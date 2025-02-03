10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับนักการตลาดด้านการเติบโต ฉันได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทดสอบซอฟต์แวร์ วิเคราะห์โซลูชัน และนำเครื่องมือไปใช้ในธุรกิจหลากหลายประเภท
ผมได้เห็นแล้วว่าแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์ สามารถพลิกโฉมธุรกิจของบริษัทได้ ระบบเหล่านี้มีต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่า ความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่นอย่างมหาศาล รวมถึงการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา CRM บนคลาวด์ที่เหมาะสมคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
ด้วยสายตาที่เฉียบคมในเรื่องประสิทธิภาพและความหลงใหลในการปรับปรุงกระบวนการที่ลูกค้าต้องเผชิญ ทีมของฉันและฉันได้คัดสรรรายชื่อแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดที่ฉันเชื่อว่ามีคุณภาพสูงสุด ดังนั้น มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์?
ระบบ CRM บนคลาวด์ที่เหมาะสมควรมีการผสานรวมที่ราบรื่น ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และการเข้าถึงที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ นี่คือสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญในการประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์:
- การจัดการการติดต่อที่แข็งแกร่ง: มองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดให้มีฐานข้อมูลกลาง
- การจัดการท่อส่งที่ครอบคลุม: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของดีลต่าง ๆ ตลอดวงจรการขาย ประเมินความเป็นไปได้ในการปิดการขายตามปัจจัยต่าง ๆ และระบุขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายเชิงลึก: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, คัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ, และดูแลพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้า
- การขายอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์การอัตโนมัติของงาน ด้วยการอัตโนมัติกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือการนัดหมาย คุณสามารถประหยัดเวลาที่มีค่าเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญและซับซ้อนมากขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง: รับซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การขายของคุณให้เหมาะสมและขับเคลื่อนการเติบโต
10 อันดับระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
นี่คือสรุปของ 10 ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน:
1. ClickUp (ระบบจัดการโครงการ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด)
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น CRM ที่มีความหลากหลายสูงได้เช่นกันClickUp CRMผสานการจัดการโครงการเข้ากับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์การโต้ตอบกับลูกค้าได้
ซอฟต์แวร์ Cloud CRM นี้ มอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ ฉันมักใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, และเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับแต่ง ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทางการตลาดและการขายของฉันแทนที่จะปรับกระบวนการของฉันให้เข้ากับซอฟต์แวร์
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลต ClickUp CRMมากมายที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มสร้างระบบใหม่ทั้งหมด เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ 100% ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลต CRM แบบง่ายบน ClickUpและพัฒนาไปสู่ระดับที่ซับซ้อนได้ตามต้องการ!
ClickUp คือศูนย์บัญชาการของทุกความพยายามในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบไว้ในที่เดียวในรูปแบบลำดับชั้นของโครงการที่ประกอบด้วย Workspaces, Spaces, Folders, Lists, Tasks และอื่นๆ
- สร้างภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้มุมมองที่หลากหลาย(กระดานคัมบัง, รายการ, ฯลฯ)
- ทำงานร่วมกับทีมผ่านDocs,Notepad หรือChat Viewบนบัญชีลูกค้า
- วัดผลการขายโดยใช้แดชบอร์ดที่สามารถโต้ตอบและปรับแต่งได้
- สร้างข้อความที่น่าสนใจและปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าด้วยClickUp Brain
- เริ่มต้นอย่างมั่นใจด้วยคลังแม่แบบ CRMที่หลากหลายและครบถ้วน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับแต่งทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,100+ โหวต)
2. HubSpot CRM (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการขายและการตลาดแบบครบวงจร)
ในบรรดาโซลูชัน CRM บนคลาวด์มากมายในรายการนี้ HubSpot โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการเติบโตที่ครบวงจรซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจรนี้ผสานกระบวนการทางธุรกิจด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง ประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ
ฟีเจอร์ไทม์ไลน์การติดต่อเป็นส่วนที่ฉันชื่นชอบที่สุดของซอฟต์แวร์นี้ เพราะให้ภาพรวมของการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด
คุณสมบัติสำคัญของ HubSpot CRM
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมด เช่น รายละเอียดการติดต่อ ประวัติการทำธุรกรรม การโต้ตอบ ฯลฯ ในที่เดียว
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการป้อนข้อมูล
- จัดการกระบวนการขายแบบภาพและติดตามความคืบหน้าของดีลหรือจุดที่อาจเกิดปัญหา
- สร้างและส่งแคมเปญอีเมลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญและสร้างรายงานเชิงลึกเพื่อวัดผลการขาย
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีของธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ เมื่อชุดคุณสมบัติขยายตัว
- ความซับซ้อนของแพลตฟอร์มและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกท้อแท้
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- เครื่องมือฟรี: $0
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,300/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300/เดือน (7 ที่นั่ง)
คะแนนและรีวิว HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5. 0 (11,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (4,100+ โหวต)
3. Pipedrive (ระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการขาย)
หากคุณเป็นคนที่ชอบการมองเห็น คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับ Pipedrive ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์นี้จะแสดงภาพกระบวนการขายและเวิร์กโฟลว์ CRMของคุณในรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ นอกจากนี้ การดูดีลที่เคลื่อนผ่านกระบวนการขายยังเป็นแรงจูงใจที่ยอดเยี่ยมและจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทีมขายและการตลาดอีกด้วย
ฉันชอบความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และความสะดวกในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นที่การขายเป็นหลักอาจไม่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการบริการลูกค้า
คุณสมบัติหลักของ Pipedrive
- สร้าง จัดการ และติดตามกระบวนการขายของคุณด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
- แชร์ดีล, โน้ต, และไฟล์กับทีมขายของคุณเพื่อทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- คาดการณ์ยอดขายและรายได้โดยใช้เครื่องมือคาดการณ์ยอดขายที่มีอยู่ในตัว
- กำหนดตารางกิจกรรมการขายทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- อัตโนมัติการทำงานที่เป็นกิจวัตรและซ้ำซาก เช่น การมอบหมายดีล การอัปเดตสถานะดีล และการส่งอีเมลติดตามผล
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ความสามารถในการปรับแต่งและระบบอัตโนมัติมีข้อจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์อื่น ๆ
- ฟังก์ชันการรายงานเป็นพื้นฐานและขาดความละเอียดที่จำเป็นสำหรับทีมขายขนาดใหญ่
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 59 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5. 0 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (2,900+ โหวต)
4. Salesforce CRM (ระบบ CRM บนคลาวด์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
หากพูดถึงตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMบนคลาวด์ที่ดีที่สุดแล้ว จะขาด Salesforce CRM ไปไม่ได้เลย Salesforce Cloud CRM Software เป็นโซลูชันหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจมากมายทั่วโลก และนี่ก็สมเหตุสมผลเพราะ การปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจคือจุดเด่นของระบบ CRM บนคลาวด์ของ Salesforce
คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์ของคุณและใช้ได้กับหลากหลายกรณีการใช้งาน—ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขาย การบริการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย! อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าความยืดหยุ่นนี้มาพร้อมกับต้นทุน และอาจสูงพอสมควรหากคุณเป็นสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือดำเนินงานในทีมขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce CRM
- ปรับแต่งระบบ CRM บนคลาวด์ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การจัดการข้อมูลของ Salesforce เพื่อให้ได้มุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าของคุณและข้อมูลอันมีค่ามากมาย
- อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนและขั้นตอนการทำงาน เช่น การจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย การอนุมัติข้อตกลง การมอบหมายงาน และอื่นๆ
- จัดการระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้แม้ในขณะเดินทาง ด้วยแอปมือถือ Salesforce ที่สะดวก
- ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือรายงาน
ข้อจำกัดของระบบ CRM Salesforce
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน พร้อมด้วยระยะเวลาการนำไปใช้ที่ยาวนาน
- เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์อื่น ๆ ในรายการนี้ Salesforce มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไม่เป็นธรรมชาติ
ราคา Salesforce CRM
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร ซูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce CRM
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20,300+)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (18,400+ โหวต)
5. Zendesk Sell (ระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่เน้นการขาย)
Zendesk ตอบสนองคำขอของทีมขายด้วยแพลตฟอร์ม Zendesk Sell ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเอง โดยยังคง มรดกของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายซึ่ง Zendesk มีชื่อเสียง ไว้อย่างครบถ้วน กระบวนการจัดการดีลสามารถนำทางได้อย่างง่ายดาย และการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อก็มีความแข็งแกร่ง
นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับประโยชน์จากโซลูชัน CRM แบบ SaaS ที่ผสานรวมกับระบบนิเวศของ Zendesk! อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Zendesk มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนลูกค้าเป็นหลักมากกว่าการตลาดและการขาย ระบบ CRM บนคลาวด์นี้จึงยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมในความเห็นของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ผสานรวมกับระบบนิเวศของ Zendesk โดยเฉพาะ Zendesk Support เพื่อรวมการขายและการสนับสนุนลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียว
- ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามดีลและระบุโอกาสต่างๆ ได้
- ใช้เครื่องมือ AIเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและกำหนดคะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูง
- สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และลูกค้าปัจจุบันผ่านศูนย์กลางอีเมลแบบบูรณาการ
- จัดการกระบวนการขายของคุณและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่านแอปมือถือ Zendesk Sell
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- มีเพียงชุดคุณสมบัติและฟังก์ชันพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้ระบบคลาวด์โดยเฉพาะ
- ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติมีจำกัด
ราคา Zendesk Sell
- ทีมขาย: 25 ดอลลาร์/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายการเติบโต: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน
- ขายแบบมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5. 0 (480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (150+ โหวต)
6. ทองแดง (ระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก)
Copper เป็นCRM ที่ดีสำหรับสตาร์ทอัพ ผู้ให้บริการ CRM นี้มุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยมากกว่าการดึงดูดผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์ที่ซับซ้อนและฟุ่มเฟือย สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูล CRM เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Google Workplace ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณทำงานในระบบนิเวศนี้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ความเรียบง่ายนี้ก็เป็นข้อจำกัดของ Copper CRM สำหรับธุรกิจที่ต้องการดึงข้อมูลเชิงลึก การทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน และทีมขายขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- จัดการซอฟต์แวร์ Copper CRM ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชัน Gmail หรือ Google Calendar
- ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการจัดการการติดต่อ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์ "ขั้นตอนความสัมพันธ์" และ "เหตุการณ์สำคัญในชีวิต"
- ปรับแต่งอีเมลการติดต่อโดยใช้การผสานเมลเพื่อผสานกับ Gmail และบันทึกประวัติการโต้ตอบ
- ติดตามความคืบหน้าของดีลและจัดการกระบวนการขายโดยใช้เครื่องมือแบบภาพ
- สร้างรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของทองแดง
- การพึ่งพา Google Workspace อาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้ดำเนินงานในระบบนิเวศของ Google
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีชุดคุณสมบัติที่จำกัด
ราคาทองแดง
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 69 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $134/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5. 0 (1,120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (580+ โหวต)
7. Engagebay (ระบบ CRM บนคลาวด์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการจัดการแบบครบวงจร)
Engagebay เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณ ระบบ CRM บนคลาวด์นี้มีเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า มันสมดุลคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยความง่ายในการใช้งาน ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ได้รับความนิยม
อย่างไรก็ตาม ความคุ้มค่าทำให้เป็นหนึ่งในระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจทุกขนาด อย่างไรก็ตาม การพยายามเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านหมายความว่ามันไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ มันขาดความลึกซึ้งในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการตลาดอัตโนมัติหรือการจัดการกระบวนการขายโดยเฉพาะอาจมี
คุณสมบัติเด่นของ Engagebay
- ออกแบบและเผยแพร่หน้าแลนดิ้งเพจและแบบฟอร์มที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
- ติดตามการมีปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย ตารางการโพสต์ และการกล่าวถึงแบรนด์
- รวมศูนย์การสนับสนุนลูกค้าผ่านระบบตั๋วเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้านการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
- ติดตาม KPI ครอบคลุมการตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Engagebay
- จำนวนคุณสมบัติที่มากเกินไปเกินกว่าฟังก์ชันหลักของ CRM อาจบ่งชี้ถึงการบวมของแพลตฟอร์ม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรกและยากต่อการใช้งาน
ราคาของ Engagebay
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $79.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Engagebay
- G2: 4. 6/5. 0 (326 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (728 โหวต)
8. CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง (ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยากที่ดีที่สุด)
Less Annoying CRM สมกับชื่อที่ชวนขบขันของมันอย่างแท้จริง มันมีความตรงไปตรงมาอย่างน่าชื่นชมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการฐานข้อมูล CRMพื้นฐานโดยปราศจากความซับซ้อน ผู้ให้บริการ CRM บนคลาวด์นี้ มุ่งเน้นเฉพาะฟังก์ชันหลักของ CRM เท่านั้น
แม้ว่าคุณจะสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยโซลูชัน CRM นี้ แต่ไม่ควรคาดหวังให้ระบบสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการขายทั้งหมด กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือตั้งแต่ต้นจนจบ ดำเนินการรายงานขั้นสูง และอื่น ๆ ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณต้องการ CRM ที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณควรพิจารณาตัวเลือกอื่นเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- ทำให้การจัดการการติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถเพิ่มบันทึก ติดตามการโต้ตอบ และทำการแบ่งกลุ่มได้
- ปรับแต่งขั้นตอนของดีลภายในกระบวนการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ติดต่อ
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนขาย มูลค่าของงานในมือ การคาดการณ์ยอดขาย และอื่นๆ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Gmail และ Zapier เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
ข้อจำกัดของ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- มีฟีเจอร์จำกัด ขาดการเชื่อมต่อ และรายงานพื้นฐาน
ราคา CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กรมีให้บริการตามคำขอ
การให้คะแนนและรีวิว CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- G2: 4. 9/5. 0 (593 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (595 โหวต)
9. ระบบ CRM สำหรับการขายในวันจันทร์ (แพลตฟอร์มการจัดการงานและการขายที่ดีที่สุด)
Monday เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม CRM ที่ผสานการทำงานระหว่างระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการจัดการโครงการเข้าไว้ด้วยกัน แพลตฟอร์ม CRM บนระบบคลาวด์นี้มีลักษณะที่เน้นภาพ ช่วยให้ผู้ใช้มีมุมมองที่สดใหม่และ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและกิจกรรมทั้งหมดในระดับสูง คุณสามารถปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของคุณ และจัดระเบียบข้อมูลจากหลากหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็น CRM บนคลาวด์ที่ดี แต่ยังไม่ติดอันดับสูงสุดในรายชื่อระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดของเรา เนื่องจากยังขาดความลึกซึ้งที่จำเป็นสำหรับการจัดการกระบวนการขายที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของยอดขายวันจันทร์
- ใช้กระดานสไตล์คัมบังเพื่อทำงานร่วมกับทีมขายในดีลต่างๆ อย่างมีภาพรวม
- ผสานเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เช่น Gmail, Slack, Zoom, เป็นต้น เพื่อจัดตั้งการร่วมมือและการสื่อสาร
- ตั้งเป้าหมายให้กับตัวแทนขายของคุณและติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
- ทำนายยอดขายและรายได้ในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในกระบวนการขาย
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะลูกค้า การแจ้งเตือนทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลา และการส่งอีเมลติดตามผล
ข้อจำกัดการขายวันจันทร์
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบได้ทั่วไปในระบบ CRM ขั้นสูงอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมขายขนาดใหญ่
ราคาขายวันจันทร์
- ระบบ CRM พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- ระบบ CRM มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- Pro CRM: $33/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ใบเสนอราคาพิเศษ
ยอดขายและรีวิวประจำวันจันทร์
- G2: 4. 6/5. 0 (763 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (389 รีวิว)
10. Apptivo (ระบบ CRM บนคลาวด์สำหรับการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ดีที่สุด)
Apptivo เป็นแอปพลิเคชันธุรกิจอเนกประสงค์ที่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ CRM ได้ ในความเป็นจริง คุณสามารถขยายชุดคุณสมบัติของมันเพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าเป้าหมาย ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้า หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
นี่เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันเดียวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการหลายประการ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ความสามารถของ Apptivo น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ CRM บนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง
คุณสมบัติเด่นของ Apptivo
- ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติผ่านตัวกระตุ้น การดำเนินการ หรือหลายขั้นตอน
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมบริการลูกค้าขณะจัดการข้อซักถามด้วยระบบตั๋วแบบศูนย์กลาง
- เข้าถึงข้อมูลลูกค้าและจัดการ CRM ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อแสดงและติดตามตัวชี้วัดหลักและ KPI
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ Apptivo
- ผู้ใช้บางรายพบประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน
ราคาของ Apptivo
- ไลท์: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว Apptivo
- G2: 4. 4/5. 0 (199 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (712 โหวต)
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนด้วย ClickUp
นี่คือสรุปของรายการระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดของฉัน ในการเลือกโซลูชัน CRM บนคลาวด์ที่เหมาะสม ควรเลือกที่สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น มีฟีเจอร์ที่ทรงพลัง และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง คุณจะสังเกตเห็นประสิทธิภาพการขายและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในขณะที่โซลูชัน CRM ทั้งหมดในรายการของฉันมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ClickUp ยังคงมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอ การสร้างCRM ใน ClickUpมอบแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการ CRM และการจัดการโครงการ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ติดตามเวลา จัดการเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สำคัญที่สุดคือ มันช่วยปลดปล่อยทรัพยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ได้
คุณพร้อมที่จะปฏิวัติแพลตฟอร์ม CRM ของคุณหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUpเพื่อสัมผัสความแตกต่าง!