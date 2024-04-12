พอดแคสต์การขาย: เปิดเผยศักยภาพการขายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

พอดแคสต์เกี่ยวกับการขายเป็นแหล่งความรู้ที่กว้างขวางซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ผู้นำด้านการตลาด และผู้ประกอบการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำฝ่ายขาย B2B โค้ชขาย พนักงานขายระดับเริ่มต้น ผู้ที่หลงใหลในการพัฒนาตนเอง หรือผู้นำธุรกิจที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการขายที่สนับสนุนกันและกัน ทรัพยากรเหล่านี้ถือเป็นขุมทรัพย์ของข้อมูลการขายคุณภาพสูง
บล็อกนี้รวบรวมพอดแคสต์ยอดขายที่คุณควรฟังในปี 2024 อย่าลืมบุ๊กมาร์กบล็อกนี้ไว้เพื่อแบ่งปันกับทีมของคุณ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขายขององค์กร
ความสำคัญของการฟังพอดแคสต์ด้านการขาย
เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพการขายของคุณ คุณต้องเรียนรู้ว่าผู้นำที่ดีที่สุดประสบความสำเร็จได้อย่างไร นี่คือสามปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อไตร่ตรองถึงความสำคัญของพอดแคสต์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการขาย
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย แต่การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน พอดแคสต์จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับมืออาชีพด้านการขายที่ต้องการเรียนรู้แทนการเข้าเรียนในห้องเรียนแบบเดิม
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการขายระหว่างพักดื่มกาแฟที่ทำงานหรือที่บ้านขณะทำงานบ้านได้ คุณทราบหรือไม่ว่า 43% ของผู้ฟังพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์ที่พวกเขาชื่นชอบระหว่างการเดินทาง? อย่างไรก็ตาม หากคุณจริงจังกับการเรียนรู้ ควรจัดเวลาให้กับการฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการขายโดยเฉพาะ เพราะคุณจะใส่ใจกับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากกว่าการ multitask
แรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายชั้นนำยินดีที่จะแบ่งปันกลยุทธ์ เรื่องราวความสำเร็จ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจและการขาย พวกเขาจะเปิดเผยให้คุณเห็นถึงวิธีการที่พวกเขาสามารถปิดดีลที่ซับซ้อนซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพการขายของพวกเขา และข้อมูลเชิงลึกจากผู้บุกเบิกในชุมชนความสำเร็จด้านการขาย
หากคุณกำลังมองหาแหล่งแรงบันดาลใจใหม่ ๆ พอดแคสต์อาจช่วยกระตุ้นให้คุณพัฒนาทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโตหรือกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายได้
โอกาสในการสร้างเครือข่าย
พอดแคสต์เป็นตัวเริ่มต้นการสนทนาที่ยอดเยี่ยมและเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายที่ดีเยี่ยมเมื่อเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มีประสบการณ์
พิธีกรรายการพอดแคสต์ SaaStr อย่างเป็นทางการ Jason Lemkin ยังอนุญาตให้ผู้ฟังเข้าร่วมชุมชนความสำเร็จด้านการขายออนไลน์ SaaS ซึ่งมีผู้นำด้านการขายเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ยาวนานเป็นสมาชิกด้วย
ฟอรัมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและอภิปราย คว้าโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายคนอื่นๆ และแบ่งปันกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะของคุณ
พอดแคสต์ขายของยอดนิยมที่ต้องฟัง
นี่คือรายชื่อ 13 พอดแคสต์ขายที่ดีที่สุดที่จะช่วยยกระดับทักษะการขายของคุณ เรียนรู้กลยุทธ์การขายใหม่ๆ และได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวความสำเร็จในการขาย
1. พอดแคสต์เสริมศักยภาพการขายกับแอนดี้ พอล
แอนดี้ พอล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในด้านการเป็นผู้นำการขาย. ช่อง YouTube ของเขามีวิดีโอมากกว่า 700 คลิป.
ไปที่ Apple Podcasts เพื่อฟังตอนล่าสุดของพอดแคสต์การเสริมสร้างศักยภาพการขายของพอล แต่ละตอนมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้นำธุรกิจ และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการขาย เทคโนโลยีการขาย ภาวะผู้นำด้านการขาย และเรื่องราวความสำเร็จ
เราไม่สามารถแนะนำพอดแคสต์นี้ได้มากพอสำหรับมืออาชีพด้านการขาย ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขายแบบ B2B ที่พอดแคสต์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำด้านการขายนี้นำเสนอ จะช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้ของคุณอย่างรวดเร็ว
ตอนที่ต้องฟัง:
2. การหาลูกค้าเชิงปฏิบัติ
เจด มาร์เล, อดีตผู้บริหารฝ่ายขายภายนอกของแพนด้าด็อก, เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์เกี่ยวกับการค้นหาลูกค้าที่มีประโยชน์. เขาได้สร้างทีมขายภายนอกของแพนด้าด็อก และช่วยให้บริษัทมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์. หลังจากออกจากแพนด้าด็อก, มาร์เลได้ร่วมงานกับเมล์ชेक, โดยทำการนัดหมายการประชุมขายภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากกว่า 100 ครั้งต่อเดือน.
หากคุณต้องการพัฒนาทักษะการหาลูกค้าใหม่เชิงรุกและเรียนรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พอดแคสต์นี้เหมาะสำหรับคุณ นอกจากประสบการณ์ตรงของเจดในการสร้างทีมตั้งแต่เริ่มต้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจจากอีเมลที่ส่งถึงลูกค้าใหม่แล้ว พอดแคสต์นี้ยังมีวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันความรู้อีกด้วย
นอกเหนือจากการครอบคลุมรายละเอียดทางเทคนิคแล้ว Mahrle ในฐานะโฮสต์ฝ่ายขาย ยังครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจอีกด้วย ในตอนหนึ่ง เขาได้เชิญ Kris Rudeegraap ผู้ก่อตั้ง Rendoso มาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ผู้บริหารฝ่ายขายควรส่งของขวัญให้กับลูกค้าเป้าหมาย
ตอนที่ต้องฟัง:
3. 3. รายการพอดแคสต์ MBA ด้านการขายของคุณ
เจฟฟ์ ฮอฟฟ์แมน และเซซี อะปารู เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Your Sales MBA ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลครบวงจรสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการขาย ฮอฟฟ์แมนเป็นผู้สร้างโปรแกรมฝึกอบรมการขายที่ได้รับรางวัลมากมาย โดยมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำอย่าง Google และ Akamai Technologies ส่วนอะปารูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเคยร่วมงานกับองค์กรระดับโลกมากมายในการช่วยเพิ่มรายได้และขยายโอกาสทางธุรกิจ
ร่วมกัน พวกเขาทำหน้าที่เป็นโค้ชการขายเสมือนจริง กระตุ้นและสร้างความมั่นใจให้กับคุณในฐานะนักขายหน้าใหม่ที่กำลังเติบโต พอดแคสต์ Sales MBA มุ่งเน้นที่ 'วิธีการ' แทนที่จะเป็น 'เหตุผล' มอบคำแนะนำที่สร้างผลกระทบและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายและปิดการขายได้มากขึ้น
ตอนที่ต้องฟัง:
4. พอดแคสต์ GTM
ดำเนินรายการโดย สก็อตต์ บาร์คเกอร์, GTM Podcast นำเสนอข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากผู้นำตลาดและนักกลยุทธ์จากทั่วโลก
มันให้คุณเข้าถึงเทรนด์ล่าสุด (เช่น การขายผ่านโซเชียลมีเดียและการใช้จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มยอดขายของคุณ) และข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำทางความคิดและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพการขาย การพัฒนา การขายแบบมุ่งเน้นบัญชี และการปรับความสอดคล้องระหว่างการขายและการตลาด B2B
พอดแคสต์นี้เหมาะสำหรับมืออาชีพทุกระดับเพราะนำเสนอเทคนิคการขายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที ออกแบบมาเพื่อยกระดับอาชีพของคุณไปอีกขั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนขาย มืออาชีพที่มีประสบการณ์ หรือใครก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น
พอดแคสต์ที่ต้องฟัง:
5. งานแสดงการเติบโต B2B
เบนจี้ บล็อก เป็นผู้ดำเนินรายการ B2B Growth Show ร่วมกับเจมส์ คาร์บารี. เจมส์ เป็นผู้ก่อตั้ง Sweet Fish, เอเจนซีพอดคาสต์สำหรับแบรนด์ B2B, และเป็นผู้เขียนหนังสือ Content-Based Networking.
B2B Growth Show เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 20-30 นาทีทุกสัปดาห์ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการขาย ตัวอย่างเช่น ล่าสุดพวกเขาได้พูดถึงการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์สำหรับแบรนด์ B2B และวิธีที่กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ผู้นำในวงการ B2B ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจึงน่าเชื่อถือมากกว่าการโฆษณาโดยแบรนด์โดยตรง
ตอนที่ต้องฟัง:
6. วันจันทร์แห่งการลงมือทำ
จอห์น บาร์โรวส์ ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Make It Happen Mondays ได้ทำทุกอย่างมาแล้ว—ตั้งแต่การขายไปจนถึงการเข้าซื้อกิจการธุรกิจ เขาเป็นผู้ก่อตั้ง JBarrows Consulting และลูกค้าของเขารวมถึง Salesforce, LinkedIn และ Okta
ทุกสัปดาห์ จอห์นจะปล่อยพอดแคสต์ใหม่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของงานขายและการหาลูกค้าใหม่ รายชื่อแขกรับเชิญของเขารวมถึงตัวแทนขาย ผู้บริหารบัญชี และซีอีโอที่แบ่งปันเคล็ดลับการขายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเติบโตในสายงานขาย และกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงในการหาลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ตอนที่ต้องฟัง:
7. รายการเจมส์ อัลทูเชอร์
เจมส์ อัลทูเชอร์ เป็นนักลงทุนแองเจิลและผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจหลายราย เขาได้ก่อตั้งบริษัทมาแล้ว 20 แห่ง และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ ชีวิต และการเงินผ่านพอดแคสต์ของเขา เราขอแนะนำหนังสือขายดีของวอลล์สตรีทเจอร์นัลของเขา 'Choose Yourself' ให้กับมืออาชีพด้านการขายทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
Altucher เริ่มทำพอดแคสต์ของเขาในปี 2014 และได้เชิญแขกรับเชิญหลากหลายตั้งแต่ดารา นักแสดง แร็ปเปอร์ นักบินอวกาศ ไปจนถึงมหาเศรษฐี—Altucher เรียกแขกรับเชิญของเขาว่า ChooseYourselfers
มาร์ค คิวบัน, เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน และไทรา แบงก์ส เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยที่เคยปรากฏตัวในรายการนี้ หากคุณต้องการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและกำลังมองหาวิธีสร้างอิสรภาพทางการเงิน ที่นี่คือสถานที่ที่คุณจะพบแรงบันดาลใจ
ตอนที่ต้องฟัง:
8. การสนทนากับผู้หญิงในสายงานขาย
ลอรี ริชาร์ดสัน เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ "Conversations with Women in Sales" และเป็นผู้นำของบริษัทกลยุทธ์การขาย "Score More Sales" ซึ่งช่วยเหลือบริษัทในอุตสาหกรรม SaaS, บริการทางการเงิน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้สามารถเพิ่มรายได้จากการขายได้ ลอรี ริชาร์ดสัน ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ "She Sells" ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับผู้นำธุรกิจในการจ้างงานและส่งเสริมผู้หญิงให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมากขึ้น
บทสนทนากับผู้หญิงในสายงานขาย นำเสนอเส้นทางความสำเร็จของผู้ประกอบการหญิงแต่ละท่าน ในแต่ละตอนจะได้พบกับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ บทเรียน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อช่วยเสริมสร้างอาชีพให้กับมืออาชีพด้านการขาย ส่วนใหญ่แต่ละตอนมีความยาวไม่เกิน 30 นาที ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการขายในระดับองค์กร การเป็นผู้นำด้านการขาย และการสร้างเนื้อหา
พอดแคสต์นี้ยังครอบคลุมหัวข้ออื่น ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการอาชีพ การรับมือกับภาวะผู้ไม่คู่ควร (impostor syndrome) การสร้างความมั่นใจ การสร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์ โซเชียลมีเดีย และการสร้างเนื้อหา
ตอนที่ต้องฟัง:
9. กำไรจากการขาย
เจบ บลันต์, ผู้ดำเนินรายการของพอดแคสต์ Sales Gravy, เป็นนักเขียน 15 ครั้ง, ผู้นำด้านการขาย, นักพูด, และผู้เชี่ยวชาญด้านการเร่งการขายที่ได้ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหลายพันคนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำทั่วโลก
ในพอดแคสต์นี้ Blount จะอธิบายหัวข้อการขายที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แต่ละตอนมีความยาวตั้งแต่ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง โดยเน้นที่แง่มุมต่างๆ ของการจัดการการขาย เช่น วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้า การเจรจาต่อรอง และการเป็นผู้ปิดการขายที่ดียิ่งขึ้น
พอดแคสต์นี้ยังมีวิทยากรรับเชิญอย่าง Ryan Taft ผู้เขียนหนังสือขายเรื่อง Story Getter ร่วมกันพวกเขาสำรวจว่าการซื้อเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างไร และผู้เชี่ยวชาญด้านการขายใช้ความอยากรู้อยากเห็นและความเห็นอกเห็นใจเพื่อขายมากขึ้นให้กับลูกค้าของพวกเขาอย่างไร
ตอนที่ต้องฟัง:
10. ผู้เผยแพร่ศาสนาการขาย
โดนัลด์ เคลลี่ ผู้ฝึกอบรมด้านการขาย เป็นผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ The Sales Evangelist เคลลี่เชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการขายควรสามารถสร้างรายได้หกหลักได้อย่างง่ายดาย และเขาได้เริ่มต้นพอดแคสต์ 'Evangelize' เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้ผลดีในอาชีพการขายของเขา
พอดแคสต์นี้เป็นแหล่งฝึกอบรมการขายที่ยอดเยี่ยม เคลลี่เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ผู้ประกอบการ และผู้นำด้านการขายมาแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จในการขายของพวกเขา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานขายในการเอาชนะความท้าทายและบรรลุสถานะรายได้สูงสุด
ในตอนหนึ่งของรายการ ผู้นำด้านการขาย แมตต์ โดยอน ได้พูดถึงแนวคิดที่เปลี่ยนเกมของเขาเกี่ยวกับวิธีการโค้ช 3X3 แมตต์ได้แบ่งปันมุมมองของเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากรอบการโค้ชของเขามีศักยภาพในการปฏิวัติการฝึกอบรมการขายและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
พอดแคสต์นี้ยังมีหัวข้ออื่น ๆ เช่น การสร้างกระบวนการขาย การเปลี่ยนดีลที่สูญเสียให้กลายเป็นโอกาส และวิธีได้รับการตอบกลับจาก ICP บน LinkedIn
ตอนที่ต้องฟัง:
11. ปัจจัยแห่งความล้มเหลว
เมแกน บรูเนา เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Failure Factor เธอเป็นนักบำบัด, นักพูด, และโค้ชผู้บริหาร
พอดแคสต์ Failure Factor ครอบคลุมเรื่องราวของการอดทนในอาชีพ แม้ตอนจะมีความยาวหนึ่งชั่วโมงและออกอากาศไม่บ่อยนัก แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองด้วยการผ่านพ้นช่วงตกต่ำในอาชีพการงาน
งานขายเป็นงานที่ท้าทาย และการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองทุกวันต้องใช้ความพยายาม พอดแคสต์อย่าง Failure Factor จะช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือประสบกับจุดตกต่ำในอาชีพการงาน
ตอนที่ต้องฟัง:
12. พอดแคสต์การขายขั้นสูง
บิล คาสกี และ ไบรอัน นีล ผู้ฝึกอบรมการขาย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดรายการ The Advanced Selling Podcast อย่าให้คำว่า 'ขั้นสูง' ทำให้คุณเข้าใจผิดว่านี่เป็นพอดแคสต์ที่น่าเบื่อ ด้วยประสบการณ์การขายกว่า 20 ปีของคาสกีและนีล พร้อมด้วยมุมมองที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันเกี่ยวกับการสร้างอาชีพการขายที่ประสบความสำเร็จ ทำให้พอดแคสต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้แนวคิดการขายขั้นสูง
นี่คือหนึ่งในพอดแคสต์ด้านการขายที่ดำเนินมายาวนานที่สุด โดยมีมากกว่า 700 ตอนในระยะเวลา 15 ปี พอดแคสต์นี้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและการพัฒนาทัศนคติที่นำไปสู่การปิดการขายได้สำเร็จ หัวข้ออื่น ๆ ที่มักถูกหยิบยกมาพูดคุย ได้แก่ การหาลูกค้าใหม่ การสื่อสารในการขาย การรับมือกับข้อโต้แย้งของผู้ซื้อ การโทรหาลูกค้าใหม่ การโค้ชการเจรจาต่อรอง และการคาดการณ์ยอดขาย
ตอนที่ต้องฟัง:
13. การขายเชิงจิตวิทยา: พอดแคสต์เพื่อประสิทธิภาพการขาย
Mental Selling เป็นรายการที่ดำเนินรายการโดย Will Milano, CMO ของ Integrity Solutions บริษัทที่มีชื่อเสียงในการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขายเสมือนจริง พอดแคสต์นี้ครอบคลุมถึงปัจจัยทางอารมณ์และจิตวิทยาต่างๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการขายและความเป็นผู้นำ ซึ่งช่วยให้พนักงานขายค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
ผู้นำด้านการขายและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ พอดแคสต์นี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่จำกัดตนเองซึ่งขัดขวางไม่ให้ผู้นำด้านการขายประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างโดดเด่น ความซับซ้อนของวงจรการซื้อแบบ B2B และการเติบโตของการขายแบบเสมือนจริงเป็นหัวข้ออื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงในพอดแคสต์นี้
ความสำเร็จในประสิทธิภาพการขายขึ้นอยู่กับความสามารถในการบาลานซ์ระหว่างความมีอยู่ทางจิตใจและอารมณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายได้ดีเพียงใด. พอดคาสต์ 'Mental Selling' คือจุดหมายที่เหมาะที่สุดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการขายจากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในวงการ.
ตอนที่ต้องฟัง:
บรรลุเป้าหมายการขายของคุณด้วย ClickUp
ผู้นำฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จมีเคล็ดลับทางธุรกิจ—พวกเขาใช้ เครื่องมือการขายที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและผลักดันอาชีพของพวกเขาให้พุ่งทะยาน
ตัวอย่างเช่น ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับทีมขาย ช่วยจัดระเบียบกระบวนการขายของคุณไว้ในที่เดียว และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาดูคุณสมบัติหลักบางประการของ ClickUp สำหรับทีมขายกัน
ระบบอัตโนมัติ
มอบหมาย, อัปเดต, และจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายยังคงเคลื่อนที่ในกระบวนการขายของคุณโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณClickUp Automationsยังทำงานร่วมกับแอปภายนอกเพื่อนำทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการทำงานเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานอัตโนมัติได้มากกว่า 50 การดำเนินการ ระบุเหตุการณ์ที่กระตุ้นการดำเนินการของระบบอัตโนมัติ และควบคุมกระบวนการทั้งหมดตามที่คุณต้องการ
แดชบอร์ด
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเป็นศูนย์บัญชาการของคุณเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมและปิดการขาย จัดการงานโดยกระจายภาระงานผ่านจุดสครัมและจัดระเบียบทรัพยากรในแดชบอร์ดเพื่อการมองเห็นที่ง่าย วางแผนและติดตามเป้าหมายรายไตรมาสผ่านงานที่เสร็จสมบูรณ์ และจัดการทุกอย่างด้วยศูนย์ควบคุมที่ปรับแต่งได้ ระบุจุดคอขวดในกระบวนการด้วยความช่วยเหลือจากกราฟ Burnup, Burndown และ Velocity
แบบฟอร์ม
สร้างแบบฟอร์มที่มีแบรนด์เพื่อเก็บข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมาย จัดระเบียบข้อมูล และสร้างงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายให้กับทีมของคุณเทมเพลตแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ClickUpเป็นหนึ่งในเทมเพลตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่พนักงานขายใช้ เนื่องจากช่วยให้งานต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการเสนอราคาบริการเป็นเรื่องง่าย
เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายการขายสำหรับเป้าหมายหลัก, จุดสำคัญ, และกรอบเวลา จัดระเบียบเป้าหมายของคุณเพื่อติดตามวงจรการทำงานและคะแนนของพนักงาน ติดตามความคืบหน้าด้วยค่าตัวเลขหรือมูลค่าทางการเงิน และใช้การประเมินจริงหรือเท็จ จัดกลุ่มเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์เพื่อดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า หรือเชื่อมโยงทุกงานเข้ากับเป้าหมายเดียว แล้ว ClickUp จะติดตามความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้น
เอกสาร
สร้าง SOPs และข้อเสนอใน ClickUp Docsและทำงานร่วมกับทีมขายของคุณเพื่อแก้ไขแบบเรียลไทม์ สร้างวิกิที่มีหน้าซ้อนกัน สร้างบุ๊กมาร์ก และจัดรูปแบบเอกสารตามที่คุณต้องการ เชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงาน เพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ และเปลี่ยนสถานะ เพิ่มเอกสารไปยังส่วนใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณและจัดหมวดหมู่เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบกระบวนการขายที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างกระบวนการขาย เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย รวบรวมลูกค้าเป้าหมาย มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และวิเคราะห์ผลลัพธ์
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อแสดงภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดในมุมมองเดียว จัดการข้อมูลลูกค้าด้วยฟีเจอร์ลากและวาง และจัดลำดับความสำคัญของลีดตามความเร่งด่วนและมูลค่าการสั่งซื้อ
ลองใช้ ClickUp วันนี้
การขายเป็นสาขาที่มีการแข่งขันสูงเสมอมา หากต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพการขาย คุณต้องอัปเดตตัวเองด้วยเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับผู้นำด้านการขาย และใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
เราได้แบ่งปันพอดแคสต์การขายที่ดีที่สุดกับคุณและแพลตฟอร์มที่คุณสามารถฟังได้
เพื่อเริ่มต้นใช้ ClickUp, สร้างบัญชีของคุณฟรีตอนนี้.
คำถามที่พบบ่อย
1. การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการขายจะช่วยให้ฉันได้อย่างไร?
พอดแคสต์เกี่ยวกับการขายนั้นฟังได้ง่าย เพียงแค่นั่งฟังผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาขาของคุณ พวกเขาเพิ่มมิติใหม่ให้กับข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรมด้วยการนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจและมักจะลงลึกในหัวข้อทางเทคนิคมากกว่าเนื้อหาที่เป็นข้อความแบบดั้งเดิม
2. ฉันจะกลายเป็นนักขายที่ดีได้อย่างไร?
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นนักขายที่ดี การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการขายและการใช้เครื่องมือสมัยใหม่เช่น ClickUp จะช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งและเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอาชีพของคุณ
3. พอดแคสต์ถูกใช้สำหรับการขายและการตลาดอย่างไร?
พอดแคสต์ถูกนำมาใช้ในด้านการขายและการตลาดเพื่อสร้างเนื้อหาที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด ดึงดูดผู้ฟังใหม่ และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าปัจจุบัน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายเครือข่ายในอุตสาหกรรม