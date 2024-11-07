Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Anketleri Nasıl Yapılır (Sorular + Şablon)

Çalışanların işe alım süreci, yeni bir takım üyesinin şirkete ne kadar hızlı ve başarılı bir şekilde entegre olacağını belirleyen kritik bir süreçtir. İyi yapılandırılmış bir işe alım süreci, çalışanların bağlılığını artırmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli çalışan bağlılığını da güçlendirir.

Peki, oryantasyon sürecinizin hedefe ulaşıp ulaşmadığını nasıl anlarsınız? Yeni işe alınan çalışanlar için oryantasyon anketleri kullanarak.

Brandon Hall Group, sağlam bir işe alım sürecinin sonuçları büyük ölçüde iyileştirebileceğini, yeni işe alınanların kalıcılığını %82 artırdığını ve verimliliği %70'in üzerinde yükselttiğini ortaya koydu!

Oryantasyon anketi, yeni çalışanlarınızdan geri bildirim toplamak için kullanılan bir araçtır. Yeni çalışanlarınızın ilk izlenimlerini anlamanıza ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olur. Doğru sorular ve net bir şablonla, daha etkili bir oryantasyon süreci için zemin hazırlayan eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilirsiniz.

Bu makalede, bu anketleri nasıl gerçekleştireceğinizi ve tüm işe alım hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı göstereceğiz.

Çalışan Oryantasyon Anketlerini Anlamak

Öncelikle, oryantasyon anketlerinin özünü anlayalım.

Oryantasyon anketi, yeni çalışanlara işe başladıktan kısa bir süre sonra, şirketle ilgili ilk deneyimleri hakkında geri bildirim almak için verilen bir dizi sorudur. Oryantasyon programı, eğitim ve şirketin beklentileri hakkında sorular içerir.

Oryantasyon anketi: Genel işe alım sürecinin etkinliğini artırarak çalışanların işyerinde kalma süresini ve memnuniyetini artırır

Oryantasyon sürecindeki eksiklikleri veya iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olur

Yeni çalışanların ilk günden itibaren kendilerini dinlendiğini ve desteklendiğini hissetmelerini sağlar

Açık iletişim ve geri bildirimi teşvik ederek katılımı artırır

Yeni işe alınanların ilk izlenimleri ve deneyimleri hakkında değerli bilgiler sağlar

Araştırmalar, çalışanların %20'sinin işten ayrılmasının ilk 45 gün içinde gerçekleştiğini göstermektedir. İyi yapılandırılmış bir işe alım süreci, işe alım sürecini daha sorunsuz hale getiren eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak bu riski azaltmaya yardımcı olabilir.

Çalışan Oryantasyon Anketinde Sorulacak En İyi 35 Soru

Yeni işe alınanlar, işe alım sürecinde tamamlamaları gereken ortalama 54 görev alır. Bu nedenle, işe alım sürecinin sorunsuz geçmesini ve yeni çalışanların üstesinden gelmesi gereken bir yığın görevle karşı karşıya kalmamasını sağlamak için onların geri bildirimlerini almak çok önemlidir!

Onboarding stratejinizi iyileştirmenize ve yeni çalışanlar için sıcak bir ortam yaratmanıza yardımcı olabilecek 35 etkili yeni işe alım oryantasyon anketi sorusunu inceleyelim.

İşe alım süreciyle ilgili geri bildirim

Yoğun mülakat sürecini başarıyla tamamladınız ve kuruluşunuzun istediği adayı buldunuz. Şimdi, mülakat yaptığınız adaylarla ilgili deneyimlerinizi değerlendirme zamanı.

Bu sorular, işe alım süreci hakkında geri bildirim almanıza ve işe alım/orientasyon yöneticisi olarak neleri daha iyi yapabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır:

İşe alım süreciyle ilgili genel deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz? İşe alım öncesi süreç, yeni rolüm hakkında heyecanlanmama yardımcı oldu. Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum İşe alım süreci boyunca zamanında geri bildirim ve güncellemeler aldım. Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum İşe alım sürecinde bana verilen iş tanımı açık ve ayrıntılıydı. Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Daha iyi bir aday deneyimi için işe alım sürecinde iyileştirmek istediğiniz tek şey nedir?

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Çalışanların organizasyonel hedefleri anlama ve uyum sağlama düzeyi

Gallup'un bir araştırmasına göre, çalışanların %50'sinden fazlası şirketlerinin neyi temsil ettiğini tam olarak bilmediğini belirtiyor.

Oryantasyon anketlerinizde aşağıdaki soruları kullanarak sorunlu alanları belirleyin ve hızlı bir şekilde çözümler bulun:

Şirketin hedefleri ve amaçları, işe alım oturumlarınız sırasında açıkça tartışıldı. Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Şirketin uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu hissediyorum. Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Şirketin anahtar performans göstergelerini (KPI) ve bunların benim rolümle nasıl ilişkili olduğunu açıkça anlıyorum. Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Oryantasyon sırasında, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında yeterli bilgi verildi. Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Yeni rolüm için donanımlı ve hazır hissediyorum. Kesinlikle katılıyorum Katılıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Kabul Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum

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Kesinlikle katılmıyorum

Ayrıca okuyun: En İyi 11 Çalışan Bağlılığı Yazılımı

Oryantasyon deneyimi ve oryantasyon programları

Oryantasyon deneyimi ve oryantasyon programları, yeni işe alınanların şirket kültürüne ve iş ahlakına uyum sağlamasına yardımcı olur.

Aşağıdaki oryantasyon anketi soruları, bu programların etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olabilir:

Genel işe alım sürecinden ne kadar memnun kalırsınız (1 ile 5 arasında, 1 en düşük, 5 en yüksek memnuniyet seviyesi)? Oryantasyon süreci iyi organize edilmiş ve takip etmesi kolay mıydı? (Evet/Hayır) Oryantasyon oturumları bilgilendirici ve rolünüzle alakalı mıydı? (Evet/Hayır) Oryantasyon yazılımı/materyalleri , şirketi ve rolünüzü anlamanıza ne kadar yardımcı oldu? (1 en az, 5 en etkili olmak üzere 1-5 arasında bir puan verin) Oryantasyon programı, rolünüzle ilgili şirketin araçları, sistemleri ve yazılımları hakkında eğitim içeriyor muydu? (Evet/Hayır)

Rol netliği ve beklentiler

Belirsiz iş beklentileri, çalışanların erken işten ayrılmasının yaygın nedenlerinden biridir. Yeni işe alınanlar kendilerini bunalmış veya işleriyle uyumsuz hissederlerse, en iyi performanslarını gösteremezler ve sonunda sessizce işten ayrılırlar.

Ayrıca okuyun: Sessiz istifaları önleme ve çalışanların bağlılığını sürdürme

Rollerinin netliği hakkında yeni işe alınanlardan aldığınız geri bildirimler, yeni çalışanların hangi alanlarda zorlandığını hızlı bir şekilde belirlemenize ve bu sorunları çözmenize yardımcı olabilir. Aşağıdaki gibi çalışan oryantasyon anketi soruları deneyin:

Bu rol, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinizle uyumlu mu? (Evet/Hayır) Rolünüzün, işe alındığınız beceri ve deneyimlerle uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz? (Evet/Hayır) Rolünüzdeki kariyer ilerleme fırsatları size ne kadar açık bir şekilde iletildi? Oryantasyon süreci sizi günlük görev ve sorumluluklarınıza hazırladı mı? (Evet/Hayır) Performansınızın nasıl gözden geçirilip değerlendirileceğini anlıyor musunuz? (Evet/Hayır)

Organizasyonel kültür ve değerlerin özümsenmesi

Organizasyon kültürünü erken aşamada anlamak ve benimsemek, yeni işe alınanların yeni ortamlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur. İşe alım anketleri, yeni işe alınanların bu değerleri ne kadar iyi anladığını ve benimsediğini ölçebilir.

Aşağıdaki sorular, organizasyonel kültürün etkili bir şekilde iletilip benimsenip benimsenmediğine dair içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır:

Değerlerinizin şirketin değerleriyle ne kadar uyumlu olduğunu düşünüyorsunuz? Oryantasyon programınıza göre şirket kültürünü ne kadar kapsayıcı buluyorsunuz? Oryantasyon sürecinde kültürel etkinliklere veya etkinliklere katılmaya teşvik edildiniz mi? (Evet/Hayır) Şirketin genel kültürüne dahil olduğunuzu hissediyor musunuz? (Evet/Hayır) Şirketin temel değerlerini ve bunların günlük operasyonları nasıl etkilediğini ne kadar iyi anlıyorsunuz?

Takım entegrasyonu ve mentorlarla ilişkiler

Mentorlarıyla iyi bir ilişki, yeni işe alınanların işlerinde yeni fikirleri öğrenmelerini ve uygulamalarını teşvik eder. TINYpulse'un çalışan bağlılığı raporuna göre, mentorlarının veya yöneticilerinin performansını yetersiz olarak değerlendiren çalışanların yeni bir iş araması dört kat daha olasıdır.

Oryantasyon anketleri, yeni işe alınanların takımlarına ne kadar iyi entegre olduklarını ve mentorlarından yeterli desteği alıp almadıklarını değerlendirmelidir. Aşağıdaki sorulardan bazılarını eklemeyi deneyin:

İlk haftanızda takım üyeleriniz tarafından hoş karşılandınız mı? (Evet/Hayır) Tüm anahtar takım üyeleriyle tanışma ve etkileşim kurma fırsatınız oldu mu? (Evet/Hayır) Mentorunuz, endişelerinizi veya sorularınızı ne kadar etkili bir şekilde ele aldı? (1 en az, 5 en etkili olmak üzere 1-5 arasında bir puan verin) Takıma daha sorunsuz bir şekilde entegre olmanıza yardımcı olacak ek destek veya kaynaklar nelerdir?

Sağlanan eğitim ve genel iş memnuniyeti

Oryantasyon sırasında sağlanan eğitimin kalitesi, yeni işe alınanların güvenini ve işlerini etkili bir şekilde yerine getirme becerilerini önemli ölçüde etkiler. Eğitim sürecinizi değerlendirmek için şu soruları kullanın:

İlk eğitimin kalitesini 1 (en düşük) ile 10 (en yüksek) arasında bir ölçekte nasıl değerlendirirsiniz? Size sağlanan eğitim materyalleri ve kaynakları kapsamlı ve yararlı mıydı? (Evet/Hayır) Sağlanan eğitimin hızından ne kadar memnun kalırsınız? (1 ile 5 arasında bir ölçekte, 1 en düşük, 5 en yüksek memnuniyet seviyesi) Ek eğitim veya kaynaklara ihtiyaç duyulan alanlar var mıydı? Mevcut eğitim yazılımımızı 1 ila 5 arasında bir ölçekte nasıl değerlendirirsiniz? Oryantasyon deneyiminize dayanarak bu şirketi bir arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir? Çok olası Biraz olası Hiç olası değil Büyük olasılıkla Biraz olası Hiç olası değil Oryantasyon eğitimi, şirketimizde izlediğimiz yapı ve süreci anlamanıza yardımcı oluyor mu? (Evet/Hayır)

Büyük olasılıkla

Biraz olası

Hiç olası değil

Bu sorularla, değerli bilgiler toplayan etkili anketler oluşturabilirsiniz. Şimdi, anlamlı iyileştirmeler sağlayan etkili anketleri nasıl tasarlayacağınızı keşfedelim.

Ayrıca okuyun: Takımınızın nabzını ölçmek için 25 çalışan memnuniyeti anket sorusu

Etkili Çalışan Oryantasyon Anketi Tasarımı ve En İyi Uygulamalar

Etkili bir çalışan anketi oluşturmak, sadece doğru soruları sormaktan ibaret değildir. Anketi verimli bir şekilde sunmak ve sağlanan geri bildirimlerden en iyi şekilde yararlanmak da önemlidir.

Anket sürecinizi iyileştiren, kullanıcı dostu birçok çalışan anketi yazılımı mevcuttur. Doğru araçlar şu şekilde yardımcı olabilir:

Kullanımı kolay şablonlar ve özelleştirme seçenekleriyle anket oluşturmayı basitleştirin

Görsel olarak çekici, kullanıcı dostu anketlerle katılımı artırın

Veri toplama ve analizini merkezileştirerek, işbirliğini kolaylaştırın ve süreçleri iyileştirin

Maksimum katılım sağlamak için takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

Bu araçlardan biri de ClickUp'tır.

Güvenilir platformlar aracılığıyla anketler gönderin — ClickUp

ClickUp, görev yönetimi, işbirliği ve veri toplama işlemlerini kolaylaştıran hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. İşe alım anketleri için, özelleştirilmiş formlar oluşturabilir, yanıtları izleyebilir ve yeni işe alınanlar için sorunsuz bir geri bildirim süreci sağlamak için yerleşik geri bildirim formu şablonlarını kullanabilir.

ClickUp'ın çalışan oryantasyon anketlerinizi nasıl iyileştirebileceğini öğrenin.

Anket formları oluşturma

Özel anketler oluşturmak için ideal olan ClickUp Form Görünümü, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özel alanlar ve sorular oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, anonim anketler oluşturabilir, teşekkür mesajlarını özelleştirebilir ve dürüst çalışan geri bildirimlerini teşvik etmek ve katılımı artırmak için her ayrıntıyı özelleştirebilirsiniz.

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak kolayca içgörüler toplayın, anketleri özelleştirin ve çalışanlarınızın işe alım sürecini iyileştirin

Anketlerden toplanan verileri derleme

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak anket içgörülerini depolayın, iyileştirmeler üzerinde işbirliği yapın ve her şeye kolay erişim için tek bir yerde saklayın.

ClickUp Belgeleri ile tüm işe alım bilgilerinizi düzenli ve erişilebilir tutun

Her anketin ardından, yanıtları özel bir belgeye derleyin. Bu belgede geri bildirimleri temalara göre düzenleyebilir, eğilimleri takip edebilir ve eyleme geçirilebilir içgörüler not alabilirsiniz. Takım üyeleri, doğrudan belgeye yorum ekleyerek veya düzenlemeler önererek sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir, böylece iyileştirme fikirleri gerçek zamanlı olarak kolayca yakalanabilir ve iyileştirilebilir.

Hazır şablonları kullanma

Önceden oluşturulmuş ClickUp Şablonları ile, süreci tasarlamak yerine iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Onboarding sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olabilecek en iyi şablonları listeledik.

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, kapsamlı bir kontrol listesi, adım adım görev talimatları ve hiçbir şeyin atlanmamasını sağlamak için gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri ile işe alım sürecini kolaylaştırır.

Bu görev şablonu ile, her görevin ilerlemesini izlemek için "Devam Ediyor", "Tamamlandı" ve "İnceleme Bekliyor" gibi Özel Durumlar ekleyerek işe alım sürecini iyileştirebilirsiniz. İş Unvanı ve İş E-postası gibi önemli çalışan bilgileri için Özel Alanlar kullanın ve çeşitli Özel Görünümlerden yararlanarak ClickUp iş akışınızı özelleştirin.

Bu Şablonu İndirin Her şeyi düzenli ve yolunda tutmak için ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu ile işe alım sürecinizi bugün kolaylaştırın

ClickUp Onboarding Kontrol Listesi Şablonu şunları yapmanızı sağlar:

Yeni çalışanlara sorunsuz bir başlangıç için gerekli tüm bilgileri sağlayın

Çalışanların işlerine alışma sürecini hızlandırın

Her yeni takım üyesi için tutarlı bir işe alım deneyimi sunun

Oryantasyon hataları veya yanlış iletişim riskini en aza indirin

ClickUp'ın Çalışan Oryantasyon Şablonları

ClickUp, kullanıcılara iki çalışan işe alım şablonu sunar.

İlk ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu, her şeyin düzenli kalmasını sağlamak için ayrıntılı bir kontrol listesi, belirlenmiş görev atamaları ve otomatik hatırlatıcılar içeren net bir çerçeve sunarak çalışan oryantasyon sürecinizi dönüştürür.

Görevlerin ilerlemesini etkili bir şekilde izlemek için "İlerleme Durumu", "Tamamlandı" ve "İnceleme Bekliyor" gibi Özel Durumlar uygulayın. Özel Alanları kullanarak İş Unvanı, İş E-postası ve Departman gibi önemli ayrıntıları toplayın ve çeşitli Özel Görünümleri keşfederek kurulumunuzu kişiselleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu ile çalışanlarınızın oryantasyon sürecini bugün optimize etmeye başlayın

Bu ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Yeni çalışanların sorunsuz bir geçiş süreci geçirmesini sağlayın ve rollerine hızla uyum sağlamalarına yardımcı olun

Yeni işe alınan çalışanlara başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan verimli bir kurulum süreci sağlayın

Tutarlı bir işe alım deneyimi sunarak çalışan bağlılığını ve iş memnuniyetini artırın

Yeni işe alınanların verimli takım üyeleri haline gelmesi için gereken süreyi kısaltın, işe alım hatalarını en aza indirin ve iletişimi geliştirin

Ayrıca okuyun: Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin 12 Çalışan Oryantasyon Örneği

Yukarıdaki şablonu kullanmak karmaşık geliyorsa, daha yeni başlayanlar için daha uygun olan diğer ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonunu kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Sorunsuz bir işe alım süreci için ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonunu kullanın

Bu şablon, işe başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi (aşırı yük olmadan) sağlar:

Yeni işe alınanlar için işe alım görevlerini düzenleyin ve izleyin

Özel Alanlar ve Alt Görevler ile tüm işe alım adımlarının tamamlandığından emin olun

Yeni rol için sorumlulukları atayın ve anahtar hedefleri belirleyin

Oryantasyon süreci boyunca destek için kaynaklar ve anahtar kişiler sağlayın

ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Şablon

ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin Oryantasyon Şablonu, oryantasyon deneyimini sorunsuz bir sürece dönüştürür. İyi yapılandırılmış çerçevesi, açık görev talimatları ve canlı ilerleme izleme özelliği, her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin Her yeni çalışan için sorunsuz ve verimli bir yolculuk için ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Oryantasyon Şablonu ile oryantasyon sürecinizi dönüştürün

ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Oryantasyon Şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Yeni çalışanlarınıza rollerinde bir adım önde başlamak için gerekli kaynakları sağlayın

Takıma uyum sağlamaları ve katkı sağlamaları için gereken süreyi kısaltın

Tutarlı ve çalışan memnuniyetini artıran bir işe alım süreci oluşturun

Oryantasyon aşamasında olası iletişim hatalarını ve yanlış anlamaları azaltın

ClickUp Uzaktan İşe Alım Şablonu

Son olarak, ClickUp Uzaktan İşe Alım Şablonu, her şeyi yolunda tutmak için net bir plan, adım adım talimatlar ve gerçek zamanlı izleme sunarak uzaktan işe alım sürecini daha kolay ve verimli hale getirir.

Bu Şablonu İndirin Yeni işe alınanlar için basit ve etkili bir başlangıç için ClickUp Uzaktan İşe Alım Şablonu ile uzaktan işe alım sürecinizi daha sorunsuz hale getirin

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Uzaktan çalışanlarınıza başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları tüm araçları ve kaynakları sağlayın

Evden çalışırken bile takıma hızla uyum sağlamalarına yardımcı olun

Uzaktan çalışanların bağlılığını sürdüren tutarlı bir işe alım deneyimi oluşturun

Doğru soruları sorun

Rol netliğinden takım entegrasyonuna kadar, işe alım sürecini iyileştirmeye yardımcı olacak içgörüler toplamaya odaklanın. ClickUp'ın yerleşik ve çok amaçlı AI asistanı ClickUp Brain ile doğru işe alım sorularını oluşturmak çok kolay.

Rol netliği veya takım entegrasyonu gibi keşfetmek istediğiniz odak alanlarını girin, ClickUp Brain anında alakalı, iyi yapılandırılmış sorular önerecektir.

ClickUp Brain'i kullanarak işe alım anketleri için özel sorular oluşturun ve ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde toplayın

Bonus Okuma: Verimli Veri Toplama için 8 Ücretsiz Anket Şablonu

Anonimliği sağlayın

Dürüst geri bildirim mi istiyorsunuz? Anonim olun! Yeni çalışanlar kimliklerinin gizli olduğunu bildiklerinde, gerçekleri daha kolay söyleme eğilimindedirler. ClickUp Formları ile isimleri gizleyen anonim anketler oluşturabilir ve çalışanların işe alım deneyimleri hakkında samimi olmalarını teşvik edebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Anonim anketler %90'ın üzerinde yanıt oranı elde edebilir!

Kısa tutun

Nitelik nicelikten önemlidir — daha kısa anketler daha fazla yanıt alır.

👉🏼 Ve işte bir gerçek: 25 dakikadan uzun süren anketler, beş dakikadan kısa süren anketlere göre üç kat daha fazla katılımcı kaybeder!

ClickUp Brain'in yardımıyla anketinizi kısa ve etkili tutun, daha fazla kişinin anketinizi tamamlamasını ve değerli geri bildirimler vermesini sağlayın.

Bir iletişim planı oluşturun

Katılımla ilgili beklentilerin herkes tarafından bilindiğinden emin olun ve yanıtları toplamaya yardımcı olacak hatırlatıcılar gönderin. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, anketi tamamlamayı kimsenin unutmaması için otomatik olarak gönderilecek hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Böylece, insanları peşinden koşmadan daha düşünceli cevaplar alma şansınızı artıracaksınız.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak hatırlatıcılar gönderin ve yanıt oranlarınızın yükselmesini izleyin

Teşvikler sunun

Anketi tamamlamaları için eğlenceli teşvikler sunarak çalışanların katılımını artırın! Bu şekilde, herkes kendilerini tatlı bir ödülün beklediğini bilir ve anketi doldurup düşüncelerini paylaşma olasılıkları artar!

Teşekkür mesajı gönderin

"Teşekkür ederim!" demeyi unutmayın. Bu, onlara sanal bir high-five vermek gibidir! Geri bildirimlerine değer verdiğinizi gösteren küçük bir mesaj, onların katılımını artırabilir ve iyi havayı sürdürebilir.

Bu en iyi uygulamaları takip ederek ve ClickUp gibi araçları kullanarak, işe alım sürecini gerçekten iyileştiren anketler tasarlayabilirsiniz.

Çalışan Sağlığı Anketlerinden Alınan Geri Bildirimlerin İşlenmesi ve Uygulanması

Oryantasyon anketlerinin gerçek değeri, geri bildirimleri nasıl işlediğiniz ve bunlara göre nasıl hareket ettiğinizden gelir. Bunu nasıl yapabileceğinize bir göz atalım.

Sonuçları analiz etme ve yorumlama

Anket sonuçlarında eğilimleri ve anahtar sorunları arayarak başlayın. Sayılar (nicel veriler) kalıpları ortaya çıkarırken, yorumlar (nitel geri bildirimler) belirli endişeler hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu analiz, çalışanların refahını en çok etkileyecek eylemleri önceliklendirmenize yardımcı olur.

Anket sonuçlarını analiz etmeyi daha da kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Gösterge Panellerine göz atın!

Anket sonuçları hakkında güncel bilgilere sahip olabilmeniz ve daha fazla çalışanın gelecekteki anketlerde düşüncelerini paylaşmasını teşvik edebilmeniz için gerçek zamanlı veri görselleştirme ve ilerleme izleme özellikleri sunar.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak anket sonuçlarınızı gerçek zamanlı güncellemelerle zahmetsizce izleyin

ClickUp'ın Bağlılık Anketi Eylem Planı Şablonu, anket bulgularına göre en iyi adımları belirlemenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin Çalışan bağlılığını artırmak ve anlamlı bir değişim başlatmak için ClickUp'ın Bağlılık Anketi Eylem Planı Şablonu ile hemen başlayın

Bu şablonun bazı avantajları şunlardır:

Anket verilerini analiz etmek için net bir yöntem sunar

İyileştirme alanlarını belirlemenize ve ulaşılabilir hedefler belirlemenize yardımcı olur

Çalışan bağlılığını artırmak için pratik bir plan geliştirebilirsiniz

İlerlemeyi izlemenizi ve değişikliklerinizin etkilerini değerlendirmenizi sağlar

Verileri kullanarak performansı artırın ve işgücü devrini azaltın

Sağlık anketleri, verimlilik ve bağlılığı etkileyen faktörler hakkında içgörüler sağlayabilir. Ortaya çıkan sorunları ele almak, tükenmişliği önleyebilir ve işgücü devrini azaltabilir. Çalışanlar, geri bildirimlerinin gerçek bir değişime yol açtığını gördüklerinde motivasyonları ve performansları artar.

İlerlemeyi izleme ve gerekli değişiklikleri yapma

Değişikliklerinizin işyerine nasıl etki ettiğini takip edin! Doğru yolda olduğunuzdan emin olmak için katılım ve işten ayrılma gibi metrikleri düzenli olarak inceleyin. Bu, zamanında ayarlamalar yapmanızı ve çalışan deneyimini geliştirmenizi sağlayacaktır.

Performans göstergelerindeki ve verimlilikteki iyileştirmeleri değerlendirme

Değişiklikleri uyguladıktan sonra, bunların etkinliğini değerlendirmek önemlidir. Sağlık girişimlerinizi değerlendirmek için 30-60-90 günlük bir plan oluşturmayı düşünün.

Anketlerden önce ve sonra elde edilen verileri karşılaştırmak, sağlık girişimlerinizin ne kadar iyi işlediğini görmenize yardımcı olacaktır. Memnuniyet, verimlilik ve çalışan bağlılığındaki iyileşmeleri izlemek, programlarınızın çalışanların ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmanızı sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerine Güvenin

İnsan kaynakları yönetim platformları, verilerinizi düzenli tutmak için gereklidir. Bu sistemler, geri bildirimleri verimli bir şekilde depolamak, sıralamak ve analiz etmek için araçlar sunarak anket sonuçlarını yönetmenize yardımcı olur. Her şey tek bir yerde olduğundan, dikkat edilmesi gereken alanları tespit etmek daha kolaydır.

ClickUp'ın İK Yönetim Yazılımı, çalışan bilgilerini, performanslarını ve görevlerini takip etmeyi kolaylaştırır.

ClickUp kullanarak işe alım deneyiminizi geliştirin

Çalışanlar bir şirketi sevmeden, müşteriler de onu sevemez.

Çalışanlar bir şirketi sevmeden, müşteriler de onu sevemez.

Düşünceli yeni işe alım anketleri gerçekleştirerek, çalışanlarınızın ilgisini çeken ve onları başarıya hazırlayan bir deneyim yaratabilirsiniz.

Sektör liderlerinin yaptığı gibi, yeni işe alınanların ihtiyaçlarını anlamaya yatırım yapan şirketler, bağlılık ve çalışanların elde tutulması için güçlü bir temel oluşturur. Çalışanlarınıza olumlu sonuçlar elde etmek için geri bildirim sağlama mekanizması her zaman en önemli unsur olacaktır.

Anketlerinizi oluştururken, ClickUp'ı kullanarak süreci basitleştirin ve her şeyi yolunda tutun. ClickUp ile bugün başlayın!