De 10 bästa AI-verktygen för Mac 2025 [Recenserade]

Det är spännande att se hur artificiell intelligens (AI) förändrar spelreglerna i nästan allt vi gör! 🤖

Från att förutsäga kundbeteende till förstärkt skrivande har AI:s enorma datahanterings- och progressiva inlärningsförmåga gjort människors liv enklare på flera sätt. Förutom att spara resurser kan AI-mjukvarulösningar förbättra noggrannheten och effektiviteten i ditt arbete och hjälpa dig att leverera snabbare.

Om du är Mac-användare och vill utnyttja AI har vi vad du behöver! Dyk in i vår expertutvalda lista över de 10 mest effektiva AI-verktygen för Mac-enheter. Vi har presenterat mångsidiga alternativ som kommer att utöka möjligheterna inom kreativitet, produktivitet och bekvämlighet.

AI för Mac-enheter finns i form av olika applikationer, såsom chatbots, digitala assistenter och lösningar för arbetsflöde och projektledning. Deras funktioner kan variera beroende på vilken analytisk modell som används.

Många AI-verktyg använder till exempel naturlig språkbehandling (NLP) för att hjälpa datorer att förstå, tolka och svara på mänskliga språk. Programvara för artificiell intelligens använder också automatiseringsfunktioner för att öka produktiviteten och slutföra uppgifter snabbare med textmeddelanden som sammanfattar innehållet – även i uppgifter!

Du kanske letar efter specifika funktioner beroende på dina behov, men här är några allmänna punkter att tänka på när du väljer en AI-lösning för Mac:

Kompatibilitet: Är du djupt inne i Apple-universumet med din iPhone, iPad och Mac? I så fall vill du välja ett AI-verktyg som fungerar bra med alla dina Apple-prylar 📱 Användarupplevelse: Ett rent, intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera i kan : Ett rent, intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera i kan öka produktiviteten avsevärt. Prestanda: Titta på verktygets hastighet och effektivitet. : Titta på verktygets hastighet och effektivitet. Rapporterar andra användare buggar och fel? 🐞 Skalbarhet: Verktyget ska kunna anpassas efter dina behov i takt med att dina projekt växer. Anpassning: Programvaruanpassningar kan variera från enkla justeringar av gränssnittet till mer djupgående modifieringar. Integrationsförmåga: De bästa AI-verktygen integreras vanligtvis med andra system, appar eller databaser för att optimera dina dagliga processer.

Från uppgiftshantering och samarbete till lead sourcing och smart diagramskapande – vi har sammanställt en lista över 10 AI-verktyg med en rad olika funktioner för Mac. Recensionerna nedan hjälper dig att hitta din perfekta lösning! 🌚

ClickUp är ett omfattande verktyg för samarbete och projektledning med inbyggda AI-funktioner för alla branscher och nischer. Det är en molnbaserad plattform, men du kan ladda ner den dedikerade Mac- eller Mac M1-klienten för större flexibilitet på din dator.

ClickUp Brain är en välutbildad arbetsassistent som hjälper dig att snabba upp leveransen i olika roller. Verktyget eliminerar gissningar genom att förse dig med dussintals kommandon och rollspecifika, helt mallbaserade uppmaningar för att påskynda dina dagliga uppgifter.

Använd ClickUp Brain Toolbar för att förbättra ditt innehåll i realtid. Underlätta ditt administrativa arbete genom att generera sammanfattningar, projektbeskrivningar, mötesanteckningar, e-postmeddelanden och åtgärdspunkter direkt med ClickUps AI Project Manager, AI Knowledge Manager och AI Writer for Work.

Detta AI-verktyg kan optimera alla objekt du skapar i ClickUp Docs. Markera en specifik text och använd de tillgängliga skrivförslagen för att göra den kortare, längre, mer engagerande eller enklare.

Kontrollera stavning och grammatik direkt och förbättra den övergripande kvaliteten på din interna och externa kommunikation. ClickUp Brain kan också översätta språk, vilket underlättar ett mer effektivt samarbete för globala team. 🌎

Genom att utnyttja ClickUp Brain minskar du tiden för alla arbetsflöden – oavsett om det gäller marknadsföring, försäljning, agil projektledning, design eller teknikteam! Och grädden på moset? ClickUp har inbyggda appar för iPad, iPhone och Apple Watch, så att du kan hålla kontakten med dina projekt när du är på språng!

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain med över 100 inbyggda rollspecifika uppmaningar

Skrivhjälp för att låta mer professionell, direkt eller engagerande

Instant Translate-åtgärd

Felupptäckt och korrigering

Stöd för kreativt innehåll

Whiteboards och tankekartor för diagram

Tidsbesparande sammanfattningar och extrahering av nästa steg från långa dokument

Integration med över 1 000 andra verktyg

Över 1 000 mallar för flera användningsområden (inklusive ChatGPT-promptmallar

15+ anpassningsbara arbetsflödesvyer

Skalbarhet med stöd för flera enheter

Begränsningar för ClickUp

AI-baserad uppgiftskapning är ännu inte tillgänglig (men kommer snart).

Det kan ta lite tid att utforska alla AI-funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. TypingMind

Om du letar efter ett enkelt sätt att använda ChatGPT med några extra fördelar, är TypingMind något för dig. Det har ett specialiserat promptbibliotek tillsammans med AI-karaktärer som en ”stand-up-komiker” eller ”akademisk forskare” som hjälper dig att få svar på dina frågor på ett tydligt sätt.

Du kan också ladda upp ett dokument och interagera med AI:n om dess innehåll. Detta kan vara särskilt praktiskt för akademiska eller professionella användare som letar efter en AI-assistent. 🎓

Använd TypingMind direkt i din webbläsare utan att logga in, eller ladda ner appen till din Macs dock. Dessutom förblir din API-nyckel säker och trygg, lagrad direkt på din egen dator för extra integritet.

TypingMinds bästa funktioner

Webbsökning i chatten för att förbättra svaren

Stort bibliotek med promptar

Text-till-tal tillgängligt

Anpassningsbar chatbot med ett delbart gränssnitt

Obegränsat antal plugins (på högsta nivå)

Begränsningar för TypingMind

Kräver en OpenAI API-nyckel för installation

Begränsat antal AI-karaktärer i gratispaketet

Priser för TypingMind

Gratis

Standard: 39 $ per licens*

Förlängt: 59 $ per licens

Premium: 79 $ per licens

*Varje licensnyckel kan användas på fem enheter.

TypingMind-betyg och recensioner

Inga betyg tillgängliga ännu

3. Elephas

Elephas, en AI-skrivassistent, kan integreras direkt i Mac-, iPhone- och iPad-applikationer. Detta gör att du kan fortsätta ditt arbetsflöde utan att behöva växla mellan appar eller använda en webbläsare.

Elephas introducerar en ny funktion som heter Super Brain för att centralisera din kunskapsbas. Den hämtar data från en mängd olika källor, såsom PDF-filer, webbsidor och plattformar som Notion och Obsidian, och ger den nytt liv. Du kan brainstorma och chatta med din Elephas-databas! 🐘

De uppladdade uppgifterna indexeras lokalt och fungerar tillsammans med OpenAI för att stödja skrivuppgifter som att svara på e-post eller skapa innehåll.

Elephas fokuserar på integritet och ger användarna möjlighet att använda sina egna OpenAI-nycklar för att undvika att lagra data på offentliga servrar.

Elephas bästa funktioner

Integreras med Mac-appar

Anpassad Super Brain till ditt förfogande

Centraliserad dataset med chattalternativ

Snippets -funktionen gör det möjligt för användare att definiera sina egna uppgifter

Omskrivning av innehåll tillgängligt

Elephas begränsningar

UI-designen skulle kunna förbättras

Brant inlärningskurva

Priser för Elephas

Standard : 4,99 $/månad

Pro : 8,99 $/månad

Pro+: 14,99 $/månad

Elephas betyg och recensioner

Product Hunt : 4,4/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)

4. Craft

Craft är ett enastående verktyg för anteckningar, samarbete och produktivitet som utnämnts till Årets Mac-app vid Apples App Store Best of 2021 Awards.

Förutom att plattformen hyllas för sitt vackra användargränssnitt, utnyttjar den GPT-3-teknik för att hjälpa dig att övervinna skrivkramp. Dess AI-assistent är idealisk för att generera innehållsidéer, sammanfatta långa dokument och omformulera komplexa rapporter till enklare språk.

Craft AI kan omedelbart korrigera stavning och grammatik och översätta text till vilket språk du än behöver. Det hjälper också till att extrahera information från lagrade dokument i ett fråge- och svarsformat. Du kan till exempel fråga ”Vad arbetar Tom med den här veckan?” för att få en sammanfattning av hans tilldelade uppgifter. 🔍

Crafts bästa funktioner

Visuellt tilltalande design och layout

Sökfält för snabb åtkomst till dokument och intelligenta förslag

Avancerad anteckningsorganisation med möjlighet att skapa undersidor för nyanserade ämnen

Anpassningsbara teamwikis

Veckomål för att tilldela uppgifter och sätta deadlines för att tilldela uppgifter och sätta deadlines

Crafts begränsningar

Delningsmodellen kunde vara bättre

Kunde behöva fler mallar

Priser för Craft*

Starter : Gratis

Pro : 5 $/månad per medlem

Företag : 10 $/månad per medlem

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Craft-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (15+ recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

5. Plus AI från Setapp

Plus är en annan GPT-driven skrivassistent som endast är tillgänglig på Mac OS genom ett månadsabonnemang på Setapp. Du behöver inte betala extra eller skaffa en separat API-nyckel, eftersom allt ingår i ditt Setapp-medlemskap.

När Plus har aktiverats med ett kortkommando integreras det sömlöst i alla applikationer. Plattformen syftar till att förenkla och förbättra skrivprocessen, oavsett om uppgiften är att skriva ett e-postmeddelande, skapa en presentation eller sammanfatta långa artiklar.

Använd Plus för textgenerering, omskrivning och översättning. Det erbjuder även korrekturläsningstjänster för att undvika stav- och grammatikfel. Skapa och anpassa dina egna promptar för återkommande uppgifter. ✍️

Plus AI:s bästa funktioner

Avancerad GPT-4-teknik

Integreras i Mac-appar

Utmärker sig inom formell affärskorrespondens, särskilt med funktionen Improve Writing .

Anpassningsbara uppmaningar

Plus AI-begränsningar

Vissa användare tycker att användargränssnittet är förvirrande och buggigt.

Du kan inte använda din egen OpenAI API-nyckel för tillfället.

Plus AI-priser (Setapp-prenumeration)

Mac : 9,99 $/månad

Mac + iOS : 12,49 $/månad

Power User: 14,99 $/månad

Plus AI-betyg och recensioner (för Setapp)

G2 : 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

6. Freshchat

Freshchat, som ingår i Freshworks -paketet, tillgodoser små och stora företags behov inom försäljning och kundsupport. Plattformen är tillgänglig via flera kanaler, inklusive webben, mobilen, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger och Apple Business Chat.

Använd det för att bygga mångsidiga AI-aktiverade chattbottar som skannar den underliggande avsikten med kundernas frågor och ger mer relevanta och kontextmedvetna lösningar.

Om en konversation blir för komplex för boten att hantera överför den frågan till en liveagent med ett enda klick. Botarna uppdaterar kunddata automatiskt, vilket kan vara särskilt användbart för agenter när de tar vid där boten slutade, vilket säkerställer kontinuitet och en personlig kundupplevelse. 🗨️

Freshchats bästa funktioner

Omnikanalsupport

Utformat för kundsupport med en detaljerad AI-chatbotfunktion

Anpassningsbara chattwidgets med möjlighet att lägga till bilagor och emojis

Skräddarsydda botar för olika scenarier inom kundengagemang

Begränsningar för Freshchat

Begränsade rapporterings- och analysfunktioner

Agenter får inte alltid aviseringar om inkommande chattar

Priser för Freshchat*

Gratis

Tillväxt : 15 $/månad per agent

Growth Omnichannel : 29 $/månad per agent

Pro : 39 $/månad per agent

Pro Omnichannel : 59 $/månad per agent

Enterprise : 69 $/månad per agent

Enterprise Omnichannel: 99 $/månad per agent

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Freshchat-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

7. PhotosRevive

PhotosRevive används för att färglägga svartvita foton. Det finns tillgängligt på MacOS- och iOS-plattformar och erbjuder både automatiska och manuella alternativ för att lägga till färg till gamla eller monokroma bilder. 📷

Importera foton från din enhet, antingen via appen Foton eller Finder, eller skanna dem direkt in i programmet. Programvaran hanterar bilder med brister och möjliggör även justeringar av ljusstyrka och kontrast.

För dig som just har börjat eller söker inspiration erbjuder appen ett exempelbibliotek med idéer för transformationer som är möjliga med verktyget.

PhotosRevive bästa funktioner

AI-assisterad färgläggning av foton

Manuellt läge och anpassningsbara färgmarkörer för dem som föredrar större kontroll över processen

Batchproduktion med användarskapade förinställningar

Intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för att lägga till foton

Begränsningar för PhotosRevive

AI missar ibland att färglägga vissa delar, till exempel händer, vilket kräver manuella justeringar.

Ibland kan färg spridas till oönskade områden.

Priser för PhotosRevive

PhotosRevive Unlimited: 18,99 $ per livstidslicens för 3 Mac-datorer

PhotosRevive betyg och recensioner

Mac App Store: 4,2/5 (över 100 recensioner)

8. Taskheat

Taskheat är en uppgiftshanteringsapp som finns tillgänglig på MacOS och iOS och som är utformad för att effektivisera din att göra-lista och hjälpa dig att nå dina mål snabbare. Den använder AI för att skapa anpassade uppgifter baserat på dina inmatningar och prioriterar dem i ett visuellt flödesschema.

Hantera komplexa uppgiftsrelationer genom att skapa, ändra och ta bort befintliga länkar. Om du tilldelar uppgifter till tredje part med specifik expertis justerar appen flödesschemat därefter.

Funktioner som färgkodade taggar underlättar navigeringen, och förfallodatum ser till att du får en påminnelse om kommande deadlines. Taskheat erbjuder också platsbaserade påminnelser och möjligheten att dela eller skriva ut ditt flödesschema. 🖨️

Taskheats bästa funktioner

Organisera projekt baserat på uppgiftsberoenden

Visuellt dela upp uppgifter i deluppgifter

Flödesscheman och listvyer hjälper dig att visualisera komplicerade arbetsflöden

Enkelt, lättanvänt gränssnitt

Begränsningar för Taskheat

Appen kan ibland krascha eller lagga.

Begränsade verktyg för delning mellan användare

Priser för Taskheat

Taskheat Full Version: 14,99 $ per livstidslicens för Mac, iPad och iPhone

Taskheat-betyg och recensioner

Mac App Store: 4,2/5 (över 230 recensioner)

9. Miro

Behöver du skissa på en idé eller sätta ihop en bildspel? Miro hjälper dig som en virtuell whiteboard. Den erbjuder samarbetsfunktioner i realtid på flera enheter – iOS, Android, Windows och Mac.

Miro AI fungerar tillsammans med din Miro-tavla och erbjuder funktioner som sträcker sig från att generera bilder baserade på klisterlappar till att sammanfatta innehåll eller skapa kodblock. Det kan till exempel gruppera klisterlappar efter nyckelord, ta bort bakgrunder från bilder, utöka tankekartor med frågor eller idéer och mycket mer. 📌

Även om Miro AI fortfarande är i betaversion och utvecklas kontinuerligt, är det tillgängligt för alla Miro-abonnenter, även med gratisabonnemanget.

Miros bästa funktioner

AI-stödd bildgenerering

Obegränsat utrymme för dina kreativa behov och projektplanering

Verktyg som klisterlappar, frihandspenna, former, pilar och smart ritning

Flera kommunikationsalternativ (feedback, recensioner och godkännanden)

Anpassningsbara mallar

Appar för dator, mobil och surfplatta tillgängliga

Miro-begränsningar

Relativt längre laddningstid jämfört med liknande appar

Vissa användare tycker att navigations- och zoomfunktionerna är klumpiga.

Miro-priser*

Gratis

Startpaket : 8 $/månad per medlem

Företag : 16 $/månad per medlem

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

10. Pipedrive

Liksom andra CRM-plattformar har Pipedrive utformats för att hjälpa säljteam att avsluta fler affärer med mindre arbete. Men det som verkligen ger det en fördel är dess smarta AI-funktioner.

Till exempel ger det AI-drivna verktyget Prospector dig tillgång till en B2B-databas som hämtar data från både offentliga och privata källor för att ge dig de färskaste leads som möjligt.

Sales Assistant erbjuder beteendebaserade prestandatips, appintegrationer och aviseringar för att hålla alla synkroniserade. Vill du eliminera repetitiva uppgifter? Pipedrives automatiseringar hjälper dig med det och effektiviserar allt från datainmatning till uppföljning via e-post. 📧

Plattformen syftar till att minska mänskliga fel, automatisera administrativa uppgifter och erbjuda personliga insikter som hjälper dig att vinna affärer och förbättra din försäljningsprocess.

Pipedrives bästa funktioner

Anpassningsbar visuell försäljningspipeline med ett dra-och-släpp-gränssnitt

Prediktiva AI-verktyg för att hitta nya kunder

Praktiska verktyg för att filtrera, kategorisera och sortera leads

iPad- och iOS-appar med offlineåtkomst

Begränsningar i Pipedrive

Begränsade rapporteringsfunktioner

Automatiseringsalternativen kunde vara bättre

Pipedrive-priser*

Essential : 9,90 $/månad per användare

Avancerat : 19,90 $/månad per användare

Professional : 39,90 $/månad per användare

Power : 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

Framtiden är här: Missa inte AI-vågen på din Mac

Utbudet av AI-verktyg för Mac-användare är mångsidigt och växer ständigt. Alla verktyg vi har diskuterat har sina unika styrkor, så testa så många du vill!

ClickUp utmärker sig här för sina intuitiva AI-drivna funktioner för arbetsflödesstöd och sömlösa integration i Apples ekosystem – registrera dig och utforska plattformen gratis!