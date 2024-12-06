บล็อก ClickUp
11 โปรแกรมสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

11 โปรแกรมสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
6 ธันวาคม 2567

ภาวะเขียนไม่ออกเป็นเรื่องจริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหา นักการตลาด หรือผู้ผลิตวิดีโอ คุณอาจเคยเผชิญกับความยากลำบากในการจ้องมองหน้าจอว่างเปล่า ค้นหาคำที่สมบูรณ์แบบ

เรียกใช้โปรแกรมสร้างสคริปต์ AI 🤖

เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้ช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนบท ทำให้ไอเดียของคุณกลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานได้ในไม่กี่วินาที AI จะทำงานหนักทั้งหมดให้คุณ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ

ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมนักเขียนสคริปต์ AI ที่ดีที่สุด (และที่เราชื่นชอบ) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปี 2024 และจะยังคงอยู่ต่อไป แต่ก่อนอื่น มาดูวิธีการเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับคุณกันก่อน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปของเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน:

1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการแบบครบวงจร

2. Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสั้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างรวดเร็ว

3. Squibler: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโครงการยาวโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI

4. Writecream: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสื่อมัลติมีเดียและการสื่อสารด้วยระบบ AI

5. Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติและขยายผลลัพธ์ด้วย AI

6. Invideo AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงโดยใช้ AI

7. ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและร่างเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

8. Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดง่ายขึ้นด้วยเนื้อหา AI

9. Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่หลากหลายและมีหลายฟีเจอร์

10. สรุป: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและจัดการโครงการเนื้อหา AI

11. ContentBot: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเนื้อหาแบบครบวงจรด้วย AI

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างสคริปต์ AI?

เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด และการหาเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณา:

  • ความง่ายในการใช้งาน: เลือกผู้เขียนสคริปต์ AI ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
  • ตัวเลือกโทนและสไตล์: ค้นหาเครื่องมือที่ให้ความยืดหยุ่นในโทน ไม่ว่าจะเป็นแบบมืออาชีพ แบบสนทนา หรือแบบเล่าเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาของคุณ
  • ตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์: เลือกเครื่องมือที่จุดประกายแรงบันดาลใจด้วยคำกระตุ้น วลีติดหู หรือไอเดียต่างๆ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
  • ความเข้ากันได้ของรูปแบบ: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสื่อของคุณ, ไม่ว่าคุณจะเขียนสคริปต์วิดีโอที่น่าสนใจ, การนำเสนอ, หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
  • ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ: เลือกเครื่องมือที่สร้าง สคริปต์ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี ซึ่งต้องการการแก้ไขน้อยที่สุด
  • ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ เพื่อประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการจ่ายได้: ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ (เครื่องมือบางอย่างมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้เงินมากมาย)

11 อันดับเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุด

สำรวจเครื่องมือเขียนสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อลดความเครียดในการเขียนและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ)

ClickUp Brain: เครื่องสร้างสคริปต์ AI
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายประสาทของ ClickUp, ClickUp Brain, เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ClickUpรวมการสร้างสคริปต์และการจัดการโครงการไว้ในแพ็คเกจเดียวที่เรียบร้อย ด้วยเครือข่ายประสาทของClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกและสร้างสคริปต์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทวิดีโอ, บทสรุปการตลาด, หรือสรุปรายงาน, เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการแก้ไขครั้งสุดท้าย

สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือ การเน้นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

แก้ไข แสดงความคิดเห็น และปรับปรุง สคริปต์ที่สร้างโดย AI ได้ทันทีร่วมกับทีมของคุณในClickUp Docs ด้วยการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานร่วมกันกับทีมของคุณและเชื่อมโยงแนวคิดกับงานและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มบริบท สคริปต์ แนวคิดที่น่าสนใจที่สุดสามารถแปลงเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบภายในทีม

เพียงคลิกขวาที่หน้าเว็บเพื่อเลือก "เขียนด้วย AI" และชมความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น คุณสามารถเลือกข้อความและขอให้ AI ขยาย, ย่อ, หรือสรุปข้อความตามความต้องการของคุณได้

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำให้การทำงานร่วมกันและสนุกสนานด้วย ClickUp Docs

ด้วยการจัดการงานแบบบูรณาการ ผ่านการ มอบหมายบทบาทและกำหนดเส้นตาย การติดตามความคืบหน้า จึงง่ายกว่าที่เคย ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Automations

หากคุณต้องการโครงสร้างเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นเทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบการไหลของรายการและรักษาความน่าสนใจไว้ได้ ตั้งแต่การระดมความคิดใหม่ๆ บนClickUp Whiteboardsไปจนถึงการสร้างโครงร่างใน ClickUp Docs เทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการผลิตรายการที่ยอดเยี่ยม

นอกจากนี้เทมเพลตการเขียนเนื้อหา ClickUpยังวางกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการสร้างบทความที่มีโครงสร้างดีและอ่านง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อรักษาการเข้าชมแบบออร์แกนิกให้ไหลลื่นอยู่เสมอ

นี่คือตัวอย่างการใช้งาน ClickUp Brain

ClickUp Brain: เครื่องสร้างสคริปต์ AI
สรุปการสนทนาของทีมที่ยาวเหยียดได้ทันที และวางข้อมูลเชิงลึกลงในเอกสารที่เข้าถึงได้ภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • คำแนะนำ AI เฉพาะบทบาท: สร้างร่างคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำการเขียน AIที่ตระหนักถึงบริบท ปรับให้เหมาะกับความต้องการของเนื้อหาที่แตกต่างกัน
  • การถอดเสียงและถอดภาพ: แปลงการบันทึกเสียงและวิดีโอเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้ ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลสำคัญออกมาและนำไปใช้ในเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ไลบรารีแม่แบบสคริปต์: ใช้รูปแบบสคริปต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นแม่แบบพอดแคสต์ที่ช่วยเขียนสคริปต์วิดีโอโดยอัตโนมัติและอื่นๆ อีกมากมาย
  • ศูนย์รวมการเชื่อมต่อเครื่องมือ: เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เช่น Grammarly สำหรับการแก้ไข, Figma สำหรับการออกแบบ, และ Google Drive สำหรับการจัดเก็บ เพื่อจัดการทุกงานในที่เดียว
  • การสื่อสารในทีมแบบฝังตัว: ใช้ClickUp Chatเพื่อหารือเกี่ยวกับสคริปต์, คิดค้นไอเดีย, และประสานงานกับทีมของคุณ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • พื้นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยเมื่อเริ่มต้นใช้งาน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

2. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสั้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างรวดเร็ว)

แดชบอร์ด Rytr: เครื่องสร้างสคริปต์ AI
ผ่านทางRytr

Rytr เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหมาะสำหรับการสร้างสคริปต์สำหรับเนื้อหาสั้นอย่างรวดเร็ว เช่น CTA (คำเรียกร้องให้ดำเนินการ), SMS และคำบรรยายสำหรับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักการตลาด ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • การปรับแต่งโทนและสไตล์: กำหนดโทนและสไตล์ของเนื้อหาของคุณโดยใช้โทนเสียงที่มีให้ในตัว—เป็นทางการ, ธรรมดา, หรือเป็นมิตร—เพื่อให้สอดคล้องกับความชอบของผู้ชมเป้าหมายของคุณ
  • โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: รับรองความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาของคุณ, สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการหลีกเลี่ยงการคัดลอกโดยไม่ตั้งใจ
  • คำแนะนำ SEO จาก AI: เพิ่มความมองเห็นของเนื้อหาในเครื่องมือค้นหาด้วยเคล็ดลับ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวเลือกการผสานคำหลัก

ข้อจำกัดของ Rytr

  • ผลลัพธ์อาจขาดความลึกหรือความแม่นยำ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทาง
  • มันให้การสนับสนุนข้อความแบบ rich text ขั้นพื้นฐานเท่านั้น (ไม่สามารถไฮไลต์ส่วนใดของข้อความได้) และข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรต่อเดือนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไป

ราคาของ Rytr

  • แผนฟรี
  • ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการเขียนก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะการเขียนของคุณเช่นกัน จดบันทึกเทคนิคและเคล็ดลับสำคัญขณะฟัง แล้วนำไปปรับใช้กับงานเขียนของคุณเอง

3. Squibler (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโครงการยาวโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI)

แดชบอร์ด Squibler
ผ่านทางSquibler

Squibler เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ โครงการเขียนที่ยาวนานและสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น นวนิยาย, บทภาพยนตร์ และเรื่องสั้น นักเขียน, นักเขียนบทภาพยนตร์ และนักเขียนนวนิยายที่กำลังมองหาวิธีการที่มีโครงสร้างสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว จะพบว่ามันมีประโยชน์ในการจัดระเบียบและรักษาสมาธิระหว่างโครงการของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Squibler

  • รูปแบบหน้าจอแยก: ทำงานบน หลายส่วนของต้นฉบับของคุณพร้อมกันโดยใช้มุมมองหน้าจอแยก
  • การจัดระเบียบด้วยกระดานไม้ก๊อก: จัดระเบียบความคิดของคุณด้วยกระดานไม้ก๊อกที่ช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงองค์ประกอบของเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย
  • ประวัติเวอร์ชันในตัว: ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยการควบคุมเวอร์ชันเอกสารอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Squibler

  • เทมเพลตที่มีอยู่มีข้อจำกัดสำหรับโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงหรือเฉพาะกลุ่ม
  • ไม่มีการระบุการรองรับภาษาสำหรับผู้เขียนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

การกำหนดราคาของ Squibler

  • สควิบเบลอร์ ลิมิตเต็ด: ฟรี
  • Squibler Pro: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

4. Writecream (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่ด้วยระบบ AI)

Writecream แดชบอร์ด: เครื่องสร้างสคริปต์ AI
ผ่านทางWritecream

Writecream สร้างเนื้อหาข้อความและมัลติมีเดีย เหมาะสำหรับการสร้างข้อความโฆษณา, บล็อกโพสต์, และเสียงพากย์สำหรับพอดแคสต์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักการตลาดดิจิทัล, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้ประกอบการ ช่วยในการสร้างร่างอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยในการสร้างข้อความติดต่อส่วนบุคคล รวมถึงอีเมลเย็นและคำแนะนำบน LinkedIn

คุณสมบัติเด่นของ Writecream

  • โหมดคำสั่ง: เร่งการสร้างเนื้อหาด้วยคำสั่งที่ใช้งานง่ายเพื่อการควบคุมผลลัพธ์อย่างแม่นยำ
  • การสร้างภาพ: สร้างภาพที่สร้างโดย AI เพื่อเสริมเนื้อหาที่มีข้อความของคุณ
  • เสียงบรรยายวิดีโอ YouTube: แปลงบทความบล็อกเป็นเนื้อหาเสียง ด้วยตัวเลือกเสียงในตัว

ข้อจำกัดของ Writecream

  • สำหรับการสรุปความ, อนุญาตให้ใช้ได้เพียง 2000 ตัวอักษรต่อครั้ง
  • ผลลัพธ์บางครั้งอาจธรรมดาและต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม

ราคา Writecream

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Writecream

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

5. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติและขยายผลลัพธ์ด้วย AI)

แดชบอร์ด Copy.ai
ผ่านทางCopy.ai

ในบรรดาฟังก์ชันการทำงานมากมาย Copy.ai ช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยการ อัตโนมัติของงาน เช่น การเขียนเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO การเปลี่ยนบทสัมภาษณ์เป็นบทความ และการนำบทถอดเสียงมาใช้ใหม่เป็นเนื้อหาที่ขัดเกลาอย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง อย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก ในขณะที่ยังคงรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • การเข้าถึง API และการทำงานแบบกลุ่ม:อัตโนมัติการสร้างเนื้อหาผ่านการผสาน API อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับการจัดการปริมาณงานสูง
  • อัปเดต LLMs: ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ภาษาที่ทันสมัยเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีพลวัตซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับหัวข้อและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
  • กระบวนการทำงานด้านการตลาดและการขาย: เขียนสคริปต์อย่างรวดเร็วด้วยเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายโดยใช้กระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • เครื่องมือนี้ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอ้างอิงแหล่งที่มาสำหรับเนื้อหาที่สร้างขึ้น
  • มักจะมีการนำเสนอเนื้อหาซ้ำ โดยเฉพาะเมื่อสร้างผลงานหลายชิ้นในหัวข้อที่คล้ายคลึงกัน

ราคาของ Copy.ai

  • บริการตนเอง (เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป) ฟรี เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ ขั้นสูง: $249/เดือน ต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน
  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $249/เดือน ต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน
  • ไวท์โกลฟ (เหมาะสำหรับองค์กร): ราคาตามตกลง
  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $249/เดือน ต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ AI คัดลอก

6. Invideo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วโดยใช้ AI)

แดชบอร์ด AI ของ Invideo: เครื่องสร้างสคริปต์ AI
ผ่านInvideo AI

Invideo AI ช่วยให้การผลิตวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติของงานสำคัญ เช่น การเขียนสคริปต์ การค้นหาสื่อ และการเพิ่มเสียงบรรยาย เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI นี้เหมาะสำหรับนักการตลาดวิดีโอ ผู้สร้างคอนเทนต์ YouTube และธุรกิจที่ต้องการผลิตเนื้อหาส่งเสริมการขาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใดๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Invideo AI

  • สื่อสต็อกที่เข้าถึงได้: สำรวจ คลังภาพสต็อก, วิดีโอ และเพลง (รวมถึงสื่อจาก iStock) เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับเนื้อหาวิดีโอของคุณ
  • เทมเพลตวิดีโอในตัว: เลือกจากเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ (ตั้งแต่วิดีโออธิบายไปจนถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์) เพื่อเร่งกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณ
  • เสียงพากย์ AI ที่สมจริง: สร้างเสียงพากย์ที่เหมือนจริงในหลายภาษา พร้อมความสามารถในการสร้างเสียงจำลองแบบกำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Invideo AI

  • โปรแกรมแก้ไขไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับเบราว์เซอร์ และอาจมีความล่าช้า
  • มันขาดความสามารถในการควบคุมน้ำเสียงและความเร็วของการพูด จึงไม่สามารถสร้างคุณภาพเสียงที่เหมือนมนุษย์จริงได้

ราคาของ Invideo AI

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $35/เดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Generative: $120/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว AI ของ Invideo

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและร่างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

แดชบอร์ด ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่มีความหลากหลาย สามารถช่วยเหลือกับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การระดมความคิด การตอบคำถาม ไปจนถึงการเขียนโค้ด มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักการศึกษา นักวิจัย และมืออาชีพทางธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา การร่างเนื้อหา หรือการรวบรวมข้อมูลในหัวข้อต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: สร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์เมื่อเทียบกับคำตอบของ AI, ทำให้การสนทนาดูเป็นธรรมชาติและลื่นไหล
  • ความเข้าใจตามบริบท: มีส่วนร่วมในการสนทนาที่สอดคล้องกันและต่อเนื่องหลายรอบ เนื่องจาก ChatGPT สามารถจดจำการโต้ตอบก่อนหน้านี้ภายในเซสชันเดียวกันได้
  • การปรับแต่ง: ปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะผ่านการผสานรวม API ช่วยให้เกิดการโต้ตอบที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • เมื่อทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อน คำตอบอาจขาดความถูกต้อง
  • ไม่ทำงานได้ดีสำหรับการสร้างเนื้อหาหลายภาษา

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

8. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดง่ายขึ้นด้วยเนื้อหา AI)

แดชบอร์ด Jasper AI: เครื่องสร้างสคริปต์ AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆ รวมถึง บทความบล็อก, คำอธิบายสินค้า, และข้อความบนเว็บไซต์ Jasper มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด, บริษัทคอนเทนต์, และธุรกิจที่ต้องการผลิตเนื้อหาปริมาณมากพร้อมคุณภาพและสไตล์ที่สม่ำเสมอ

Jasper AI มีเทมเพลต, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และการเชื่อมต่อกับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์เช่นGrammarly, ช่วยให้คุณเขียนสคริปต์และปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • ข่าวและอ้างอิงแบบเรียลไทม์: ให้ Jasper เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และมันจะรวมลิงก์ไปยังแหล่งที่มา ทำให้ง่ายต่อการทำให้เนื้อหาของคุณสดใหม่และถูกต้อง
  • การจัดการโครงการ: แชร์เอกสารกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายและ เพิ่มป้ายสถานะ เพื่อระบุอย่างรวดเร็วว่าอะไรพร้อมสำหรับการตรวจสอบหรือยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
  • การสร้างแคมเปญ: อัปโหลดรายละเอียดแคมเปญของคุณและสร้างสินทรัพย์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแคมเปญการตลาดที่สมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าข้อความที่สร้างขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องและความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมาก
  • มันขาดความสามารถในการประมวลผลภาษาขั้นสูง ทำให้คุณภาพของผลลัพธ์ด้อยกว่าและประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เป็นธรรมชาติ

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุด

9. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่หลากหลายและมีหลายฟีเจอร์)

แดชบอร์ด Writesonic
ผ่านทางWritesonic

Writesonic นำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ตั้งแต่บทความที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ไปจนถึงข้อความสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับนักการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และผู้สร้างเนื้อหา ที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Jasperเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • ผลลัพธ์หลายรุ่น: สร้าง เวอร์ชันที่ไม่ซ้ำกันหลายแบบของเนื้อหาของคุณในขั้นตอนเดียว
  • ผู้ปรับเนื้อหาให้เป็นมนุษย์: เพิ่มความเป็นธรรมชาติและความสัมพันธ์ของ สคริปต์ที่สร้างโดย AI ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
  • เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างเนื้อหา: วิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหาและเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะสมที่สุด

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปเท่านั้น คุณจึงไม่สามารถสร้างเนื้อหาขณะเดินทางได้
  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อให้เหมาะสมกับโทนเสียงของแบรนด์หรือหัวข้อที่ซับซ้อน

ราคา Writesonic

  • ฟรี
  • บุคคล: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $249/เดือน ต่อทีมที่มีสมาชิกสามคน
  • ขั้นสูง: $499/เดือนต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน
  • บริการเนื้อหา AI + มนุษย์: $2,000/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา

10. ง่ายขึ้น (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือและจัดการโครงการเนื้อหา AI)

แดชบอร์ดที่เรียบง่าย: ตัวสร้างสคริปต์ AI
ผ่านทางแบบง่าย

Simplified เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดในที่เดียว เหมาะสำหรับการจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์และรวมเวิร์กโฟลว์ ช่วยคุณประหยัดเวลาในขณะที่รักษาความสม่ำเสมอในโครงการเนื้อหาต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • เครื่องมือออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์: สร้างภาพได้อย่างง่ายดายโดยใช้คลิปออกแบบที่สร้างโดย AI, คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอ และตัวสร้างคำบรรยายอัตโนมัติ
  • การอนุมัติจากลูกค้าภายนอก: ทำให้กระบวนการทำงานของลูกค้าง่ายขึ้นโดยการแชร์โครงการเพื่อขอความคิดเห็นและอนุมัติโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
  • หนังสือแบรนด์ที่กำหนดเอง: รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่โดยยึดตามแนวทางของแบรนด์และรวมโลโก้สี และแบบอักษรไว้ใน ชุดแบรนด์ที่กำหนดเองได้

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • บางครั้งอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
  • ดูเหมือนว่าจะใช้ชุดสีที่จำกัดแม้จะมีคำแนะนำก็ตาม

ราคาที่ง่ายขึ้น

  • ฟรีแบบง่าย
  • แบบง่าย: 29.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • การเติบโตที่เรียบง่าย: $119.99/เดือน ต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน
  • องค์กรที่เรียบง่าย: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น

  • G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

11. ContentBot (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเนื้อหาแบบครบวงจรด้วย AI)

แดชบอร์ดของ ContentBot
ผ่านทางContentBot

ContentBot เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาด, บล็อกเกอร์, และผู้จัดการเนื้อหาในการสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบทความบล็อก, แคมเปญอีเมล, และการเขียนที่เน้น SEO แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับการสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentBot

  • การนำเข้าและส่งออกที่ราบรื่น: อัปโหลดชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเร่งกระบวนการสร้างและรับผลลัพธ์ในรูปแบบไฟล์ CSV เอกสาร หรือแม้กระทั่งการอัปเดตทางอีเมลปกติ
  • ฟีเจอร์ Humanizer: สร้างเนื้อหาที่เขียนโดย AI ซึ่งตรวจจับไม่ได้และอ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้งานเขียนของคุณดูสมจริงและน่าเชื่อถือ
  • การสนับสนุนหลายภาษา: เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการสร้างเนื้อหาในหลายภาษา

ข้อจำกัดของ ContentBot

  • เนื้อหาบางส่วนอาจไม่ทันสมัยหรือถูกต้องเสมอไป
  • เนื้อหาต้องการการตรวจสอบคุณภาพและการแก้ไขหลังการผลิตเนื่องจากข้อผิดพลาด เช่น การไม่รู้จักคำนามเฉพาะและการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ถูกต้อง

ราคาของ ContentBot

  • ชำระล่วงหน้า: $0. 5 ต่อ 1000 คำ
  • เริ่มต้น: $9/เดือน สำหรับ 50,000 คำ
  • พรีเมียม: $29/เดือน สำหรับ 150,000 คำ
  • พรีเมียม+: $49/เดือน สำหรับ 400,000 คำ

คะแนนและรีวิวของ ContentBot

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผสานสคริปต์ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการคุณด้วย ClickUp

ในปัจจุบันไม่มีเครื่องมือ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขาดแคลนเลย แม้ว่าหลายเครื่องมือจะยอดเยี่ยมในการผลิตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว แต่นั่นมักจะเป็นจุดสิ้นสุดของฟีเจอร์ที่มีให้ คุณมักจะต้องสลับไปใช้เครื่องมืออื่นเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ส่งร่างงานเพื่อดำเนินการต่อ หรือแม้กระทั่งนำไปใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้น

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ 360 องศาที่มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ในตัวที่เรียกว่า ClickUp Brain ในขณะที่เครื่องมือหลังนี้จัดการความต้องการด้านการเขียนของคุณ ระบบการจัดการโครงการของ ClickUp ที่เหลือจะผสานเนื้อหาเข้ากับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ 🏋️‍♂️

คุณสามารถสร้างงาน ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ในหนึ่งพื้นที่ทำงานที่เข้าใจง่ายและเป็นระเบียบ คุณยังสามารถทำงานซ้ำๆ อัตโนมัติ (เช่น การจัดรูปแบบสคริปต์) และผสานรวมเครื่องมือโปรดของคุณกับ ClickUp ได้อีกด้วย

ต้องการความร่วมมือที่ราบรื่นใช่ไหม? ได้เลย ด้วย ClickUp คุณสามารถแชร์สคริปต์ได้ทันที, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว.ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและทำให้เวิร์กโฟลว์การเขียนสคริปต์ของคุณราบรื่น.