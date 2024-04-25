บล็อก ClickUp
วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น
วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น

25 เมษายน 2567

กฎข้อแรกของธุรกิจคือการรู้จักลูกค้าของคุณ คุณต้องพึ่งพาข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่เชื่อถือได้เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มผลกำไร การคาดเดาไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวที่น่าเชื่อถือสำหรับการขายและการตลาด—มันจะไม่ช่วยรักษาลูกค้าไว้

ดังนั้นจงถามตัวเองว่า: คุณกำลังใช้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด?

แม้ว่าธุรกิจของคุณอาจประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องมีระบบ CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะ แต่คู่แข่งของคุณที่ใช้ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพจะแซงหน้าคุณในที่สุด

หากไม่มีฐานข้อมูล CRM ที่มีประสิทธิภาพ คุณอาจใช้เวลาไปกับงานธุรการมากเกินไป พลาดข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญ และประสบปัญหาในการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน

เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้คุณสามารถติดตามความสนใจของลูกค้าและให้บริการพวกเขาได้ดีขึ้น

มาเริ่มกันที่พื้นฐานกันเถอะ! 👇

ฐานข้อมูล CRM คืออะไร?

ฐานข้อมูล CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) คือที่ที่ธุรกิจเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของพวกเขา

ฐานข้อมูล CRM จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อที่หลากหลาย รวมถึง:

  • ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่
  • ประวัติการซื้อ
  • ประวัติการโต้ตอบ รวมถึงบันทึกจากการโทร อีเมล และการประชุม
  • ความสนใจและความชอบ
  • ตั๋วสนับสนุนและการโต้ตอบบริการอื่นๆ

ฐานข้อมูล CRM เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ CRM ระบบ CRM ใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล CRM เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลการตลาด การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการให้บริการลูกค้า

บทบาทของฐานข้อมูล CRM ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ฐานข้อมูล CRM คือศูนย์กลางโปรไฟล์ลูกค้า ข้อมูล และการโต้ตอบของคุณ ช่วยให้คุณสามารถ:

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า

ด้วยฐานข้อมูล CRM ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บรวมศูนย์และเข้าถึงได้ง่ายในที่เดียว ตัวแทนบริการของคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดต่อในอดีต ประวัติการซื้อ และความชอบได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp CRM สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า
ใช้ ClickUp CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้า

พวกเขาใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

เพิ่มยอดขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ฐานข้อมูล CRM ช่วยติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณตลอดกระบวนการขาย ทำให้ทีมขายสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้ามีศักยภาพสูงได้

โดยใช้ข้อมูลใน CRM ตัวแทนขายของคุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วม, วิเคราะห์สัญญาณการซื้อ, และปรับแนวทางให้เหมาะสม, ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลง

การจัดการกระบวนการขาย

โดยการมองเห็นภาพของกระบวนการขายภายในระบบ CRM คุณและทีมขายของคุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีล ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงกระบวนการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปิดการขายได้เร็วขึ้น

เสริมสร้างความผูกพันและความภักดีของลูกค้า

ระบบ CRM สามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันเกิด, วันครบรอบ, หรือการต่ออายุบริการได้. วิธีการนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความภักดีของลูกค้าโดยไม่เพิ่มภาระงานให้กับทีมของคุณ.

ภาพแดชบอร์ดแม่แบบอีเมลอัตโนมัติ
ส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังลูกค้าเป้าหมายตามกิจกรรมหรือสถานะของพวกเขาผ่าน ClickUp CRM

การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณยังช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญการตลาด อีเมล และการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย คุณสามารถปรับเนื้อหาและข้อเสนอให้ตรงกับความชอบส่วนบุคคลและประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากลูกค้า

ซอฟต์แวร์ CRM ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ความชอบ และรูปแบบการซื้อของลูกค้า. มันช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การตลาด, และการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม.

ปรับปรุงการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

การใช้ฐานข้อมูล CRM ร่วมกันช่วยให้แผนกต่าง ๆ ในบริษัทมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้า

ระบบ CRM แบบร่วมมือเช่นนี้ช่วยให้ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเข้าใจความต้องการและประวัติของลูกค้าอย่างเต็มที่ นำไปสู่แนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น

วิธีที่ฐานข้อมูล CRM ช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า

ฐานข้อมูล CRM ช่วยแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลลูกค้า: การกระจายของข้อมูลไปยังแหล่งต่าง ๆ เช่น อีเมล, ไฟล์สเปรดชีต, และกล่องข้อความของสมาชิกทีมแต่ละคน.

นี่คือวิธีที่ฐานข้อมูล CRM ช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและหลีกเลี่ยงความสับสน ความไม่มีประสิทธิภาพ และโอกาสที่พลาดไป:

1. การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์

มันทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ โดยรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายในหลายที่อีกต่อไป ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ในที่เดียว

2. การป้อนข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ฐานข้อมูลช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและค้นหาได้ง่ายโดยการบังคับใช้โครงสร้างที่เฉพาะเจาะจง

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยการกรองและค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ประวัติการซื้อ หรือประวัติการสื่อสาร

3. การเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ CRM หลายระบบสามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้ เช่น แพลตฟอร์มอีเมลหรือแบบฟอร์มเว็บไซต์ เพื่อจับการโต้ตอบของลูกค้าโดยอัตโนมัติและกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด

4. การแบ่งส่วนและการจัดกลุ่มข้อมูล

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าของคุณ แบบฟอร์ม
เพิ่มฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งใน ClickUp CRM และทำความเข้าใจการกระจายทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าของคุณ

จัดหมวดหมู่ลูกค้าของคุณตามข้อมูลประชากร ประวัติการซื้อ หรือระดับการมีส่วนร่วม เพื่อ:

  • ปรับแต่งการสื่อสาร: มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มด้วยข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
  • มุ่งเน้นความพยายามในการขาย: ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  • ให้การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมาย: เสนอทางเลือกการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าและการโต้ตอบในอดีต

การเข้าใจองค์ประกอบของฐานข้อมูล CRM

ในระบบ CRM คุณจะพบคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสาร ติดตามโอกาสทางการขาย และใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ

ClickUp CRM
สร้างและจัดการฐานข้อมูลหลายรายการด้วย ClickUp CRM

นี่คือองค์ประกอบหลักของฐานข้อมูล CRMที่ช่วยให้คุณปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ:

องค์ประกอบหลักของฐานข้อมูล CRM

  • การจัดการข้อมูลติดต่อ: จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและองค์กร รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ และข้อมูลประชากร
  • ประวัติการโต้ตอบ: ตรวจสอบการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมด เช่น อีเมล, การโทรศัพท์, การประชุม, บันทึก, และตั๋วการสนับสนุน, โดยให้บันทึกตามลำดับเวลาอย่างสมบูรณ์
  • การจัดการกระบวนการขาย: ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสต่าง ๆ ผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวม คาดการณ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพได้
  • การตลาดอัตโนมัติ: อัตโนมัติงานการตลาดของคุณ เช่น แคมเปญอีเมล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการเข้าถึง
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าผ่านรายงานและแดชบอร์ดเพื่อรวบรวมการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมของลูกค้า และประสิทธิภาพของแคมเปญ
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: ใช้ข้อมูลที่อัปเดตในฐานข้อมูล CRM เพื่อเพิ่มบริบทให้กับตั๋วสนับสนุนและช่วยให้ทีมบริการสามารถปรับการสนทนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

การใช้งานฐานข้อมูล CRM ในรูปแบบต่างๆ

เนื่องจากเราได้สำรวจองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว ลองมาพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลกันดีไหม? มาดูกัน:

  • บริการลูกค้า: เข้าถึงประวัติลูกค้า ให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมผ่านการดูดีลร่วมกัน การติดตามความคืบหน้า และการสนทนาภายใน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพรายได้: มองเห็นความคืบหน้าของดีลของคุณและระบุอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จ รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของกระบวนการขาย ประสิทธิภาพของทีม และจุดสัมผัสกับลูกค้า
  • ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมได้
  • การร่วมมือและการทำงานเป็นทีม: แบ่งปันข้อมูลลูกค้าข้ามแผนกเพื่อส่งเสริมการร่วมมือที่ราบรื่นและประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว

ประเภทของฐานข้อมูล CRM

ฐานข้อมูล CRM มีสองประเภทหลัก: แบบติดตั้งภายในองค์กรและแบบบนคลาวด์

ระบบ CRM ภายในองค์กร

ระบบ CRM ที่ติดตั้งภายในองค์กรจะถูกติดตั้งและจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเอง แม้ว่าจะช่วยให้ควบคุมและปรับแต่งได้มากขึ้น แต่ก็ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สำคัญและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

หากคุณมีความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะหรือต้องการการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง ฐานข้อมูลแบบติดตั้งในสถานที่ของคุณจะมอบการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานให้คุณมากขึ้น ระบบนี้มอบเวลาการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นสำหรับงานที่ต้องพึ่งพาฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณมีเครือข่ายท้องถิ่นที่เชื่อถือได้

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบนคลาวด์

ระบบ CRM บนคลาวด์ถูกโฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอกและสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ ระบบนี้มีความยืดหยุ่นในการขยายขนาด ใช้งานง่าย และมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า แต่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้น้อยกว่า

คุณสามารถเข้าถึงระบบ CRM บนคลาวด์ได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อการทำงานของคุณเป็นแบบระยะไกล หรือทีมของคุณกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปมักจะมีโซลูชันการกู้คืนจากภัยพิบัติที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถช่วยให้คุณกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์

วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM: ขั้นตอนทีละขั้นตอน

นี่คือขั้นตอนการสร้างระบบ CRM และฐานข้อมูลแบบกำหนดเองอย่างละเอียด เราจะแสดงวิธีการทำโดยใช้ ClickUp เพื่อจัดการตัวแทนขาย ลูกค้า และอื่นๆ ของคุณ:

1. กำหนดความต้องการของคุณ

ใช้เวลาในการทำความเข้าใจความต้องการเฉพาะของคุณ

ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อเริ่มต้นโดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากทั่วทั้งองค์กรของคุณ โดยเฉพาะจากฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริการลูกค้า มาร่วมระดมความคิดและหารือเกี่ยวกับความต้องการของทุกทีมร่วมกัน

ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา CRM โดยรวมของคุณ คุณต้องการปรับปรุงการจัดการกระบวนการขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า หรือได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อมูลลูกค้าหรือไม่?

วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณ ตั้งแต่การรับรู้เบื้องต้นไปจนถึงการซื้อและการมีปฏิสัมพันธ์หลังการขาย ระบุจุดข้อมูลที่คุณต้องรวบรวมในแต่ละขั้นตอนเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • คุณต้องการข้อมูลอะไรในการติดตามเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ?
  • ฟังก์ชันใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการขายและการตลาดของคุณ?
  • มีผู้ใช้กี่คนที่ต้องการเข้าถึงระบบ CRM?

การตอบคำถามเหล่านี้จะนำทางแนวทางของคุณ

2. ตั้งค่า ClickUp

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ CRM ที่ตั้งค่าบน ClickUp
ติดตามทุกการโต้ตอบของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp CRM

ClickUp คือศูนย์กลางสำหรับข้อมูล CRM ทั้งหมดของคุณ เริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เทมเพลต CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการกระบวนการขายของคุณ ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

เทมเพลต CRM ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าและโอกาสทางการขาย
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลต CRM ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าและโอกาสทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์หลักของเทมเพลต:

  • เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า: จัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: ปรับแต่งฟิลด์, กระบวนการ, และการทำงานอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
  • มุมมองที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: สร้างตัวกรองข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อดูดีลที่กำลังจะปิดในเดือนนี้, ลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการความสนใจ, หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการ
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยงานที่แบ่งปัน การสนทนา และศูนย์กลางข้อมูลสำหรับประวัติการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมด

สร้างรายการแยกต่างหากสำหรับหน่วยงานเช่น ผู้ติดต่อ, ผู้มุ่งหวัง, โอกาส, และ ข้อตกลง. เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละประเภทหน่วยงานภายในแต่ละรายการ. ใช้ประเภทฟิลด์เช่นข้อความ, วันที่, แบบเลือก, และตัวเลขเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ.

3. สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการ CRM ของคุณ

เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างรายการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อ รายชื่อผู้ติดต่อ กับ โอกาสทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับดีลต่างๆ กำหนดสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละรายการเพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำงานของคุณ (เช่น ลูกค้าเป้าหมาย – ใหม่, โอกาสทางธุรกิจ – อยู่ระหว่างการเจรจา, ดีล – ปิดการขายแล้ว)

สร้างมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละรายการเพื่อกรองและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของคุณ (เช่น ลูกค้าที่สนใจอยู่, ดีลที่จะปิดในเดือนนี้) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเฉพาะตามความต้องการของคุณได้

มุมมองตารางของ ClickUp
จัดการและติดตามงานของคุณบนสเปรดชีตด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

ลองดูตัวอย่างเหล่านี้ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยฟีเจอร์ View ของ ClickUp:

1. มุมมองรายชื่อลูกค้าที่สนใจ:

  • วัตถุประสงค์: ระบุลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแปลงและต้องการการดูแลเพิ่มเติม
  • ข้อมูลที่แสดง: ชื่อผู้ติดต่อ, ข้อมูลการติดต่อ, วันที่กิจกรรมล่าสุด, คะแนนผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
  • ตัวเลือกการกรอง: แสดงลีดตามแหล่งที่มา (เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์, การอ้างอิง) กรองตามสถานะกิจกรรม (เช่น ไม่มีกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา, เปิดอีเมลล่าสุด) ช่วงคะแนนลีด (ถ้ามี)
  • แสดงผู้นำโดยแหล่งที่มา (เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์, การอ้างอิง)
  • กรองตามสถานะกิจกรรม (เช่น ไม่มีกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา, เปิดอีเมลล่าสุด)
  • ช่วงคะแนนนำ (ถ้ามี)
  • กรณีการใช้งาน: ตัวแทนฝ่ายขายสามารถจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพสูงได้ด้วยมุมมองนี้
  • แสดงผู้นำโดยแหล่งที่มา (เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์, การอ้างอิง)
  • กรองตามสถานะกิจกรรม (เช่น ไม่มีกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา, เปิดอีเมลล่าสุด)
  • ช่วงคะแนนนำ (ถ้ามี)

2. ข้อเสนอที่ปิดการขายในเดือนนี้ ดู:

  • วัตถุประสงค์: ติดตามดีลที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการปิดการขายเป็นไปตามกำหนดเวลา
  • ข้อมูลที่แสดง: ชื่อดีล, ชื่อผู้ติดต่อ, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, มูลค่าดีล, ขั้นตอนปัจจุบันในกระบวนการขาย
  • ตัวเลือกการกรอง: กรองตามพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย ดูข้อเสนอโดยช่วงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย (เช่น ภายในสัปดาห์หน้า สองสัปดาห์ข้างหน้า) กรองตามช่วงมูลค่าของข้อเสนอ
  • กรองตามพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูข้อเสนอโดยช่วงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย (เช่น ภายในสัปดาห์หน้า สองสัปดาห์ข้างหน้า)
  • กรองตามช่วงมูลค่าของดีล
  • กรณีการใช้งาน: ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการปิดการขายในเดือนนี้
  • กรองตามพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูข้อเสนอโดยช่วงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย (เช่น ภายในสัปดาห์หน้า สองสัปดาห์ข้างหน้า)
  • กรองตามช่วงมูลค่าดีล

3. ปัญหาการบริการลูกค้า ดู:

  • วัตถุประสงค์: ดูและแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าที่ค้างอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ข้อมูลที่แสดง: ชื่อลูกค้า, คำอธิบายปัญหา, ระดับความสำคัญ, วันที่ส่ง, เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
  • ตัวเลือกการกรอง: กรองตามหมวดหมู่ปัญหา (เช่น การเรียกเก็บเงิน, ปัญหาทางเทคนิค) ดูตามระดับความสำคัญ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ) กรองตามตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือปัญหาที่ยังไม่ได้มอบหมาย
  • กรองตามหมวดหมู่ปัญหา (เช่น การเรียกเก็บเงิน, ปัญหาทางเทคนิค)
  • ดูตามระดับความสำคัญ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ)
  • กรองตามตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือปัญหาที่ยังไม่ได้มอบหมาย
  • กรณีการใช้งาน: ตัวแทนบริการลูกค้าสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขได้
  • กรองตามหมวดหมู่ปัญหา (เช่น การเรียกเก็บเงิน, ปัญหาทางเทคนิค)
  • ดูตามระดับความสำคัญ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ)
  • กรองตามตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือปัญหาที่ยังไม่ได้มอบหมาย

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลเมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมาย หรือการมอบหมายงานตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ

4. เพิ่มข้อมูลลงใน CRM ของคุณ

หากคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ให้ทำการนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ ClickUp โดยใช้ไฟล์ CSV หรือการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ CSV ให้ดำเนินการดังนี้:

  • อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลลูกค้าของคุณถูกเก็บไว้ในสเปรดชีตเช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets; ให้ส่งออกข้อมูลลูกค้าเป็นไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อคอลัมน์ในแต่ละคอลัมน์ของไฟล์ CSV ตรงกับฟิลด์ในรายการของ ClickUp (เช่น ชื่อ, อีเมล, บริษัท)
  • ใน ClickUp ให้ไปที่ Workspace และ List ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล คลิกที่ "นำเข้า" และเลือก ไฟล์ CSV เลือกไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลลูกค้าของคุณและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับฟิลด์ที่เหมาะสมใน ClickUp

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาผ่านช่องทางต่าง ๆ. คุณสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ, ตัวอย่างเช่น บนเว็บไซต์ของคุณ, สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง.

5. ใช้ ClickUp สำหรับการขายและการตลาด

ซอฟต์แวร์ CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและโมดูลสนับสนุนลูกค้าสำหรับการขายและการตลาด
ClickUp ช่วยกระตุ้นทีมขายของคุณด้วยการรวมทุกอย่างตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าและการทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว

สร้างงานภายในรายการ เช่น แคมเปญการตลาด มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUpครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ

การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับระบบ CRM ของคุณ

ในขณะที่ผู้ประกอบการเดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการด้วยฐานข้อมูล CRM ใน Excel พื้นฐานได้ ฐานข้อมูล CRM ที่ครอบคลุมจำเป็นต้องใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ CRM เพื่อใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การเลือกซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการเฉพาะของคุณและฟังก์ชันการทำงานที่แพลตฟอร์มต่างๆ นำเสนอ

นี่คือการวิเคราะห์รายละเอียดของประเด็นสำคัญที่ต้องประเมิน:

1. ข้อกำหนดทางธุรกิจ

  • ระบุจุดที่เจ็บปวดของคุณ: คุณเผชิญกับความท้าทายใดในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า? เป็นการจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย การมองเห็นในกระบวนการขาย หรือการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ? การเข้าใจปัญหาของคุณจะนำทางคุณในการค้นหาวิธีแก้ไข
  • กำหนดเป้าหมายของคุณ: คุณหวังที่จะบรรลุอะไรด้วยการใช้ CRM? คุณต้องการเพิ่มอัตราการแปลงยอดขาย, ปรับปรุงการบริการลูกค้า, หรือได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือไม่? การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ได้
  • ประเมินงบประมาณของคุณ: กำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถลงทุนในโซลูชันCRM SaaSได้ พิจารณาทั้งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง
  • ระบุผู้ใช้ที่สำคัญ: ใครคือผู้ใช้ CRM รายวัน? การเข้าใจความต้องการและทักษะทางเทคนิคของพวกเขาจะส่งผลต่อการเลือกความซับซ้อนของอินเทอร์เฟซ

2. ตัวเลือกการปรับแต่ง

มองหาซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ตามกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่คุณต้องปรับตามซอฟต์แวร์ เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถ:

  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง: บันทึกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
  • กำหนดสถานะและขั้นตอนที่กำหนดเอง: ปรับแต่งระบบ CRM ที่กำหนดเองให้สะท้อนกระบวนการขายและการเดินทางของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: เชื่อมต่อระบบ CRM แบบร่วมมือของคุณกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้ เช่น อีเมลระบบอัตโนมัติทางการตลาด และซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

3. ความสามารถในการรายงาน

คุณสมบัติมุมมองรายการโดย ClickUp
ฟีเจอร์มุมมองรายการโดย ClickUp

ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพจะมีคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพการขาย ประเมินความสามารถของระบบสำหรับ:

  • รายงานหลากหลายประเภท: เข้าถึงรายงานเกี่ยวกับสถานะการขาย, อัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด, มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า, และประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: สามารถกรองและแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อสร้างรายงานที่ตรงกับความต้องการของคุณ
  • การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: ใช้แผนภูมิและกราฟเพื่อแปลความหมายข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

ClickUp CRMชนะในทุกหมวดหมู่เหล่านี้หากคุณพร้อมที่จะเริ่มใช้งาน

4. คุณสมบัติสำหรับการจัดการท่อการขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย:

ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:

  • การจัดการกระบวนการทำงานแบบภาพ: ติดตามดีลต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนและแสดงภาพความคืบหน้า
  • การให้คะแนนและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: จัดลำดับความสำคัญของลูกค้ารายตามมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
  • งานอัตโนมัติและการแจ้งเตือน: ตั้งค่างานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามกิจกรรม

5. ฐานข้อมูลลูกค้า:

ประเมินแพลตฟอร์ม CRM ในความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ. มองหาคุณสมบัติเช่น:

  • การจัดการการติดต่อ: จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลประชากร และประวัติการซื้อ
  • ประวัติการโต้ตอบ: ติดตามการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้า รวมถึงอีเมล การโทร การประชุม และบันทึก เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนของการเดินทางของลูกค้า
  • การแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมาย: แบ่งกลุ่มและติดแท็กฐานลูกค้าของคุณตามเกณฑ์เฉพาะ เพื่อปรับแต่งแคมเปญการตลาดและการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม

6. คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

บทบาทที่กำหนดเองพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดใน ClickUp CRM
สร้างบทบาทที่กำหนดเองพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดใน ClickUp CRM และให้แน่ใจว่าเฉพาะสมาชิกทีมที่จำเป็นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเมื่อเลือกสร้างแอปพลิเคชัน CRM แบบกำหนดเอง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีสิ่งต่อไปนี้:

  • การเข้ารหัสข้อมูล ทั้งขณะเก็บไว้และขณะส่งผ่าน
  • การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้: กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา
  • การตรวจสอบความปลอดภัยและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ: เลือกผู้ให้บริการที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

7. แอปพลิเคชันมือถือ

ในโลกที่เน้นการใช้งานผ่านมือถือในปัจจุบัน การเข้าถึงระบบ CRM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสิ่งสำคัญ มองหาแพลตฟอร์มที่มี

  • แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android: รับประกันประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งสองแพลตฟอร์ม
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์: เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • คุณสมบัติหลักที่มีบนมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันหลัก เช่น การจัดการรายชื่อติดต่อ การดูสถานะงาน และการจัดการงาน สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ

ยกระดับกระบวนการ CRM ของคุณด้วย ClickUp

ฐานข้อมูล CRM ช่วยให้กระบวนการขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการทำงานร่วมกันของธุรกิจคุณง่ายขึ้นด้วยข้อมูลลูกค้าที่มีคุณค่าพร้อมระบบอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม การเลือก CRM ที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ—คุณต้องการข้อมูลลูกค้าประเภทใด และข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยปรับปรุงการขายและการบริการอย่างไร? คุณกำลังใช้กลยุทธ์ CRMแบบใดในการจัดการธุรกิจของคุณ?

จากนั้น ให้ประเมินซอฟต์แวร์ CRM ตามคุณสมบัติเช่น การจัดการลีด, การรายงาน,แบบฟอร์ม CRM ที่มีให้, และการเข้าถึงผ่านมือถือ เพื่อให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ หากคุณกำลังพิจารณาค่าใช้จ่าย คุณอาจพิจารณาซอฟต์แวร์ CRM ที่มีราคาถูกกว่าเป็นทางเลือกได้

อนาคตของฐานข้อมูล CRM อยู่ที่ปัญญาประดิษฐ์เพื่อประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การบูรณาการระบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของข้อมูลและการนำระบบคลาวด์มาใช้

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณหรือไม่?ลองใช้ ClickUpวันนี้ฟรีและเห็นความแตกต่าง!

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันสามารถสร้างระบบ CRM ของตัวเองได้หรือไม่?

ใช่ แต่แม้ว่าจะเป็นไปได้ในทางเทคนิค การสร้างระบบ CRM ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นงานที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมาก ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โดยทั่วไปแล้วไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่

2. วิธีการสร้าง CRM ทีละขั้นตอน

ขั้นแรก กำหนดความต้องการและฟังก์ชันการทำงานของคุณ จากนั้นเลือกแนวทางการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้แพลตฟอร์มแบบ low-code สุดท้าย ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างฟีเจอร์หลัก เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามประวัติการติดต่อ และการจัดการกระบวนการขาย

3. ระบบ CRM สามารถเป็นฐานข้อมูลได้หรือไม่?

ใช่, ระบบ CRM สามารถถือเป็นประเภทหนึ่งของฐานข้อมูลได้ ระบบ CRM จะเก็บข้อมูลลูกค้า, ประวัติการติดต่อ, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในการเข้าใจและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ระบบ CRM มักจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของการจัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดการกระบวนการขาย การตลาดอัตโนมัติ และความสามารถในการรายงาน