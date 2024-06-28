i̇K Teknoloji Altyapınızı Oluşturmak için 10 Araç

İnsan kaynakları yönetiminin eskiden devasa kağıt yığınları ve her an devrilecekmiş gibi görünen dosya dolaplarından ibaret olduğunu biliyorsunuz, değil mi?
Artık değil. İnsan kaynaklarının her yönü dijitalleşiyor. Ve ClickUp olarak biz bu değişimi kucaklıyoruz.
İş arayan profesyonellerin sadece bir iş değil, iyi bir deneyim istediğini fark ettik.
Başvurularını yaptıkları andan işteki ilk günlerine kadar her şey sorunsuz geçmelidir. Artık onları işe almak yeterli değil: Onları, benzersiz hedeflerini yansıtan gelişim fırsatları ve kişiselleştirilmiş büyüme planlarıyla meşgul etmelisiniz.
Ancak işin püf noktası şu: Özgeçmişlerden, performans ölçütlerinden ve maaş bordrolarından elde edilen tüm bu verileri işlemek çok zor olabilir. Eski İK yazılımları bu işin üstesinden gelemez; bu, dial-up bağlantısıyla en son gişe rekoru kıran filmi izlemeye çalışmak gibidir.
İşte bu noktada sağlam bir dijital İK teknoloji altyapısı oluşturmak devreye girer.
Şu gerçeği doğrulayabilirim: Doğru araçlar, daha çok değil, daha akıllı çalışmanızı sağlar. Profesyonelce işe alım yapmanıza, yeni çalışanları hızla işe almanıza, çalışan bağlılığını artırmanıza ve gerçek zamanlı geri bildirimlerle herkesin nasıl hissettiğini öğrenmenize yardımcı olurlar.
İnsan Kaynakları Teknoloji Yığını Nedir?
İnsan kaynakları teknolojisi, insan kaynaklarının tüm yönlerini dijital olarak yönetmek için birlikte çalışan bir dizi yazılım aracı ve teknolojisidir.
Bu araçlar, aşağıdakiler gibi çeşitli işlevleri kapsar:
- En iyi yetenekleri bulmak ve çekmek için işe alım platformları
- Oryantasyon sistemleri yeni işe alım sürecini kolaylaştırmak için
- Performans yönetimi yazılımı çalışanların ilerlemelerini ve hedeflerini izlemek için
- Sağlık ve finansal refah programlarını basitleştiren avantaj yönetimi araçları
İnsan kaynakları teknolojisi yığını, insan kaynakları süreçlerinin tamamını yönetmek için tasarlanmış eksiksiz bir dijital araç setidir.
İyi düzenlenmiş bir İK teknoloji yığını, uyumlu bir sisteme dönüştürülerek İK departmanlarının tekrarlayan idari görevleri otomatikleştirmelerine, işgücü hakkında değerli veri içgörüleri elde etmelerine ve çalışan bağlılığını ve genel iş başarısını artıran stratejik girişimlere odaklanmalarına olanak tanır.
İnsan Kaynakları Teknoloji Yığınınız için Doğru Araçları Nasıl Seçersiniz?
Sağlam İK teknoloji yığınımızı oluşturmadan önce, tüm çalışan yaşam döngüsüne uygun olup olmadığını kontrol ettik. İK teknoloji yığınları, yetenekleri çekmek, onların büyümesini sağlamak, harika bir çalışan deneyimi sunmak ve maaşlarının tam olarak uygun olduğundan emin olmak için gerekli araçları içermelidir.
İşte mükemmel bir İK teknoloji yığını için aramanız gereken anahtar unsurlar:
- Yetenek kazanımı sistemi: Başvuruları yönetmekten daha fazlasını yapan Aday İzleme Sistemleri (ATS) arayın. Bu sistemler, akıllı mülakat planlaması ve keskin beceri değerlendirmeleriyle en uygun adayları çekerek yeteneklerinizi kendinize çekmelidir
- İşe alım ve işten ayrılma: Evrak işlerini çocuk oyuncağına çeviren ve yeni işe alım sürecini unutulmaz kılan platformları seçin. İşten ayrılma sürecinde verimlilik anahtardır — onurlu ve sorunsuz bir veda sağlayın
- Performans yönetimi: Hedef ayarlamayı ve performans değerlendirmelerini büyüme diyaloğuna dönüştüren, konuşmayı canlı tutan geri bildirim mekanizmalarıyla donatılmış araçları tercih edin
- HRIS veya temel bir insan kaynakları yönetim sistemi: HRIS, teknoloji yığınınızın omurgası, tüm çalışan verilerinin merkezi deposu ve diğer sistemlerle sorunsuz bilgi alışverişi sağlayan bir sistem olmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Araçlarınızın şirketinizin büyümesiyle birlikte sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilmesini sağlayın ve teknoloji altyapınızın yetersiz kalmasının getirdiği sıkıntılardan kurtulun
- Güvenlik: Verilerinizi güvende tutan ve çalışanların gizliliğinin asla tehlikeye atılmamasını sağlayan araçlara öncelik verin
- Entegrasyon: Tüm İK süreçlerinizin daha verimli hale gelmesine yardımcı olacak, sorunsuz bir veri akışı sağlayan, entegrasyonu kolay araçları tercih edin
- Kullanıcı dostu: İK uzmanları ve çalışanlar için sezgisel arayüzler seçin
Aralarından seçim yapabileceğiniz harika seçeneklerin bir listesini derledik. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlı olarak, bir dizi harika dijital ve mobil araç veya bir İK teknolojisi yığını gibi işlev gören hepsi bir arada bir sistem oluşturabilirsiniz.
İnsan Kaynakları Teknoloji Altyapınızı Oluşturmak için En İyi 10 Araç
Modern İK takımları, görevlerini verimli bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir İK teknoloji yığını oluşturmalıdır. En son bilgilere ve titiz testlere dayanarak, İK takımlarının 2024 yılında kullanması için derlediğimiz en iyi 10 aracı burada bulabilirsiniz!
1. ClickUp—En iyi hepsi bir arada İK proje yönetimi yazılımı
Bu İK araçları listesinde en çok tercih ettiğimiz araç ClickUp. İK yönetimi yeteneklerini test ettim ve ClickUp İK Proje Yönetimi Platformu'nun birçok kullanışlı özelliğe sahip olduğunu keşfettim.
Örneğin, platform iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştıran 15'ten fazla esnek ClickUp Görünümü sunar.
- ClickUp'taki Pano Görünümü, işe alım, oryantasyon veya uyumluluk projeleri için kullanabileceğiniz özelleştirilebilir Kanban tarzı iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur
- ClickUp'taki Form Görünümü ile anketler düzenleyebilir ve çalışanlarınızdan geri bildirim toplayabilirsiniz
- ClickUp'ın Takvim Görünümü, görüşmeleri, performans değerlendirmelerini ve takım toplantılarını, programınızı takip etmenizi sağlayacak şekilde yönetmenize yardımcı olabilir
Çalışan ve aday bilgilerini izlemek, belge ekleri eklemek ve harici kaynaklara bağlantı eklemek için her görünüme ClickUp Özel Alanları ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Özel Durumları ile iş akışları oluşturarak işe alım, oryantasyon ve geliştirme gibi çeşitli girişimlerde görevleri ve proje ilerlemesini kolayca izleyebilirsiniz.
ClickUp'ın Sohbet görünümü, çeşitli görevleri koordine etmeyi, sorular sormayı ve güncellemeleri eşzamansız ve gerçek zamanlı olarak paylaşmayı kolaylaştırır. Takımınızla bire bir konuşun veya belirli departmanlar veya proje grupları için özel iletişim kanalları veya takımlar oluşturun.
Hızla büyüyen bir şirketin parçasıysanız, her şeyi sıfırdan kurmaktansa şablonlu İK süreçleri ve belgeleriyle başlamak daha kolay olabilir. ClickUp, çeşitli kullanım durumları için birçok ücretsiz İK şablonu sunar.
Örneğin, tam kapsamlı bir çalışan el kitabı yazılımı yerine, ClickUp İK El Kitabı Şablonunu kullanarak yeni ve eski çalışanlarınıza kuruluşunuzun temel değerlerini açıklayabilirsiniz.
Şablon, çalışanlar için net beklentiler oluşturmak ve politikaları iletmek için tasarlanmıştır. Bu şablonu kullanarak, ClickUp çalışanları şunları yapabildi:
- En son yönergeleri ve protokolleri tek bir ekranda edinin
- Çalışan davranışları ve performans ölçütleri için beklenen standartları kavrayın
- Sosyal haklar ve izinler dahil olmak üzere çalışanların haklarını net bir şekilde anlayın
Bir başka yararlı şablon ise ClickUp İK Bilgi Bankası Şablonu'dur. Bilgi bankası, tüm çalışanların tüm İK politikaları, prosedürleri ve uyumluluk düzenlemeleriyle ilgili doğru ve güncel bilgilere kolayca erişebilmesini sağlar.
Bu şablon, İK takımlarının tüm önemli bilgileri tek bir, kolay erişilebilir platformda etkin bir şekilde yönetmesini ve saklamasını sağlar. Şu özellikleri sunar:
- Zengin bilgi birikimine hızlı ve kolay erişim sağlayan bir depo oluşturun
- Tüm önemli insan kaynakları belgelerini tek bir düzenli konumda birleştirin
- Politikalar veya belgelerdeki değişiklikleri, değişiklikler yapıldıkça ayrıntılı olarak kaydedin
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri içinde İK el kitapları, politikalar ve eğitim materyalleri hazırlayın. İşbirliğine dayalı düzenleme ve merkezi bilgi depolama ile sorunsuz ekip çalışması sağlayın
- ClickUp @Bahsetmelerini kullanarak belirli takım üyelerine veya departmanlara güncellemeler, sorular veya görev atamaları hakkında bildirimde bulunarak tüm İK takımının bilgilendirilmesini sağlayın
- ClickUp Otomasyonunu kullanarak otomatik iş akışları oluşturun ve tekrarlayan görevleri basitleştirin. Örneğin, yeni işe alınanlara otomatik olarak ClickUp Onboarding Kontrol Listeleri gönderin veya yaklaşan performans değerlendirmeleri için bildirimleri tetikleyin
- ClickUp Entegrasyonlarını çeşitli HRIS sistemleri ve diğer araçlarla kullanarak sorunsuz veri akışı sağlayın
- ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği ile yerleşik zamanlayıcılar veya manuel girdilerle takımın İK görevlerine harcadığı zamanı takip edin. Zamanın nereye gittiğini görün, daha iyi proje planlama ve kaynak tahsisi yapın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, çeşitli özellikler nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. BambooHR—HRIS ve işe alım entegrasyonu için en iyisi
Yetenek ve işe alım yönetimi, özellikle hızlı bir şekilde işe alım yapan küçük şirketler için insan kaynakları teknolojisi yığınınızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. BambooHR, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir insan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) dir.
Bu araçla, takım bilgilerimizi yönetmek için merkezi bir veritabanı oluşturabildim. Bu veritabanı, kişisel bilgiler, sosyal haklar, maaş, izinler ve belgeler dahil olmak üzere çalışan profillerini izlememizi sağladı ve self servis özellikleri sayesinde çalışanlar bilgileri kendileri görüntüleyip güncelleyebiliyor. Bu, İK takımım için çok fazla iş saatinden tasarruf sağladı!
Büyük kurumsal şirketler için geliştirilmiş karmaşık yetenek yönetimi yazılımlarına kıyasla BambooHR, İK uzmanları için minimum eğitim gerektiren kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Çalışılan saatleri izleyin, sosyal hakları yönetin ve tek bir veri kaynağından maaş bordrosu oluşturun
- Saatlik çalışanların faaliyetlerini otomatik olarak kaydedin, zaman çizelgelerini onaylayın ve raporlar oluşturun
- Başvuru izleme sistemi ve işe alım görevlerini kullanın
- Anlık raporlar oluşturun, otomatikleştirilmiş iş akışlarını kullanın ve analitiklere erişin
- Geri bildirim toplayarak çalışan deneyimini ve performansını izleyin ve hedeflere yönelik ilerlemeyi takip edin
BambooHR sınırlamaları
- Kullanıcı dostu olmasına rağmen, iş akışları ve raporlama için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar
- Yerleşik ATS, özel işe alım yazılımlarında bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur
BambooHR fiyatlandırması
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Pro: Özel fiyatlandırma
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)
3. Rippling—Çalışan yönetimi ve işe alım
Rippling, her boyuttaki işletme için çalışan yaşam döngüsü yönetimini basitleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir İK, BT ve finans araçları paketi sunar. Çalışanların tüm yaşam döngüsü boyunca sağlık sigortası kayıtlarını yapabilir, teklif mektupları gönderebilir, geçmiş kontrolleri yapabilir, yeni işe alınanların evraklarını yönetebilir, çalışanları maaş bordrosuna ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Yalnızca çalışan verilerinin yönetimine odaklanan geleneksel çalışan yönetim yazılımlarının aksine, Rippling, çeşitli İK fonksiyonlarını IT cihaz yönetimi ve gider yönetimi ve bordro gibi finansal araçlarla entegre eden bütünsel bir yaklaşım benimsemiştir.
Bu entegrasyon, İK takımımın tek bir uygulama içinde çalışanların cihazlarını yönetmesini, giderleri izlemesini, maaş işlemlerini kolaylaştırmasını ve daha fazlasını yapmasını sağladı.
En iyi özellikler
- İletişim bilgileri ve iş başlıklarından maaş bilgileri ve sosyal hak seçimlerine kadar tüm çalışan bilgilerini tek bir güvenli konumda saklayın
- Yeni işe alım, izin talepleri ve performans değerlendirme hatırlatıcıları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Çalışanların kendi İK verilerini yönetmelerine, kişisel bilgilerini güncellemelerine, izin talep etmelerine ve self servis portalı üzerinden önemli belgelere erişmelerine olanak tanıyın
- Platform içinde vergi kesintilerini, maaş kesintilerini ve yasal bildirimleri yöneterek uyumluluğu basitleştirin
- Hedefleri izleyin, performans değerlendirmeleri yapın ve çalışanlara geri bildirim sağlayın
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Bazı kullanıcılar, arayüzünün ve özelliklerinin kapsamlı özelleştirme için yeterince esnek olmadığını düşünüyor
Dalgalı fiyatlandırma
- Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla
- Özel fiyatlandırma
Dalgalı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (3.000'den fazla yorum)
4. Visier—İK analitiği ve içgörüler
Visier, tipik bir HRMS yazılımı değildir: İşletmelere işgücü hakkında veriye dayalı içgörüler sağlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir insan kaynakları analitiği platformudur.
Bazı özelliklerini denedikten sonra, bunun temel çalışan veri yönetiminin ötesine geçtiğini gördüm. İnsan kaynakları süreçlerinizi optimize eden işgücü eğilimlerini analiz etme, kalıpları belirleme ve bilinçli kararlar alma özelliklerine sahip olursunuz.
Visier'in gelişmiş analitik yetenekleri öngörüsel modelleme sağlar. Bu içgörülerle, potansiyel sorunları büyük sorunlara dönüşmeden önceden tahmin edebilir ve çözebilirsiniz.
Visier'in en iyi özellikleri
- Karmaşık işgücü verilerini açık ve görsel olarak çekici gösterge panelleri, raporlar ve infografiklere dönüştürün
- Tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi gibi özelliklerle iş gücünüzle ilgili potansiyel riskleri ve fırsatları belirleyin
- İçgörüleri eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştüren veri odaklı anlatılar oluşturun
- Çeşitli HRIS sistemleri, bordro platformları ve diğer iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Visier sınırlamaları
- Küçük işletmeler için maliyet açısından engelleyici olabilir
- Gelişmiş analitik özellikler, özel veri analistleri veya güçlü veri okuryazarlığına sahip İK uzmanları gerektirebilir
Visier fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Visier puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Entelo—Aday kaynağı ve yetenek havuzu oluşturma
Daha büyük kuruluşlar için yetenek zekası, iyi bir çalışan deneyimi sağlamak ve en iyi yetenekleri işe almak için önemli bir rol oynamaktadır. Entelo, işletmelerin en iyi yetenekleri bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış güçlü bir yetenek zekası platformudur.
Onboarding yazılımının sunduğu temel fonksiyonların ötesine geçerek, AI/ML'den yararlanarak gizli yetenek havuzlarını keşfedin ve aktif olarak yeni fırsatlar aramayan ideal adayları belirleyin.
Benim kullanım örneğim çok özeldi. Entelo ile, az temsil edilen gruplardan adayları belirleyerek ve işe alımlarda bilinçsiz önyargıları azaltmak için kaynaklar sağlayarak daha çeşitli bir takım oluşturma konusunda büyük adımlar attık.
Entelo'nun en iyi özellikleri
- NLP destekli araçları kullanarak bir iş için gerekli becerileri anlayın ve bunları adayların gerçek beceri ve deneyimleriyle eşleştirin
- Karmaşık filtrelerle son derece hedefli aramalar oluşturmak için güçlü bir Boole oluşturucuya erişin
- Mesajları kişiselleştirin, görüşmeleri planlayın ve aday etkileşimlerini doğrudan platform üzerinden izleyin
- Yerleşik analiz ve raporlama özellikleriyle yetenek havuzunuz ve işe alım süreçleriniz hakkında içgörüler edinin ve iyileştirme alanlarını belirleyin
Entelo sınırlamaları
- Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının etkinliği, erişebildiği verilerin kalitesine ve çeşitliliğine bağlıdır
- İşe alım süreci boyunca başvuruları yönetmek için kapsamlı başvuru izleme sistemi (ATS) fonksiyonları sunmaz
Entelo fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Entelo derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. GoodHire—Arka plan kontrolleri ve doğrulama
GoodHire bir HRIS sistemi veya eğitim yazılımı değil, listemizde yer alan özel bir geçmiş kontrol hizmetidir. Potansiyel çalışanların sağladığı bilgilerin doğruluğunu ve meşruiyetini doğrulama sürecini basitleştirmek ve iyileştirmek için tasarlanmıştır.
Takımım, eğitim doğrulama, iş geçmişi kontrolleri, lisans ve sertifika onayları ve hatta sabıka kaydı kontrolleri gibi özellikleri test etti. İşe alım sürecini yürütürken bu kontrolleri arka planda çalıştırmak size büyük bir rahatlık sağlıyor.
GoodHire ayrıca doğrulama sürecini baştan sona otomatikleştirmenize olanak tanır. Eğitim, iş geçmişi ve lisanslar gibi bilgileri manuel olarak doğrulama ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.
GoodHire'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli kaynaklardan bilgi toplayın ve bunları açık ve öz bir raporda sunun
- 200'den fazla ülke ve bölgede doğrulama hizmetlerine erişin, bu da onu küresel iş gücüne sahip işletmeler için ideal hale getirir
- Arka plan kontrolleriyle ilgili uyumluluk düzenlemelerinden haberdar olun ve işe alım uygulamalarınızın yasal sınırlar içinde kalmasını sağlayın
- Çeşitli başvuru izleme sistemleriyle (ATS) entegre ederek, mevcut işe alım iş akışınız içindeki geçmiş kontrol sürecini kolaylaştırın
GoodHire sınırlamaları
- Standart bir doğrulama süreci sunar. Özel doğrulama ihtiyaçları olan işler, özelleştirme seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir
GoodHire fiyatlandırması
10'dan az kontrol
- Basic+: 29,99 $/kontrol
- Temel: 54,99 $/kontrol
- Profesyonel: 79,99 $/kontrol
10'dan fazla kontrol
- Özel fiyatlandırma
GoodHire puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
7. LinkedIn—Yetenek kazanımı ve işe alım faaliyetleri
Herhangi bir Yetenek Kazanımı takımı size, özellikle yetenek arzının talebi kadar yüksek olduğu bir pazarda, LinkedIn'in erişim ve işe alım konusunda neredeyse rakipsiz olduğunu söyleyecektir. Geniş bir endüstri ve uzmanlık aralığını kapsayan devasa yetenek havuzu, İK takımları için aktif olarak başvuranların ötesinde nitelikli adaylar bulmak için harika bir kaynaktır
Beceri, deneyim, konum ve hatta şirket kriterleri için seçenekler sunan gelişmiş arama filtreleri , daha geniş bir ağ oluşturmaya kıyasla hedef kitleye ulaşmanızı sağlayarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
Ayrıca, içerik pazarlama ve işe alım reklamcılığı gibi özellikler, potansiyel adaylardan oluşan son derece alakalı bir kitleye ulaşmanızı, işveren markanızı tanıtmanızı ve önceden nitelikli profesyonellerden oluşan bir havuza pozisyonlarınızı açmanızı sağlar.
LinkedIn'in en iyi özellikleri
- Çeşitli sektörlerden ve beceri setlerinden oluşan geniş bir profesyonel kullanıcı tabanına erişin
- Gelişmiş arama filtrelerini kullanarak belirli becerilere, deneyim düzeylerine ve konumlara sahip adayları hedefleyin
- Adayların becerilerini, deneyimlerini ve iş arkadaşlarının referanslarını gösteren ayrıntılı profillerle değerlendirme sürecinde değerli bilgiler edinin
- En iyi yetenekleri işe almak için şirket kültürünü, değerlerini ve kariyer fırsatlarını sergileyen ilgi çekici şirket sayfaları oluşturun
- Hedefli işe alım reklamlarına erişerek, potansiyel adaylardan oluşan son derece alakalı bir kitleye ulaşın
LinkedIn sınırlamaları
- Tüm profiller titizlikle güncellenmez. İK uzmanları, potansiyel olarak güncel olmayan bilgiler veya abartılmış beceriler konusunda dikkatli olmalıdır
- LinkedIn profiller sağlar, ancak beceri değerlendirmeleri veya mülakat planlama özellikleri gibi kapsamlı aday izleme sistemleri (ATS) gibi kapsamlı tarama araçları sunmaz
LinkedIn fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- LinkedIn Premium Career: 29,99 $/ay
- LinkedIn Premium Business: 59,99 $/ay
- LinkedIn Recruiter Lite: 170 $/ay
- LinkedIn Recruiter: 835 $/ay
LinkedIn derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
8. HireVue—Video görüşme ve değerlendirme
HireVue, standart bir iş panosu veya başvuru izleme sistemi değildir. Video görüşme teknolojisiyle geleneksel mülakat sürecini dönüştürmek için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.
Takımım HireView ile birkaç deneme görüşmesi yaptı. Bu sistemin, eleme sürecini basitleştirdiğini ve uzaktan işe alımları kolaylaştırdığını gördük. Adayların sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini ve kültürel uyumlarını, yüz yüze görüşmeler kadar etkili ve telefon görüşmelerinden çok daha iyi bir şekilde değerlendirebildik.
Platform ayrıca, en yetenekli adayları belirlemeye yardımcı olan ve genel işe alım sürecini kolaylaştıran gelişmiş analitik özellikler de sunar. Örneğin, test görüşmemiz sırasında, HireVue'nun adayların yanıtlarını kaydetme ve analiz etme yeteneği, beden dili, ses tonu ve katılımları hakkında ayrıntılı bilgiler sunması bizi etkiledi
Bu veri odaklı yaklaşım, işe alım sürecinde hangi adayları takip edeceğimiz konusunda daha bilinçli kararlar almamızı sağladı ve sonuçta organizasyonumuza daha uygun adayları işe almamızı sağladı.
HireVue'nun en iyi özellikleri
- Video görüşmeler için yapılandırılmış bir biçim sağlayın. Adaylar önceden kaydedilmiş aynı soruları yanıtlayarak tüm başvuru sahipleri için tutarlı bir değerlendirme süreci sağlanır
- Yüz yüze görüşmeler için planlama yapma zahmetinden kurtulun. Adaylar, kendilerine uygun bir zamanda video görüşmelerini tamamlayabilirler
- Coğrafi olarak dağınık adaylarla mülakatları kolaylaştırın, konum engellerini ortadan kaldırın ve yeteneklere erişiminizi genişletin
- Video görüşmelerinde yüz ifadeleri, ses tonu ve dil kullanımını analiz eden isteğe bağlı AI özelliklerine erişin ve yanıtların içeriğinin ötesinde değerlendirme için ek veri noktaları sağlayın
- Mülakat trendlerini belirlemeye ve mülakatçıların etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olacak raporlar oluşturun
HireVue sınırlamaları
- Video görüşmeler, yüz yüze görüşmelerin ilişki kurma yönünü tam olarak yansıtamaz
- AI özellikleri, işe alım sürecinde önyargıların devam etmesine neden olabilir
HireVue fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
HireVue derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (45+ yorum)
9. Gusto—Maaş bordrosu işleme ve sosyal haklar yönetimi
Gusto, birçok KOBİ için değerli bir İK çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü, otomatik özellikleri ve entegre bordro ve yan haklar yönetimi, İK süreçlerini önemli ölçüde basitleştirerek küçük takımlar için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
Gusto'nun başvuru izleme sistemi (ATS), hepsi bir arada bir platform için şaşırtıcı derecede sağlamdır. İş ilanlarını büyük panolara yayınlayabilir, özgeçmişleri inceleyebilir ve işe alım süreci boyunca takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. Büyük şirketler için özel ATS çözümleriyle rekabet edemeyebilir, ancak KOBİ'ler için çok uygundur.
Ayrıca, çalışanların maaş bordrolarına erişebilecekleri, kişisel bilgilerini güncelleyebilecekleri ve izin talebinde bulunabilecekleri bir çalışan self servis portalı da sunar. Bu, İK'yı tekrarlayan soruları yanıtlamak zorunda kalmaktan kurtarır ve çalışan memnuniyetini artırırken daha stratejik girişimlere odaklanmalarını sağlar.
Son olarak, Gusto sadece İK verilerinizi işlemekle kalmaz, aynı zamanda değerli içgörüler de sağlar. Maaş bordrosu trendlerinden sosyal hakların kullanımına kadar her konuda kolayca raporlar oluşturabilirsiniz.
Gusto'nun en iyi özellikleri
- Manuel hesaplamaları ortadan kaldırın ve çalışanlar ve yükleniciler için doğru ve zamanında bordro işlemleri sağlayın
- Federal, eyalet ve yerel vergi hesaplamalarını ve beyannamelerini halledin, İK takımınızın yükünü hafifletin
- Çalışanlarınız için farklı ödeme planları oluşturun ve herkesin zamanında ödeme almasını sağlayın
- Otomatikleştirilmiş görevler ve belge toplama ile kolaylaştırılmış işe alım ş akışları oluşturun ve yönetin
- Çalışanlarınız için çeşitli sağlık sigortaları, emeklilik tasarruf planları ve diğer yan hakları ayarlayın ve yönetin
Gusto sınırlamaları
- Kullanıcı dostu olmasına rağmen, Gusto karmaşık iş akışları veya benzersiz şirket ihtiyaçları için bazı HRIS sistemleri ile aynı düzeyde özelleştirme sunmayabilir
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 $'dan başlayan fiyatlarla
- Artı: Aylık 80 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premium: Özel Fiyatlandırma
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
10. Workday—Kapsamlı İK yönetim paketi
Workday, insan kaynakları ve finans departmanları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür. Bu, çalışanlarınızın verileri için tek bir bilgi kaynağı oluşturur ve departmanlar arası iş akışlarını kolaylaştırır.
Benzersiz özelliği nedir? Birden fazla konum, para birimi ve düzenlemeye sahip büyük ve çeşitli bir işgücünü yönetebilir
Workday, temel İK fonksiyonlarını, finansal süreçleri ve işgücü analizlerini tek bir yerden yönetmek için birleşik bir platform sunar.
Alternatiflerine kıyasla Workday, insan kaynakları ve finans departmanlarımızdaki operasyonları kolaylaştırdı ve karar verme sürecini iyileştirdi.
Workday'in en iyi özellikleri
- Verileri ve işlevleri tek bir kullanıcı dostu platformda merkezileştirerek İK ve finans işlemlerini kolaylaştırın
- Yetenek kazanımı ve işe alım, bordro ve yan haklar yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim, işgücü analitiği ve çalışan self servis portalı dahil olmak üzere geniş bir aralıkta İK fonksiyonlarına erişin
- İnsan kaynakları uzmanları ve iş liderlerinin yetenek yönetimi, ücretlendirme stratejileri ve iş gücü planlaması ile ilgili veriye dayalı kararlar almasını sağlayın
Workday sınırlamaları
- Özel ihtiyaçlar ve eğitim gereksinimleri nedeniyle uygulama maliyetleri de önemli olabilir
- Kapsamlı özellikler, daha basit HRIS sistemlerine alışkın kullanıcılar için öğrenme eğrisi daha dik olabilir
Workday fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Workday puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
Daha sorunsuz bir işe alım süreci için İK teknoloji altyapınızı geleceğe hazırlayın
Her insan kaynakları uzmanı bilir ki, insan kaynakları teknolojisi sürekli gelişmektedir. Yeni çözümler ortaya çıkar ve işlevler değişir, ancak insan kaynakları operasyonlarını optimize etmek için bir adım önde olmak çok önemlidir.
Hiçbir çözüm, tüm İK teknolojisi ihtiyaçlarımız için tek başına yeterli olamaz. Mevcut en iyi çözümleri dikkatlice seçerek, takımınızı güçlendiren ve işinizi ileriye taşıyan, geleceğe hazır, sağlam bir İK teknoloji yığını oluşturabilirsiniz.
Anahtar, birbiriyle uyumlu entegre araçlarla stratejik bir yığın oluşturmaktır.
Örneğin ClickUp'ı düşünün.
Saf bir HRIS sistemi olmasa da, ClickUp'ın sağlam proje yönetimi özellikleri İK takımları için değerli bir varlık olabilir. ClickUp'ı kullanarak İK yönetimi görevlerini atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve bilgileri merkezileştirebilirsiniz; tüm bunları şeffaflık ve hesap verebilirliği koruyarak yapabilirsiniz.