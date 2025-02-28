De 10 bästa AI-verktygen för Mac 2025 [Recenserade]

Det är spännande att se hur artificiell intelligens (AI) förändrar spelreglerna i nästan allt vi gör! 🤖
Från att förutsäga kundbeteende till förstärkt skrivande har AI:s enorma datahanterings- och progressiva inlärningsförmåga gjort människors liv enklare på flera sätt. Förutom att spara resurser kan AI-mjukvarulösningar förbättra noggrannheten och effektiviteten i ditt arbete och hjälpa dig att leverera snabbare.
Om du är Mac-användare och vill utnyttja AI har vi vad du behöver! Dyk in i vår expertutvalda lista över de 10 mest effektiva AI-verktygen för Mac-enheter. Vi har presenterat mångsidiga alternativ som kommer att utöka möjligheterna inom kreativitet, produktivitet och bekvämlighet.
⏰ 60 sekunders sammanfattning
Här är de 10 bästa AI-verktygen för Mac:
- ClickUp (Bäst för AI-driven produktivitet och arbetsflödeshantering)
- TypingMind (Bäst för AI-driven chattassistent med anpassningsbara uppmaningar)
- Elephas (Bäst för AI-assisterad skrivning och innehållsgenerering på Mac)
- Craft (Bäst för AI-förbättrad anteckning och dokumentorganisation)
- Plus AI by Setapp (Bäst för AI-driven skapande av presentationer och dokument)
- Freshchat (Bäst för AI-driven kundkommunikation och automatisering)
- PhotosRevive (Bäst för AI-baserad färgläggning och restaurering av foton)
- Taskheat (Bäst för AI-driven visualisering av uppgifter och spårning av beroenden)
- Miro (Bäst för gemensam brainstorming och AI-förbättrad diagramskapande)
- Pipedrive (Bäst för AI-assisterad försäljningspipeline och CRM-hantering)
Vad ska du leta efter i AI-verktyg för Mac?
AI för Mac-enheter finns i form av olika applikationer, såsom chatbots, digitala assistenter och lösningar för arbetsflöde och projektledning. Deras funktioner kan variera beroende på vilken analytisk modell som används.
Många AI-verktyg använder till exempel naturlig språkbehandling (NLP) för att hjälpa datorer att förstå, tolka och svara på mänskliga språk. Programvara för artificiell intelligens använder också automatiseringsfunktioner för att öka produktiviteten och slutföra uppgifter snabbare med textmeddelanden som sammanfattar innehållet – även i uppgifter!
Du kanske letar efter specifika funktioner beroende på dina behov, men här är några allmänna punkter att tänka på när du väljer en AI-lösning för Mac:
- Kompatibilitet: Är du djupt inne i Apple-universumet med din iPhone, iPad och Mac? I så fall vill du välja ett AI-verktyg som fungerar bra med alla dina Apple-prylar 📱
- Användarupplevelse: Ett rent, intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera i kan öka produktiviteten avsevärt.
- Prestanda: Titta på verktygets hastighet och effektivitet. Rapporterar andra användare buggar och fel? 🐞
- Skalbarhet: Verktyget ska kunna anpassas efter dina behov i takt med att dina projekt växer.
- Anpassning: Programvaruanpassningar kan variera från enkla justeringar av gränssnittet till mer djupgående modifieringar.
- Integrationsförmåga: De bästa AI-verktygen integreras vanligtvis med andra system, appar eller databaser för att optimera dina dagliga processer.
De 10 bästa AI-verktygen för Mac: Recension
Från uppgiftshantering och samarbete till lead sourcing och smart diagramskapande – vi har sammanställt en lista över 10 AI-verktyg med en rad olika funktioner för Mac. Recensionerna nedan hjälper dig att hitta din perfekta lösning! 🌚
1. ClickUp
ClickUp är ett omfattande verktyg för samarbete och projektledning med inbyggda AI-funktioner för alla branscher och nischer. Det är en molnbaserad plattform, men du kan ladda ner den dedikerade Mac- eller Mac M1-klienten för större flexibilitet på din dator.
ClickUp Brain är en välutbildad arbetsassistent som hjälper dig att snabba upp leveransen i olika roller. Verktyget eliminerar gissningar genom att förse dig med dussintals kommandon och rollspecifika, helt mallbaserade uppmaningar för att påskynda dina dagliga uppgifter.
Använd ClickUp Brain Toolbar för att förbättra ditt innehåll i realtid. Underlätta ditt administrativa arbete genom att generera sammanfattningar, projektbeskrivningar, mötesanteckningar, e-postmeddelanden och åtgärdspunkter direkt med ClickUps AI Project Manager, AI Knowledge Manager och AI Writer for Work.
Detta AI-verktyg kan optimera alla objekt du skapar i ClickUp Docs. Markera en specifik text och använd de tillgängliga skrivförslagen för att göra den kortare, längre, mer engagerande eller enklare.
Kontrollera stavning och grammatik direkt och förbättra den övergripande kvaliteten på din interna och externa kommunikation. ClickUp Brain kan också översätta språk, vilket underlättar ett mer effektivt samarbete för globala team. 🌎
Genom att utnyttja ClickUp Brain minskar du tiden för alla arbetsflöden – oavsett om det gäller marknadsföring, försäljning, agil projektledning, design eller teknikteam! Och grädden på moset? ClickUp har inbyggda appar för iPad, iPhone och Apple Watch, så att du kan hålla kontakten med dina projekt när du är på språng!
ClickUps bästa funktioner
- ClickUp Brain med över 100 inbyggda rollspecifika uppmaningar
- Skrivhjälp för att låta mer professionell, direkt eller engagerande
- Instant Translate-åtgärd
- Felupptäckt och korrigering
- Stöd för kreativt innehåll
- Whiteboards och tankekartor för diagram
- Tidsbesparande sammanfattningar och extrahering av nästa steg från långa dokument
- Integration med över 1 000 andra verktyg
- Över 1 000 mallar för flera användningsområden (inklusive ChatGPT-promptmallar )
- 15+ anpassningsbara arbetsflödesvyer
- Skalbarhet med stöd för flera enheter
Begränsningar för ClickUp
- AI-baserad uppgiftskapning är ännu inte tillgänglig (men kommer snart).
- Det kan ta lite tid att utforska alla AI-funktioner.
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. TypingMind
Om du letar efter ett enkelt sätt att använda ChatGPT med några extra fördelar, är TypingMind något för dig. Det har ett specialiserat promptbibliotek tillsammans med AI-karaktärer som en ”stand-up-komiker” eller ”akademisk forskare” som hjälper dig att få svar på dina frågor på ett tydligt sätt.
Du kan också ladda upp ett dokument och interagera med AI:n om dess innehåll. Detta kan vara särskilt praktiskt för akademiska eller professionella användare som letar efter en AI-assistent. 🎓
Använd TypingMind direkt i din webbläsare utan att logga in, eller ladda ner appen till din Macs dock. Dessutom förblir din API-nyckel säker och trygg, lagrad direkt på din egen dator för extra integritet.
TypingMinds bästa funktioner
- Webbsökning i chatten för att förbättra svaren
- Stort bibliotek med promptar
- Text-till-tal tillgängligt
- Anpassningsbar chatbot med ett delbart gränssnitt
- Obegränsat antal plugins (på högsta nivå)
Begränsningar för TypingMind
- Kräver en OpenAI API-nyckel för installation
- Begränsat antal AI-karaktärer i gratispaketet
Priser för TypingMind
- Gratis
- Standard: 39 $ per licens*
- Förlängt: 59 $ per licens
- Premium: 79 $ per licens
*Varje licensnyckel kan användas på fem enheter.
TypingMind-betyg och recensioner
- Inga betyg tillgängliga ännu
3. Elephas
Elephas, en AI-skrivassistent, kan integreras direkt i Mac-, iPhone- och iPad-applikationer. Detta gör att du kan fortsätta ditt arbetsflöde utan att behöva växla mellan appar eller använda en webbläsare.
Elephas introducerar en ny funktion som heter Super Brain för att centralisera din kunskapsbas. Den hämtar data från en mängd olika källor, såsom PDF-filer, webbsidor och plattformar som Notion och Obsidian, och ger den nytt liv. Du kan brainstorma och chatta med din Elephas-databas! 🐘
De uppladdade uppgifterna indexeras lokalt och fungerar tillsammans med OpenAI för att stödja skrivuppgifter som att svara på e-post eller skapa innehåll.
Elephas fokuserar på integritet och ger användarna möjlighet att använda sina egna OpenAI-nycklar för att undvika att lagra data på offentliga servrar.
Elephas bästa funktioner
- Integreras med Mac-appar
- Anpassad Super Brain till ditt förfogande
- Centraliserad dataset med chattalternativ
- Snippets -funktionen gör det möjligt för användare att definiera sina egna uppgifter
- Omskrivning av innehåll tillgängligt
Elephas begränsningar
- UI-designen skulle kunna förbättras
- Brant inlärningskurva
Priser för Elephas
- Standard: 4,99 $/månad
- Pro: 8,99 $/månad
- Pro+: 14,99 $/månad
Elephas betyg och recensioner
- Product Hunt: 4,4/5 (4+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)
4. Craft
Craft är ett enastående verktyg för anteckningar, samarbete och produktivitet som utnämnts till Årets Mac-app vid Apples App Store Best of 2021 Awards.
Förutom att plattformen hyllas för sitt vackra användargränssnitt, utnyttjar den GPT-3-teknik för att hjälpa dig att övervinna skrivkramp. Dess AI-assistent är idealisk för att generera innehållsidéer, sammanfatta långa dokument och omformulera komplexa rapporter till enklare språk.
Craft AI kan omedelbart korrigera stavning och grammatik och översätta text till vilket språk du än behöver. Det hjälper också till att extrahera information från lagrade dokument i ett fråge- och svarsformat. Du kan till exempel fråga ”Vad arbetar Tom med den här veckan?” för att få en sammanfattning av hans tilldelade uppgifter. 🔍
Crafts bästa funktioner
Crafts begränsningar
- Delningsmodellen kunde vara bättre
- Kunde behöva fler mallar
Priser för Craft*
- Starter: Gratis
- Pro: 5 $/månad per medlem
- Företag: 10 $/månad per medlem
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Craft-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (15+ recensioner)
- Capterra: Ej tillgängligt
5. Plus AI från Setapp
Plus är en annan GPT-driven skrivassistent som endast är tillgänglig på Mac OS genom ett månadsabonnemang på Setapp. Du behöver inte betala extra eller skaffa en separat API-nyckel, eftersom allt ingår i ditt Setapp-medlemskap.
När Plus har aktiverats med ett kortkommando integreras det sömlöst i alla applikationer. Plattformen syftar till att förenkla och förbättra skrivprocessen, oavsett om uppgiften är att skriva ett e-postmeddelande, skapa en presentation eller sammanfatta långa artiklar.
Använd Plus för textgenerering, omskrivning och översättning. Det erbjuder även korrekturläsningstjänster för att undvika stav- och grammatikfel. Skapa och anpassa dina egna promptar för återkommande uppgifter. ✍️
Plus AI:s bästa funktioner
- Avancerad GPT-4-teknik
- Integreras i Mac-appar
- Utmärker sig inom formell affärskorrespondens, särskilt med funktionen Improve Writing.
- Anpassningsbara uppmaningar
Plus AI-begränsningar
- Vissa användare tycker att användargränssnittet är förvirrande och buggigt.
- Du kan inte använda din egen OpenAI API-nyckel för tillfället.
Plus AI-priser (Setapp-prenumeration)
- Mac: 9,99 $/månad
- Mac + iOS: 12,49 $/månad
- Power User: 14,99 $/månad
Plus AI-betyg och recensioner (för Setapp)
- G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)
6. Freshchat
Freshchat, som ingår i Freshworks -paketet, tillgodoser små och stora företags behov inom försäljning och kundsupport. Plattformen är tillgänglig via flera kanaler, inklusive webben, mobilen, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger och Apple Business Chat.
Använd det för att bygga mångsidiga AI-aktiverade chattbottar som skannar den underliggande avsikten med kundernas frågor och ger mer relevanta och kontextmedvetna lösningar.
Om en konversation blir för komplex för boten att hantera överför den frågan till en liveagent med ett enda klick. Botarna uppdaterar kunddata automatiskt, vilket kan vara särskilt användbart för agenter när de tar vid där boten slutade, vilket säkerställer kontinuitet och en personlig kundupplevelse. 🗨️
Freshchats bästa funktioner
- Omnikanalsupport
- Utformat för kundsupport med en detaljerad AI-chatbotfunktion
- Anpassningsbara chattwidgets med möjlighet att lägga till bilagor och emojis
- Skräddarsydda botar för olika scenarier inom kundengagemang
Begränsningar för Freshchat
- Begränsade rapporterings- och analysfunktioner
- Agenter får inte alltid aviseringar om inkommande chattar
Priser för Freshchat*
- Gratis
- Tillväxt: 15 $/månad per agent
- Growth Omnichannel: 29 $/månad per agent
- Pro: 39 $/månad per agent
- Pro Omnichannel: 59 $/månad per agent
- Enterprise: 69 $/månad per agent
- Enterprise Omnichannel: 99 $/månad per agent
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Freshchat-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)
7. PhotosRevive
PhotosRevive används för att färglägga svartvita foton. Det finns tillgängligt på MacOS- och iOS-plattformar och erbjuder både automatiska och manuella alternativ för att lägga till färg till gamla eller monokroma bilder. 📷
Importera foton från din enhet, antingen via appen Foton eller Finder, eller skanna dem direkt in i programmet. Programvaran hanterar bilder med brister och möjliggör även justeringar av ljusstyrka och kontrast.
För dig som just har börjat eller söker inspiration erbjuder appen ett exempelbibliotek med idéer för transformationer som är möjliga med verktyget.
PhotosRevive bästa funktioner
- AI-assisterad färgläggning av foton
- Manuellt läge och anpassningsbara färgmarkörer för dem som föredrar större kontroll över processen
- Batchproduktion med användarskapade förinställningar
- Intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för att lägga till foton
Begränsningar för PhotosRevive
- AI missar ibland att färglägga vissa delar, till exempel händer, vilket kräver manuella justeringar.
- Ibland kan färg spridas till oönskade områden.
Priser för PhotosRevive
- PhotosRevive Unlimited: 18,99 $ per livstidslicens för 3 Mac-datorer
PhotosRevive betyg och recensioner
- Mac App Store: 4,2/5 (över 100 recensioner)
8. Taskheat
Taskheat är en uppgiftshanteringsapp som finns tillgänglig på MacOS och iOS och som är utformad för att effektivisera din att göra-lista och hjälpa dig att nå dina mål snabbare. Den använder AI för att skapa anpassade uppgifter baserat på dina inmatningar och prioriterar dem i ett visuellt flödesschema.
Hantera komplexa uppgiftsrelationer genom att skapa, ändra och ta bort befintliga länkar. Om du tilldelar uppgifter till tredje part med specifik expertis justerar appen flödesschemat därefter.
Funktioner som färgkodade taggar underlättar navigeringen, och förfallodatum ser till att du får en påminnelse om kommande deadlines. Taskheat erbjuder också platsbaserade påminnelser och möjligheten att dela eller skriva ut ditt flödesschema. 🖨️
Taskheats bästa funktioner
- Organisera projekt baserat på uppgiftsberoenden
- Visuellt dela upp uppgifter i deluppgifter
- Flödesscheman och listvyer hjälper dig att visualisera komplicerade arbetsflöden
- Enkelt, lättanvänt gränssnitt
Begränsningar för Taskheat
- Appen kan ibland krascha eller lagga.
- Begränsade verktyg för delning mellan användare
Priser för Taskheat
- Taskheat Full Version: 14,99 $ per livstidslicens för Mac, iPad och iPhone
Taskheat-betyg och recensioner
- Mac App Store: 4,2/5 (över 230 recensioner)
9. Miro
Behöver du skissa på en idé eller sätta ihop en bildspel? Miro hjälper dig som en virtuell whiteboard. Den erbjuder samarbetsfunktioner i realtid på flera enheter – iOS, Android, Windows och Mac.
Miro AI fungerar tillsammans med din Miro-tavla och erbjuder funktioner som sträcker sig från att generera bilder baserade på klisterlappar till att sammanfatta innehåll eller skapa kodblock. Det kan till exempel gruppera klisterlappar efter nyckelord, ta bort bakgrunder från bilder, utöka tankekartor med frågor eller idéer och mycket mer. 📌
Även om Miro AI fortfarande är i betaversion och utvecklas kontinuerligt, är det tillgängligt för alla Miro-abonnenter, även med gratisabonnemanget.
Miros bästa funktioner
- AI-stödd bildgenerering
- Obegränsat utrymme för dina kreativa behov och projektplanering
- Verktyg som klisterlappar, frihandspenna, former, pilar och smart ritning
- Flera kommunikationsalternativ (feedback, recensioner och godkännanden)
- Anpassningsbara mallar
- Appar för dator, mobil och surfplatta tillgängliga
Miro-begränsningar
- Relativt längre laddningstid jämfört med liknande appar
- Vissa användare tycker att navigations- och zoomfunktionerna är klumpiga.
Miro-priser*
- Gratis
- Startpaket: 8 $/månad per medlem
- Företag: 16 $/månad per medlem
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)
10. Pipedrive
Liksom andra CRM-plattformar har Pipedrive utformats för att hjälpa säljteam att avsluta fler affärer med mindre arbete. Men det som verkligen ger det en fördel är dess smarta AI-funktioner.
Till exempel ger det AI-drivna verktyget Prospector dig tillgång till en B2B-databas som hämtar data från både offentliga och privata källor för att ge dig de färskaste leads som möjligt.
Sales Assistant erbjuder beteendebaserade prestandatips, appintegrationer och aviseringar för att hålla alla synkroniserade. Vill du eliminera repetitiva uppgifter? Pipedrives automatiseringar hjälper dig med det och effektiviserar allt från datainmatning till uppföljning via e-post. 📧
Plattformen syftar till att minska mänskliga fel, automatisera administrativa uppgifter och erbjuda personliga insikter som hjälper dig att vinna affärer och förbättra din försäljningsprocess.
Pipedrives bästa funktioner
- Anpassningsbar visuell försäljningspipeline med ett dra-och-släpp-gränssnitt
- Prediktiva AI-verktyg för att hitta nya kunder
- Praktiska verktyg för att filtrera, kategorisera och sortera leads
- iPad- och iOS-appar med offlineåtkomst
Begränsningar i Pipedrive
- Begränsade rapporteringsfunktioner
- Automatiseringsalternativen kunde vara bättre
Pipedrive-priser*
- Essential: 9,90 $/månad per användare
- Avancerat: 19,90 $/månad per användare
- Professional: 39,90 $/månad per användare
- Power: 49,90 $/månad per användare
- Enterprise: 59,90 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Pipedrive-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)
Framtiden är här: Missa inte AI-vågen på din Mac
Utbudet av AI-verktyg för Mac-användare är mångsidigt och växer ständigt. Alla verktyg vi har diskuterat har sina unika styrkor, så testa så många du vill!
ClickUp utmärker sig här för sina intuitiva AI-drivna funktioner för arbetsflödesstöd och sömlösa integration i Apples ekosystem – registrera dig och utforska plattformen gratis!