2025'te Pazarlamacılar ve Reklamverenler için 10 Reklam Yönetimi Aracı

Başarılı her iş, ürün veya hizmetlerini potansiyel müşterilerin önüne çıkarmanın önemini bilir. Ancak, çeşitli dijital pazarlama kampanyaları ve yönetim platformlarıyla çalışıyorsanız, tüm bunlar oldukça zaman alıcı hale gelebilir.
İşte bu noktada, mükemmel bir reklam yönetim aracı fark yaratabilir. ?
Burada, reklam yönetimi yazılımlarını inceleyeceğiz ve bir reklam yönetimi platformu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayacağız. Ardından, zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için reklam projelerinizi veya kampanyalarınızı izlemek ve yönetmek için en iyi araçları paylaşacağız.
Reklam Yönetimi Aracı nedir?
Reklam yönetimi aracı, reklam kampanyanızın iş akışını yönetmek ve kolaylaştırmak için otomasyon araçlarını kullanan bir platformdur.
Bir reklam aracı, reklam oluşturma, reklam hedefleme ve birden fazla kanalda reklam yerleşimleri konusunda size yardımcı olabilir. Ayrıca, reklam kampanyalarınızın başarısını izleyebilir, optimizasyon kararları hakkında bilgi verebilir ve bütçenizi yönetmenize yardımcı olabilir. ?
Sosyal medya proje yönetimi ve içerik pazarlama yazılımı, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve iletişim hedeflerinizle uyumlu içerik planlamanıza ve oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Ancak bunların hiçbiri, örneğin Google Ads kampanyanız gibi ücretli reklamlarınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olmaz. Bu nedenle, kampanya yönetim araç setinizin bir parçası olarak bir reklam yönetim aracına ihtiyacınız vardır. ?️
Bir reklam yönetim aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Reklam yönetim araçları bir dizi işlev sunar. İşinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, aramanız gereken bazı ortak unsurlar şunlardır:
- Farklı kanallardaki kampanyaları tek bir yerden yönetebileceğiniz merkezi bir platform
- Birkaç anahtar kelimeden reklamlarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak AI yazma araçları
- Reklamlarınızı optimize etmek ve tıklama başına ödeme (PPC) maliyetlerini azaltmak için A/B test seçenekleri
- Pazarlama CRM yazılımınızla entegrasyon sayesinde, kampanyalarınızı daha iyi hedeflemek için trendleri belirleyebilirsiniz
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve süreç verimsizliklerini azaltan ş Akışları, zamanınızı ve dikkatinizi gerçekten ihtiyaç duyulan yerlere ayırmanızı sağlar
- Çeşitli reklam hesaplarınızda proje planlama ve reklam harcamalarını izleme gibi pazarlama proje yönetimi görevlerini basitleştiren araçlar
- Reklam performansını izleyen ve size yararlı geri bildirimler sağlayan gerçek zamanlı izleme yazılımı
- Dönüşüm atıfları ve yatırım getirisi (ROI) gibi yararlı metriklere sahip özelleştirilebilir raporlama araçları, iyi optimizasyon kararları almanıza yardımcı olur
- Kullanımı kolay arayüzü sayesinde hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz
Reklamları Yönetmek için En İyi 10 Araç
En iyi reklam yönetim aracını seçmenize yardımcı olmak için, ihtiyacınız olan işlevlerin bir listesini yapın. Ardından, bu listeyi şu anda mevcut en iyi reklam yönetimi ve pazarlama araçları ile karşılaştırın.
1. ClickUp
ClickUp, tek noktadan proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Pazarlama proje yönetimi için idealdir, böylece tüm pazarlama görevlerini tek bir yerden oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilirsiniz.
ClickUp Beyaz Tahta veya ClickUp Belge üzerinde takım üyelerinizle beyin fırtınası yaparak kampanya planlama sürecinizi başlatın. Ardından ClickApps'ı kullanarak içerik planlamanızdan doğrudan görevler oluşturun ve bu görevleri strateji belgeleriniz, içerik takvimleriniz ve pazarlama yol haritanızla bağlantılı tutun. ?️
Daha da fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz? ClickUp AI, toplantılarınız sırasında notlar alır ve kampanya fikirleri oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca, arama motorlarının sevdiği bloglar, e-postalar ve açılış sayfaları için içerik oluşturmanıza ve farklı hedef kitleler için çeşitli biçimlerde ilgi çekici reklam metinleri yazmanıza yardımcı olur.
ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanyanızın ve ilgili tüm görevlerin performansını izleyin. Bunlar, pazarlamanızı optimize etmek ve bütçenizi yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özel verileri ve metrikleri size sağlar. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kampanya Planı Şablonu ve bir dizi İçerik Takvimi Şablonu gibi kullanışlı şablonlarla zaman kazanın
- İş akışlarınızı takımınıza ve işinize göre özelleştirin
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve takımınızı daha önemli işlere yönlendirmek için tetikleyiciler, eylemler ve koşullar kullanın
- Grafikler, çizelgeler ve raporlardan yararlanarak kaynak tahsisini ve performans analizlerini gerçek zamanlı olarak izleyin
- HubSpot, Salesforce, Microsoft Office 365, Google Çalışma Alanı, Asana ve Slack dahil 1.000'den fazla araçla entegre edin
- ClickUp'ı Windows, Mac veya Linux'ta, ayrıca iOS veya Android'de kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği olduğundan, yeni kullanıcıların hepsini öğrenmesi zaman alabilir
- AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. AdRoll
Bu araç, sınırlı bütçeli Facebook reklam yöneticilerinden profesyonel pazarlamacılara ve büyük e-ticaret şirketlerine kadar herkes için tasarlanmıştır.
Kapsamlı segmentasyon özelliklerini kullanarak özel bir kitle oluşturun. Pinterest, Instagram, Facebook ve TikTok gibi birden fazla platformda reklam ve yeniden hedefleme kampanyaları oluşturun ve hepsini tek bir platformdan yönetin. Reklam performansı izleme ve analiz işlevini kullanarak gösterim, tıklama ve dönüşüm metriklerini alın. Ardından bu verileri kullanarak kampanyanızı optimize edin.
AdRoll'un en iyi özellikleri
- Reklamlarınızı yayınlayın, ardından hedef pazarınıza daha iyi ulaşmak için içeriği ve hedef kitleyi optimize etmek ve düzenlemek üzere reklamlarınızı duraklatın
- AI'yı kullanarak hedef kitlenize yönelik ürün önerileri ekleyerek dinamik, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturun
- Pazarlama ve Reklamlar Plus paketinde aylık reklam kredilerinden ve e-posta pazarlama stratejiniz için sınırsız e-postadan yararlanın
AdRoll sınırlamaları
- Kullan-öde reklam paketi, yalnızca yerel ve görüntülü reklamlara erişim sağlar; segmentasyon ve raporlama özellikleri ile sosyal medya erişimi dahil değildir
- Bazı kullanıcılar, raporlama işlevinin daha esnek olmasının faydalı olacağını düşünüyor
AdRoll fiyatlandırması
- Reklamlar: Kullandıkça öde
- Pazarlama ve Reklamlar Plus: Sitenize gelen aylık tekil ziyaretçi sayısına bağlı olarak, aylık 36 $'dan başlayan fiyatlarla
- Gelişmiş Paket: Fiyatlandırma için iletişime geçin
AdRoll puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (550+ yorum)
- Capterra: 4. 0/5 (70+ yorum)
3. WASK
WASK, teknik bilginiz çok fazla olmasa bile tek bir platformdan reklam hesaplarınızı takip etmenize yardımcı olan bir reklam yönetim aracıdır. Şu anda Google ve Facebook hesaplarınızı entegre ederken, yakında LinkedIn ve TikTok entegrasyonları da eklenecektir.
AI, web sitenizdeki ziyaretçi ve müşteri davranışlarını analiz eder, ardından bunu kullanarak en yüksek dönüşüm oranına sahip hedef kitlenizi otomatik olarak belirler. Ayrıca, akıllı algoritmalar kullanarak reklam metriklerinizi hesaplar ve kampanyalarınızı optimize etmek için akıllı önerilerde bulunur. ↪️
WASK'ın en iyi özellikleri
- Yüksek dönüşüm oranına sahip reklam kampanyası metinleri oluşturmak için AI işlevini kullanın
- Önemli anahtar kelimelerinizin arama hacmini analiz ederek reklam bütçenizi en etkili şekilde kullanabilirsiniz
- Sürükle ve bırak aracını kullanarak raporları hızlıca oluşturun ve özelleştirin
- Daha uzun vadeli ödemelerde artan indirimlerle aylık, üç aylık veya yıllık ödemeler arasından seçim yapın
WASK sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı panelinde daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir reklam performansı grafikleri görmek ister
- Temel plan, optimizasyon işlevini içermez
WASK fiyatlandırması
- Temel: 19 $/ay
- Premium: 49 $/ay
- Profesyonel: 89 $/ay
WASK puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (8 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11 yorum)
4. Influ2
Bu reklam yönetim aracı, B2B işleri için tasarlanmıştır. Satın alma grubunuzdaki belirli karar vericileri hedeflemenizi ve reklamınızla nasıl etkileşim kurduklarını ölçmenizi sağlar.
İçeriği uyumlu hale getirerek ve pazarlama sinyallerinden yararlanarak satış ve pazarlama takımlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayın. Etkileşim verilerini kullanarak potansiyel müşterileri bilgilendirin, güven oluşturun ve satış faaliyetlerinizi mükemmel bir şekilde zamanlayın. Ardından, reklamlarınızın potansiyel müşterileri satış huninizde ilerlemesine olan etkisini izleyin.
Influ2'nin en iyi özellikleri
- Reklamlarınızı düzenleyerek ve yalnızca dönüşüm gerçekleştirme olasılığı yüksek kişileri hedefleyerek paradan tasarruf edin
- Google, Facebook, Instagram, LinkedIn ve Amazon dahil olmak üzere tüm önemli kanallarda görüntülü reklamlar veya sosyal medya reklamları yerleştirin
- SOC2 Tip II sertifikası ile müşteri verilerinizi koruyun
- Kullanıcı dostu arayüzü ile Influ2 sistemini hızlı bir şekilde kurun ve kullanmaya başlayın
Influ2 sınırlamaları
- Hangi platformların etkileşim sağladığını kolayca göremezsiniz
- Bazı kullanıcılar, hedef kitle oluştururken zaman kazandıran şablonlar görmek ister
Influ2 fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Influ2 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (7 yorum)
5. trendHERO
TrendHERO, işletmeleri influencer'larla buluşturan bir dijital pazarlama aracıdır. Farklı bir tür reklam yönetim aracıdır, ancak günümüzün influencer odaklı sosyal medya kültüründe aynı derecede önemlidir.
TrendHERO'yu kullanarak konum, dil, kategori ve boyut gibi filtreleri kullanarak işinizle çalışacak doğru influencer'ları belirleyin. Örneğin, bir influencer'ın analizleri, takipçi sayısı ve bahsetmelerine ilişkin içgörüler elde edebilirsiniz. Onlarla bağlantı kurarak aradığınızı tartışın ve anlaşmanızı tamamlamadan önce iş teklifleri alın. ?
trendHERO'nun en iyi özellikleri
- En büyükten en küçüğe kadar 100 milyondan fazla influencer'ın bulunduğu veritabanından seçim yapın
- Demografik bilgiler ve hedef kitlenin faizleri gibi analizleri kullanarak, bir influencer'ın hedef kitlesinin sizin hedef pazarınızla uyumlu olup olmadığını doğrulayın
- Birden fazla etkileyiciye aynı anda otomatik ve kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin
- Sizin ve rakiplerinizin influencer hesaplarında ne sıklıkla bahsedildiğini izleyin
trendHERO sınırlamaları
- Filtreler oldukça sınırlıdır, bu nedenle seçimlerinizi manuel olarak ince ayarlamak için biraz zaman harcamanız gerekecektir
- Bazı kullanıcılar, raporlama işlevinin olabildiğince hızlı veya kullanıcı dostu olmadığını düşünüyor
trendHERO fiyatlandırması
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Lite: 15,99 $/ay
- Pro: 39,99 $/ay
- Gelişmiş: 119,99 $/ay
trendHERO puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (80+ yorum)
- Capterra: Henüz yorum yok
6. 6sense
B2B işine yönelik olan bu reklam yönetimi yazılımı, niyet verilerini ve doğru tahminleri kullanarak satış ve pazarlama çabalarınızı uyumlu hale getirir. Hedefi, satış sürecinin kalitesini artırmak, konuşma oranlarını yükseltmek, satışları hızlandırmak ve istikrarlı bir gelir artışı sağlamaktır. ?
6sense AI, potansiyel müşterilerin davranışlarını değerlendirir ve potansiyel müşterilerin satın alma yolculuğunun hangi aşamasında olduklarını size bildirir. Son derece alakalı ve kişiselleştirilmiş içeriklerin yanı sıra o aşamaya uygun reklam kampanyalarıyla her hesap düzeyinde etkileşim oluşturmanıza yardımcı olur. Potansiyel müşteriler satın almaya hazır olduğunda, dönüşüm sağlamak için tasarlanmış uygun görüntülü reklamlarla onları hedefleyebilirsiniz.
6sense'in en iyi özellikleri
- Benzersiz, çok kanallı mesajlarla hedef kitlenize büyük ölçekte ulaşın
- Kendi web sitenizden ve üçüncü taraf web sitelerinden anonim satın alma sinyalleri alın ve sunduğunuz bir ürün veya hizmeti araştıran potansiyel müşterileri belirleyin
- Hesap verilerini segmentlere ayırarak, belirli bir hesap için kampanyaların ne kadar iyi işlediğine dair içgörüler elde edin
- HubSpot, Salesforce, SalesLoft, Outreach ve daha fazlası gibi teknoloji yığınınızdaki diğer pazarlama ve satış platformlarıyla entegre edin
6sense sınırlamaları
- Aracı birden fazla takımın kullanması gerektiğinden, hepsini bir araya getirmek için bir ürün şampiyonu gerekebilir
- Platformun bazı yönleri, olabileceği kadar kullanıcı dostu değildir
6sense fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
6sense puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (16 yorum)
7. RollWorks
RollWorks, B2B işletmeler için başka bir hesap tabanlı pazarlama ve satış platformudur. Bu reklam yönetim aracı, yüksek nitelikli müşterilerle etkileşim kurarak satış kanalınızı genişletmeyi ve hızlandırmayı amaçlamaktadır.
İdeal müşteri profilinizi oluşturun, ardından bunu kullanarak işinize en uygun hedef hesapları belirleyin. Görüntülü reklamlar, sosyal medya reklamları ve tetikleyici e-postalar dahil olmak üzere kanallar arası kampanyalar yürütün, bu hesapları dönüşüm huninizin farklı aşamalarında etkileşime geçirin ve dönüşüme yönlendirin.
RollWorks'ün en iyi özellikleri
- Reklamlarınızı belirli hedef kitlelere en iyi şekilde ulaşacak şekilde kişiselleştirin ?
- E-posta gönderme ve takip gibi tekrarlayan pazarlama görevlerini otomatikleştirin
- Yeniden hedefleme özelliğini kullanarak, ürün ve hizmetlerinize daha önce ilgi gösteren potansiyel müşterilerle yeniden bağlantı kurun
- Kampanyalarınızın etkinliğini hem hesap hem de belirli kişi düzeyinde izleyin
RollWorks sınırlamaları
- Standart paket, hesaplara veya kişilere pazarlama içeriğinin kişiselleştirilmesine izin vermez
- Hesap tabanlı pazarlamaya tam olarak aşina olmayan kullanıcıların sisteme alışması biraz zaman alabilir
RollWorks fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
RollWorks puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (25+ yorum)
8. Celtra
Celtra, dijital içerik oluşturmayı büyük ölçekte ve çeşitli dillerde otomatikleştirmenize yardımcı olur. Performansı ve dönüşümü artıran dinamik, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmanıza olanak tanıyan farklı bir reklam yönetim aracıdır.
Ad Builder şablonları, animasyon, video ve e-ticaret işlevselliği ile markanız için benzersiz reklamları kolayca tasarlamanıza yardımcı olur. Ürün kataloğunuzu bağlayın ve reklamınızı kişiselleştirmek için ilgili ürün verilerini alın. Reklamlarınızı test edebilir, düzenleyebilir ve yeni sürümü yayınlamadan önce tekrar test edebilirsiniz. Gerçek zamanlı raporlama metrikleri, reklamınızın nasıl bir performans gösterdiğini tam olarak gösterir, böylece başarı için denemelerinizi sürdürebilirsiniz.
Celtra'nın en iyi özellikleri
- Sezgisel tasarım arayüzünü kullanarak reklam şablonunuzu katmanlar halinde oluşturun ve renkler, yazı tipleri, marka bilgileri ve ürün bilgilerini uygulayın. Kodlama bilgisi gerekmez
- Görsel öğeler ve aciliyet kullanarak dikkat çekin ve dönüşümleri artırın
- Farklı içerik uygulamaları ve promosyonlar için reklamınızın birden fazla varyasyonunu oluşturun
- Bulut tabanlı yazılımı kullanarak takımınızla işbirliğini kolaylaştırın
Celtra sınırlamaları
- Ekranda gördüğünüz önizleme, yayınlanan sürümle her zaman tam olarak eşleşmez
- Bulut tabanlı olduğu için, platformda çalışmak için çevrimiçi olmanız gerekir
Celtra fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Celtra puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (290+ yorum)
9. HubSpot Reklam Yönetimi
HubSpot Reklam Yönetimi, markanın Pazarlama Merkezi platformunun bir parçasıdır. HubSpot temelde bir CRM olduğu için, veritabanınızdan kolayca hedef kitleler oluşturabilir ve hangi reklamların ziyaretçileri müşterilere dönüştürdüğünü görebilirsiniz. ?
Google, Facebook, Instagram ve LinkedIn dahil olmak üzere birden fazla platform için alakalı, hedefli reklamlar oluşturun. Tek bir platformda performansı izleyin ve reklamlarınızı optimize ederek dönüşümleri artırın ve ROI'yi yükseltin.
HubSpot Reklam Yönetimi'nin en iyi özellikleri
- Hedef kitlenizi segmentlere ayırarak gerçek verilere dayalı kişiselleştirilmiş reklamlar sunun
- Her reklamın oluşturduğu belirli potansiyel müşteriler ve yatırım getirisi hakkında içgörüler elde ederek harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın
- Reklamcılık sürecinin her aşamasında raporları inceleyerek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını belirleyin
- Teknik bilginiz ne olursa olsun kullanımı kolaydır — karmaşık BT süreçleri gerekmez
HubSpot Reklam Yönetimi sınırlamaları
- Sadece reklam yönetimini seçemezsiniz, tüm pazarlama paketini satın almanız gerekir
- HubSpot fiyatları küçük işletmeler için yüksektir
HubSpot Reklam Yönetimi fiyatlandırması
- Profesyonel:800 $/ay
- Enterprise:3.600 $/ay
HubSpot Reklam Yönetimi değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (10.300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.700+ yorum)
10. Smartly. io
Smartly. io, farklı sosyal medya kanallarında birden fazla kampanyayı aynı anda başlatmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir reklam yönetim aracıdır. AI ile desteklenen ve baştan sona otomatikleştirilmiş iş akışları kullanan bu araç, manuel işleri azaltarak zaman ve para tasarrufu sağlar. ?
Otomasyonu kullanarak hedef kitleniz için resimler ve videolar dahil dinamik reklamlar oluşturun. Yaratıcı öğelerin düzeyine kadar inen veriye dayalı içgörülerle reklamlarınızı ince ayar yapın. Yayınlandıktan sonra reklamlar, yorgunluğu önlemek ve dönüşümleri artırmak için otomatik olarak dönüşümlü olarak gösterilir.
Smartly. io'nun en iyi özellikleri
- Algoritmaları kullanarak teklifleri optimize edin, farklı kitleler için reklam içeriğini hedefleyin ve bütçenizi daha iyi yönetin
- İçeriği birden çok biçim ve platformda yeniden kullanın
- Özel KPI'lara göre atıf ve performansı ölçerek, daha fazla yineleme için içgörüler elde edin
- Tüm kanallarınızdan gelen gerçek zamanlı verileri birleştiren tek bir gösterge panelinde kampanyalarınızın ayrıntılarını görün
Smartly. io sınırlamaları
- Kullanıcılar, geliştirme ekibi tarafından çözülmesi gereken bazı hatalar olduğunu bildiriyor
- Daha kapsamlı eğitim ve yardım makaleleri, öğrenme sürecini hızlandıracaktır
Smartly. io fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Smartly. io puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13 yorum)
En İyi Reklam Yönetimi Aracıyla Pazarlama Ş Akışınızı Kolaylaştırın
İşinizi büyütmek için daha fazla müşteriye ihtiyacınız var. Ancak, statik elektronik tablolarda reklam kampanyalarını yönetmek zaman alıcı ve verimsizdir. Bu nedenle birçok işletme reklam yönetim araçlarına yönelmektedir. ✨
Reklam yönetimi yazılımı, reklam oluşturma, teklif yönetimi, hedefleme ve reklamlarınızı başlatmanın yanı sıra reklam performansını izleme ve optimize etme işlemlerini destekleyebilir. Ayrıca, mümkün olan her yerde iş akışlarını otomatikleştirerek diğer önemli görevler için zaman kazanmanızı sağlar.
En iyi reklam yönetim araçları listesinde birçok rakip var, ancak ClickUp güçlü rakiplerine karşı kendini kanıtlamıştır. ?
ClickUp'ın proje yönetimi ve verimlilik işlevleri, planlama, oluşturma, uygulama ve izleme aşamalarında pazarlama kampanyalarınızı destekler. Performansı ölçmenize, yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur, her adımda otomasyon ile süreçlerinizi kolaylaştırır.
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