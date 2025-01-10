Slack'te Anket Nasıl Oluşturulur?

Kuruluşunuzda iç iletişim için hangi aracı kullanıyorsunuz?

Cevabınız Slack ise, platformu günlük olarak kullanan tahmini 38,8 milyon kullanıcıdan birisiniz. Ne kadar değerli bir rakip!

Slack, kanallar, anlık mesajlaşma ve üçüncü taraf entegrasyonların iletişimi basitleştirdiği dinamik bir alan sunarak takımların işbirliği yapma şeklini değiştirdi. Peki, bunu karar verme için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Nasıl? Cevap Slack anketleri.

Doğru zamanda yapılan bir Slack anketi, karar vermeyi kolaylaştırır, geri bildirim toplar ve takım üyelerinin aktif katılımını sağlar.

Slack'te bu tür anketleri nasıl oluşturacağınızı keşfedelim.

⏰ 60 saniyelik özet Slack anketleri, takımların geri bildirimleri toplamasını ve emoji tepkileri gibi özellikleri kullanarak veya daha kapsamlı seçenekler için üçüncü taraf uygulamaları entegre ederek hızlı kararlar almasına yardımcı olur. Basit Anket, /poll komutunu kullanarak Slack'te hızlı ve özelleştirilebilir anketler oluşturmanıza olanak tanır. Seçenekler arasında anonim oylama, tekrarlanan anketler ve çoktan seçmeli cevaplar bulunur

Polly, planlanmış anketler, anonim yanıtlar ve ayrıntılı analizler gibi özellikler sunan daha gelişmiş bir seçenektir

SurveyMonkey, derinlemesine anketler için idealdir. Platformlarında formlar oluşturun ve yanıtlar için Slack'te bağlantıları paylaşın

ClickUp, Slack ile entegre olarak anket oluşturmayı ve karar vermeyi verimli ve zahmetsiz hale getirir

ClickUp Formları, Slack anketlerine sağlam bir alternatif sunarak formları özelleştirmenize, ayrıntılı içgörüler toplamanıza ve ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak yanıtları analiz etmenize olanak tanır

Anketler için en iyi uygulamalar arasında soruları basit tutmak, net son tarihler belirlemek ve sonuçları gerçek zamanlı olarak izlemek ve analiz etmek için ClickUp gibi araçlar kullanmak yer alır

Slack'te Anket Oluşturmanın Farklı Yöntemleri

Slack'te anket oluşturmak sandığınızdan daha kolaydır. Slack'te yerleşik bir anket oluşturucu olmasa da, hızlı bir anket için bunu işe yarar hale getirmenin birçok yolu vardır.

Hızlı emoji tepkilerinden daha ayrıntılı yanıtlar için özel anket uygulamalarına kadar, Slack anketleri kolaylaştırmak için gerekli tüm araçları sunar.

1. Slack mesajında emoji anketi

Emoji tepkileri, Slack kanalında basit bir anketi hızlı ve gayri resmi bir şekilde yürütmenin bir yoludur. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Anket sorusunu ve seçeneklerini özetleyen bir Slack mesajı göndermek için Oluştur düğmesine tıklayın (ör. "Toplantı için en uygun saat nedir? Seçenek bir: 10:00, Seçenek iki: 14:00")

Her cevap seçeneği için mesajınıza uygun emojileri ekleyin

Takım üyelerinden, seçimlerine uygun emoji ile tepki vererek oy vermelerini isteyin

slack aracılığıyla

En popüler seçeneği bir bakışta görebilirsiniz.

Hızlı anketler veya tek soruluk anketler için idealdir, ancak çoklu sorular veya anonim yanıtlar için uygun değildir.

🧠Eğlenceli Bilgi: Slack, iş yeri iletişiminde özel emojilerin kullanımını yaygınlaştırdı ve takımların kendi emojilerini yükleyerek iç şakalarını, şirket kültürünü yansıtmalarını veya sadece eğlenmek için kullanmalarını sağladı.

2. Basit Anket

Simple Poll, Slack anketleri oluşturmak için kullanılan ünlü bir anket uygulamasıdır. Takımınızdan hızlı geri bildirimler almak için mükemmeldir.

Simple Poll web sitesine veya Slack Uygulama Dizinine gidin, Slack'e Ekle'yi tıklayın ve uygulamayı Slack çalışma alanınız için yetkilendirin. Simple Poll, kullanabilmeniz için Slack çalışma alanınıza eklenmesi gereken üçüncü taraf bir platformdur.

simple Poll aracılığıyla

Artık Simple Poll'da anket oluşturmanın iki yolu var.

A) Kısayol kullanma

Sohbet penceresinin sol alt köşesinde, kullanışlı bir Ek dosya ve kısayollar düğmesi (küçük artı simgesi) bulunur. Başlamak için bu düğmeyi tıklayın.

"Basit Anket ile anket oluştur" seçeneği hemen görünmezse, arama çubuğuna "anket" yazın, seçenek görünmelidir.

Basit Anket kısayoluna tıkladığınızda bir pencere açılır. Sorularınızı ekleyebilir, seçenekleri ayarlayabilir ve ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Anketiniz hazır olduğunda, Önizleme düğmesine tıklayın. Anketiniz yayınlandığında nasıl görüneceğini gösterir.

B) /poll komutunu kullanma

Anketi oluşturmak istediğiniz Slack kanalına veya doğrudan mesaja gidin ve /poll komutunu yazın, ardından sorunuzu ve cevap seçeneklerini girin. Örneğin:

Enter tuşuna basın veya gönderin, anketiniz yayınlanacaktır.

💡Pro İpucu: Slash komutlarınıza aşağıdakiler gibi gelişmiş anahtar kelimeler ekleyerek anketi daha da özelleştirebilirsiniz: yanıtları gizli tutmak için "anonim" seçeneğini kullanın

"tekrarlayan" seçeneğini kullanarak düzenli aralıklarla tekrarlanan anketler oluşturun

her katılımcının oy kullanabileceği sayıyı sınırlamak için "oyları sınırla" seçeneğini kullanın

takım üyelerinin seçenekler eklemesine izin vermek için "allow-options" Örnek: /anket "Şu anda şirket toplantısında neleri ele almamızı istersiniz?" "İşe alımlarda ilerleme" "Parti güncellemesi" "Finansal durum" seçenekleri izin ver anonim

Enter tuşuna basın, Simple Poll anketi kanalda veya mesajda oluşturacaktır. Takımınız hemen oylamaya başlayabilir!

Ayrıca okuyun: İK Takımları için En İyi 10 Çalışan Anketi Yazılımı

3. Polly

Polly, anket planlama ve anonim oylama gibi gelişmiş özellikler sunan, Slack Anketleri oluşturmak için harika bir başka araçtır.

1. Slack Uygulama Dizinini ziyaret edin ve Polly'yi Slack çalışma alanınıza ekleyin

2. Tercih ettiğiniz kanalda /polly yazın, ardından sorunuzu ve seçeneklerinizi ekleyin

3. Farklı soru türleri arasından seçim yapabileceğiniz bir açılır ekran görünecektir:

Çoktan seçmeli

Sayısal Ölçekler (1-5, 1-10)

Katılıyorum/Katılmıyorum

NPS (Net Promoter Score)

Açık uçlu

polly aracılığıyla

4. Simple Poll gibi, Anonim Anketler, Çoklu Oy ve Tekrarlayan Anketler gibi ek seçenekler ekleyebilirsiniz

5. Anketiniz hazır olduğunda, hemen başlatabilir veya katılımcılar için planlayabilirsiniz

6. Polly, gerçek zamanlı sonuçlar ve güncellemeler sunar, böylece takımınız yanıt verirken anket sonuçlarını izleyebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Polly'de, anonim bir anket/anket oluşturduktan sonra, bunu daha sonra anonim hale getiremezsiniz. Ancak, bazı şeyleri değiştirebilirsiniz.

4. SurveyMonkey

Çevrimiçi form oluşturma yazılımı SurveyMonkey, gelişmiş soru türleri içeren ayrıntılı anketler veya anketler oluşturmak için mükemmel bir seçimdir. Slack'e doğrudan entegre olmasa da, SurveyMonkey anketlerinizi takımınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

Slack ve SurveyMonkey'i entegre ederek, slash komutlarını kullanarak basit sorular sorabilir ve anketleri ve sonuçları Slack'teki katılımcılarla paylaşabilirsiniz. Örnek: /poll "Bir sonraki oturumda ne hakkında beyin fırtınası yapmalıyız?"

SurveyMonkey'de daha ayrıntılı bir anket oluşturduysanız, başka bir basit komutla bunu Slack kanalınızda kolayca paylaşabilirsiniz: /survey.

surveyMonkey aracılığıyla

Anket Oluşturmak için Slack'i Kullanmanın Sınırlamaları

Slack anketleri genellikle soru türlerini veya tasarımlarını özelleştirme konusunda esnek değildir ve geri bildirim toplama yöntemlerinizi kısıtlar

Anketler bazen farklı kanallara dağılabilir ve bu da yanıtları tek bir yerden yönetmeyi veya sonuçları izlemeyi zorlaştırabilir

Gelişmiş Slack anketleri (ör. çok sorulu anketler) oluşturmak için genellikle ek maliyetler veya sınırlamalar içerebilen üçüncü taraf uygulamaların yüklenmesi gerekir

Ayrıca okuyun: Kullanıcı Araştırması Nasıl Yapılır?

ClickUp ile Anketler Oluşturun

Sorunsuz anket ve işbirliği söz konusu olduğunda, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, Slack anketlerine güçlü bir alternatif sunar.

Slack temel anketler ve hızlı anketler için mükemmel seçenekler sunarken, ClickUp, sınırlı özelleştirme ve ayrıntılı veri toplama eksikliği gibi sınırlamaları ortadan kaldırarak ClickUp Form Görünümü ile bir adım daha ileri gider.

🧠İlginç Bilgi: Anket kavramı 19. yüzyıla kadar uzanır. George Gallup, 1935 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk bilimsel kamuoyu anketini gerçekleştirerek modern anket tekniklerinin temellerini attı.

Neden ClickUp Formları?

Bir şirket gezisi planladığınızı ve herkesin etkinlikler veya öğle yemeği tercihlerini toplamak istediğinizi düşünün. Hızlı bir Slack anketi işe yarayabilir, ancak birden fazla tercihi, yorumu ve hatta sıralamaları toplamak için daha fazla esnekliğe ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp Form Görünümü ile anketlerinizi bir üst seviyeye taşıyın

ClickUp Formları ile şunları yapabilirsiniz:

İhtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir anketler tasarlayın

Açık uçlu geri bildirimler dahil olmak üzere ayrıntılı yanıtlar toplayın

Kolay erişim için bağlantıyı ClickUp Sohbet (veya Slack) üzerinden paylaşın. ClickUp Sohbet, bağlantıyı "Duyuru" olarak vurgulamanızı sağlar, böylece gözden kaçmaz. Ayrıca, yanıtlayanlara ClickUp üzerinden bir Hatırlatıcı göndererek yanıtlarını zamanında göndermelerini sağlayabilirsiniz!

Paylaşılan anketi vurgulamak için ClickUp Sohbet'teki Duyurular'ı kullanın

ClickUp ile anketinizin her adımı aynı uygulama içinde gerçekleşir, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmanız veya üçüncü taraf araçlar yüklemeniz gerekmez. ClickUp Formları'nda bir anket oluşturarak başlayın, ClickUp'ın yerleşik Sohbet özelliği ile paylaşın ve özel raporlar ve gösterge panelleri ile ClickUp içinde yanıtları analiz edin. Bundan daha verimli olabilir mi?

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak anket oluşturma

ClickUp'ın Form Görünümü'nde anket oluşturmak, sezgisel olduğu kadar hızlıdır. Yapılacaklar:

1. Formu ayarlayın

Anketi yönetmek istediğiniz ClickUp çalışma alanına gidin

Form Görünümü'ne gidin ve uygun seçeneği seçin. Mevcut bir Form şablonu seçebilir veya sıfırdan yeni bir form oluşturabilirsiniz (şablonlar elbette çok daha hızlı olacaktır!)

Sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak anketinizi oluşturun ve soru/kategori ekleyin. Çoktan seçmeli, açılır menüler ve hatta açık uçlu yanıtlar için metin kutuları kullanabilirsiniz

ClickUp'ın Form Görünümü ile basit ama etkili geri bildirimlerin kilidini açın

Anket oluşturmanın en kolay yolu bu olmalı. Katılıyor musunuz?

2. Anketinizi özelleştirin

Anketler için "Ad", "E-posta" veya "Öncelik" gibi ClickUp'ın ön tanımlı Özel Alanlarından yararlanın. Bunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz

Koşullu mantığı kullanarak yanıt verenleri önceki yanıtlarına göre yönlendirin. Örneğin, bir kişi bir tatile katılmak için "Evet"i seçerse, tercih ettiği tarihleri veya etkinlikleri seçmesi istenebilir

ClickUp Form Görünümü'nde koşullu mantık ile ayrıntılı içgörüler ve yanıtlar oluşturun

Anket kurulumunuzu hızlı bir şekilde izlemek ve ilham almak için ClickUp şablonlarını kullanın. Örneğin, ClickUp Form Şablonu , yanıtlayanlardan dakikalar içinde girdi toplamak için genel bir kayıt formu oluşturmanıza olanak tanır

3. Anketi paylaşın

Form hazır ve yayınlandıktan sonra, tek bir tıklama ile bağlantıyı kopyalayın

ClickUp Form Görünümü'nde oluşturduğunuz formları saniyeler içinde paylaşın

Takımınızın kolayca erişebilmesi için ClickUp Sohbetine veya Slack kanalınıza gönderin ve katılımcıların doğrudan yanıt vermesini sağlayın

4. Yanıtları izleyin

ClickUp'taki Form Görünümü'nden yanıtları gerçek zamanlı olarak görüntüleyin

Yanıtlar geldikçe, doğrudan ClickUp'taki Görevler ile senkronize edilir. Bu, geri bildirimlere anında yanıt verebilmenizi sağlar

Ayrıca okuyun: En İyi 15 Sohbet Platformu

Slack ile entegrasyon

Ama hepsi bu kadar değil! ClickUp'ın Slack entegrasyonu ile anket bildirimlerini veya hatırlatıcıları doğrudan Slack'e gönderebilirsiniz. Bu, platformlar arasındaki boşlukları doldurarak herkesin katılma şansı olmasını sağlar.

Etkili Anketler için En İyi Uygulamalar

Anketlerinize daha fazla kişinin yanıt vermesini mi istiyorsunuz? Öncelikle daha iyi anketler oluşturmanız gerekir!

Anketlerinize katılımı ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için bazı ipuçları:

Net hedefler belirleyin: Anketin amacını net bir şekilde belirleyerek soruların kısa, alakalı ve kolay anlaşılır olmasını sağlayın

Basit tutun: Anlaşılır bir dil kullanın ve farklı bakış açılarını dikkate almak için birden fazla yanıt seçeneği sunun

Geniş çapta tanıtın: Anketi e-posta, sohbet platformları veya gösterge panellerinde paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaşın. Anketi e-posta, sohbet platformları veya gösterge panellerinde paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaşın. ClickUp Bildirimleri , kişilere yanıtlarını göndermelerini hatırlatarak size yardımcı olur

Teşvikler sunun: Sonuçların nasıl kullanılacağını açıklayarak veya küçük ödüller sunarak katılımı teşvik edin

Acil bir durum hissi yaratın: Katılımcıları hızlı yanıt vermeye motive etmek için net bir son tarih belirleyin

Anket sonuçlarını aldıktan sonra, etkili karar almaya yardımcı olabilecek eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek de aynı derecede önemlidir:

Eğilimleri belirleyin: Verileri bir araya getirerek yanıtlardaki kalıpları veya eğilimleri ortaya çıkarın. Varsa demografik filtreleri kullanarak farklı grupların bakış açılarını anlayın

Verileri görselleştirin: Sonuçları grafikler veya çizelgelerle sunarak bulguları daha erişilebilir ve eyleme geçirilebilir hale getirin

Anahtar noktaları vurgulayın: Proje hedefleri veya kuruluşun KPI'larıyla uyumlu içgörülere odaklanın ve benzersiz bakış açıları sağlayabilecek istisnai veya beklenmedik yanıtları gözden kaçırmayın

Şeffaf iletişim kurun: Sonuçları katılımcılar ve paydaşlarla paylaşarak güveni artırın ve gelecekteki katılımı teşvik edin

ClickUp ile bu en iyi uygulamaları hayata geçirin

ClickUp, anketleri ve analizleri sizin için son derece etkili hale getirmek için güçlü araçlar sunar. ClickUp Gösterge Panelleri ile pasta grafikler veya çubuk grafikler gibi bileşenleri kullanarak yanıt verilerini bir bakışta görselleştirmek için özel bir anket sonuçları gösterge paneli oluşturun.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak anket sonuçlarınızı doğrudan ClickUp içinde görselleştirin ve analiz edin

Katılım oranlarını izleme bileşenlerini veya etkinlik görünümlerini kullanarak katılım düzeylerini belirleyebilirsiniz. ClickUp'ın raporlama araçlarını kullanarak özetler oluşturun ve ClickUp Hedefleri'ni kullanarak anket sonuçlarını belirli hedeflere bağlayın.

Son olarak, gösterge panellerine veya raporlara yorum eklemeyi ve bulguları ClickUp Belgeleri' nde özetlemeyi unutmayın. Böylece takımla kolayca paylaşabilirsiniz.

Net hedefler içeren anketler tasarlayarak, sonuçları stratejik olarak analiz ederek ve ClickUp'ın güçlü özelliklerini kullanarak, anketleri takım işbirliğini geliştiren ve veriye dayalı kararları destekleyen stratejik bir varlığa dönüştürebilirsiniz.

💡 Profesyonel ipucu: Anketinizi oluştururken çoktan seçmeli seçeneklerin yanı sıra isteğe bağlı bir açık uçlu soru da ekleyin. Bu, yanıtlayanların önceden tanımlanmış yanıtların yakalayamayabileceği içgörülerini, önerilerini veya benzersiz bakış açılarını paylaşmalarını sağlar.

ClickUp ile En İyi Formunuzu Ortaya Çıkarın

Anketler, iş hayatınızı çok daha kolay hale getirebilecek, değeri yeterince bilinmeyen araçlardan biridir. Slack'te hızlı bir emoji tepki anketi ya da Simple Poll veya Polly kullanarak daha ayrıntılı bir anket olsun, önemli olan geri bildirim toplamak ve demokratik kararlar almaktır.

Ancak bazen basit bir oylamadan daha fazlasına ihtiyacınız olabilir.

Her yönden gelen son tarihler, tercihler ve girdilerle uğraşırken, hızlı bir Slack anketi yardımcı olabilir, ancak ClickUp ayrıntılı yanıtları toplar, takım önceliklerine göre filtreler ve tümünü gerçek zamanlı raporlarda gösterir.

ClickUp ile anket oluşturmak işlevsel, bilgilendirici ve hatta eğlencelidir.

"Yeterince iyi" ile yetinmeyin. Bugün ücretsiz ClickUp hesabınıza kaydolun ve bir sonraki anketinizle oyunun kurallarını değiştirin!