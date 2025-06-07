10 ซอฟต์แวร์ RevOps ที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตของรายได้

หากคุณเคยเจอกับการขายที่สัญญาว่าจะให้ส่วนลดแต่ฝ่ายการเงินไม่เคยอนุมัติ หรือฝ่ายการตลาดสร้างโอกาสทางการขายที่ฝ่ายขายไม่สนใจ คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไม RevOps ถึงมีอยู่
มันเกี่ยวกับการรวมการตลาด, การขาย, และการประสบความสำเร็จของลูกค้าไว้ภายใต้การดำเนินงานด้านรายได้ (RevOps). ด้วยซอฟต์แวร์ RevOps ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างการไหลเวียนของข้อมูลและการร่วมมือที่ราบรื่นซึ่งช่วยเสริมกลยุทธ์รายได้ของคุณทั้งหมด.
เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล RevOps ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้กระบวนการง่ายขึ้น กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการขาย และทำให้มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLTV) ของคุณแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
บทความบล็อกนี้จะสำรวจแพลตฟอร์ม RevOps ที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้ผู้นำธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสามารถยกระดับการดำเนินงานด้านรายได้และบรรลุความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน
เครื่องมือซอฟต์แวร์ RevOps ชั้นนำในภาพรวม
|คลิกอัพ
|– แดชบอร์ด, เป้าหมาย, และตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์– CRM, แบบฟอร์ม, และการทำงานอัตโนมัติในตัว– สรุปและรายงานโดยใช้ AI– การมองเห็น RevOps แบบเต็มรูปแบบในที่ทำงานเดียว
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมทุกขนาด ที่ต้องการระบบ RevOps แบบรวมศูนย์สำหรับฝ่ายขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้า
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|คลาริ
|– เครื่องมือตรวจสอบท่อส่ง– การติดตามกิจกรรมการขาย– การคาดการณ์และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทนขาย
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขนาดกลางและองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการการคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำและการมองเห็นสถานะการขาย
|ราคาตามความต้องการ
|6sense
|– การติดตามเจตนาของผู้ซื้อด้วย AI– การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับบัญชีที่มีความตั้งใจสูง– การติดตามการมีส่วนร่วมหลายช่องทาง
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมการตลาดและทีม RevOps ขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
|ราคาตามความต้องการ
|ฉาบ
|– การวิเคราะห์การสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์– การติดตามโมเมนตัมของดีล– ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมขายและสรุปการโทร
|เหมาะที่สุดสำหรับ การขยายทีมขายและองค์กร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลเชิงลึกทางรายได้และการโค้ช
|ราคาตามความต้องการ
|รายได้. io
|– การโค้ชการขายสดทางโทรศัพท์– ความฉลาดและการวิเคราะห์การสนทนา– การเชื่อมต่อกับระบบ CRM
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขาย B2B ขนาดกลาง ที่ต้องการการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกจากการโทรแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|ฮับสปอต ออปเปอร์เรชั่นส์ ฮับ
|– การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สองทิศทาง– การทำความสะอาดข้อมูล CRM และการลบข้อมูลซ้ำ– การทำงานอัตโนมัติสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการ RevOps
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีม RevOps ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ต้องการระบบ CRM และระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน; แผนมืออาชีพ: $890/เดือน
|เซลส์ลอฟต์
|– การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนรายได้– การติดตามจุดสัมผัสของผู้ซื้อ– ข้อมูลเชิงลึกในการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขายที่กำลังเติบโตและผู้นำด้าน RevOps ที่ต้องการเร่งความเร็วในการปิดดีล
|ราคาตามความต้องการ
|โควตาเพิร์ธ
|– ระบบอัตโนมัติค่าคอมมิชชั่น– การบูรณาการระบบ CRM– การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับแผนค่าตอบแทน
|เหมาะที่สุดสำหรับ การขยายทีมขายและผู้จัดการ RevOps ที่ต้องการทำให้การคำนวณค่าตอบแทนและติดตามค่าคอมมิชชั่นเป็นเรื่องง่าย
|แผนชำระเงิน: แบบพื้นฐาน $25/ผู้ใช้/เดือน, แบบเติบโต $35, แบบพรีเมียม $50
|อย่างแม่นยำ
|– การออกแบบค่าตอบแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI– การวิเคราะห์โควตาและประสิทธิภาพ– การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจ่ายเงินอัตโนมัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่ ที่บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนการขายที่ซับซ้อน
|ราคาตามความต้องการ
|อาสนะ
|– การทำงานอัตโนมัติของโครงการ/กระบวนการทำงานข้ามทีม – กระบวนการอนุมัติ – การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย การตลาด และการเงิน
|เหมาะที่สุดสำหรับ ทีมขนาดกลางที่มีการทำงานข้ามสายงานและฝ่ายปฏิบัติการ RevOps ที่จัดการกระบวนการทำงานร่วมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; แผนขั้นสูงและองค์กร: ราคาตามตกลง
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ RevOps?
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินซอฟต์แวร์การดำเนินงานด้านรายได้:
- การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์: รวมข้อมูลลูกค้า การขาย และการเงินเข้าด้วยกันเพื่อขจัดข้อมูลที่แยกส่วนและรับรองการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
- ระบบอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: อัตโนมัติการส่งต่อผู้ติดต่อ, การอัปเดตระบบ, และการทำนายเพื่อลดการทำงานด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์ขั้นสูง: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้, สุขภาพของท่อการขาย, และประสิทธิภาพของทีม พร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นโบนัส
- ความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่น: เลือกโซลูชันที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของ RevOps ที่เปลี่ยนแปลงได้
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับเครื่องมือ CRM, การตลาด, การเงิน, และการสนับสนุน เช่น Salesforce, HubSpot, Stripe, และ QuickBooks
- การกำหนดราคาและผลตอบแทนจากการลงทุน: ประเมินการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิก, แบบการใช้งาน, หรือแบบต่อที่นั่ง โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ,การเติบโตของรายได้, และการประหยัดต้นทุน
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเติบโตของรายได้สามารถเพิ่ม อัตรากำไรขั้นต้นแบบรายปี ได้ถึง 4-7%
10 ซอฟต์แวร์ RevOps ที่ดีที่สุด
กำลังพิจารณาซอฟต์แวร์การดำเนินงานด้านรายได้ที่จะช่วยทำลายกำแพงระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย เพื่อช่วยให้คุณบรรลุ (และก้าวข้าม) เป้าหมายรายได้ได้เร็วขึ้นหรือไม่? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการ RevOps แบบรวมศูนย์)
การดำเนินงานด้านรายได้ (RevOps) คือการรื้อถอนกำแพงระหว่างทีมขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ แต่การพูดนั้นง่ายกว่าการทำเมื่อทีมของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน กระบวนการที่ยุ่งยาก และสเปรดชีตที่ล้าสมัย
ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น แอปครบวงจรสำหรับการทำงานนี้รวบรวมเครื่องมือสร้างรายได้ทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องด้วยแดชบอร์ดและเป้าหมายที่ออกแบบเฉพาะ
ใน ClickUp ผู้นำด้านรายได้สามารถกำหนด OKR หรือเป้าหมายรายไตรมาสโดยใช้ClickUp Goals เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์จากงาน ข้อเสนอ หรือแคมเปญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ต้องการดูการมีส่วนร่วมของการตลาดต่อแนวโน้มของ pipeline หรือ CSAT หลังการขายหรือไม่? สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองที่ดึงข้อมูลรายได้จากทุกทีมไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องอัปเดตสเปรดชีตด้วยตนเองอีกต่อไป
คุณจะได้รับแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับประสิทธิภาพด้านรายได้ ทุกคนจะทราบเป้าหมายที่ตนเองกำลังขับเคลื่อนอยู่
ปรับปรุงแคมเปญและการส่งต่อลูกค้าด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
เมื่อคุณได้เห็นภาพรวมที่สอดคล้องกันแล้ว ทีมการตลาดสามารถสร้างและเปิดตัวแคมเปญในClickUp ด้วยสถานะงานที่กำหนดเอง, การพึ่งพากันของงาน, และการทำงานอัตโนมัติ—ที่ปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวในการเข้าสู่ตลาดของคุณ
เมื่อแคมเปญสร้างลูกค้าเป้าหมาย ระบบส่งต่ออัตโนมัติจะเริ่มทำงาน ด้วย ระบบ CRM ของ ClickUp เองและการเชื่อมต่อกับ CRM ภายนอก เช่น HubSpot หรือ Salesforce ลูกค้าเป้าหมายจะถูกมอบหมายให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมทันที โดยไม่มีช่องว่างหรือการคาดเดา
คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายและส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสมตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยการดำเนินการขายแบบร่วมมือกัน
ทีมขายทำงานกับดีลของพวกเขาใน ClickUp ได้เหมือนกับที่ใช้ใน CRM แต่มีพลังเพิ่มเติมจากเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ การจัดการงาน และการแชทของทีม ทั้งหมดในมุมมองเดียว
ตัวแทนสามารถติดตามโอกาสแต่ละรายการผ่านกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้ ติดแท็กวิศวกรโซลูชันเพื่อให้ข้อมูลในภารกิจโดยตรง และเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับดีลทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Automations ตัวแทนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ติดตามดีลที่ค้างหรืออัปเดตข้อมูลหลังจากการโทร เพื่อไม่ให้มีดีลใดหยุดชะงักในกระบวนการ
แต่ละลีดจะกลายเป็นงาน ที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp พร้อม ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งบันทึกชื่อบัญชี ขนาดของโอกาส รายละเอียดการติดต่อ สถานะของดีล และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้มีบริบทที่ครบถ้วน เมื่อดีลสำเร็จแล้ว ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น: บันทึกการส่งต่อ สัญญา กำหนดเวลา ในกิจกรรมของงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างรายการตรวจสอบการแนะนำการใช้งานที่สามารถทำซ้ำได้โดยใช้เทมเพลตฟรีจาก ClickUp และมอบหมายงานให้กับทีมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ และฝ่ายบริการลูกค้า คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำคัญเพื่อติดตามช่วงเวลาสำคัญ เช่น การประชุมเริ่มต้นหรือการส่งมอบคุณค่าครั้งแรก
ด้วยระบบติดตามเวลาในตัวและมุมมองปริมาณงานของ ClickUpผู้นำฝ่ายบริการลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าความสามารถของทีมมีความสมดุลและไม่มีงานใดตกหล่น
ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์
ทุกภารกิจ แคมเปญ และลูกค้าที่ถูกติดตามใน ClickUp ทีมงาน RevOps สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดเพื่อค้นหาจุดติดขัด เปิดเผยความเสี่ยง หรือพิสูจน์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามระยะเวลาของวงจร, อัตราการเปลี่ยนแปลง, และแนวโน้มการรักษาลูกค้า—โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ. จากนั้นสร้างรายงานอัตโนมัติด้วยClickUp Brain's AI Cardsหรือสรุปโดย AI เพื่อแบ่งปันประสิทธิภาพกับผู้นำหรือทีมแต่ละทีมเป็นประจำ.
ClickUp มอบความสามารถในการมองเห็น การควบคุม และการประสานงานที่ทีม RevOps ต้องการเพื่อขยายรายได้—โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือห้าตัวเข้าด้วยกันและภาวนาให้มันทำงานร่วมกัน
ไม่มีไซโลอีกต่อไป ไม่มีคอขวดอีกต่อไป มีเพียงแพลตฟอร์มทรงพลังเดียวที่เชื่อมต่อทุกส่วนของเครื่องจักรสร้างรายได้ของคุณ—ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่รู้จักไปจนถึงการต่ออายุ
ClickUp คือระบบบริหารโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและการผลลัพธ์! รัก ClickUp!
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบบัญชี ข้อตกลง และการต่ออายุในเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้
- ใช้ ClickUp Forms และการผสานรวม CRM (เช่น Salesforce, HubSpot) เพื่อส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังตัวแทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ลดการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเองและป้องกันการสูญเสียลูกค้าเป้าหมาย
- รวบรวมเอกสารการขายและการตลาดใน ClickUp Docs
- ร่วมมือกับทีมภายในและลูกค้าโดยใช้ClickUp Chatที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งช่วยให้งานและการสนทนาของคุณเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
- กำจัดข้อมูลและการสื่อสารที่แยกส่วน เพิ่มความโปร่งใส และขยายการดำเนินงานด้านรายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวมทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
ก่อนใช้ ClickUp ซีอีโอจะถามคำถามเช่น 'มีรายได้เท่าไหร่ในกระบวนการ' หรือ 'สถานะของโครงการนี้เป็นอย่างไร?' และคำตอบจะอยู่ในกล่องข้อความของใครบางคน หรือต้องไปค้นหาข้อมูล ตอนนี้แดชบอร์ดของเราบอกเราทุกอย่างและมากกว่านั้น *
👀 คุณรู้หรือไม่? ธุรกิจที่มีทีม RevOps แบบรวมศูนย์สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ได้เร็วกว่าธุรกิจที่มีการดำเนินงานแบบแยกส่วนถึง 10%
2. Clari (เหมาะที่สุดสำหรับการพยากรณ์รายได้และการมองเห็นในกระบวนการขาย)
Clari เป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้านรายได้ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับทีมฝ่ายรายได้เกี่ยวกับสถานะของโอกาสทางธุรกิจ ความเสี่ยงของดีล และการคาดการณ์รายได้
แล้วอะไรที่ทำให้ Clari แตกต่าง? Clari'sSaaS CRMมอบความสามารถในการมองเห็นที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังประสบปัญหาการคาดการณ์ที่ไม่แม่นยำหรือการสูญเสียรายได้ มันรวบรวมทุกอย่าง—การอัปเดตในกระบวนการขาย ความคืบหน้าของดีล การต่ออายุ—ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเดาว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Clari
- ระบุข้อตกลงที่หยุดชะงักและรายได้ที่มีความเสี่ยงด้วยเครื่องมือตรวจสอบสถานะการขาย
- วัดประสิทธิภาพของตัวแทนขายโดยอิงจากการติดตามกิจกรรมการขาย
- ตรวจจับโอกาสที่อาจพลาดก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อรายได้
ข้อจำกัดของคลาริ
- บางเทมเพลตรายงานการขายอาจต้องใช้เครื่องมือ BI ภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- เหมาะที่สุดสำหรับทีมระดับกลางถึงองค์กร
การกำหนดราคาของคลารี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคลารี
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Clari อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Clari ใช้งานง่ายและสะดวกเมื่อฉันอัปเดตขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับราคา ระยะการขาย และเวลาเมื่อดูดีลสำคัญของฉัน นอกจากนี้ยังง่ายต่อการคาดการณ์ยอดรายเดือน ไตรมาส และรายปีร่วมกับผู้อำนวยการของฉันเมื่อเราดูรายงานและสถานะดีลในท่อการขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่ใช้การคาดการณ์รายได้ด้วย AIพบว่ามีการปรับปรุงรายได้เพิ่มขึ้น 5%ในเวลาไม่ถึงเก้าเดือน
3. 6sense (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบบัญชีที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกด้าน RevOps)
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ RevOps คือการปรับความพยายามด้านการขายและการตลาดให้สอดคล้องกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและมุ่งเป้าไปที่บัญชีที่มีมูลค่าสูง นี่คือ 6senseแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านข้อมูลบัญชีและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยAIซึ่งช่วยให้ทีมสร้างรายได้ ระบุและเข้าถึงผู้ซื้อที่เหมาะสม
ทีม RevOps ใช้มันเพื่อ จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีความตั้งใจสูง, เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเข้าถึง และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 6sense
- ระบุบัญชีที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงที่สุดด้วยการติดตามเจตนาของผู้ซื้อที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ช่วยให้ทีมขายและการตลาดมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีมูลค่าสูงด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- ติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านอีเมล, เว็บไซต์, และโฆษณา พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหลายช่องทาง
- ติดตามสัญญาณความตั้งใจของผู้ซื้อ ผ่านช่องทางดิจิทัล
ข้อจำกัดของ 6sense
- ต้องการข้อมูล CRM ที่สะอาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ไม่มีการเปิดเผยราคาต่อสาธารณะ ทำให้การเปรียบเทียบราคายากลำบาก
การกำหนดราคาของ 6sense
- ราคาตามความต้องการ
6sense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 6Sense อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2สำหรับเครื่องมือ:
6sense ช่วยให้เราสามารถระบุบัญชีที่มีความตั้งใจสูง ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและปรับปรุงการตลาดของเรา ข้อมูลเชิงลึกที่มันให้มาช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กง (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้และการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย)
ผู้นำด้าน RevOps ต้องการมากกว่าแค่ข้อมูล—พวกเขาต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านรายได้ ต่างจากเครื่องมือติดตามการขายแบบดั้งเดิม Gong บันทึก, ถอดเสียง, และวิเคราะห์การโทร, อีเมล, และการประชุม, โดยเน้นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- วิเคราะห์การสนทนาด้านการขายเพื่อตรวจจับความเสี่ยงและโอกาสด้วยข้อมูลเชิงลึกของดีลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ระบุพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโอกาสในการให้คำปรึกษา
- ติดตามโมเมนตัมของดีลตามข้อมูลการมีส่วนร่วมจริง
- ซิงค์กับ Salesforce, HubSpot และ Microsoft Dynamics
ข้อจำกัดของกง
- ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม
- คุณสมบัติพรีเมียมอาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 8/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (540+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2พบว่าเครื่องมือนี้ยอดเยี่ยม:
เครื่องมือ AI ที่น่าทึ่งสำหรับการจดบันทึก ฟังการสนทนา และสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ ช่วยคุณให้จดจ่อกับการนำเสนอ และ Gong จะจดบันทึกแทนฉัน
🧠 เกร็ดความรู้:แนวคิดเรื่องราคาแบบปรับเปลี่ยนตามความต้องการ (Dynamic Pricing)ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกสำหรับภาคไฟฟ้าโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Marcel Boiteux เมื่อเกือบ 70 ปีที่แล้ว และนับตั้งแต่นั้นก็ได้ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงสายการบิน โรงแรม และอีคอมเมิร์ซ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Gong
5. Revenue.io (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมและการโค้ชการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ทีม RevOps ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการปรับปรุง วิธีที่ตัวแทนขายมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย แต่หากกระบวนการนี้สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและปรับปรุงได้ในเวลาจริงล่ะ?
Revenue. io ใช้แพลตฟอร์มการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ตัวแทนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ปรับปรุงแนวทางการสนทนา และปิดการขายได้เร็วขึ้น
รายได้. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ระหว่างการโทรขาย
- วิเคราะห์การสนทนาและผลลัพธ์ของการโทรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา
- ผสานการทำงานกับ Salesforce และเครื่องมือชั้นนำอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Revenue. io
- บางฟีเจอร์ต้องใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- อาจไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับทีมขายที่เน้นการดึงดูดลูกค้า
รายได้. io ราคา
- ราคาตามความต้องการ
รายได้. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Revenue. io อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์เชิงบวกจากG2สะท้อนความรู้สึกนี้:
ผู้จัดการฝ่ายขายของเราชื่นชมฟีเจอร์ของ Inbox เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความสามารถในการตรวจสอบบทสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วย Conversation AI และวิธีที่เธอใช้การแจ้งเตือนสายโทรศัพท์เพื่อเป็นโอกาสในการโค้ช หรือปรับปรุงสคริปต์การโทรตามคะแนนการประเมินการโทร
6. HubSpot Operations Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติ RevOps และการซิงค์ข้อมูล)
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ RevOps คือการกระจายตัวของข้อมูล—การตลาด, การขาย,และการประสบความสำเร็จของลูกค้าต่างทำงานในระบบที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันที่ทำให้การคาดการณ์และการตัดสินใจผิดพลาด HubSpot Operations Hub แก้ไขปัญหานี้โดยการซิงค์, ทำความสะอาด, และทำให้ข้อมูลอัตโนมัติในทุกทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Operations Hub
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตแบบเรียลไทม์และสองทิศทางเกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือที่ผสานรวม
- ปรับปรุงกระบวนการ RevOps เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการให้คะแนนดีล
- คัดลอกและทำความสะอาดส่วนประกอบ CRMที่ซ้ำกันเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้
ข้อจำกัดของ HubSpot Operations Hub
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน
- การผสานการทำงานภายนอก HubSpot ไม่ราบรื่นเท่า
ราคาของ HubSpot Operations Hub
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $890/เดือน ต่อผู้ใช้
HubSpot Operations Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Operations Hub อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและมีดีไซน์ UX/UI ที่เรียบง่าย ฟีเจอร์การจัดการข้อมูลและการจัดการรายชื่อติดต่อใน CRM นั้นยอดเยี่ยมที่สุดในอุตสาหกรรม
7. Salesloft (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับรายได้และการเร่งการปิดการขาย)
ใน RevOps การมองเห็นถึงวิธีที่ตัวแทนขายมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้านั้นสำคัญพอๆ กับการติดตามความเคลื่อนไหวของโอกาสในกระบวนการขาย Salesloft ไม่ใช่แค่เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายเท่านั้น—แต่เป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมในการขายที่ช่วยให้ทีม RevOps สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการปิดการขายได้
คุณสมบัติเด่นของ Salesloft
- เข้าใจวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อจริง แสดงจุดสัมผัสที่ช่วยผลักดันดีลให้ก้าวหน้า
- ให้บริการ การโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้แน่ใจว่าทีมขายมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Salesloft
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องมีการเริ่มต้นใช้งาน
- ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Salesloft
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Salesloft
- G2: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesloft อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraพบว่าเครื่องมือนี้ช่วยประหยัดเวลาให้พวกเขา:
Salesloft หมายความว่าสมาชิกใหม่ในทีมสามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าคาดหวังอะไรจากการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายบางราย นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากที่มีคุณค่าเพื่อทำความเข้าใจว่าการติดต่อประเภทใด = ความสำเร็จ
8. QuotaPath (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามค่าคอมมิชชั่นและการจัดการค่าตอบแทนการขาย)
การติดตามค่าคอมมิชชั่นด้วยตนเองในสเปรดชีตเป็น ฝันร้ายสำหรับทีม RevOps ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาด ข้อพิพาท และการเสียเวลาในการคำนวณใหม่ QuotaPath ช่วยอัตโนมัติในการติดตามค่าคอมมิชชั่นและการคาดการณ์ยอดขาย ทำให้ทีมขายทราบรายได้ที่แน่นอนของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้นำ RevOps สามารถสร้างแบบจำลองโครงสร้างค่าตอบแทนที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้
คุณสมบัติเด่นของ QuotaPath
- ขจัดข้อพิพาทและข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินด้วยระบบติดตามค่าคอมมิชชันอัตโนมัติ
- ทดสอบโครงสร้างต่างๆ เพื่อความสอดคล้องของรายได้
- ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์เช่น Salesforce, HubSpot และ QuickBooks
ข้อจำกัดของ QuotaPath
- โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นบางประเภทอาจต้องใช้วิธีแก้ไข
- อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับองค์กร
ราคาของ QuotaPath
- จำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 50 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuotaPath
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuotaPath อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ Capterra:
ฉันชอบที่สามารถเชื่อมต่อ Quotapath กับ CRM ของฉันได้โดยตรง และให้ข้อมูลการขายไหลเข้ามาเพื่อสร้างค่าคอมมิชชั่นและชำระเงินได้โดยอัตโนมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้: สูตรและอื่นๆ
9. Xactly (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการค่าตอบแทนจูงใจสำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
Xactly สามารถเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมขายซับซ้อนและแผนค่าตอบแทนที่ละเอียดอ่อน ต่างจากเครื่องมือติดตามค่าคอมมิชชั่นพื้นฐาน Xactly ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับโครงสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ตัวแทนขายมีแรงจูงใจในการปิดการขายที่มีมูลค่าสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xactly
- ออกแบบแผนค่าตอบแทนที่ขับเคลื่อนรายได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพแรงจูงใจด้วย AI
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบรรลุโควตาและความสำเร็จของดีล
- ป้องกันข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินและข้อพิพาทด้วยการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นอัตโนมัติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนจูงใจเป็นไปตามข้อบังคับทางการเงิน
ข้อจำกัดของ Xactly
- ต้องการการอบรมการใช้งานเฉพาะสำหรับองค์กร
การกำหนดราคาของ Xactly
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Xactly
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Xactly อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2พบว่าเครื่องมือนี้มีความคล่องตัวและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ด้วยการนำไปใช้และการใช้แนวทางที่ดีที่สุดอย่างถูกต้อง Xactly Incent เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถทำให้กระบวนการวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เป็นระบบอัตโนมัติได้
10. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของ RevOps และการจัดการโครงการ)
RevOps ไม่ได้เพียงแค่จัดการรายได้เท่านั้น แต่ยังจัดการวิธีการที่ทีมรายได้ทำงานร่วมกันอีกด้วย แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะสำหรับ RevOps แต่ Asana ก็ช่วยจัดแนวทีมรายได้ข้ามสายงานให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมการตลาด ทีมขาย และทีมการเงินสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านรายได้ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- ติดตามโครงการที่มีผลกระทบต่อรายได้, อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติ, และรับประกันความรับผิดชอบ
- เชื่อมต่อทีมขาย, การตลาด, และการเงินในที่เดียว
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ขาดการคาดการณ์รายได้และการวิเคราะห์ในตัว
- รายงานขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันชื่นชมมากที่สุดในวิธีที่ Asana รวมทุกสิ่งที่ทีมของเราต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ ตั้งแต่การตั้งโครงการ การมอบหมายงานและการจัดระเบียบงาน ไปจนถึงการร่วมมือกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Keap
ClickUp ในฐานะซอฟต์แวร์ RevOps ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการขาย, ปรับปรุงการส่งต่อ, หรือติดตาม KPI, ClickUp จะปรับให้เข้ากับกลยุทธ์ RevOps ของคุณ—ไม่ใช่ในทางกลับกัน. หากคุณต้องการเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ให้ทุกแผนกทำงานสอดคล้องกัน, ClickUp คือแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ.
ต่างจากเครื่องมือการดำเนินงานด้านรายได้แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลความสำเร็จของลูกค้าและระบบอัตโนมัติ ClickUp นำทุกสิ่งมารวมไว้ในที่เดียว: การติดตามกระบวนการขาย การทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของเรามอบการมองเห็นที่ครอบคลุมในการดำเนินงานด้านรายได้ของคุณ ในขณะที่การผสานรวมกับ CRM แพลตฟอร์มการตลาด ห้องขายดิจิทัล และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ช่วยให้ข้อมูลไหลลื่นระหว่างทีมได้อย่างไร้รอยต่อ
พร้อมที่จะควบคุมการดำเนินงานด้านรายได้ของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้