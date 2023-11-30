uzmanlar ve meraklılar için 10 harika AI alt reddit

İnternette bilgi edinmek söz konusu olduğunda, Reddit kadar etkili birkaç web sitesi vardır. Platform , 100.000'den fazla aktif topluluğu ve 16 milyardan fazla tartışma konusu ile milyonlarca kullanıcıyı kendine çekiyor! Sevimli kedi fotoğrafları ve verimlilik odaklı grupların da payı olsa da, bugün yapay sinir ağları, derin öğrenme, doğal dil işleme ve daha fazlası hakkında odaklanmış tartışmalara ev sahipliği yapan bazı sevilen yapay zeka (AI) alt redditlerini tanıtmak için buradayız.

Çeşitli üye sayıları, içerik aralıkları ve etkileşim düzeylerine sahip yüzlerce AI alt reddit bulabilirsiniz. Birçok grup, AI gelişmelerini tartışmaktan çok AI tarafından oluşturulan içerik veya veri biliminin paylaşımına odaklandığından, gezinmek kafa karıştırıcı olabilir.

Bunu göz önünde bulundurarak, haberlerle ilgili içeriklere ulaşmak ve diğer yapay zeka meraklılarıyla trend olan konular, etkiler ve fikirler hakkında sohbet etmek için keşfetmeniz gereken en iyi 10 yapay zeka ile ilgili subreddit listesini hazırladık! 🤖

yüksek Değerli, Bilgilendirici Gönderiler İçin Takip Edilecek En İyi 10 AI Subreddit

Düzinelerce alt reddit inceledik ve yapay zeka teknolojisi içeriği için değerli bilgiler, trend içgörüler ve fantastik etkileşim seviyeleri sunan en iyi 10 seçeneği belirledik. Veri bilimcilerinden bilgisayar bilimcilerine, meraklı zihinlerden deneyimli uzmanlara kadar herkes için bir şeyler var!

R/OpenAI alt reddit, gizli bir araştırma laboratuvarı olan OpenAI ve ChatGPT, DALL·E 3 ve GPT-4 gibi popüler yapay zeka ürünlerinin arkasındaki şirket hakkında tartışmalara adanmıştır.

Bu subreddit, 730.000'den fazla üye ile geniş bir topluluğa sahiptir ve boyut açısından en iyi %1 subreddit arasında yer almaktadır.

r/OpenAI, en son etkinliklerden çığır açan keşiflere, uygulamalara ve bu laboratuvarın geliştirdiği teknolojinin etkilerine kadar OpenAI ile ilgili çeşitli konuları kapsar. Birçok üye, daha deneyimli kullanıcılardan yardım veya tavsiye almak için buraya gelir.

Topluluk uzmanlar ve AI meraklılarından oluştuğu için, yapıcı tartışmaları okuyabilir ve katılabilirsiniz. Bu, yeni bakış açıları keşfetmenize ve geniş bir bilgi havuzuna dayalı olarak kendi fikirlerinizi oluşturmanıza yardımcı olur.

Örneğin, OpenAI'nin Kasım 2023'te belirli kullanım durumlarına uyacak şekilde ChatGPT'nin özel sürümleri olan GPT'leri piyasaya sürmesinden bu yana, birçok üye GPT'lerini alt reddit'te paylaşarak izlenimlerini paylaştı.

İşte bir üyenin GPT'ler ile kendi maceranızı yaratabileceğiniz bir chatbot hakkında paylaştığı yorum:

Epic Quest, kendi macera hikayelerinizi yaratmanızı sağlayan harika bir chatbot. Fantastik dünyalara girebilir, dedektiflik vakalarını çözebilir veya kaçış odalarından çıkmaya çalışabilirsiniz. Video oyunlarında olduğu gibi, doğrudan cevaplarla hikayeyi ilerletir ve hatta sağlığınızı takip eder. En güzel yanı, DALL-E kullanarak önemli anlarda resimler eklemesi. Sonra ne olacağını siz seçersiniz. Ayrıca, hikayeyi daha gerçekçi hale getirmek için güçlü kelimeler kullanmaktan da çekinmez.

Bir göz atın ve ne düşündüğünüzü bana bildirin!

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AI alanında daha genel odaklı en son haberleri okumak mı istiyorsunuz? r/artificial alt reddit tam size göre.

500.000'den fazla üyeye sahip bu topluluk, günlük AI haberlerini, en son gelişmeleri, AI jeneratörlerini ve chatbotları ve bu alanda faaliyet gösteren şirketleri tartışıyor. Kullanıcılar ayrıca işlerini sergileyebilir ve yardım isteyebilirler.

Subreddit, en son güncellemelerin özetini içeren haftalık mega konu özelliğine sahiptir, ancak bu konulara katılım genellikle azdır. Yeni modeller, şirket gelişmeleri ve yapay zeka yönetişimi gibi kavramlar hakkında daha canlı tartışmalar bulabilirsiniz.

İşte şirket ağırlıklı içerik sunan bir r/artificial gönderisi:

Google, Character. AI'ya yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Hızla büyüyen yapay zeka chatbot girişimi, modelleri eğitmek ve kullanıcı talebini karşılamak için sermaye arıyor.

Microsoft hisseleri, şirketin önümüzdeki hafta düzenleyeceği konferansta yapay zeka alanındaki son gelişmeleri açıklamaya hazırlanırken Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketlerin üçte biri yapay zeka nedeniyle çalışanlarını işten çıkardı.

Beyin taramalarını okuyan yapay zeka, Alzheimer genlerini bulma konusunda umut vaat ediyor.

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Otomasyonla ilgili her şeye faiziniz var mı? Eğer öyleyse, r/Automate subreddit'inde düzenli olarak yer almak isteyeceksiniz. Bu topluluk 125.000'den fazla üyeye sahiptir ve otomasyon, robotik, katmanlı üretim, AI ve düşük kodlu veya kodsuz platformları ele alır. En son iş süreci otomasyonu trendlerini keşfetmek veya bu alanda araştırma yapmak isteyen herkes içindir.

Bu alt reddit, kişisel projelerinizi paylaşmak ve kullanıcıları otomasyonunuzu denemeye davet etmek için harika bir yerdir. Topluluktan alacağınız destek genellikle yapıcı, yerinde ve güçlendirici olur.

R/Automate, otomasyon uzmanları ve meraklıları tarafından sıkça ziyaret edildiği için, projeleriniz için işbirliği yapacak kişiler bulmak için mükemmel bir yerdir.

Merhaba!

Bir veri ajansı kurdum; yeni kurulan şirketlere ve işletmelere veri otomasyonu, entegrasyon, dönüşüm ve iş zekası konularında yardımcı oluyoruz. Bir proje üzerinde işbirliği yapmak isteyen var mı diye merak ediyorum.

Selamlar, İbrahim

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Bu subreddit, bir projede takılıp kaldığınızda ve bir sorunu çözmek için yardıma ihtiyacınız olduğunda da ziyaret edebileceğiniz bir yerdir. Örnek:

Sorgu: Merhaba, DPDT rölesine bir sinyali öncelikli hale getirmenin bir yolu var mı? Bir kapı açıcı yapıyorum ve röle şu anda "kapat" işlemini gerçekleştiriyorsa "aç" konumuna geri dönmesini istiyorum.

Yanıt: SR mandalına ihtiyacınız var gibi görünüyor. Bunları Set dominant (Dominant ayar) veya Reset dominant (Dominant sıfırla) olarak alabilirsiniz. Açık koşullarınız dominant tarafa geçer ve dominant olmayan tarafı geçersiz kılar.

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AI, çeşitli kavram ve terimleri içeren geniş kapsamlı bir alandır. r/ArtificialInteligence subreddit, AI kapsamındaki her şeye ulaşabileceğiniz portalınızdır. Burada şunları yapabilirsiniz:

Bu alt reddit, tüm yapay zeka meraklılarına hitap ediyor. Bu alana yeni girenler, bu alt reddit'i giriş kavramlarını keşfetmek için mükemmel bir başlangıç noktası olarak görüyor. Uzmanlar, benzer düşünen kişilerle yeni fikirleri ve trendleri tartışabildikleri için bu alt reddit'i seviyor.

Belirli bir amaç için bir AI aracı önerisine ihtiyacınız varsa, subreddit üyelerine ulaşabilirsiniz. İşte AI tabanlı bir yasal analiz aracı arayan bir kullanıcı:

Aradım ama bulamadım. AI şu anda bir dizi durumu ele alıp, yasanın emsalleriyle nasıl uygulanacağına dair bir analiz sunabilecek gibi görünüyor.

ChatGPT'yi denedim elbette ve bir şekilde iş yapıyor. Ancak çeşitli şeylere erişimi olmadığını söylüyor.

Lütfen, böyle bir şey var mı? Teşekkürler

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Topluluk, AI'nın kökenleri ve farklı gelişmelerin nasıl ortaya çıktığı hakkında tartışmaların yapıldığı bir merkez niteliğindedir. İşte ilgi çekici bir tartışmaya yol açan bir gönderi:

Merak ediyorum – tüm bu AI gelişmeleri nereden çıktı? Birbiri ardına geldi (en azından benim keşfettiğim kadarıyla). Chat GPT, Google'ın AI beta testi, Quizlet'in AI quiz oluşturucu, Grammarly'nin AI özelliği vb. Bunu tetikleyen gerçekten önemli bir AI keşfi mi oldu, yoksa sadece daha fazla ilgi mi gördü? Tüm bu AI hizmetlerinin ortaya çıkmasına neden olan faktörler nelerdi?

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Midjourney, sağlanan metin komutlarına göre görüntüler üreten popüler bir yapay zeka tabanlı programdır. r/midjourney, Midjourney tarafından desteklenen içeriğin 960.000'den fazla üye ile paylaşıldığı resmi bir alt reddit'tir!

Bu canlı topluluk, büyük ölçüde bir sanat sergisidir. Çoğunlukla uzman veya amatör tasarımcılardan oluşan üyeler, Midjourney kullanarak oluşturdukları görüntüleri paylaşır ve diğer kullanıcıların gönderilerine yorum yapar. Bu AI aracının kullanımıyla ilgili sorular sorabilir ve pratik tavsiyeler alabilirsiniz.

Subreddit, yayınlayabileceğiniz içeriklere ilişkin katı kurallara sahiptir. NSFW içeriği, şiddet içeren içerik, siyasi yayınlar veya tartışmalar, reklam veya spam yayınlanmamalıdır. Başkalarının işlerini kredi vermeden veya izin almadan paylaşmaktan kaçının.

Topluluğun kurallarına uyun ve görüşlerinizi saygılı bir şekilde paylaşın. Bu güzel subreddit'ten çok şey öğrenebilirsiniz. 🖼️

Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3), OpenAI tarafından geliştirilen büyük bir dil modeli (LLM) ve 590.000'den fazla üyeye sahip bu subreddit'in ana odak noktasıdır.

Bazı üyeler belirli bir amaç için GPT-3'ü kullanarak beyin fırtınası yaparken, diğerleri komut istemlerini ve en son gelişmeleri tartışıyor.

Subreddit'in adı, burada sadece GPT-3 hakkında konuşulduğunu düşündürebilir, ancak artık durum böyle değil. Makine öğrenimi, metin üretimi, otomasyon, ChatGPT ve LLM'ler hakkındaki gönderilerde çok fazla ilgi göreceksiniz. Bu, subreddit'i AI dünyasında çok yönlü bir bilgi kaynağı haline getiriyor.

Topluluk, yapıcı tartışmaları destekler ve yapay zeka konusunda kapsamlı bilgiye sahip olmayan yeni başlayanlar için uygundur. Üyeler her zaman cevap vermeye ve fikirlerini paylaşmaya isteklidir. İşte bu konuyla ilgili bir gönderi:

Merhaba arkadaşlar; bu konudaki bilgisizliğimi bağışlayın, ancak son zamanlarda "Poe" kullanıyorum ve çok iyi bir program.

Sorum şu: Çoğu sohbet robotunun 2021 yılına kadar olan bilgilere sahip olduğunu fark ettim. 2024 yılına girdiğimizde bu bilgiler nasıl güncellenecek veya değiştirilecek? Ya da örneğin "GTP-5" sohbeti çıkacak ve bu da 2023 yılına güncellenecek mi? Daha "gerçek zamanlı" verilere erişilebilen bir program var mı?

Bu kadar temel sorular için özür dilerim, ancak güncel etkinlikler hakkında bilgi almaya çalışırken "gerçek zamanlı" veri alımı mümkün görünmüyor.

Orijinal gönderi bağlantısı

Bu subreddit, makinelerin verileri nasıl analiz edip yorumladığını araştıran bir yapay zeka dalı olan makine öğrenimi (ML) etrafında döner. ML hakkında daha fazla bilgi edinmek, aydınlatıcı cevaplar almak ve bu alanda trend olan projeler, sinir ağları ve haberleri tartışmak isteyenler için mükemmeldir.

R/MachineLearning'e katılmadan önce bilmeniz gereken bazı kurallar vardır. Açık ve kapsamlı gönderiler yapmak ve üslubunuza dikkat etmek (hakaret veya saldırı içermemek) gibi standart kuralların yanı sıra, bu alt reddit'te birkaç ek kural daha vardır. Örneğin, yeni başlayanlar ve kariyerle ilgili sorular için ayrı konular kullanmalısınız.

Ayrıca, her gönderi aşağıdakilerden biriyle doğru şekilde etiketlenmelidir:

D: Tartışma N: Haberler R: Araştırma P: Proje

Moderatörler etiketlenmemiş gönderileri kaldıracaktır.

Tartışma için [D] ile işaretlenmiş bir gönderi örneği:

Tek bir 80 Gb A100 GPU'ya erişimim var ve GPT benzeri bir mimariye sahip bir LLM'yi sıfırdan eğitmek istiyorum. Maksimum model boyutunu nasıl hesaplayabileceğimi bilen var mı?

Orijinal gönderi bağlantısı

Not: Bu subreddit, bu makale yazıldığı sırada geçici olarak kapalıydı. Durum değişmezse, alternatif olarak benzer ancak daha küçük bir subreddit olan r/learnmachinelearning'i keşfedebilirsiniz.

Promptlar, AI sohbet robotlarına ve sistemlerine istenen sonuçları ve yanıtları vermesi için talimat vermek amacıyla kullanılır. R/Promptdesign subreddit, Bing AI, Dall-E ve Stable Diffusion dahil olmak üzere çeşitli platformlar için bağlamsal promptlar oluşturmaya ilişkin tartışmalara adanmıştır.

Burası aynı zamanda hızlı tasarım veya dil modellerinin kelimelerin ardındaki duyguları genel olarak nasıl yorumladığına ilişkin makalelerin ve teorilerin paylaşıldığı bir yerdir.

8.000'den fazla üyesi ile, listemizdeki diğerlerine kıyasla nispeten küçük bir alt reddit. Ancak topluluk çok aktif ve yardımsever. Feed, ilginç çalışmalarla dolu ve gönderdiğiniz sorgular için her zaman değerli geri bildirimler alacaksınız.

Tek seferlik komut istemini kullanarak metni özetlemeye çalıştığımda, sıcaklık parametresini değiştirmesine rağmen çıktı değişmiyor. Dahası, çıktı benzersiz bir özet oluşturmak yerine komut isteminde verilen örneği kopyalıyor gibi görünüyor. Komut istemindeki örnek, sabit bir çıktı olarak değil, kılavuz veya ilham kaynağı olarak kullanılmak içindir. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

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AI alt forumları her zaman haberler ve gelişmelerle ilgili olmak zorunda değildir! AI tabanlı araçlarla yaratılan sanatı seviyorsanız, rahat atmosferli r/AIGenArt alt forumuna katılmaktan çekinmeyin! 🎨

Bu topluluk, yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerinin yer aldığı bir galeridir. Galeride gezinerek doğadan hayvanlara, ikonik süper kahramanlara kadar en ilginç konularda muhteşem görseller keşfedin.

Görüntüleri keşfetmenin yanı sıra, tasarım işlerinizi geliştirmek için ipuçları isteyebilirsiniz, ancak reklam veya satış yapılmamalıdır. Bazen subreddit'te farklı AI sanat uygulamalarının kullanımına ilişkin öğreticiler bulabilirsiniz.

r/aiArt, AI tarafından üretilen görsel ve dijital sanata adanmış başka bir subreddit. 190.000'den fazla üyesi var, bu sayede her gün yepyeni içeriklerin tadını çıkarabilir ve gönderileriniz için iyi bir etkileşim bekleyebilirsiniz.

Subreddit, NSFW, deepfake, satış, doxing ve kendini tanıtma gibi açık kurallara tabidir. Gönderi yapmak istiyorsanız, feed'i düzenli tutmak ve kolay gezinmeyi sağlamak için flair'ler (etiketler) kullanın. Sanatınızı oluşturmak için kullandığınız AI aracını göstermek veya gönderinizi bir tartışma veya soru olarak sınıflandırmak için bir flair ekleyin.

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