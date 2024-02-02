Pipedrive Vs. Salesmate: 2025'te en iyi CRM hangisi?

Satış, her avantajın önemli olduğu son derece rekabetçi bir alandır. Doğru CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımı, hedeflerinizi gerçekleştirmekle en umut verici potansiyel müşterileri kaybetmek arasındaki farkı belirleyebilir.

CRM hayranlarının favorileri arasındaki savaş, Pipedrive ve Salesmate arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor. Ancak, her ikisi de satış süreçlerini kolaylaştırmayı, verimliliği artırmayı ve müşteri ilişkilerini geliştirmeyi vaat ederken, satış takımınızda yer almayı hak eden şampiyon hangisi?

Bu kapsamlı karşılaştırmada, Pipedrive ve Salesmate'in özelliklerini, kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve genel performansını inceleyerek bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacağız.

Pipedrive nedir?

Pipedrive, satış ekipleri için bir satış CRM ve satış boru hattı yönetim yazılımıdır. Pipedrive'ın minimalist sürükle ve bırak arayüzü ile anlaşmaları etkili bir şekilde yönetebilir ve satış süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Platformun sezgisel görselleştirmeleri ve otomatikleştirilmiş iş akışları, satış sürecinin her aşamasında size rehberlik eder. Kullanım kolaylığı, satış performansını zorlu bir öğrenme süreci olmadan iyileştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için popüler bir seçimdir.

via Pipedrive

Pipedrive özellikleri

Kullanımı kolay bu CRM, acemi kullanıcıların bile kolayca gezinebileceği sağlam bir özellik setine sahiptir. İşte bu özelliklerden bazıları.

Pipeline yönetimi

Renk kodlu aşamalar ve içgörülü özel raporlarla, satış sürecindeki fırsatları net bir şekilde görselleştirin. Platformu tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Örneğin, fırsatları kapatmak için izlediğiniz adımlara göre aşamalara isim verebilir veya bir şablon seçebilirsiniz.

Müşteri ve tüketici bilgilerini, etkileşimleri ve iletişimleri tek bir merkezi konumda depolayın ve düzenleyin. Çağrıları izleyin ve iletişim geçmişinizi tam olarak ihtiyacınız olan yerde yakalayın, böylece tam görünürlük ve programınız üzerinde kontrol sahibi olun.

Potansiyel müşteri oluşturma chatbotu

Web ziyaretçilerinizle etkileşimleri 7/24 otomatikleştirerek günün her saati potansiyel müşteri oluşturun. Pipedrive web veya mobil uygulamasıyla, satış temsilcileriniz botla birlikte çalışarak hareket halindeyken bile insan dokunuşu ekleyebilir. Takımınız meşgul olduğunda Chatbot devreye girer, böylece hiçbir potansiyel müşteri kaçmaz.

LeadBooster

Bu güçlü eklenti ile daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri oluşturun. Prospector aracını kullanarak 400 milyondan fazla profilden oluşan bir veritabanından kaliteli potansiyel müşteriler elde edin ve Web Formları ile formlar ve anketler ekleyip paylaşarak yeni potansiyel müşterileri yakalayın ve saklayın.

E-posta entegrasyonu

E-posta iletişimlerini izleyin, takip işlemlerini planlayın ve önemli konuşmaların tam geçmişini saklayın. Ayrıca, platforma herhangi bir cihazdan erişebilir ve diğer satış artırıcı uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

Genel olarak Pipedrive, satış performansını analiz etmenize, eğilimleri belirlemenize ve içgörülü analiz ve raporlama araçlarıyla veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. Kullanıcılar özellikle otomasyon yoluyla tekrarlayan görevleri basitleştirme, zaman kazanma ve hiçbir potansiyel müşterinin veya anlaşmanın gözden kaçmamasını sağlama özelliklerini takdir ediyor.

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 11,90

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,90

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 74,90

Salesmate nedir?

Salesmate, ön saflarda ve kurumsal satış takımları için kullanımı kolay bir CRM yazılımıdır. Akıllı, mobil öncelikli çözümlerini kullanarak satış döngülerini hızlandırabilir ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurabilirsiniz. İşletmenizin ölçeği ne olursa olsun, otomasyon ve özelleştirme özelliklerini kullanarak satış sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Salesmate'in çok yönlü özellikleriyle müşterilerle tüm kanallarda etkileşim kurun ve büyümeyi desteklemek için değerli içgörüler elde edin.

salesmate aracılığıyla

Salesmate özellikleri

Bu araç, potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapatmaya ve müşteri ilişkilerini yönetmeye kadar satış sürecinin her yönünü karşılayan kapsamlı bir araç seti sunar. Aşağıda bu özelliklerin bir dökümü bulunmaktadır.

Satış otomasyonu

Rutin görevleri otomatikleştirerek satış takımlarınızın ilişkileri geliştirmeye ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın. Hedef e-postalar ve takiplerle potansiyel müşterileri müşteri adaylarına dönüştüren diziler kullanarak kampanyaları, süreçleri ve erişimi otomatikleştirin.

Özel modüller

Bu özelliği kullanarak tüm müşteri verilerinizi tek bir yerde toplayın. Abonelikleri yönetin, potansiyel müşterileri, müşterileri ve iş ortaklarını tek bir platformda izleyin. İşinizin performansını net bir şekilde görün ve etkili kararlar alın.

Pipeline şablonları

İstediğiniz süreçleri oluşturun ve farklı işlemler için birden fazla boru hattını daha hızlı oluşturun. CRM şablonlarını özelleştirin veya kanıtlanmış süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde platforma taşıyın.

Özel düzenler

Özel düzenlerle her takımın bilgilerini düzenleyin, böylece herkes sürükle ve bırak düzenlerini kullanarak CRM'lerinde istediklerini görebilir. Satış verimliliğini sağlamak için herkese ihtiyaç duydukları bilgileri ve netliği sağlayın.

Önceden oluşturulmuş bileşenler

Salesmate, önemli satış bilgilerini bir bakışta sunmak için önceden oluşturulmuş birkaç bileşen sunar.

Bu bileşenler, özelleştirilebilir bir arayüzde takımınızın performansını izlemenize, anahtar metrikleri takip etmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur.

Salesmate fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pipedrive Vs. Salesmate: Özelliklerin Karşılaştırması

Pipedrive, kullanıcı arayüzü ve otomasyon konusunda mükemmeldir, Salesmate ise işbirliği özellikleri ve mobil erişilebilirliği ile öne çıkar. Karar vermeden önce, satış süreçlerinizin ve takım dinamiklerinizin benzersiz gereksinimlerini dikkatlice değerlendirin.

Aşağıdaki ayrıntılı karşılaştırma, CRM stratejilerinizi ve iş hedeflerinizi destekleyen doğru bulut tabanlı CRM aracını seçmenize yardımcı olacaktır.

Boşta kalan fırsatlar için işaretler ve olasılık kurulumu mevcuttur Takım işbirliği Bireysel satış görevlerine odaklanma Takım işbirliğine vurgu Çeşitli kanallarla iletişim entegrasyonu Yerleşik arama, e-posta izleme Analitik ve Raporlama Estetik gösterge paneli, kapsamlı satış ve müşteri raporları, Enterprise planı dışında sınırlı seçenekler Sınırsız rapor, gösterge paneli 10 bileşenle sınırlı Yapay Zeka AI satış asistanı sunar Önemli AI özelliği yok

Şimdi bu farklılıkları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. Kullanıcı arayüzü (UI)

Pipedrive

Pipedrive, sadelik ve kullanım kolaylığına odaklanan temiz ve minimal bir estetiğe sahiptir. Arayüzü, büyük düğmeler ve net etiketlerle düzenli olup, yeni kullanıcılar için bile gezinmeyi kolaylaştırır.

Platform, farklı aşamalardan geçen kartlar halinde temsil edilen anlaşmalarla görsel satış sürecine büyük önem vermektedir. Bu sayede anlaşmaların ilerlemesi kolayca görülebilir ve darboğazlar tespit edilebilir.

Salesmate

Salesmate, ekranda daha fazla seçenek ve bilgi görüntüleyen, daha modern ve zengin özelliklere sahip bir arayüz sunar. Bu, ihtiyaç duydukları her şeye hızlı erişim isteyen ileri düzey kullanıcılar için yararlı olabilir, ancak bazıları için kafa karıştırıcı olabilir.

Daha kapsamlı özellik aralığı ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir.

2. Otomasyon

Pipedrive

Pipedrive, kural tabanlı bir iş akışı yönetim sistemi kullanır. Tetikleyicileri (ör. anlaşma aşaması değişiklikleri, alınan e-postalar) ve bunlara karşılık gelen otomatik eylemleri (ör. e-posta gönderme, görev ekleme, verileri güncelleme) siz tanımlarsınız. Bu yaklaşım güçlü ve esnektir.

Salesmate

Salesmate, e-posta otomasyonu ve yerleşik arama gibi gelişmiş özelliklerle iletişimde otomasyonu ön plana çıkarır. Pipedrive kadar kapsamlı olmasa da Salesmate, e-posta iletişimi otomasyonu gibi belirli alanlarda mükemmeldir.

3. Entegrasyonlar

Pipedrive

Pipedrive, üçüncü taraf uygulamalar ve araçlarla birçok entegrasyonu destekler. İletişim araçlarını, pazarlama platformlarını ve analiz yazılımlarını sorunsuz bir şekilde bağlayarak genel işlevselliği artırabilirsiniz.

Öncelikle iki yönlü veri senkronizasyonuna odaklanarak farklı platformlar arasında bilgilerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar. Ayrıca, daha gelişmiş iş akışları için webhooks ve Zapier entegrasyonu da sunar.

Entegrasyonlar genellikle basit ve iyi belgelenmiştir, açık kurulum talimatları ve kullanıcı kılavuzları mevcuttur.

Salesmate

Salesmate, popüler e-posta platformlarıyla iyi entegre olur ve yerleşik arama özelliklerini öne çıkarır. Kapsamlı satış ve müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli araçlarla entegre edin.

Salesmate, veri senkronizasyonu, özel iş akışları ve önceden oluşturulmuş "Bağlantılar"ın bir karışımını kullanır. Bu Bağlantılar, e-posta pazarlama kişilerini senkronize etmek veya CRM içinde aramaları kaydetmek gibi belirli görevleri otomatik olarak gerçekleştirir.

Çoğu temel entegrasyon tüm planlara dahildir, daha gelişmiş araçlara erişim için yükseltme gerekir.

4. Pipeline yönetimi

Pipedrive

Bu araç, CRM'yi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize ve özel alanlar, aşamalar ve anlaşma ayrıntıları ile satış süreçlerinize uyarlayabilmenize olanak tanır. Satış sürecine özel olarak boru hattınızın aşamalarını ve etiketlerini özelleştirebilirsiniz. Ancak, genel yapı ve düzen sabit kalır.

Pipedrive, sürükle ve bırak işlevselliği ve birden fazla anlaşmayı aynı anda yönetmek için toplu eylemler ile anlaşmaları boru hattında verimli bir şekilde ilerletmeye odaklanır.

Ayrıca, ayrıntılı notlar, etkinlik geçmişi ve otomatik takip dizileriyle her bir anlaşmaya daha derin bir şekilde odaklanmanızı sağlar. Bu da daha kişiselleştirilmiş etkileşimleri teşvik eder.

Salesmate

Salesmate ile, boru hattı düzenini özelleştirebilir, ek aşamalar ekleyebilir ve her bir anlaşma için belirli veri noktalarını görüntüleyebilirsiniz. Bu, daha ayrıntılı içgörüler sağlar, ancak Pipedrive'ın görsel boru hattı yaklaşımından daha az sezgisel hissedilebilir.

Özel alanlar ekleme, anlaşma değerleri tanımlama ve belirli kriterlere göre koşullu adımlar ayarlama dahil olmak üzere, boru hattı yapısının kapsamlı özelleştirilmesini sunar. Bu, yüksek esneklik sağlar ancak daha fazla ön kurulum ve yapılandırma gerektirir.

5. Takım işbirliği

Pipedrive

Bu araç, takımların oldukça iyi bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar, ancak asıl odak noktası bireysel görev yönetimidir.

Anlaşma sahipliğini ve sorumluluk atamalarını vurgular, her aşamada her anlaşmadan kimin sorumlu olduğunu açıkça belirler. Ayrıca, takım iletişimi için temel yorumlama ve etkinlik izleme özellikleri de sunar.

Salesmate

Salesmate, kullanıcıların anlaşmalarda etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını, içgörülerini paylaşmalarını ve platform içindeki etkinlikleri koordine etmelerini sağlar.

Pipeline içindeki iç mesajlaşma ve görev delegasyonuna odaklanır. Gelişmiş ekip çalışması için yerleşik sohbet arayüzü, işbirliğine dayalı anlaşma notları ve role dayalı görev atamaları gibi özelliklere sahiptir.

6. İletişim

Pipedrive

Bu araç, kapsamlı müşteri etkileşimi için çeşitli iletişim kanallarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Salesmate

Salesmate, yerleşik arama işlevlerini kullanarak potansiyel müşteriler ve müşterilerle doğrudan iletişim kurmanızı sağlar. Bu, harici araçlara olan ihtiyacı azaltır.

7. Analitik ve Raporlama

Pipedrive

Pipedrive, belirli aşamalara ve anlaşmalara kadar detaylı inceleme seçenekleriyle, satış süreci performansı hakkında net ve görsel olarak çekici raporlar sunar.

Salesmate

Salesmate, satış performansını izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gösterge panellerini özelleştirmenize olanak tanır.

Pipeline içinde gerçek zamanlı içgörüler ve ayrıntılı analizler sunarak darboğazları vurgular ve iyileştirme için önerilerde bulunur. Bu, anında geri bildirim sağlar, ancak bazı kullanıcılar için bunaltıcı olabilir.

8. Yapay Zeka (AI)

Pipedrive

Pipedrive, potansiyel müşteri puanlama, e-posta kişiselleştirme ve toplantı planlama gibi görevlerde yardımcı olan "LeadBooster" adlı isteğe bağlı bir AI asistanı sunar. Ek ücret gerektirir, ancak otomasyon yeteneklerini önemli ölçüde artırabilir.

Salesmate

Salesmate şu anda yerleşik bir AI asistanına sahip değildir. Ancak, benzer işlevsellik sağlayabilen Einstein Activity Capture (Salesforce) veya Outreach Chorus gibi harici AI araçlarıyla entegre olabilir.

Pipedrive ve Salesmate, Reddit'te

Ve şimdi son, filtrelenmemiş test: kullanıcı yorumları. Pipedrive ve Salesmate kullanıcılarının Reddit'te neler söylediğini öğrenelim.

Kullanıcı arayüzüne dayalı karşılaştırmalar mevcuttur:

Bazı kullanıcılar, Pipedrive'ın kullanıcı dostu arayüzünü ve satış sürecini kontrol etme özelliklerini takdir ediyor. Bu özellikler, ilerlemeyi izlemelerine ve satış başarılarını artırmalarına yardımcı oluyor.

Bazıları ise, sezgisel platformunu kullanarak daha güçlü müşteri ilişkileri kurmak için Salesmate'i tercih ediyor.

Kullanıcılar, Pipedrive'ın süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı olacak bazı ek özelliklerle daha iyi olabileceğini düşünüyor:

"Pipedrive çok kullanıcı dostudur, ancak çok fazla özelliği yoktur."

"Pipedrive çok kullanıcı dostudur, ancak çok fazla özelliği yoktur."

"Pipedrive'ı seviyorum ama kişisel olarak Salesmate'i daha iyi buldum ve bir iki yıl kullandım. E-posta dizileri sunuyor. "

"Pipedrive'ı seviyorum ama kişisel olarak Salesmate'i daha iyi buldum ve bir iki yıl kullandım. E-posta dizileri sunuyor. "

Kullanıcılar kapsamlı, tek noktadan CRM çözümlerini tercih ediyor. ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor:

"İş yönetimi için birden fazla araç veya uygulama kullanmaktan kaçınmalısınız. Proje yönetimi ve bilgi yönetimi için tek bir kaynak istiyorsunuz. "

"İş yönetimi için birden fazla araç veya uygulama kullanmaktan kaçınmalısınız. Proje yönetimi ve bilgi yönetimi için tek bir kaynak istiyorsunuz. "

"Bu yüzden tek bir araç kullanmayı tercih ediyorum. Ancak sorun, her şeyi yapan bir araç kullandığınızda, bu aracın çoğu işi ortalama bir şekilde yapması ve mükemmel olmamasıdır. Bence ClickUp çok daha iyi. "

"Bu yüzden tek bir araç kullanmayı tercih ediyorum. Ancak sorun, her şeyi yapan bir araç kullandığınızda, bu araç çoğunlukla ortalama bir performans gösterir ve mükemmel değildir. Bence ClickUp çok daha iyi. "

ClickUp ile tanışın — Pipedrive ve Salesmate'e en iyi alternatif

Pipedrive ve Salesmate arasındaki tartışma uzun süredir devam ediyor, ancak her ikisinin güçlü yönlerini birleştiren bir alternatif düşündünüz mü?

ClickUp ile tanışın.

ClickUp'ı kullanarak satış boru hattınızı ve iş akışlarınızı tek bir kapsamlı platform da yönetin

ClickUp, geleneksel CRM'lerin sınırlarını aşan hepsi bir arada bir güç merkezidir. Proje yönetimi, hizmet masası fonksiyonları, görev izleme ve satış ve hizmet takımları için diğer güçlü özellikler için birleşik bir çalışma alanı sunar.

İşte nasıl:

Müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini hızlandırmak için ClickUp özellikleri

1. ClickUp CRM

ClickUp CRM'nin sezgisel tasarımı, esnek iş akışları ve işbirliğine dayalı yapısı ile satış hedeflerinizi karşılayın ve aşın.

ClickUp'ın CRM özellikleri arasında görsel boru hatları, otomatik iş akışları ve ayrıntılı raporlama yer alır.

ClickUp'ın hepsi bir arada iş platformu, temsilcilerinizin müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini hızlandırmasını sağlar. Ayrıca, yerleşik sohbet, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve favori araçlarınızla entegrasyonlar sayesinde tüm takımınızı senkronize halde tutabilirsiniz.

ClickApps, çalışma alanı içindeki takımınızın deneyimini özelleştirmenize olanak tanır. ClickApps ile görev ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde yönetebilir, e-postaları doğrudan ClickUp Görevlerinden gönderebilir ve çalışma alanınızın herhangi bir yerinden basit iş listeleri oluşturabilirsiniz. Tüm bu özellikler, müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Dahası da var! ClickUp'ı uçtan uca satış yönetimi için mükemmel bir seçim haline getiren özel özellikleri keşfedin.

Tamamen özelleştirilebilir bir Kanban sistemi: Özel : Özel ClickUp Panoları ile ilk potansiyel müşteri oluşturmadan kapalı anlaşmalara kadar satış boru hattı aşamalarınızı tanımlayın. İş akışınızı doğru bir şekilde yansıtmak için gerektiği kadar çok veya az aşama ekleyin. Örneğin, "Potansiyel Müşteri Arama" adlı bir panoya "soğuk iletişim", "nitelikli potansiyel müşteriler" ve "besleme" gibi anlaşma aşamaları ekleyebilirsiniz. Ya da özel bir "Nitelik ve Keşif" panosunda "planlanmış toplantılar" ve "teklif geliştirme" gibi aşamalar oluşturabilirsiniz

Özel Görünümler: ClickUp Özel Görünümler ile tek tip gösterge panellerinden kurtulun ve bilgileri her kullanıcının rolüne göre özelleştirin. 15'ten fazla görünüm, görev atama, ilerleme izleme, projelere öncelik verme ve darboğazları tahmin etme konusunda esneklik sunar. Örneğin, ClickUp'taki Tablo görünümünü kullanarak müşterileri siparişlere bağlayan elektronik tabloları hızlı bir şekilde oluşturabilir veya müşterilerin ilgili profil ve sipariş bilgilerini ClickUp'taki paylaşılan Liste görünümünde görüntülemelerini sağlayabilirsiniz

Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ile satış süreçlerinizi, müşteri etkileşimlerinizi, siparişlerinizi ve daha fazlasını yönetin

Görev yönetimi: . Her bir satış aşamasında takım üyelerine görevler ve alt görevler atayın. Son teslim tarihleri, öncelikler ve onay kutuları sayesinde herkes sorumluluklarını yerine getirir Satış ekipleri , potansiyel müşteri izleme, müşteri kazanma ve diğer önemli satış fonksiyonlarını tek bir platformda bir araya getirebilirHer bir satış aşamasında takım üyelerine görevler ve alt görevler atayın. Son teslim tarihleri, öncelikler ve onay kutuları sayesinde herkes sorumluluklarını yerine getirir

ClickUp Otomasyon : ClickUp'ın otomasyon özelliklerini kullanarak belirli kriterlere göre anlaşmaları aşamalar arasında otomatik olarak taşıyın. "X aşamasına taşındı" gibi tetikleyiciler ve "Y aşamasına taşı" gibi eylemler ayarlayarak zaman kazanın, hataları azaltın ve tutarlı bir anlaşma akışı sağlayın. Görev atamaktan hatırlatıcı göndermeye kadar, ClickUp tekrarlayan satış görevlerini otomatikleştirir, böylece siz stratejiye odaklanabilirsiniz

Raporlama ve analiz: Özel Özel ClickUp Gösterge Panellerinde satış boru hattının durumu, dönüşüm oranları ve takım performansı gibi anahtar satış metriklerini görselleştirin. Trendleri takip edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin. Ayrıca, satış sürecinizi analiz etmek ve veriye dayalı kararlar almak için anlaşmalar, görevler ve takım faaliyetleri hakkında ayrıntılı raporlara erişebilirsiniz

2. ClickUp müşteri hizmetleri çözümleri

Tüm müşteri bilgilerini ClickUp içinde merkezi olarak düzenleyerek müşteri başarı takımınızı güçlendirin

ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri çözümünde doğrudan potansiyel müşteri bilgilerini yakalamak için özel formlar oluşturun. Sorunsuz potansiyel müşteri oluşturma için açılış sayfaları ve web sitesi formlarını entegre edin

Özel alanlarda ve bölümlerde iletişim bilgileri, satın alma geçmişi ve iletişim günlükleri gibi önemli müşteri bilgilerini depolamak için merkezi bir wiki ile veri silolarını ortadan kaldırın

Sektör, bütçe veya potansiyel müşteri kaynağı gibi çeşitli kriterlere göre potansiyel müşterileri filtreleyerek hedef kitlenizi belirleyin ve satış yaklaşımınızı kişiselleştirin

3. ClickUp'ın CRM şablonları

Birden fazla platformda bilgi peşinde koşturduğunuz günleri unutun; ClickUp, her şeyi merkezileştirmek için birden fazla satış ve CRM şablonu ile birlikte gelir, böylece ilerlemeyi izlemek, satış süreçlerini yönetmek ve her müşteri etkileşimini beslemek çocuk oyuncağı haline gelir.

Bu şablonlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, hatırlatıcılar ayarlamak ve iş akışlarınıza göre özel alanlardan yararlanmak için yerleşik özelliklere sahiptir. Katı alternatiflere kıyasla, benzersiz iş akışınıza uyum sağlar.

Örneğin, ClickUp CRM Şablonu'nu kullanarak potansiyel müşterilerinizi, müşteri ilişkilerinizi ve satış boru hattınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz . Bu güçlü araç, potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve kişileri tek bir sezgisel alanda düzenleyerek tüm satış ekibinizin görünürlüğünü ve işbirliğini artırır.

Bu şablonu indirin ClickUp CRM Şablonunu kullanarak tüm satışla ilgili bilgileri tek bir yerde düzenleyin

ClickUp, ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, ClickUp Günlük Satış Raporu Şablonu ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer özelleştirilebilir şablonlarla birlikte gelir.

Bu şablonu indirin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonunu kullanarak satış sürecinizin her aşamasını yönetin

ClickUp'ın gerçek gücü esnekliğinde yatmaktadır. Satış sürecinize ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve uyarlayabilirsiniz. Özelliklerini deneyin, özel görünümler ve ş Akışları oluşturun ve ClickUp destekli satış makinenizi sürekli olarak optimize edin.

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tek bir çözümde CRM Plus Proje Yönetimi Aracı edinin

Pipedrive veya Salesmate'i seçerseniz seçin, merkezi bir CRM sistemi kurmak satış boru hattınızda görünürlük elde etmek için anahtardır. Ancak bu araçların hiçbiri eksiksiz bir iş yönetimi çözümü sunmaz.

Bunun için hepsi bir arada işyeri verimlilik platformu ClickUp'a başvurun. ClickUp, CRM özelliklerini proje yönetimi, belgeler, elektronik tablolar, e-posta, yapay zeka yardımı ve daha fazlasını tek bir sistemde birleştirir.

ClickUp Belgelerinde işbirliği içinde teklifler oluşturmanıza olanak tanıyan ClickUp AI'dan satış sunumları ve satış destek materyalleri oluşturmaya kadar, tüm bunları yapan tek satış proje yönetimi aracıdır.

Maksimum verimlilik ve sonuçlar için tüm işinizi ClickUp ile yönetin. Başlamak için ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planına kaydolun.