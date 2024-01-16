De 20 teknikföretag att hålla ögonen på under 2025

Under de senaste decennierna har teknikbranschen kommit långt och förändrat livet för miljontals människor över hela världen. Produkter och tjänster från teknikjättarna har blivit oumbärliga och påverkar våra jobb, vår utbildning och olika aspekter av vårt dagliga liv.

Branschen står för 35 % av världens marknadsvärde. År 2023 hamnade artificiell intelligens (AI) i centrum, och generativ AI breddade verktygslådan för yrkesverksamma inom marknadsföring, IT och många andra sektorer.

När vi går in i 2024 förväntas teknikföretagen fortsätta att vara en drivkraft för innovation och tillväxt. Denna artikel kommer att undersöka de 20 främsta teknikföretagen som förväntas göra avtryck under det kommande året.

De största teknikföretagen 2024: En omfattande lista

1. Apple

via Apple

Totalt antal anställda: 164 000

Börsvärde: 2,90 biljoner dollar

Kända för iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac-datorer

Enligt en studie använder över 1,46 miljarder människor världen över aktivt iPhone. Apple grundades 1976 och är ett av de mest kända teknikföretagen. Varumärket är känt för att framgångsrikt ha positionerat sig som skapare och marknadsförare av de mest eftertraktade enheterna, från telefoner och klockor till surfplattor och persondatorer.

Apple förblir en kraft att räkna med under 2024. Företagets senaste iPhone-modell och de senaste framstegen inom AI bidrar till dess fortsatta dominans på den bredare marknaden.

2. Microsoft Corporation

via Microsoft

Totalt antal anställda: 221 000

Marknadsvärde: 2,70 biljoner dollar

Kända för MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio och persondatorer

Microsoft grundades 1975 och blev en ledande global leverantör av mjukvarulösningar. Microsoft Office (MS Office) är företagets mest populära produkt. MS Office har blivit en oumbärlig del av våra liv och erbjuder mallar för kalkylblad, presentationer, mötesanteckningar, uppgifter, projekt, CV och familjehändelser.

Microsofts molntjänster, Windows-operativsystem och innovativa produkter som Surface Duo placerar företaget i framkant när det gäller teknisk innovation.

3. Alphabet Inc.

via Alphabet

Totalt antal anställda: 186 779

Börsvärde: 1,70 biljoner dollar

Kända för Google, Android, YouTube och G-Suite

”Googla” är synonymt med att söka efter något på internet. I oktober 2015 blev Alphabet Googles moderbolag. Google har en diversifierad portfölj som omfattar sökmotorer, reklam, molntjänster och ambitiösa moonshot-projekt. Företaget behåller sin ledande roll när det gäller att tillhandahålla banbrytande tekniker som AI och kvantdatorer.

Utöver sin kärnverksamhet är denna teknikjätte en investerare som kanaliserar medel till många nystartade företag och teknikföretag. Den stöder projekt som sträcker sig från smarta hem och självkörande bilar till operativsystem för molnbaserade spel. Dessutom erbjuder Alphabet certifieringar inom teknikbranschen för att utbilda användare i sina olika erbjudanden.

4. Amazon

via Amazon

Totalt antal anställda: 221 000

Börsvärde: 1,54 biljoner dollar

Kända för sin e-butik, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch och streamingtjänster

Amazon grundades 1994 och var ursprungligen en online-marknadsplats. Sedan dess har teknikjätten utvecklats och utökat sina tjänster till molntjänster, digital streaming, AI och onlineannonsering.

Utöver sina rötter inom e-handel sträcker sig Amazons inflytande även till molntjänster med Amazon Web Services (AWS). Företaget är också känt för att smidigt anamma nya tekniker såsom drönarleveranser och röstaktiverade assistenter.

5. Meta Platforms (Facebook)

via Meta

Totalt antal anställda: 83 553

Börsvärde: 884,90 miljarder dollar

Kända för Facebook, WhatsApp, Instagram och Messenger

Facebook grundades 2004 som en unik plattform för sociala medier. Det blev nästan omedelbart populärt när miljontals användare över hela världen blev aktiva medlemmar på plattformen.

Under 2021 tillkännagav Facebooks grundare Mark Zuckerberg en ny inriktning för företaget och lyfte fram företagets ambitiösa drömmar om att dominera metaversumet. För att understryka sitt engagemang för metaversumet och stärka sin varaktiga dominans inom sociala medier blev Facebook en del av sitt moderbolag, Meta Platforms.

Detta strategiska drag syftade till att befästa Metas position som en nyckelaktör i utformningen av framtidens onlineinteraktioner. Meta förvärvade också innovativa företag som Novi Financial, Hot Studio och WhatsApp.

Zuckerberg är nu chef för Meta och tror att virtuella och förstärkta verklighetsprodukter är framtiden. Företaget lanserade nyligen en serie Web3- och Metavers-fokuserade produkter, såsom Meta Quest och Meta Portal.

6. Tesla Inc

via Tesla

Totalt antal anställda: 100 000

Börsvärde: 758 miljarder dollar

Kända för elfordon (EV), Cyber Trucks och autonoma fordon

Tesla är ett bil- och ren energiföretag som designar och tillverkar elbilar, lastbilar, energilagringsenheter, solcellstakpannor och autonoma fordon.

Tesla går i spetsen för revolutionen inom elfordon och är tack vare sina innovationer inom hållbar energi, självkörande teknik och batterilagring en viktig aktör för framtidens transporter.

7. Broadcom

via Broadcom

Totalt antal anställda: 20 000+

Börsvärde: 433,20 miljarder dollar

Kända för lagring, programvara för tillgångshantering och Rally

Broadcom Inc. grundades 1961 som en division för halvledarprodukter inom Hewlett-Packard och är idag en av de ledande leverantörerna av halvledare och mjukvarulösningar för infrastruktur.

Cirka 80 % av Broadcoms intäkter kommer från försäljningen av dess halvledarprodukter. År 2023 förvärvade Broadcom VMware och introducerade branschens första Switch With On-Chip Neural Network.

8. Samsung Electronics

via Samsung

Totalt antal anställda: 270 372

Börsvärde: 387,70 miljarder dollar

Kända för mobiltelefoner, tv-apparater och andra konsumentelektronikprodukter

Samsung Electronics grundades 1969 och är ett sydkoreanskt företag som specialiserar sig på tillverkning och försäljning av ett brett utbud av elektroniska enheter och programvara. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster inom mobilkommunikation, konsumentelektronik, informationsteknik och enhetslösningar.

Samsung fokuserar på tillverkning av TV-apparater och telefoner, men är också aktivt engagerat i initiativ inom smarta hem och digital hälsa. Som global ledare inom personlig elektronik är företaget en kraftfull aktör i det tekniska ekosystemet och utökar sitt inflytande till tillverkning av halvledare.

9. Oracle Corporation

via Oracle

Totalt antal anställda: 143 000

Börsvärde: 282,01 miljarder dollar

Kända för Oracle Cloud, Java, MySQL och Oracle Linux

Oracle grundades 1977 av Larry Ellison och Jeff Henley och är specialiserat på databashanteringssystem och molnlösningar. Företagets mest använda produkter inkluderar programvara för till exempel resursplanering (ERP), personalhantering (HCM), kundrelationshantering (CRM), prestationshantering (EPM) och leveranskedjehantering (SCM).

Oracle är också känt för att ha skapat världens första autonoma databas som hjälper till att organisera och säkra kundernas data.

10. Tencent Holdings Limited

via Tencent

Totalt antal anställda: 112 771

Börsvärde: 263,80 miljarder dollar

Kända för WeChat, PUBG Mobile, QQ och Riot Games*

Har du någonsin spelat PubG på din smartphone? Om du svarade ”ja” har du interagerat med en produkt från Tencent Games.

Tencent grundades 1998 och är ett kinesiskt företag som är känt för sina webbportaler, e-handelsplattformar, betalningssystem, sociala nätverk och mobilspel.

Gruppen äger Tencent Music och Tencent Games, båda framstående aktörer inom den globala videospelsindustrin. Med över 1 miljard aktiva användare per månad är Tencents kommunikationsverktyg WeChat en betydande aktör inom sociala medier. Utöver sina kärnprodukter erbjuder Tencent även marknadsföringslösningar och molntjänster.

11. Adobe

via Adobe

Totalt antal anställda: 26 000+

Börsvärde: 260,20 miljarder dollar

Kända för Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader och prenumerationer på onlinekurser

Adobe är ledande inom kreativa mjukvarulösningar. Teknikjätten licensierar verktyg för design, fotografi och videoredigering som är oumbärliga för både proffs och amatörer.

Under 2021 lanserade Adobe sin digitala marknadsföringsprogramvara och utökade sin verksamhet inom Customer Experience Management (CXM) för att hjälpa företag att optimera sina webbplatser. Under 2022 tecknade företaget ett avtal om förvärv av ett av de ledande företagen inom designprogramvara, Figma, men fusionen misslyckades på grund av motstånd från myndigheterna.

12. Salesforce

via Salesforce

Totalt antal anställda: 73 541

Börsvärde: 243,80 miljarder dollar

Kända för Slack, Customer 360, Tableau och Einstein AI

Salesforce grundades 1999 av en före detta chef på Oracle och är ett molnbaserat mjukvaruföretag som erbjuder en omfattande produktserie utformad för att förena försäljnings-, service-, marknadsförings-, handels- och IT-team genom en enhetlig kontrollpanel. Företagets CRM-mjukvara och applikationer täcker försäljning, marknadsföringsautomatisering, e-handel och mycket mer, och är skräddarsydda för företag i alla storlekar.

Salesforce utökar sitt utbud genom att integrera sin AI-lösning Einstein med sina produkter. Integrationen syftar till att automatisera repetitiva uppgifter och underlätta skapandet av andra AI-applikationer, vilket ytterligare förbättrar användbarheten i företagets produktpaket.

13. Cisco Systems

via Cisco

Totalt antal anställda: 79 500

Börsvärde: 205,24 miljarder dollar

Kända för Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex och Jabber

Cisco grundades 1984 av en grupp datavetare vid Stanford University. Teknikjätten tillverkar och säljer telekomutrustning, nätverksprogramvara och datorhårdvara. Företaget har också betydande innehav på specialiserade marknader som Internet of Things (IoT), videokonferenser och energihantering.

14. Intel Corporation

via Intel

Totalt antal anställda: 121 100

Börsvärde: 198,50 miljarder dollar

Kända för CPU:er och halvledare

Vem kan glömma Intels ikoniska logotyp? Det fanns en tid då nästan alla datorer avger det omisskännliga ljudet när de startades. Den tomma svarta skärmen på datorn tändes sedan upp med den välbekanta Intel-logotypen. Teknikjätten grundades 1968 och är fortfarande ett av världens ledande hårdvaruföretag.

Intel specialiserar sig på tillverkning av chipset, nätverksgränssnittskontroller, flashminnen, grafikprocessorer, FPGA:er och andra enheter relaterade till kommunikation och databehandling. Företaget levererar även mikroprocessorer till andra företag. Intel är också en av utvecklarna av x86-serien av instruktionsuppsättningar som finns på de flesta datorer.

Som halvledarjätte spelar Intels innovationer inom chipteknik en avgörande roll för att driva olika enheter, från bärbara datorer till datacenter. Företaget ligger nu i framkant när det gäller kommande tekniker som AI, molnbaserad databehandling, 5G-nätverkstransformation och framväxten av den intelligenta kanten.

15. SAP

via SAP

Totalt antal anställda: 107 415

Börsvärde: 177,30 miljarder dollar

Känt för SAP S/4HANA Cloud

SAP grundades 1972 och är ett ledande mjukvaruföretag som erbjuder förvaltningslösningar med fokus på databehandling och informationsflöde. Introduktionen av mjukvarorna SAP R/2 och SAP R/3 höjde den globala standarden för resursplanering (ERP). Teknikjätten använder in-memory-beräkningar, vilket möjliggör sömlös bearbetning av omfattande datamängder.

SAP är framstående när det gäller att samla in och centralisera data, vilket underlättar separat insamling och analys för varje avdelning eller team. Detta tillvägagångssätt förbättrar tolkningen av insamlad data och bidrar till ökad produktivitet.

ERP-programvara är utformad för att passa alla team och avdelningar inom en organisation och omfattar områden som HR, försäljning, marknadsföring och produktledning.

16. Intuit

via Intuit

Totalt antal anställda: 17 300

Börsvärde: 165,40 miljarder dollar

Kända för QuickBooks, TurboTax och Mint

Intuit är ett mjukvaruföretag som grundades 1983. Intuit är specialiserat på finansiella verktyg skräddarsydda för egenföretagare och småföretag och erbjuder en rad produkter, bland annat QuickBooks, TurboTax och Mint. Dessutom äger Intuit TSheets, en app för tidshantering och schemaläggning, Mailchimp och Credit Karma, ett finansbolag som nyligen förvärvades av Intuit.

Intuit Assist, en generativ AI-driven assistent, levererar personliga och intelligenta rekommendationer. Den är inriktad på att hjälpa konsumenter och småföretagskunder och ger dem möjlighet att fatta välgrundade och kloka ekonomiska beslut.

17. Uber Technologies

via Uber Technologies

Totalt antal anställda: 29 300

Börsvärde: 119,87 miljarder dollar

Känt för Uber och UberEats

Med verksamhet i över 10 000 städer världen över har Uber revolutionerat transportbranschen. Teknikföretaget tillhandahåller taxitjänster, matleveranser och godstransporter till över 131 miljoner användare världen över. Företaget samarbetar också med över 6 miljoner chaufförer och kurirer.

Ubers innovativa approach till samåkning och matleveranser har förändrat rörligheten i städerna. Uber gick med i S&P 500 den 18 december 2023.

18. Sony Corporation

via Sony Corporation

Totalt antal anställda: 108 900

Börsvärde: 116,07 miljarder dollar

Kända för konsumentelektronik, underhållning och PlayStation

Sony Group Corporation, ursprungligen känt som Tokyo Tsushin Kogyo K. K., grundades i Tokyo 1946 av Masaru Ibuka och Akio Morita. Det är ett multinationellt konglomerat med verksamhet inom olika sektorer, inklusive media, elektronik, finans och halvledare. Koncernen består av flera enheter, såsom Sony Corporation, Sony Entertainment och Sony Financial Group, för att nämna några.

Sony är den största tillverkaren av bildsensorer och har erövrat mer än hälften av marknadsandelarna. Företaget är också en ledande aktör på tv- och streamingmarknaden.

19. Shopify

via Shopify

Totalt antal anställda: +10 000

Börsvärde: 92,23 miljarder dollar

Kända för e-handel

Shopify, en e-handelsplattform, är en heltäckande lösning för företag och privatpersoner som vill starta, expandera och effektivt hantera sina verksamheter. Denna onlinebutik gör det möjligt för företag att marknadsföra sina produkter till kunder samtidigt som den underlättar betalningar via olika försäljningskanaler och platser.

Framgången för företag som använder Shopify driver på den kontinuerliga utvecklingen av funktioner och produkter, vilket stärker dagens företag och bidrar till utvecklingen av framtidens handel.

Med Shopify kan vem som helst enkelt starta ett företag, sälja produkter, utforma marknadsföringskampanjer och hantera ekonomin – allt från en enda plattform, utan behov av hjälp från mjukvaruutvecklare.

20. Zoom

via Zoom

Totalt antal anställda: 6787

Börsvärde: 29,96 miljarder dollar

Känt för Zoom One, Zoom Spaces och Zoom Events

Zoom har sitt huvudkontor i San Jose och är ett börsnoterat mjukvaruföretag som grundades 2011. Det är ett av de yngre företagen på denna lista. Det tillhandahåller en allt-i-ett-plattform för kommunikation och samarbete och gör det möjligt för företag att ansluta sig och samarbeta på distans.

Zoom erbjuder en rad lösningar som omfattar funktioner som chatt, ljud- och videosamtal, möten, molnbaserade kontaktcenter, whiteboard och mycket mer. Dessa funktioner underlättar samarbete och främjar meningsfulla kontakter mellan distansanställda. Zoom spelade en avgörande roll i att hjälpa företag att upprätthålla sin verksamhet under pandemin. Under åren sedan dess har företagets erbjudanden banat väg för en global ökning av distansarbete.

Vad gör de ledande teknikföretagen framgångsrika?

Framgången för dessa populära teknikjättar kan tillskrivas flera viktiga faktorer:

Global närvaro : Dessa företag har global påverkan och tillhandahåller omfattande : Dessa företag har global påverkan och tillhandahåller omfattande mjukvarulösningar för drift av informationsteknik . Deras produkter och tjänster stöder små och stora företags dagliga verksamhet, vilket gör det möjligt för dem att nå ut till olika marknader och demografiska grupper.

Innovation : Ideologin hos de ledande teknikföretagen och deras mycket mångsidiga ledningsgrupper kretsar kring att ständigt utmana gränserna för vad som är möjligt och att tänka framåt. Dessa företag investerar betydande belopp i forskning och utveckling för att introducera banbrytande teknik.

Anpassningsförmåga : Framgångsrika teknikföretag anpassar sig snabbt till marknadstrender och konsumenternas krav. Deras : Framgångsrika teknikföretag anpassar sig snabbt till marknadstrender och konsumenternas krav. Deras affärsinformationsprogramvara utnyttjar flexibilitet och smidighet för att navigera i det dynamiska och föränderliga tekniklandskapet.

Rekrytering och behållande av talanger: Det är avgörande att bygga upp och behålla ett team av skickliga yrkesmänniskor. De bästa teknikföretagen lockar till sig de bästa talangerna genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete. Andra förmåner som teknikjättarna erbjuder är prestationsbaserade bonusar, utbildningsbidrag, skräddarsydda karriärutvecklingsplaner, mentorprogram och internationella resor. Dessa företag erbjuder också inkluderande och mångfaldiga arbetsmiljöer som främjar lika lön och minskar lönegapet mellan könen.

