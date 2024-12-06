11 โปรแกรมสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ภาวะเขียนไม่ออกเป็นเรื่องจริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหา นักการตลาด หรือผู้ผลิตวิดีโอ คุณอาจเคยเผชิญกับความยากลำบากในการจ้องมองหน้าจอว่างเปล่า ค้นหาคำที่สมบูรณ์แบบ
เรียกใช้โปรแกรมสร้างสคริปต์ AI 🤖
เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้ช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนบท ทำให้ไอเดียของคุณกลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานได้ในไม่กี่วินาที AI จะทำงานหนักทั้งหมดให้คุณ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมนักเขียนสคริปต์ AI ที่ดีที่สุด (และที่เราชื่นชอบ) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปี 2024 และจะยังคงอยู่ต่อไป แต่ก่อนอื่น มาดูวิธีการเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับคุณกันก่อน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปของเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน:
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการแบบครบวงจร
2. Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสั้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างรวดเร็ว
3. Squibler: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโครงการยาวโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI
4. Writecream: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสื่อมัลติมีเดียและการสื่อสารด้วยระบบ AI
5. Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติและขยายผลลัพธ์ด้วย AI
6. Invideo AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงโดยใช้ AI
7. ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและร่างเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
8. Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดง่ายขึ้นด้วยเนื้อหา AI
9. Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่หลากหลายและมีหลายฟีเจอร์
10. สรุป: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและจัดการโครงการเนื้อหา AI
11. ContentBot: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเนื้อหาแบบครบวงจรด้วย AI
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างสคริปต์ AI?
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด และการหาเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณา:
- ความง่ายในการใช้งาน: เลือกผู้เขียนสคริปต์ AI ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- ตัวเลือกโทนและสไตล์: ค้นหาเครื่องมือที่ให้ความยืดหยุ่นในโทน ไม่ว่าจะเป็นแบบมืออาชีพ แบบสนทนา หรือแบบเล่าเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาของคุณ
- ตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์: เลือกเครื่องมือที่จุดประกายแรงบันดาลใจด้วยคำกระตุ้น วลีติดหู หรือไอเดียต่างๆ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
- ความเข้ากันได้ของรูปแบบ: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสื่อของคุณ, ไม่ว่าคุณจะเขียนสคริปต์วิดีโอที่น่าสนใจ, การนำเสนอ, หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ: เลือกเครื่องมือที่สร้าง สคริปต์ที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี ซึ่งต้องการการแก้ไขน้อยที่สุด
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ เพื่อประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการจ่ายได้: ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ (เครื่องมือบางอย่างมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้เงินมากมาย)
11 อันดับเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ที่ดีที่สุด
สำรวจเครื่องมือเขียนสคริปต์ AI ที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อลดความเครียดในการเขียนและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ)
ClickUpรวมการสร้างสคริปต์และการจัดการโครงการไว้ในแพ็คเกจเดียวที่เรียบร้อย ด้วยเครือข่ายประสาทของClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกและสร้างสคริปต์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทวิดีโอ, บทสรุปการตลาด, หรือสรุปรายงาน, เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการแก้ไขครั้งสุดท้าย
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือ การเน้นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
แก้ไข แสดงความคิดเห็น และปรับปรุง สคริปต์ที่สร้างโดย AI ได้ทันทีร่วมกับทีมของคุณในClickUp Docs ด้วยการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานร่วมกันกับทีมของคุณและเชื่อมโยงแนวคิดกับงานและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มบริบท สคริปต์ แนวคิดที่น่าสนใจที่สุดสามารถแปลงเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบภายในทีม
เพียงคลิกขวาที่หน้าเว็บเพื่อเลือก "เขียนด้วย AI" และชมความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น คุณสามารถเลือกข้อความและขอให้ AI ขยาย, ย่อ, หรือสรุปข้อความตามความต้องการของคุณได้
ด้วยการจัดการงานแบบบูรณาการ ผ่านการ มอบหมายบทบาทและกำหนดเส้นตาย การติดตามความคืบหน้า จึงง่ายกว่าที่เคย ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Automations
หากคุณต้องการโครงสร้างเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นเทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ ClickUpจะช่วยจัดระเบียบการไหลของรายการและรักษาความน่าสนใจไว้ได้ ตั้งแต่การระดมความคิดใหม่ๆ บนClickUp Whiteboardsไปจนถึงการสร้างโครงร่างใน ClickUp Docs เทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการผลิตรายการที่ยอดเยี่ยม
นอกจากนี้เทมเพลตการเขียนเนื้อหา ClickUpยังวางกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการสร้างบทความที่มีโครงสร้างดีและอ่านง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อรักษาการเข้าชมแบบออร์แกนิกให้ไหลลื่นอยู่เสมอ
นี่คือตัวอย่างการใช้งาน ClickUp Brain
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คำแนะนำ AI เฉพาะบทบาท: สร้างร่างคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำการเขียน AIที่ตระหนักถึงบริบท ปรับให้เหมาะกับความต้องการของเนื้อหาที่แตกต่างกัน
- การถอดเสียงและถอดภาพ: แปลงการบันทึกเสียงและวิดีโอเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้ ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลสำคัญออกมาและนำไปใช้ในเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ไลบรารีแม่แบบสคริปต์: ใช้รูปแบบสคริปต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นแม่แบบพอดแคสต์ที่ช่วยเขียนสคริปต์วิดีโอโดยอัตโนมัติและอื่นๆ อีกมากมาย
- ศูนย์รวมการเชื่อมต่อเครื่องมือ: เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เช่น Grammarly สำหรับการแก้ไข, Figma สำหรับการออกแบบ, และ Google Drive สำหรับการจัดเก็บ เพื่อจัดการทุกงานในที่เดียว
- การสื่อสารในทีมแบบฝังตัว: ใช้ClickUp Chatเพื่อหารือเกี่ยวกับสคริปต์, คิดค้นไอเดีย, และประสานงานกับทีมของคุณ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- พื้นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อยเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสั้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างรวดเร็ว)
Rytr เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหมาะสำหรับการสร้างสคริปต์สำหรับเนื้อหาสั้นอย่างรวดเร็ว เช่น CTA (คำเรียกร้องให้ดำเนินการ), SMS และคำบรรยายสำหรับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักการตลาด ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- การปรับแต่งโทนและสไตล์: กำหนดโทนและสไตล์ของเนื้อหาของคุณโดยใช้โทนเสียงที่มีให้ในตัว—เป็นทางการ, ธรรมดา, หรือเป็นมิตร—เพื่อให้สอดคล้องกับความชอบของผู้ชมเป้าหมายของคุณ
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: รับรองความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาของคุณ, สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการหลีกเลี่ยงการคัดลอกโดยไม่ตั้งใจ
- คำแนะนำ SEO จาก AI: เพิ่มความมองเห็นของเนื้อหาในเครื่องมือค้นหาด้วยเคล็ดลับ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัวเลือกการผสานคำหลัก
ข้อจำกัดของ Rytr
- ผลลัพธ์อาจขาดความลึกหรือความแม่นยำ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทาง
- มันให้การสนับสนุนข้อความแบบ rich text ขั้นพื้นฐานเท่านั้น (ไม่สามารถไฮไลต์ส่วนใดของข้อความได้) และข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรต่อเดือนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไป
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการเขียนก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะการเขียนของคุณเช่นกัน จดบันทึกเทคนิคและเคล็ดลับสำคัญขณะฟัง แล้วนำไปปรับใช้กับงานเขียนของคุณเอง
3. Squibler (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโครงการยาวโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI)
Squibler เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ โครงการเขียนที่ยาวนานและสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น นวนิยาย, บทภาพยนตร์ และเรื่องสั้น นักเขียน, นักเขียนบทภาพยนตร์ และนักเขียนนวนิยายที่กำลังมองหาวิธีการที่มีโครงสร้างสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว จะพบว่ามันมีประโยชน์ในการจัดระเบียบและรักษาสมาธิระหว่างโครงการของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Squibler
- รูปแบบหน้าจอแยก: ทำงานบน หลายส่วนของต้นฉบับของคุณพร้อมกันโดยใช้มุมมองหน้าจอแยก
- การจัดระเบียบด้วยกระดานไม้ก๊อก: จัดระเบียบความคิดของคุณด้วยกระดานไม้ก๊อกที่ช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงองค์ประกอบของเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย
- ประวัติเวอร์ชันในตัว: ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยการควบคุมเวอร์ชันเอกสารอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Squibler
- เทมเพลตที่มีอยู่มีข้อจำกัดสำหรับโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงหรือเฉพาะกลุ่ม
- ไม่มีการระบุการรองรับภาษาสำหรับผู้เขียนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
การกำหนดราคาของ Squibler
- สควิบเบลอร์ ลิมิตเต็ด: ฟรี
- Squibler Pro: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
4. Writecream (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่ด้วยระบบ AI)
Writecream สร้างเนื้อหาข้อความและมัลติมีเดีย เหมาะสำหรับการสร้างข้อความโฆษณา, บล็อกโพสต์, และเสียงพากย์สำหรับพอดแคสต์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักการตลาดดิจิทัล, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้ประกอบการ ช่วยในการสร้างร่างอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยในการสร้างข้อความติดต่อส่วนบุคคล รวมถึงอีเมลเย็นและคำแนะนำบน LinkedIn
คุณสมบัติเด่นของ Writecream
- โหมดคำสั่ง: เร่งการสร้างเนื้อหาด้วยคำสั่งที่ใช้งานง่ายเพื่อการควบคุมผลลัพธ์อย่างแม่นยำ
- การสร้างภาพ: สร้างภาพที่สร้างโดย AI เพื่อเสริมเนื้อหาที่มีข้อความของคุณ
- เสียงบรรยายวิดีโอ YouTube: แปลงบทความบล็อกเป็นเนื้อหาเสียง ด้วยตัวเลือกเสียงในตัว
ข้อจำกัดของ Writecream
- สำหรับการสรุปความ, อนุญาตให้ใช้ได้เพียง 2000 ตัวอักษรต่อครั้ง
- ผลลัพธ์บางครั้งอาจธรรมดาและต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม
ราคา Writecream
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Writecream
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติและขยายผลลัพธ์ด้วย AI)
ในบรรดาฟังก์ชันการทำงานมากมาย Copy.ai ช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยการ อัตโนมัติของงาน เช่น การเขียนเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO การเปลี่ยนบทสัมภาษณ์เป็นบทความ และการนำบทถอดเสียงมาใช้ใหม่เป็นเนื้อหาที่ขัดเกลาอย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง อย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก ในขณะที่ยังคงรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- การเข้าถึง API และการทำงานแบบกลุ่ม:อัตโนมัติการสร้างเนื้อหาผ่านการผสาน API อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับการจัดการปริมาณงานสูง
- อัปเดต LLMs: ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ภาษาที่ทันสมัยเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีพลวัตซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับหัวข้อและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
- กระบวนการทำงานด้านการตลาดและการขาย: เขียนสคริปต์อย่างรวดเร็วด้วยเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายโดยใช้กระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เครื่องมือนี้ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอ้างอิงแหล่งที่มาสำหรับเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- มักจะมีการนำเสนอเนื้อหาซ้ำ โดยเฉพาะเมื่อสร้างผลงานหลายชิ้นในหัวข้อที่คล้ายคลึงกัน
ราคาของ Copy.ai
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ AI คัดลอก
6. Invideo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วโดยใช้ AI)
Invideo AI ช่วยให้การผลิตวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติของงานสำคัญ เช่น การเขียนสคริปต์ การค้นหาสื่อ และการเพิ่มเสียงบรรยาย เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AI นี้เหมาะสำหรับนักการตลาดวิดีโอ ผู้สร้างคอนเทนต์ YouTube และธุรกิจที่ต้องการผลิตเนื้อหาส่งเสริมการขาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใดๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Invideo AI
- สื่อสต็อกที่เข้าถึงได้: สำรวจ คลังภาพสต็อก, วิดีโอ และเพลง (รวมถึงสื่อจาก iStock) เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับเนื้อหาวิดีโอของคุณ
- เทมเพลตวิดีโอในตัว: เลือกจากเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ (ตั้งแต่วิดีโออธิบายไปจนถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์) เพื่อเร่งกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณ
- เสียงพากย์ AI ที่สมจริง: สร้างเสียงพากย์ที่เหมือนจริงในหลายภาษา พร้อมความสามารถในการสร้างเสียงจำลองแบบกำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Invideo AI
- โปรแกรมแก้ไขไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับเบราว์เซอร์ และอาจมีความล่าช้า
- มันขาดความสามารถในการควบคุมน้ำเสียงและความเร็วของการพูด จึงไม่สามารถสร้างคุณภาพเสียงที่เหมือนมนุษย์จริงได้
ราคาของ Invideo AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $35/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Generative: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว AI ของ Invideo
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและร่างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่มีความหลากหลาย สามารถช่วยเหลือกับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การระดมความคิด การตอบคำถาม ไปจนถึงการเขียนโค้ด มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักการศึกษา นักวิจัย และมืออาชีพทางธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา การร่างเนื้อหา หรือการรวบรวมข้อมูลในหัวข้อต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: สร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์เมื่อเทียบกับคำตอบของ AI, ทำให้การสนทนาดูเป็นธรรมชาติและลื่นไหล
- ความเข้าใจตามบริบท: มีส่วนร่วมในการสนทนาที่สอดคล้องกันและต่อเนื่องหลายรอบ เนื่องจาก ChatGPT สามารถจดจำการโต้ตอบก่อนหน้านี้ภายในเซสชันเดียวกันได้
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะผ่านการผสานรวม API ช่วยให้เกิดการโต้ตอบที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- เมื่อทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อน คำตอบอาจขาดความถูกต้อง
- ไม่ทำงานได้ดีสำหรับการสร้างเนื้อหาหลายภาษา
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
8. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดง่ายขึ้นด้วยเนื้อหา AI)
Jasper เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆ รวมถึง บทความบล็อก, คำอธิบายสินค้า, และข้อความบนเว็บไซต์ Jasper มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด, บริษัทคอนเทนต์, และธุรกิจที่ต้องการผลิตเนื้อหาปริมาณมากพร้อมคุณภาพและสไตล์ที่สม่ำเสมอ
Jasper AI มีเทมเพลต, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และการเชื่อมต่อกับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์เช่นGrammarly, ช่วยให้คุณเขียนสคริปต์และปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ข่าวและอ้างอิงแบบเรียลไทม์: ให้ Jasper เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และมันจะรวมลิงก์ไปยังแหล่งที่มา ทำให้ง่ายต่อการทำให้เนื้อหาของคุณสดใหม่และถูกต้อง
- การจัดการโครงการ: แชร์เอกสารกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายและ เพิ่มป้ายสถานะ เพื่อระบุอย่างรวดเร็วว่าอะไรพร้อมสำหรับการตรวจสอบหรือยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
- การสร้างแคมเปญ: อัปโหลดรายละเอียดแคมเปญของคุณและสร้างสินทรัพย์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแคมเปญการตลาดที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ผู้ใช้บางรายพบว่าข้อความที่สร้างขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องและความไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมาก
- มันขาดความสามารถในการประมวลผลภาษาขั้นสูง ทำให้คุณภาพของผลลัพธ์ด้อยกว่าและประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เป็นธรรมชาติ
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุด
9. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่หลากหลายและมีหลายฟีเจอร์)
Writesonic นำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ตั้งแต่บทความที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ไปจนถึงข้อความสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับนักการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และผู้สร้างเนื้อหา ที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Jasperเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ผลลัพธ์หลายรุ่น: สร้าง เวอร์ชันที่ไม่ซ้ำกันหลายแบบของเนื้อหาของคุณในขั้นตอนเดียว
- ผู้ปรับเนื้อหาให้เป็นมนุษย์: เพิ่มความเป็นธรรมชาติและความสัมพันธ์ของ สคริปต์ที่สร้างโดย AI ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
- เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างเนื้อหา: วิเคราะห์ช่องว่างของเนื้อหาและเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะสมที่สุด
ข้อจำกัดของ Writesonic
- เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปเท่านั้น คุณจึงไม่สามารถสร้างเนื้อหาขณะเดินทางได้
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อให้เหมาะสมกับโทนเสียงของแบรนด์หรือหัวข้อที่ซับซ้อน
ราคา Writesonic
- ฟรี
- บุคคล: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $249/เดือน ต่อทีมที่มีสมาชิกสามคน
- ขั้นสูง: $499/เดือนต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน
- บริการเนื้อหา AI + มนุษย์: $2,000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
10. ง่ายขึ้น (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือและจัดการโครงการเนื้อหา AI)
Simplified เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดในที่เดียว เหมาะสำหรับการจัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์และรวมเวิร์กโฟลว์ ช่วยคุณประหยัดเวลาในขณะที่รักษาความสม่ำเสมอในโครงการเนื้อหาต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- เครื่องมือออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์: สร้างภาพได้อย่างง่ายดายโดยใช้คลิปออกแบบที่สร้างโดย AI, คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอ และตัวสร้างคำบรรยายอัตโนมัติ
- การอนุมัติจากลูกค้าภายนอก: ทำให้กระบวนการทำงานของลูกค้าง่ายขึ้นโดยการแชร์โครงการเพื่อขอความคิดเห็นและอนุมัติโดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
- หนังสือแบรนด์ที่กำหนดเอง: รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้คงที่โดยยึดตามแนวทางของแบรนด์และรวมโลโก้สี และแบบอักษรไว้ใน ชุดแบรนด์ที่กำหนดเองได้
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- บางครั้งอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- ดูเหมือนว่าจะใช้ชุดสีที่จำกัดแม้จะมีคำแนะนำก็ตาม
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ฟรีแบบง่าย
- แบบง่าย: 29.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโตที่เรียบง่าย: $119.99/เดือน ต่อทีมที่มีสมาชิกห้าคน
- องค์กรที่เรียบง่าย: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
11. ContentBot (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเนื้อหาแบบครบวงจรด้วย AI)
ContentBot เป็นเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาด, บล็อกเกอร์, และผู้จัดการเนื้อหาในการสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบทความบล็อก, แคมเปญอีเมล, และการเขียนที่เน้น SEO แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับการสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentBot
- การนำเข้าและส่งออกที่ราบรื่น: อัปโหลดชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเร่งกระบวนการสร้างและรับผลลัพธ์ในรูปแบบไฟล์ CSV เอกสาร หรือแม้กระทั่งการอัปเดตทางอีเมลปกติ
- ฟีเจอร์ Humanizer: สร้างเนื้อหาที่เขียนโดย AI ซึ่งตรวจจับไม่ได้และอ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้งานเขียนของคุณดูสมจริงและน่าเชื่อถือ
- การสนับสนุนหลายภาษา: เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยการสร้างเนื้อหาในหลายภาษา
ข้อจำกัดของ ContentBot
- เนื้อหาบางส่วนอาจไม่ทันสมัยหรือถูกต้องเสมอไป
- เนื้อหาต้องการการตรวจสอบคุณภาพและการแก้ไขหลังการผลิตเนื่องจากข้อผิดพลาด เช่น การไม่รู้จักคำนามเฉพาะและการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ ContentBot
- ชำระล่วงหน้า: $0. 5 ต่อ 1000 คำ
- เริ่มต้น: $9/เดือน สำหรับ 50,000 คำ
- พรีเมียม: $29/เดือน สำหรับ 150,000 คำ
- พรีเมียม+: $49/เดือน สำหรับ 400,000 คำ
คะแนนและรีวิวของ ContentBot
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผสานสคริปต์ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการคุณด้วย ClickUp
ในปัจจุบันไม่มีเครื่องมือ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขาดแคลนเลย แม้ว่าหลายเครื่องมือจะยอดเยี่ยมในการผลิตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว แต่นั่นมักจะเป็นจุดสิ้นสุดของฟีเจอร์ที่มีให้ คุณมักจะต้องสลับไปใช้เครื่องมืออื่นเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ส่งร่างงานเพื่อดำเนินการต่อ หรือแม้กระทั่งนำไปใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้น
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ 360 องศาที่มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI ในตัวที่เรียกว่า ClickUp Brain ในขณะที่เครื่องมือหลังนี้จัดการความต้องการด้านการเขียนของคุณ ระบบการจัดการโครงการของ ClickUp ที่เหลือจะผสานเนื้อหาเข้ากับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นของคุณ 🏋️♂️
คุณสามารถสร้างงาน ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ในหนึ่งพื้นที่ทำงานที่เข้าใจง่ายและเป็นระเบียบ คุณยังสามารถทำงานซ้ำๆ อัตโนมัติ (เช่น การจัดรูปแบบสคริปต์) และผสานรวมเครื่องมือโปรดของคุณกับ ClickUp ได้อีกด้วย
ต้องการความร่วมมือที่ราบรื่นใช่ไหม? ได้เลย ด้วย ClickUp คุณสามารถแชร์สคริปต์ได้ทันที, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว.ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและทำให้เวิร์กโฟลว์การเขียนสคริปต์ของคุณราบรื่น.