ın performansını ve gelirini, benzersiz kupon kodlarını izleyerek değerlendirin

Hesap analizi gösterge paneli ile pazarlama KPI'larını izleyin ve kampanya maliyetleri hakkında içgörüler edinin

SocialBook sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, analiz verilerinin güncellenmesinde ara sıra aksaklıklar ve gecikmeler olduğunu bildiriyor

Kullanıcılar, analiz modülünün gezinmesinin karmaşık olduğunu düşünüyor

SocialBook fiyatlandırması

Platinum : 499 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SocialBook puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (56 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

2. SocialPilot

SocialPilot aracılığıyla

Düzenli olarak Instagram hikayeleri ve gönderileri paylaşmanıza rağmen etkileşim alamıyor musunuz? İçeriğiniz takipçilerinizin ilgisini çekmiyor olabilir.

Hedef kitlenin davranışlarını ve beklentilerini anlamak, Instagram hesaplarınızı büyütmek için hayati bir büyüme stratejisidir .

Bir Instagram analiz aracı olan SocialPilot, hedef kitlenizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Instagram'da kitle kalite puanını kullanarak içgörüler elde edin ve stratejik pazarlama kararları alın.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

SocialPilot kullanarak yayınlayıp yayınlamadığınıza bakılmaksızın Instagram yayınlarınızın analizlerini izleyin

Farklı Instagram profilleri için özelleştirilebilir PDF raporlarını otomatik olarak planlayın ve bekleyen eylemleriniz için Slack uyarıları alın

SocialPilot'un AI Assistant özelliği, içeriğinizi yeniden yazmanıza ve yeniden kullanmanıza yardımcı olur

Önceden oluşturulmuş sosyal medya şablonlarını kullanın ve her gönderinin markanızın sesine uygun olmasını sağlamak için başlıklar oluşturun

SocialPilot sınırlamaları

Başka bir gönderiyle aynı anda yeni bir gönderi planladığınızda uyarı verilmez, bu da çift gönderime neden olur

Raporlama analitiği, Google Analytics gibi diğer araçlar kadar güçlü değildir

SocialPilot fiyatlandırması

Profesyonel : 22,5 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Küçük Takım : 37,5 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Ajans : 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Agency+: 150 $/ay (yıllık faturalandırılır)

SocialPilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (673 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (362 yorum)

3. Phlanx

via Phlanx

Güvenlik uzmanları, Instagram'ın milyonlarca sahte bot hesabına ev sahipliği yaptığını söylüyor.

Phlanx gibi Instagram analiz araçları, sahte takipçileri olan hesapları tespit etmenize veya bir influencer'ın gönderilerinin meşru etkileşim alıp almadığını keşfetmenize yardımcı olur. Influencer pazarlama harcamalarınızda daha iyi ROI elde edin.

Phlanx'ın içerik pazarlama yazılımı, üç anahtar Instagram etkileşim metriğini hesaplar: Instagram Etkileşim Hesaplayıcı, Instagram Gönderi Beğeni Hesaplayıcı ve Instagram Rakip Takipçisi.

Phlanx'ın Instagram analitiği gibi ücretsiz araçlar, gelecekteki Instagram kampanyalarınızı kolaylaştırmak için hesaplarınızın ve rakiplerinizin etkileşimlerini de izler.

Phlanx'ın en iyi özellikleri

Influencer'ların hesaplarında gerçek veya aktif olmayan takipçilerini ve etkileşim oranlarını belirlemek için Instagram denetimi

Phlanx'ın Instagram Etkileşim Hesaplayıcısı ile hesap etkileşim oranınızı ölçün ve hedef kitlenizin içeriğinizle rezonansa girdiğinden emin olun

Anahtar metrikleri ve nicel verileri yan yana değerlendirmek için hesabınızı rakiplerinizinkiyle karşılaştırın

Phlanx'ın En Popüler Listeleri'ni kullanarak Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında trend olan influencer'ları bulun

Phlanx sınırlamaları

Hedef kitlenin faizi gibi belirli metrik verileri güvenilir olmayabilir

Phlanx fiyatlandırması

Temel : 39 $/ay

Premium : 60 $/ay

İş: 90 $/ay

Phlanx puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Analisa. io

via Analisa

Birden fazla hesabı yöneten bir sosyal medya yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Analisa'nın yapay zeka destekli pazarlama analizi yazılımı, en uygun yayınlama zamanları, influencer kampanyası fikirleri ve hedef kitle demografisi gibi önemli Instagram sorularına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

Rakip analizi, geçmiş performans izleme ve influencer haritalama için Analisa'nın ücretsiz Instagram analiz araçlarını kullanın.

Analisa. io en iyi özellikleri

Etkileşim istatistikleri, hashtag analizi ve takipçi artışı dahil olmak üzere Instagram içerik stratejiniz için ayrıntılı analizler

Özel tarih aralıkları için influencer'ların geçmiş performanslarını ve sosyal medya içgörülerini alın

Ayrıntılı içgörüler içeren özel raporlar, farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılar ve Instagram'ın pazarlama stratejisi ve performansı hakkında veriye dayalı bir anlayış sağlar

Görsel olarak çekici şablonlarda ayrıntılı raporları PDF veya CSV olarak indirin

Analisa. io sınırlamaları

Hashtag karşılaştırma ve demografi analizi yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Bazı kullanıcılar, analizlerin yanlış olduğundan şikayet ediyor

Analisa. io fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Premium: 48,30 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Artı: 104,30 $ / aylık (yıllık faturalandırılır)

Pro: 167,30 $/aylık (yıllık faturalandırılır)

Analisa. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Squarelovin

via Squarelovin

Matter'ın bulgularına göre, tüketicilerin %69'u markadan gelen bilgilere göre influencer'lara daha fazla güveniyor.

Birden fazla müşteriyi yöneten bir dijital pazarlama yöneticisi olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği kaynaklardan temin etmeli ve müşteri güvenini kazanmak için nişinizdeki sosyal medya hesapları ve influencer'larla çalışmalısınız.

Squarelovin, topluluk içeriğini düzenlemek ve tek bir gösterge panelinden Instagram performansınızı optimize etmek için en iyi ücretsiz Instagram analiz araçlarından biridir. Analiz aracı, hashtag analizi ve oluşturucu ve yönetici ön uçları gibi özellikler içerir.

Müşterilerinizin ilgisini çeken bir marka oluşturun ve içerik oluşturucularla anlamlı ortaklıklar kurun.

Squarelovin'in en iyi özellikleri

Gösterge paneli, gösterimler, erişim, hikaye ve gönderi etkileşimi, hesap büyümesi, takipçiler ve takipçi etkileşimleri gibi metrikleri analiz eder

Özel tarih aralıkları için takipçi etkinliğini ve gerçek zamanlı hashtag izlemeyi değerlendirin

Kişiselleştirilmiş raporları PDF veya Excel biçiminde oluşturun ve indirin

Squarelovin sınırlamaları

Yavaş yükleme süreleri ve aksaklıklar

Rekabet analizi, temel analitik ve sosyal dinleme gibi önemli özelliklerden yoksundur

Squarelovin fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Influencer: 9,90 €/kullanıcı/ay

İş: 14,90 € / kullanıcı / ay

Squarelovin derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. TapInfluence

via TapInfluence

Varlığınızı ve Instagram metriklerinizi artırmanın harika bir yolu, ürünlerinizi ve markanızı tartışmak için influencer'ları kullanmaktır. TapInfluence'ı kullanarak size özel influencer kampanyaları yürütün.

TapInfluence, sosyal medya yöneticilerinin Instagram'daki geniş mikro ve büyük influencer ağını aramak, onlarla iletişim kurmak ve iş yapmak için kullanabilecekleri uçtan uca bir influencer pazarlama platformudur.

TapInfluence'ın en iyi özellikleri

Influencer pazarlama kampanyalarınızın ROI'sini ölçmek için kapsamlı analiz gösterge paneli

Kısa bilgilerin paylaşımından uygulamaya kadar, uçtan uca influencer ilişkilerini yönetmek için gelişmiş kampanya yönetimi ş akışları

Ürün nişinizle ilgilenen Instagram kullanıcılarını hedeflemek için kapsamlı influencer dizini

TapInfluence sınırlamaları

TapInfluence'ın özelliklerini ve işlevlerini ilk kez kullanırken öğrenme eğrisi dik

Influencer'larla çalışırken sözleşme oluşturma veya müzakere yeteneği yoktur

TapInfluence fiyatlandırması

Standart : 1999 $/ay

Ajans : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TapInfluence puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Sprout Social

via SproutSocial

Sosyal medyayı yönetmek ve birden fazla sosyal medya hesabı için reklam kampanyalarını yönetmek için farklı analiz platformları arasında gidip geldiğinizi hayal edin.

Etkili bir pazarlama analizi yazılımı, markanızın varlığını organik olarak artıracak ve etkileşim ve satış metriklerinizde artış sağlayacaktır.

Markalar, SproutSocial'ı kullanarak müşteri geri bildirimlerini izler, Instagram pazarlama performanslarını değerlendirir ve iyileştirir. Sosyal medya platformlarında rakip markaların kitle büyümesini takip etmek için rakip analizi yapın.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Yaratıcı araçlar, sezgisel ş Akışları ve planlama özellikleriyle planlamanızı tek bir platformda optimize edin

Instagram Hikaye analizi, tıklamalar, yanıtlar ve diğer önemli KPI'lar aracılığıyla hikayelerinizin uzun vadeli etkisini ölçer

Birden fazla müşteri için gönderi ve profil düzeyinde verileri, hashtag'leri ve kitle etkileşimini analiz edin

Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn ve diğer sosyal medya platformlarıyla entegre

Sprout Social sınırlamaları

Yayın takviminin yavaş arayüzü

Araç çok sayıda özellik ve fonksiyon içerdiğinden öğrenme eğrisi dik

Sprout Social fiyatlandırması

Standart Fiyat : 249 $/ay

Profesyonel : 399 $/ay

Gelişmiş : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (571 yorum)

8. Quintly

via Quintly

Quintly, rakiplerinizle ve Instagram'ın dinamik trendleriyle ayak uydurmanız için gelişmiş sosyal medya analitiği ile dijital pazarlama girişimlerinizi destekler.

Quintly'nin analiz araçları, Instagram hesabınızın takipçi artışını ölçer ve sizinle etkileşime geçen benzersiz tüketicileri bulur. Instagram içerik analizi özelliği, markanız için en iyi performansı gösteren içerik türlerini belirler.

Quintly'nin en iyi özellikleri

Sosyal medya hedeflerinize uyacak şekilde esnek gösterge panellerinde metrikleri özelleştirin ve düzenleyin

Özel gösterge panellerinizden raporları, seçtiğiniz zaman ve sıklığa göre atanan kişiye paylaşın

Quintly, hikayelerinizin verilerini her 30 dakikada bir izleyerek Instagram Hikayeleri performans verilerini otomatik olarak kaydeder

Instagram içgörüleriyle entegre olarak, içeriğinizle kaç kişinin etkileşime girdiğini ve içeriğinizi ne sıklıkla gördüklerini gösterir

Quintly sınırlamaları

Kapsamlı veri raporlarının kullanımı zor olabilir

Küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için pahalıdır

Quintly fiyatlandırma

Fiyatı 315 $/kullanıcı/ay (üç sosyal medya profili için)

Quintly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (68 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Minter. io

via Minter

Bir sosyal medya kampanyası yürütüyor ve istediğiniz etkileşimi elde edemiyor musunuz? Instagram hashtag analizi ile pazarlama kampanyalarınızın başarısını artırın.

Markanızla ilgili birden fazla hashtag içeren gönderilerin sayısını ve sıklığını izleyin ve rakiplerinizin hashtag'lerini takip ederek Instagram hayranlarınızı neyin harekete geçirdiğini anlayın.

Instagram analiz aracı Minter. io, markanızın Instagram hashtag kampanyalarını izler ve performanslarını değerlendirir. Hangi tür gönderilerin, fotoğrafların, videoların ve karusellerin trend olduğunu anlayarak bunları maksimum etkileşim için kullanabilirsiniz.

Minter. io'nun en iyi özellikleri

Monter'in Denetim özelliği ile tam bir Instagram denetimi gerçekleştirin ve Instagram biyografi ayarlarınız, takipçileriniz, gönderileriniz ve hikayeleriniz için optimizasyon ipuçları içeren ayrıntılı bir rapor alın

Belirli bir kampanyadan elde ettiğiniz takipçilerin türünü veya günlük kitlenin saatlik medya güncellemelerine göre nasıl değiştiğini anlayın

Günlük olarak kaç takipçi kazandığınızı ve kaybettiğinizi değerlendirin ve geçmiş büyüme verilerini tahmin edin

İçeriğinizin en çok beğeni ve yorum aldığı zamanları ve en yüksek etkileşim düzeyine ulaşan hashtag'leri belirleyin

Minter. io sınırlamaları

Raporları dışa aktarmak zaman alıcı ve zahmetli bir iştir

Rakiplerin verileri yeterince derinlemesine değil

Minter. io fiyatlandırma

Gümüş : 9 $/kullanıcı/ay

Altın : 19 $/kullanıcı/ay

Platinum: 39 $/kullanıcı/ay

Minter. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Keyhole

via Keyhole

Keyhole, markaların zahmetli işler yapmadan influencer verilerini bulabilmeleri için tasarlanmış bir Instagram analiz uygulamasıdır. Diğer Instagram analiz araçlarından farklı olarak Keyhole, kampanya hedeflerinize göre influencer performansını izler.

Ayrıca, etkileşim metriklerini ayırın ve genel duyarlılığı ve performansı karşılaştırarak etkinliklerini anlayın.

Keyhole'un en iyi özellikleri

Nişinizdeki etkileyicileri aramak için anahtar kelime ve hashtag analizi

Gerçek etkileşime sahip iş hesaplarını ve sahte takipçileri olan hesapları belirlemek için gelişmiş analitik

Akıllı Yayınlama özelliğini kullanarak sosyal medya gönderilerinizi, makaralarınızı ve hikayelerinizi planlayın ve yayınlayın

Keyhole sınırlamaları

İlk kez kullananlar için ürün eğitimleri eksik

Piyasadaki diğer araçlara kıyasla biraz pahalı

Keyhole fiyatlandırması

Bireysel: 63 $/ay

Takım: 119 $/ay

Pro : 199 $/ay

Gelişmiş: 359 $/ay

Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Keyhole puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (68 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!

Diğer sosyal medya platformları ve analiz araçları yüzeysel Instagram içgörülerine ve gelen pazarlamaya odaklanırken, ClickUp pazarlama takımlarının genel verimliliğini artırmak için bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp, etkileyici kampanyaları yöneterek ve görevleri merkezi bir konumdan raporlayarak Instagram stratejinizi şekillendirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın sosyal medya proje yönetimi aracını kullanarak Instagram gönderileriniz ve makaralarınız dahil olmak üzere sosyal medya takviminizi takip edin ve kullanımı kolay bir gösterge panelinde sosyal medya kampanyaları için beyin fırtınası yapın.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak yeni kampanya fikirleri üzerinde çalışırken pazarlama ekibinizin üyeleri ve paydaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile İşbirliği Yapın ClickUp'taki etkileşimli Beyaz Tahtalar'ı kullanarak tüm takımla yaratıcı bir şekilde işbirliği yapın

Dijital pazarlama ajansları ve sosyal medya yöneticileri, Instagram analizlerini yönetmek ve kapsamlı içgörüler toplamak için ClickUp'ı tek bir kaynak olarak kullanıyor.

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Marka bilinirliğini artırmak, potansiyel müşteriler oluşturmak veya satışları artırmak mı istiyorsunuz? Hedefiniz ne olursa olsun, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirler üretin ve başarıyı izlemek için metrikleri listeleyin

ClickUp'ın Belgeleri'ni kullanarak güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun ve takımınızla sorunsuz bir şekilde fikirlerinizi hayata geçirin

Takipçi sayısı, etkileyici erişimi ve temel analizler gibi ilgili verileri toplayın ve bu bilgileri Tablo Görünümü' nde düzenleyerek zaman içinde bu verileri izleyin

ClickUp Milestones ile herkesin hedeflerini ve bunların büyük resme nasıl uyduğunu görmesini sağlayın ve ilerlemeyi görselleştirin

ClickUp Brain'i kullanarak başlıklar, içerikler, fikirler ve daha fazlası için AI içerikleri oluşturun

ClickUp'ın Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak ürün geliştirme dönüm noktalarınızı görsel olarak planlayın, izleyin ve kutlayın

Yeni bir Instagram stratejisi oluşturmaktan, mevcut içerik stratejinizi değiştirmeye veya reklam bütçenizi ayarlamaya kadar, Gantt Grafikleri başarı için plan yapmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

Burada listelenen Instagram analiz araçları, Instagram profiliniz için ayrıntılı kitle metriklerini izlemenize, bireysel performans metriklerini yayınlamanıza ve optimizasyon fırsatları önermenize olanak tanır.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri arasında kullanıma hazır sosyal medya analizi şablonları, içerik üretimini ölçeklendirmek için özel olarak tasarlanmış bir AI aracı ve işbirliğine dayalı bir gösterge paneli bulunur.

Instagram metriklerini ve influencer kampanyalarını yönetmekten, AI ile sosyal medya gönderileriniz için içerik fikirleri üretmeye kadar, ClickUp her şeyi yapar.

ClickUp'ın en iyi Instagram analiz araçlarıyla entegrasyonu , üçüncü taraf araçlar arasında güvenli veri akışını sağlar. Diğer Instagram analiz araçları arasında geçiş yapmadan Instagram projelerinizi yönetmek için ClickUp'ı kullanın.

Ücretsiz deneme için ClickUp'a başlayın .