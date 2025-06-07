บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ RevOps ที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตของรายได้

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
7 มิถุนายน 2568

หากคุณเคยเจอกับการขายที่สัญญาว่าจะให้ส่วนลดแต่ฝ่ายการเงินไม่เคยอนุมัติ หรือฝ่ายการตลาดสร้างโอกาสทางการขายที่ฝ่ายขายไม่สนใจ คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไม RevOps ถึงมีอยู่

มันเกี่ยวกับการรวมการตลาด, การขาย, และการประสบความสำเร็จของลูกค้าไว้ภายใต้การดำเนินงานด้านรายได้ (RevOps). ด้วยซอฟต์แวร์ RevOps ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างการไหลเวียนของข้อมูลและการร่วมมือที่ราบรื่นซึ่งช่วยเสริมกลยุทธ์รายได้ของคุณทั้งหมด.

เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล RevOps ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้กระบวนการง่ายขึ้น กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการขาย และทำให้มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLTV) ของคุณแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

บทความบล็อกนี้จะสำรวจแพลตฟอร์ม RevOps ที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้ผู้นำธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสามารถยกระดับการดำเนินงานด้านรายได้และบรรลุความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน

เครื่องมือซอฟต์แวร์ RevOps ชั้นนำในภาพรวม

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพ– แดชบอร์ด, เป้าหมาย, และตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์– CRM, แบบฟอร์ม, และการทำงานอัตโนมัติในตัว– สรุปและรายงานโดยใช้ AI– การมองเห็น RevOps แบบเต็มรูปแบบในที่ทำงานเดียวเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมทุกขนาด ที่ต้องการระบบ RevOps แบบรวมศูนย์สำหรับฝ่ายขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้ามีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
คลาริ– เครื่องมือตรวจสอบท่อส่ง– การติดตามกิจกรรมการขาย– การคาดการณ์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทนขายเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขนาดกลางและองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการการคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำและการมองเห็นสถานะการขายราคาตามความต้องการ
6sense– การติดตามเจตนาของผู้ซื้อด้วย AI– การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับบัญชีที่มีความตั้งใจสูง– การติดตามการมีส่วนร่วมหลายช่องทางเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดและทีม RevOps ขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ราคาตามความต้องการ
ฉาบ– การวิเคราะห์การสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์– การติดตามโมเมนตัมของดีล– ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมขายและสรุปการโทรเหมาะที่สุดสำหรับ การขยายทีมขายและองค์กร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลเชิงลึกทางรายได้และการโค้ชราคาตามความต้องการ
รายได้. io– การโค้ชการขายสดทางโทรศัพท์– ความฉลาดและการวิเคราะห์การสนทนา– การเชื่อมต่อกับระบบ CRMเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขาย B2B ขนาดกลาง ที่ต้องการการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกจากการโทรแบบเรียลไทม์ราคาตามความต้องการ
ฮับสปอต ออปเปอร์เรชั่นส์ ฮับ– การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สองทิศทาง– การทำความสะอาดข้อมูล CRM และการลบข้อมูลซ้ำ– การทำงานอัตโนมัติสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการ RevOpsเหมาะที่สุดสำหรับ ทีม RevOps ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ต้องการระบบ CRM และระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน; แผนมืออาชีพ: $890/เดือน
เซลส์ลอฟต์– การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนรายได้– การติดตามจุดสัมผัสของผู้ซื้อ– ข้อมูลเชิงลึกในการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AIเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขายที่กำลังเติบโตและผู้นำด้าน RevOps ที่ต้องการเร่งความเร็วในการปิดดีลราคาตามความต้องการ
โควตาเพิร์ธ– ระบบอัตโนมัติค่าคอมมิชชั่น– การบูรณาการระบบ CRM– การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับแผนค่าตอบแทนเหมาะที่สุดสำหรับ การขยายทีมขายและผู้จัดการ RevOps ที่ต้องการทำให้การคำนวณค่าตอบแทนและติดตามค่าคอมมิชชั่นเป็นเรื่องง่ายแผนชำระเงิน: แบบพื้นฐาน $25/ผู้ใช้/เดือน, แบบเติบโต $35, แบบพรีเมียม $50
อย่างแม่นยำ– การออกแบบค่าตอบแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI– การวิเคราะห์โควตาและประสิทธิภาพ– การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจ่ายเงินอัตโนมัติเหมาะที่สุดสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่ ที่บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนการขายที่ซับซ้อนราคาตามความต้องการ
อาสนะ– การทำงานอัตโนมัติของโครงการ/กระบวนการทำงานข้ามทีม – กระบวนการอนุมัติ – การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย การตลาด และการเงินเหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขนาดกลางที่มีการทำงานข้ามสายงานและฝ่ายปฏิบัติการ RevOps ที่จัดการกระบวนการทำงานร่วมกันมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; แผนขั้นสูงและองค์กร: ราคาตามตกลง

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ RevOps?

นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินซอฟต์แวร์การดำเนินงานด้านรายได้:

  • การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์: รวมข้อมูลลูกค้า การขาย และการเงินเข้าด้วยกันเพื่อขจัดข้อมูลที่แยกส่วนและรับรองการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
  • ระบบอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: อัตโนมัติการส่งต่อผู้ติดต่อ, การอัปเดตระบบ, และการทำนายเพื่อลดการทำงานด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์ขั้นสูง: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้, สุขภาพของท่อการขาย, และประสิทธิภาพของทีม พร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นโบนัส
  • ความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่น: เลือกโซลูชันที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของ RevOps ที่เปลี่ยนแปลงได้
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับเครื่องมือ CRM, การตลาด, การเงิน, และการสนับสนุน เช่น Salesforce, HubSpot, Stripe, และ QuickBooks
  • การกำหนดราคาและผลตอบแทนจากการลงทุน: ประเมินการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิก, แบบการใช้งาน, หรือแบบต่อที่นั่ง โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ,การเติบโตของรายได้, และการประหยัดต้นทุน

👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเติบโตของรายได้สามารถเพิ่ม อัตรากำไรขั้นต้นแบบรายปี ได้ถึง 4-7%

10 ซอฟต์แวร์ RevOps ที่ดีที่สุด

กำลังพิจารณาซอฟต์แวร์การดำเนินงานด้านรายได้ที่จะช่วยทำลายกำแพงระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย เพื่อช่วยให้คุณบรรลุ (และก้าวข้าม) เป้าหมายรายได้ได้เร็วขึ้นหรือไม่? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการ RevOps แบบรวมศูนย์)

ตั้งเป้าหมายรายได้ สร้างกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้ ติดตามสถานะของลีดและขั้นตอนของดีล และรายงานความคืบหน้าทั้งหมดในเครื่องมือ RevOps เดียว: ClickUp
ลองใช้ ClickUp CRM สำหรับการรวม RevOps
ตั้งเป้าหมายรายได้ สร้างกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้ ติดตามสถานะของลีดและขั้นตอนของดีล และรายงานความคืบหน้าทั้งหมดในเครื่องมือ RevOps เดียว: ClickUp

การดำเนินงานด้านรายได้ (RevOps) คือการรื้อถอนกำแพงระหว่างทีมขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ แต่การพูดนั้นง่ายกว่าการทำเมื่อทีมของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน กระบวนการที่ยุ่งยาก และสเปรดชีตที่ล้าสมัย

ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น แอปครบวงจรสำหรับการทำงานนี้รวบรวมเครื่องมือสร้างรายได้ทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน

ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องด้วยแดชบอร์ดและเป้าหมายที่ออกแบบเฉพาะ

ใน ClickUp ผู้นำด้านรายได้สามารถกำหนด OKR หรือเป้าหมายรายไตรมาสโดยใช้ClickUp Goals เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์จากงาน ข้อเสนอ หรือแคมเปญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ด ClickUp
คาดการณ์ตัวชี้วัดรายได้, ระบุสาเหตุของการสูญเสียลูกค้า, และดำเนินการเพื่อเพิ่มค่า CLTV ให้สูงสุดโดยใช้ ClickUp Dashboards

ต้องการดูการมีส่วนร่วมของการตลาดต่อแนวโน้มของ pipeline หรือ CSAT หลังการขายหรือไม่? สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองที่ดึงข้อมูลรายได้จากทุกทีมไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องอัปเดตสเปรดชีตด้วยตนเองอีกต่อไป

คุณจะได้รับแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับประสิทธิภาพด้านรายได้ ทุกคนจะทราบเป้าหมายที่ตนเองกำลังขับเคลื่อนอยู่

ปรับปรุงแคมเปญและการส่งต่อลูกค้าด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง

เมื่อคุณได้เห็นภาพรวมที่สอดคล้องกันแล้ว ทีมการตลาดสามารถสร้างและเปิดตัวแคมเปญในClickUp ด้วยสถานะงานที่กำหนดเอง, การพึ่งพากันของงาน, และการทำงานอัตโนมัติ—ที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวในการเข้าสู่ตลาดของคุณ

สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
รันแคมเปญอย่างชาญฉลาดและติดตามผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายสำหรับแต่ละแคมเปญด้วยสถานะที่กำหนดเองของ ClickUp

เมื่อแคมเปญสร้างลูกค้าเป้าหมาย ระบบส่งต่ออัตโนมัติจะเริ่มทำงาน ด้วย ระบบ CRM ของ ClickUp เองและการเชื่อมต่อกับ CRM ภายนอก เช่น HubSpot หรือ Salesforce ลูกค้าเป้าหมายจะถูกมอบหมายให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมทันที โดยไม่มีช่องว่างหรือการคาดเดา

คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายและส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสมตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยการดำเนินการขายแบบร่วมมือกัน

ทีมขายทำงานกับดีลของพวกเขาใน ClickUp ได้เหมือนกับที่ใช้ใน CRM แต่มีพลังเพิ่มเติมจากเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ การจัดการงาน และการแชทของทีม ทั้งหมดในมุมมองเดียว

ตัวแทนสามารถติดตามโอกาสแต่ละรายการผ่านกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้ ติดแท็กวิศวกรโซลูชันเพื่อให้ข้อมูลในภารกิจโดยตรง และเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับดีลทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Automations ตัวแทนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ติดตามดีลที่ค้างหรืออัปเดตข้อมูลหลังจากการโทร เพื่อไม่ให้มีดีลใดหยุดชะงักในกระบวนการ

ClickUp อัตโนมัติ
ให้ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนที่ผ่านกระบวนการอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด

แต่ละลีดจะกลายเป็นงาน ที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp พร้อม ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งบันทึกชื่อบัญชี ขนาดของโอกาส รายละเอียดการติดต่อ สถานะของดีล และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้มีบริบทที่ครบถ้วน เมื่อดีลสำเร็จแล้ว ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น: บันทึกการส่งต่อ สัญญา กำหนดเวลา ในกิจกรรมของงาน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างรายการตรวจสอบการแนะนำการใช้งานที่สามารถทำซ้ำได้โดยใช้เทมเพลตฟรีจาก ClickUp และมอบหมายงานให้กับทีมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ และฝ่ายบริการลูกค้า คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำคัญเพื่อติดตามช่วงเวลาสำคัญ เช่น การประชุมเริ่มต้นหรือการส่งมอบคุณค่าครั้งแรก

ด้วยระบบติดตามเวลาในตัวและมุมมองปริมาณงานของ ClickUpผู้นำฝ่ายบริการลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าความสามารถของทีมมีความสมดุลและไม่มีงานใดตกหล่น

ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์

ทุกภารกิจ แคมเปญ และลูกค้าที่ถูกติดตามใน ClickUp ทีมงาน RevOps สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดเพื่อค้นหาจุดติดขัด เปิดเผยความเสี่ยง หรือพิสูจน์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามระยะเวลาของวงจร, อัตราการเปลี่ยนแปลง, และแนวโน้มการรักษาลูกค้า—โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ. จากนั้นสร้างรายงานอัตโนมัติด้วยClickUp Brain's AI Cardsหรือสรุปโดย AI เพื่อแบ่งปันประสิทธิภาพกับผู้นำหรือทีมแต่ละทีมเป็นประจำ.

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้ AI Cards ใน ClickUp Dashboards เพื่อระบุและสรุปความสำเร็จ ขั้นตอนต่อไป และความเสี่ยงสำหรับบัญชีหลักแต่ละบัญชีของคุณ

ClickUp มอบความสามารถในการมองเห็น การควบคุม และการประสานงานที่ทีม RevOps ต้องการเพื่อขยายรายได้—โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือห้าตัวเข้าด้วยกันและภาวนาให้มันทำงานร่วมกัน

ไม่มีไซโลอีกต่อไป ไม่มีคอขวดอีกต่อไป มีเพียงแพลตฟอร์มทรงพลังเดียวที่เชื่อมต่อทุกส่วนของเครื่องจักรสร้างรายได้ของคุณ—ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่รู้จักไปจนถึงการต่ออายุ

ClickUp คือระบบบริหารโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและการผลลัพธ์! รัก ClickUp!

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบบัญชี ข้อตกลง และการต่ออายุในเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้
  • ใช้ ClickUp Forms และการผสานรวม CRM (เช่น Salesforce, HubSpot) เพื่อส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังตัวแทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ลดการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเองและป้องกันการสูญเสียลูกค้าเป้าหมาย
  • รวบรวมเอกสารการขายและการตลาดใน ClickUp Docs
  • ร่วมมือกับทีมภายในและลูกค้าโดยใช้ClickUp Chatที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งช่วยให้งานและการสนทนาของคุณเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
  • กำจัดข้อมูลและการสื่อสารที่แยกส่วน เพิ่มความโปร่งใส และขยายการดำเนินงานด้านรายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวมทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:

ก่อนใช้ ClickUp ซีอีโอจะถามคำถามเช่น 'มีรายได้เท่าไหร่ในกระบวนการ' หรือ 'สถานะของโครงการนี้เป็นอย่างไร?' และคำตอบจะอยู่ในกล่องข้อความของใครบางคน หรือต้องไปค้นหาข้อมูล ตอนนี้แดชบอร์ดของเราบอกเราทุกอย่างและมากกว่านั้น *

👀 คุณรู้หรือไม่? ธุรกิจที่มีทีม RevOps แบบรวมศูนย์สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ได้เร็วกว่าธุรกิจที่มีการดำเนินงานแบบแยกส่วนถึง 10%

2. Clari (เหมาะที่สุดสำหรับการพยากรณ์รายได้และการมองเห็นในกระบวนการขาย)

คลาริ
ผ่านทางClari

Clari เป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านรายได้ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับทีมฝ่ายรายได้เกี่ยวกับสถานะของโอกาสทางธุรกิจ ความเสี่ยงของดีล และการคาดการณ์รายได้

แล้วอะไรที่ทำให้ Clari แตกต่าง? Clari'sSaaS CRMมอบความสามารถในการมองเห็นที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังประสบปัญหาการคาดการณ์ที่ไม่แม่นยำหรือการสูญเสียรายได้ มันรวบรวมทุกอย่าง—การอัปเดตในกระบวนการขาย ความคืบหน้าของดีล การต่ออายุ—ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเดาว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Clari

  • ระบุข้อตกลงที่หยุดชะงักและรายได้ที่มีความเสี่ยงด้วยเครื่องมือตรวจสอบสถานะการขาย
  • วัดประสิทธิภาพของตัวแทนขายโดยอิงจากการติดตามกิจกรรมการขาย
  • ตรวจจับโอกาสที่อาจพลาดก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อรายได้

ข้อจำกัดของคลาริ

  • บางเทมเพลตรายงานการขายอาจต้องใช้เครื่องมือ BI ภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • เหมาะที่สุดสำหรับทีมระดับกลางถึงองค์กร

การกำหนดราคาของคลารี

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของคลารี

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clari อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่ Clari ใช้งานง่ายและสะดวกเมื่อฉันอัปเดตขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับราคา ระยะการขาย และเวลาเมื่อดูดีลสำคัญของฉัน นอกจากนี้ยังง่ายต่อการคาดการณ์ยอดรายเดือน ไตรมาส และรายปีร่วมกับผู้อำนวยการของฉันเมื่อเราดูรายงานและสถานะดีลในท่อการขาย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่ใช้การคาดการณ์รายได้ด้วย AIพบว่ามีการปรับปรุงรายได้เพิ่มขึ้น 5%ในเวลาไม่ถึงเก้าเดือน

3. 6sense (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบบัญชีที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกด้าน RevOps)

6sense: ซอฟต์แวร์ revops
ผ่านทาง6sense

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ RevOps คือการปรับความพยายามด้านการขายและการตลาดให้สอดคล้องกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและมุ่งเป้าไปที่บัญชีที่มีมูลค่าสูง นี่คือ 6senseแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลบัญชีและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยAIซึ่งช่วยให้ทีมสร้างรายได้ ระบุและเข้าถึงผู้ซื้อที่เหมาะสม

ทีม RevOps ใช้มันเพื่อ จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีความตั้งใจสูง, เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเข้าถึง และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 6sense

  • ระบุบัญชีที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงที่สุดด้วยการติดตามเจตนาของผู้ซื้อที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ช่วยให้ทีมขายและการตลาดมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีมูลค่าสูงด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • ติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านอีเมล, เว็บไซต์, และโฆษณา พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหลายช่องทาง
  • ติดตามสัญญาณความตั้งใจของผู้ซื้อ ผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อจำกัดของ 6sense

  • ต้องการข้อมูล CRM ที่สะอาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ไม่มีการเปิดเผยราคาต่อสาธารณะ ทำให้การเปรียบเทียบราคายากลำบาก

การกำหนดราคาของ 6sense

  • ราคาตามความต้องการ

6sense คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง 6Sense อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2สำหรับเครื่องมือ:

6sense ช่วยให้เราสามารถระบุบัญชีที่มีความตั้งใจสูง ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและปรับปรุงการตลาดของเรา ข้อมูลเชิงลึกที่มันให้มาช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. กง (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย)

กง: ซอฟต์แวร์ revops
ผ่านทางกง

ผู้นำด้าน RevOps ต้องการมากกว่าแค่ข้อมูล—พวกเขาต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านรายได้ ต่างจากเครื่องมือติดตามการขายแบบดั้งเดิม Gong บันทึก, ถอดเสียง, และวิเคราะห์การโทร, อีเมล, และการประชุม, โดยเน้นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล

คุณสมบัติเด่นของ Gong

  • วิเคราะห์การสนทนาด้านการขายเพื่อตรวจจับความเสี่ยงและโอกาสด้วยข้อมูลเชิงลึกของดีลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ระบุพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโอกาสในการให้คำปรึกษา
  • ติดตามโมเมนตัมของดีลตามข้อมูลการมีส่วนร่วมจริง
  • ซิงค์กับ Salesforce, HubSpot และ Microsoft Dynamics

ข้อจำกัดของกง

  • ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม
  • คุณสมบัติพรีเมียมอาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก

การกำหนดราคาของก้อง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของก้อง

  • G2: 4. 8/5 (6,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (540+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2พบว่าเครื่องมือนี้ยอดเยี่ยม:

เครื่องมือ AI ที่น่าทึ่งสำหรับการจดบันทึก ฟังการสนทนา และสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ ช่วยคุณให้จดจ่อกับการนำเสนอ และ Gong จะจดบันทึกแทนฉัน

🧠 เกร็ดความรู้:แนวคิดเรื่องราคาแบบปรับเปลี่ยนตามความต้องการ (Dynamic Pricing)ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกสำหรับภาคไฟฟ้าโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Marcel Boiteux เมื่อเกือบ 70 ปีที่แล้ว และนับตั้งแต่นั้นก็ได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงสายการบิน โรงแรม และอีคอมเมิร์ซ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Gong

5. Revenue.io (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมและการโค้ชการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Revenue.io: ซอฟต์แวร์ revops
ผ่านทางRevenue.io

ทีม RevOps ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการปรับปรุง วิธีที่ตัวแทนขายมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย แต่หากกระบวนการนี้สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและปรับปรุงได้ในเวลาจริงล่ะ?

Revenue. io ใช้แพลตฟอร์มการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ตัวแทนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ปรับปรุงแนวทางการสนทนา และปิดการขายได้เร็วขึ้น

รายได้. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ระหว่างการโทรขาย
  • วิเคราะห์การสนทนาและผลลัพธ์ของการโทรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา
  • ผสานการทำงานกับ Salesforce และเครื่องมือชั้นนำอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Revenue. io

  • บางฟีเจอร์ต้องใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • อาจไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับทีมขายที่เน้นการดึงดูดลูกค้า

รายได้. io ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

รายได้. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Revenue. io อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์เชิงบวกจากG2สะท้อนความรู้สึกนี้:

ผู้จัดการฝ่ายขายของเราชื่นชมฟีเจอร์ของ Inbox เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความสามารถในการตรวจสอบบทสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วย Conversation AI และวิธีที่เธอใช้การแจ้งเตือนสายโทรศัพท์เพื่อเป็นโอกาสในการโค้ช หรือปรับปรุงสคริปต์การโทรตามคะแนนการประเมินการโทร

6. HubSpot Operations Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติ RevOps และการซิงค์ข้อมูล)

HubSpot Operations Hub: ซอฟต์แวร์ revops
ผ่านทางHubSpot Operations Hub

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ RevOps คือการกระจายตัวของข้อมูล—การตลาด, การขาย,และการประสบความสำเร็จของลูกค้าต่างทำงานในระบบที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันที่ทำให้การคาดการณ์และการตัดสินใจผิดพลาด HubSpot Operations Hub แก้ไขปัญหานี้โดยการซิงค์, ทำความสะอาด, และทำให้ข้อมูลอัตโนมัติในทุกทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Operations Hub

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสองทิศทางเกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือที่ผสานรวม
  • ปรับปรุงกระบวนการ RevOps เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการให้คะแนนดีล
  • คัดลอกและทำความสะอาดส่วนประกอบ CRMที่ซ้ำกันเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้

ข้อจำกัดของ HubSpot Operations Hub

  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน
  • การผสานการทำงานภายนอก HubSpot ไม่ราบรื่นเท่า

ราคาของ HubSpot Operations Hub

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $890/เดือน ต่อผู้ใช้

HubSpot Operations Hub คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Operations Hub อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:

แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและมีดีไซน์ UX/UI ที่เรียบง่าย ฟีเจอร์การจัดการข้อมูลและการจัดการรายชื่อติดต่อใน CRM นั้นยอดเยี่ยมที่สุดในอุตสาหกรรม

7. Salesloft (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับรายได้และการเร่งการปิดการขาย)

Salesloft: ซอฟต์แวร์สำหรับฝ่ายปฏิบัติการขาย
ผ่านทางSalesloft

ใน RevOps การมองเห็นถึงวิธีที่ตัวแทนขายมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้านั้นสำคัญพอๆ กับการติดตามความเคลื่อนไหวของโอกาสในกระบวนการขาย Salesloft ไม่ใช่แค่เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายเท่านั้น—แต่เป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมในการขายที่ช่วยให้ทีม RevOps สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการปิดการขายได้

คุณสมบัติเด่นของ Salesloft

  • เข้าใจวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อจริง แสดงจุดสัมผัสที่ช่วยผลักดันดีลให้ก้าวหน้า
  • ให้บริการ การโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้แน่ใจว่าทีมขายมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อจำกัดของ Salesloft

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องมีการเริ่มต้นใช้งาน
  • ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับคู่แข่งบางราย

ราคาของ Salesloft

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Salesloft

  • G2: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesloft อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraพบว่าเครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาให้พวกเขา:

Salesloft หมายความว่าสมาชิกใหม่ในทีมสามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าคาดหวังอะไรจากการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายบางราย นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากที่มีคุณค่าเพื่อทำความเข้าใจว่าการติดต่อประเภทใด = ความสำเร็จ

8. QuotaPath (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามค่าคอมมิชชั่นและการจัดการค่าตอบแทนการขาย)

QuotaPath: ซอฟต์แวร์สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ
ผ่านทางQuotaPath

การติดตามค่าคอมมิชชั่นด้วยตนเองในสเปรดชีตเป็น ฝันร้ายสำหรับทีม RevOps ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาด ข้อพิพาท และการเสียเวลาในการคำนวณใหม่ QuotaPath ช่วยอัตโนมัติในการติดตามค่าคอมมิชชั่นและการคาดการณ์ยอดขาย ทำให้ทีมขายทราบรายได้ที่แน่นอนของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นำ RevOps สามารถสร้างแบบจำลองโครงสร้างค่าตอบแทนที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้

คุณสมบัติเด่นของ QuotaPath

  • ขจัดข้อพิพาทและข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินด้วยระบบติดตามค่าคอมมิชชันอัตโนมัติ
  • ทดสอบโครงสร้างต่างๆ เพื่อความสอดคล้องของรายได้
  • ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์เช่น Salesforce, HubSpot และ QuickBooks

ข้อจำกัดของ QuotaPath

  • โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นบางประเภทอาจต้องใช้วิธีแก้ไข
  • อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับองค์กร

ราคาของ QuotaPath

  • จำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 50 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ QuotaPath

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง QuotaPath อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ Capterra:

ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อ Quotapath กับ CRM ของฉันได้โดยตรง และให้ข้อมูลการขายไหลเข้ามาเพื่อสร้างค่าคอมมิชชั่นและชำระเงินได้โดยอัตโนมัติ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้: สูตรและอื่นๆ

9. Xactly (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการค่าตอบแทนจูงใจสำหรับองค์กรขนาดใหญ่)

Xactly: ซอฟต์แวร์สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ
ผ่านทางXactly

Xactly สามารถเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมขายซับซ้อนและแผนค่าตอบแทนที่ละเอียดอ่อน ต่างจากเครื่องมือติดตามค่าคอมมิชชั่นพื้นฐาน Xactly ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับโครงสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ตัวแทนขายมีแรงจูงใจในการปิดการขายที่มีมูลค่าสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xactly

  • ออกแบบแผนค่าตอบแทนที่ขับเคลื่อนรายได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพแรงจูงใจด้วย AI
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบรรลุโควตาและความสำเร็จของดีล
  • ป้องกันข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและข้อพิพาทด้วยการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนจูงใจเป็นไปตามข้อบังคับทางการเงิน

ข้อจำกัดของ Xactly

  • ต้องการการอบรมการใช้งานเฉพาะสำหรับองค์กร

การกำหนดราคาของ Xactly

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Xactly

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Xactly อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2พบว่าเครื่องมือนี้มีความคล่องตัวและปรับแต่งได้ตามต้องการ

ด้วยการนำไปใช้และการใช้แนวทางที่ดีที่สุดอย่างถูกต้อง Xactly Incent เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถทำให้กระบวนการวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เป็นระบบอัตโนมัติได้

10. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของ RevOps และการจัดการโครงการ)

อาสนะ: ซอฟต์แวร์ revops
ผ่านทางAsana

RevOps ไม่ได้เพียงแค่จัดการรายได้เท่านั้น แต่ยังจัดการวิธีการที่ทีมรายได้ทำงานร่วมกันอีกด้วย แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะสำหรับ RevOps แต่ Asana ก็ช่วยจัดแนวทีมรายได้ข้ามสายงานให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมการตลาด ทีมขาย และทีมการเงินสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านรายได้ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
  • ติดตามโครงการที่มีผลกระทบต่อรายได้, อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติ, และรับประกันความรับผิดชอบ
  • เชื่อมต่อทีมขาย, การตลาด, และการเงินในที่เดียว

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ขาดการคาดการณ์รายได้และการวิเคราะห์ในตัว
  • รายงานขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ฉันชื่นชมมากที่สุดในวิธีที่ Asana รวมทุกสิ่งที่ทีมของเราต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ ตั้งแต่การตั้งโครงการ การมอบหมายงานและการจัดระเบียบงาน ไปจนถึงการร่วมมือกัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Keap

ClickUp ในฐานะซอฟต์แวร์ RevOps ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการขาย, ปรับปรุงการส่งต่อ, หรือติดตาม KPI, ClickUp จะปรับให้เข้ากับกลยุทธ์ RevOps ของคุณ—ไม่ใช่ในทางกลับกัน. หากคุณต้องการเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ให้ทุกแผนกทำงานสอดคล้องกัน, ClickUp คือแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ.

ต่างจากเครื่องมือการดำเนินงานด้านรายได้แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลความสำเร็จของลูกค้าและระบบอัตโนมัติ ClickUp นำทุกสิ่งมารวมไว้ในที่เดียว: การติดตามกระบวนการขาย การทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของเรามอบการมองเห็นที่ครอบคลุมในการดำเนินงานด้านรายได้ของคุณ ในขณะที่การผสานรวมกับ CRM แพลตฟอร์มการตลาด ห้องขายดิจิทัล และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ช่วยให้ข้อมูลไหลลื่นระหว่างทีมได้อย่างไร้รอยต่อ

พร้อมที่จะควบคุมการดำเนินงานด้านรายได้ของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้