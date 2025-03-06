2025'in Mac için En İyi 10 Takvim Uygulaması

Yaşlandıkça, çoğumuz zamanın giderek daha hızlı geçtiğini hissederiz. Bilim adamları bu fenomenin kesin nedenini açıklayamasa da, kesin olan bir şey var: bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor! ⌛

Etkinliklerinizi nasıl organize ettiğinize daha fazla dikkat etmek, zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Saatlerin boşa geçmesine izin vermek yerine, takvim uygulamalarıyla dikkatli bir planlama yaparak her gününüzü en verimli şekilde geçirebilirsiniz.

Apple bilgisayar kullanıyorsanız, doğru yere geldiniz — Mac için en iyi 10 takvim uygulamasını içeren bir liste hazırladık.

En önemli özellikleri, eksiklikleri ve fiyatları hakkında bilgi edindikten sonra, kişisel veya profesyonel ihtiyaçlarınıza en uygun takvim uygulamasını seçebileceksiniz.

Mac için Takvim Uygulamaları Nedir?

Mac için takvim uygulamaları, Apple bilgisayarları kullanan kişilerin zamanlarını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış araçlardır. Bu uygulamalar, hem kişisel hem de iş amaçlı olarak, bireyler veya takımlar tarafından kullanılabilir.

Takvim ile programınızı görselleştirerek, doğum günlerinden proje teslim tarihlerine kadar tüm yaklaşan etkinlikleri takip edebilirsiniz. Takvim uygulamaları ayrıca toplantı ve randevuları etkili bir şekilde planlamanıza ve çakışmaları önlemenize olanak tanır.

Dijital takvimler, hatırlatıcı bildirimleri ve farklı cihazlar arasında senkronizasyon gibi geleneksel kağıt takvimlere kıyasla birçok avantaj sunar. 🔄

Mac için takvim uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Mac cihazınız için bir takvim uygulaması seçerken aşağıdakilere dikkat edin:

Özellikler: Takvim uygulamaları, basit ve minimalist olanlardan son derece özel ve özelliklerle donatılmış olanlara kadar geniş bir yelpazede mevcuttur. Özel ihtiyaçlarınıza uygun bir takvim uygulaması seçin Arayüz: Her gün kullandığınız takvim uygulamanız, etkinlikleri kolayca görüntüleyip oluşturabilmenizi sağlayan çekici ve sezgisel bir tasarıma sahip olmalıdır. Programınız tamamen dolu olsa bile düzenli görünmelidir Özelleştirme: Bir önceki noktaya bağlı olarak, takvim arayüzünüzün görünümünü değiştirebilir ve günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz Entegrasyon: E-posta istemcileri, : E-posta istemcileri, proje yönetimi yazılımları veya içerik yönetim sistemleri (CMS) gibi kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir takvim uygulaması tercih edin Paylaşım: Takım halinde çalışırken : Takım halinde çalışırken takviminizi ve bireysel etkinliklerinizi başkalarıyla paylaşabilmek çok önemlidir

2025'te Mac kullanıcıları için en iyi 10 takvim uygulaması

Mac için çok sayıda takvim uygulaması mevcut olduğundan, hangilerinin zaman ayırmaya değer olduğunu belirlemek zor olabilir. Bu en iyi 10 liste, mevcut en iyi seçenekleri sunarak süreci basitleştirmeyi ve planlamanızı kolaylaştırmak ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek için mükemmel aracı bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. ☝️

ClickUp Takvim ile Başlayın ClickUp ile toplantıları planlayın ve otomatik hatırlatıcılar ile takvimleri senkronize edin. ClickUp Takvim Görünümü

Bir takvim uygulamasının tüm işlevlerini sunmasına rağmen, ClickUp bundan çok daha fazlasıdır. Herhangi bir görevi veya süreci daha verimli hale getirebilen kapsamlı ancak ücretsiz bir proje yönetimi aracıdır.

Mac için ClickUp uygulamasını indirin ve Takvim görünümünü kullanarak basit sürükle ve bırak hareketleriyle herhangi bir etkinliği planlayın ve yeniden planlayın. Kullanmak istediğiniz mevcut bir programınız mı var? ClickUp'ı iCloud Takviminizle entegre ederek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

ClickUp Takvim görünümü son derece özelleştirilebilir; günlük, haftalık ve aylık görünümler, görev renk kodları ve filtreler ile tam olarak görmek istediklerinizi seçebilirsiniz. Diğerleriyle işbirliği yapmak için onları görüntüleme ve düzenlemeye davet edin veya görevlere yorum ekleyin.

Zamanınızı nasıl organize etmeye başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu harika görünümü en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacak hazır ClickUp Yıllık Takvim Şablonunu kullanın. 🗓️

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonu ile tüm yıl için hedeflerinizi planlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ICloud Takvim ile entegre

Günlük, haftalık ve aylık görünümler

ClickUp Sohbeti Takvim Görünümü ile senkronize edin Toplantıları yönetin ve mesajlaştığınız kişinin takvimini görüntüleyin

Sürükle ve bırak ile planlama ve yeniden planlama

Filtreler ve gelişmiş özelleştirme ayarları

İşbirliği için paylaşım, erişim denetimleri ve görev yorumları

Gantt, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü gibi zaman yönetimi için diğer görünümler

Zaman tahminleri, izleme ve raporlama

ClickUp sınırlamaları

ICloud Takvim ile tek yönlü entegrasyon

Bazı durumlarda, aynı anda birden fazla takvimi yönetmek zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. iCloud Takvim

Hevesli bir Apple kullanıcısıysanız, muhtemelen iCloud Takvim ile karşılaşmışsınızdır. Tüm Apple cihazlarda sorunsuz bir şekilde senkronize olan bu Apple ön tanımlı takvim uygulaması, benzersiz minimalist bir tasarıma sahiptir ve kullanımı kolaydır. Birkaç tıklamayla etkinlikler ayarlayabilir ve birkaç tıklamayla bunları herkese açık veya gizli olarak paylaşabilirsiniz.

Apple takvim uygulaması, ana bilgileri girdiğinizde etkinliklerin ayrıntılarını otomatik olarak doldurur ve haritada tam konumu ile o gün için beklenen hava durumunu gösterir. 🌤️

Eşsiz basitliğinin yanı sıra, iCloud Takvim'in en önemli avantajı, hayatınızın farklı alanları için takvimler oluşturabilme ve etkinlikleri bunlar arasında aktarabilme özelliğidir.

iCloud Takvim'in en iyi özellikleri

Basit ve kullanımı kolay

Apple Watch'ta mevcuttur

Aynı anda birden fazla takvimi yönetme özelliği

Yanıt izleme özelliğine sahip etkinlik daveti

Saat dilimi seçimi

Etkinlik ayrıntılarını otomatik olarak doldurur

Günlük, haftalık ve aylık görünüm

Çin Ay Takvimi seçeneği

iCloud Takvim sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler eksik

Takvimi Apple cihazları kullanmayan kişilerle paylaşmak zor olabilir

iCloud Takvim fiyatları

ICloud ile ücretsiz

iCloud Takvim puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (100+ yorum)

TrustRadius: 8,4/10 (30'dan fazla yorum)

3. BusyCal

Adından da anlaşılacağı gibi, BusyCal yoğun programları olanlar için değerli zaman kazanmak üzere tasarlanmıştır. Uygulama, iCloud ve Google gibi birden fazla kaynaktan takvimleri içe aktarmanıza ve hepsini tek bir yerden yönetmenize olanak tanır, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

BusyCal'ın doğal dil komutları kullanarak etkinlikler oluşturma özelliği de önemli bir zaman tasarrufu sağlar. Ayrıntıları hızlıca not alabilirsiniz, uygulama saat, tarih ve konumu tanır.

BusyCal, esnekliği ile de övgüye değer. Beş görünüm arasından seçim yapabilirsiniz:

Day Hafta Ay Yıl Liste

Görüntüleri, gösterilecek gün veya hafta sayısını seçerek, yazı tipi ve boyutunu değiştirerek veya renkler ve sevimli küçük grafikler ekleyerek daha da özelleştirin ve iş programınızı daha az sıradan hale getirin! 🌈

BusyCal'ın en iyi özellikleri

Birden fazla kaynaktan takvimleri yönetin

Birçok bulut hizmeti ve Kablosuz LAN ile entegrasyon

Zoom ve Webex gibi konferans platformlarıyla entegrasyon

Doğal dil girişi ile hızlı etkinlik oluşturma

Uygulamanın sağ tarafındaki kenar çubuğunda günlük kontrol listeleri

Mac için Hatırlatıcılar uygulamasıyla görev senkronizasyonu 10. 14

Düzen ve görünüm dahil birçok özel ayar seçeneği

BusyCal sınırlamaları

Takvim uygulamasında ara sıra ortaya çıkan hatalar

Sık güncelleme bildirimleri bazı Apple kullanıcılarını rahatsız edebilir

BusyCal fiyatlandırması

Ömür boyu lisans ve 18 ay güncelleme: 49,99 $

Ek 18 aylık güncelleme: 29,99 $

BusyCal puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (4+ yorum)

Mac App Store: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

4. Cron

2022 yılında planlama uygulaması Notion tarafından satın alınan Cron, bireyler ve işletmeler için gelecek vaat eden bir takvim uygulamasıdır. Uygulama basit ama şık bir tasarıma sahiptir ve açık ve koyu tema arasında seçim yapmanızı sağlar. 🌓

Tekrar eden etkinlikler ve saat dilimleri gibi temel takvim fonksiyonlarını, birkaç bahsetmeye değer istisna dışında sunar. Örneğin, uygulama içinde gezinmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Takım çalışmasını kolaylaştırmak için, uygulama, verimli kaynak tahsisi için uygunluk durumunuzu kolayca paylaşmanıza ve takım arkadaşlarınızın programlarını üst üste bindirmenize olanak tanır.

Kaydolmak için bir Google hesabınız olması gerektiğini unutmayın. Bu makalenin yazıldığı sırada iCloud senkronizasyon seçeneği hala geliştirme aşamasındadır.

Cron'un en iyi özellikleri

Google Takvim'de birden fazla hesabı bağlayın

Gün, Hafta ve Ay görünümleri

Açık ve koyu tema ve etkinlik renk kodlaması

Klavye kısayolları

Takım arkadaşlarınızın takvimlerini üst üste bindirin

Kolay erişim paylaşımı

Cron sınırlamaları

Şu anda yalnızca Google Takvim hesaplarıyla çalışır

Cron fiyatlandırması

Temel katman : Ücretsiz

Enterprise katmanı: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Cron puanları ve yorumları

Product Hunt: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

5. Takvim 366 II

Calendar 366 II uygulamasıyla, ne iş yaparsanız yapın programınız her zaman yanınızda olabilir. Dikey veya yatay olarak optimize edebileceğiniz özelleştirilebilir bir menü çubuğu takvimi. Yeni özelliklerin yanı sıra, Calendar 366'nın ikinci sürümü sekiz görünüm ve dokuz tema seçeneği ile yepyeni bir tasarıma sahiptir.

Mac için bu takvim uygulaması, kısayol tuşları, kısayollar ve sürükle ve bırak randevu yeniden planlama özelliği ile kullanımı kolaydır. BusyCal gibi, Calendar 366 II de doğal dil girişinize göre etkinlikler oluşturabilir.

Bu takvim uygulaması dokuz farklı dilde mevcuttur, bu nedenle nereden geldiğiniz veya İngilizceye ne kadar hakim olduğunuzdan bağımsız olarak size yardımcı olabilir. 💬

Calendar 366 II'nin en iyi özellikleri

Menü çubuğu takvimi

Sekiz görünüm ve dokuz tema

Randevuları sürükleyip bırakarak taşıyın

Kısayol tuşları ve kısayollar

Doğal dil girdisine dayalı görevler oluşturun

Dokuz dil seçeneği

Calendar 366 II sınırlamaları

Takvim uygulamasında bildirimleri yönetmede zorluk

Calendar 366 II fiyatlandırması

Tek seferlik satın alma: 14,99 $

Calendar 366 II puanları ve yorumları

Mac App Store: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

6. Morgen

Morgen, ne kadar yoğun olursa olsun programınıza ayak uydurmanızı sağlayan kapsamlı bir araç seti sunar. Doğal dil etkinlik oluşturma özelliğinden daha kolay planlama için kişiselleştirilmiş rezervasyon bağlantılarına kadar, bu platformdaki her şey size zaman kazandırmak için tasarlanmıştır.

Morgen ile Apple dahil çeşitli kaynaklardan takvimleri derleyebilir ve bunları merkezi bir platformdan yönetebilirsiniz. Hatta farklı takvimlerdeki yinelenen etkinlikleri birleştirir. Morgen, öğeleri Görev Yöneticisi'nden doğrudan takviminize bırakabileceğiniz için zamanı bloklamayı kolaylaştırır.

Morgen'in Mac için takvim uygulamaları arasında en çok öne çıktığı nokta, takım koordinasyonunu kolaylaştırma özelliğidir.

Bir toplantı planlamak istediğinizde, Morgen size sadece ekip arkadaşlarınızın ne zaman müsait olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda katılımcıların günlük programlarını ve odaklarını en az düzeyde bozacak bir zaman önerir. 🧑‍💻

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %50'si hala ofise bağlı olsa da, %48'i daha iyi bir iş-yaşam dengesi için hibrit bir kurulum tercih ediyor. Sonuç? Katı programlar, işe gidip gelme yorgunluğu ve zayıf sınır kontrolü. 🚗💨 Otomatik planlama ve zaman bloklama özelliği ile ClickUp'ın Takvimi, tüm çalışma ortamlarında düzenli kalmanıza yardımcı olur. İster evde ister ofiste olun, iş akışınız ClickUp'ta tutarlı kalır ve kişisel zamanınız korunur!💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Morgen'in en iyi özellikleri

Birden fazla takvimi entegre edin ve yinelenen etkinlikleri birleştirin

Kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfaları ve planlama bağlantıları

Özel bildirimler ve hatırlatıcılar

Tüm etkinlik katılımcıları için en uygun toplantı zamanlarını belirler

Otomatik etkinlik oluşturma için doğal dil girişi

Video görüşme platformu ve görev yöneticisi entegrasyonları

Sıkı veri güvenlik standartları

Morgen sınırlamaları

Çoklu takvim senkronizasyonu yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Ücretsiz takvim uygulaması seçeneği sınırlıdır

Morgen fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Morgen puanları ve yorumları

Product Hunt: 4,9/5 (80+ yorum)

7. Herhangi biri. Yapılacak

Takvim, günlük planlayıcı ve işbirliği araçları ile Any. do, tüm projelerinizin ve proje zaman çizelgelerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Kişisel ve iş ihtiyaçlarınız için ayrı takvimler oluşturabilir, iş ve özel hayatınız arasında mükemmel dengeyi yakalayabilirsiniz. ⚖️

Takvim uygulaması, iCloud takvimleri dahil olmak üzere birçok diğer takvimle entegre olur ve farklı cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlayarak hareket halindeyken gerçek zamanlı program özeti sunar.

Any. do'yu iş arkadaşlarınızla birlikte kullanabilir, birbirinize görevler atayabilir ve yorumlar ve sohbet yoluyla iletişim kurabilirsiniz. Atanan kişilere görevleri kolayca tamamlamak ve gereksiz gidip gelmeleri en aza indirmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için alt görevler, notlar ve dosyalar ekleyin.

Any. en iyi özellikler

Takvim, yapılacaklar listesi, görev yönetimi ve hatırlatıcılar

Görev atamaları, yorumlar ve sohbet yoluyla işbirliği

İş ve yaşam programlarınızı tek bir takvimde

Başlamanıza yardımcı olacak şablonlar

Zapier aracılığıyla yaygın takvimler ve 5.000'den fazla diğer uygulama ile entegre olur

Birden fazla cihazda senkronizasyon

Herhangi bir sınırlama yok. Yapılacaklar

Takvim uygulaması daha büyük takımları barındıramayabilir

Ücretsiz planda sınırlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri

Any. fiyatlandırma

Kişisel : Ücretsiz

Premium : 3 $/ay

Takımlar: 5 $/kullanıcı/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Any. yapılacaklar derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

8. Proton Takvim

Proton, hizmetlerini takvim planlamasına da genişleten tanınmış bir İsviçre e-posta müşterisidir. Diğer Proton araçları gibi, Proton Takvim de veri korumasına büyük önem verir. Takviminizdeki tüm etkinlik bilgileri, etkinlik harici bir kullanıcı ve kaynaktan paylaşıldığında bile uçtan uca şifrelenir. 🔒

Özelleştirme konusunda ise farklı görünümler arasından seçim yapabilir, temayı düzenleyebilir ve bildirimleri ne zaman ve nasıl almak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Zaten Proton Mail kullanıyorsanız, Proton Takvim'i kullanmak çok kolay olacaktır, çünkü e-posta uygulamasından çıkmadan etkinlikler oluşturabilir ve davetleri yönetebilirsiniz.

Proton Takvim'in en iyi özellikleri

Şifreleme ile üst düzey takvim verileri koruması

Birden fazla takvim

IOS cihazlarınızla senkronizasyon

Gün, hafta veya ay görünümünde görüntüleyin

Özel bildirimler ve e-posta uyarıları

Takvim temaları

Tam takvimi veya yalnızca uygunluk durumunu paylaşın

Proton Mail ile hızlı etkinlik oluşturma ve davet gönderme

Proton Takvim sınırlamaları

Apple Takvim kullanıcıları için push bildirimleri yoktur (yalnızca tarayıcı üzerinden erişilebilir olduğu için)

Proton Calendar fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: 9,99 $ (yıllık fatura)

Proton Calendar puanları ve yorumları

Yorum yok

9. Mini Takvim

Bazen, tüm bu ekstra özelliklere ihtiyacınız olmaz, sadece gerektiğinde göz atabileceğiniz basit bir takvim uygulaması yeterlidir. Mini Takvim tam da budur: hafif bir araç, yapmanız gereken önemli işlerden dikkatinizi dağıtmaz. 🪶

Mini Takviminize aşağıdaki yerlerden erişebilirsiniz:

Bildirim merkezi bileşeni Dock simgesi Menü çubuğu simgesi Özelleştirilebilir klavye kısayolları Masaüstü bileşeni

Mini Takvimi masaüstünüze yerleştirirseniz, rengini ve opaklığını değiştirebilirsiniz. Takvimi her zaman elinizin altında olması gerektiğinde, diğer pencerelerin üzerinde görüntülemeyi de seçebilirsiniz.

Mini Takvim'in en iyi özellikleri

Basit takvim uygulaması

Beş yerden erişilebilir

Özelleştirilebilir, her zaman masaüstünde bulunan bileşen

Duvar kağıdının veya pencerelerin üzerinde masaüstü bileşeni

Güneşin doğuş ve batış saatleri

Yapılandırılabilir klavye kısayolları ve menü çubuğu ekranı

Mini Takvim sınırlamaları

Etkinlikleri planlamanıza, davet etmenize veya paylaşmanıza izin vermez

Mini Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Mini Takvim puanları ve yorumları

Mac App Store: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

10. Fantastical

Altı görünüm, altı dil seçeneği ve diğer birçok güzel özelliği ile Fantastical, isminin hakkını veriyor. Mevcut hesaplarınızı Fantastical'a yükleyebilir ve özel takvim setleri oluşturabilirsiniz. Odak filtreleri, birkaç tıklama ile iş ve kişisel programlarınızı ayırabilmenizi sağlar. 🖱️

Fantastical tüm standart özelliklere sahip olduğundan, benzersiz özelliklerine odaklanalım. Örneğin, diğer kişileri içeren etkinlikleri planlarken sadece boş zamanlarınızı paylaşmakla kalmaz, aynı zamanda birden fazla tarih ve saat seçeneği de önerebilirsiniz. Dosyaları ve görüntüleri doğrudan iCloud'unuza veya başka bir sağlayıcıya yükleyerek ve tüm cihazlarınızda senkronize ederek katılımcıların hazırlanmasına yardımcı olun.

Önemli yaklaşan tarihler ve halka açık etkinlikler hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Fantastical'da ilgili içeriği arayın, göz atın ve okuyun, ardından etkinliği takviminize ekleyin, böylece kaçırmayın.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Gün, Hafta, Ay, Çeyrek ve Yıl görünümleri

Kişisel ve iş programlarınızı ayırmak için odak filtreleri

Boş zamanlarınızı paylaşın ve davetlilere birden fazla seçenek önerin

Konferans platformlarıyla entegre edin ve hızlıca aramalar oluşturun

Hava durumu ve halka açık etkinlik verileri

Altı dil seçeneği

Dosya ve resim ekleyin

Fantastical sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatın çok yüksek olduğunu ve takvim uygulaması için ücretsiz sürümün olmadığını düşünüyor

Kullanıcılar etkinlikleri yanlışlıkla değiştirebilir ve güncellemeyi başkalarıyla paylaşabilir, bu nedenle değişiklikleri onaylama seçeneği kullanılabilir

Fantastical fiyatlandırma

Bireysel kullanıcılar için : 4,75 $/ay

5 kişiye kadar aileler için : 7,50 $/ay

Takımlar için : 4,75 $/kullanıcı/ay

Esnek takımlar: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Fantastical puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

Mac için en iyi takvim uygulamalarıyla zaman yönetimini basitleştirin

Mac için bu 10 takvim uygulaması, zamanınızı görüntüleme ve düzenleme şeklinizi devrim niteliğinde değiştirir. Kişisel hayatınızda, bir arkadaşınızın doğum gününü bir daha asla kaçırmamanızı sağlar. İş hayatında ise, bu takvim uygulamaları, siz ve takımınızın daha verimli çalışmasını ve koşullardan bağımsız olarak süreç haritanıza uygun hareket etmenizi sağlar.

Verimliliğinizi artırmak için ek özelliklere ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı tercih edin. Bu proje yönetimi aracı, harika şeyler yaratmak ve bunları rekor sürede yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. ⏱️