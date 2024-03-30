HubSpot Hileleri: Satış, Pazarlama ve Proje Yönetimine Yaklaşımınızı Dönüştürün

HubSpot, potansiyel müşterileri çekmek, etkileşim kurmak ve sadık müşterilere dönüştürmek için güvenilir yardımcınızdır. Kişi bilgilerini zahmetsizce yönetmenize, pazarlama kampanyalarınızın performansını analiz etmenize, faturalar ve teklifler oluşturmanıza ve AI ile içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Ancak bu kadar geniş yeteneklerle, bunalmış hissetmek çok kolay. 🤯

Platformda gezinmenize ve tüm potansiyelinden yararlanmanıza yardımcı olmak için, sizi profesyonel bir kullanıcıya dönüştürecek en iyi HubSpot ipuçlarını ve püf noktalarını bir araya getirdik. Ayrıca, mükemmel bir HubSpot alternatifi olarak hizmet verebilecek çok yönlü bir verimlilik platformu olan ClickUp'ı da tanıtacağız.

optimum Verimlilik için 7 Özel HubSpot Hilesi

HubSpot'un altı ürününün her biri (Satış, Ticaret, Hizmet, CMS, Operasyonlar ve Pazarlama Merkezi) potansiyel müşterileri beslemenize yardımcı olacak benzersiz özellikler ve araçlar sunar. Ancak, deneyimli bir HubSpot kullanıcısı ya da platformu yeni kullanmaya başlayan biri olsanız da, dönüşüm oranlarını artırmak için bu özelliklerden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi anlamanız gerekir.

Bu bölümde, verimliliğinizi artırmak ve pazarlama proje yönetimi süreçlerinizi iyileştirmek için yedi özel HubSpot ipucu sunacağız.

1. Açılış sayfası ipuçları

Her pazarlamacı, bir açılış sayfasının nihai hedefinin ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştürmek olduğunu bilir. HubSpot, görsel olarak çekici açılış sayfaları oluşturmak için ücretsiz bir açılış sayfası oluşturucu sunarken, web sitenizin trafiğinden en iyi şekilde yararlanmak için aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır.

Başlangıç için basitlik anahtardır. Açılış sayfanız, ziyaretçileri bunaltmadan ilgilerini çekecek kadar bilgi içermelidir. Şu unsurları içermelidir:

Net bir başlık

Şirketinizin sunduğu hizmetlerin kısa bir açıklaması

Firmanızın ürün veya hizmetinin bir görüntüsü

Ziyaretçilerin iletişim bilgilerini toplamak için bir form

Açılış sayfasının teklif bölümü çok önemlidir ve şirketinizin ürününü ve bu ürünün ziyaretçilerin sorunlarını nasıl çözebileceğini ve hayatlarını nasıl iyileştirebileceğini göstermelidir. Örneğin, gece yemek teslimatı hizmeti sunan bir şirket için teklif bölümü şöyle olabilir: #1 Gece Yemek Teslimatı Hizmeti. 🍣

2. Form oluşturucu ipuçları

HubSpot ayrıca bir form oluşturucu seçeneği de sunar. Bu formları açılış sayfaları için tasarlarken, deneyimli pazarlamacılar genellikle aşamalı profil oluşturma adlı bir taktik kullanır. Bu taktik, potansiyel müşterilerden bilgileri tek seferde değil, aşamalı olarak toplamayı içerir.

Bu teknik pratikte şu şekilde işler: Bir şirketin pazarlama takımı, ziyaretçilerin yalnızca adlarını ve e-posta adreslerini girmelerini gerektiren bir sorgu formu tasarlar. Ziyaretçi şirketin web sayfaları veya içeriği ile etkileşime girerken, pazarlamacılar onların davranışlarını gözlemleyerek tercihlerini ve sorunlu noktaları belirler ve pazarlama çabalarını buna göre ayarlar.

3. Inbound pazarlama püf noktaları

Web sitenize trafik çekmenin en etkili yollarından biri, bloglar şeklinde bilgilendirici makaleler yayınlamaktır. Ancak, heyecan verici konular ve dikkat çekici başlıklar bulmak zor olabilir.

Bu soruna yaklaşmanın harika bir yolu, inbound pazarlama yaklaşımını kullanmaktır. Bu strateji, müşterilerin sorunlu noktalarını belirler ve toplanan verileri kullanarak onlara en uygun akıllı içerikler oluşturur.

En iyi inbound pazarlama araçlarından biri olan HubSpot, bu sorunlu noktaları belirlemenize yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahiptir.

HubSpot'un müşteri portalı, kullanıcıların ürün veya hizmetinizle ilgili yaygın sorunları bildirmelerine olanak tanır. Ayrıca, HubSpot'un bilet sistemi, belirli özelliklerle ilgili sorunlar gibi müşterilerinizin en sık karşılaştığı sorunları takip eder.

Bir cilt bakım şirketi işletiyorsunuz ve bazı müşterilerinizin cilt bakım rutinine başlarken kendilerini bunalmış hissettiklerini fark ettiniz. Ziyaretçilerinizi rahatsız eden şeyleri öğrendikten sonra, sorunlarına yönelik içerikler kolayca oluşturabilirsiniz. Bu durumda çözüm, nemlendirici, tonik ve temizleyici gibi cilt bakımı başlangıç paketinde bulunan temel öğeleri özetleyen bilgilendirici blog yazıları yazmak olabilir. 🧴

4. SEO püf noktaları

Web siteniz için bilgilendirici makaleler oluşturduktan sonra bile işiniz henüz bitmiş sayılmaz. İçerik pazarlama projelerinin anahtar unsurlarından biri, web sitenizdeki içeriğin arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) üst sıralarda yer almasını sağlamaktır. Bunu başarmak için, popüler arama sorgularıyla uyumlu anahtar kelimeleri stratejik bir şekilde entegre etmek gerekir. 🔍

HubSpot'un SEO pazarlama aracı burada çok kullanışlıdır. Popüler arama sorguları hakkında değerli veriler sağlayan bir analiz özelliğine sahiptir. Bilet sisteminden ve SEO pazarlama aracından gelen verileri birleştirerek ve platformun AI destekli içerik asistanından yararlanarak, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve arama motorlarında üst sıralarda yer alan ilgi çekici başlıklar ve makaleler oluşturabilirsiniz.

5. E-posta pazarlama ipuçları

Başarılı e-posta pazarlama kampanyaları, dikkat çekici bir kanca ve kişiselleştirilmiş bir eylem çağrısı (CTA) gerektirir. Ancak, her müşteri için özel e-postalar ve CTA'lar oluşturmak, pazarlama ve satış takımınız için kolay bir iş değildir.

İşte burada HubSpot'un Akıllı CTA'ları ve e-posta şablonları devreye giriyor. Bu özellikler, her bir HubSpot potansiyel müşterisi ve müşterisi için, onların faizlerini ve satın alma yolculuğundaki aşamalarını hesaba katarak CTA'lar ve e-postalar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, platformun potansiyel müşteriler için CTA'sı, onları bir demo oturumu planlamaya teşvik eder. Bu arada, mevcut müşteriler için CTA, onları daha yüksek bir plana geçmeye ikna eder.

Ayrıca, HubSpot'un A/B testi özelliğini kullanarak farklı e-posta şablonlarını analiz edebilir, hedef kitlenize en uygun olanı belirleyebilir ve şablonları buna göre iyileştirebilirsiniz.

En iyi performans gösteren şablonları belirledikten sonra, HubSpot'u kullanarak tetikleyici eylemler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir potansiyel müşteri önceki bir e-postadaki bağlantıya tıkladığında veya indirimli satışlar gibi yaklaşan bir etkinlik olduğunda, onlara otomatik olarak uygun şablonu gönderebilirsiniz. 💌

6. Müşteri adayı yönetimi püf noktaları

Potansiyel müşteri pazarlamacılığındaki en büyük zorluklardan biri, pazarlama tarafından nitelikli olarak değerlendirilen potansiyel müşterileri, daha fazla geliştirme ve dönüşüm için satış takımınıza verimli bir şekilde aktarmaktır. Bu sorun genellikle iletişim bilgileri birden fazla platforma dağılmış olduğunda ortaya çıkar.

En iyi CRM yazılım çözümlerinden biri olan HubSpot CRM, tüm potansiyel müşteri ve müşteri verilerini tek bir merkezi konumda birleştirerek bu sorunu çözer. 🎯

Dahası, ürün tekliflerinize daha az ilgi gösteren potansiyel müşterileri, dönüşüm olasılığı yüksek olanlardan ayırmak, satış ve pazarlama çabalarınızı kolaylaştırabilir. HubSpot'un potansiyel müşteri yönetimi ve araştırma yetenekleri , potansiyel müşteri yaşam döngüsü aşamalarına göre kriterler belirlemenizi sağlayan potansiyel müşteri puanlama özelliğini içerir. Örneğin, sık web sitesi ziyaretleri, satış için uygun bir potansiyel müşteri olduğunu gösterebilir.

Bu kriterleri HubSpot'un potansiyel müşteri puanlama sistemine girerek, satın almaya hazır olduklarını gösteren yüksek puanlara sahip potansiyel müşterileri belirleyebilir ve kampanyalarınızı soğumalarını önlemek için özelleştirebilirsiniz. Öte yandan, düşük potansiyel müşteri puanları, dönüşüm oranlarını iyileştirmek için pazarlama çabalarınızı ayarlamanız gerektiğini gösterir.

7. Sosyal medya püf noktaları

Sosyal medyada tutarlı bir varlık sürdürmek, etkili pazarlama için çok önemlidir ve bunun anahtar püf noktası, düzenli olarak içerik yayınlamaktır. Bugün bir gönderi yayınlayıp bir sonraki gönderi için üç ay beklemek gibi gönderiler arasındaki boşluklar, potansiyel müşteri oluşturma çabalarını engelleyebilir.

HubSpot'un AI destekli sosyal medya gönderi oluşturucu özelliği, tek bir günde birden fazla sosyal medya gönderisi oluşturmanıza ve bunları haftalar öncesinden yayınlanacak şekilde planlamanıza olanak tanır.

Ayrıca, sosyal medyada içerik yayınlamak yeterli değildir. Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için sürekli olarak onlarla etkileşim kurmanız gerekir. Pazarlama kampanyalarınızda tanıtılan bir ürün hakkında bilgi almak için şirketinizin Facebook sayfasına doğrudan mesaj gönderen bir potansiyel müşteri düşünün. Satış ve pazarlama takımınız bu soruyu haftalarca yanıtlamazsa, bu potansiyel müşteriyi dönüştürme fırsatını kaçırırsınız.

HubSpot'un sosyal medya gelen kutusu, hesaplarınızdaki tüm metin tabanlı etkileşimleri tek bir merkezi konumda birleştirip izleyerek bu sorunu çözer. Bu özellik sayesinde, birden fazla sosyal medya kanalı arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan HubSpot'taki sorulara hızlı yanıtlar verebilirsiniz.

hubSpot'tan En İyi Şekilde Yararlanmak İçin 4 İpucu

Daha önce bahsettiğimiz HubSpot ipuçlarının yanı sıra, HubSpot kullanıcılarının platformun iş yönetimi yeteneklerini güçlendirmek için kullanabilecekleri bazı ek ipuçları da bulunmaktadır. Aşağıda en dikkat çekici olanları inceleyelim. 👇

1. HubSpot Akademisi'nden yararlanın

HubSpot Academy, e-posta ve sosyal medyadan dijital pazarlama stratejilerine kadar çeşitli konularda ücretsiz kurslar ve sertifikalar sunan bir çevrimiçi eğitim platformudur. 🏫

Bu kurslar sayesinde pazarlama sertifikaları alabilir ve ilgi çekici içerik oluşturma, e-postaları kişiselleştirme ve potansiyel müşterileri etkili bir şekilde çekme ve dönüştürme gibi temel becerileri öğrenebilirsiniz.

Ayrıca, HubSpot Academy, iş büyümesini ve karlılığı artırmak için platformdan nasıl yararlanabileceğiniz konusunda içgörüler sağlar. Pazarlama becerilerinizi ve müşteri kazanma stratejilerinizi geliştirmek için bu ücretsiz kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

2. Tekrarlayan görevler için otomasyonu kullanın

Operasyonlarınızı kolaylaştırmanın ve HubSpot'tan en iyi şekilde yararlanmanın mükemmel bir yolu, tekrarlayan görevler için platformun satış ve pazarlama otomasyon özelliklerinden yararlanmaktır. Otomasyonun ş Akışınızı nasıl dönüştürebileceğine dair bazı örnekler:

Potansiyel müşteri eylemlerine veya yaklaşan etkinliklere göre e-posta kampanyalarını ve takipleri otomatikleştirin. Potansiyel müşterilerle, mevcut ve eski müşterilerle zamanında ve hedefli iletişim sağlayabilirsiniz

Belirli kriterler ve tetikleyicilerle otomatik müşteri adayı puanlama uygulayın. Bu sayede platform, en umut verici müşteri adaylarını belirlemenize yardımcı olabilir

Sosyal medya paylaşımlarını otomatikleştirerek , zaman alan manuel paylaşım görevlerinden takımınızı kurtarın

Potansiyel müşteriler e-posta bağlantılarına tıklamak gibi önemli eylemlerde bulunduklarında durum güncellemelerini almak için otomatik bildirimler ayarlayın. Takımınız hızlı ve etkili bir şekilde takip edebilecek

3. HubSpot'un analiz özelliğinden yararlanın

HubSpot'un kapsamlı analiz yetenekleriyle, web sitenizdeki ziyaretçilerin eylemlerini yakından izleyebilir, yüksek performans gösteren web sayfalarını belirleyebilir ve farklı pazarlama kanallarının performansına ilişkin raporlar alabilirsiniz.

Bu içgörüler, potansiyel müşterileriniz ve satış fırsatlarınızla en çok yankı uyandıran web sayfaları, içerikler ve pazarlama stratejileri hakkında daha derin bir anlayış sağlar. Bu bilgileri kullanarak web sitenizi ince ayar yapın, ilgi çekici içerikler geliştirin ve satış ve gelir hedeflerinize ulaşmak için büyüme pazarlama stratejilerinizi iyileştirin .

4. HubSpot'un entegrasyon yeteneklerinden yararlanın

Çoğu takım, günlük görevlerini yerine getirirken birden fazla iş aracına güvenir. Bu durum, verimliliği azaltabilir ve verilerin senkronizasyonu veya birleştirilmesi sırasında siloların oluşmasına neden olabilir.

HubSpot, kullanıcıların tercih ettikleri araçları kullanmaya devam etmelerine olanak tanırken, çeşitli platformlar arasında verileri senkronize ederek bu sorunu ortadan kaldırır.

Örneğin, HubSpot'u sınıfının en iyisi işbirliğine dayalı proje yönetimi aracı olan ClickUp ile entegre etmek, verimliliğinizi ve platformun işlevselliğini aynı anda artıracaktır.

ClickUp, görev yönetimi ve proje izleme konusunda mükemmeldir ve sektörler arası takımlar için temel proje yönetimi desteği sağlar. HubSpot ile e-posta ve içerik pazarlaması gibi çeşitli görevleri yerine getiren satış ve pazarlama takımları için ClickUp entegrasyonu, oyunun kurallarını değiştiren bir rekabet avantajı sunar.

Örneğin, müşteri bilet talepleri gibi HubSpot tetikleyicileri, ClickUp'ta otomatik olarak görevler oluşturabilir ve böylece kapsamlı bir görev listesi oluşturabilir. Bu liste, müşteri takipleri ve içerik oluşturma gibi temel görevleri içerir ve bunlar ClickUp Çalışma Alanınız içindeki farklı takım üyelerine kolayca atanabilir. Görevler, iş akışlarını optimize etmek ve takımların öncelikli görevleri önce halletmesini sağlamak için önceliklerine göre renklerle kodlanabilir.

HubSpot'u ClickUp ile entegre ederek satış ve pazarlama takımlarınızı güçlendirin

ClickUp: En İyi HubSpot Alternatifi

HubSpot ve ClickUp arasındaki entegrasyon, pazarlama ve satış çabalarınız için harikalar yaratabilirken, ClickUp aynı zamanda HubSpot'a bağımsız bir alternatif olarak da fonksiyon görebilir.

ClickUp, satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri takımlarının verimliliğini artırmak için bir dizi özelliğe sahip güçlü bir veri görselleştirme ve proje yönetimi aracıdır. Platform , ürün yönetimi, satış, pazarlama, finans, muhasebe ve daha pek çok iş senaryosu için 1.000'den fazla hazır şablona sahiptir.

Sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için ClickUp, operasyonlarını hiçbir ücret ödemeden etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunar. 💰

Dahası, ClickUp'ın son ofis genişlemesi, hizmetlerini müşterilere daha da yaklaştırarak yerelleştirilmiş destek, satış erişimi ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağladı.

ClickUp'ın en iyi HubSpot alternatiflerinden biri olmasının bir başka ikna edici nedeni, entegrasyon yetenekleridir. HubSpot'un yanı sıra, ClickUp, Zoom, Make, Unito, Google Takvim, Dropbox, Gmail ve Slack gibi popüler platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

ClickUp Entegrasyonları ile kişiselleştirilmiş gösterge panellerinize özel entegrasyonlar ekleyin

Bunu akılda tutarak, ClickUp'ın satış süreçleri, pazarlama proje yönetimi, e-posta pazarlaması ve otomasyon alanlarında HubSpot'un yerine nasıl layık bir alternatif olabileceğini inceleyelim.

1. ClickUp Satış

ClickUp Sales, satış sürecinizi geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç ve özellik setidir. Özel Formlar ve Gösterge Panelleri kullanarak satış süreçlerinizi görselleştirmenize, müşteri hesap etkinliklerini izlemenize, görevleri otomatikleştirmenize ve anlaşmalar üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Özel bir ClickUp Formu oluşturarak, e-posta adresleri, isimler ve telefon numaraları gibi önemli potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerini toplayabilirsiniz.

Bu arada, ClickUp Gösterge Panelleri, ilerlemeyi ölçmek ve darboğazları ortadan kaldırmak için satış verilerinizi görselleştirmenize ve analiz etmenize olanak tanır. Anlaşmaların ilerlemesini izlemenize ve satış ekibinizin potansiyel müşterileri dönüştürme yeteneğine kolayca erişmenize yardımcı olmak için Kümülatif Akış, Hız, Burnup ve Burndown grafikleri gibi çeşitli görsel araçlar sunar.

ClickUp'taki özel raporlar ve gösterge panelleriyle satış performansınızı, elde edilen geliri, satış süreci faaliyetlerini ve daha fazlasını izleyin

2. ClickUp CRM

ClickUp, müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için verileri depolamak ve yönetmek için merkezi bir hub görevi görebilen ClickUp CRM adlı kendi CRM sistemiyle birlikte gelir. Listeler, Tablolar, Kanban panoları, Gantt grafikleri ve daha fazlasını kullanarak müşteri etkileşimlerini ve hesap ayrıntılarını izlemek için 10'dan fazla özel görünümle birlikte gelir.

ClickUp CRM'deki özel görünümlerle satış sürecini ve müşteri etkileşimlerini izleyin

ClickUp CRM Şablonu'nu kullanarak ClickUp'ın güçlü CRM özelliklerine kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu kullanıcı dostu, özelleştirilebilir çerçeve, çeşitli görüntüleme modlarını kullanarak potansiyel müşterileri izlemenize, sıralamanıza ve görevleri satış aşamasına göre önceliklendirmenize olanak tanır. Ayrıca, kişi adı, e-posta ve sektör gibi müşteri bilgilerini eklemek ve düzenlemek için Özel Alanlar da içerir.

ClickUp CRM Şablonunu kullanarak müşteri verilerini düzenleyin, yönetin ve satış sürecini görselleştirin

3. Pazarlama proje yönetimi için ClickUp

Etkili pazarlama proje yönetimi genellikle beyin fırtınası oturumlarıyla başlar ve ClickUp bunun için mükemmel bir işbirliği aracı sunar: ClickUp Beyaz Tahtalar. Bu sonsuz sanal tuval, pazarlama takımlarının çeşitli şekiller, nesneler ve yapışkan notlar kullanarak fikirleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına ve görselleştirmesine olanak tanır. 🔴

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve fikirler ve iş akışları üzerinde işbirliği yapın

Beyin fırtınası oturumlarının ardından, pazarlama takımları stratejilerini ve kampanyalarını belgelemek için bir platforma ihtiyaç duyar. ClickUp Belgeleri, raporlar, stratejiler ve diğer önemli pazarlama belgelerini oluşturmanıza, düzenlemenize ve saklamanıza olanak tanır. Belgelere doğrudan bağlantılar ve dosyalar ekleyerek, takım üyelerini etiketleyerek ve görevleri atayarak iş akışlarınızı kolaylaştırın.

ClickUp ayrıca, size özel blog gönderileri oluşturmanıza, pazarlama kampanyalarınız için fikirler üretmenize ve tekrarlayan pazarlama görevlerini otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek ClickUp Brain adlı bir AI özelliği de sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak fikir üretme ve yazma süreçlerini daha verimli hale getirin

4. E-posta pazarlaması için ClickUp

Gmail, Outlook, Office 365 ve IMAP hesaplarınıza doğrudan bağlanarak, ClickUp ile uygulamalar ve sekmeler arasında geçiş yapmadan sorulara yanıt verebilir, e-postalar gönderebilir ve e-postaları ayrıntılı görevlere dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın otomasyon özelliklerini kullanarak form gönderimleri veya görev etkinliklerine göre e-posta yanıtlarını tetikleyebilir ve hedef kitlenizle hızlı ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlayabilirsiniz.

ClickUp E-posta Kampanyası Şablonunu kullanarak, hedef kitlenize mükemmel şekilde uyarlanmış CTA'larla ilgi çekici içerikler oluşturun. Şablon, mesajlarınızın tutarlı ve profesyonel bir üslupta olmasını sağlarken, kapsamlı e-posta tasarımı ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp'ın E-posta Kampanyası Şablonu ile başarılı e-posta kampanyaları oluşturun ve planlayın

5. ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve değerli zaman ve çabadan tasarruf etmenize olanak tanıyarak benzersiz bir verimlilik sağlar.

Öncelikle, tetikleyicileri ve her tetikleyiciden sonra platformun almasını istediğiniz eylemleri belirtmeniz gerekir.

Örneğin, son teslim tarihlerini tetikleyici olarak tanımlayabilir ve bir görevin son teslim tarihi yaklaştığında ClickUp'tan atanan kişilere bildirim göndermesini isteyebilirsiniz. Bu özellik ayrıca görevleri farklı takım üyelerine otomatik olarak atayabilir, her görevin önceliğini değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

ClickUp'ta seçtiğiniz Tetikleyiciler ve Koşullara göre çalışan Özel Otomasyonlar oluşturun

ClickUp ile iş akışlarını otomatikleştirmeye nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin, platformda proje devri, görev atamaları ve özel durum değişiklikleri dahil olmak üzere farklı durumlar için 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon içeren bir kitaplık bulunmaktadır.

ClickUp ile Satış, Pazarlama ve Proje Yönetimi Operasyonlarınızı Güçlendirin

HubSpot, iş yönetimi için kapsamlı özellikler ve işlevler sunan olağanüstü bir yazılımdır. Doğru püf noktaları ve ipuçlarıyla, HubSpot'un potansiyelini satış, pazarlama, CRM ve diğer birçok süreci optimize etmek için tam olarak kullanabilirsiniz.

Sorunsuz görev ve proje yönetimi özellikleri, 1.000'den fazla hazır şablon, sezgisel otomasyonlar ve kapsamlı entegrasyon yetenekleriyle ClickUp, HubSpot'un işlevselliğini tamamlayabilir veya tamamen değiştirebilir.

Verimliliğinizi ve proje sonuçlarınızı yükseltmeye hazır mısınız? Başarıya giden yolculuğunuza başlayın — bugün ClickUp'a kaydolun. ☀️