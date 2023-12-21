Använda AI på ett ansvarsfullt sätt: En snabbguide till AI-styrning

Har du en känsla av att ingen pratade om AI förrän nyligen? Även om tekniken har funnits i årtionden har dess användning och popularitet skjutit i höjden de senaste åren. Idag har generativ AI mångsidiga tillämpningar, från jordbruk till mjukvaruutveckling och hälso- och sjukvård.

Den explosiva expansionen av artificiell intelligens fortsätter, och ingen kan förutsäga hur högt den kommer att nå. Tillsammans med denna snabba tillväxt kom behovet av att på något sätt styra AI:s utveckling och användning – trots allt kan dess enorma kraft lika gärna utnyttjas för oetiska eller till och med olagliga ändamål.

Regeringar, organisationer och forskare behövde fastställa regler och standarder för att säkerställa en korrekt och ansvarsfull utveckling och tillämpning av AI – och så uppstod AI-styrning.

I den här artikeln diskuterar vi AI-styrning på djupet, talar mer om dess betydelse och går igenom bästa praxis för att utveckla ett ramverk för AI-styrning för din organisation. 💪

Vad är AI-styrning?

AI-styrning är en uppsättning standarder, principer och ramverk som föreskriver etisk, ansvarsfull och säker utveckling och användning av AI-teknik.

Å ena sidan tar den upp potentiella utmaningar och risker med att utveckla och använda AI. Å andra sidan främjar den de positiva effekter som AI kan ha på samhället och säkerställer att ingen använder tekniken för oetiska, olagliga eller skadliga ändamål.

Genom att fördjupa sig i AI-systemens natur spelar AI-styrning en avgörande roll för att skapa förtroende. Den säkerställer att AI-tekniken är transparent, rättvis och välreglerad, prioriterar integritet och respekterar mänskliga rättigheter och friheter.

Varför är AI-styrning viktigt?

Vikten av AI-styrning ökar med varje ny utveckling inom AI-området. Låt oss se vad som gör det så viktigt i dagens läge.

Etiska överväganden

Det primära syftet med AI är att gynna både samhället i allmänhet och individer. Frågan om det verkligen gör det blir avgörande när AI-tekniken genomsyrar nästan alla aspekter av våra liv.

AI-styrning hanterar etiska överväganden med ett enda mål – att säkerställa att AI-baserad teknik utvecklas i en riktning som överensstämmer med samhällets principer och värderingar. Några av de viktigaste begreppen är:

Partiskhet: Genom att förhindra partiska, orättvisa eller diskriminerande resultat säkerställs att AI-modeller inte gynnar någon eller något. Ett sätt att minimera partiskhet är till exempel att träna AI-system på olika datamängder.

Sekretess: AI-styrning löser sekretessfrågan med regler och föreskrifter som kräver att AI-system och deras skapare garanterar sekretesskydd och hanterar privata data på ett ansvarsfullt sätt. Varje AI-system måste redogöra för sin sekretesspolicy och be användarna om samtycke.

Transparens: Att göra AI-algoritmer begripliga för individer och organisationer är avgörande för att ge användarna trygghet, upptäcka och rapportera potentiella fel samt upprätthålla systemets effektivitet och noggrannhet.

Laglig efterlevnad

I takt med att AI tar världen med storm har många regeringar och organisationer världen över beslutat att vidta konkreta åtgärder för att definiera vad som är tillåtet och otillåtet när det gäller användningen av AI. Detta var en naturlig reaktion på den växande oron över AI:s potential för manipulation, övervakning, cyberattacker och andra oetiska eller olagliga syften.

Lagstiftare och tillsynsmyndigheter har infört eller förbereder sig för att införa AI-relaterade lagar och förordningar som behandlar:

Sekretess

Etiska överväganden

Riskhantering

Andra aspekter av AI-styrning

I USA har till exempel Vita huset publicerat en plan för en AI-rättighetsförklaring som beskriver hur AI-tekniken bör utvecklas och användas och som skyddar människor från AI-relaterade hot.

Europeiska unionen arbetar med världens mest omfattande AI-lagstiftning – AI-lagen – som kommer att definiera de potentiella riskerna med olika AI-system och föreskriva regler för teknikens utveckling och användning.

Hantera risker

AI kan göra underverk för individer och företag, men det medför risker som partiskhet, överdriven tillit till tekniken och potentiella integritetsintrång.

AI-styrning utgör grunden för riskhanteringsstrategier. På så sätt hjälper den dig att maximera kraften i AI inom etiska och juridiska gränser.

Revisionsbarhet

Vi bevittnar alla en enorm och blixtsnabb utveckling inom AI-tekniken. Även om det kan verka som om tekniken utvecklas självständigt utan någon övervakning, så är det inte fallet. Faktum är att ett av de viktigaste områdena som AI-styrning hanterar är granskning av AI-system.

Regelbundna och grundliga granskningar kontrollerar effektiviteten hos AI-system. De granskar tekniken ingående för att kontrollera att allt uppfyller etiska standarder och är i linje med de senaste reglerna.

Förutom att bidra till att upprätthålla systemens funktionalitet är revisioner avgörande för att öka allmänhetens förtroende för tekniken.

Medvetenhet

Ett annat område som AI-styrning täcker är att öka medvetenheten och utbilda samhället om tekniken. Det lyfter fram AI:s otroliga potential och dess olika tillämpningar samtidigt som det tydligt förklarar de risker och utmaningar som är förknippade med tekniken. Detta främjar en bättre förståelse för:

Ansvarsfull användning

Regelbunden övervakning

Korrekt utbildning

Det hjälper också individer och företag att förstå hur de kan utnyttja kraften i AI för att lösa olika utmaningar de stöter på.

Vem ansvarar för AI-styrning?

I ett bredare perspektiv är myndigheter och tillsynsorgan ansvariga för att skapa policyer och riktlinjer inom sina respektive jurisdiktioner. På individnivå beror svaret på organisationernas strukturer och arbetsfördelning.

Du kan till exempel ha ett team som är dedikerat till att etablera ett ramverk för AI-styrning. Detta team kan bestå av AI-experter, dataforskare, utvecklare, jurister och HR-personal. Alternativt kan du ha riskhanteringsteam och ledande befattningshavare som hanterar AI-reglering.

Det är viktigt att betona att effektiv AI-styrning är ett lagarbete. Alla har en roll att spela, och det är viktigt att alla följer de fastställda riktlinjerna för att upprätthålla efterlevnaden och säkerställa en ansvarsfull och etisk användning. Beslutsfattare (dvs. tjänstemän och företagsledare) har ett större ansvar, men alla användare har i viss utsträckning ett ansvar.

Om du skapar ett AI-styrningssystem för ditt företag, se till att alla förstår hur de passar in i helheten för att undvika misstag och missförstånd.

Upprätta AI-styrningsmetoder för ditt företag: bästa metoder

Som vi har sett minimerar styrning av AI-användningen etiska risker och risker relaterade till regelefterlevnad och ökar teknikens effektivitet. I slutändan kan ett robust ramverk för AI-styrning skjuta din affärsverksamhet i höjden. Låt oss utforska några av de bästa metoderna för att etablera ett sådant ramverk.

1. Definiera dina mål för AI-styrning

Innan du implementerar AI-styrning måste du förstå varför du gör det. Vad vinner din organisation på det?

Definiera dina mål och se till att de stämmer överens med ditt företags kärnvärden. Du kan till exempel säga att ditt mål är att förbättra kundservicen genom ansvarsfull och etisk användning av AI och maximal transparens. Eller så kan du fokusera på att utbilda ditt team om AI:s potentiella risker och konsekvenser.

Lyckligtvis behöver du inte skriva ner dina mål på en whiteboard på kontoret eller i dina anteckningar. Du kan använda ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet, för att definiera tydliga och mätbara mål och målsättningar.

Plattformen har en unik funktion som heter ClickUp Goals – använd den för att definiera mål, tidsplaner och strategier och följa upp framstegen. Lägg till relevanta teammedlemmar till Goals och dokumentera allt. Gå tillbaka till dina mål längre fram och se om de behöver justeras.

Fastställ mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsplaner och kvantifierbara mål.

2. Bygg ditt drömlag för AI-styrning

Du kan inte implementera ett regelverk för AI utan experter som guidar och övervakar processen. Därför bör en av de första punkterna på din agenda vara att sätta ihop ett team som ansvarar för din organisations AI-styrning. Personerna i teamet bör ha de färdigheter, den expertis och den auktoritet som krävs för att utforma policyer och övervaka deras implementering.

Din arbetsgrupp för AI-styrning bör kunna samarbeta och kommunicera utan hinder.

ClickUp erbjuder funktioner som garanterar effektiv kommunikation och uppmuntrar till lagarbete. Ditt team kan använda ClickUp Whiteboards för att brainstorma och komma fram till strategier och planer. Whiteboards är digitala tavlor som gör det möjligt för team att samarbeta i realtid och snabbt gå från idéer till konkreta åtgärder.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

ClickUp Chat view är ett annat fantastiskt alternativ för tydlig, oavbruten kommunikation och konstruktiva diskussioner. Samtidigt gör ClickUp Mind Maps det möjligt för team att visualisera arbetsflöden och dela upp dem i specifika steg och uppgifter.

3. Välj rätt AI-verktyg

Om ditt företag vill dra nytta av fördelarna med ansvarsfull AI är det viktigt att hitta ett pålitligt verktyg som erbjuder otrolig funktionalitet utan risk för partiskhet och integritetsbrott.

ClickUp erbjuder en enastående AI-driven skrivassistent som kan öka din produktivitet och spara massor av tid – ClickUp AI.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

Med ClickUp AI kan du skapa alla typer av innehåll på ett ögonblick. Anta att du vill skriva ett professionellt e-postmeddelande till en viktig kund men inte vet var du ska börja. ClickUp kan generera e-postmeddelandet åt dig utifrån de instruktioner du ger. Du behöver bara granska innehållet och klicka på Skicka! ✉️

ClickUp AI kan naturligtvis göra mycket mer än att generera e-postmeddelanden. Det kan sammanfatta mötesanteckningar och skapa dagordningar, presentationer, projektbeskrivningar, tankekartor och tidslinjer. Använd det för att formatera och redigera din text för maximal tydlighet och effekt.

Sammanfatta mötesanteckningar på några sekunder med ClickUp AI

Grädden på moset är möjligheten att skapa åtgärdspunkter och deluppgifter baserat på sammanhanget i din text. Allt du behöver göra är att markera önskat fragment, trycka på AI, välja Generera åtgärdspunkter och se ClickUp AI göra sin magi. ✨

Tack vare sina mångsidiga alternativ kan ClickUp AI användas i branscher som:

Konsultation

Försäljning

Kundservice

Teknik

Projektledning

Tillverkning

Det bästa av allt är att ClickUp fungerar på mobiltelefoner, Windows- och Mac-enheter, så du kan använda det smidigt oavsett operativsystem eller plats.

ClickUp AI baseras på en rad olika modeller för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen, inklusive Open AI:s ChatGPT-4, det mest avancerade systemet med fokus på säkerhet.

Om du är orolig för integriteten kan du vara glad att veta att ClickUp har erhållit licens som garanterar att dina data inte används för att träna AI-modeller.

Förutom ClickUp AI erbjuder plattformen ett sätt att kommunicera effektivt med chatbots som ChatGPT – AI-promptmallar . Hitta en prompt som matchar din avsikt, anpassa den lite om det behövs och få önskat resultat på några sekunder.

4. Dokumentera styrningsramar och utbilda dina anställda

Nu är det dags att utforma din organisations standarder och policyer för AI-styrning. Beroende på din bransch kommer du att använda policyerna som riktlinjer för att utveckla eller använda AI-teknik i ditt företag. Se till att de överensstämmer med företagets värderingar, mission och vision och följer de senaste säkerhets- och integritetsstandarderna.

Dessa policyer bör också täcka potentiella risker och sätt att minimera dem.

Glöm inte att kommunicera alla policyer till dina anställda och se till att de förstår allt. Använd ClickUp Docs, ClickUps kraftfulla textredigerare, för att dokumentera procedurer och riktlinjer och enkelt dela dem med ditt team.

Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet.

5. Underlätta kontinuerlig övervakning

Eftersom AI-landskapet ständigt utvecklas kommer dina AI-styrningspolicyer och standarder att behöva ibland uppdateras för att säkerställa att de är relevanta och effektiva. Se över dem regelbundet för att se om vissa delar behöver uppdateras och säkerställa optimal prestanda. ✨

Konsekvenser av oreglerad AI

Utan reglerad AI skulle den moderna världen troligen snabbt förfalla till ett vilda västern-scenario – bristen på kontroller, policyer och lagar skulle kunna få oöverskådliga konsekvenser för samhället. Låt oss diskutera några av dem. 👇

Diskriminering

Oreglerade AI-system kan vara partiska och diskriminerande. Varför? Eftersom dessa system tränas på data som är fulla av partiskhet och diskriminering kan deras resultat inte bli annorlunda.

Låt oss säga att du använder ett AI-system för att anställa en ny medarbetare. Om systemet har partiska algoritmer eller har tränats på partiska data kan det gynna en viss:

Demografi

Åldersgrupp

Kön

Du kan föreställa dig konsekvenserna av en sådan anställningsprocess – systemet kommer, enligt sin utformning, att utesluta vissa kandidater, även om de kanske har mer erfarenhet eller passar bättre för jobbet.

Föreställ dig nu att hundratals företag använder samma system som du. AI-styrning skyddar mot sådana scenarier genom att granska AI-systemens prestanda och fastställa regler för att minimera partiskhet.

Integritetsöverträdelser

AI-system "matas" med massor av personliga och känsliga data. Utan datastyrning skulle det inte finnas några regler för dataintegritet och säkerhet som skyddar användarna från identitetsstöld, obehörig åtkomst och säkerhetsöverträdelser.

Social manipulation

I takt med att AI-tekniken utvecklas och blir mer sofistikerad blir det svårare för individer att skilja mellan mänskligt och AI-genererat innehåll.

Deepfakes är ett utmärkt exempel. Det är falska bilder och videor som skapats med hjälp av deep learning-tekniker (därav namnet). De innehåller ofta ansiktsbyten och röstsyntes för att skapa en realistisk effekt och manipulera tittarna.

Andra sätt att manipulera sociala medier innebär att man ”pusha” en viss typ av innehåll på sociala medier med hjälp av partiska algoritmer.

Brist på transparens

AI-styrning betonar transparens i AI-system för att säkerställa att användarna kan förstå deras grundläggande principer och potentiella risker.

Om transparens inte var ett krav skulle AI-utvecklare inte behöva avslöja hur deras system fungerar och hur de fattar beslut och drar slutsatser. Detta skulle sannolikt leda till bristande förtroende för AI-baserad teknik och ökade integritetsproblem.

Förlust av arbetstillfällen

Ett av de mest aktuella ämnena idag är om AI kommer att ta våra jobb. Den blixtsnabba utvecklingen och implementeringen utan ordentlig reglering kan leda till att miljontals människor blir arbetslösa. Detta kan leda till en social, ekonomisk och mycket troligtvis politisk kollaps på global skala.

För att undvika sådana dystopiska scenarier främjar AI-styrning en AI-utveckling som tar hänsyn till människors bästa.

Implementera AI-styrning med ClickUp

Att upprätta ett ramverk för AI-styrning är avgörande för att säkerställa att din användning av AI-baserad teknik är etisk, laglig och ansvarsfull. Det skyddar ditt företag och hjälper dig att bygga upp en förtroendefull relation med investerare och kunder.

ClickUp erbjuder allt du behöver för att utforma policyer och övervaka deras implementering och prestanda. Det tillhandahåller kommunikation, teamsamarbete, organisation, processförbättring samt projekt- och uppgiftshantering.

ClickUp har också ett toppmodernt AI-verktyg som hjälper dig att utnyttja kraften i AI utan risker.

Registrera dig för ClickUp och bana väg för en ansvarsfull tillämpning av AI-teknik!