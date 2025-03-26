วิธีสร้างบทสนทนาขายสินค้าเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย

คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ทุกอย่างกำลังราบรื่น แล้วจู่ๆ—ปุ๊บ—ลูกค้าเป้าหมายก็โยนคำถามที่ไม่คาดคิดเข้ามา 💥
บางทีพวกเขาอาจลังเล, ต่อรองราคา, หรือเงียบไปเลย ตอนนี้คุณกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไป
บทสนทนาสำหรับการโทรขายช่วยคุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อึดอัด บทสนทนาที่เหมาะสมจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณรับมือกับข้อโต้แย้งได้อย่างมืออาชีพ และทำให้ประเด็นสำคัญของคุณเข้าถึงผู้ฟัง
มาดูกันว่าจะสร้างบทพูดอย่างไรให้ปิดการขายได้อย่างง่ายดาย 😎
⏰ สรุป 60 วินาที
การสร้างบทสนทนาการขายที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น แก้ไขข้อโต้แย้งได้อย่างมั่นใจ และกระตุ้นให้เกิดการปิดการขาย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างบทสนทนาที่ใช้งานได้จริง:
- กำหนดหัวข้อการพูดของคุณตามประเภทของการสนทนา
- รักษาการไหลของเนื้อหาอย่างมีเหตุผลเพื่อให้การโต้ตอบน่าสนใจและเป็นธรรมชาติ
- คาดการณ์ข้อโต้แย้งทั่วไปด้วยคำตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- ปรับแต่งการนำเสนอของคุณให้ตรงใจด้วยข้อมูลเชิงลึกจากระบบ CRM พฤติกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และแนวโน้มของอุตสาหกรรม
- ใช้ระบบศูนย์กลางในการจัดเก็บ ปรับปรุง และอัปเดตเนื้อหาการพูดคุยเพื่อความสอดคล้อง
- วัดประสิทธิภาพโดยการติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลง, ระดับการมีส่วนร่วมทางโทรศัพท์, และข้อโต้แย้งที่พบบ่อย
ClickUpช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย
- ClickUp CRM: ติดตามการสนทนา ข้อคัดค้าน และการโต้ตอบกับลูกค้าในที่เดียว
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUp: จัดการการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางการสนทนา
- ClickUp Docs: จัดเก็บและอัปเดตแนวทางพูดคุยเพื่อการประสานงานทั่วทั้งทีม
- ClickUp Brain: สร้างคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และปรับแต่งข้อความของคุณได้แบบเรียลไทม์
อะไรคือเส้นทางของการพูดขาย?
แผนการพูดขาย คือ โครงร่างที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายนำทางในการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประเด็นสำคัญในการพูดคุย นำทางตัวแทนขายผ่านการสนทนาในขณะที่รักษาการโต้ตอบให้เป็นธรรมชาติและน่าสนใจ
การมีบทสนทนาที่แข็งแกร่งช่วยในการตอบข้อโต้แย้ง, เน้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์, และนำพาผู้มุ่งหวังไปสู่การตัดสินใจโดยไม่ฟังดูเหมือนซ้อมมา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดของการนำเสนอขายที่มีโครงสร้างไม่ใช่เรื่องใหม่พ่อค้าชาวโรมันเป็นที่รู้จักกันดีว่าใช้การกล่าวสุนทรพจน์ที่ซ้อมมาเพื่อโน้มน้าวผู้ซื้อในตลาด
แนวทางการพูดคุย vs. บทพูดขายของ vs. คู่มือการขาย
บทสนทนาการขาย, บทพูด, และคู่มือการขายมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การรู้ว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไรช่วยให้เลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการติดต่อขายแต่ละครั้ง
|ลักษณะ
|บทสนทนาการขาย
|สคริปต์การขาย
|คู่มือการขาย
|โครงสร้าง
|โครงร่างที่ยืดหยุ่น
|คู่มือแปลตามตัวอักษร
|กลยุทธ์ที่ครอบคลุม
|การใช้งาน
|แนะนำการสนทนา
|กำหนดการใช้ถ้อยคำอย่างเคร่งครัด
|ครอบคลุมสถานการณ์การขายหลายรูปแบบ
|ความสามารถในการปรับตัว
|ปรับให้เข้ากับโอกาสที่แตกต่างกัน
|ความยืดหยุ่นจำกัด
|นำเสนอโครงสร้างที่ครอบคลุมสำหรับทีม
|วัตถุประสงค์
|ช่วยให้การสนทนาเป็นธรรมชาติและตรงประเด็น
|รับประกันความสอดคล้องของข้อความ
|ให้การฝึกอบรมและกลยุทธ์
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจาก HubSpot พบว่า63% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมีการติดต่อแบบไม่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้า และ 37% สร้างโอกาสทางการขายได้มากที่สุดผ่านการโทรศัพท์ในระหว่างความพยายามเหล่านี้
ทำไมการติดตามการสนทนาด้านการขายจึงมีความสำคัญ
การสนทนาด้านการขายสามารถดำเนินไปในทิศทางที่แตกต่างกันนับร้อย แต่ตัวแทนขายที่ดีที่สุดจะควบคุมสถานการณ์ได้เสมอ การมีแนวทางในการพูดคุยที่แข็งแกร่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น มีจุดมุ่งหมาย และเกิดประสิทธิผล
มาดูประโยชน์ของมันกัน 👇
รับประกันความสอดคล้องกันในทีมขายทั้งหมด
ทีมขายมีสไตล์การสนทนาที่แตกต่างกัน แต่ข้อความสำคัญควรเหมือนกันเสมอ
การบรรยายที่มีโครงสร้างดีช่วยให้ตัวแทนทุกคนสามารถเน้นจุดคุณค่าที่ถูกต้องได้ ไม่ว่าประสบการณ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้ตัวแทนใหม่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการโทรขายได้โดยไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
📌 ตัวอย่าง: บริษัทเปิดตัวโมเดลการกำหนดราคาใหม่ ตัวแทนบางคนอธิบายได้อย่างชัดเจน ในขณะที่คนอื่นๆ ทำให้ลูกค้าสับสน การบันทึกการสนทนาช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ทำให้การสนทนาเรื่องราคามีความชัดเจนและน่าสนใจอยู่เสมอ
สร้างความมั่นใจและลดความลังเล
ความไม่แน่นอนอาจทำให้การเจรจาล่าช้า
เมื่อตัวแทนไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร พวกเขามักลังเล ซึ่งทำให้ลูกค้าเป้าหมายสูญเสียความสนใจ การมีบทสนทนาที่ชัดเจนช่วยให้พวกเขามีทิศทางที่ชัดเจน ทำให้พวกเขามีสมาธิและพูดด้วยความมั่นใจ—แม้ในบทสนทนาที่ซับซ้อน
📌 ตัวอย่าง: SDR ได้ยินประโยคคลาสสิก 'นี่ฟังดูดีมาก แต่เราไม่มีงบประมาณ'หากไม่มีการวางแผนการขายที่เหมาะสม พวกเขาอาจหยุดนิ่งหรือตอบกลับอย่างไม่มั่นใจ บทสนทนาช่วยพวกเขาในการจัดการกับข้อกังวลได้อย่างราบรื่นและรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป
ช่วยเอาชนะข้อโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคัดค้านคือโอกาสที่จะ ให้ความกระจ่างและสร้างความไว้วางใจ. บทสนทนาที่ดีช่วยให้ตัวแทนขายมีโครงสร้างในการจัดการกับปัญหาโดยไม่เสียแรง.
แทนที่จะตอบสนองในทันที พวกเขาจะนำการสนทนาไปสู่เหตุผลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์
📌 ตัวอย่าง: ลูกค้าเป้าหมายกล่าวว่า 'เราใช้โซลูชันอื่นอยู่แล้ว' ตัวแทนที่ปฏิบัติตามแนวทางสนทนาจะไม่ถอยหรือเร่งรัดมากเกินไป พวกเขาจะนำการสนทนาไปสู่จุดที่แตกต่าง แสดงให้เห็นว่าทำไมผลิตภัณฑ์นี้ถึงเหมาะสมกว่า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความเงียบในการสนทนาด้านการขายอาจทำให้รู้สึกอึดอัด แต่การหยุดชั่วคราวอย่างมีกลยุทธ์สามารถทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเติมเต็มความเงียบนั้น—บางครั้งด้วยข้อมูลที่ช่วยให้ปิดการขายได้
วิธีสร้างบทพูดการขายที่ทรงพลัง
ไม่มีใครอยากฟังเสียงเหมือนหุ่นยนต์ในการโทรขาย แต่การเข้าไปโดยไม่มีแผนอาจทำให้คุณต้องรีบหาคำพูดที่เหมาะสม การมีบทสนทนาที่แข็งแกร่งจะสร้างสมดุลที่ลงตัว ให้โครงสร้างแก่คุณในขณะที่ยังคงทำให้การสนทนาเป็นธรรมชาติและน่าสนใจ
มาเริ่มกันทีละขั้นตอนเพื่อสร้างระบบที่ใช้งานได้จริง พร้อมเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับเสริมทัพเทคโนโลยีการขายของคุณ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการขายให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น 🧑💻
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายของการสนทนาของคุณ
ทุกการสนทนาทางการขายมีวัตถุประสงค์. บทสนทนาควรสะท้อนวัตถุประสงค์นั้น ทำให้การหารือมีจุดมุ่งหมายและเกิดผล.
ก่อนที่จะเริ่มการโทร ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร
การใช้วิธีการแบบเดียวกันทั้งหมดจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมีความกังวลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางการซื้อของพวกเขาปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการปรับเนื้อหาการพูดคุยให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของกระบวนการ:
- การโทรเพื่อค้นหาข้อมูล: เป้าหมายคือการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ไม่ใช่การเสนอขายทันที ใส่คำถามปลายเปิดที่ช่วยเปิดเผยปัญหาและความสำคัญ
- การสาธิต: ลูกค้าเป้าหมายจำเป็นต้องเห็นวิธีที่ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาของพวกเขาได้ เน้นคุณสมบัติหลักในขณะที่รักษาการสนทนาให้มีความโต้ตอบ
- การโทรปิดการขาย: การสนทนาเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การขจัดข้อสงสัยสุดท้าย ย้ำถึงคุณค่า แก้ไขข้อโต้แย้งที่ยังคงอยู่ และนำทางผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปสู่การตัดสินใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานขายมักใช้เทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่า'บันไดแห่งการตอบตกลง' โดยเริ่มจากคำถามเล็กๆ ที่ง่ายต่อการตอบตกลง เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายตอบ 'ใช่' หลายครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 2: จัดโครงสร้างการสนทนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การพูดคุยที่แข็งแกร่งช่วยให้การสนทนาด้านการขายราบรื่นและน่าสนใจ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายังคงสนใจ ข้อโต้แย้งได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมชาติ และตัวแทนขายมีเส้นทางที่ชัดเจนในการผลักดันดีลให้ก้าวหน้า
แต่เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ทีมจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ความร่วมมือด้านการขายเพื่อบันทึก ปรับปรุง และทำงานร่วมกันในบทสนทนาในลักษณะที่สามารถเข้าถึงและอัปเดตได้ง่าย
ขอแนะนำClickUp แอปพลิเคชันสำหรับทุกงานในที่เดียวClickUp CRM ติดตามทุกการติดต่อ บันทึกข้อโต้แย้ง จุดปัญหา และการติดตามผลอย่างชัดเจนในขณะที่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการขายของ ClickUpช่วยจัดระเบียบการพัฒนาแนวทางการสนทนา ทำให้ง่ายต่อการทดสอบแนวทางใหม่และปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม
ร่วมกัน พวกเขาสร้างระบบที่ไร้รอยต่อเพื่อปรับปรุงการสนทนาทางการขาย 🤝
จากข้อมูลลูกค้าและประวัติการติดต่อในอดีต ไปจนถึงสคริปต์การขายและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์ที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
นั่นหมายความว่าทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์และการปิดการขาย ทั้งหมดนี้พร้อมกับความมั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เพียงคลิกเดียวเสมอ
ขั้นตอนที่ 3: คาดการณ์และเตรียมตัวรับมือกับข้อโต้แย้ง
การตั้งราคา, คู่แข่ง, เวลา—ลูกค้าเป้าหมายมักมีความกังวลเสมอ การเตรียมการพูดที่แข็งแกร่งช่วยให้ตัวแทนขายสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจ
เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีความลังเล นั่นคือโอกาสที่จะชี้แจง ปรับแนวทาง และย้ำให้เห็นถึงคุณค่า
เริ่มต้นด้วยการแยกข้อโต้แย้งออกเป็นหมวดหมู่:
- ราคา: 'ดูเหมือนจะแพงเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราใช้อยู่ตอนนี้'
- การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง: 'เรากำลังพิจารณา [คู่แข่ง] ด้วย สิ่งที่ทำให้คุณดีกว่าคืออะไร?'
- เวลา: 'เรายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจในตอนนี้'
- การสนับสนุนภายใน: 'ฉันต้องตรวจสอบกับทีมของฉันก่อนที่จะดำเนินการต่อไป'
เมื่อได้ระบุข้อโต้แย้งที่พบบ่อยแล้ว การตอบสนองควรมีมากกว่าการให้ความมั่นใจแบบทั่วไป ตัวแทนควรเริ่มต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นและปรับแนวทางให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะปฏิเสธข้อกังวลเรื่องราคาทันที การตอบสนองที่มีโครงสร้างดีอาจจะเป็น: 'งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญเสมอ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประเมิน ROI คืออะไร? การประหยัดต้นทุน, ประสิทธิภาพ, หรือผลกระทบต่อรายได้?'
สิ่งนี้เปลี่ยนการสนทนาจากเรื่องราคาไปสู่เรื่องคุณค่า ทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมแทนที่จะตั้งรับหรือป้องกันตัว
ต้องการที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับเนื้อหาที่ช่วยเสริมการขายหรือไม่? ทีมงานสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างฐานความรู้กลางสำหรับ บทสนทนา, สคริปต์, คู่มือการจัดการข้อโต้แย้ง และบัตรแข่งขันกับคู่แข่ง
เนื่องจาก Docs รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผู้นำฝ่ายขายสามารถอัปเดตข้อความได้ทันที ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
ตัวอย่างเช่น หากมีคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาด ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถเพิ่มส่วนที่มีการปรับตำแหน่งทางการตลาดและข้อโต้แย้งทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ตัวแทนขายสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตเหล่านี้ได้โดยตรงภายในกระบวนการทำงานของพวกเขา ทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขามีกลยุทธ์ล่าสุดอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงและประวัติเวอร์ชันในซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของเอกสาร ทีมงานสามารถ ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาความสอดคล้องในเอกสารการขายทั้งหมดได้
ClickUp คือระบบบริหารโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีมูลค่า $500,000 ถึงหลายล้านดอลลาร์ต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและการผลลัพธ์! รัก ClickUp!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ AI ในการขายเพื่อแนะนำคำถามหรือคำแนะนำแบบเรียลไทม์ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ AI สามารถตรวจจับข้อโต้แย้งได้ทันทีที่เกิดขึ้นและให้คำตอบที่ดีที่สุดในทันที
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ข้อมูลและการปรับแต่งส่วนบุคคลเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีขึ้น
การเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลทำให้ตัวแทนที่มีผลงานสูงแตกต่างจากคนอื่นๆ ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจะมีความสนใจมากขึ้นหากได้รับข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมกับความท้าทายเฉพาะของพวกเขา
แดชบอร์ดการขายช่วยในเรื่องนี้โดยให้ตัวแทนขายมีมุมมองที่ชัดเจนของข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ—ช่วยให้พวกเขาสร้างข้อความที่โดนใจลูกค้า
ก่อนที่จะติดต่อ ตัวแทนควรศึกษาข้อมูลต่อไปนี้:
- การโต้ตอบล่าสุด: พวกเขาได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หรือไม่ มีส่วนร่วมกับเนื้อหา หรือสอบถามเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดบ้าง?
- กิจกรรมของบริษัท: พวกเขาได้ระดมทุน ขยายทีม หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่?
- บทบาทในการตัดสินใจ: พวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายหรือรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อผู้อื่น?
ตัวแทนสามารถใช้บริบทนี้เพื่อทำให้ทุกจุดสัมผัสมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
หากลูกค้าเป้าหมายเพิ่งดาวน์โหลดรายงานเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ข้อความเปิดที่น่าสนใจอาจเป็น: 'ฉันเห็นว่าคุณได้ตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ—ทีมที่คล้ายกับของคุณสามารถลดงานที่ต้องทำด้วยมือลงได้ถึง 40% ด้วยกลยุทธ์ที่คล้ายกัน คุณสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็นลำดับความสำคัญในตอนนี้หรือไม่?'
แนวทางนี้ทำให้การสนทนาดูเป็นธรรมชาติ มีคุณค่า และยากที่จะเพิกเฉย
📖 อ่านเพิ่มเติม: คำสั่ง ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับการขาย
ตัวอย่างบทสนทนาการขาย
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการพูดคุยเรื่องการขายอย่างไรดี? การดูตัวอย่างจริงสามารถช่วยให้คุณสร้างบทสนทนาที่ดูเป็นธรรมชาติและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
มาดูสถานการณ์ต่าง ๆ และวิธีรับมือกันเถอะ 📝
การติดต่อเบื้องต้น
เป้าหมาย: ดึงดูดความสนใจและสร้างความเกี่ยวข้อง
'สวัสดีครับ [ชื่อของผู้ติดต่อ], ผมได้พบกับ [บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือตำแหน่งของพวกเขา] และต้องการติดต่อคุณ. ทีมใน [อุตสาหกรรม] ที่เราทำงานด้วยมักมีปัญหาเกี่ยวกับ [ปัญหาที่พวกเขาเผชิญ] และเราได้ช่วยเหลือบริษัทเช่น [ลูกค้าที่คล้ายกัน] ให้แก้ไขปัญหานี้ได้. คุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่หากเราจะหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้?'
🎯 เหตุผลที่มันได้ผล: การปรับให้เข้ากับบุคคลทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารู้สึกว่าข้อความที่ส่งถึงพวกเขามีความเกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่การส่งอีเมลหรือโทรหาแบบทั่วไป การกล่าวถึงปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และคำถามปลายเปิดช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในการขายโทรศัพท์ วิธีที่คุณพูดมักสำคัญกว่าสิ่งที่คุณพูด น้ำเสียงที่อบอุ่นและมั่นใจสามารถเพิ่มความไว้วางใจได้แม้ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนอ
การตั้งค่าการสาธิตผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย: ได้รับการสนับสนุนสำหรับการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
'ดีใจที่ได้เชื่อมต่อ! ก่อนที่เราจะเริ่มการสาธิต ผมต้องการให้แน่ใจว่ามันมีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมของคุณเผชิญกับ [กระบวนการที่เกี่ยวข้อง] คืออะไร? ด้วยวิธีนี้ ผมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับคุณได้.'
🎯 ทำไมถึงได้ผล: การเริ่มต้นด้วยคำถามเปลี่ยนการสาธิตให้กลายเป็นการสนทนาแทนที่จะเป็นการแนะนำทั่วไป การเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญช่วยให้การนำเสนอมีความเหมาะสมและน่าสนใจมากขึ้น
การเอาชนะข้อโต้แย้งเรื่องราคา
เป้าหมาย: เปลี่ยนจุดสนใจจากต้นทุนไปสู่คุณค่า
'ผมเข้าใจเรื่องราคา—มันเป็นปัจจัยสำคัญเสมอ หลายทีมที่เราทำงานด้วยก็มีความกังวลเหมือนกัน แต่พวกเขาพบว่า [ข้อเสนอคุณค่าเฉพาะตัว] ช่วยให้พวกเขา [ประโยชน์เฉพาะเจาะจง] สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเมื่อประเมิน ROI คืออะไร—การประหยัดต้นทุน, ประสิทธิภาพ, หรือผลกระทบต่อรายได้?'
🎯 ทำไมถึงได้ผล: การยอมรับข้อกังวลโดยไม่ปฏิเสธช่วยให้การสนทนายังคงเปิดกว้าง การปรับกรอบการสนทนาใหม่โดยเน้นคุณค่าช่วยให้ผู้มุ่งหวังคิดเกินกว่าแค่ราคา ทำให้ง่ายต่อการให้เหตุผลในการลงทุน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนขายที่ดีที่สุดใช้เวลาประมาณ 20% ของการสนทนาในการพูด และ 80% ในการฟัง ยิ่งผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพูดมากเท่าไหร่ โอกาสในการขายก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ความแตกต่างเชิงแข่งขัน
เป้าหมาย: สร้างตำแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยไม่กล่าวร้าย
'ยอดเยี่ยมมากที่คุณกำลังประเมินตัวเลือกหลายทาง! หลายทีมเปรียบเทียบเรา กับ [คู่แข่ง] เพราะเราทั้งสองมี [คุณสมบัติที่คล้ายกัน]. จุดที่เราโดดเด่นคือ [จุดแตกต่างที่สำคัญ]. หาก [ประโยชน์เฉพาะ] เป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ ฉันยินดีที่จะพาคุณไปดูว่าเราทำสิ่งนี้แตกต่างอย่างไร'
🎯 ทำไมถึงได้ผล: การเน้นย้ำความคล้ายคลึงกันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ในขณะที่การเน้นจุดเด่นเฉพาะตัวช่วยสร้างความแตกต่างให้ชัดเจน การใช้โทนเสียงที่เป็นกลางและมุ่งเน้นคุณค่า จะช่วยให้การสนทนาไม่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์
ปิดการขาย
เป้าหมาย: กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย
คุณได้แบ่งปันว่า [ความสำคัญหลัก] เป็นจุดเน้นหลัก และเราได้ครอบคลุมถึงวิธีที่เราช่วยเหลือในเรื่องนี้แล้ว อะไรคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจากฝั่งของคุณเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า? ยินดีที่จะอธิบายรายละเอียดสุดท้ายเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
🎯 ทำไมถึงได้ผล: การวางกรอบการปิดการขายเป็นการพูดคุยมากกว่าการเรียกร้อง ช่วยลดแรงกดดัน การกระตุ้นให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแบ่งปันขั้นตอนต่อไปช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมและแก้ไขข้อกังวลในนาทีสุดท้ายได้
การปรับโทนเสียงของคุณสำหรับข้อความแต่ละข้อความนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่หากไม่ระวัง มันอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่และ กินเวลาทำงานของคุณไปหลายชั่วโมง นี่คือจุดที่คุณต้องมีผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อช่วยให้คุณสร้างข้อความและโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง!
เข้าสู่ClickUp Brain,ตัวสร้างสคริปต์ AIและผู้ช่วยที่ผสานรวมของ ClickUp ผู้นำด้านการขายสามารถใช้เพื่อปรับแต่งบทสนทนาแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ตัวแทนขายมี คำตอบที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นได้อยู่เสมอในปลายนิ้วของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการต้องการช่วยให้ทีมรับมือกับข้อโต้แย้งเรื่องราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาสามารถป้อนข้อความกระตุ้น เช่น: 'สร้างคำตอบที่กระชับสำหรับข้อโต้แย้งเรื่องราคาที่เน้นคุณค่าโดยไม่เสนอส่วนลด รักษาการสนทนาให้ดูเป็นกันเองและมั่นใจ'
ClickUp Brain ให้บริการ หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้ทีมสามารถเปรียบเทียบแนวทางและปรับแต่งภาษา ผู้นำฝ่ายขายสามารถเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุด แก้ไขได้โดยตรงใน ClickUp Docs และแชร์กับทีมได้ทันที
ระบบ AI ยังสามารถ แนะนำการปรับปรุงตามดีลที่ประสบความสำเร็จในอดีตที่เก็บไว้ใน ClickUp CRM ซึ่งรับประกันว่าคำตอบได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการขายจริง ตัวแทนสามารถเข้าถึงเส้นทางสนทนาที่อัปเดตในระหว่างการโทร ดึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้การสนทนาสะดุด ใช่แล้ว และยังมีอีกมาก 👇🏼
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
แม่แบบการพูดคุย
กรอบการทำงานที่มั่นคงช่วยให้ตัวแทนขายมีความมั่นใจในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของแต่ละลูกค้า ใช้เทมเพลตแนวทางการพูดคุยการขายนี้เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ:
- เริ่มต้น: เริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลตามกิจกรรมล่าสุดหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม
📌 ตัวอย่าง: 'ฉันเห็นทีมของคุณเพิ่งขยายตัวเมื่อเร็วๆ นี้—หลายบริษัทที่กำลังเติบโตต้องเผชิญกับความท้าทายในการขยายขนาดองค์กร คุณจัดการกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง?'
- ปัญหา: เน้นความท้าทายทั่วไปที่ผู้มุ่งหวังอาจกำลังเผชิญอยู่
📌 ตัวอย่าง: 'หลายทีมประสบปัญหาจากกระบวนการทำงานด้วยมือที่ช้าลงและนำไปสู่ข้อผิดพลาด'
- ข้อเสนอคุณค่า: แสดงให้เห็นว่าโซลูชันของคุณแก้ไขปัญหาโดยตรงอย่างไร
📌 ตัวอย่าง: 'แพลตฟอร์มของเราช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงาน ช่วยให้ทีมลดเวลาในการจัดการเอกสารลงครึ่งหนึ่ง และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง'
- จุดพิสูจน์: เสริมความน่าเชื่อถือของข้อความของคุณด้วยข้อมูลหรือเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
📌 ตัวอย่าง: 'ลูกค้าของเราคนหนึ่งลดเวลาการเริ่มต้นใช้งานลงได้ 30% หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงนี้'
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ: เปิดกว้างเพื่อส่งเสริมการสนทนา
📌 ตัวอย่าง: 'การสำรวจว่าสิ่งนี้สามารถทำงานได้อย่างไรสำหรับทีมของคุณจะมีประโยชน์หรือไม่?'
🔍 คุณรู้หรือไม่? การให้ตัวเลือกกับลูกค้ามากเกินไปอาจทำให้พวกเขารู้สึกสับสนและนำไปสู่การตัดสินใจไม่ได้ การพูดคุยขายที่ดีที่สุดจะช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นโดยการลดตัวเลือกให้เหลือเพียงไม่กี่อย่าง
การวัดและปรับปรุงการสื่อสารของคุณ
การบรรยายจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อมีผลกระทบ การประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องช่วยให้การสื่อสารคมชัด น่าสนใจ และมุ่งเน้นผลลัพธ์
มาดูกันว่าจะทำอย่างไรดี 👀
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในแดชบอร์ดของหัวข้อการพูดคุยเฉพาะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนถึงประสิทธิผลของมัน ข้อมูลที่สนับสนุนด้วยหลักฐานช่วยให้ระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ เน้นที่:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: วัดความถี่ที่การสนทนาส่งผลให้เกิดการนัดหมาย การปิดการขาย หรือขั้นตอนถัดไปในกระบวนการขาย
- ข้อโต้แย้งที่พบบ่อย: ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อปรับปรุงการตอบสนองและจัดการกับการคัดค้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระยะเวลาการโทรและระดับการมีส่วนร่วม: ประเมินว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายังคงสนใจหรือสูญเสียความสนใจอย่างรวดเร็วเกินไปหรือไม่
จับคู่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กับข้อมูล CRM, การบันทึกการโทร และเทคนิคการปิดการขายเพิ่มเติมเพื่อค้นหาแบบแผน หากการสนทนาไม่ก่อให้เกิดการสนทนาที่มีความหมาย การปรับโครงสร้างหรือข้อความสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พลาดข้อมูลสำคัญเล็กๆ น้อยๆ จากการประชุมทางโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งใช่ไหม? คุณ ต้องการผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AIและเราได้สร้างโซลูชันที่สมบูรณ์แบบไว้ให้คุณแล้ว!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในการขายโทรศัพท์ วิธีที่คุณพูดมักสำคัญกว่าสิ่งที่คุณพูด น้ำเสียงที่อบอุ่นและมั่นใจสามารถเพิ่มความไว้วางใจได้แม้ก่อนที่คุณจะเริ่มนำเสนอ
รวบรวมความคิดเห็น
ตัวแทนขายอยู่แนวหน้า ทำให้ความคิดเห็นของพวกเขามีคุณค่าอย่างยิ่ง กระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์จริง รวมถึงข้อโต้แย้งที่พวกเขาได้ยินและวลีที่สร้างความสนใจมากที่สุด
การทบทวนบันทึกการโทรช่วยให้ได้ ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำเสียง จังหวะการพูด และวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตอบสนอง
ความคิดเห็นของลูกค้ายังมีบทบาทสำคัญ การสำรวจหรือการติดตามผลอย่างรวดเร็วช่วยเปิดเผยสิ่งที่สอดคล้องและสิ่งที่รู้สึกถูกบังคับ การรับรู้รูปแบบในปฏิกิริยาของลูกค้าช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนให้บทสนทนาเป็นธรรมชาติ น่าสนใจ และน่าเชื่อถือมากขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? เวลาที่ดีที่สุดในการโทรขายคือระหว่าง16:00 น. ถึง 17:00 น. โดยช่วง 11:00 น. ถึง 12:00 น. เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดรองลงมา วันพุธเป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่วันจันทร์และบ่ายวันศุกร์มักจะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
การทดสอบ A/B ของรูปแบบ
การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในคำพูด ลำดับ หรือวิธีการนำเสนอ สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้
การทดสอบแนวทางต่าง ๆ ช่วยให้สามารถระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายได้ เปรียบเทียบ อัตราการตอบกลับ, ระดับการมีส่วนร่วม, และความก้าวหน้าของดีล เพื่อกำหนดว่าเวอร์ชันใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น การปรับบรรทัดแรกอาจนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น หรือการปรับโครงสร้างจุดสำคัญอาจช่วยเพิ่มความชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการขายที่มีการวิเคราะห์การโทรจริงและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ การฟังผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการทำงานจริงสามารถให้แนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงแนวทางการพูดคุยและการนำเสนอได้
รักษาเนื้อหาให้มีความเคลื่อนไหว
การพูดคุยควร พัฒนาควบคู่ไปกับแนวโน้มของตลาด ความคาดหวังของลูกค้า และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ การยึดติดกับสคริปต์ที่ล้าสมัยอาจทำให้การสนทนาดูน่าเบื่อและไม่เกี่ยวข้อง การทบทวนและอัปเดตข้อความอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เนื้อหาสดใหม่และสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน
ศึกษาข้อความที่คู่แข่งใช้ แนวโน้มของอุตสาหกรรม และปัญหาที่ลูกค้าประสบ เพื่อปรับปรุงแนวทางการสื่อสาร
การนำเรื่องราวความสำเร็จใหม่ ๆ มาใช้, การแก้ไขข้อคัดค้านที่เกิดขึ้นใหม่, และการปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมตามความสำเร็จล่าสุดในด้านการขาย ช่วยให้คงความเกี่ยวข้องไว้ได้ การฝึกอบรมและการจำลองสถานการณ์ช่วยให้ตัวแทนขายรู้สึกสบายใจในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำอย่างเช่น 'จินตนาการ' และ 'คุณ' ทำให้การนำเสนอรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกัน วลีอย่าง 'เชื่อฉันเถอะ' อาจส่งผลเสียเพราะฟังดูไม่จริงใจ
หัวข้อสนทนาที่สร้างแรงบันดาลใจ (และก้าวหน้า)
บทสนทนาการขายที่ดีช่วยให้คุณมีสมาธิ ทำให้การรับมือกับข้อโต้แย้งง่ายขึ้น และหยุดการพูดเหมือนหุ่นยนต์ ตัวแทนขายที่ดีที่สุดไม่ได้พูดไปตามสถานการณ์—พวกเขาปรับแต่ง ทดสอบ และปรับปรุงจนกว่าจะรู้ว่าอะไรได้ผล
ClickUp ทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้น
ระบบ CRM ช่วยตรวจสอบสถานะของงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของคุณ, เอกสารช่วยให้คุณเตรียมบทสนทนาที่ดีที่สุด, และ ClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว—จะมอบคำพูดที่เหมาะสมให้คุณเมื่อคุณต้องการ
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงการสนทนาการขายของคุณอยู่ในที่เดียว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅