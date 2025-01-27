i̇şe Alım Uzmanları için En İyi 10 Yetenek Değerlendirme Aracı

Çok sayıda yetenek yönetimi yazılımı sayesinde, günümüzde İK takımları işe alım sürecinde değerlendirme ve analizler için yapay zeka ve gelişmiş özellikleri kullanabilir. Ancak yine de yanlış adayı seçme ihtimalimiz vardır.

Neyi yanlış yapıyoruz? İşe alım yöneticisi olarak, birçok mülakat turuna rağmen adayları birkaç parametreye göre seçtiğimizi fark ettim: testte başarılı olma ve güçlü bir izlenim bırakma becerileri. Teknik yeterlilik, takım çalışması, kültürel uyum ve daha fazlası gibi daha derin becerileri değerlendirmemiz gerekiyor.

Takımımız, bu parametreleri izlememize yardımcı olmak için çeşitli yetenek değerlendirme ve performans yönetimi araçlarını test etti. İnsan önyargıları yerine veriye dayalı parametrelere göre bilinçli bir seçim yapmak istedik.

Bu araçların ayrıntılarını inceleyelim ve sizin de kuruluşunuz için ideal yetenek değerlendirme araçlarını nasıl seçebileceğinizi anlayalım.

Piyasada bu kadar çok seçenek varken neden bu yetenek değerlendirme araçlarını seçtik? Nedenleri oldukça basit.

İnsan kaynakları yöneticilerimizle birlikte, sayısız saatlerimi özgeçmişleri inceleyerek ve adaylarla görüşerek geçirdim. Bu geleneksel yöntemler hala çok önemli olsa da, çoğu zaman bir adayın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmakta yetersiz kalıyor. Bir yetenek değerlendirme aracı, bilişsel yetenekler, problem çözme becerileri, teknik yeterlilik, iletişim becerileri ve çok daha fazlasını içeren bir adayın becerilerini daha iyi ölçmenize yardımcı olabilir.

Bu karmaşık değerlendirme sürecine yardımcı olmak için, en iyi yetenek değerlendirme araçları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Gelişmiş değerlendirme modülleri: Özel gereksinimlerinizi destekleyen seçeneği seçin. Çoğu Özel gereksinimlerinizi destekleyen seçeneği seçin. Çoğu İK yazılımı, temel yetenek değerlendirme sürecinde size yardımcı olur. Örneğin, gerçek iş simülasyonlarıyla kodlama değerlendirmeleri test etmeniz gerekiyorsa, aracınızın bunu desteklediğinden emin olun

Kullanım kolaylığı: Tüm İK takımınızın kolayca kullanabileceği, kullanıcı dostu bir seçenek belirleyin. Deneyimlerime göre, bu zaman tasarrufu sağlar ve adaylar ile işe alım uzmanlarının yaşadığı sıkıntıları azaltır

Ayrıntılı içgörüler: Bilgilendirilmiş işe alım kararları verebilmek için ayrıntılı raporlar veya derecelendirme sistemi sunan bir araç seçtiğinizden emin olun

Entegrasyon özellikleri: Aracın, seçtiğiniz : Aracın, seçtiğiniz çalışan izleme yazılımıyla entegrasyon sağladığından emin olun, böylece verileri manuel olarak senkronize etmek zorunda kalmazsınız. Çevrimiçi yetenek değerlendirme araçları, teknoloji yığınınızda tek başına duran yazılımlar olmamalıdır

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, bugün piyasada bulunan en iyi yetenek değerlendirme araçlarının bir listesini hazırladık. Bazı araçlar eksiksiz insan kaynakları planlama araçları iken, diğerleri davranış değerlendirmesi veya video görüşmeleri gibi belirli bir amaca uygun niş değerlendirme araçları olmaya odaklanmıştır. Bu on aracı tek tek inceleyelim:

1. ClickUp (Genel İK süreci ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, tüm karmaşıklık, boyut ve sektörlerden şirketlerin kullanabileceği, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik, proje yönetimi ve insan kaynakları yazılımıdır. Birçok ücretsiz İK şablonu ve 1.000'den fazla entegrasyonuyla, tüm yetenek değerlendirmelerinizi, değerlendirme sürecinizi ve işe alımlarınızı tek bir platformda merkezileştirerek işe alım sürecinizi hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK SOP Şablonunu kullanarak tüm takımınız için İK prosedürlerini ve süreçlerini kolayca tanımlayın

Örneğin, ClickUp'ın İK SOP Şablonunu ele alalım. Bu, kuruluşunuzun İK protokollerini, yapılacak işleri ve politikaları belirlemenize olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bir beyaz tahta şablonudur ve İK takımlarınızın çeşitli durumlarda izlenecek prosedürleri her zaman bilmesini sağlar. Bu, değişen düzenlemelere ayak uydurmanıza ve tüm İK takımınıza yardımcı olmanıza olanak tanır:

Merkezi bir depoda İK belgelerinin bilgi tabanını ve güncellemelerini izleyin

Çalışan kayıtlarını ve prosedürleri kolayca saklayın ve güncelleyin

Daha yüksek verimlilik için İK faaliyetlerini izleyin, takip edin ve denetleyin

ClickUp'ın İnsan Kaynakları platformu size şunları sağlar:

İnsan yönetimi işlemlerini basitleştirin: Yöneticiler ve doğrudan rapor verenler arasındaki gizli iletişim, değerlendirmeler, özgeçmişler ve diğer ayrıntılar dahil olmak üzere tüm aday bilgilerinizi yönetmek için merkezi bir hub oluşturun ve bu verileri iş gücünüz için daha kolay izleyin

İşe alım sürecinizi kolaylaştırın : ClickUp Görevlerini kullanarak işe alım sürecini yönetilebilir parçalara ayırın ve bunları DRI'lara (Doğrudan Sorumlu Kişiler) atayın. İşe alım zaman çizelgelerinizi planlayın, görevlerin ilerlemesini izleyin ve darboğazları giderin veya diğer paydaşlarla işbirliği yaparak değerlendirmeleri, mülakatları ve tanıtım faaliyetlerini zahmetsizce yönetin

Gerçek zamanlı içgörüler elde edin: Özelleştirilebilir Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ve raporları aracılığıyla çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini analiz edin. ClickUp Görünümleri ile, verileri size en uygun şekilde yorumlamak ve paylaşmak için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm elde edebilirsiniz

Hatırlatıcılar ve takip ayarlayın : ClickUp Hatırlatıcılar ile mülakatlar, takip iletişimi ve diğer İK görevleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın

Oryantasyon ve eğitimi geliştirin : İşbirliğine dayalı düzenleme özellikleriyle sorunsuz bilgi akışı ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan : İşbirliğine dayalı düzenleme özellikleriyle sorunsuz bilgi akışı ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan ClickUp Belgeleri ile oryantasyon süreciniz için merkezi bir merkez oluşturun

Çalışanlardan ayrıntılı değerlendirmeler toplayın: Adaylardan işe alım süreciniz veya hatta işe alım süreci hakkında anonim geri bildirimler veya ayrıntılı yanıtlar toplayın; bunu : Adaylardan işe alım süreciniz veya hatta işe alım süreci hakkında anonim geri bildirimler veya ayrıntılı yanıtlar toplayın; bunu ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak kolayca yapabilirsiniz

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak belirli parametrelere göre aday veya çalışan performansını inceleyin

Ayrıca, ClickUp içindeki yetenek değerlendirme araçlarını ve gelişmiş performans inceleme şablonlarını kullanarak çevrimiçi beceri değerlendirmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Örneğin, ClickUp Performans İnceleme Şablonu, tüm aday inceleme sürecini kolaylaştırarak size şunları sağlar:

Değerlendirme ve işe alım süreciniz için net hedefler belirleyin

Çalışan değerlendirmelerini ve performansını etkili bir şekilde izleyin

İşverenlerden ve iş arkadaşlarınızdan dürüst geri bildirimler ve 360° değerlendirmeler alın

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonunu kullanarak veriye dayalı işe alım kararları alın

Değerlendirme tamamlandığında, potansiyel adayları adil ve objektif bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan ClickUp İşe Alım Seçim Matrisi Şablonunu kullanarak doğru adayı seçebilirsiniz. Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Tüm aday bilgilerinizi tek bir platformda düzenleyin

Özgeçmişleri değerlendirin ve deneyim, beceri, nitelik ve değerlendirme sonuçları gibi tüm başvuru verilerini tek bir yerden alın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşe alım, oryantasyon ve diğer İK süreçleriniz için tüm özellikleri tek bir platformda elde edin

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak İK girişimleri için beyin fırtınası ve işbirliğine dayalı problem çözmeyi kolaylaştırın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla çalışanların performansı, bağlılığı ve gelişimi hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

ClickUp Goals'u kullanarak çalışanların hedeflerini organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirin ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izleyin, böylece yeni işe alınanlar kendilerinden ne beklendiğini bilebilirler

ClickUp'ta yerleşik Zaman Takibi özelliği ile performans değerlendirmesi ve kaynak tahsisi için çalışanların çeşitli görev ve projelerde harcadıkları zamanı doğru bir şekilde izleyin

ClickUp Mobil Uygulamasını kullanarak hareket halindeyken bağlantıda kalın ve İK görevlerini yönetin

Güçlü güvenlik önlemleri ve uyumluluk özellikleriyle hassas çalışan verilerini koruyun

Güçlü bir yapay zeka asistanı olan ClickUp Brain'i kullanarak sıradan görevleri otomatikleştirin, İK raporları oluşturun ve işe alım süreçleri hakkında akıllı öneriler sunun

ClickUp sınırlamaları

Geniş işlevselliği ve özellikleri nedeniyle, ClickUp'ın arayüzüne alışmak zaman alabilir ve daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Mercer Mettl Assessments (En iyi kapsamlı çevrimiçi değerlendirme platformu)

mercer Mettl aracılığıyla

Mercer Mettl, yetenek değerlendirme alanında lider bir oyuncudur ve adayları çeşitli boyutlarda değerlendirmek için geniş bir değerlendirme yelpazesi sunar. Psikometrik değerlendirmelerden teknik beceri değerlendirmelerine kadar, Mercer Mettl adayların potansiyelini bütünsel bir görünümle sunar.

Bu, uçtan uca işe alım ve çalışan yönetimi platformuna ihtiyaç duyan kuruluşlar için idealdir. Günümüzün dijital işyerleri için çok önemli olan uzaktan değerlendirme, adayların taranması ve mülakatların gerçekleştirilmesi gibi özellikleri içerir.

Mercer Mettl'in en iyi özellikleri

Kodlama, simülasyon, gözetimli değerlendirme veya çevrimiçi sınavlar için hepsi bir arada bir değerlendirme platformu edinin

Özel değerlendirmelerle, belirli iş rollerine ve sektör gereksinimlerine uyum sağlayın

20'den fazla dil desteği ile çeşitli İK araçları ve sistemleriyle entegre edin

İşe alım, L&D süreçleri ve bilimsel değerlendirme süreçleriniz için önceden hazırlanmış değerlendirme araçlarına erişin

Mercer Mettl sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle, özellikle değerlendirmeyi belirli sektörünüze veya kullanım amacınıza göre özelleştirmek için öğrenme eğrisi dik olabilir

Tamamen çevrimiçi olarak çalışması, özellikle şirket içi kurulum ve veri depolama için, çalışan verilerinin ve bilgilerinin kendi platformlarında barındırılmasını bekleyen pazarlara hizmet verememesi anlamına gelir

Mercer Mettl fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mercer Mettl derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (41 yorum)

testGorilla aracılığıyla

TestGorilla, kodlama ve teknik değerlendirmeler için popüler bir değerlendirme aracıdır. İşe dayalı beceri değerlendirmesi, simülasyon, bilişsel yetenek testleri, kişilik testleri, sosyal beceriler ve daha fazlasını içeren çeşitli değerlendirme türlerini kullanarak sıfırdan bir test oluşturabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş değerlendirmelerden oluşan geniş kütüphane ve kullanıcı dostu arayüzü, işe alım yaptıkları belirli alanda veya sektörde gerekli teknik veya alan bilgisine sahip olmayan İK takımları için idealdir.

Test Gorilla'nın en iyi özellikleri

Çeşitli iş rolleri ve sektörler için önceden oluşturulmuş kapsamlı bir değerlendirme kitaplığına erişim

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak değerlendirmeleri kolayca özelleştirin

Değerlendirmeleriniz için video görüşmeleri ve canlı gözetim seçeneklerini kullanın

Popüler İK sistemleriyle hızlı entegrasyon

Test Gorilla sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı derinlemesine analizler

Bu araç, kapsamlı yetenek değerlendirmesinden ziyade işe alım öncesi taramaya odaklanmıştır, bu nedenle yalnızca işe alım yöneticileri veya işe alım takımları için idealdir

Test Gorilla fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 75 $/ay

Pro: Aylık 115 $

Test Gorilla puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1150+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (239 yorum)

4. Predictive Index (En iyi davranış değerlendirme aracı)

the Predictive Index aracılığıyla

Predictive Index veya PI Hires (şirketin özel yetenek değerlendirme aracı), adayları davranışsal ve bilişsel yeteneklerine göre değerlendirmek için idealdir. Davranış bilimlerinde 60 yılı aşkın araştırma ile desteklenen bu araç, bireylerin diğerleriyle nasıl etkileşime girdiğine ve görevlere nasıl yaklaştığına dair değerli içgörüler sağlayarak, takımınız için en uygun kişileri belirlemenize yardımcı olur.

Predictive Index'in en iyi özellikleri

Davranışsal değerlendirmenin gücünü kullanarak kişilik özelliklerini ve iş stillerini belirleyin

Öğrenme çevikliğini ölçmek için bilişsel değerlendirmeden yararlanın

Yetenek optimizasyon aracını kullanarak gereksinimlerinize uygun takımlar oluşturun ve geliştirin

Sorunsuz iş akışları için çeşitli İK sistemleriyle API ve entegrasyon seçenekleri edinin

Predictive Index sınırlamaları

Öncelikle davranışsal ve bilişsel değerlendirmelere odaklanır, diğer alanlarda sınırlıdır

Platformun özelliklerinden tam olarak yararlanmak için eğitim ve zorlu bir öğrenme süreci gerektirir

Predictive Index fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Predictive Index derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (650 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Alva (En iyi AI yetenek değerlendirme aracı)

alva aracılığıyla

Alva, adayları hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek isteyen takımlar için modern bir yetenek değerlendirme aracıdır. Uzmanlar tarafından tasarlanmış kişilik ve mantık testlerini gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle birleştirerek, bir adayın birçok alandaki potansiyeli hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Alva'nın en iyi özellikleri

AI destekli kişilik ve mantık değerlendirmelerinden yararlanarak adaylar hakkında hızlı analiz ve geri bildirim alın

Hızlı aday değerlendirme ve sıralama ile değerlendirmelerinizi daha hızlı sonuçlandırın

Yerleşik API'ler ve senkronizasyon seçeneklerini kullanarak çeşitli İK araçları ve CRM'lerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Alva sınırlamaları

Pazar penetrasyonu sınırlı, nispeten yeni bir platform

AI'ya tamamen güvenmek, özellikle aday bilgileri ve veri gizliliği söz konusu olduğunda bazı kuruluşlar için endişe kaynağı olabilir

Alva fiyatlandırması

Büyüme : 429 $/ay

Ölçek : 799 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Alva derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (12 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. iMocha (En kapsamlı yetenek değerlendirme ve kazanım aracı)

iMocha aracılığıyla

İnsan kaynakları alanında uzun süredir çalışanlar için iMocha tanıdık bir isimdir. Bu kapsamlı yetenek değerlendirme ve edinme aracı artık yapay zeka ile desteklenmektedir ve 200'den fazla taksonomi, 1500'den fazla iş profili ve 2500'den fazla sert ve yumuşak beceri testinden seçim yapabilirsiniz. İşverenlerin bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olmak için kapsamlı bir değerlendirme paketi ve derinlemesine analizler sunar.

iMocha'nın en iyi özellikleri

Teknik yeterliliklerden sosyal becerilere kadar geniş bir beceri aralığını değerlendirin

Belirli iş gereksinimlerine uygun özel değerlendirmeler oluşturun

Güvenli test yönetimi için yapay zeka destekli gözetimden yararlanın

Ayrıntılı performans analizleri ve eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturun

Verimli iş akışı için mevcut İK sistemleriyle sorunsuz entegrasyon

iMocha sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla öğrenme eğrisi daha dik olan karmaşık platform

Aracı denemek için ücretsiz plan yoktur

iMocha fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

iMocha derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (252 yorum)

Capterra: 4,5/5 (30 yorum)

7. Testlify (AI destekli raporlar ve analizler sunan en iyi test değerlendirme aracı)

crozdesk aracılığıyla

Testlify, işe alım sürecinde adayların bilgilerini ve iletişim becerilerini analiz eden son teknoloji bir test değerlendirme aracıdır. Bu değerlendirmeler ayrıntılıdır ve üzerinde değişiklik yapabileceğiniz çeşitli parametreler içerir. Değerlendirme önceden tanımlanmış belirli faktörlere dayandığından, tüm süreç objektif ve adil hale gelir ve işe alım sürecinde önyargılı kararların alınmamasını sağlar.

Testlify'ın en iyi özellikleri

Çeşitli soru türleriyle ilgi çekici video görüşmeleri gerçekleştirin

Etkileşimli beceri değerlendirmeleriyle pratik yetenekleri değerlendirin

Adayların performansını değerlendirmek için yapay zeka destekli analitiklerden yararlanın

Mevcut işe alım iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Testlify sınırlamaları

Aday değerlendirmeleri birden fazla dili desteklemiyor

Rol tabanlı değerlendirmeler için sınırlı kapsam

Testlify fiyatlandırması

Başlangıç : 49 $/ay

Temel : 149 $/ay

İş: 299 $/ay

Premium: 749 $/ay

Testlify puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (125 yorum)

Capterra: 4,0/5 (29 yorum)

8. HireVue (En iyi yapay zeka tabanlı değerlendirme ve video görüşme platformu)

hireVue aracılığıyla

Listemizdeki yapay zekayı harika bir şekilde kullanan bir başka platform da HireVue. Bu dijital mülakat ve değerlendirme platformu, insan potansiyel zekası olarak adlandırdığı şey için yapay zeka odaklı teknolojiyi kullanıyor. Platform, video mülakatlar yapmak ve adaylara ayrıntılı değerlendirmeler ve oyunlaştırılmış öğeler sunarak genel süreci daha ilginç ve heyecan verici hale getirmek için ideal. Bu sayede, sadece teknik bilgi veya kodlama becerilerini ölçmekle kalmaz, aynı zamanda bilişsel yetenekleri ve karar verme becerilerini değerlendirir, kişilik özelliklerini belirler ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Hirevue'nun en iyi özellikleri

Verimli bir süreç için mevcut mülakat şablonlarını kullanma olanağı ile çeşitli soru türlerine sahip isteğe bağlı video mülakatlarından yararlanın

Adaylarınızın bilişsel yeteneklerini ve kişiliklerini değerlendirmek için oyunlaştırılmış değerlendirmeler kullanın

Aday değerlendirme için yapay zeka destekli analitiklere ve her adayın yeteneklerinin hızlı bir özetine erişin

En iyi İK sistemleriyle sorunsuz entegrasyon

45'ten fazla dilde destek alın ve daha geniş bir yetenek havuzuna erişin

Hirevue sınırlamaları

Özel gereksinimlerinize göre özelleştirmek için çok sayıda ilk kurulum ve zaman gerektirir

Video görüşmelere ve oyunlaştırılmış değerlendirmelere odaklanmak bazı kuruluşlar için sınırlayıcı olabilir

Diğer bazı yetenek değerlendirme araçlarına kıyasla pahalıdır

Hirevue fiyatlandırması

Temel: 35.000 $/yıl

Enterprise : 75.000 $/yıl

Premium: Özel fiyatlandırma

Hirevue derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (231 yorum)

Capterra: 4,5/5 (47 yorum)

9. Harver (Yüksek hacimli işe alım süreçleri için en iyi otomatik platform)

harver aracılığıyla

Şirketler, pazar taleplerine uyum sağlamak için kaynaklarını hızla genişletmek amacıyla genellikle hızlı bir şekilde işe alım yapmak zorundadır. Ancak bu tür hızlı işe alımlarda doğru yetenekleri bulmak, çoğu zaman doğru olmayabilecek hızlı kararlar almak anlamına gelebilir. Harver ile, veri ve bilimsel içgörülerden yararlanarak doğru adayları kolayca seçmenize yardımcı olan esnek bir çözüm elde edersiniz.

Bu araç, değerlendirmeler, video görüşmeler, referans kontrolleri ve bir derecelendirme sistemini bir arada kullanarak işe alım sürecini hızlandırmanıza ve veriye dayalı, doğru kararlar almanıza yardımcı olur. Bu özelliği, yüksek hacimli işe alım gereksinimleri olan kuruluşlar için popüler bir seçim haline getirir.

Harver'ın en iyi özellikleri

Video görüşmeler, işe alım öncesi kontroller ve geçmiş doğrulamaları dahil olmak üzere kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirin

AI destekli içgörülerden yararlanarak işe alım kararlarını optimize edin ve aday değerlendirme sürecini hızlandırın

Her türlü geçmişe sahip adaylar tarafından kolayca kullanılabilen, kullanıcı dostu bir platform değerlendirme platformu edinin

Harver sınırlamaları

Her adayın doğruluğu, sağlanan verilerin eksiksizliğine bağlıdır ve bu veriler her zaman doğru sonuçları yansıtmayabilir

Özel yetenek değerlendirmeleri ve eğitimleri oluşturmak ek zaman ve çaba gerektirir, bu da özellikle hızlı kararlar almak isteyen kuruluşlar için zorlu bir görev haline gelir

Yüksek hacimli işe alımlara odaklanmak, niş rollere uygunluğu sınırlayabilir

Harver fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Harver puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (171 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Prevue (En iyi yetenek değerlendirme ve geliştirme platformu)

prevue aracılığıyla

Prevue Skills, kuruluşun kapsamlı İK çözümü olan Prevue HR tarafından sunulan özel bir değerlendirme ve eleme paketidir. Çoğu değerlendirme aracı gibi, Prevue Skills de belirli sektörlere ve rollere göre uyarlanmış iş simülasyon testlerine dayalı olarak adayların bilgilerini test etmenizi sağlar. Aracın 500'den fazla yetenek değerlendirmesi vardır, böylece İK hedeflerinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

Böylece, adayları bilişsel yetenek, kişilik ve beceriler dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda değerlendirebilir. Ayrıca, çalışanların organizasyon içinde büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olacak gelişim kaynakları da sağlar.

Prevue'nin en iyi özellikleri

Problem çözme ve muhakeme becerilerini ölçmek için bilişsel yetenek testleri oluşturun

Kişilik değerlendirmelerini değerlendirerek adaylarınızın davranış tarzlarını anlayın

Gerçek dünya senaryolarını kullanarak işe özel yetkinlikleri değerlendirmek için özel beceri değerlendirmeleri oluşturun

Adayları belirli bir iş profiline eşleştirerek, şirketin gereksinimlerine ne kadar uygun olduklarını net bir şekilde gösterin

Aday işe alındıktan ve kuruluşunuzun bir parçası olduktan sonra, çalışanların gelişimi ve koçluğu için yetenek geliştirme kaynaklarını kullanın

Prevue sınırlamaları

Kullanıcılar, Prevue Skills'in diğer İK araçları veya ATS sistemleriyle sınırlı entegrasyon seçeneklerine sahip olduğunu ve bu durumun, şirketin uçtan uca İK çözümünü kullanmak istemiyorsanız rahatsız edici olduğunu belirtmiştir

Prevue fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Prevue derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (53 yorum)

Capterra: 4,5/5 (64 yorum)

Doğru yetenek değerlendirme araçlarını seçmek, etkili işe alım için çok önemlidir. Çeşitli seçenekler mevcut olsa da, ihtiyaçlarınıza uygun ve tüm İK departmanı tarafından benimsenebilecek bir platform bulmak çok önemlidir. ClickUp, bu süreci basitleştiren kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Hepsi bir arada verimlilik platformu olan ClickUp, işe alımdan performans yönetimine kadar tüm İK iş akışınızı kolaylaştırır. Özelleştirilebilir özellikleri, gerçek zamanlı işbirliği ve sağlam raporlama, bilinçli kararlar almanızı ve iş büyümesini desteklemenizi sağlar.

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