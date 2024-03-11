Kaffe, kod och krishantering: En dag i livet för en teknikchef (CTO)

Teknikchefer (CTO) eller teknikdirektörer är som fällbara broar. 🌉

De hjälper dig att överbrygga klyftan mellan teknik och affärsstrategi. CTO:er, som besitter både teknisk skicklighet och strategisk skarpsinnighet, är mycket efterfrågade i alla moderna företag som vill utnyttja sitt teknikteam maximalt eller vara beredda på kriser dygnet runt.

Men vilka typer av fordon möter dessa så kallade broar varje dag? Och hur vet de när det är dags att vika sig eller gå vidare?

Om du är nyfiken på att utforska denna roll har vi svaren. Häng med oss när vi tar en titt på en dag i livet för en teknikchef (CTO). Vi kommer också att lära oss om:

En CTO:s roller och ansvarsområden

Förväntade färdigheter

Strategier för att förbereda dig för positionen

Vem är en teknikchef?

CTO:er är en blandning av ledarskapskunskap och teknisk expertis. De har en unik förmåga att utvärdera tekniska beslut utifrån företagets tillväxt och bredare strategiska mål inom företagets ledningsgrupp.

Denna kritiska roll ger ofta CTO:n ett betydande inflytande inom organisationens ledning. Särskilt i nystartade teknikföretag kan CTO:n ha en roll som motsvarar verkställande direktörens (CEO). En CTO i ett nystartat företag kan också hantera teknikens efterlevnad i avsaknad av en heltidsanställd jurist.

Ur ett praktiskt perspektiv vidtar en CTO konkreta åtgärder för att anpassa ett projekts tekniska komplexitet till företagets kommersiella verklighet. De utvecklar effektiva policyer och procedurer för alla digitala strategier.

En skicklig teknikchef har omfattande tekniska och ledarskapskunskaper – tabellen nedan beskriver några framträdande egenskaper:

Tekniska färdigheter Ledningskompetens Teknisk roadmapping Innovation och utveckling Artificiell intelligens (AI) Strategisk planering Maskininlärning Budgetering Molntjänster DevOps

En översikt över CTO:s ansvar i ett företag

En CTO:s arbetsuppgifter varierar kraftigt beroende på deras engagemang i produktutveckling, forskning och utveckling (FoU) och övergripande affärsutveckling. 📈

Till att börja med är de flesta CTO:er starkt engagerade i strategisk planering. De undersöker ny teknik och utnyttjar både nya och befintliga lösningar för att uppnå affärsmål.

Några typiska ansvarsområden som ingår i en CTO:s arbete är:

Övervaka företagets tekniska lösningar

Samarbeta med ledande befattningshavare om budgetering och problemlösning

Säkerställa att säkerhetsinfrastrukturen uppfyller gällande ISO-certifieringar

Hantera utveckling och övervakning av teknik för kunder

Övervakning av interna tekniska problem

Hjälpa teknikteam att samarbeta med produkt- eller marknadsföringsteamet

Övervaka konkurrenter och marknadens förväntningar

När det gäller kundrelationer är CTO ytterst ansvarig för att ta emot och agera på direkt marknadsfeedback tillsammans med teknikteamet. Kundfeedback hjälper dem att prioritera problem som kräver omedelbar uppmärksamhet och godkänna förbättringar av produkter eller prototyper.

Tips: CTO:er kan ibland behöva hantera besvärliga kunder, särskilt i nystartade företag. Därför följer proaktiva yrkesverksamma gärna användarstudier noga och försöker förstå sina kunders problem i förväg. Ett av de bästa sätten att göra detta är att använda ClickUp User Studies Template. Den hjälper till att gruppera användare efter typ och ålder, vilken programvara de använder och andra insiktsfulla kategorier.

Hur ser en typisk dag ut för en bra CTO?

En CTO:s liv är en ständig balansgång mellan innovation och stabil driftseffektivitet. Så här ser deras dag ut från morgon till kväll:

Morgon

Innan de gör sig redo för dagen laddar de flesta CTO:er upp hjärnan med en rejäl frukost. 🥞

Eftersom det är en roll med högt ansvar börjar en CTO:s dag med att noggrant utvärdera eventuella störningar som inträffat under natten. Till exempel: Har säkerhetsbarriärerna fallit? Har systemen slutat fungera? Står teamen inför oväntade hinder?

CTO utvärderar läget och formulerar strategier för att hantera eventuella omedelbara hot.

Innan de går in i möten skapar CTO:er en att göra-lista och organiserar allt arbete som de behöver slutföra före dagens slut. Ett enkelt sätt att göra detta är att använda ClickUp Work To Do Template

Mötena tidigt på morgonen är vanligtvis med medlemmar av ledningen, såsom: Medgrundare Produktägare Investerardirektör Produktchef Försäljningschef

Medgrundare

Produktägare

Investerardirektör

Produktchef

Försäljningschef

Samarbete står i fokus under dessa morgonmöten . Diskussionerna kretsar kring nya teknikinitiativ och innovationsstrategier. CTO måste ofta samarbeta med marknadschefen (CMO) eller produktchefen för att utforma . Diskussionerna kretsar kring nya teknikinitiativ och innovationsstrategier. CTO måste ofta samarbeta med marknadschefen (CMO) eller produktchefen för att utforma produktplaner som är optimerade för den senaste tekniken.

I slutet av den första delen av dagen har de flesta CTO:er ett agilt möte med sitt team för att diskutera gamla och nya leveranser.

Som du ser är det en fullspäckad morgon! Det är därför smarta CTO:er använder professionella projektledningsverktyg som ClickUp för uppgifter som dag- och mötesplanering. 😏

Ta anteckningar, följ agendan och sätt upp åtgärdspunkter för ditt team med hjälp av ClickUps mötesfunktion.

Mitt på dagen

En CTO:s förmiddagar ägnas vanligtvis åt lunch och planering.

CTO samlas med sitt planeringsteam för att analysera nya tekniker som programvara för automatisering av uppgifter och AI-verktyg samt analysera trender.

Innan eftermiddagen börjar granskar CTO:er kontrakt och servicenivåavtal för att säkerställa att teknikinvesteringarna är vattentäta och ger maximalt värde.

Vid lunchtid tar CTO:er del av uppdateringar för dagen innan vad gäller vad som planerades eller vilka nya mål som sattes upp.

Om företaget hamnar i en krissituation, sammanfattar CTO diskussionspunkterna inför nästa styrelsemöte.

Eftermiddag

Många CTO:er riktar sin uppmärksamhet mot teknikrelaterat projekt- och programledningsarbete under eftermiddagarna.

De bedömer deadlines, fördelar tekniska resurser inom budgetramarna och brainstormar strategiska beslut för enskilda team.

Det här är ett utmärkt tillfälle för att utvärdera sårbarheter i infrastrukturen och brainstorma strategier för att minska cybersäkerhetsrisker.

Allt som inte diskuterades under lunchen diskuteras på eftermiddagen. Det är också då CTO:er hinner prata med medarbetarna och se om de behöver ytterligare instruktioner eller utbildning.

Forskning är också en del av en genomsnittlig CTO:s eftermiddag. De kanske vill identifiera vilken typ av teknik konkurrenterna använder och agera innan de hamnar på efterkälken. ClickUps mall för konkurrensanalys kan vara till stor hjälp här.

Kväll

När ridån går ner granskar CTO:erna sin dags prestation och ser om det finns några områden som behöver justeras.

CTO:er träffar ofta sina VD:ar i sitt stödnätverk över en kopp kaffe. Men oftast är dessa möten inte särskilt produktiva – främst eftersom dessa två roller innehas av mycket olika personlighetstyper som bara kan konversera så länge kaffet räcker 😉

Det är inte alltid fallet, men rekryteringschefer kan be CTO:er att genomföra snabba intervjuer med teknikteamet innan de lämnar företaget.

Innan dagen är slut tar kloka CTO:er också lite tid bort från skärmen och fokuserar på egenvård eller andra återhämtande aktiviteter.

Insikter om de varierande arbetsuppgifterna för en CTO

Vi har analyserat den allmänna vardagen, men de specifika ansvarsområdena för en CTO kan variera avsevärt beroende på företagets aktuella mål och syften. De hanterar flera roller samtidigt, från att hålla koll på alla programvaruprotokoll till att utforma strategier tillsammans med projektledaren. 🤹

Här är fyra roller som en CTO kan ha:

1. Infrastrukturansvarig

Denna CTO övervakar olika aspekter av företagets molninfrastruktur, datasäkerhetsåtgärder, underhållsarbete och nätverksdrift. De initierar då och då en intern utredning för att identifiera organisationens datasårbarheter – detta är obligatoriskt om företaget drabbas av säkerhetsöverträdelser.

Infrastrukturkostnadshantering och kostnadsoptimering är också viktiga delar av en CTO:s roll. CTO:er strävar efter att minimera kostnaderna genom att granska de tjänster och verktyg som företaget använder för närvarande och vid behov söka efter alternativa lösningar.

2. Teknikledare granskar ett företags teknikstrategi

CTO:er fokuserar på att skapa en robust teknikstrategi. Detta innefattar att utforma en långsiktig plan för företagets tekniska infrastruktur som är i linje med de övergripande affärsmålen.

Denna del av jobbet innebär främst:

Utveckla strategiska planer för forskning, teknisk utveckling, införande och tillämpning

Genomföra relevanta tekniska tester

Fastställa teknikstandarder och riktlinjer för att säkerställa enhetlighet mellan systemen

Främja samarbete mellan tvärfunktionella avdelningar

Tips: Om du håller på att ta fram en detaljerad IT-plan kan du överväga att använda ClickUps mall för IT-planering. Den hjälper dig att ta fram en tydlig tidsplan för leveranser och utnyttja inbyggda samarbetsverktyg för att samarbeta med andra avdelningar.

3. Bidrag till affärsstrategi och kunskapsdokument

CTO:er främjar en kultur av kunskapsdelning genom att anordna månatliga workshops, som fungerar som forum för diskussioner om både front-end (FE) och back-end (BE).

Dessa sessioner fungerar som en plattform för att utbyta kreativa idéer och hålla sig uppdaterad om digitala trender och branscher.

CTO:er kan också arbeta med att skriva kunskapsdokument, såsom planer för kontinuerlig förbättring och ramverk för AI-styrning.

4. Ledare för talangrekrytering och prestationsutvärdering

Som ledare för talangrekrytering och prestationsutvärdering i snabbväxande företag hanterar CTO:er löne- och prestationsutvärderingar för tekniker i både distans- och lokala team.

Erfarna CTO:er erbjuder hjälp med:

Attrahera och introducera teknikexperter

Genomföra teamintervjuer

Mentorskap för teknikteam

Åtgärda kompetensbrister genom riktade utbildnings- och utvecklingsstrategier

Mall att prova: ClickUp Training Matrix Template för att utvärdera kompetens och identifiera utbildningsmöjligheter för teknikteam.

Hur man blir CTO

Eftersom denna högt uppsatta chefsroll kräver teknisk expertis och starka ledaregenskaper finns det vissa hinder för att komma in i yrket. De flesta CTO-roller kräver minst 15 års erfarenhet inom teknikområdet och är vanligtvis öppna för yrkesverksamma med ledarerfarenhet, såsom IT-chefer eller seniora Java-utvecklare. Du måste vanligtvis genomgå en strikt anställningsprocess med tester och intervjuer.

En standardbeskrivning av en CTO-tjänst innehåller följande nyckelegenskaper:

En gedigen akademisk bakgrund inom datavetenskap, teknik eller ett relevant område.

En passion för kontinuerligt lärande och att hålla sig à jour med de senaste tekniktrenderna genom certifieringar och fortbildningskurser.

Förmågan att leda och inspirera teknikteam med exceptionella kommunikations- och interpersonella färdigheter, vilket säkerställer ett effektivt samarbete med olika intressenter.

En fördjupad förståelse för nya begrepp som artificiell intelligens, ramverk för hantering av cybersäkerhetsrisker och förändringsledarskap.

Organisationer kan ibland söka kandidater med ytterligare akademiska meriter och prioritera en magisterexamen i datavetenskap eller teknikledning.

6 strategier som hjälper CTO:er (och blivande CTO:er!) att prestera på topp varje dag

Om du strävar efter att bli teknikchef, låt dig inte skrämmas av arbetsbelastningen eller de omfattande erfarenhetskraven. Utarbeta en långsiktig plan i början av din karriär och arbeta mot den.

En stor tjänst du kan göra dig själv är att förbättra dina färdigheter inom multitasking och kritiskt tänkande – det är dessa kärnkompetenser som hjälper CTO:er att tjäna mer än andra IT-proffs.

För att utveckla kärnkompetenser och underlätta din arbetsbelastning, börja använda omfattande projektledningsverktyg som ClickUp. Plattformens Project Management Suite stöder dokumentation, automatisering och många andra funktioner som CTO:er kan dra nytta av!

Prova att implementera dessa sex noggrant utvalda strategier med hjälp av ClickUp för att säkerställa att du alltid ligger steget före i din karriär! 🧑‍💻

1. Behärska konsten att hantera tiden

Hur förblir du produktiv samtidigt som du hanterar e-post, samtal och möten? Genom att bemästra schemaläggning och tidshantering!

Med ClickUp-kalendervyn kan du se till att din att göra-lista förblir välorganiserad och visuellt tilltalande. Schemalägg dedikerade block för dina kärnuppgifter, avsätt tid för agila möten och möten på olika nivåer, interaktioner med kollegor och ledningsgruppens engagemang. Kalenderens dra-och-släpp-funktion hjälper dig att hålla din dag flexibel och omplanera utan ansträngning.

Använd ClickUps verktyg för tidshantering för att enkelt spåra tid på olika plattformar och smidigt integrera tidrapporter i projektets arbetsflöden.

Kämpar du med deadlines inom teamets IT-projekt? Istället för att hålla dagliga medarbetarmöten kan du använda ClickUp Estimates för att skapa tidsuppskattningar för varje uppgift i ditt arbetsflöde. Ställ in spårbara datum och tider och få aviseringar när uppgifter är försenade.

Överväg att använda färdiga IT-mallar i dina arbetsflöden för att spara tid på vardagliga uppgifter som incidentrapportering och felspårning.

ClickUp Daily Planner Template är en annan ovärderlig resurs för att hantera dina dagliga interna och kundrelaterade uppgifter. Denna mångsidiga mall gör att du kan:

Kategorisera uppgifter i olika sektioner, såsom Personligt, Arbete eller Mål.

Prioritera uppgifter utifrån deras betydelse och brådskande karaktär.

Visualisera produktionsreleaser med hjälp av grafer och diagram

2. Organisera teamets uppgifter proaktivt

Vi känner alla till Uncle Bens berömda ord till Peter Parker: Med stor makt kommer stort ansvar.

Men alla CTO:er skulle säga: Med större roller följer större ansvar.

Lyckligtvis är ClickUp Software Team Suite utformat för att hjälpa CTO:er att hantera alla sina arbetsuppgifter från en enda plattform, tack vare funktioner för:

Sprintplanering och uppföljning

Fel och problemspårning

Skapa checklistor för releaseplaner

Organisera ditt projekt med ClickUps unika hierarki och anpassa sedan hur du visualiserar ditt arbete med över 15 vyer.

Organisera teamets arbetsflöden med ClickUp Tasks och lägg till beroenden för sammankopplade åtgärder. Plattformens visuella gränssnitt hjälper dig att ställa in uppgifter för hela roadmaps med bara några klick.

Du kan också ta det första steget mot att centralisera all dokumentation med hjälp av ClickUp Docs. Funktionen gör det möjligt för dig att skapa perfekt strukturerad teknisk dokumentation såsom användarhandböcker, vitböcker, produktmanualer och infrastrukturrapporter. Använd rich text-formatering för att lägga till tabeller, punktlistor, listor och banners och dela dokumenten med teammedlemmarna direkt.

Vill du få produktionsreleaser att ske snabbare? Tack vare live-samarbete kan du arbeta med avtal och standardrutiner tillsammans med seniora teammedlemmar i realtid. Dessutom får ditt team med ClickUp AI, även kallat ClickUp Brain, tillgång till branschspecifika uppmaningar som gör det möjligt för dem att skapa dokument snabbare än någonsin!

Du kan också använda AI-verktyget för att brainstorma, generera kundmejl, skapa produktbeskrivningar, bygga teknikplaner och sammanfatta långa texter. 🤩

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprints och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

Bonus: ClickUp integreras med Git-verktyg, vilket gör det möjligt för team att hantera alla utvecklingsuppgifter från en och samma plattform.

3. Automatisera där det är möjligt

Att automatisera repetitiva uppgifter frigör inte bara värdefull tid för dig och ditt team, utan effektiviserar också det övergripande arbetsflödet. Automatiseringens omfattning sträcker sig bortom bara kvalitetssäkringsuppgifter (QA) inom IT. Även dagliga administrativa aktiviteter kan dra stor nytta av automatiseringsprocesser.

ClickUp Automations kan vara särskilt användbart för att enkelt automatisera rutinuppgifter. Funktionen erbjuder över 100 automatiseringar som kan anpassas efter en händelse eller ett datum. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för alla att fokusera på sina viktigaste prioriteringar utan att fastna i vardagliga uppgifter.

Ställ in anpassade automatiseringar i ClickUp för repetitiva uppgifter

4. Skapa en veckolista med prioriteringar och följ upp dem

Det är viktigt att behärska konsten att multitaska, men det är också viktigt att hitta en balans mellan uppgifter som driver företagets strategi och uppgifter av mer taktisk karaktär.

För att hantera denna konflikt kan du skapa en lista med högprioriterade uppgifter varje vecka med ClickUp Priorities. Förfina den dagligen för optimal anpassning med hjälp av fyra färgkodade taggar:

Låg Normal Hög Brådskande

Vill du spåra projektprioriteringar från en enda plattform? Säg inte mer!

Automatisera projektuppföljningen med hjälp av smidiga ClickUp-dashboards. Du kan anpassa de KPI:er, mätvärden och statusar du vill följa och ställa in kort för att övervaka dem i realtid. Det är inte allt – du kan även kontrollera dina prioriteringar, sprintar och förfallodatum från din anpassade dashboard.

Få en översiktlig bild av ditt arbete med helt anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp.

5. Delegera uppgifter när det är möjligt

Att effektivt hantera både taktiska och strategiska CTO-ansvar kan vara överväldigande. Undvik att göra allt själv – det är bäst att delegera uppgifter till teammedlemmarna. Ge dem bara vägledning och stöd när det behövs, och se hur det underlättar din dag.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för dig som ledare att fokusera dina ansträngningar på mer krävande strategiska initiativ i takt med att ditt företag växer.

ClickUp har en rad samarbetsverktyg som underlättar delegerade uppgifter. Dina teammedlemmar kan använda chattfunktionen för att omedelbart få förtydliganden. Du kan också nämna teammedlemmar eller tilldela åtgärder genom kommentarer för att kommunicera uppdateringar.

6. Avsätt tid för självreflektion och kompetensutveckling

En CTO:s komplexa roll kräver strategiskt tänkande och ständig kompetensutveckling.

Oavsett om du är CTO eller vill bli det, avsätt tid i din kalender för möten och arbete, så att du kan ta dig tid att distansera dig från projekten och reflektera över din personliga eller professionella utveckling. Tanken är att ta sig tid att:

Gå igenom dina hårda och mjuka färdigheter

Få expertkunskap inom nya tekniker

Utforska certifieringar för att bygga kompetens inom trendiga ämnen (som Internet of Things eller Network Architecture).

CTO:er kan enkelt sätta upp realistiska och mätbara mål för sig själva eller sina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Goals. Det kan vara mätbara arbetsmål eller personliga mål för kompetensutveckling.

Börja din dag som teknikchef med ClickUp

En CTO:s roll är krävande men givande. Det handlar om att forma framtiden och få teknik och affärer att fungera. Om du lockas av spänningen i innovation och utmaningen i strategisk balans, då väntar livet som CTO på dig. Men var beredd – strålkastarna är obarmhärtiga och publiken förväntar sig ett mästerverk!

Låt ClickUp vara ditt CTO-verktyg med sitt intuitiva gränssnitt, hanteringsverktyg och samarbetsfunktioner som säkerställer att du klarar alla utmaningar.

Registrera dig gratis och börja ta dig an dina professionella och personliga ansvar! ❤️