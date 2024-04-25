วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น

กฎข้อแรกของธุรกิจคือการรู้จักลูกค้าของคุณ คุณต้องพึ่งพาข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่เชื่อถือได้เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มผลกำไร การคาดเดาไม่ใช่กลยุทธ์ระยะยาวที่น่าเชื่อถือสำหรับการขายและการตลาด—มันจะไม่ช่วยรักษาลูกค้าไว้
ดังนั้นจงถามตัวเองว่า: คุณกำลังใช้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด?
แม้ว่าธุรกิจของคุณอาจประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องมีระบบ CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะ แต่คู่แข่งของคุณที่ใช้ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพจะแซงหน้าคุณในที่สุด
หากไม่มีฐานข้อมูล CRM ที่มีประสิทธิภาพ คุณอาจใช้เวลาไปกับงานธุรการมากเกินไป พลาดข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญ และประสบปัญหาในการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างฐานข้อมูล CRM เพื่อให้คุณสามารถติดตามความสนใจของลูกค้าและให้บริการพวกเขาได้ดีขึ้น
มาเริ่มกันที่พื้นฐานกันเถอะ! 👇
ฐานข้อมูล CRM คืออะไร?
ฐานข้อมูล CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) คือที่ที่ธุรกิจเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของพวกเขา
ฐานข้อมูล CRM จัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อที่หลากหลาย รวมถึง:
- ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่
- ประวัติการซื้อ
- ประวัติการโต้ตอบ รวมถึงบันทึกจากการโทร อีเมล และการประชุม
- ความสนใจและความชอบ
- ตั๋วสนับสนุนและการโต้ตอบบริการอื่นๆ
ฐานข้อมูล CRM เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ CRM ระบบ CRM ใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล CRM เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลการตลาด การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการให้บริการลูกค้า
บทบาทของฐานข้อมูล CRM ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ฐานข้อมูล CRM คือศูนย์กลางโปรไฟล์ลูกค้า ข้อมูล และการโต้ตอบของคุณ ช่วยให้คุณสามารถ:
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
ด้วยฐานข้อมูล CRM ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บรวมศูนย์และเข้าถึงได้ง่ายในที่เดียว ตัวแทนบริการของคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดต่อในอดีต ประวัติการซื้อ และความชอบได้อย่างรวดเร็ว
พวกเขาใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
เพิ่มยอดขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
ฐานข้อมูล CRM ช่วยติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณตลอดกระบวนการขาย ทำให้ทีมขายสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้ามีศักยภาพสูงได้
โดยใช้ข้อมูลใน CRM ตัวแทนขายของคุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วม, วิเคราะห์สัญญาณการซื้อ, และปรับแนวทางให้เหมาะสม, ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
การจัดการกระบวนการขาย
โดยการมองเห็นภาพของกระบวนการขายภายในระบบ CRM คุณและทีมขายของคุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีล ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงกระบวนการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปิดการขายได้เร็วขึ้น
เสริมสร้างความผูกพันและความภักดีของลูกค้า
ระบบ CRM สามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันเกิด, วันครบรอบ, หรือการต่ออายุบริการได้. วิธีการนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความภักดีของลูกค้าโดยไม่เพิ่มภาระงานให้กับทีมของคุณ.
การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณยังช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญการตลาด อีเมล และการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย คุณสามารถปรับเนื้อหาและข้อเสนอให้ตรงกับความชอบส่วนบุคคลและประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากลูกค้า
ซอฟต์แวร์ CRM ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ความชอบ และรูปแบบการซื้อของลูกค้า. มันช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การตลาด, และการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม.
ปรับปรุงการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
การใช้ฐานข้อมูล CRM ร่วมกันช่วยให้แผนกต่าง ๆ ในบริษัทมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้า
ระบบ CRM แบบร่วมมือเช่นนี้ช่วยให้ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเข้าใจความต้องการและประวัติของลูกค้าอย่างเต็มที่ นำไปสู่แนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น
วิธีที่ฐานข้อมูล CRM ช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า
ฐานข้อมูล CRM ช่วยแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลลูกค้า: การกระจายของข้อมูลไปยังแหล่งต่าง ๆ เช่น อีเมล, ไฟล์สเปรดชีต, และกล่องข้อความของสมาชิกทีมแต่ละคน.
นี่คือวิธีที่ฐานข้อมูล CRM ช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและหลีกเลี่ยงความสับสน ความไม่มีประสิทธิภาพ และโอกาสที่พลาดไป:
1. การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์
มันทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ โดยรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายในหลายที่อีกต่อไป ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ในที่เดียว
2. การป้อนข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ฐานข้อมูลช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและค้นหาได้ง่ายโดยการบังคับใช้โครงสร้างที่เฉพาะเจาะจง
คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยการกรองและค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ประวัติการซื้อ หรือประวัติการสื่อสาร
3. การเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์ CRM หลายระบบสามารถผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้ เช่น แพลตฟอร์มอีเมลหรือแบบฟอร์มเว็บไซต์ เพื่อจับการโต้ตอบของลูกค้าโดยอัตโนมัติและกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด
4. การแบ่งส่วนและการจัดกลุ่มข้อมูล
จัดหมวดหมู่ลูกค้าของคุณตามข้อมูลประชากร ประวัติการซื้อ หรือระดับการมีส่วนร่วม เพื่อ:
- ปรับแต่งการสื่อสาร: มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มด้วยข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
- มุ่งเน้นความพยายามในการขาย: ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- ให้การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมาย: เสนอทางเลือกการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าและการโต้ตอบในอดีต
การเข้าใจองค์ประกอบของฐานข้อมูล CRM
ในระบบ CRM คุณจะพบคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการสื่อสาร ติดตามโอกาสทางการขาย และใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ
นี่คือองค์ประกอบหลักของฐานข้อมูล CRMที่ช่วยให้คุณปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ:
องค์ประกอบหลักของฐานข้อมูล CRM
- การจัดการข้อมูลติดต่อ: จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและองค์กร รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ และข้อมูลประชากร
- ประวัติการโต้ตอบ: ตรวจสอบการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมด เช่น อีเมล, การโทรศัพท์, การประชุม, บันทึก, และตั๋วการสนับสนุน, โดยให้บันทึกตามลำดับเวลาอย่างสมบูรณ์
- การจัดการกระบวนการขาย: ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสต่าง ๆ ผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวม คาดการณ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพได้
- การตลาดอัตโนมัติ: อัตโนมัติงานการตลาดของคุณ เช่น แคมเปญอีเมล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการเข้าถึง
- การรายงานและการวิเคราะห์: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าผ่านรายงานและแดชบอร์ดเพื่อรวบรวมการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมของลูกค้า และประสิทธิภาพของแคมเปญ
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: ใช้ข้อมูลที่อัปเดตในฐานข้อมูล CRM เพื่อเพิ่มบริบทให้กับตั๋วสนับสนุนและช่วยให้ทีมบริการสามารถปรับการสนทนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
การใช้งานฐานข้อมูล CRM ในรูปแบบต่างๆ
เนื่องจากเราได้สำรวจองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว ลองมาพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลกันดีไหม? มาดูกัน:
- บริการลูกค้า: เข้าถึงประวัติลูกค้า ให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมผ่านการดูดีลร่วมกัน การติดตามความคืบหน้า และการสนทนาภายใน
- การเพิ่มประสิทธิภาพรายได้: มองเห็นความคืบหน้าของดีลของคุณและระบุอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จ รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของกระบวนการขาย ประสิทธิภาพของทีม และจุดสัมผัสกับลูกค้า
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาด และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมได้
- การร่วมมือและการทำงานเป็นทีม: แบ่งปันข้อมูลลูกค้าข้ามแผนกเพื่อส่งเสริมการร่วมมือที่ราบรื่นและประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว
ประเภทของฐานข้อมูล CRM
ฐานข้อมูล CRM มีสองประเภทหลัก: แบบติดตั้งภายในองค์กรและแบบบนคลาวด์
ระบบ CRM ภายในองค์กร
ระบบ CRM ที่ติดตั้งภายในองค์กรจะถูกติดตั้งและจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเอง แม้ว่าจะช่วยให้ควบคุมและปรับแต่งได้มากขึ้น แต่ก็ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สำคัญและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
หากคุณมีความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะหรือต้องการการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง ฐานข้อมูลแบบติดตั้งในสถานที่ของคุณจะมอบการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานให้คุณมากขึ้น ระบบนี้มอบเวลาการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นสำหรับงานที่ต้องพึ่งพาฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณมีเครือข่ายท้องถิ่นที่เชื่อถือได้
ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบนคลาวด์
ระบบ CRM บนคลาวด์ถูกโฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอกและสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ ระบบนี้มีความยืดหยุ่นในการขยายขนาด ใช้งานง่าย และมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า แต่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้น้อยกว่า
คุณสามารถเข้าถึงระบบ CRM บนคลาวด์ได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อการทำงานของคุณเป็นแบบระยะไกล หรือทีมของคุณกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปมักจะมีโซลูชันการกู้คืนจากภัยพิบัติที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถช่วยให้คุณกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์
วิธีสร้างฐานข้อมูล CRM: ขั้นตอนทีละขั้นตอน
นี่คือขั้นตอนการสร้างระบบ CRM และฐานข้อมูลแบบกำหนดเองอย่างละเอียด เราจะแสดงวิธีการทำโดยใช้ ClickUp เพื่อจัดการตัวแทนขาย ลูกค้า และอื่นๆ ของคุณ:
1. กำหนดความต้องการของคุณ
ใช้เวลาในการทำความเข้าใจความต้องการเฉพาะของคุณ
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อเริ่มต้นโดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากทั่วทั้งองค์กรของคุณ โดยเฉพาะจากฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริการลูกค้า มาร่วมระดมความคิดและหารือเกี่ยวกับความต้องการของทุกทีมร่วมกัน
ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา CRM โดยรวมของคุณ คุณต้องการปรับปรุงการจัดการกระบวนการขาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า หรือได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อมูลลูกค้าหรือไม่?
วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณ ตั้งแต่การรับรู้เบื้องต้นไปจนถึงการซื้อและการมีปฏิสัมพันธ์หลังการขาย ระบุจุดข้อมูลที่คุณต้องรวบรวมในแต่ละขั้นตอนเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณต้องการข้อมูลอะไรในการติดตามเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ?
- ฟังก์ชันใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการขายและการตลาดของคุณ?
- มีผู้ใช้กี่คนที่ต้องการเข้าถึงระบบ CRM?
การตอบคำถามเหล่านี้จะนำทางแนวทางของคุณ
2. ตั้งค่า ClickUp
ClickUp คือศูนย์กลางสำหรับข้อมูล CRM ทั้งหมดของคุณ เริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เทมเพลต CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการกระบวนการขายของคุณ ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ประโยชน์หลักของเทมเพลต:
- เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า: จัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: ปรับแต่งฟิลด์, กระบวนการ, และการทำงานอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- มุมมองที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: สร้างตัวกรองข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อดูดีลที่กำลังจะปิดในเดือนนี้, ลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการความสนใจ, หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการ
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยงานที่แบ่งปัน การสนทนา และศูนย์กลางข้อมูลสำหรับประวัติการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมด
สร้างรายการแยกต่างหากสำหรับหน่วยงานเช่น ผู้ติดต่อ, ผู้มุ่งหวัง, โอกาส, และ ข้อตกลง. เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละประเภทหน่วยงานภายในแต่ละรายการ. ใช้ประเภทฟิลด์เช่นข้อความ, วันที่, แบบเลือก, และตัวเลขเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ.
3. สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการ CRM ของคุณ
เชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างรายการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อ รายชื่อผู้ติดต่อ กับ โอกาสทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับดีลต่างๆ กำหนดสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละรายการเพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำงานของคุณ (เช่น ลูกค้าเป้าหมาย – ใหม่, โอกาสทางธุรกิจ – อยู่ระหว่างการเจรจา, ดีล – ปิดการขายแล้ว)
สร้างมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละรายการเพื่อกรองและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของคุณ (เช่น ลูกค้าที่สนใจอยู่, ดีลที่จะปิดในเดือนนี้) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเฉพาะตามความต้องการของคุณได้
ลองดูตัวอย่างเหล่านี้ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยฟีเจอร์ View ของ ClickUp:
1. มุมมองรายชื่อลูกค้าที่สนใจ:
- วัตถุประสงค์: ระบุลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแปลงและต้องการการดูแลเพิ่มเติม
- ข้อมูลที่แสดง: ชื่อผู้ติดต่อ, ข้อมูลการติดต่อ, วันที่กิจกรรมล่าสุด, คะแนนผู้ติดต่อ (ถ้ามี)
- ตัวเลือกการกรอง: แสดงลีดตามแหล่งที่มา (เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์, การอ้างอิง) กรองตามสถานะกิจกรรม (เช่น ไม่มีกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา, เปิดอีเมลล่าสุด) ช่วงคะแนนลีด (ถ้ามี)
- แสดงผู้นำโดยแหล่งที่มา (เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์, การอ้างอิง)
- กรองตามสถานะกิจกรรม (เช่น ไม่มีกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา, เปิดอีเมลล่าสุด)
- ช่วงคะแนนนำ (ถ้ามี)
- กรณีการใช้งาน: ตัวแทนฝ่ายขายสามารถจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพสูงได้ด้วยมุมมองนี้
- แสดงผู้นำโดยแหล่งที่มา (เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์, การอ้างอิง)
- กรองตามสถานะกิจกรรม (เช่น ไม่มีกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา, เปิดอีเมลล่าสุด)
- ช่วงคะแนนนำ (ถ้ามี)
2. ข้อเสนอที่ปิดการขายในเดือนนี้ ดู:
- วัตถุประสงค์: ติดตามดีลที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการปิดการขายเป็นไปตามกำหนดเวลา
- ข้อมูลที่แสดง: ชื่อดีล, ชื่อผู้ติดต่อ, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, มูลค่าดีล, ขั้นตอนปัจจุบันในกระบวนการขาย
- ตัวเลือกการกรอง: กรองตามพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย ดูข้อเสนอโดยช่วงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย (เช่น ภายในสัปดาห์หน้า สองสัปดาห์ข้างหน้า) กรองตามช่วงมูลค่าของข้อเสนอ
- กรองตามพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย
- ดูข้อเสนอโดยช่วงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย (เช่น ภายในสัปดาห์หน้า สองสัปดาห์ข้างหน้า)
- กรองตามช่วงมูลค่าของดีล
- กรณีการใช้งาน: ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการปิดการขายในเดือนนี้
- กรองตามพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย
- ดูข้อเสนอโดยช่วงวันที่คาดว่าจะปิดการขาย (เช่น ภายในสัปดาห์หน้า สองสัปดาห์ข้างหน้า)
- กรองตามช่วงมูลค่าดีล
3. ปัญหาการบริการลูกค้า ดู:
- วัตถุประสงค์: ดูและแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าที่ค้างอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อมูลที่แสดง: ชื่อลูกค้า, คำอธิบายปัญหา, ระดับความสำคัญ, วันที่ส่ง, เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
- ตัวเลือกการกรอง: กรองตามหมวดหมู่ปัญหา (เช่น การเรียกเก็บเงิน, ปัญหาทางเทคนิค) ดูตามระดับความสำคัญ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ) กรองตามตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือปัญหาที่ยังไม่ได้มอบหมาย
- กรองตามหมวดหมู่ปัญหา (เช่น การเรียกเก็บเงิน, ปัญหาทางเทคนิค)
- ดูตามระดับความสำคัญ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ)
- กรองตามตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือปัญหาที่ยังไม่ได้มอบหมาย
- กรณีการใช้งาน: ตัวแทนบริการลูกค้าสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขได้
- กรองตามหมวดหมู่ปัญหา (เช่น การเรียกเก็บเงิน, ปัญหาทางเทคนิค)
- ดูตามระดับความสำคัญ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ)
- กรองตามตัวแทนที่ได้รับมอบหมายหรือปัญหาที่ยังไม่ได้มอบหมาย
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลเมื่อมีการสร้างลูกค้าเป้าหมาย หรือการมอบหมายงานตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ
4. เพิ่มข้อมูลลงใน CRM ของคุณ
หากคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ให้ทำการนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ ClickUp โดยใช้ไฟล์ CSV หรือการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ CSV ให้ดำเนินการดังนี้:
- อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลลูกค้าของคุณถูกเก็บไว้ในสเปรดชีตเช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets; ให้ส่งออกข้อมูลลูกค้าเป็นไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อคอลัมน์ในแต่ละคอลัมน์ของไฟล์ CSV ตรงกับฟิลด์ในรายการของ ClickUp (เช่น ชื่อ, อีเมล, บริษัท)
- ใน ClickUp ให้ไปที่ Workspace และ List ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล คลิกที่ "นำเข้า" และเลือก ไฟล์ CSV เลือกไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลลูกค้าของคุณและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับฟิลด์ที่เหมาะสมใน ClickUp
เพิ่มผู้ติดต่อใหม่, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาผ่านช่องทางต่าง ๆ. คุณสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ, ตัวอย่างเช่น บนเว็บไซต์ของคุณ, สำหรับการรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง.
5. ใช้ ClickUp สำหรับการขายและการตลาด
สร้างงานภายในรายการ เช่น แคมเปญการตลาด มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUpครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับระบบ CRM ของคุณ
ในขณะที่ผู้ประกอบการเดี่ยวและธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการด้วยฐานข้อมูล CRM ใน Excel พื้นฐานได้ ฐานข้อมูล CRM ที่ครอบคลุมจำเป็นต้องใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ CRM เพื่อใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง การเลือกซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการเฉพาะของคุณและฟังก์ชันการทำงานที่แพลตฟอร์มต่างๆ นำเสนอ
นี่คือการวิเคราะห์รายละเอียดของประเด็นสำคัญที่ต้องประเมิน:
1. ข้อกำหนดทางธุรกิจ
- ระบุจุดที่เจ็บปวดของคุณ: คุณเผชิญกับความท้าทายใดในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า? เป็นการจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย การมองเห็นในกระบวนการขาย หรือการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ? การเข้าใจปัญหาของคุณจะนำทางคุณในการค้นหาวิธีแก้ไข
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: คุณหวังที่จะบรรลุอะไรด้วยการใช้ CRM? คุณต้องการเพิ่มอัตราการแปลงยอดขาย, ปรับปรุงการบริการลูกค้า, หรือได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือไม่? การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ได้
- ประเมินงบประมาณของคุณ: กำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถลงทุนในโซลูชันCRM SaaSได้ พิจารณาทั้งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง
- ระบุผู้ใช้ที่สำคัญ: ใครคือผู้ใช้ CRM รายวัน? การเข้าใจความต้องการและทักษะทางเทคนิคของพวกเขาจะส่งผลต่อการเลือกความซับซ้อนของอินเทอร์เฟซ
2. ตัวเลือกการปรับแต่ง
มองหาซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ตามกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่คุณต้องปรับตามซอฟต์แวร์ เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถ:
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง: บันทึกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
- กำหนดสถานะและขั้นตอนที่กำหนดเอง: ปรับแต่งระบบ CRM ที่กำหนดเองให้สะท้อนกระบวนการขายและการเดินทางของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: เชื่อมต่อระบบ CRM แบบร่วมมือของคุณกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้ เช่น อีเมลระบบอัตโนมัติทางการตลาด และซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
3. ความสามารถในการรายงาน
ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพจะมีคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพการขาย ประเมินความสามารถของระบบสำหรับ:
- รายงานหลากหลายประเภท: เข้าถึงรายงานเกี่ยวกับสถานะการขาย, อัตราการเปลี่ยนแปลงของลีด, มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า, และประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: สามารถกรองและแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อสร้างรายงานที่ตรงกับความต้องการของคุณ
- การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: ใช้แผนภูมิและกราฟเพื่อแปลความหมายข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
ClickUp CRMชนะในทุกหมวดหมู่เหล่านี้หากคุณพร้อมที่จะเริ่มใช้งาน
4. คุณสมบัติสำหรับการจัดการท่อการขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย:
ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- การจัดการกระบวนการทำงานแบบภาพ: ติดตามดีลต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนและแสดงภาพความคืบหน้า
- การให้คะแนนและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: จัดลำดับความสำคัญของลูกค้ารายตามมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
- งานอัตโนมัติและการแจ้งเตือน: ตั้งค่างานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามกิจกรรม
5. ฐานข้อมูลลูกค้า:
ประเมินแพลตฟอร์ม CRM ในความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ. มองหาคุณสมบัติเช่น:
- การจัดการการติดต่อ: จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลประชากร และประวัติการซื้อ
- ประวัติการโต้ตอบ: ติดตามการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้า รวมถึงอีเมล การโทร การประชุม และบันทึก เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนของการเดินทางของลูกค้า
- การแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมาย: แบ่งกลุ่มและติดแท็กฐานลูกค้าของคุณตามเกณฑ์เฉพาะ เพื่อปรับแต่งแคมเปญการตลาดและการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
6. คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเมื่อเลือกสร้างแอปพลิเคชัน CRM แบบกำหนดเอง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีสิ่งต่อไปนี้:
- การเข้ารหัสข้อมูล ทั้งขณะเก็บไว้และขณะส่งผ่าน
- การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้: กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้ตามบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา
- การตรวจสอบความปลอดภัยและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ: เลือกผู้ให้บริการที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล
7. แอปพลิเคชันมือถือ
ในโลกที่เน้นการใช้งานผ่านมือถือในปัจจุบัน การเข้าถึงระบบ CRM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสิ่งสำคัญ มองหาแพลตฟอร์มที่มี
- แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android: รับประกันประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งสองแพลตฟอร์ม
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์: เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- คุณสมบัติหลักที่มีบนมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันหลัก เช่น การจัดการรายชื่อติดต่อ การดูสถานะงาน และการจัดการงาน สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ
ที่เกี่ยวข้อง:แม่แบบโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น*
ยกระดับกระบวนการ CRM ของคุณด้วย ClickUp
ฐานข้อมูล CRM ช่วยให้กระบวนการขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการทำงานร่วมกันของธุรกิจคุณง่ายขึ้นด้วยข้อมูลลูกค้าที่มีคุณค่าพร้อมระบบอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม การเลือก CRM ที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ—คุณต้องการข้อมูลลูกค้าประเภทใด และข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยปรับปรุงการขายและการบริการอย่างไร? คุณกำลังใช้กลยุทธ์ CRMแบบใดในการจัดการธุรกิจของคุณ?
จากนั้น ให้ประเมินซอฟต์แวร์ CRM ตามคุณสมบัติเช่น การจัดการลีด, การรายงาน,แบบฟอร์ม CRM ที่มีให้, และการเข้าถึงผ่านมือถือ เพื่อให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ หากคุณกำลังพิจารณาค่าใช้จ่าย คุณอาจพิจารณาซอฟต์แวร์ CRM ที่มีราคาถูกกว่าเป็นทางเลือกได้
อนาคตของฐานข้อมูล CRM อยู่ที่ปัญญาประดิษฐ์เพื่อประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การบูรณาการระบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของข้อมูลและการนำระบบคลาวด์มาใช้
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณหรือไม่?ลองใช้ ClickUpวันนี้ฟรีและเห็นความแตกต่าง!
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันสามารถสร้างระบบ CRM ของตัวเองได้หรือไม่?
ใช่ แต่แม้ว่าจะเป็นไปได้ในทางเทคนิค การสร้างระบบ CRM ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นงานที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมาก ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โดยทั่วไปแล้วไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่
2. วิธีการสร้าง CRM ทีละขั้นตอน
ขั้นแรก กำหนดความต้องการและฟังก์ชันการทำงานของคุณ จากนั้นเลือกแนวทางการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้แพลตฟอร์มแบบ low-code สุดท้าย ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างฟีเจอร์หลัก เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามประวัติการติดต่อ และการจัดการกระบวนการขาย
3. ระบบ CRM สามารถเป็นฐานข้อมูลได้หรือไม่?
ใช่, ระบบ CRM สามารถถือเป็นประเภทหนึ่งของฐานข้อมูลได้ ระบบ CRM จะเก็บข้อมูลลูกค้า, ประวัติการติดต่อ, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในการเข้าใจและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างไรก็ตาม ระบบ CRM มักจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของการจัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดการกระบวนการขาย การตลาดอัตโนมัติ และความสามารถในการรายงาน