การส่งต่อข้อมูลการตลาดสู่ฝ่ายขาย: คำนิยาม กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

Sudarshan Somanathan
28 กรกฎาคม 2568

ทีมการตลาดของคุณสร้างโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพสูงได้ 100 ราย แต่สามสัปดาห์ต่อมา ทีมขายได้ติดต่อกลับเพียง 5 รายเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นกับอีก 95 รายที่เหลือ?

มีความเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาได้หลุดรอดผ่านช่องว่างของการส่งต่อข้อมูล—พื้นที่ที่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหายไประหว่างการตลาดและการขาย ซึ่งมักส่งผลให้เกิดโอกาสทางรายได้ที่สูญเสียไป

นี่ไม่ใช่ปัญหาของบริษัทใหญ่เพียงอย่างเดียว ธุรกิจทุกขนาดต่างเผชิญกับปัญหานี้ การตลาดทำหน้าที่ของตนในการดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพ แต่หากไม่มีกระบวนการส่งต่อที่ชัดเจน ลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้อาจได้รับการติดตามล่าช้าหรือหายไปอย่างสิ้นเชิง

ทางออก? กระบวนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายที่มีโครงสร้างชัดเจน

ในคู่มือนี้ ฉันจะพาคุณไปดูสิ่งที่ทำให้การส่งต่องานมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังที่ควรหลีกเลี่ยง และขั้นตอนปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างกระบวนการที่ช่วยเพิ่มรายได้อย่างแท้จริง

เราจะพิจารณาด้วยว่าเครื่องมืออย่างClickUpสามารถช่วยปรับปรุงการส่งต่องานให้มีประสิทธิภาพและทำให้ทั้งสองทีมทำงานสอดคล้องกันได้อย่างไร

การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายคืออะไร?

แก่นแท้ของการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขาย คือช่วงเวลาที่ทีมการตลาดส่งต่อลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปยังฝ่ายขาย การส่งต่อนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายแสดงความสนใจหรือมีปฏิสัมพันธ์มากพอ เช่น พวกเขาดาวน์โหลดอีบุ๊กของคุณ หรือใช้เวลาในการดูหน้าแสดงราคาของคุณ

จุดประสงค์ทั้งหมดของกลยุทธ์การตลาดและการขายนี้คือการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพจะเข้าถึงทีมขายของคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุด พร้อมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ ด้วยวิธีนี้ ตัวแทนขายของคุณจะสามารถเริ่มการสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีช่องว่างที่น่าอึดอัดหรือต้องถามคำถามที่ลูกค้าได้ตอบไปแล้วในที่อื่น

📚 อ่านเพิ่มเติม:คำถามเพื่อการค้นพบการขายเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

ในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า การส่งต่อนี้อยู่ระหว่างการสร้างโอกาสทางการขายและการสนทนาการขายโดยตรง

แผนกการตลาดทำงานเพื่อดึงดูดและดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพ ในขณะที่แผนกขายจะนำลูกค้าที่ได้รับความสนใจแล้วไปแนะนำและนำทางให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน

กระบวนการส่งต่อที่มั่นคงจำเป็นต้องครอบคลุม:

  • การถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลสำคัญที่เคลื่อนย้ายจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขาย (รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบริษัท วิธีที่พวกเขาพบคุณ สิ่งที่พวกเขาทำบนเว็บไซต์ของคุณ)
  • เกณฑ์คุณสมบัติ: กฎเฉพาะที่บอกคุณว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายพร้อมสำหรับการขาย (ขนาดบริษัท, สถานะผู้มีอำนาจตัดสินใจ, ระดับการมีส่วนร่วม)
  • เวลา: เมื่อใดที่การส่งต่อเกิดขึ้น (เร็วเกินไปจะทำให้เสียทรัพยากรการขาย; ช้าเกินไปทำให้ลูกค้าเป้าหมายเย็นชา)
  • ความรับผิดชอบของทีม: ใครรับผิดชอบส่วนใดของกระบวนการ (ทีมการตลาดคัดกรอง, ทีมขายติดตามภายในระยะเวลาที่กำหนด)

ทำไมกระบวนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขายจึงมีความสำคัญ?

การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายอย่างราบรื่นส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของคุณและประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม เมื่อฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายทำงานสอดคล้องกัน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมาในกระบวนการขายของคุณ

🔎 ตัวเลขไม่โกหก: ตามรายงานล่าสุด การประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในเป้าหมายและกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ผู้นำฝ่ายขายให้ความสำคัญมากกว่า 38%

⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบกระบวนการขายฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการส่งต่อนี้มีผลกระทบต่อหลายด้านที่สำคัญของธุรกิจของคุณ:

  • อัตราการเปลี่ยนแปลง: ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะมีโอกาสกลายเป็นลูกค้าได้มากกว่า
  • ประสบการณ์ของลูกค้า: การติดตามผลที่รวดเร็วและตรงประเด็นทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการให้ความสำคัญและเข้าใจ
  • ประสิทธิภาพของทีม: กระบวนการที่ชัดเจนหมายถึงงานซ้ำซ้อนน้อยลงและการสื่อสารที่ผิดพลาดน้อยลง

นี่คือความแตกต่างที่ปรากฏในทางปฏิบัติ:

ลักษณะกระบวนการส่งต่อที่ไม่ดีกระบวนการส่งต่อที่ได้รับการปรับปรุง
ระยะเวลาการตอบสนองต่อคำขอล่าช้า (24 ชั่วโมงขึ้นไป)ทันที (ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
บริบทนำข้อมูลที่แบ่งปันน้อยที่สุดโปรไฟล์สมบูรณ์และประวัติการมีส่วนร่วม
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบรรลุหรือเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
การปรับทีมให้สอดคล้องแยกส่วนและมักขัดแย้งกันการร่วมมือ, เป้าหมายร่วมกัน

กระบวนการส่งต่อที่ไม่ดี

กระบวนการส่งต่อที่ได้รับการปรับปรุง

ระยะเวลาการตอบสนองต่อคำขอ

ล่าช้า (24 ชั่วโมงขึ้นไป)

ทันที (ภายในไม่กี่ชั่วโมง)

บริบทนำ

ข้อมูลที่แบ่งปันน้อยที่สุด

โปรไฟล์สมบูรณ์และประวัติการมีส่วนร่วม

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

บรรลุหรือเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด

การปรับทีมให้สอดคล้อง

แยกส่วนและมักขัดแย้งกัน

การร่วมมือ, เป้าหมายร่วมกัน

บทบาทสำคัญในกระบวนการส่งต่อ

การส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายทีม แต่ละทีมมีบทบาทเฉพาะในการขับเคลื่อนลูกค้าผ่านกระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ลองดูเทมเพลตเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเหล่านี้เพื่อวางแผนพฤติกรรมผู้ใช้ตลอดทั้งกระบวนการ

ความรับผิดชอบของทีมการตลาด

หน้าที่ของทีมการตลาดของคุณคือการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมายจนกว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับการขาย (ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในที่นี้) ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาประกอบด้วย:

  • การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามการมีส่วนร่วมของพวกเขากับเนื้อหาและแคมเปญการตลาดของคุณ
  • สร้างโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท ฯลฯ)
  • ติดตามว่าผู้มุ่งหวังมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างไร (พวกเขาเยี่ยมชมหน้าใดบ้าง เปิดอีเมลใดบ้าง)
  • ส่งต่อข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วนไปยังฝ่ายขาย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:

สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ดึงคะแนนลีด,การจัดการประสิทธิภาพของแคมเปญ, และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทั้งหมดมาไว้ในมุมมองเดียว ด้วยวิธีนี้ ทีมการตลาดของคุณจะทราบเสมอว่าลีดใดกำลังมีความสนใจเพิ่มขึ้นและเมื่อใดควรส่งต่อให้ทีมขาย

แสดงงาน, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp : ตัวสร้างแดชบอร์ด AI

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อเพิ่มรายละเอียดสำคัญในโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมาย เช่น ขนาดบริษัทหรือเนื้อหาที่ลูกค้าเคยเข้าถึง ซึ่งช่วยให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

สำรวจวิธีที่ ClickUp ช่วยทีมการตลาด

หน้าที่ของทีมขาย

เมื่อลูกค้าเป้าหมายถูกส่งต่อ ทีมขายของคุณจะรับช่วงต่อ หน้าที่หลักของพวกเขาประกอบด้วย:

  • การประเมินว่าลูกค้าเป้าหมายเหมาะสมกับสิ่งที่คุณกำลังขายหรือไม่
  • การให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
  • ติดตามผลภายในระยะเวลาที่คุณได้ตกลงกันไว้
  • การอัปเดตสถานะของตะกั่วในระบบของคุณ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:

สร้างระบบการทำงานร่วมกันในClickUp CRMที่ทีมขายสามารถติดตามสถานะของลีด, ให้คำแนะนำแก่ทีมการตลาด, และได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล

เทมเพลต CRM โดย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการขายของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย มอบหมายให้กับตัวแทนขาย และทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม มันเหมือนกับ CRM ที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้รวดเร็ว มีสมาธิ และประสานงานกันได้ดี

สำรวจวิธีที่ ClickUp ช่วยทีมขาย

ความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการรายได้ (RevOps)

ทีม RevOpsของคุณคือกระดูกสันหลังของทั้งองค์กร พวกเขาจัดการระบบและกระบวนการทำงานที่ทำให้การส่งต่องานเป็นไปได้ – ออกแบบกระบวนการ, ตั้งค่าเครื่องมือ, รักษาข้อมูลให้สะอาด, และสร้างรายงานที่ช่วยให้ทุกคนปรับปรุงได้

วิธีกำหนดการส่งต่อที่ดีระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

การรู้ว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายพร้อมจะย้ายจากฝ่ายการตลาดไปยังทีมขายไม่ใช่การคาดเดา แต่เป็นการตัดสินใจที่อิงจากพฤติกรรม ลักษณะเฉพาะ และความสนใจที่พวกเขามี

ขั้นตอนการคัดเลือก

ส่วนใหญ่บริษัทใช้แนวทางแบบเป็นขั้นตอนเพื่อคัดเลือกผู้ติดต่อ:

  • ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQL): นี่คือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับเนื้อหาทางการตลาดของคุณและตรงตามเกณฑ์พื้นฐานของคุณ คิดถึงบุคคลที่ดาวน์โหลดรายงานอุตสาหกรรมของคุณและทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดเป้าหมายของคุณ
  • ลูกค้าที่รับข้อเสนอขาย (SAL): นี่คือลูกค้าที่ทีมขายของคุณได้ตรวจสอบแล้วและเห็นว่ามีคุณค่าในการติดตามต่อไป เปรียบเสมือนจุดตรวจสอบก่อนที่จะลงทุนเวลาเพิ่มเติม
  • ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย (SQL): ตอนนี้เรากำลังพูดถึงบุคคลที่ฝ่ายขายได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของคุณสำหรับการสนทนาเชิงขายจริง อาจเป็นบุคคลที่ขอการสาธิตหรือได้กล่าวถึงว่ามีงบประมาณที่จัดสรรไว้แล้ว

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดลำดับความสำคัญของลีดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นเพียงวิธีการกำหนดคะแนนให้กับลูกค้าเป้าหมายตามสิ่งที่พวกเขาทำและตัวตนของพวกเขา คะแนนที่สูงกว่ามักหมายความว่าพวกเขาใกล้จะซื้อมากขึ้น ตัวอย่างเช่น:

  • ตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาของคุณ: +10 คะแนน
  • ดาวน์โหลดกรณีศึกษา: +5 คะแนน
  • การมีตำแหน่งงานเช่น "ผู้อำนวยการ" หรือสูงกว่า: +15 คะแนน
  • การทำงานในบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน: +10 คะแนน

เมื่อมีใครบางคนถึงเกณฑ์ของคุณ (เช่น 50 คะแนน) พวกเขาพร้อมที่จะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายขาย

สัญญาณคุณสมบัติที่สำคัญ

สัญญาณหลายประเภทช่วยให้คุณระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ:

  • สัญญาณการมีส่วนร่วม: วิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับคุณ – การเยี่ยมชมเว็บไซต์, การดาวน์โหลดเนื้อหา, การเปิดอีเมล, การเข้าร่วมเว็บสัมมนาของคุณ
  • สัญญาณแสดงเจตนา: การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังพิจารณาซื้อสินค้า เช่น การเยี่ยมชมหน้าแสดงราคา การขอเดโม การเปรียบเทียบสินค้าของคุณกับคู่แข่ง
  • เกณฑ์การคัดเลือก: ตรงกับลูกค้าในอุดมคติของคุณมากน้อยเพียงใด – ขนาดบริษัท, อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว, สัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขามีงบประมาณ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้การส่งต่องานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายล้มเหลวคือกระบวนการไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน หรือเมื่อทีมใช้เวอร์ชันที่แตกต่างกันของกระบวนการเดียวกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ลองใช้แม่แบบเอกสารกระบวนการของบริษัทสำหรับกระบวนการส่งต่อจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายการตลาดของคุณ 👇🏼

รับเทมเพลตฟรี
รับเทมเพลตฟรี

มันมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณเพื่อ:

  • สรุปแต่ละขั้นตอนในการส่งต่อ
  • กำหนดข้อมูลที่การตลาดควรส่งต่อให้ฝ่ายขาย
  • ชี้แจงบทบาทและความคาดหวังของทีม
  • ลิงก์ไปยังแนวทางในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ฟิลด์ใน CRM หรือเจ้าของข้อมูลติดต่อ

การมีทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยให้ทั้งสองทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและอ้างอิงกลับไปยังกระบวนการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

วิธีปรับปรุงกระบวนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขาย?

การสร้างการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอาศัยแนวทางที่รอบคอบ นี่คือขั้นตอนสำคัญในการสร้างระบบที่ใช้งานได้จริง

1. กำหนดเกณฑ์ MQL และ SAL ที่ชัดเจน

ก่อนอื่นเลย – คุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด (Marketing Qualified Leads) ให้ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การมีส่วนร่วมและความเหมาะสมที่ฝ่ายการตลาดจะใช้ ตัวอย่างเช่น:

  • พวกเขาได้ดาวน์โหลดทรัพยากรของคุณอย่างน้อยสองรายการ
  • พวกเขาได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณสามครั้งหรือมากกว่านั้นในเดือนที่ผ่านมา
  • พวกเขาทำงานที่บริษัทที่มีพนักงานอย่างน้อย 100 คน
  • ตำแหน่งงานของพวกเขามีคำเช่น "ผู้จัดการ," "ผู้อำนวยการ," หรือ "รองประธาน"

สำหรับ SALs, กำหนดสิ่งที่ฝ่ายขายจะมองหาเมื่อตัดสินใจรับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งอาจรวมถึง:

  • มีสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขามีงบประมาณสำหรับโซลูชันของคุณ
  • สัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขามีอำนาจในการตัดสินใจ
  • ความต้องการที่ชัดเจนซึ่งพวกเขากำลังพยายามแก้ไขในตอนนี้ ไม่ใช่สักวันหนึ่ง
  • เหมาะสมกับโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายของคุณ

วิธี ClickUp ช่วย:

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองรายการของ ClickUp คุณสามารถติดแท็กผู้มุ่งหวังด้วยสถานะคุณสมบัติของพวกเขาและสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาผ่านกระบวนการของคุณ

ตั้งค่าClickUp Docsเพื่อเก็บเกณฑ์คุณสมบัติของคุณพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ตัวอย่าง และการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทั้งสองทีมสามารถอ้างอิงได้ คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อช่วยในการจัดทำเอกสารได้

การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ไม่เพียงเท่านั้น: ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมการตลาดและทีมขายมีการเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อร่วมมือกันในเอกสารเหล่านี้ สามารถแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้ดีขึ้นตามเวลา

สิ่งนี้ช่วยให้ทั้งสองทีมทำงานจากกรอบคุณสมบัติเดียวกันโดยไม่ต้องมีการประชุมหรืออัปเดตด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา

2. วางแผนขั้นตอนการทำงานในการส่งต่อ

สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพที่แสดงแต่ละขั้นตอนในกระบวนการส่งต่อ ควรรวมถึง:

  • เมื่อใดและอย่างไรที่คะแนนของลีดถูกให้
  • ใครเป็นผู้ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายก่อนส่งต่อ
  • วิธีการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนฝ่ายขาย
  • เวลาที่คาดว่าจะตอบกลับ
  • จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานขายปฏิเสธลูกค้าเป้าหมาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนและกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ลองใช้แม่แบบบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อกำหนดว่าใครควรทำอะไร

วิธี ClickUp ช่วย:

ด้วยฟีเจอร์ClickUp Whiteboardsคุณสามารถวางแผนกระบวนการทำงานนี้ร่วมกันได้อย่างเป็นภาพ ช่วยให้ทีมการตลาดและทีมขายสามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์

ใช้สถานะที่กำหนดเองของ ClickUp ในงานของคุณเพื่อติดตามสถานะของแต่ละลีดในกระบวนการส่งต่อ เช่น MQL, SQL, การค้นพบ, หรือการสาธิต และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายลีดระหว่างขั้นตอนเมื่อมีเกณฑ์ที่กำหนด

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามความคืบหน้า, แชร์การอัปเดต, และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วย ClickUp

3. รวมศูนย์ข้อมูลไว้ในระบบเดียว

การใช้ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ระบบกลางนี้ควรมีคุณสมบัติ:

  • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมด
  • ติดตามประวัติการมีส่วนร่วม
  • แสดงสถานะคุณสมบัติ
  • อนุญาตให้ทั้งสองทีมอัปเดตข้อมูล

วิธี ClickUp ช่วย:

ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของคุณได้โดยการรวบรวมข้อมูลการขายและการตลาดไว้ในที่เดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

โดยใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUpหรือมุมมองที่สร้างขึ้นเอง ทีมงานสามารถจัดเก็บโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ คะแนนคุณสมบัติ ประวัติการรณรงค์ และบันทึกต่างๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ด้วยClickUp Forms ทีมการตลาดสามารถรวบรวมรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงในพื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp

ทุกการส่งแบบฟอร์มจะกลายเป็นงานที่สามารถติดแท็ก, ให้คะแนน, และส่งต่อได้โดยอัตโนมัติผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติ

4. อัตโนมัติการแจ้งเตือนและงาน

ระบบอัตโนมัติช่วยลดความล่าช้าและความพยายามในการทำงานด้วยมือในกระบวนการส่งต่อ

  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านเกณฑ์
  • สร้างการมอบหมายงานสำหรับการติดตามการขาย
  • พัฒนาลำดับการดูแลที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ยังไม่พร้อม
  • ดำเนินการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเส้นตายในการติดตามผล

วิธี ClickUp ช่วย:

ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นโดยส่งการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเป้าหมายถึงเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด

คุณสามารถทำให้การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การอัปเดตดีล และการมอบหมายงานเป็นอัตโนมัติใน ClickUp รวมถึงการสร้างการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับกิจกรรมการดูแลลูกค้า เพื่อรักษาการไหลของกระบวนการขายให้ราบรื่น

แผนการขาย: อัตโนมัติการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การอัปเดตดีลด้วย ClickUp Automation

คุณสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะของคุณได้ เช่น การย้ายลูกค้าเป้าหมายไปยังสถานะ "พร้อมขาย" โดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาได้คะแนนถึงระดับที่กำหนดหรือเข้าชมหน้าที่มีความตั้งใจสูง

กระบวนการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยขจัดขั้นตอนที่ต้องส่งต่อด้วยตนเอง ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวที่ลูกค้าคาดหวังไว้

5. จัดทีมให้สอดคล้องกันด้วยการตรวจสอบเป็นประจำ

จัดตารางการประชุมระหว่างทีมการตลาดและทีมขายเป็นประจำเพื่อ:

  • ตรวจสอบตัวชี้วัดหลักและผลการดำเนินงานล่าสุด
  • แก้ไขปัญหาการส่งต่อ
  • แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของลีด
  • หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ

วิธี ClickUp ช่วย:

สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายClickUp's AI Notetakerจะบันทึกโน้ตการประชุมแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ ClickUp Brain จะสรุปประเด็นสำคัญและบันทึกการตัดสินใจ พร้อมแจ้งเตือนงานและการอัปเดตต่าง ๆ ให้สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ClickUp AI Notetaker: ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams
บันทึกทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดายด้วย Notetaker ของ ClickUp

การตรวจสอบที่มีโครงสร้างเหล่านี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มเพิ่มเติม

ความท้าทายทั่วไปและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แม้กระบวนการส่งต่อที่ออกแบบมาอย่างดีก็ยังเผชิญกับความท้าทาย นี่คือปัญหาทั่วไปและวิธีแก้ไข

1. เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกัน

ทีมการตลาดและทีมขายมักมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน. ทีมการตลาดอาจมุ่งเน้นไปที่ปริมาณของลีด ขณะที่ทีมขายให้ความสำคัญกับคุณภาพ.

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: สร้างเป้าหมายการขายร่วมกันที่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพ ตัวอย่างเช่น กำหนดเป้าหมายทั้งจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและอัตราการแปลงของพวกเขา พิจารณาตัวชี้วัดร่วมเช่น "รายได้ที่ได้รับผลกระทบ" ที่ทั้งสองทีมมีส่วนร่วม

ClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถสร้างเป้าหมายร่วมกันพร้อมเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ ซึ่งทั้งสองแผนกสามารถดูและมีส่วนร่วมได้

จัดตั้งโฟลเดอร์สำหรับ KPI ด้านการตลาดและการขาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายได้โดยรวม เพื่อสร้างความโปร่งใสและความสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:

ใช้ เทมเพลตเป้าหมาย SMARTใน ClickUp เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง

แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือ คุณจะกำหนดความสำเร็จอย่างชัดเจน เช่น "ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 50 รายต่อเดือน" หรือ "อัตราการปิดการขายจากลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 20%"

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แปลงเป้าหมายใหญ่ให้เป็นการกระทำที่มุ่งเน้นโดยใช้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือวัด, ตัวบ่งชี้ภาพ, และสถานะที่กำหนดเอง
  • ปรับกำหนดเวลาหรือเป้าหมายตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่สูญเสียบริบท
  • รวมศูนย์การดำเนินการตามเป้าหมายภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ทุกวัน
แม่แบบการตั้งเป้าหมาย: แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยใช้แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

2. ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

เมื่อข้อมูลลูกค้าหลักกระจัดกระจายอยู่ทั่วระบบต่างๆ หรือไม่สมบูรณ์ ทีมขายจะขาดบริบทที่จำเป็นในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ดำเนินการมาตรฐานข้อมูลและการซิงโครไนซ์ระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ การทำความสะอาดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอช่วยลบข้อมูลซ้ำและทำให้รูปแบบเป็นมาตรฐาน สร้างฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์

ด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp และข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ต้องรวบรวมสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้

ความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีการตลาดและการขายที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนระหว่างระบบต่างๆ ได้ในขณะที่ยังคงแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

3. การติดตามผลที่ล่าช้า

ความล่าช้าในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายลดโอกาสในการแปลงเป็นลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการติดต่อภายใน 30 นาทีมีโอกาสที่จะผ่านการคัดเลือกสูงขึ้นถึง 7 เท่า

วิธีแก้ไข: กำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)ที่ชัดเจนสำหรับระยะเวลาการติดตามผล ใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งฝ่ายขายเมื่อถึงกำหนดติดตามผล ติดตามระยะเวลาการตอบกลับเพื่อระบุและแก้ไขความล่าช้า

ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการกำหนดเส้นตายของ ClickUpช่วยบังคับใช้ SLA โดยทำให้เวลาการตอบสนองมองเห็นได้สำหรับทุกคน

สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมและดูว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับการทำงานแต่ละงานมากน้อยเพียงใดด้วย ClickUp Timesheets
เปลี่ยนชั่วโมงการทำงานที่ติดตามให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของโครงการจาก ClickUp

ตั้งค่า ธงลำดับความสำคัญสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และใช้การพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่างานติดตามที่สำคัญไม่ถูกมองข้ามในสภาพแวดล้อมการขายที่วุ่นวาย

ตัวชี้วัดสำหรับความสำเร็จในการส่งต่องานขายสู่การตลาด

หากต้องการทราบว่ากระบวนการส่งต่อของคุณทำงานได้ดีหรือไม่ คุณจำเป็นต้องติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องและจัดการกับข้อเสนอแนะ

ติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลง

ติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการของคุณอย่างไร:

  • อัตราการแปลง MQL เป็น SAL
  • อัตราแลกเปลี่ยนจาก SAL เป็น SQL
  • อัตราการแปลง SQL เป็นโอกาส
  • เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีติดตามตัวชี้วัดในกระบวนการขายที่เหมาะสมเพื่อการเติบโต

ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป้าหมายอาจติดขัดหรือหลุดออกจากกระบวนการในส่วนใด

แดชบอร์ด ClickUp ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดการแปลงที่สำคัญเหล่านี้ สร้างแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อแสดงความเร็วของกระบวนการและอัตราการแปลงในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้ทีมสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านสเปรดชีต

รวบรวมความคิดเห็น

ทั้งทีมการตลาดและทีมขายควรให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกระบวนการส่งต่อ:

  • ให้อัตราการขายเป็นตัวกำหนดคุณภาพ
  • สอบถามฝ่ายการตลาดว่าการติดตามผลฝ่ายขายเป็นไปอย่างทันเวลาหรือไม่
  • ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายที่ถูกปฏิเสธเพื่อหาแนวโน้ม
  • บันทึกการแปลงที่สำเร็จ

ข้อมูลย้อนกลับนี้ช่วยระบุการปรับปรุงเฉพาะที่ต้องดำเนินการ

ใช้ ClickUp Forms สร้างกลไกการให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานที่ฝ่ายขายสามารถประเมินคุณภาพของลีดได้อย่างรวดเร็วหลังจากการติดต่อครั้งแรก

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อการตรวจสอบกระบวนการเป็นประจำ พร้อมแสดงความคิดเห็นที่มอบหมายและกระทู้แชทที่ช่วยจัดระเบียบข้อเสนอแนะทั้งหมดตามประเภทลูกค้าหรือแหล่งที่มาของแคมเปญ

ปรับปรุงวิธีการของคุณ

ใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่อง:

  • ปรับเกณฑ์คุณสมบัติตามอัตราการเปลี่ยนแปลง
  • อัปเดตโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเมื่อคุณเรียนรู้สัญญาณที่บ่งชี้ความสำเร็จ
  • ทดสอบวิธีการส่งต่อที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าวิธีใดได้ผลดีที่สุด
  • ปรับสมดุลระหว่างความเร็วและคุณภาพตามผลลัพธ์

การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะนำไปสู่การปรับปรุงที่สำคัญ

ที่นี่ประวัติเวอร์ชันและคุณสมบัติเอกสารสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานซ้ำมีความโปร่งใส

ติดตามการอัปเดตเกณฑ์คุณสมบัติและโมเดลการให้คะแนนของคุณใน ClickUp Docs. นี่จะช่วยให้คุณมีบันทึกที่ชัดเจนว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป, ทำไมถึงเปลี่ยนแปลง, และอะไรที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับประเภทลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน.

จาก Handoff สู่การแปลงลูกค้าสูงสุด: ทำให้ทุกโอกาสเป็นยอดขาย

โปรดจำไว้ว่า นี่ไม่ใช่แค่กระบวนการทางเทคนิคเท่านั้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

เมื่อทั้งสองทีมใช้กลยุทธ์เดียวกัน ลูกค้าจะเคลื่อนผ่านกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น และทีมขายจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น

เพื่อให้เกิดขึ้น:

  • ให้สอดคล้องกันเกี่ยวกับลักษณะของลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  • กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบเวลาให้ชัดเจน
  • ทำให้การแจ้งเตือนและการมอบหมายงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการคาดเดา
  • รวมทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงวงจรการให้ข้อเสนอแนะ

ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมทุกอย่างจากเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป ตั้งแต่กระบวนการส่งต่องานที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงเป้าหมายร่วมกัน การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ ClickUp รวมการตลาดและการขายไว้ในที่เดียว ทำให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณไม่หลุดรอดไปไหน

เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการส่งต่องานของคุณด้วย ClickUp เริ่มใช้ ClickUp ฟรี!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขาย

การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขายมีความแตกต่างกันอย่างไรในสภาพแวดล้อม B2B เทียบกับ B2C?

ในสภาพแวดล้อม B2B การส่งต่อมักเกี่ยวข้องกับวงจรการขายที่ยาวนานขึ้น มีผู้ตัดสินใจหลายคน ต้องการข้อมูลลูกค้าที่มีรายละเอียดมากขึ้น และมักมีจุดส่งต่อหลายจุด ในขณะที่การส่งต่อใน B2C มักจะง่ายกว่า มีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และมีผู้ตัดสินใจน้อยกว่า

เครื่องมือเทคโนโลยีใดที่สนับสนุนกระบวนการส่งต่องานอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด?

กระบวนการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้ระบบ CRM ที่ผสานรวม,แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ, และเครื่องมือการจัดการงานแบบร่วมมือ เช่น ClickUp ที่ให้การแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และการมองเห็นสถานะของลีดอย่างชัดเจน

ทีมการตลาดและทีมขายควรทบทวนกระบวนการส่งต่องานบ่อยแค่ไหน?

ทีมการตลาดและทีมขายมักจะทบทวนกระบวนการส่งต่อข้อมูลกันทุกไตรมาส โดยมีการตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญรายเดือน และให้ความสนใจทันทีหากมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มขึ้นของเวลาตอบสนองต่อผู้ติดต่อ

การใช้ งานประจำและรายงานอัตโนมัติของ ClickUp ทีมงานสามารถกำหนดเวลาการทบทวนเหล่านี้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

บทบาทของเนื้อหาในการสนับสนุนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายคืออะไร?

เนื้อหาทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือในการคัดเลือกก่อนการส่งต่อ (โดยการติดตามการมีส่วนร่วม) และเป็นสื่อสนับสนุนการขายหลังการส่งต่อ โดยฝ่ายการตลาดจะจัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของแต่ละลูกค้าให้กับทีมขาย เพื่อช่วยในการปรับแต่งการสนทนาติดตามผลให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ClickUp Docs และ ClickUp Brain ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบคลังเนื้อหาหรือฐานข้อมูลนี้ พร้อมแนบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ช่วยฝ่ายขายระบุได้อย่างรวดเร็วว่าทรัพยากรใดบ้างที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายแล้ว