การส่งต่อข้อมูลการตลาดสู่ฝ่ายขาย: คำนิยาม กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทีมการตลาดของคุณสร้างโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพสูงได้ 100 ราย แต่สามสัปดาห์ต่อมา ทีมขายได้ติดต่อกลับเพียง 5 รายเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นกับอีก 95 รายที่เหลือ?
มีความเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาได้หลุดรอดผ่านช่องว่างของการส่งต่อข้อมูล—พื้นที่ที่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหายไประหว่างการตลาดและการขาย ซึ่งมักส่งผลให้เกิดโอกาสทางรายได้ที่สูญเสียไป
นี่ไม่ใช่ปัญหาของบริษัทใหญ่เพียงอย่างเดียว ธุรกิจทุกขนาดต่างเผชิญกับปัญหานี้ การตลาดทำหน้าที่ของตนในการดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพ แต่หากไม่มีกระบวนการส่งต่อที่ชัดเจน ลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้อาจได้รับการติดตามล่าช้าหรือหายไปอย่างสิ้นเชิง
ทางออก? กระบวนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายที่มีโครงสร้างชัดเจน
ในคู่มือนี้ ฉันจะพาคุณไปดูสิ่งที่ทำให้การส่งต่องานมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังที่ควรหลีกเลี่ยง และขั้นตอนปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างกระบวนการที่ช่วยเพิ่มรายได้อย่างแท้จริง
เราจะพิจารณาด้วยว่าเครื่องมืออย่างClickUpสามารถช่วยปรับปรุงการส่งต่องานให้มีประสิทธิภาพและทำให้ทั้งสองทีมทำงานสอดคล้องกันได้อย่างไร
การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายคืออะไร?
แก่นแท้ของการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขาย คือช่วงเวลาที่ทีมการตลาดส่งต่อลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปยังฝ่ายขาย การส่งต่อนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายแสดงความสนใจหรือมีปฏิสัมพันธ์มากพอ เช่น พวกเขาดาวน์โหลดอีบุ๊กของคุณ หรือใช้เวลาในการดูหน้าแสดงราคาของคุณ
จุดประสงค์ทั้งหมดของกลยุทธ์การตลาดและการขายนี้คือการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพจะเข้าถึงทีมขายของคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุด พร้อมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ ด้วยวิธีนี้ ตัวแทนขายของคุณจะสามารถเริ่มการสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีช่องว่างที่น่าอึดอัดหรือต้องถามคำถามที่ลูกค้าได้ตอบไปแล้วในที่อื่น
ในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า การส่งต่อนี้อยู่ระหว่างการสร้างโอกาสทางการขายและการสนทนาการขายโดยตรง
แผนกการตลาดทำงานเพื่อดึงดูดและดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพ ในขณะที่แผนกขายจะนำลูกค้าที่ได้รับความสนใจแล้วไปแนะนำและนำทางให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน
กระบวนการส่งต่อที่มั่นคงจำเป็นต้องครอบคลุม:
- การถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลสำคัญที่เคลื่อนย้ายจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขาย (รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบริษัท วิธีที่พวกเขาพบคุณ สิ่งที่พวกเขาทำบนเว็บไซต์ของคุณ)
- เกณฑ์คุณสมบัติ: กฎเฉพาะที่บอกคุณว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายพร้อมสำหรับการขาย (ขนาดบริษัท, สถานะผู้มีอำนาจตัดสินใจ, ระดับการมีส่วนร่วม)
- เวลา: เมื่อใดที่การส่งต่อเกิดขึ้น (เร็วเกินไปจะทำให้เสียทรัพยากรการขาย; ช้าเกินไปทำให้ลูกค้าเป้าหมายเย็นชา)
- ความรับผิดชอบของทีม: ใครรับผิดชอบส่วนใดของกระบวนการ (ทีมการตลาดคัดกรอง, ทีมขายติดตามภายในระยะเวลาที่กำหนด)
ทำไมกระบวนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขายจึงมีความสำคัญ?
การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายอย่างราบรื่นส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของคุณและประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม เมื่อฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายทำงานสอดคล้องกัน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมาในกระบวนการขายของคุณ
🔎 ตัวเลขไม่โกหก: ตามรายงานล่าสุด การประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในเป้าหมายและกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ผู้นำฝ่ายขายให้ความสำคัญมากกว่า 38%
กระบวนการส่งต่อนี้มีผลกระทบต่อหลายด้านที่สำคัญของธุรกิจของคุณ:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะมีโอกาสกลายเป็นลูกค้าได้มากกว่า
- ประสบการณ์ของลูกค้า: การติดตามผลที่รวดเร็วและตรงประเด็นทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการให้ความสำคัญและเข้าใจ
- ประสิทธิภาพของทีม: กระบวนการที่ชัดเจนหมายถึงงานซ้ำซ้อนน้อยลงและการสื่อสารที่ผิดพลาดน้อยลง
นี่คือความแตกต่างที่ปรากฏในทางปฏิบัติ:
|ลักษณะ
|กระบวนการส่งต่อที่ไม่ดี
|กระบวนการส่งต่อที่ได้รับการปรับปรุง
|ระยะเวลาการตอบสนองต่อคำขอ
|ล่าช้า (24 ชั่วโมงขึ้นไป)
|ทันที (ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
|บริบทนำ
|ข้อมูลที่แบ่งปันน้อยที่สุด
|โปรไฟล์สมบูรณ์และประวัติการมีส่วนร่วม
|อัตราการเปลี่ยนแปลง
|ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
|บรรลุหรือเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
|การปรับทีมให้สอดคล้อง
|แยกส่วนและมักขัดแย้งกัน
|การร่วมมือ, เป้าหมายร่วมกัน
บทบาทสำคัญในกระบวนการส่งต่อ
การส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายทีม แต่ละทีมมีบทบาทเฉพาะในการขับเคลื่อนลูกค้าผ่านกระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการ
ความรับผิดชอบของทีมการตลาด
หน้าที่ของทีมการตลาดของคุณคือการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมายจนกว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับการขาย (ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในที่นี้) ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามการมีส่วนร่วมของพวกเขากับเนื้อหาและแคมเปญการตลาดของคุณ
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท ฯลฯ)
- ติดตามว่าผู้มุ่งหวังมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างไร (พวกเขาเยี่ยมชมหน้าใดบ้าง เปิดอีเมลใดบ้าง)
- ส่งต่อข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วนไปยังฝ่ายขาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ดึงคะแนนลีด,การจัดการประสิทธิภาพของแคมเปญ, และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทั้งหมดมาไว้ในมุมมองเดียว ด้วยวิธีนี้ ทีมการตลาดของคุณจะทราบเสมอว่าลีดใดกำลังมีความสนใจเพิ่มขึ้นและเมื่อใดควรส่งต่อให้ทีมขาย
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อเพิ่มรายละเอียดสำคัญในโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมาย เช่น ขนาดบริษัทหรือเนื้อหาที่ลูกค้าเคยเข้าถึง ซึ่งช่วยให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
หน้าที่ของทีมขาย
เมื่อลูกค้าเป้าหมายถูกส่งต่อ ทีมขายของคุณจะรับช่วงต่อ หน้าที่หลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- การประเมินว่าลูกค้าเป้าหมายเหมาะสมกับสิ่งที่คุณกำลังขายหรือไม่
- การให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
- ติดตามผลภายในระยะเวลาที่คุณได้ตกลงกันไว้
- การอัปเดตสถานะของตะกั่วในระบบของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
สร้างระบบการทำงานร่วมกันในClickUp CRMที่ทีมขายสามารถติดตามสถานะของลีด, ให้คำแนะนำแก่ทีมการตลาด, และได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย มอบหมายให้กับตัวแทนขาย และทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม มันเหมือนกับ CRM ที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้รวดเร็ว มีสมาธิ และประสานงานกันได้ดี
ความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการรายได้ (RevOps)
ทีม RevOpsของคุณคือกระดูกสันหลังของทั้งองค์กร พวกเขาจัดการระบบและกระบวนการทำงานที่ทำให้การส่งต่องานเป็นไปได้ – ออกแบบกระบวนการ, ตั้งค่าเครื่องมือ, รักษาข้อมูลให้สะอาด, และสร้างรายงานที่ช่วยให้ทุกคนปรับปรุงได้
วิธีกำหนดการส่งต่อที่ดีระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
การรู้ว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายพร้อมจะย้ายจากฝ่ายการตลาดไปยังทีมขายไม่ใช่การคาดเดา แต่เป็นการตัดสินใจที่อิงจากพฤติกรรม ลักษณะเฉพาะ และความสนใจที่พวกเขามี
ขั้นตอนการคัดเลือก
ส่วนใหญ่บริษัทใช้แนวทางแบบเป็นขั้นตอนเพื่อคัดเลือกผู้ติดต่อ:
- ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQL): นี่คือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับเนื้อหาทางการตลาดของคุณและตรงตามเกณฑ์พื้นฐานของคุณ คิดถึงบุคคลที่ดาวน์โหลดรายงานอุตสาหกรรมของคุณและทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดเป้าหมายของคุณ
- ลูกค้าที่รับข้อเสนอขาย (SAL): นี่คือลูกค้าที่ทีมขายของคุณได้ตรวจสอบแล้วและเห็นว่ามีคุณค่าในการติดตามต่อไป เปรียบเสมือนจุดตรวจสอบก่อนที่จะลงทุนเวลาเพิ่มเติม
- ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย (SQL): ตอนนี้เรากำลังพูดถึงบุคคลที่ฝ่ายขายได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของคุณสำหรับการสนทนาเชิงขายจริง อาจเป็นบุคคลที่ขอการสาธิตหรือได้กล่าวถึงว่ามีงบประมาณที่จัดสรรไว้แล้ว
แบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นเพียงวิธีการกำหนดคะแนนให้กับลูกค้าเป้าหมายตามสิ่งที่พวกเขาทำและตัวตนของพวกเขา คะแนนที่สูงกว่ามักหมายความว่าพวกเขาใกล้จะซื้อมากขึ้น ตัวอย่างเช่น:
- ตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาของคุณ: +10 คะแนน
- ดาวน์โหลดกรณีศึกษา: +5 คะแนน
- การมีตำแหน่งงานเช่น "ผู้อำนวยการ" หรือสูงกว่า: +15 คะแนน
- การทำงานในบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน: +10 คะแนน
เมื่อมีใครบางคนถึงเกณฑ์ของคุณ (เช่น 50 คะแนน) พวกเขาพร้อมที่จะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายขาย
สัญญาณคุณสมบัติที่สำคัญ
สัญญาณหลายประเภทช่วยให้คุณระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ:
- สัญญาณการมีส่วนร่วม: วิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับคุณ – การเยี่ยมชมเว็บไซต์, การดาวน์โหลดเนื้อหา, การเปิดอีเมล, การเข้าร่วมเว็บสัมมนาของคุณ
- สัญญาณแสดงเจตนา: การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังพิจารณาซื้อสินค้า เช่น การเยี่ยมชมหน้าแสดงราคา การขอเดโม การเปรียบเทียบสินค้าของคุณกับคู่แข่ง
- เกณฑ์การคัดเลือก: ตรงกับลูกค้าในอุดมคติของคุณมากน้อยเพียงใด – ขนาดบริษัท, อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว, สัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขามีงบประมาณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้การส่งต่องานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายล้มเหลวคือกระบวนการไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน หรือเมื่อทีมใช้เวอร์ชันที่แตกต่างกันของกระบวนการเดียวกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ลองใช้แม่แบบเอกสารกระบวนการของบริษัทสำหรับกระบวนการส่งต่อจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายการตลาดของคุณ 👇🏼
มันมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณเพื่อ:
- สรุปแต่ละขั้นตอนในการส่งต่อ
- กำหนดข้อมูลที่การตลาดควรส่งต่อให้ฝ่ายขาย
- ชี้แจงบทบาทและความคาดหวังของทีม
- ลิงก์ไปยังแนวทางในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ฟิลด์ใน CRM หรือเจ้าของข้อมูลติดต่อ
การมีทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยให้ทั้งสองทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและอ้างอิงกลับไปยังกระบวนการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
วิธีปรับปรุงกระบวนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขาย?
การสร้างการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอาศัยแนวทางที่รอบคอบ นี่คือขั้นตอนสำคัญในการสร้างระบบที่ใช้งานได้จริง
1. กำหนดเกณฑ์ MQL และ SAL ที่ชัดเจน
ก่อนอื่นเลย – คุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด (Marketing Qualified Leads) ให้ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การมีส่วนร่วมและความเหมาะสมที่ฝ่ายการตลาดจะใช้ ตัวอย่างเช่น:
- พวกเขาได้ดาวน์โหลดทรัพยากรของคุณอย่างน้อยสองรายการ
- พวกเขาได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณสามครั้งหรือมากกว่านั้นในเดือนที่ผ่านมา
- พวกเขาทำงานที่บริษัทที่มีพนักงานอย่างน้อย 100 คน
- ตำแหน่งงานของพวกเขามีคำเช่น "ผู้จัดการ," "ผู้อำนวยการ," หรือ "รองประธาน"
สำหรับ SALs, กำหนดสิ่งที่ฝ่ายขายจะมองหาเมื่อตัดสินใจรับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งอาจรวมถึง:
- มีสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขามีงบประมาณสำหรับโซลูชันของคุณ
- สัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขามีอำนาจในการตัดสินใจ
- ความต้องการที่ชัดเจนซึ่งพวกเขากำลังพยายามแก้ไขในตอนนี้ ไม่ใช่สักวันหนึ่ง
- เหมาะสมกับโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายของคุณ
✅ วิธี ClickUp ช่วย:
การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองรายการของ ClickUp คุณสามารถติดแท็กผู้มุ่งหวังด้วยสถานะคุณสมบัติของพวกเขาและสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาผ่านกระบวนการของคุณ
ตั้งค่าClickUp Docsเพื่อเก็บเกณฑ์คุณสมบัติของคุณพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ตัวอย่าง และการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทั้งสองทีมสามารถอ้างอิงได้ คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อช่วยในการจัดทำเอกสารได้
ไม่เพียงเท่านั้น: ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมการตลาดและทีมขายมีการเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อร่วมมือกันในเอกสารเหล่านี้ สามารถแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้ดีขึ้นตามเวลา
สิ่งนี้ช่วยให้ทั้งสองทีมทำงานจากกรอบคุณสมบัติเดียวกันโดยไม่ต้องมีการประชุมหรืออัปเดตด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา
2. วางแผนขั้นตอนการทำงานในการส่งต่อ
สร้างกระบวนการทำงานแบบภาพที่แสดงแต่ละขั้นตอนในกระบวนการส่งต่อ ควรรวมถึง:
- เมื่อใดและอย่างไรที่คะแนนของลีดถูกให้
- ใครเป็นผู้ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายก่อนส่งต่อ
- วิธีการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนฝ่ายขาย
- เวลาที่คาดว่าจะตอบกลับ
- จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานขายปฏิเสธลูกค้าเป้าหมาย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนและกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ลองใช้แม่แบบบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อกำหนดว่าใครควรทำอะไร
✅ วิธี ClickUp ช่วย:
ด้วยฟีเจอร์ClickUp Whiteboardsคุณสามารถวางแผนกระบวนการทำงานนี้ร่วมกันได้อย่างเป็นภาพ ช่วยให้ทีมการตลาดและทีมขายสามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์
ใช้สถานะที่กำหนดเองของ ClickUp ในงานของคุณเพื่อติดตามสถานะของแต่ละลีดในกระบวนการส่งต่อ เช่น MQL, SQL, การค้นพบ, หรือการสาธิต และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายลีดระหว่างขั้นตอนเมื่อมีเกณฑ์ที่กำหนด
3. รวมศูนย์ข้อมูลไว้ในระบบเดียว
การใช้ระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ระบบกลางนี้ควรมีคุณสมบัติ:
- จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมด
- ติดตามประวัติการมีส่วนร่วม
- แสดงสถานะคุณสมบัติ
- อนุญาตให้ทั้งสองทีมอัปเดตข้อมูล
✅ วิธี ClickUp ช่วย:
ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของคุณได้โดยการรวบรวมข้อมูลการขายและการตลาดไว้ในที่เดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
โดยใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUpหรือมุมมองที่สร้างขึ้นเอง ทีมงานสามารถจัดเก็บโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ คะแนนคุณสมบัติ ประวัติการรณรงค์ และบันทึกต่างๆ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ด้วยClickUp Forms ทีมการตลาดสามารถรวบรวมรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงในพื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ทุกการส่งแบบฟอร์มจะกลายเป็นงานที่สามารถติดแท็ก, ให้คะแนน, และส่งต่อได้โดยอัตโนมัติผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติ
4. อัตโนมัติการแจ้งเตือนและงาน
ระบบอัตโนมัติช่วยลดความล่าช้าและความพยายามในการทำงานด้วยมือในกระบวนการส่งต่อ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านเกณฑ์
- สร้างการมอบหมายงานสำหรับการติดตามการขาย
- พัฒนาลำดับการดูแลที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ยังไม่พร้อม
- ดำเนินการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเส้นตายในการติดตามผล
✅ วิธี ClickUp ช่วย:
ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นโดยส่งการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเป้าหมายถึงเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด
คุณสามารถทำให้การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การอัปเดตดีล และการมอบหมายงานเป็นอัตโนมัติใน ClickUp รวมถึงการสร้างการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับกิจกรรมการดูแลลูกค้า เพื่อรักษาการไหลของกระบวนการขายให้ราบรื่น
คุณสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะของคุณได้ เช่น การย้ายลูกค้าเป้าหมายไปยังสถานะ "พร้อมขาย" โดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาได้คะแนนถึงระดับที่กำหนดหรือเข้าชมหน้าที่มีความตั้งใจสูง
กระบวนการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยขจัดขั้นตอนที่ต้องส่งต่อด้วยตนเอง ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวที่ลูกค้าคาดหวังไว้
5. จัดทีมให้สอดคล้องกันด้วยการตรวจสอบเป็นประจำ
จัดตารางการประชุมระหว่างทีมการตลาดและทีมขายเป็นประจำเพื่อ:
- ตรวจสอบตัวชี้วัดหลักและผลการดำเนินงานล่าสุด
- แก้ไขปัญหาการส่งต่อ
- แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของลีด
- หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ
✅ วิธี ClickUp ช่วย:
สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายClickUp's AI Notetakerจะบันทึกโน้ตการประชุมแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ ClickUp Brain จะสรุปประเด็นสำคัญและบันทึกการตัดสินใจ พร้อมแจ้งเตือนงานและการอัปเดตต่าง ๆ ให้สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
การตรวจสอบที่มีโครงสร้างเหล่านี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มเพิ่มเติม
ความท้าทายทั่วไปและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
แม้กระบวนการส่งต่อที่ออกแบบมาอย่างดีก็ยังเผชิญกับความท้าทาย นี่คือปัญหาทั่วไปและวิธีแก้ไข
1. เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกัน
ทีมการตลาดและทีมขายมักมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน. ทีมการตลาดอาจมุ่งเน้นไปที่ปริมาณของลีด ขณะที่ทีมขายให้ความสำคัญกับคุณภาพ.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: สร้างเป้าหมายการขายร่วมกันที่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพ ตัวอย่างเช่น กำหนดเป้าหมายทั้งจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและอัตราการแปลงของพวกเขา พิจารณาตัวชี้วัดร่วมเช่น "รายได้ที่ได้รับผลกระทบ" ที่ทั้งสองทีมมีส่วนร่วม
ClickUp Goalsช่วยให้ทีมสามารถสร้างเป้าหมายร่วมกันพร้อมเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ ซึ่งทั้งสองแผนกสามารถดูและมีส่วนร่วมได้
จัดตั้งโฟลเดอร์สำหรับ KPI ด้านการตลาดและการขาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายรายได้โดยรวม เพื่อสร้างความโปร่งใสและความสอดคล้องโดยไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
ใช้ เทมเพลตเป้าหมาย SMARTใน ClickUp เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือ คุณจะกำหนดความสำเร็จอย่างชัดเจน เช่น "ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 50 รายต่อเดือน" หรือ "อัตราการปิดการขายจากลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 20%"
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แปลงเป้าหมายใหญ่ให้เป็นการกระทำที่มุ่งเน้นโดยใช้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือวัด, ตัวบ่งชี้ภาพ, และสถานะที่กำหนดเอง
- ปรับกำหนดเวลาหรือเป้าหมายตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่สูญเสียบริบท
- รวมศูนย์การดำเนินการตามเป้าหมายภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ทุกวัน
2. ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
เมื่อข้อมูลลูกค้าหลักกระจัดกระจายอยู่ทั่วระบบต่างๆ หรือไม่สมบูรณ์ ทีมขายจะขาดบริบทที่จำเป็นในการทำงาน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ดำเนินการมาตรฐานข้อมูลและการซิงโครไนซ์ระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ การทำความสะอาดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอช่วยลบข้อมูลซ้ำและทำให้รูปแบบเป็นมาตรฐาน สร้างฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์
ด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp และข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ต้องรวบรวมสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
ความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีการตลาดและการขายที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนระหว่างระบบต่างๆ ได้ในขณะที่ยังคงแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
3. การติดตามผลที่ล่าช้า
ความล่าช้าในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายลดโอกาสในการแปลงเป็นลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการติดต่อภายใน 30 นาทีมีโอกาสที่จะผ่านการคัดเลือกสูงขึ้นถึง 7 เท่า
วิธีแก้ไข: กำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)ที่ชัดเจนสำหรับระยะเวลาการติดตามผล ใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งฝ่ายขายเมื่อถึงกำหนดติดตามผล ติดตามระยะเวลาการตอบกลับเพื่อระบุและแก้ไขความล่าช้า
ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการกำหนดเส้นตายของ ClickUpช่วยบังคับใช้ SLA โดยทำให้เวลาการตอบสนองมองเห็นได้สำหรับทุกคน
ตั้งค่า ธงลำดับความสำคัญสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และใช้การพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่างานติดตามที่สำคัญไม่ถูกมองข้ามในสภาพแวดล้อมการขายที่วุ่นวาย
ตัวชี้วัดสำหรับความสำเร็จในการส่งต่องานขายสู่การตลาด
หากต้องการทราบว่ากระบวนการส่งต่อของคุณทำงานได้ดีหรือไม่ คุณจำเป็นต้องติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องและจัดการกับข้อเสนอแนะ
ติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลง
ติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการของคุณอย่างไร:
- อัตราการแปลง MQL เป็น SAL
- อัตราแลกเปลี่ยนจาก SAL เป็น SQL
- อัตราการแปลง SQL เป็นโอกาส
- เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป้าหมายอาจติดขัดหรือหลุดออกจากกระบวนการในส่วนใด
แดชบอร์ด ClickUp ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดการแปลงที่สำคัญเหล่านี้ สร้างแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อแสดงความเร็วของกระบวนการและอัตราการแปลงในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้ทีมสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านสเปรดชีต
รวบรวมความคิดเห็น
ทั้งทีมการตลาดและทีมขายควรให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกระบวนการส่งต่อ:
- ให้อัตราการขายเป็นตัวกำหนดคุณภาพ
- สอบถามฝ่ายการตลาดว่าการติดตามผลฝ่ายขายเป็นไปอย่างทันเวลาหรือไม่
- ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายที่ถูกปฏิเสธเพื่อหาแนวโน้ม
- บันทึกการแปลงที่สำเร็จ
ข้อมูลย้อนกลับนี้ช่วยระบุการปรับปรุงเฉพาะที่ต้องดำเนินการ
ใช้ ClickUp Forms สร้างกลไกการให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานที่ฝ่ายขายสามารถประเมินคุณภาพของลีดได้อย่างรวดเร็วหลังจากการติดต่อครั้งแรก
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อการตรวจสอบกระบวนการเป็นประจำ พร้อมแสดงความคิดเห็นที่มอบหมายและกระทู้แชทที่ช่วยจัดระเบียบข้อเสนอแนะทั้งหมดตามประเภทลูกค้าหรือแหล่งที่มาของแคมเปญ
ปรับปรุงวิธีการของคุณ
ใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่อง:
- ปรับเกณฑ์คุณสมบัติตามอัตราการเปลี่ยนแปลง
- อัปเดตโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเมื่อคุณเรียนรู้สัญญาณที่บ่งชี้ความสำเร็จ
- ทดสอบวิธีการส่งต่อที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าวิธีใดได้ผลดีที่สุด
- ปรับสมดุลระหว่างความเร็วและคุณภาพตามผลลัพธ์
การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะนำไปสู่การปรับปรุงที่สำคัญ
ที่นี่ประวัติเวอร์ชันและคุณสมบัติเอกสารสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานซ้ำมีความโปร่งใส
ติดตามการอัปเดตเกณฑ์คุณสมบัติและโมเดลการให้คะแนนของคุณใน ClickUp Docs. นี่จะช่วยให้คุณมีบันทึกที่ชัดเจนว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป, ทำไมถึงเปลี่ยนแปลง, และอะไรที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับประเภทลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน.
จาก Handoff สู่การแปลงลูกค้าสูงสุด: ทำให้ทุกโอกาสเป็นยอดขาย
โปรดจำไว้ว่า นี่ไม่ใช่แค่กระบวนการทางเทคนิคเท่านั้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อทั้งสองทีมใช้กลยุทธ์เดียวกัน ลูกค้าจะเคลื่อนผ่านกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น และทีมขายจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
เพื่อให้เกิดขึ้น:
- ให้สอดคล้องกันเกี่ยวกับลักษณะของลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบเวลาให้ชัดเจน
- ทำให้การแจ้งเตือนและการมอบหมายงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการคาดเดา
- รวมทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมทุกอย่างจากเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป ตั้งแต่กระบวนการส่งต่องานที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงเป้าหมายร่วมกัน การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ ClickUp รวมการตลาดและการขายไว้ในที่เดียว ทำให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณไม่หลุดรอดไปไหน
เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการส่งต่องานของคุณด้วย ClickUp เริ่มใช้ ClickUp ฟรี!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขาย
การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขายมีความแตกต่างกันอย่างไรในสภาพแวดล้อม B2B เทียบกับ B2C?
ในสภาพแวดล้อม B2B การส่งต่อมักเกี่ยวข้องกับวงจรการขายที่ยาวนานขึ้น มีผู้ตัดสินใจหลายคน ต้องการข้อมูลลูกค้าที่มีรายละเอียดมากขึ้น และมักมีจุดส่งต่อหลายจุด ในขณะที่การส่งต่อใน B2C มักจะง่ายกว่า มีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และมีผู้ตัดสินใจน้อยกว่า
เครื่องมือเทคโนโลยีใดที่สนับสนุนกระบวนการส่งต่องานอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด?
กระบวนการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้ระบบ CRM ที่ผสานรวม,แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ, และเครื่องมือการจัดการงานแบบร่วมมือ เช่น ClickUp ที่ให้การแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และการมองเห็นสถานะของลีดอย่างชัดเจน
ทีมการตลาดและทีมขายควรทบทวนกระบวนการส่งต่องานบ่อยแค่ไหน?
ทีมการตลาดและทีมขายมักจะทบทวนกระบวนการส่งต่อข้อมูลกันทุกไตรมาส โดยมีการตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญรายเดือน และให้ความสนใจทันทีหากมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มขึ้นของเวลาตอบสนองต่อผู้ติดต่อ
การใช้ งานประจำและรายงานอัตโนมัติของ ClickUp ทีมงานสามารถกำหนดเวลาการทบทวนเหล่านี้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของเนื้อหาในการสนับสนุนการส่งต่อจากฝ่ายการตลาดสู่ฝ่ายขายคืออะไร?
เนื้อหาทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือในการคัดเลือกก่อนการส่งต่อ (โดยการติดตามการมีส่วนร่วม) และเป็นสื่อสนับสนุนการขายหลังการส่งต่อ โดยฝ่ายการตลาดจะจัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของแต่ละลูกค้าให้กับทีมขาย เพื่อช่วยในการปรับแต่งการสนทนาติดตามผลให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ClickUp Docs และ ClickUp Brain ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบคลังเนื้อหาหรือฐานข้อมูลนี้ พร้อมแนบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ช่วยฝ่ายขายระบุได้อย่างรวดเร็วว่าทรัพยากรใดบ้างที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายแล้ว