2025'te Pazarlamacılar ve Reklamverenler için 10 Reklam Yönetimi Aracı

Başarılı her iş, ürün veya hizmetlerini potansiyel müşterilerin önüne çıkarmanın önemini bilir. Ancak, çeşitli dijital pazarlama kampanyaları ve yönetim platformlarıyla çalışıyorsanız, tüm bunlar oldukça zaman alıcı hale gelebilir.

İşte bu noktada, mükemmel bir reklam yönetim aracı fark yaratabilir. ?

Burada, reklam yönetimi yazılımlarını inceleyeceğiz ve bir reklam yönetimi platformu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayacağız. Ardından, zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için reklam projelerinizi veya kampanyalarınızı izlemek ve yönetmek için en iyi araçları paylaşacağız.

Reklam Yönetimi Aracı nedir?

Reklam yönetimi aracı, reklam kampanyanızın iş akışını yönetmek ve kolaylaştırmak için otomasyon araçlarını kullanan bir platformdur.

Bir reklam aracı, reklam oluşturma, reklam hedefleme ve birden fazla kanalda reklam yerleşimleri konusunda size yardımcı olabilir. Ayrıca, reklam kampanyalarınızın başarısını izleyebilir, optimizasyon kararları hakkında bilgi verebilir ve bütçenizi yönetmenize yardımcı olabilir. ?

Sosyal medya proje yönetimi ve içerik pazarlama yazılımı, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve iletişim hedeflerinizle uyumlu içerik planlamanıza ve oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Ancak bunların hiçbiri, örneğin Google Ads kampanyanız gibi ücretli reklamlarınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olmaz. Bu nedenle, kampanya yönetim araç setinizin bir parçası olarak bir reklam yönetim aracına ihtiyacınız vardır. ?️

Bir reklam yönetim aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Reklam yönetim araçları bir dizi işlev sunar. İşinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, aramanız gereken bazı ortak unsurlar şunlardır:

Farklı kanallardaki kampanyaları tek bir yerden yönetebileceğiniz merkezi bir platform

Birkaç anahtar kelimeden reklamlarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak AI yazma araçları

Reklamlarınızı optimize etmek ve tıklama başına ödeme (PPC) maliyetlerini azaltmak için A/B test seçenekleri

Pazarlama CRM yazılımınızla entegrasyon sayesinde, kampanyalarınızı daha iyi hedeflemek için trendleri belirleyebilirsiniz

Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve süreç verimsizliklerini azaltan ş Akışları, zamanınızı ve dikkatinizi gerçekten ihtiyaç duyulan yerlere ayırmanızı sağlar

Çeşitli reklam hesaplarınızda proje planlama ve reklam harcamalarını izleme gibi pazarlama proje yönetimi görevlerini basitleştiren araçlar

Reklam performansını izleyen ve size yararlı geri bildirimler sağlayan gerçek zamanlı izleme yazılımı

Dönüşüm atıfları ve yatırım getirisi (ROI) gibi yararlı metriklere sahip özelleştirilebilir raporlama araçları , iyi optimizasyon kararları almanıza yardımcı olur

Kullanımı kolay arayüzü sayesinde hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz

En iyi reklam yönetim aracını seçmenize yardımcı olmak için, ihtiyacınız olan işlevlerin bir listesini yapın. Ardından, bu listeyi şu anda mevcut en iyi reklam yönetimi ve pazarlama araçları ile karşılaştırın.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek ş Akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, tek noktadan proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Pazarlama proje yönetimi için idealdir, böylece tüm pazarlama görevlerini tek bir yerden oluşturabilir, atayabilir ve izleyebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahta veya ClickUp Belge üzerinde takım üyelerinizle beyin fırtınası yaparak kampanya planlama sürecinizi başlatın. Ardından ClickApps'ı kullanarak içerik planlamanızdan doğrudan görevler oluşturun ve bu görevleri strateji belgeleriniz, içerik takvimleriniz ve pazarlama yol haritanızla bağlantılı tutun. ?️

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

Daha da fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz? ClickUp AI, toplantılarınız sırasında notlar alır ve kampanya fikirleri oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca, arama motorlarının sevdiği bloglar, e-postalar ve açılış sayfaları için içerik oluşturmanıza ve farklı hedef kitleler için çeşitli biçimlerde ilgi çekici reklam metinleri yazmanıza yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanyanızın ve ilgili tüm görevlerin performansını izleyin. Bunlar, pazarlamanızı optimize etmek ve bütçenizi yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özel verileri ve metrikleri size sağlar. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği olduğundan, yeni kullanıcıların hepsini öğrenmesi zaman alabilir

AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. AdRoll

adRoll aracılığıyla

Bu araç, sınırlı bütçeli Facebook reklam yöneticilerinden profesyonel pazarlamacılara ve büyük e-ticaret şirketlerine kadar herkes için tasarlanmıştır.

Kapsamlı segmentasyon özelliklerini kullanarak özel bir kitle oluşturun. Pinterest, Instagram, Facebook ve TikTok gibi birden fazla platformda reklam ve yeniden hedefleme kampanyaları oluşturun ve hepsini tek bir platformdan yönetin. Reklam performansı izleme ve analiz işlevini kullanarak gösterim, tıklama ve dönüşüm metriklerini alın. Ardından bu verileri kullanarak kampanyanızı optimize edin.

AdRoll'un en iyi özellikleri

Reklamlarınızı yayınlayın, ardından hedef pazarınıza daha iyi ulaşmak için içeriği ve hedef kitleyi optimize etmek ve düzenlemek üzere reklamlarınızı duraklatın

AI'yı kullanarak hedef kitlenize yönelik ürün önerileri ekleyerek dinamik, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturun

Pazarlama ve Reklamlar Plus paketinde aylık reklam kredilerinden ve e-posta pazarlama stratejiniz için sınırsız e-postadan yararlanın

AdRoll sınırlamaları

Kullan-öde reklam paketi, yalnızca yerel ve görüntülü reklamlara erişim sağlar; segmentasyon ve raporlama özellikleri ile sosyal medya erişimi dahil değildir

Bazı kullanıcılar, raporlama işlevinin daha esnek olmasının faydalı olacağını düşünüyor

AdRoll fiyatlandırması

Reklamlar: Kullandıkça öde

Pazarlama ve Reklamlar Plus: Sitenize gelen aylık tekil ziyaretçi sayısına bağlı olarak, aylık 36 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş Paket: Fiyatlandırma için iletişime geçin

AdRoll puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (550+ yorum)

Capterra: 4. 0/5 (70+ yorum)

3. WASK

wASK aracılığıyla

WASK, teknik bilginiz çok fazla olmasa bile tek bir platformdan reklam hesaplarınızı takip etmenize yardımcı olan bir reklam yönetim aracıdır. Şu anda Google ve Facebook hesaplarınızı entegre ederken, yakında LinkedIn ve TikTok entegrasyonları da eklenecektir.

AI, web sitenizdeki ziyaretçi ve müşteri davranışlarını analiz eder, ardından bunu kullanarak en yüksek dönüşüm oranına sahip hedef kitlenizi otomatik olarak belirler. Ayrıca, akıllı algoritmalar kullanarak reklam metriklerinizi hesaplar ve kampanyalarınızı optimize etmek için akıllı önerilerde bulunur. ↪️

WASK'ın en iyi özellikleri

Yüksek dönüşüm oranına sahip reklam kampanyası metinleri oluşturmak için AI işlevini kullanın

Önemli anahtar kelimelerinizin arama hacmini analiz ederek reklam bütçenizi en etkili şekilde kullanabilirsiniz

Sürükle ve bırak aracını kullanarak raporları hızlıca oluşturun ve özelleştirin

Daha uzun vadeli ödemelerde artan indirimlerle aylık, üç aylık veya yıllık ödemeler arasından seçim yapın

WASK sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı panelinde daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir reklam performansı grafikleri görmek ister

Temel plan, optimizasyon işlevini içermez

WASK fiyatlandırması

Temel: 19 $/ay

Premium: 49 $/ay

Profesyonel: 89 $/ay

WASK puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (8 yorum)

Capterra: 4,5/5 (11 yorum)

4. Influ2

via Influ2

Bu reklam yönetim aracı, B2B işleri için tasarlanmıştır. Satın alma grubunuzdaki belirli karar vericileri hedeflemenizi ve reklamınızla nasıl etkileşim kurduklarını ölçmenizi sağlar.

İçeriği uyumlu hale getirerek ve pazarlama sinyallerinden yararlanarak satış ve pazarlama takımlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayın. Etkileşim verilerini kullanarak potansiyel müşterileri bilgilendirin, güven oluşturun ve satış faaliyetlerinizi mükemmel bir şekilde zamanlayın. Ardından, reklamlarınızın potansiyel müşterileri satış huninizde ilerlemesine olan etkisini izleyin.

Influ2'nin en iyi özellikleri

Reklamlarınızı düzenleyerek ve yalnızca dönüşüm gerçekleştirme olasılığı yüksek kişileri hedefleyerek paradan tasarruf edin

Google, Facebook, Instagram, LinkedIn ve Amazon dahil olmak üzere tüm önemli kanallarda görüntülü reklamlar veya sosyal medya reklamları yerleştirin

SOC2 Tip II sertifikası ile müşteri verilerinizi koruyun

Kullanıcı dostu arayüzü ile Influ2 sistemini hızlı bir şekilde kurun ve kullanmaya başlayın

Influ2 sınırlamaları

Hangi platformların etkileşim sağladığını kolayca göremezsiniz

Bazı kullanıcılar, hedef kitle oluştururken zaman kazandıran şablonlar görmek ister

Influ2 fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Influ2 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (7 yorum)

5. trendHERO

via trendHERO

TrendHERO, işletmeleri influencer'larla buluşturan bir dijital pazarlama aracıdır. Farklı bir tür reklam yönetim aracıdır, ancak günümüzün influencer odaklı sosyal medya kültüründe aynı derecede önemlidir.

TrendHERO'yu kullanarak konum, dil, kategori ve boyut gibi filtreleri kullanarak işinizle çalışacak doğru influencer'ları belirleyin. Örneğin, bir influencer'ın analizleri, takipçi sayısı ve bahsetmelerine ilişkin içgörüler elde edebilirsiniz. Onlarla bağlantı kurarak aradığınızı tartışın ve anlaşmanızı tamamlamadan önce iş teklifleri alın. ?

trendHERO'nun en iyi özellikleri

En büyükten en küçüğe kadar 100 milyondan fazla influencer'ın bulunduğu veritabanından seçim yapın

Demografik bilgiler ve hedef kitlenin faizleri gibi analizleri kullanarak, bir influencer'ın hedef kitlesinin sizin hedef pazarınızla uyumlu olup olmadığını doğrulayın

Birden fazla etkileyiciye aynı anda otomatik ve kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin

Sizin ve rakiplerinizin influencer hesaplarında ne sıklıkla bahsedildiğini izleyin

trendHERO sınırlamaları

Filtreler oldukça sınırlıdır, bu nedenle seçimlerinizi manuel olarak ince ayarlamak için biraz zaman harcamanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar, raporlama işlevinin olabildiğince hızlı veya kullanıcı dostu olmadığını düşünüyor

trendHERO fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Lite: 15,99 $/ay

Pro: 39,99 $/ay

Gelişmiş: 119,99 $/ay

trendHERO puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

6. 6sense

via 6sense

B2B işine yönelik olan bu reklam yönetimi yazılımı, niyet verilerini ve doğru tahminleri kullanarak satış ve pazarlama çabalarınızı uyumlu hale getirir. Hedefi, satış sürecinin kalitesini artırmak, konuşma oranlarını yükseltmek, satışları hızlandırmak ve istikrarlı bir gelir artışı sağlamaktır. ?

6sense AI, potansiyel müşterilerin davranışlarını değerlendirir ve potansiyel müşterilerin satın alma yolculuğunun hangi aşamasında olduklarını size bildirir. Son derece alakalı ve kişiselleştirilmiş içeriklerin yanı sıra o aşamaya uygun reklam kampanyalarıyla her hesap düzeyinde etkileşim oluşturmanıza yardımcı olur. Potansiyel müşteriler satın almaya hazır olduğunda, dönüşüm sağlamak için tasarlanmış uygun görüntülü reklamlarla onları hedefleyebilirsiniz.

6sense'in en iyi özellikleri

Benzersiz, çok kanallı mesajlarla hedef kitlenize büyük ölçekte ulaşın

Kendi web sitenizden ve üçüncü taraf web sitelerinden anonim satın alma sinyalleri alın ve sunduğunuz bir ürün veya hizmeti araştıran potansiyel müşterileri belirleyin

Hesap verilerini segmentlere ayırarak, belirli bir hesap için kampanyaların ne kadar iyi işlediğine dair içgörüler elde edin

HubSpot, Salesforce , SalesLoft, Outreach ve daha fazlası gibi teknoloji yığınınızdaki diğer pazarlama ve satış platformlarıyla entegre edin

6sense sınırlamaları

Aracı birden fazla takımın kullanması gerektiğinden, hepsini bir araya getirmek için bir ürün şampiyonu gerekebilir

Platformun bazı yönleri, olabileceği kadar kullanıcı dostu değildir

6sense fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

6sense puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (16 yorum)

7. RollWorks

rollWorks aracılığıyla

RollWorks, B2B işletmeler için başka bir hesap tabanlı pazarlama ve satış platformudur. Bu reklam yönetim aracı, yüksek nitelikli müşterilerle etkileşim kurarak satış kanalınızı genişletmeyi ve hızlandırmayı amaçlamaktadır.

İdeal müşteri profilinizi oluşturun, ardından bunu kullanarak işinize en uygun hedef hesapları belirleyin. Görüntülü reklamlar, sosyal medya reklamları ve tetikleyici e-postalar dahil olmak üzere kanallar arası kampanyalar yürütün, bu hesapları dönüşüm huninizin farklı aşamalarında etkileşime geçirin ve dönüşüme yönlendirin.

RollWorks'ün en iyi özellikleri

Reklamlarınızı belirli hedef kitlelere en iyi şekilde ulaşacak şekilde kişiselleştirin ?

E-posta gönderme ve takip gibi tekrarlayan pazarlama görevlerini otomatikleştirin

Yeniden hedefleme özelliğini kullanarak, ürün ve hizmetlerinize daha önce ilgi gösteren potansiyel müşterilerle yeniden bağlantı kurun

Kampanyalarınızın etkinliğini hem hesap hem de belirli kişi düzeyinde izleyin

RollWorks sınırlamaları

Standart paket, hesaplara veya kişilere pazarlama içeriğinin kişiselleştirilmesine izin vermez

Hesap tabanlı pazarlamaya tam olarak aşina olmayan kullanıcıların sisteme alışması biraz zaman alabilir

RollWorks fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

RollWorks puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (25+ yorum)

8. Celtra

celtra aracılığıyla

Celtra, dijital içerik oluşturmayı büyük ölçekte ve çeşitli dillerde otomatikleştirmenize yardımcı olur. Performansı ve dönüşümü artıran dinamik, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmanıza olanak tanıyan farklı bir reklam yönetim aracıdır.

Ad Builder şablonları, animasyon, video ve e-ticaret işlevselliği ile markanız için benzersiz reklamları kolayca tasarlamanıza yardımcı olur. Ürün kataloğunuzu bağlayın ve reklamınızı kişiselleştirmek için ilgili ürün verilerini alın. Reklamlarınızı test edebilir, düzenleyebilir ve yeni sürümü yayınlamadan önce tekrar test edebilirsiniz. Gerçek zamanlı raporlama metrikleri, reklamınızın nasıl bir performans gösterdiğini tam olarak gösterir, böylece başarı için denemelerinizi sürdürebilirsiniz.

Celtra'nın en iyi özellikleri

Sezgisel tasarım arayüzünü kullanarak reklam şablonunuzu katmanlar halinde oluşturun ve renkler, yazı tipleri, marka bilgileri ve ürün bilgilerini uygulayın. Kodlama bilgisi gerekmez

Görsel öğeler ve aciliyet kullanarak dikkat çekin ve dönüşümleri artırın

Farklı içerik uygulamaları ve promosyonlar için reklamınızın birden fazla varyasyonunu oluşturun

Bulut tabanlı yazılımı kullanarak takımınızla işbirliğini kolaylaştırın

Celtra sınırlamaları

Ekranda gördüğünüz önizleme, yayınlanan sürümle her zaman tam olarak eşleşmez

Bulut tabanlı olduğu için, platformda çalışmak için çevrimiçi olmanız gerekir

Celtra fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Celtra puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (290+ yorum)

9. HubSpot Reklam Yönetimi

hubSpot aracılığıyla

HubSpot Reklam Yönetimi, markanın Pazarlama Merkezi platformunun bir parçasıdır. HubSpot temelde bir CRM olduğu için, veritabanınızdan kolayca hedef kitleler oluşturabilir ve hangi reklamların ziyaretçileri müşterilere dönüştürdüğünü görebilirsiniz. ?

Google, Facebook, Instagram ve LinkedIn dahil olmak üzere birden fazla platform için alakalı, hedefli reklamlar oluşturun. Tek bir platformda performansı izleyin ve reklamlarınızı optimize ederek dönüşümleri artırın ve ROI'yi yükseltin.

HubSpot Reklam Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Hedef kitlenizi segmentlere ayırarak gerçek verilere dayalı kişiselleştirilmiş reklamlar sunun

Her reklamın oluşturduğu belirli potansiyel müşteriler ve yatırım getirisi hakkında içgörüler elde ederek harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın

Reklamcılık sürecinin her aşamasında raporları inceleyerek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını belirleyin

Teknik bilginiz ne olursa olsun kullanımı kolaydır — karmaşık BT süreçleri gerekmez

HubSpot Reklam Yönetimi sınırlamaları

Sadece reklam yönetimini seçemezsiniz, tüm pazarlama paketini satın almanız gerekir

HubSpot fiyatları küçük işletmeler için yüksektir

HubSpot Reklam Yönetimi fiyatlandırması

Profesyonel: 800 $/ay

Enterprise:3.600 $/ay

HubSpot Reklam Yönetimi değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.700+ yorum)

10. Smartly. io

Smartly. io, farklı sosyal medya kanallarında birden fazla kampanyayı aynı anda başlatmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir reklam yönetim aracıdır. AI ile desteklenen ve baştan sona otomatikleştirilmiş iş akışları kullanan bu araç, manuel işleri azaltarak zaman ve para tasarrufu sağlar. ?

Otomasyonu kullanarak hedef kitleniz için resimler ve videolar dahil dinamik reklamlar oluşturun. Yaratıcı öğelerin düzeyine kadar inen veriye dayalı içgörülerle reklamlarınızı ince ayar yapın. Yayınlandıktan sonra reklamlar, yorgunluğu önlemek ve dönüşümleri artırmak için otomatik olarak dönüşümlü olarak gösterilir.

Smartly. io'nun en iyi özellikleri

Algoritmaları kullanarak teklifleri optimize edin, farklı kitleler için reklam içeriğini hedefleyin ve bütçenizi daha iyi yönetin

İçeriği birden çok biçim ve platformda yeniden kullanın

Özel KPI'lara göre atıf ve performansı ölçerek, daha fazla yineleme için içgörüler elde edin

Tüm kanallarınızdan gelen gerçek zamanlı verileri birleştiren tek bir gösterge panelinde kampanyalarınızın ayrıntılarını görün

Smartly. io sınırlamaları

Kullanıcılar, geliştirme ekibi tarafından çözülmesi gereken bazı hatalar olduğunu bildiriyor

Daha kapsamlı eğitim ve yardım makaleleri, öğrenme sürecini hızlandıracaktır

Smartly. io fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartly. io puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13 yorum)

En İyi Reklam Yönetimi Aracıyla Pazarlama Ş Akışınızı Kolaylaştırın

İşinizi büyütmek için daha fazla müşteriye ihtiyacınız var. Ancak, statik elektronik tablolarda reklam kampanyalarını yönetmek zaman alıcı ve verimsizdir. Bu nedenle birçok işletme reklam yönetim araçlarına yönelmektedir. ✨

Reklam yönetimi yazılımı, reklam oluşturma, teklif yönetimi, hedefleme ve reklamlarınızı başlatmanın yanı sıra reklam performansını izleme ve optimize etme işlemlerini destekleyebilir. Ayrıca, mümkün olan her yerde iş akışlarını otomatikleştirerek diğer önemli görevler için zaman kazanmanızı sağlar.

En iyi reklam yönetim araçları listesinde birçok rakip var, ancak ClickUp güçlü rakiplerine karşı kendini kanıtlamıştır. ?

ClickUp'ın proje yönetimi ve verimlilik işlevleri, planlama, oluşturma, uygulama ve izleme aşamalarında pazarlama kampanyalarınızı destekler. Performansı ölçmenize, yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur, her adımda otomasyon ile süreçlerinizi kolaylaştırır.

ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kaydolun ve pazarlama bütçenizin her kuruşunu değerlendirmeye başlayın.