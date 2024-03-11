คำถามสำหรับการค้นพบลูกค้าเพื่อเข้าใจตลาดและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเต็มที่

สมมติว่าคุณต้องการปลูกต้นไม้ คุณจะไม่ได้ทำบนผืนดินแรกที่คุณพบเจอใช่ไหม?
คุณจะต้องทำการค้นคว้าข้อมูลก่อน—หาดินที่อุดมสมบูรณ์และระบายน้ำได้ดี และสำรวจหาทำเลที่รับประกันแสงแดดที่เหมาะสมที่สุด นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ความพยายามในการปลูกของคุณเกิดผล 🍎
ในทำนองเดียวกัน คุณคงไม่สร้างผลิตภัณฑ์โดยไม่ทำการวิจัยว่าลูกค้าต้องการอะไร การค้นพบลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเกิดผล เช่น ให้คุณค่าแก่ลูกค้าที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จทางการเงินและตลาด
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วิธีที่คุณเข้าหาการสัมภาษณ์การค้นพบลูกค้าสามารถชี้นำคุณไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้องได้ คุณต้องถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อดึงข้อมูลที่สำคัญเพียงพอสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณ
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปัน คำถามค้นหาลูกค้า ที่เราใช้เป็นประจำ เพื่อช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงโซลูชันที่มีอยู่ นอกจากนี้คุณยังจะพบเคล็ดลับและเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการค้นหาของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คำถามการค้นพบลูกค้าคืออะไร?
คำถามการค้นหาลูกค้าคือคำถามที่คุณถามลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเพื่อค้นหาและเข้าใจความต้องการของพวกเขา—โดยเฉพาะความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่ละอย่างเรียกว่า จุดเจ็บปวด
จุดเจ็บปวดช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับตลาด ประเมินลักษณะของผู้ใช้กลุ่มแรก และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสิ่งที่ทั้งมีประโยชน์และได้รับการตอบรับที่ดี 💗
การค้นพบลูกค้า: แนวคิดและกระบวนการ
การค้นพบลูกค้าคือกระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีที่สุด กระตุ้นการมีส่วนร่วม และขายได้ดี
โดยปกติแล้ว กระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการสร้างบุคลิกภาพผู้ใช้ (user persona) ที่สะท้อนถึงกลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่มหนึ่งและแสดงถึงความต้องการทั้งในเชิงหน้าที่และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณจะใช้คำถามเพื่อการค้นพบข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ซื้อจริงและปรับปรุงบุคลิกภาพผู้ใช้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระหว่างกระบวนการ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันกับทีมพัฒนาที่ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กระบวนการค้นพบไม่ได้หยุดอยู่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า และปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อรักษาลูกค้าของคุณไว้
เคล็ดลับ: ใช้ เทมเพลต ClickUp ฟรี เพื่อทำให้กระบวนการค้นพบลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเทมเพลตส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถค้นหาเอกสารที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 1,000 รายการพร้อมฟีเจอร์การจัดการข้อมูลในตัว เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUpเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบคำตอบจากการวิจัยตลาดและแบบสำรวจไว้ในที่เดียว
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้นพบลูกค้าและการค้นพบผลิตภัณฑ์
การค้นหาลูกค้าและการค้นหาผลิตภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น แต่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ในขณะที่จุดประสงค์ของการค้นพบลูกค้าคือการเข้าใจความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายของคุณ การค้นพบผลิตภัณฑ์คือการ ระบุผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น นอกจากนี้ยังเน้นไปที่วิธีการ—วิธีการที่คุณควรใช้ในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และทำให้มันยังคงมีความเกี่ยวข้อง
วิธีการค้นพบลูกค้าทั่วไป
คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าได้หลายวิธี:
- โดยตรงจากลูกค้า: บันทึกปัญหาของลูกค้าโดย: สัมภาษณ์ลูกค้าแบบสดทั้งรายบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย แจกแบบฟอร์มความคิดเห็นทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ใช้การฟังทางสังคมเพื่อติดตามการสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ดำเนินการสัมภาษณ์ลูกค้าแบบสดกับบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย
- การแจกแบบฟอร์มความคิดเห็นทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
- การใช้การฟังทางสังคมเพื่อติดตามการหารือออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าของคุณ
- ผ่านการค้นพบภายใน: ขอข้อมูลเชิงลึกจากทีมขายและตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำทุกวัน
- ผ่านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์:เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์หลายตัวมีคุณสมบัติเช่นการบันทึกเซสชั่นและแผนที่ความร้อนเพื่อช่วยคุณมองเห็นการเดินทางของลูกค้า, ติดตามรูปแบบการใช้งาน, และตรวจจับปัญหา
- โดยการวิเคราะห์คู่แข่งและแนวโน้มของอุตสาหกรรม: ค้นหาว่าคู่แข่งหลักและผู้นำในอุตสาหกรรมของคุณกำลังทำอะไรอยู่และเพราะเหตุใด พยายามที่จะมอบคุณค่าที่เท่าเทียมกัน (หรือมากกว่า) และคิดหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของพวกเขา
คำถามผู้เชี่ยวชาญสำหรับการค้นพบลูกค้าที่ควรถาม
ใน สี่ส่วนต่อไปนี้ เราจะแนะนำคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำซึ่งคุณสามารถถามลูกค้าที่มีศักยภาพ (ทั้งแบบพบหน้าหรือออนไลน์) เพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำถามเหล่านี้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณได้
1. คำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของลูกค้า, บทบาท, และงานที่ทำเป็นประจำ
ถามคำถามปลายเปิดเหล่านี้เพื่อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้อย่างไร:
- งานปัจจุบันของคุณคืออะไรและงานหลักของคุณคืออะไร?: คำตอบของคำถามสำคัญนี้จะช่วยกำหนดแนวคิดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ มันเผยให้เห็นบริบทที่ผลิตภัณฑ์จะถูกใช้งานบ่อยที่สุด
- ปัญหาหลักของคุณในตอนนี้คืออะไร?: ความท้าทายที่ลูกค้าประสบอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงจุดที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ ผลิตภัณฑ์ของคุณควรแก้ไขปัญหาเฉพาะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเผชิญเมื่อพยายามทำหน้าที่ของคุณ?: แม้ว่าคำถามนี้จะคล้ายกับคำถามก่อนหน้า แต่สามารถเปิดเผยปัญหาที่ไม่ชัดเจนในทันที ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแนวทางแก้ไขที่ครอบคลุมได้
2. คำถามเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้ว
เพื่อเข้าใจสินค้าที่คุณกำลังแข่งขันอยู่ ให้ถามคำถามต่อไปนี้:
- เครื่องมือใดที่คุณใช้ในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ?: ด้วยคำถามนี้ คุณสามารถระบุคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของคุณได้ เป้าหมายของคุณคือการเสริมเครื่องมือที่มีอยู่หรือเหนือกว่าด้วยการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- คุณไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับโซลูชันที่คุณได้ลองใช้?: คำตอบของคำถามนี้จะชี้ให้เห็นจุดอ่อนของคู่แข่งของคุณอย่างชัดเจน คุณจะรู้ว่าควรระวังข้อผิดพลาดใดและควรให้ความสนใจกับฟีเจอร์ใหม่ใดที่เป็นโอกาสเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ
เคล็ดลับ: คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าได้อย่างไร? ใช้เทมเพลตติดตามคู่แข่งของ ClickUpเพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และราคาของคู่แข่งของคุณ
3. คำถามที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ
เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมสำหรับการทดลองใช้ ให้ใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเบื้องต้น:
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่ายเพียงใด?: ความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการเข้าถึงเป็นเกณฑ์แรกที่ผู้ใช้จะตัดสิน หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้ใช้จำนวนมากจะหมดความสนใจในการสำรวจผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ว่าจำนวนหรือคุณภาพของฟีเจอร์จะมีมากเพียงใดก็ตาม
- มีฟีเจอร์ใหม่ใดบ้างที่คุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์นี้มี?: คำถามนี้เปิดเผยฟีเจอร์ที่คุณอาจพลาดไปหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมที่คุณควรรวมไว้
- หากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ คุณอยากให้เปลี่ยนแปลงอะไร?: ถามว่าคุณลักษณะใดที่ลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะต้องการปรับเปลี่ยน และจดบันทึกเหตุผลของความไม่สะดวก
4. คำถามเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอื่น ๆ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่อไปนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
- คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้านี้ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของคุณมากน้อยเพียงใด?: คำถามนี้ช่วยให้คุณสามารถวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ได้
- คุณได้ลองวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?: เข้าใจสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้ยังเปิดเผยเกณฑ์เฉลี่ยของผู้ใช้ในการประเมินผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนั้น
- มีฟีเจอร์ใดบ้างที่คุณไม่ได้ใช้งาน?: แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณควรมีความครอบคลุม แต่ก็ควรมีความเรียบง่ายด้วย หากฟีเจอร์ใดไม่สร้างคุณค่า คุณควรปรับปรุงหรือตัดออก อย่างไรก็ตาม โปรดระมัดระวัง บางครั้งสาเหตุของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฟีเจอร์เอง แต่เป็นวิธีการนำไปใช้ ในกรณีนั้น เพียงแค่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
- มีอะไรที่สามารถทำให้คุณหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้บ้าง?: คำถามนี้มีคุณค่าเพราะช่วยระบุสัญญาณเตือนที่ควรระวัง มันช่วยให้คุณสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น
เมื่อใดควรดำเนินการสัมภาษณ์การค้นพบลูกค้า
คำถามสำหรับการค้นหาลูกค้าควรถูกถาม ตลอดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีตัวแปรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากมายที่อาจส่งผลต่อความชอบของลูกค้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินความคิดเห็นของพวกเขาอย่างต่อเนื่องและเริ่มดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ในระยะก่อนเปิดตัว ให้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของคุณ—คำถามในการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาลูกค้าที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ จะช่วยทดสอบสมมติฐานของคุณ
เมื่อคุณทราบแล้วว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการสร้างต้นแบบ ขอความคิดเห็นจากลูกค้าอีกครั้งเมื่อคุณสร้างเวอร์ชันแรกของผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้ช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้ดีเพียงใด และดูและรู้สึกถูกต้องหรือไม่
หลังจากเปิดตัว วัตถุประสงค์ของคำถามเหล่านี้คือการให้แนวทางสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการประสบความสำเร็จของลูกค้า คุณสามารถทำได้:
- ปรับแต่งคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ใช้
- แก้ไขปัญหาที่คุณอาจมองข้ามไปก่อนหน้านี้
- จัดการกับความท้าทายในการใช้งานที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้
การค้นหาลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะสามารถเข้าใจกลุ่มผู้ใช้ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม หรือมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น
หากคุณออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณโดยคำนึงถึงลูกค้า คุณจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะเหมาะสมกับตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คุณยังจะวางรากฐานสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างการบอกต่อแบบปากต่อปากได้อีกด้วย 🗣️
เครื่องมือสำหรับการค้นพบลูกค้า
คุณสามารถทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น:
เครื่องมือสื่อสารและการประชุมทางวิดีโอ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณติดต่อกับลูกค้ากำหนดเวลาสัมภาษณ์ และดำเนินการสัมภาษณ์ได้ แม้ว่าการสนทนาแบบพบหน้ากันจะเหมาะสำหรับการสัมภาษณ์ลูกค้า แต่บางครั้งก็ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นการประชุมทางวิดีโอจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถัดไป 📹
แบบสำรวจ แบบฟอร์ม และแบบสอบถาม
หากคุณต้องการรวบรวมข้อมูลลูกค้าในปริมาณมาก คุณสามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านเครื่องมือสำรวจและแบบสอบถาม หรือแจกแบบสอบถามของคุณที่งานอีเวนต์ในอุตสาหกรรม
เครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลมีเดีย
เครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณสามารถติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อดูการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือบริษัทของคุณ วัดการรับรู้ของสาธารณชน และตอบสนองต่อคำชมและความกังวลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
โบนัส:ใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญออนไลน์ของคุณ ทีมการตลาดของแบรนด์ที่มีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างหนักจะชื่นชอบเทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของClickUp สำหรับการวางแผนเนื้อหาและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ซอฟต์แวร์ CRMทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่คุณสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่คุณได้รวบรวมไว้ รวมถึง:
- ข้อมูลการติดต่อ
- ประวัติการซื้อ
- ความคิดเห็นของผู้ใช้
- การร้องเรียน
เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์และโครงการ
การค้นหาลูกค้าเป็นความพยายามที่ซับซ้อนและต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน จัดการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการค้นหาลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถทำงานตามกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าได้
ClickUp: เครื่องมือเดียวที่แทนทุกเครื่องมือ
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างแอปและเครื่องมือทั้งหมดนี้ ทำไมไม่ลองใช้ClickUp ล่ะ? มันเป็นโซลูชันการทำงานฟรีและหลากหลายสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์เช่นกัน!
ClickUp สามารถช่วยในการจัดการผลิตภัณฑ์และการค้นพบลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์—ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดไอเดียเริ่มต้นไปจนถึงหลังการเปิดตัว 🌸
ใช้ClickUp Tasksเพื่อวางแผนและประสานงานการทำงานระหว่างแผนกวิจัยและแผนกการตลาด ClickUp ยังมีเครื่องมือสื่อสารในตัวหลายอย่าง เช่นมุมมองแชทและการกล่าวถึง(@mentions) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของทีม
คุณสามารถเลือกจากมุมมองมากกว่า 15แบบเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่นใช้มุมมองบอร์ดเพื่อวางแผนการค้นพบของคุณในแต่ละขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ หรือใช้มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดตารางการสัมภาษณ์ลูกค้าแบบตัวต่อตัว
ด้วยClickUp Forms คุณสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่ปรับแต่งได้ตามต้องการและแจกจ่ายผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในไม่กี่คลิก หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตแบบสอบถามมากมายของClickUp เพื่อเริ่มต้นได้ ClickUp สามารถแปลงคำตอบให้เป็นงานโดยอัตโนมัติ—ติดตามได้ในมุมมองตารางและคอยตรวจสอบฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมหรือปัญหาทั่วไปของผู้ใช้
ใช้ ClickUp CRM เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า
ชุด CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้า, ท่อการขาย, และคำสั่งซื้อ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น
สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณด้วยClickUp Docs สร้างและปรับปรุงโปรไฟล์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยผู้ช่วย AIของแพลตฟอร์ม — ClickUp Brain ใช้ประโยชน์จากคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อขอให้เครื่องมือสร้าง:
- บุคลิกผู้ใช้ที่เหมาะสม
- การศึกษาวิจัย
- เรื่องราวของผู้ใช้
- คำถามสำหรับการค้นพบผลิตภัณฑ์
- สรุปเนื้อหา
คุณยังสามารถระดมความคิดด้วยเครื่องมือนี้และสร้างแนวคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย! 💡
ต้องการสร้างภาพการเดินทางของผู้ใช้ร่วมกับทีมของคุณหรือไม่?ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางของลูกค้าบนผืนผ้าใบที่ใช้งานง่ายและลากและวางได้ ใช้ฟีเจอร์นี้ร่วมกับหัวหน้าทีมของคุณเพื่อระบุจุดติดขัดและวางกลยุทธ์การปรับปรุงอย่างเชิงรุก
คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายการเปิดตัวสินค้าและติดตามได้บนแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งเอง — ใช้การ์ดมากกว่า 50 แบบเพื่อดูข้อมูลลูกค้าและสินค้าทั้งหมดได้ในพริบตา
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือการที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงผู้ให้บริการอีเมลและซอฟต์แวร์สำหรับการประชุม เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกแอปพลิเคชันได้จากที่เดียว
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการค้นพบลูกค้า
ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความพยายามในการค้นหาลูกค้าของคุณ
ทำ: เตรียมและบันทึกทุกอย่าง
มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในใจเมื่อติดต่อกับลูกค้าเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จัดทำรายการคำถามอย่างรอบคอบและยึดตามนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาของพวกเขา ⌚
ระหว่างการสนทนา ให้จดบันทึกข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดระเบียบความรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายในภายหลัง
ทำ: ทำให้เป็นการสนทนาที่เป็นมิตร
จงเป็นมิตรเมื่อสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยตนเอง ยิ้มและทำลายความตึงเครียดเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเล็กน้อย แม้ว่าคุณจะมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง แต่การสนทนา ต้องไม่รู้สึกเหมือนการสอบสวน สำหรับลูกค้า ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าที่มีศักยภาพจะเต็มใจเปิดใจและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้น 🤝
อย่า: กลัวการถูกปฏิเสธ
การได้ยินคำพูดเชิงลบเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์ของคุณอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวด แต่จงตั้งใจฟังปัญหาของลูกค้าอย่างจริงจังเมื่อพวกเขาบ่น
ลองคิดดูแบบนี้—หากสมมติฐานของคุณผิดพลาด การได้รับข่าวในระยะแรก จะดีกว่า ในขณะที่ยังไม่ได้ลงทุนเวลา เงิน และแรงไปมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาด
อย่า: เปิดเผยมากเกินไปในระหว่างการสนทนา
อย่าเปิดเผยเจตนาของการสัมภาษณ์มากเกินไป ตัวอย่างเช่น: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้คำตอบของคุณในการพัฒนาแอปใหม่
ข้อมูลที่มากเกินไปอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกถูกกดดันและไม่สบายใจ และพวกเขาอาจปฏิเสธที่จะแบ่งปันความคิดเห็นที่แท้จริงของพวกเขา
ค้นพบลูกค้าและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp
การค้นพบลูกค้าเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เมื่อการตัดสินใจของคุณมีหลักฐานสนับสนุน ผลิตภัณฑ์และธุรกิจของคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น 🌟
ด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp การค้นหาลูกค้าสามารถไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ยังทำให้กระบวนการเป็นระบบมากขึ้น รับโซลูชันฟรีวันนี้และเริ่มปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ในเวลาไม่นาน