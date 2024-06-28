i̇K Teknoloji Altyapınızı Oluşturmak için 10 Araç

İnsan kaynakları yönetiminin eskiden devasa kağıt yığınları ve her an devrilecekmiş gibi görünen dosya dolaplarından ibaret olduğunu biliyorsunuz, değil mi?

Artık değil. İnsan kaynaklarının her yönü dijitalleşiyor. Ve ClickUp olarak biz bu değişimi kucaklıyoruz.

İş arayan profesyonellerin sadece bir iş değil, iyi bir deneyim istediğini fark ettik.

Başvurularını yaptıkları andan işteki ilk günlerine kadar her şey sorunsuz geçmelidir. Artık onları işe almak yeterli değil: Onları, benzersiz hedeflerini yansıtan gelişim fırsatları ve kişiselleştirilmiş büyüme planlarıyla meşgul etmelisiniz.

Ancak işin püf noktası şu: Özgeçmişlerden, performans ölçütlerinden ve maaş bordrolarından elde edilen tüm bu verileri işlemek çok zor olabilir. Eski İK yazılımları bu işin üstesinden gelemez; bu, dial-up bağlantısıyla en son gişe rekoru kıran filmi izlemeye çalışmak gibidir.

İşte bu noktada sağlam bir dijital İK teknoloji altyapısı oluşturmak devreye girer.

Şu gerçeği doğrulayabilirim: Doğru araçlar, daha çok değil, daha akıllı çalışmanızı sağlar. Profesyonelce işe alım yapmanıza, yeni çalışanları hızla işe almanıza, çalışan bağlılığını artırmanıza ve gerçek zamanlı geri bildirimlerle herkesin nasıl hissettiğini öğrenmenize yardımcı olurlar.

İnsan Kaynakları Teknoloji Yığını Nedir?

İnsan kaynakları teknolojisi, insan kaynaklarının tüm yönlerini dijital olarak yönetmek için birlikte çalışan bir dizi yazılım aracı ve teknolojisidir.

Bu araçlar, aşağıdakiler gibi çeşitli işlevleri kapsar: En iyi yetenekleri bulmak ve çekmek için işe alım platformları

Oryantasyon sistemleri yeni işe alım sürecini kolaylaştırmak için

Performans yönetimi yazılımı çalışanların ilerlemelerini ve hedeflerini izlemek için

Sağlık ve finansal refah programlarını basitleştiren avantaj yönetimi araçları

İnsan kaynakları teknolojisi yığını, insan kaynakları süreçlerinin tamamını yönetmek için tasarlanmış eksiksiz bir dijital araç setidir.

İyi düzenlenmiş bir İK teknoloji yığını, uyumlu bir sisteme dönüştürülerek İK departmanlarının tekrarlayan idari görevleri otomatikleştirmelerine, işgücü hakkında değerli veri içgörüleri elde etmelerine ve çalışan bağlılığını ve genel iş başarısını artıran stratejik girişimlere odaklanmalarına olanak tanır.

Sağlam İK teknoloji yığınımızı oluşturmadan önce, tüm çalışan yaşam döngüsüne uygun olup olmadığını kontrol ettik. İK teknoloji yığınları, yetenekleri çekmek, onların büyümesini sağlamak, harika bir çalışan deneyimi sunmak ve maaşlarının tam olarak uygun olduğundan emin olmak için gerekli araçları içermelidir.

İşte mükemmel bir İK teknoloji yığını için aramanız gereken anahtar unsurlar:

Yetenek kazanımı sistemi: Başvuruları yönetmekten daha fazlasını yapan Aday İzleme Sistemleri (ATS) arayın. Bu sistemler, akıllı mülakat planlaması ve keskin beceri değerlendirmeleriyle en uygun adayları çekerek yeteneklerinizi kendinize çekmelidir

İşe alım ve işten ayrılma: Evrak işlerini çocuk oyuncağına çeviren ve yeni işe alım sürecini unutulmaz kılan platformları seçin. İşten ayrılma sürecinde verimlilik anahtardır — onurlu ve sorunsuz bir veda sağlayın

Performans yönetimi: Hedef ayarlamayı ve performans değerlendirmelerini büyüme diyaloğuna dönüştüren, konuşmayı canlı tutan geri bildirim mekanizmalarıyla donatılmış araçları tercih edin

HRIS veya temel bir insan kaynakları yönetim sistemi: HRIS, teknoloji yığınınızın omurgası, tüm çalışan verilerinin merkezi deposu ve diğer sistemlerle sorunsuz bilgi alışverişi sağlayan bir sistem olmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Araçlarınızın şirketinizin büyümesiyle birlikte sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmesini sağlayın ve teknoloji altyapınızın yetersiz kalmasının getirdiği sıkıntılardan kurtulun

Güvenlik: Verilerinizi güvende tutan ve çalışanların gizliliğinin asla tehlikeye atılmamasını sağlayan araçlara öncelik verin

Entegrasyon: Tüm İK süreçlerinizin daha verimli hale gelmesine yardımcı olacak, sorunsuz bir veri akışı sağlayan, entegrasyonu kolay araçları tercih edin

Kullanıcı dostu: İK uzmanları ve çalışanlar için sezgisel arayüzler seçin

Aralarından seçim yapabileceğiniz harika seçeneklerin bir listesini derledik. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlı olarak, bir dizi harika dijital ve mobil araç veya bir İK teknolojisi yığını gibi işlev gören hepsi bir arada bir sistem oluşturabilirsiniz.

Modern İK takımları, görevlerini verimli bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir İK teknoloji yığını oluşturmalıdır. En son bilgilere ve titiz testlere dayanarak, İK takımlarının 2024 yılında kullanması için derlediğimiz en iyi 10 aracı burada bulabilirsiniz!

1. ClickUp—En iyi hepsi bir arada İK proje yönetimi yazılımı

ClickUp İK Proje Yönetimi Platformu ile görevlere bağlanan esnek bir takvim ile mülakatlar, bire bir görüşmeler ve takım toplantılarını takip edin

Bu İK araçları listesinde en çok tercih ettiğimiz araç ClickUp. İK yönetimi yeteneklerini test ettim ve ClickUp İK Proje Yönetimi Platformu'nun birçok kullanışlı özelliğe sahip olduğunu keşfettim.

Örneğin, platform iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştıran 15'ten fazla esnek ClickUp Görünümü sunar.

Çalışan bilgileri için merkezi bir hub oluşturun ve doğru ClickUp Görünümlerini kullanarak İK iş akışlarını daha iyi yönetin

Çalışan ve aday bilgilerini izlemek, belge ekleri eklemek ve harici kaynaklara bağlantı eklemek için her görünüme ClickUp Özel Alanları ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Özel Durumları ile iş akışları oluşturarak işe alım, oryantasyon ve geliştirme gibi çeşitli girişimlerde görevleri ve proje ilerlemesini kolayca izleyebilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile görev yorumları, etiketler ve gizli kanallar aracılığıyla liderlik, yöneticiler ve doğrudan raporlar arasında iletişimi açın

ClickUp'ın Sohbet görünümü, çeşitli görevleri koordine etmeyi, sorular sormayı ve güncellemeleri eşzamansız ve gerçek zamanlı olarak paylaşmayı kolaylaştırır. Takımınızla bire bir konuşun veya belirli departmanlar veya proje grupları için özel iletişim kanalları veya takımlar oluşturun.

Hızla büyüyen bir şirketin parçasıysanız, her şeyi sıfırdan kurmaktansa şablonlu İK süreçleri ve belgeleriyle başlamak daha kolay olabilir. ClickUp, çeşitli kullanım durumları için birçok ücretsiz İK şablonu sunar.

Örneğin, tam kapsamlı bir çalışan el kitabı yazılımı yerine, ClickUp İK El Kitabı Şablonunu kullanarak yeni ve eski çalışanlarınıza kuruluşunuzun temel değerlerini açıklayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK El Kitabı Şablonu ile kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre kapsamlı bir el kitabı oluşturun

Şablon, çalışanlar için net beklentiler oluşturmak ve politikaları iletmek için tasarlanmıştır. Bu şablonu kullanarak, ClickUp çalışanları şunları yapabildi:

En son yönergeleri ve protokolleri tek bir ekranda edinin

Çalışan davranışları ve performans ölçütleri için beklenen standartları kavrayın

Sosyal haklar ve izinler dahil olmak üzere çalışanların haklarını net bir şekilde anlayın

Bir başka yararlı şablon ise ClickUp İK Bilgi Bankası Şablonu'dur. Bilgi bankası, tüm çalışanların tüm İK politikaları, prosedürleri ve uyumluluk düzenlemeleriyle ilgili doğru ve güncel bilgilere kolayca erişebilmesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK Bilgi Bankası Şablonu ile uyumluluk ve düzenlemeler konusunda bir adım önde olmanıza yardımcı olacak düzenli bir bilgi deposu oluşturun

Bu şablon, İK takımlarının tüm önemli bilgileri tek bir, kolay erişilebilir platformda etkin bir şekilde yönetmesini ve saklamasını sağlar. Şu özellikleri sunar:

Zengin bilgi birikimine hızlı ve kolay erişim sağlayan bir depo oluşturun

Tüm önemli insan kaynakları belgelerini tek bir düzenli konumda birleştirin

Politikalar veya belgelerdeki değişiklikleri, değişiklikler yapıldıkça ayrıntılı olarak kaydedin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çeşitli özellikler nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. BambooHR—HRIS ve işe alım entegrasyonu için en iyisi

bambooHR aracılığıyla

Yetenek ve işe alım yönetimi, özellikle hızlı bir şekilde işe alım yapan küçük şirketler için insan kaynakları teknolojisi yığınınızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. BambooHR, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir insan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) dir.

Bu araçla, takım bilgilerimizi yönetmek için merkezi bir veritabanı oluşturabildim. Bu veritabanı, kişisel bilgiler, sosyal haklar, maaş, izinler ve belgeler dahil olmak üzere çalışan profillerini izlememizi sağladı ve self servis özellikleri sayesinde çalışanlar bilgileri kendileri görüntüleyip güncelleyebiliyor. Bu, İK takımım için çok fazla iş saatinden tasarruf sağladı!

Büyük kurumsal şirketler için geliştirilmiş karmaşık yetenek yönetimi yazılımlarına kıyasla BambooHR, İK uzmanları için minimum eğitim gerektiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Çalışılan saatleri izleyin, sosyal hakları yönetin ve tek bir veri kaynağından maaş bordrosu oluşturun

Saatlik çalışanların faaliyetlerini otomatik olarak kaydedin, zaman çizelgelerini onaylayın ve raporlar oluşturun

Başvuru izleme sistemi ve işe alım görevlerini kullanın

Anlık raporlar oluşturun, otomatikleştirilmiş iş akışlarını kullanın ve analitiklere erişin

Geri bildirim toplayarak çalışan deneyimini ve performansını izleyin ve hedeflere yönelik ilerlemeyi takip edin

BambooHR sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, iş akışları ve raporlama için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Yerleşik ATS, özel işe alım yazılımlarında bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur

BambooHR fiyatlandırması

Temel: Özel fiyatlandırma

Pro: Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

3. Rippling—Çalışan yönetimi ve işe alım

rippling aracılığıyla

Rippling, her boyuttaki işletme için çalışan yaşam döngüsü yönetimini basitleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir İK, BT ve finans araçları paketi sunar. Çalışanların tüm yaşam döngüsü boyunca sağlık sigortası kayıtlarını yapabilir, teklif mektupları gönderebilir, geçmiş kontrolleri yapabilir, yeni işe alınanların evraklarını yönetebilir, çalışanları maaş bordrosuna ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Yalnızca çalışan verilerinin yönetimine odaklanan geleneksel çalışan yönetim yazılımlarının aksine, Rippling, çeşitli İK fonksiyonlarını IT cihaz yönetimi ve gider yönetimi ve bordro gibi finansal araçlarla entegre eden bütünsel bir yaklaşım benimsemiştir.

Bu entegrasyon, İK takımımın tek bir uygulama içinde çalışanların cihazlarını yönetmesini, giderleri izlemesini, maaş işlemlerini kolaylaştırmasını ve daha fazlasını yapmasını sağladı.

En iyi özellikler

İletişim bilgileri ve iş başlıklarından maaş bilgileri ve sosyal hak seçimlerine kadar tüm çalışan bilgilerini tek bir güvenli konumda saklayın

Yeni işe alım, izin talepleri ve performans değerlendirme hatırlatıcıları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Çalışanların kendi İK verilerini yönetmelerine, kişisel bilgilerini güncellemelerine, izin talep etmelerine ve self servis portalı üzerinden önemli belgelere erişmelerine olanak tanıyın

Platform içinde vergi kesintilerini, maaş kesintilerini ve yasal bildirimleri yöneterek uyumluluğu basitleştirin

Hedefleri izleyin, performans değerlendirmeleri yapın ve çalışanlara geri bildirim sağlayın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Bazı kullanıcılar, arayüzünün ve özelliklerinin kapsamlı özelleştirme için yeterince esnek olmadığını düşünüyor

Dalgalı fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel fiyatlandırma

Dalgalı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Visier—İK analitiği ve içgörüler

visier aracılığıyla

Visier, tipik bir HRMS yazılımı değildir: İşletmelere işgücü hakkında veriye dayalı içgörüler sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir insan kaynakları analitiği platformudur.

Bazı özelliklerini denedikten sonra, bunun temel çalışan veri yönetiminin ötesine geçtiğini gördüm. İnsan kaynakları süreçlerinizi optimize eden işgücü eğilimlerini analiz etme, kalıpları belirleme ve bilinçli kararlar alma özelliklerine sahip olursunuz.

Visier'in gelişmiş analitik yetenekleri öngörüsel modelleme sağlar. Bu içgörülerle, potansiyel sorunları büyük sorunlara dönüşmeden önceden tahmin edebilir ve çözebilirsiniz.

Visier'in en iyi özellikleri

Karmaşık işgücü verilerini açık ve görsel olarak çekici gösterge panelleri, raporlar ve infografiklere dönüştürün

Tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi gibi özelliklerle iş gücünüzle ilgili potansiyel riskleri ve fırsatları belirleyin

İçgörüleri eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştüren veri odaklı anlatılar oluşturun

Çeşitli HRIS sistemleri, bordro platformları ve diğer iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Visier sınırlamaları

Küçük işletmeler için maliyet açısından engelleyici olabilir

Gelişmiş analitik özellikler, özel veri analistleri veya güçlü veri okuryazarlığına sahip İK uzmanları gerektirebilir

Visier fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Visier puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

entelo aracılığıyla

Daha büyük kuruluşlar için yetenek zekası, iyi bir çalışan deneyimi sağlamak ve en iyi yetenekleri işe almak için önemli bir rol oynamaktadır. Entelo, işletmelerin en iyi yetenekleri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış güçlü bir yetenek zekası platformudur.

Onboarding yazılımının sunduğu temel fonksiyonların ötesine geçerek, AI/ML'den yararlanarak gizli yetenek havuzlarını keşfedin ve aktif olarak yeni fırsatlar aramayan ideal adayları belirleyin.

Benim kullanım örneğim çok özeldi. Entelo ile, az temsil edilen gruplardan adayları belirleyerek ve işe alımlarda bilinçsiz önyargıları azaltmak için kaynaklar sağlayarak daha çeşitli bir takım oluşturma konusunda büyük adımlar attık.

Entelo'nun en iyi özellikleri

NLP destekli araçları kullanarak bir iş için gerekli becerileri anlayın ve bunları adayların gerçek beceri ve deneyimleriyle eşleştirin

Karmaşık filtrelerle son derece hedefli aramalar oluşturmak için güçlü bir Boole oluşturucuya erişin

Mesajları kişiselleştirin, görüşmeleri planlayın ve aday etkileşimlerini doğrudan platform üzerinden izleyin

Yerleşik analiz ve raporlama özellikleriyle yetenek havuzunuz ve işe alım süreçleriniz hakkında içgörüler edinin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Entelo sınırlamaları

Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının etkinliği, erişebildiği verilerin kalitesine ve çeşitliliğine bağlıdır

İşe alım süreci boyunca başvuruları yönetmek için kapsamlı başvuru izleme sistemi (ATS) fonksiyonları sunmaz

Entelo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Entelo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. GoodHire—Arka plan kontrolleri ve doğrulama

goodHire aracılığıyla

GoodHire bir HRIS sistemi veya eğitim yazılımı değil, listemizde yer alan özel bir geçmiş kontrol hizmetidir. Potansiyel çalışanların sağladığı bilgilerin doğruluğunu ve meşruiyetini doğrulama sürecini basitleştirmek ve iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Takımım, eğitim doğrulama, iş geçmişi kontrolleri, lisans ve sertifika onayları ve hatta sabıka kaydı kontrolleri gibi özellikleri test etti. İşe alım sürecini yürütürken bu kontrolleri arka planda çalıştırmak size büyük bir rahatlık sağlıyor.

GoodHire ayrıca doğrulama sürecini baştan sona otomatikleştirmenize olanak tanır. Eğitim, iş geçmişi ve lisanslar gibi bilgileri manuel olarak doğrulama ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

GoodHire'ın en iyi özellikleri

Çeşitli kaynaklardan bilgi toplayın ve bunları açık ve öz bir raporda sunun

200'den fazla ülke ve bölgede doğrulama hizmetlerine erişin, bu da onu küresel iş gücüne sahip işletmeler için ideal hale getirir

Arka plan kontrolleriyle ilgili uyumluluk düzenlemelerinden haberdar olun ve işe alım uygulamalarınızın yasal sınırlar içinde kalmasını sağlayın

Çeşitli başvuru izleme sistemleriyle (ATS) entegre ederek, mevcut işe alım iş akışınız içindeki geçmiş kontrol sürecini kolaylaştırın

GoodHire sınırlamaları

Standart bir doğrulama süreci sunar. Özel doğrulama ihtiyaçları olan işler, özelleştirme seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir

GoodHire fiyatlandırması

10'dan az kontrol

Basic+ : 29,99 $/kontrol

Temel: 54,99 $/kontrol

Profesyonel: 79,99 $/kontrol

10'dan fazla kontrol

Özel fiyatlandırma

GoodHire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

7. LinkedIn—Yetenek kazanımı ve işe alım faaliyetleri

linkedIn aracılığıyla

Herhangi bir Yetenek Kazanımı takımı size, özellikle yetenek arzının talebi kadar yüksek olduğu bir pazarda, LinkedIn'in erişim ve işe alım konusunda neredeyse rakipsiz olduğunu söyleyecektir. Geniş bir endüstri ve uzmanlık aralığını kapsayan devasa yetenek havuzu, İK takımları için aktif olarak başvuranların ötesinde nitelikli adaylar bulmak için harika bir kaynaktır

Beceri, deneyim, konum ve hatta şirket kriterleri için seçenekler sunan gelişmiş arama filtreleri , daha geniş bir ağ oluşturmaya kıyasla hedef kitleye ulaşmanızı sağlayarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Ayrıca, içerik pazarlama ve işe alım reklamcılığı gibi özellikler, potansiyel adaylardan oluşan son derece alakalı bir kitleye ulaşmanızı, işveren markanızı tanıtmanızı ve önceden nitelikli profesyonellerden oluşan bir havuza pozisyonlarınızı açmanızı sağlar.

LinkedIn'in en iyi özellikleri

Çeşitli sektörlerden ve beceri setlerinden oluşan geniş bir profesyonel kullanıcı tabanına erişin

Gelişmiş arama filtrelerini kullanarak belirli becerilere, deneyim düzeylerine ve konumlara sahip adayları hedefleyin

Adayların becerilerini, deneyimlerini ve iş arkadaşlarının referanslarını gösteren ayrıntılı profillerle değerlendirme sürecinde değerli bilgiler edinin

En iyi yetenekleri işe almak için şirket kültürünü, değerlerini ve kariyer fırsatlarını sergileyen ilgi çekici şirket sayfaları oluşturun

Hedefli işe alım reklamlarına erişerek, potansiyel adaylardan oluşan son derece alakalı bir kitleye ulaşın

LinkedIn sınırlamaları

Tüm profiller titizlikle güncellenmez. İK uzmanları, potansiyel olarak güncel olmayan bilgiler veya abartılmış beceriler konusunda dikkatli olmalıdır

LinkedIn profiller sağlar, ancak beceri değerlendirmeleri veya mülakat planlama özellikleri gibi kapsamlı aday izleme sistemleri (ATS) gibi kapsamlı tarama araçları sunmaz

LinkedIn fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

LinkedIn Premium Career: 29,99 $/ay

LinkedIn Premium Business: 59,99 $/ay

LinkedIn Recruiter Lite: 170 $/ay

LinkedIn Recruiter: 835 $/ay

LinkedIn derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

8. HireVue—Video görüşme ve değerlendirme

hireVue aracılığıyla

HireVue, standart bir iş panosu veya başvuru izleme sistemi değildir. Video görüşme teknolojisiyle geleneksel mülakat sürecini dönüştürmek için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.

Takımım HireView ile birkaç deneme görüşmesi yaptı. Bu sistemin, eleme sürecini basitleştirdiğini ve uzaktan işe alımları kolaylaştırdığını gördük. Adayların sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini ve kültürel uyumlarını, yüz yüze görüşmeler kadar etkili ve telefon görüşmelerinden çok daha iyi bir şekilde değerlendirebildik.

Platform ayrıca, en yetenekli adayları belirlemeye yardımcı olan ve genel işe alım sürecini kolaylaştıran gelişmiş analitik özellikler de sunar. Örneğin, test görüşmemiz sırasında, HireVue'nun adayların yanıtlarını kaydetme ve analiz etme yeteneği, beden dili, ses tonu ve katılımları hakkında ayrıntılı bilgiler sunması bizi etkiledi

Bu veri odaklı yaklaşım, işe alım sürecinde hangi adayları takip edeceğimiz konusunda daha bilinçli kararlar almamızı sağladı ve sonuçta organizasyonumuza daha uygun adayları işe almamızı sağladı.

HireVue'nun en iyi özellikleri

Video görüşmeler için yapılandırılmış bir biçim sağlayın. Adaylar önceden kaydedilmiş aynı soruları yanıtlayarak tüm başvuru sahipleri için tutarlı bir değerlendirme süreci sağlanır

Yüz yüze görüşmeler için planlama yapma zahmetinden kurtulun. Adaylar, kendilerine uygun bir zamanda video görüşmelerini tamamlayabilirler

Coğrafi olarak dağınık adaylarla mülakatları kolaylaştırın, konum engellerini ortadan kaldırın ve yeteneklere erişiminizi genişletin

Video görüşmelerinde yüz ifadeleri, ses tonu ve dil kullanımını analiz eden isteğe bağlı AI özelliklerine erişin ve yanıtların içeriğinin ötesinde değerlendirme için ek veri noktaları sağlayın

Mülakat trendlerini belirlemeye ve mülakatçıların etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olacak raporlar oluşturun

HireVue sınırlamaları

Video görüşmeler, yüz yüze görüşmelerin ilişki kurma yönünü tam olarak yansıtamaz

AI özellikleri, işe alım sürecinde önyargıların devam etmesine neden olabilir

HireVue fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HireVue derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (45+ yorum)

9. Gusto—Maaş bordrosu işleme ve sosyal haklar yönetimi

gusto aracılığıyla

Gusto, birçok KOBİ için değerli bir İK çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü, otomatik özellikleri ve entegre bordro ve yan haklar yönetimi, İK süreçlerini önemli ölçüde basitleştirerek küçük takımlar için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Gusto'nun başvuru izleme sistemi (ATS), hepsi bir arada bir platform için şaşırtıcı derecede sağlamdır. İş ilanlarını büyük panolara yayınlayabilir, özgeçmişleri inceleyebilir ve işe alım süreci boyunca takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. Büyük şirketler için özel ATS çözümleriyle rekabet edemeyebilir, ancak KOBİ'ler için çok uygundur.

Ayrıca, çalışanların maaş bordrolarına erişebilecekleri, kişisel bilgilerini güncelleyebilecekleri ve izin talebinde bulunabilecekleri bir çalışan self servis portalı da sunar. Bu, İK'yı tekrarlayan soruları yanıtlamak zorunda kalmaktan kurtarır ve çalışan memnuniyetini artırırken daha stratejik girişimlere odaklanmalarını sağlar.

Son olarak, Gusto sadece İK verilerinizi işlemekle kalmaz, aynı zamanda değerli içgörüler de sağlar. Maaş bordrosu trendlerinden sosyal hakların kullanımına kadar her konuda kolayca raporlar oluşturabilirsiniz.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Manuel hesaplamaları ortadan kaldırın ve çalışanlar ve yükleniciler için doğru ve zamanında bordro işlemleri sağlayın

Federal, eyalet ve yerel vergi hesaplamalarını ve beyannamelerini halledin, İK takımınızın yükünü hafifletin

Çalışanlarınız için farklı ödeme planları oluşturun ve herkesin zamanında ödeme almasını sağlayın

Otomatikleştirilmiş görevler ve belge toplama ile kolaylaştırılmış işe alım ş akışları oluşturun ve yönetin

Çalışanlarınız için çeşitli sağlık sigortaları, emeklilik tasarruf planları ve diğer yan hakları ayarlayın ve yönetin

Gusto sınırlamaları

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, Gusto karmaşık iş akışları veya benzersiz şirket ihtiyaçları için bazı HRIS sistemleri ile aynı düzeyde özelleştirme sunmayabilir

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı: Aylık 80 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Özel Fiyatlandırma

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

10. Workday—Kapsamlı İK yönetim paketi

workday aracılığıyla

Workday, insan kaynakları ve finans departmanları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür. Bu, çalışanlarınızın verileri için tek bir bilgi kaynağı oluşturur ve departmanlar arası iş akışlarını kolaylaştırır.

Benzersiz özelliği nedir? Birden fazla konum, para birimi ve düzenlemeye sahip büyük ve çeşitli bir işgücünü yönetebilir

Workday, temel İK fonksiyonlarını, finansal süreçleri ve işgücü analizlerini tek bir yerden yönetmek için birleşik bir platform sunar.

Alternatiflerine kıyasla Workday, insan kaynakları ve finans departmanlarımızdaki operasyonları kolaylaştırdı ve karar verme sürecini iyileştirdi.

Workday'in en iyi özellikleri

Verileri ve işlevleri tek bir kullanıcı dostu platformda merkezileştirerek İK ve finans işlemlerini kolaylaştırın

Yetenek kazanımı ve işe alım, bordro ve yan haklar yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim, işgücü analitiği ve çalışan self servis portalı dahil olmak üzere geniş bir aralıkta İK fonksiyonlarına erişin

İnsan kaynakları uzmanları ve iş liderlerinin yetenek yönetimi, ücretlendirme stratejileri ve iş gücü planlaması ile ilgili veriye dayalı kararlar almasını sağlayın

Workday sınırlamaları

Özel ihtiyaçlar ve eğitim gereksinimleri nedeniyle uygulama maliyetleri de önemli olabilir

Kapsamlı özellikler, daha basit HRIS sistemlerine alışkın kullanıcılar için öğrenme eğrisi daha dik olabilir

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Daha sorunsuz bir işe alım süreci için İK teknoloji altyapınızı geleceğe hazırlayın

Her insan kaynakları uzmanı bilir ki, insan kaynakları teknolojisi sürekli gelişmektedir. Yeni çözümler ortaya çıkar ve işlevler değişir, ancak insan kaynakları operasyonlarını optimize etmek için bir adım önde olmak çok önemlidir.

Hiçbir çözüm, tüm İK teknolojisi ihtiyaçlarımız için tek başına yeterli olamaz. Mevcut en iyi çözümleri dikkatlice seçerek, takımınızı güçlendiren ve işinizi ileriye taşıyan, geleceğe hazır, sağlam bir İK teknoloji yığını oluşturabilirsiniz.

Anahtar, birbiriyle uyumlu entegre araçlarla stratejik bir yığın oluşturmaktır.

Örneğin ClickUp'ı düşünün.

Saf bir HRIS sistemi olmasa da, ClickUp'ın sağlam proje yönetimi özellikleri İK takımları için değerli bir varlık olabilir. ClickUp'ı kullanarak İK yönetimi görevlerini atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve bilgileri merkezileştirebilirsiniz; tüm bunları şeffaflık ve hesap verebilirliği koruyarak yapabilirsiniz.

ClickUp'ı bugün deneyin !