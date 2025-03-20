25+ คำถามค้นหาการขายเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

ช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง นั่นคือสิ่งที่การค้นพบเป็นทั้งหมด
ช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง นั่นคือสิ่งที่การค้นพบเป็นทั้งหมด
การปิดการขายเริ่มต้นก่อนการนำเสนอเป็นเวลานาน มันเริ่มต้นด้วย คำถามค้นหาความต้องการในการขาย ที่เปิดเผยความต้องการที่แท้จริงของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า คำถามที่ถูกต้องช่วยให้ตัวแทนขายสามารถคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ เปิดเผยปัญหา และนำการสนทนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแบ่งปันคำถามการค้นพบการขายที่ดีที่สุดกว่า 25 ข้อ เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการปิดการขาย อ่านต่อได้เลย!
คำถามการค้นพบการขายคืออะไร?
คำถามค้นหาการขายช่วยเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลผิวเผินเท่านั้น คำถามเหล่านี้ช่วยนำทางให้กับการสนทนาช่วยให้คุณสามารถเข้าใจปัญหาของลูกค้า จุดตัดสินใจ และโซลูชันปัจจุบันของพวกเขาได้ โดยไม่ทำให้การสนทนาดูถูกบังคับ
แทนที่จะเริ่มการขายทันที คำถามเหล่านี้จะเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:
- บริษัทที่กำลังประสบปัญหาการเติบโตของรายได้อาจตระหนักถึงช่องว่างในกลยุทธ์ของตนเมื่อถูกถามว่า "คุณวัดความสำเร็จของแนวทางปัจจุบันของคุณอย่างไร?"
- ลูกค้าที่ลังเลที่จะเปลี่ยนอาจพิจารณาใหม่หลังจาก "คุณยอมรับความท้าทายอะไรบ้างหากยังคงรักษาสิ่งเดิมไว้?"
- ธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอาจพบความไม่มีประสิทธิภาพด้วยคำถามว่า "ระบบปัจจุบันของคุณปรับตัวเข้ากับความต้องการใหม่ได้อย่างไร?"
เมื่อคำถามการค้นหาการขายถูกจัดโครงสร้างอย่างดี จะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือ ทำให้การผลักดันการขายไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจได้ง่ายขึ้น
😎 อ่านสนุก: สำรวจชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายขาย
ประโยชน์ของการใช้คำถามค้นหาการขาย
การถามคำถามการค้นพบการขายที่ถูกต้องช่วยให้คุณก้าวไปไกลกว่าการสนทนาผิวเผิน มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการเข้าใจธุรกิจของลูกค้ามุ่งหวัง ปรับแต่งวิธีการของคุณ และปิดการขายได้มากขึ้น
นี่คือเหตุผลว่าทำไมคำถามเหล่านี้จึงมีความสำคัญ:
- ระบุจุดเจ็บปวดที่แท้จริง: ลูกค้าเป้าหมายไม่ได้ตระหนักถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเสมอไป คำถามที่เหมาะสม เช่น "อะไรคือสิ่งที่ขัดขวางทีมของคุณจากการบรรลุเป้าหมาย?" จะช่วยเปิดเผยปัญหาทางธุรกิจที่ลึกซึ้งกว่าที่พวกเขาอาจมองข้ามไป
- ย่นระยะเวลาการขาย: กระบวนการค้นหาที่มีโครงสร้างช่วยให้มุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีศักยภาพสูงแทนที่จะไล่ตามลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีโอกาสปิดการขาย
- ปรับแต่งวิธีการขายให้เหมาะกับบุคคล: คำถามเช่น "ความสำเร็จสำหรับคุณเป็นอย่างไร?" ช่วยเปิดเผยสิ่งที่สำคัญที่สุด ทำให้ง่ายขึ้นในการนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุด
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เนิ่นๆ: ไม่ใช่ทุกโอกาสที่คุ้มค่าแก่การติดตาม การถามว่า "ปัญหานี้มีความเร่งด่วนแค่ไหนสำหรับคุณ?" จะช่วยให้ประเมินได้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะตัดสินใจหรือไม่
- สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น: ผู้ซื้อต้องการรู้สึกว่าตนเองได้รับการเข้าใจ ไม่ใช่ถูกกดดัน การแสดงความสนใจอย่างจริงใจผ่านคำถามที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อค้นหาข้อมูล จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
วิธีการที่ถูกต้องทำให้การโทรค้นหาข้อมูลการขายเป็นมากกว่าการค้นหาข้อเท็จจริง มันกลายเป็นบทสนทนาที่เปิดเผยความต้องการที่แท้จริง สร้างความมีส่วนร่วม และผลักดันข้อตกลงให้ก้าวหน้า
หลักการสำคัญของการตั้งคำถามในการโทรค้นหาโอกาสการขายที่ยอดเยี่ยม
ไม่ใช่ทุกคำถามในการค้นหาข้อมูลการขายที่จะนำไปสู่การสนทนาที่มีความหมาย คำถามที่ดีที่สุดทำมากกว่าการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน พวกมันเปิดเผยจุดเจ็บปวด สร้างการมีส่วนร่วม และนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า นี่คือวิธีที่ตัวแทนขายชั้นนำสร้างคำถามที่ได้คำตอบที่แท้จริง:
- เริ่มต้นกว้าง แล้วค่อยเจาะลึก: คำถามค้นหาข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการขายควรเริ่มต้นแบบเปิดกว้าง: "อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณเกี่ยวกับ [X]?" เมื่อลูกค้าเป้าหมายแบ่งปันข้อมูล ตัวแทนที่ยอดเยี่ยมจะติดตามด้วยคำถาม: "สิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างไรบ้าง?" วิธีการแบบเป็นชั้นๆ นี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง
- ทำให้เป็นการสนทนา ไม่ใช่การซักถาม: การถามคำถามอย่างรวดเร็วเหมือนการสัมภาษณ์ ไม่ใช่การสนทนา แทนที่จะถามว่า "งบประมาณของคุณเท่าไหร่?" ลองถามว่า "เมื่อวางแผนการลงทุนนี้ ปัจจัยใดที่สำคัญที่สุด?" วิธีนี้จะช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสนใจและคิดตาม
- ส่งเสริมการสะท้อนตนเอง: คำถามสำหรับการค้นพบยอดขายที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามองไกลกว่าปัญหาเฉพาะหน้า การถามว่า "จะเกิดอะไรขึ้นหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขภายในหกเดือนข้างหน้า?" จะสร้างความเร่งด่วนโดยไม่ทำให้รู้สึกถูกกดดัน
- เปิดเผยช่องว่างในโซลูชันปัจจุบันของพวกเขา: ลูกค้าเป้าหมายหลายคนไม่ทราบถึงตัวเลือกที่ดีกว่าจนกว่าจะได้รับคำถามที่เหมาะสม "มีสิ่งใดบ้างที่กระบวนการปัจจุบันของคุณทำไม่ได้แต่คุณต้องการให้ทำได้?" ช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงปัญหาที่พวกเขาไม่เคยคิดถึงมาก่อน
- หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบได้แค่ใช่/ไม่ใช่: คำถามสำหรับการค้นพบโอกาสทางการขายที่ดีที่สุดควรกระตุ้นให้ผู้ตอบให้คำตอบที่ละเอียด แทนที่จะถามว่า "คุณพอใจกับโซลูชันปัจจุบันของคุณหรือไม่?" ลองถามว่า "คุณชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับการตั้งค่าปัจจุบันของคุณ?" นี้จะเชิญชวนให้มีการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การสร้างคำถามสำหรับการค้นพบการขายที่ยอดเยี่ยมคือการนำทางบทสนทนา ไม่ใช่การควบคุมมัน เมื่อทำอย่างถูกต้อง คำถามเหล่านี้จะสร้างความไว้วางใจ เปิดเผยความต้องการที่แท้จริง และนำไปสู่ผลลัพธ์การขายที่ดีขึ้น
คำถามสำคัญในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย
คำถามการค้นพบการขายที่ถูกต้องจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้การเจรจาธุรกิจก้าวหน้า แทนที่จะถามคำถามทั่วไป ให้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญที่เปิดเผยเป้าหมายทางธุรกิจ จุดเจ็บปวด กระบวนการตัดสินใจ และวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย
นี่คือห้าหมวดหมู่คำถามค้นหาที่สำคัญสำหรับการขายที่ช่วยกระตุ้นการสนทนาที่มีความหมาย:
คำถามเพื่อระบุจุดที่เจ็บปวด 🛠
การเพิกเฉยต่อปัญหาหรือความเจ็บปวดของลูกค้าเป้าหมายเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หากคุณไม่เข้าใจความท้าทายของพวกเขาอย่างถ่องแท้ คุณเสี่ยงที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา แนวทางที่คลุมเครือจะนำไปสู่ข้อเสนอคุณค่าที่อ่อนแอ ข้อโต้แย้งที่คุณไม่สามารถตอบกลับได้ และท้ายที่สุดคือดีลที่หยุดชะงัก
นี่คือคำถามบางข้อที่ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยสิ่งที่กำลังขัดขวางลูกค้าเป้าหมายของคุณ—และเหตุผลที่คำถามเหล่านี้ได้ผล:
1. ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางทีมของคุณจากการบรรลุเป้าหมายคืออะไร?
ผู้มุ่งหวังจำนวนมากมักมุ่งเน้นไปที่ความไม่พอใจในระดับผิวเผินมากกว่าสาเหตุที่แท้จริง คำถามนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาจากอาการไปสู่จุดเจ็บปวดที่แท้จริงซึ่งต้องการการแก้ไข นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประเมินได้ว่าปัญหาของพวกเขารุนแรงเพียงใด และพวกเขากำลังมองหาวิธีแก้ไขใหม่อย่างจริงจังหรือไม่
2. ความท้าทายในแต่ละวันที่ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงมากที่สุดคืออะไร?
แทนที่จะสมมติว่าลูกค้าเป้าหมายไม่พอใจ คำถามนี้จะกระตุ้นให้พวกเขาพิจารณาถึงประสิทธิภาพที่ขาดหายไป มันช่วยให้การสนทนายังคงมุ่งเน้นไปที่จุดติดขัดในกระบวนการทำงาน แทนที่จะเป็นวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันของพวกเขา ทำให้คุณสามารถค้นพบความไม่พอใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้
3. อะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่ทีมของคุณได้พยายามแก้ไขแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้?
หากปัญหาใดยังคงอยู่แม้จะพยายามแก้ไขหลายครั้งแล้ว มีโอกาสสูงที่พวกเขาอาจต้องการแนวทางใหม่ คำถามนี้จะช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ทบทวนกระบวนการปัจจุบันของตนเองและเหตุผลที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังช่วยเปิดเผยข้อคัดค้านที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจเกิดขึ้นในภายหลังระหว่างการสนทนาขาย
4. จะเกิดอะไรขึ้นหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในหกเดือนข้างหน้า?
การสร้างแรงกระตุ้นโดยไม่กดดันเป็นกุญแจสำคัญในการโทรค้นหาที่ยอดเยี่ยม คำถามนี้ทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นภาพผลกระทบของการไม่ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการพลาดเป้าหมายรายได้ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง หรือความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เมื่อพวกเขาตระหนักถึงความเสี่ยง พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะก้าวไปข้างหน้าในกระบวนการตัดสินใจมากขึ้น
5. ส่วนใดของกระบวนการทำงานของคุณที่ใช้เวลาหรือสร้างความหงุดหงิดมากที่สุด?
ปัญหาคอขวดและความไม่มีประสิทธิภาพมักถูกมองข้ามเพราะรู้สึกว่า "เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติ" การถามคำถามนี้จะช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายมองเห็นจุดที่พวกเขาเสียเวลาและทรัพยากรไป ทำให้ง่ายต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเป็นทางออกที่ดีที่สุด เมื่อพวกเขาตระหนักถึงปัญหาแล้ว คุณสามารถปรับข้อเสนอคุณค่าให้สอดคล้องกับความท้าทายทางธุรกิจของพวกเขาได้
📮ClickUp Insight:พนักงานสายงานความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบทต่างๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงเวลาที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู ค้นหา และตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชท 😱 หากเพียงคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน โครงการ แชท และอีเมล (พร้อม AI!) ไว้ในที่เดียว
แต่คุณทำได้: ลองใช้ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน สำหรับทีมขาย ClickUpมีโซลูชัน CRM ชั้นนำ การจัดการลีดแชท ระบบอัตโนมัติ และอีกมากมาย
เมื่อคุณได้ค้นพบปัญหาสำคัญแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจว่าพวกเขากำลังแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรในปัจจุบัน (หรือล้มเหลวในการแก้ไข) โดยการระบุช่องว่างในโซลูชันที่มีอยู่ของพวกเขา คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในฐานะการปรับปรุงที่ชัดเจนแทนที่จะเป็นเพียงทางเลือกอื่น
คำถามเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาปัจจุบัน 👨🔧
โซลูชันปัจจุบันของลูกค้านำเสนอไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาใช้—แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาไว้วางใจ แม้ว่าจะล้าสมัยหรือไม่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงก็ยังต้องใช้ความพยายาม
คำถามการค้นพบการขายที่ถูกต้องช่วยเปิดเผยช่องว่าง, ความไม่พอใจ, และโอกาสที่พลาดไป, ทำให้ง่ายขึ้นในการนำเสนอโซลูชันที่ดีขึ้น.
6. ปัญหาล่าสุดที่ทีมของคุณพบเจอกับโซลูชันปัจจุบันคืออะไร?
หลายบริษัทประสบกับความหงุดหงิดในแต่ละวัน แต่กลับมองว่าเป็นเรื่อง "ปกติ" การสอบถามเกี่ยวกับปัญหาล่าสุดทำให้ความเจ็บปวดนั้นกลายเป็นเรื่องจริงและจับต้องได้มากขึ้น ส่งผลให้พวกเขายอมรับและเปิดใจที่จะหาทางเลือกอื่นมากขึ้น
7. ทีมของคุณต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยมือมากเพียงใดในการแก้ไขปัญหาที่ระบบปัจจุบันของคุณควรจัดการได้โดยอัตโนมัติ?
ธุรกิจมักชดเชยข้อบกพร่องของระบบด้วยการทำงานซ้ำๆ หากพวกเขาพึ่งพาตารางคำนวณ งานที่ซ้ำซ้อน หรือการอนุมัติที่มากเกินไป สิ่งเหล่านี้จะชี้ให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถกำจัดได้ด้วยโซลูชันที่ดีกว่า
8. ครั้งสุดท้ายที่คุณประเมินตัวเลือกอื่น ๆ คือเมื่อไหร่?
หากพวกเขาไม่ได้ทบทวนทางเลือกอื่นมาหลายปีแล้ว พวกเขาอาจไม่ทราบว่ายังมีเครื่องมือที่ดีกว่าอยู่ หากพวกเขาเพิ่งตรวจสอบแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน คุณสามารถสำรวจว่าอะไรเป็นอุปสรรคและปรับตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้เหมาะสม
9. มีคุณสมบัติใดบ้างที่คุณคิดว่าโซลูชันปัจจุบันของคุณมีอยู่แล้ว แต่ภายหลังพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่?
ผู้ซื้อจำนวนมากประสบกับ "ความเสียใจหลังการซื้อ" หลังจากนำเครื่องมือมาใช้แล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง คำถามนี้ช่วยให้ผู้มุ่งหวังได้พิจารณาช่องว่างเหล่านั้น ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะพิจารณาโซลูชันใหม่มากขึ้น
10. อะไรคือการปรับปรุงที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ให้บริการปัจจุบันของคุณได้ทำในปีที่ผ่านมา?
หากพวกเขาตอบคำถามได้ยาก แสดงว่าผู้ให้บริการของพวกเขาไม่ได้คิดค้นหรือปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของพวกเขา ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแนะนำโซลูชันที่คิดล่วงหน้าและสามารถขยายตัวได้เพื่อรองรับความท้าทายทางธุรกิจของพวกเขาได้
การรับรู้ถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น หากต้องการผลักดันข้อตกลงให้ก้าวหน้า คุณจำเป็นต้องเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณ กระบวนการตัดสินใจ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้การอนุมัติล่าช้า
คำถามเกี่ยวกับงบประมาณและการตัดสินใจ 💰
แม้ว่าลูกค้าเป้าหมายจะเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้วก็ตาม การเจรจาอาจหยุดชะงักได้หากคุณไม่เข้าใจความยืดหยุ่นด้านงบประมาณ การอนุมัติภายในองค์กร และข้อกังวลทางการเงินของพวกเขา
คำถามการค้นพบการขายเหล่านี้เผยให้เห็นไม่เพียงแค่ว่าพวกเขาสามารถซื้อได้หรือไม่ แต่ยังรวมถึงวิธีและเวลาที่พวกเขาตัดสินใจซื้อด้วย
11. ทีมของคุณได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับการแก้ไขปัญหานี้ไว้หรือไม่ หรือเป็นงบประมาณที่ยืดหยุ่นได้?
การหารือเกี่ยวกับงบประมาณอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่คำถามนี้ช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปิดใจได้ง่ายขึ้น หากพวกเขาได้จัดสรรเงินทุนไว้แล้ว นั่นหมายความว่าพวกเขากำลังอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจที่ก้าวหน้าแล้ว หากยังไม่ได้จัดสรร คุณสามารถนำการสนทนาไปสู่การอธิบายเหตุผลทางค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพื่อช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากภายในองค์กร
12. คุณเคยสูญเสียงบประมาณสำหรับโครงการแบบนี้มาก่อนหรือไม่? ถ้าเคย เกิดอะไรขึ้น?
งบประมาณไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น—มันเกี่ยวกับจังหวะเวลาและความเสี่ยงด้วย หากพวกเขาเคยถูกดึงเงินทุนมาก่อน พวกเขาก็จะระมัดระวังมากขึ้น การรู้สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับแนวทางของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอการเปิดตัวแบบเป็นระยะ หรือเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่แรก
13. แผนกใดเป็นเจ้าของงบประมาณสำหรับการลงทุนนี้?
ไม่ใช่ทุกการซื้อจะมาจากงบประมาณเดียว บางครั้งเงินทุนจะถูกแบ่งระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายไอที หรือแผนกอื่น หากคุณพบว่ามีเจ้าของงบประมาณหลายคน คุณสามารถช่วยให้พวกเขาประสานงานกันภายในองค์กรแทนที่จะรอการอนุมัติที่ไม่มีวันมาถึง
14. อะไรคือลำดับความสำคัญอื่น ๆ ที่อาจแข่งขันเพื่อเงินงบประมาณนี้?
ลูกค้าเป้าหมายอาจบอกว่าพวกเขามีงบประมาณเพียงพอ—แต่หากมีโครงการเร่งด่วนอื่น (เช่น การจ้างงานหรือการขยายธุรกิจ) ที่ได้รับความสำคัญมากกว่า ข้อตกลงของคุณก็อาจล่มได้ การรู้ว่าตำแหน่งของคุณอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ จะช่วยให้คุณนำเสนอโซลูชันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
15. ใครจะเป็นคนแรกที่คัดค้านการซื้อครั้งนี้?
สิ่งนี้ช่วยระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ซ่อนอยู่ก่อนที่พวกเขาจะปรากฏตัวในนาทีสุดท้าย หากพวกเขาลังเลที่จะตอบ นั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเขายังไม่ได้วางแผนกระบวนการซื้ออย่างครบถ้วนด้วยตัวเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้
การเปิดเผยอุปสรรคทางการเงินและการตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย การเข้าใจว่าใครเป็นผู้ควบคุมงบประมาณ วิธีการจัดสรร และความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อตกลงล้มเหลว จะช่วยให้คุณจัดการกับข้อคัดค้านได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น
คำถามเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการภายในและขั้นตอนการทำงาน 📜
การดำเนินงานภายในของลูกค้านำมาซึ่งการกำหนดว่าพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพหรือกำลังดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพ ทีมหลายทีมปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาว
คำถามเหล่านี้ช่วยเปิดเผยช่องว่างในกระบวนการ ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน และโอกาสในการทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ทำให้การสนทนาดูเหมือนการสอบสวน
16. ส่วนใดของกระบวนการทำงานของคุณที่ต้องการการอนุมัติมากที่สุด และมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?
หลายธุรกิจประสบปัญหาคอขวดในการอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้าหรือการตรวจสอบซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น หากลูกค้าเป้าหมายยอมรับว่าธุรกิจของพวกเขาประสบปัญหาความล่าช้าบ่อยครั้ง นั่นถือเป็นสัญญาณว่าพวกเขาต้องการระบบอนุมัติและระบบความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
17. งานถูกทบทวนหรือทำใหม่บ่อยแค่ไหนเนื่องจากความเข้าใจผิด?
งานซ้ำซ้อนคือตัวการซ่อนเร้นที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน หากพวกเขาพูดถึงโครงการที่ต้องเริ่มใหม่ เจ้าของงานที่ไม่ชัดเจน หรือคำสั่งที่ขัดแย้งกัน นั่นบ่งชี้ถึงปัญหาในการทำงานร่วมกันและการจัดทำเอกสารที่ต้องได้รับการแก้ไข
18. ทีมของคุณใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวอะไรบ้างที่ไม่ควรจำเป็น?
การแก้ปัญหาชั่วคราวมักบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ หากทีมต้องอัปเดตเครื่องมือหลายตัวด้วยตนเอง คัดลอกข้อมูลระหว่างระบบ หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบ กระบวนการของพวกเขายังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด สิ่งนี้ช่วยเน้นให้เห็นถึงพื้นที่ที่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติหรือเครื่องมือที่ดีกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
19. หากคุณต้องขยายกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณให้รองรับปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สิ่งใดจะเสียหายก่อน?
คำถามนี้เปลี่ยนการสนทนาจากความท้าทายในปัจจุบันไปสู่ความเสี่ยงในอนาคต หากพวกเขาตระหนักว่าระบบของตนไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะค้นหาโซลูชันที่สามารถขยายได้มากขึ้นในตอนนี้แทนที่จะรอให้เกิดวิกฤต
20. ทีมของคุณจัดการกับคำขอเร่งด่วนอย่างไร และอะไรที่มักทำให้งานล่าช้า?
งานเร่งด่วนสามารถเปิดเผยจุดอ่อนในกระบวนการทำงานได้ หากพวกเขาอธิบายงานที่ทำในนาทีสุดท้ายว่าวุ่นวาย ไม่มีโครงสร้าง หรือคาดเดาไม่ได้ นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความจำเป็นในการติดตามงาน การจัดการลำดับความสำคัญ และการทำงานอัตโนมัติที่ดีขึ้น
บางครั้งคุณควรเตรียมคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ไว้บ้างด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณโน้มน้าวใจลูกค้าได้ดีขึ้น
นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานที่อาจช่วยให้คุณเข้าใจปัญหานี้ได้ดียิ่งขึ้น 👇
21. ความล้มเหลวของกระบวนการที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมของคุณเคยประสบในหกเดือนที่ผ่านมาคืออะไร?
แทนที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยทั่วไป คำถามนี้จะบังคับให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์เฉพาะ หากพวกเขาประสบปัญหาในการพลาดกำหนดเวลา การสื่อสารผิดพลาด หรือความไม่มีประสิทธิภาพที่สำคัญ นี่จะเป็นโอกาสที่จะพูดคุยถึงวิธีที่โซลูชันของคุณสามารถป้องกันปัญหานั้นได้
22. หากคู่แข่งของคุณกำลังดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พวกเขากำลังทำอะไรที่แตกต่างออกไป?
สิ่งนี้เปลี่ยนกรอบความคิดของพวกเขาจากการสะท้อนภายในไปสู่การตระหนักถึงการแข่งขัน หากพวกเขาตอบได้ยาก นั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่ได้ประเมินการปรับปรุงกระบวนการอย่างจริงจัง ซึ่งทำให้เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแนะนำแนวทางที่ซับซ้อนมากขึ้น
เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารับรู้ถึงประสิทธิภาพที่ต่ำของกระบวนการด้วยตนเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและค้นหาโซลูชันใหม่ ๆ มากขึ้น คำถามเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตระหนักถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถก้าวหน้าได้
คำถามเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจ 🎯
เป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าเป้าหมายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ, ลำดับความสำคัญ, และตัวชี้วัดความสำเร็จระยะยาวของพวกเขา หากคุณไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังพยายามบรรลุอะไรอย่างแท้จริง คุณเสี่ยงที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในลักษณะที่ไม่เชื่อมโยงกับพวกเขา
คำถามการค้นพบการขายที่ดีที่สุดเปิดเผยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ ช่วยจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มที่สำคัญ และวางตำแหน่งโซลูชันของคุณให้เป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จ
23. โครงการธุรกิจสำคัญใดที่กำลังได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับทีมของคุณในขณะนี้?
บริษัทมักต้องจัดการกับหลายความสำคัญ แต่มีเพียงหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างแท้จริง คำถามนี้จะช่วยเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถปรับแนวทางของคุณให้สอดคล้องและสนับสนุนโครงการเร่งด่วนที่สุดของพวกเขาได้
24. มีการเปลี่ยนแปลงภายในอะไรบ้าง (การจ้างงาน, การปรับโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของคุณ?
เป้าหมายทางธุรกิจมีการพัฒนาตามพลวัตภายในองค์กร หากองค์กรกำลังขยายตัว ปรับโครงสร้าง หรือนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความต้องการใหม่ ๆ ที่โซลูชันของคุณสามารถตอบสนองได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือที่จำเป็นในชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ
25. ทีมผู้นำของคุณนิยามความสำเร็จสำหรับโครงการนี้อย่างไร?
นี่ไม่ใช่แค่เป้าหมายส่วนตัวของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเจาะลึกถึงสิ่งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริงให้ความสำคัญ หากผู้บริหารของพวกเขาให้ความสำคัญกับการประหยัดต้นทุน ประสิทธิภาพ หรือ การเติบโตของรายได้ คุณสามารถปรับข้อเสนอคุณค่าของคุณให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้นำได้
26. คุณรู้สึกว่าคู่แข่งของคุณกำลังแซงหน้าไปในด้านใดบ้าง และสิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของคุณอย่างไร?
ความท้าทายที่เกิดจากคู่แข่งมักเร่งการตัดสินใจซื้อ หากพวกเขารู้สึกว่ากำลังล้าหลังในด้านประสิทธิภาพ ประสบการณ์ของลูกค้า หรือความสามารถในการขยายธุรกิจ คุณสามารถนำเสนอโซลูชันของคุณในฐานะข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพื่อให้พวกเขาตามทัน
27. หากคุณต้องบรรลุเป้าหมายของคุณให้เร็วขึ้นสองเท่า อะไรจะต้องเปลี่ยนแปลง?
สิ่งนี้บังคับให้ผู้มุ่งหวังต้องท้าทายกลยุทธ์ปัจจุบันของพวกเขาและระบุจุดคอขวดในกระบวนการ หากพวกเขายอมรับว่าความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ข้อจำกัดด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือที่ล้าสมัยเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาล่าช้า คุณสามารถนำเสนอโซลูชันของคุณในฐานะตัวเร่งให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นได้
โดยการเปิดเผยปัจจัยที่แท้จริงเบื้องหลังเป้าหมายทางธุรกิจ คุณสามารถก้าวข้ามความต้องการที่ผิวเผินและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของพวกเขา เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นวิธีที่โซลูชันของคุณช่วยให้พวกเขาดำเนินการตามลำดับความสำคัญสูงสุดได้ การสนทนาด้านการขายจะเปลี่ยนจาก "มีไว้ก็ดี" เป็น "ต้องมี"
กระบวนการค้นพบการขาย
กระบวนการค้นพบการขายที่ยอดเยี่ยมคือการนำทางบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้มุ่งหวังเปิดใจเกี่ยวกับความท้าทายที่แท้จริงของพวกเขา เมื่อทำอย่างถูกต้อง มันจะช่วยให้คุณคัดกรองลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้น สร้างความไว้วางใจ และเตรียมการเจรจาที่แข็งแกร่งขึ้น—โดยไม่ทำให้บทสนทนาดูเหมือนการสอบสวน
นี่คือวิธีการจัดการโทรค้นหาการขายที่ช่วยให้ดีลก้าวหน้า:
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมตัวก่อนการโทรเพื่อทำความรู้จักกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ตัวแทนขายที่ดีที่สุดจะไม่มาโทรถามคำถามที่พวกเขาสามารถค้นหาได้ทาง Google การค้นพบเริ่มต้นก่อนการโทร และการวิจัยที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการสนทนาที่ราบรื่นกับทางตัน
เตรียมตัวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?
- ศึกษาข้อมูลบริษัทของพวกเขา: ดูเว็บไซต์ของพวกเขา, ข่าวประชาสัมพันธ์, LinkedIn และข่าวสารล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจจุดมุ่งเน้นทางธุรกิจและความท้าทายของพวกเขา
- ทบทวนบทบาทของพวกเขา: CFO ให้ความสำคัญกับสิ่งที่แตกต่างจากผู้จัดการฝ่ายขาย—รู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับพวกเขา
- ตรวจสอบการโต้ตอบในอดีต: หากพวกเขาเคยมีส่วนร่วมกับเนื้อหาทางการตลาดหรือเคยมีการสนทนากันมาก่อน ให้ใช้บริบทนั้นให้เกิดประโยชน์
ทำไมมันถึงสำคัญ: การมาพร้อมกับการเตรียมตัวทำให้คุณดูเฉียบแหลม และช่วยให้คุณข้ามคำถามผิวเผินไปได้ ทำให้คุณสามารถดำดิ่งสู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้โดยตรง
👀 คุณรู้หรือไม่? การเริ่มต้นการโทรขายด้วย "คุณเป็นอย่างไรบ้าง?" แทนที่จะเป็น "สวัสดีครับ/ค่ะ คุณสบายดีไหม?"สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณได้ถึง 660%
การเริ่มต้นที่เป็นมิตรนี้ทำหน้าที่เป็นการขัดจังหวะรูปแบบ ทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหยุดและสนใจ เนื่องจากพวกเขาอาจสงสัยว่าคุณเคยพบกันมาก่อนหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2: เตรียมความพร้อมสำหรับการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ
การโทรเพื่อทำความรู้จักไม่ควรรู้สึกเหมือนการสอบสวน—ควรรู้สึกเหมือนการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและสองทาง. นาทีแรก ๆ จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะสนใจหรือแค่รอให้การโทรจบลง.
คุณกำหนดโทนที่เหมาะสมได้อย่างไร?
- ทำลายความเงียบอย่างเป็นธรรมชาติ: แทนที่จะพูดคุยเรื่องทั่วไป ให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง—"ฉันเห็นทีมของคุณเพิ่งขยายตัวเมื่อเร็วๆ นี้ การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้าง?"
- ปรับความคาดหวังให้ตรงกัน: "นี่คือสิ่งที่ฉันอยากพูดคุย—เป้าหมายของคุณ, ความท้าทายที่คุณเผชิญ, และวิธีที่เราอาจช่วยได้ คุณคิดว่าดีไหม?"
- ทำให้ชัดเจนว่าเกี่ยวกับพวกเขา: แสดงให้เห็นว่าคุณมุ่งเน้นที่ธุรกิจของพวกเขา ไม่ใช่การนำเสนอของคุณ
ทำไมจึงสำคัญ: การเริ่มต้นที่แข็งแกร่งทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการรับฟัง ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาเปิดใจมากขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายของพวกเขา
ขั้นตอนที่ 3: เปิดเผยจุดเจ็บปวดของลูกค้าเป้าหมาย
นี่คือที่ที่งานจริงเกิดขึ้น กระบวนการค้นพบที่ดีไม่ได้เพียงแค่รวบรวมคำตอบผิวเผิน มันเจาะลึกถึง "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังปัญหา
กลยุทธ์สำคัญในการค้นหาจุดเจ็บปวดที่แท้จริง
- เริ่มต้นให้กว้าง แล้วค่อยเจาะจง: "ตอนนี้คุณเจอความท้าทายอะไรใหญ่ที่สุดกับ [X]?" "มันส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างไรบ้าง?"
- "อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณกับ [X] ในตอนนี้?"
- "นั่นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างไรบ้าง?"
- ถามถึงผลกระทบ: "ค่าใช้จ่ายของการปล่อยปัญหานี้ไว้โดยไม่แก้ไขคืออะไร?" "สิ่งนี้ส่งผลต่อลูกค้าหรือทีมภายในของคุณอย่างไร?"
- "ค่าใช้จ่ายของการไม่แก้ไขปัญหานี้คืออะไร?"
- "สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของคุณหรือทีมภายในอย่างไร?"
- ระบุอุปสรรคในอดีต: "คุณเคยพยายามแก้ไขปัญหานี้มาก่อนหรือไม่? เกิดอะไรขึ้น?"
- "อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณกับ [X] ในตอนนี้?"
- "นั่นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างไรบ้าง?"
- "ค่าใช้จ่ายของการไม่แก้ไขปัญหานี้คืออะไร?"
- "สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของคุณหรือทีมภายในอย่างไร?"
ทำไมจึงสำคัญ: ผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่ยังไม่ได้คิดอย่างรอบคอบถึงความลึกซึ้งของปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญ การช่วยให้พวกเขาเห็นผลกระทบที่ใหญ่กว่าจะสร้างความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 4: ทำความเข้าใจโซลูชันปัจจุบันและช่องว่างของพวกเขา
แม้ว่าลูกค้าเป้าหมายจะกำลังประสบปัญหาอยู่ พวกเขาก็กำลังใช้บางสิ่งบางอย่างในการจัดการปัญหานั้นอยู่แล้ว งานของคุณคือการค้นหาว่าทางออกที่พวกเขากำลังใช้อยู่มีข้อบกพร่องตรงไหน
คำถามเพื่อประเมินการตั้งค่าปัจจุบันของพวกเขา
- "คุณชอบอะไรเกี่ยวกับระบบปัจจุบันของคุณ และอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจ?"
- "ทีมของคุณใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่าไร?"
- "ครั้งสุดท้ายที่คุณคิดถึงทางเลือกอื่นคือเมื่อไหร่?"
ทำไมมันถึงสำคัญ: หากพวกเขาตระหนักว่าระบบปัจจุบันของพวกเขาไม่ทำงาน พวกเขาจะเปิดใจมากขึ้นที่จะพิจารณาทางเลือกอื่น
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบคุณสมบัติของดีลและระบุปัจจัยในการตัดสินใจ
การค้นพบไม่ได้เป็นเพียงการเข้าใจปัญหาของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการค้นหาว่าข้อตกลงนี้เป็นของจริงหรือไม่ ก่อนที่คุณจะลงทุนเวลาในการทำข้อเสนอ ให้แน่ใจว่าโอกาสนี้มีความมั่นคง
คำถามคุณสมบัติที่สำคัญ
- งบประมาณ: "มีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้วสำหรับการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มเติม?"
- ไทม์ไลน์: "นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนในตอนนี้ หรือเป็นเพียงสิ่งที่คุณกำลังศึกษาไว้สำหรับอนาคต?"
- กระบวนการตัดสินใจ: "ใครอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนี้?"
ทำไมถึงสำคัญ: หากข้อตกลงไม่เป็นจริง คุณต้องรู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลา
ขั้นตอนที่ 6: จัดเตรียมขั้นตอนถัดไปและกำหนดการติดตามผล
ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวแทนขายทำ? การจบการโทรค้นหาข้อมูลโดยไม่มีขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน หากคุณไม่กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ข้อตกลงจะหยุดชะงัก
จะห่อของให้ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างไร?
- สรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้: "ดูเหมือนว่า [ปัญหา] กำลังทำให้คุณช้าลง และคุณกำลังมองหา [วิธีแก้ไข] ใช่ไหม?"
- กำหนดขั้นตอนถัดไป: "ขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผลคือ [การสาธิต, การเสนอข้อเสนอ, การตรวจสอบภายใน]. คุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหม?"
- กำหนดการติดตามผลทันที: "เรามาใส่ไว้ในปฏิทินตอนนี้เลยในขณะที่เรายังอยู่ที่นี่—[วันที่/เวลา] นี้สะดวกไหม?"
ทำไมจึงสำคัญ: การปิดการขายอย่างมีโครงสร้างช่วยให้เกิดความต่อเนื่องของแรงผลักดัน แทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างค้างคา
กระบวนการค้นหาความต้องการในการขายที่แข็งแกร่งไม่ได้รู้สึกเหมือนการท่องจำบทสนทนา แต่จะรู้สึกเหมือนการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและขับเคลื่อนด้วยคุณค่า เมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะไม่เพียงแค่ค้นพบสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายต้องการเท่านั้น แต่ยังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนออีกด้วย
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนการขายฟรีในรูปแบบ Word, Excel และ ClickUp
การใช้ ClickUp เพื่อการจัดการการโทรค้นหา
การโทรค้นพบที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ต้องอาศัยการเตรียมตัวอย่างมีโครงสร้าง ความสามารถในการปรับตัวแบบเรียลไทม์ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ หากคุณยังคงจัดการกับสเปรดชีต โน้ตที่กระจัดกระจาย และการติดตามผลด้วยตนเอง คุณไม่ได้แค่เสียเวลา—คุณกำลังสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp คุณสามารถปรับกระบวนการทุกขั้นตอนของการโทรค้นหา ตั้งแต่การเตรียมตัว การดำเนินการ ไปจนถึงการวิเคราะห์หลังการโทร ให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการสร้างความสัมพันธ์และปิดการขาย
รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายก่อนการโทร
การเข้าร่วมการโทรโดยไม่มีบริบทเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลวClickUp CRMช่วยให้การโทรค้นหาของคุณเริ่มต้นด้วยความชัดเจนครบถ้วน ลดการคาดเดา ช่วยคุณจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมดในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลอีกต่อไป
- ติดตามสถานะของดีล, บทสนทนาที่ผ่านมา, และปัญหาสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- จัดเก็บและจัดระเบียบข้อเสนอ, การบันทึกการโทร, และบันทึกการค้นพบ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามผลไม่หลุดรอดไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายงาน CRM สำหรับทีมขายของคุณ?
เตรียมตัวให้ฉลาดขึ้นด้วย ClickUp Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ทุกการโทรเพื่อค้นพบที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวอย่างรอบคอบ แทนที่จะวุ่นวายกับเครื่องมือหลายอย่าง ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อร่าง ปรับปรุง และแชร์รายการคำถามที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
- สร้างแม่แบบคำถามตามหมวดหมู่ที่ครอบคลุมปัญหา จุดตัดสินใจ และงบประมาณ
- แชร์เอกสารกับทีมของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และข้อมูลร่วมกัน
- ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างคำถามติดตามผลตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าสู่การโทรค้นหาทุกครั้งอย่างพร้อมสรรพ ไม่มีอะไรให้ประหลาดใจ มีแต่กลยุทธ์เท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเนื้อหาเพื่อเสริมการขาย?
จัดระเบียบงานและรายการตรวจสอบให้เป็นระบบ
การโทรค้นหาข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงการถามคำถามเท่านั้น แต่ยังต้องการการดำเนินการที่เป็นระบบด้วยClickUp TasksและClickUp Checklistsช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยก่อนการโทรไปจนถึงการติดตามผลหลังการโทร
- มอบหมายการโทรค้นหาข้อมูลให้กับตัวแทนพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและระดับความสำคัญ
- ใช้รายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคำถามสำคัญใดถูกมองข้าม
- ตั้งค่าแม่แบบการโทรค้นพบที่สามารถใช้ซ้ำได้สำหรับกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและสามารถขยายได้
ด้วยการมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ ทีมของคุณจะทำงานได้ตามแผนทุกครั้ง
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการสื่อสารทีมและ AI ผู้จดบันทึก
การโทรเพื่อค้นหาข้อมูลจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึกจะถูกแบ่งปัน การตัดสินใจจะพัฒนา และขั้นตอนต่อไปจำเป็นต้องได้รับการยืนยันClickUp Chatช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทันที รักษาแรงผลักดันให้คงอยู่
- โพสต์ข้อสรุปจากการโทรอย่างรวดเร็วและแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็น
- รับข้อเสนอแนะจากผู้จัดการแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของดีล
- เก็บการสนทนาไว้ในที่เดียวแทนที่จะกระจัดกระจายในกระทู้ Slack หรืออีเมลที่สูญหาย
ด้วยClickUp AI Notetaker คุณสามารถจับภาพ สรุป และดึงข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีรายละเอียดสำคัญหลุดรอดไป เปลี่ยนบทสนทนาสดให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องบันทึกทุกอย่างด้วยตนเอง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจดบันทึกการประชุม?
วิเคราะห์ข้อมูลการโทรเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
การโทรค้นหาข้อมูลเชิงลึกสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แต่หากคุณไม่ได้ติดตามแนวโน้ม คุณกำลังพลาดโอกาสในการปรับปรุงแนวทางของคุณClickUp Dashboardsช่วยเปลี่ยนข้อมูลการโทรให้เป็นกลยุทธ์การขาย
- ติดตามอัตราส่วนการโทรถึงปิดการขาย, ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย, และความคืบหน้าของดีล
- ระบุรูปแบบในการโทรที่ประสบความสำเร็จเพื่อปรับปรุงกระบวนการค้นพบของคุณ
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการโค้ชการขาย
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล คุณสามารถปรับปรุงทุกการโทรและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ตัวแทนขายที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่ถามคำถามที่ดีเท่านั้น พวกเขายังรักษาความเป็นระเบียบ ติดตามข้อมูลเชิงลึก และติดตามผลได้อย่างราบรื่น ด้วย ClickUp กระบวนการค้นพบการขายทั้งหมดของคุณจะกลายเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด มีโครงสร้าง และมีประสิทธิภาพสูง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการโทรค้นหาลูกค้าใหม่
แม้แต่กระบวนการค้นหาการขายที่มีโครงสร้างดีที่สุดก็สามารถล้มเหลวได้หากไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงจะติดตามผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงวิธีการขาย และปรับเปลี่ยนตามข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการโทรในอดีต
นี่คือวิธีการปรับปรุงกระบวนการค้นหาของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสทางการขายให้สูงสุด
1. ปรับคำถามการค้นหาให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
ไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายทุกคนที่พร้อมจะซื้อทันที บางคนอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการซื้อ ในขณะที่บางคนกำลังมองหาโซลูชันใหม่โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถคัดกรองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องปรับคำถามในการค้นหาข้อมูลการขายให้เหมาะสมกับกระบวนการซื้อของแต่ละบุคคล
- ใช้คำถามปลายเปิด เพื่อค้นหาความเร่งด่วนของพวกเขา: "อะไรที่ทำให้คุณต้องการหาทางแก้ไขตอนนี้?"
- ระบุตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในเส้นทางการขาย: "คุณกำลังเปรียบเทียบผู้ขายอยู่ หรือคุณได้คัดเลือกตัวเลือกให้แคบลงแล้ว?"
- เข้าใจกระบวนการตัดสินใจภายใน: "ใครอื่นที่ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อครั้งนี้?"
ทำไมจึงสำคัญ: การปรับการสนทนาด้านการขายให้สอดคล้องกับความพร้อมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าช่วยให้คุณคาดการณ์ข้อโต้แย้งและหลีกเลี่ยงการนำเสนอขายก่อนเวลาอันควร
2. ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขาย
การโทรพบลูกค้าครั้งเดียวที่ประสบความสำเร็จอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ แต่การเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงเกิดจากการวิเคราะห์รูปแบบการโทรขายหลายๆ ครั้ง ผู้นำฝ่ายขายที่ดีที่สุดใช้การพยากรณ์ยอดขายและการวิเคราะห์ท่อการขายเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การขายของทีมให้ดียิ่งขึ้น
- ติดตามเหตุผลของการชนะ/แพ้: ระบุข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นซ้ำและปรับปรุงข้อเสนอคุณค่าของคุณให้เหมาะสม
- ติดตามแนวโน้มในข้อมูลของกระบวนการขาย: อุตสาหกรรมหรือขนาดของบริษัทใดที่มีการตอบสนองต่อคำถามในระหว่างการโทรค้นหาการขายได้ดีกว่ากัน?
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการโทรค้นหาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถระบุช่องว่างในการสนทนาและแนะนำคำถามติดตามผลตามคำตอบของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
เหตุใดจึงสำคัญ: การติดตามความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญในหลายกลุ่มเป้าหมายช่วยให้ทีมของคุณปรับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบแบบสอบถามฟรีสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างการฝึกอบรมตัวแทนขายด้วยการรีวิวการโทรจริง
แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มีประสบการณ์ก็สามารถปรับปรุงกระบวนการค้นหาการขายของตนได้โดยการทบทวนการโทรในอดีต ผู้จัดการขายชั้นนำใช้การวิเคราะห์การโทรเพื่อปรับปรุงคำถามที่เจาะลึกและทักษะการฟังอย่างมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมการทบทวนตนเอง: ตัวแทนขายควรฟังการโทรของตนเองและประเมินว่าพวกเขาได้สร้างข้อเสนอคุณค่าที่น่าสนใจหรือไม่
- จัดให้มีการประชุมให้ข้อเสนอแนะแบบทีม: การทบทวนการโทรร่วมกันช่วยให้ค้นพบโอกาสที่พลาดไปในบทสนทนากับลูกค้าที่มีศักยภาพ
- มุ่งเน้นการฟังอย่างตั้งใจ: ตัวแทนได้นำการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือพลาดความคาดหวังที่สำคัญของลูกค้าเป้าหมาย?
เหตุใดจึงสำคัญ: การดำเนินการสนทนาค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็น
4. ปรับปรุงการติดตามการขายเพื่อเพิ่มการก้าวหน้าของดีล
การโทรพบลูกค้าครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จจะไม่มีความหมายหากไม่มีกลยุทธ์การติดตามผลที่เป็นระบบ ข้อตกลงจำนวนมากต้องหยุดชะงักเมื่อตัวแทนขายไม่สามารถให้ขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- ปรับการติดตามผลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล: อ้างอิงถึง ความท้าทายทางธุรกิจของกลุ่มเป้าหมาย และ กระบวนการปัจจุบันของพวกเขา
- ส่งข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง: แบ่งปันเนื้อหาหรือกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับ ความท้าทายทางธุรกิจ ของพวกเขา
- ชี้แจงขั้นตอนถัดไปในเส้นทางการขายของพวกเขา: แทนที่จะเป็นการติดตามผลทั่วไป ให้เสนอคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการต่อไป
ทำไมจึงสำคัญ: แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการติดตามการโทรช่วยผลักดันโอกาสทางการขายให้ก้าวหน้า แทนที่จะปล่อยให้ข้อตกลงค้างคาอยู่
คำถามการค้นพบการขายที่ดีที่สุดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น. เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณอย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ ปรับตัว และปรับปรุงวิธีการที่คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง.
การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การปรับปรุงคำถามในการค้นหา และการเสริมสร้างแนวทางการขายของคุณ สามารถเพิ่มผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จและเร่งความก้าวหน้าของวงจรการขายได้ กระบวนการค้นหาการขายที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างดีจะนำไปสู่การปิดการขายมากขึ้น อัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น และความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว
⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
เชี่ยวชาญการค้นพบการขายเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
กระบวนการค้นหาข้อมูลการขายที่ดำเนินการอย่างดีช่วยให้ตัวแทนขายค้นพบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่มีศักยภาพ ปรับแนวทางขายให้สอดคล้อง และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ การถามคำถามค้นหาข้อมูลการขายที่ถูกต้อง การใช้คำถามเชิงลึก และการแสดงความสนใจอย่างแท้จริง จะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้มากกว่าการเป็นเพียงพนักงานขายคนหนึ่ง
เริ่มปรับปรุงกระบวนการค้นพบของคุณวันนี้ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง!