De 10 bästa projektledningsprogrammen för professionella tjänster 2025

Professionella tjänster är specialiserade erbjudanden som levereras av någon med kunskap och erfarenhet inom området, till exempel advokater, arkitekter, designers eller författare.
Professionella tjänster kan erbjudas av enskilda personer [frilansare], små företag [som advokatbyråer] eller stora företag [som McKinsey eller Accenture]. Oavsett verksamhetens omfattning levereras professionella tjänster vanligtvis i form av projekt.
En av de viktigaste konkurrensfördelarna för en professionell tjänsteorganisation är ett bra projektledningssystem. Det hjälper dig att visa kunderna att du har de strukturer, processer, system och övervakningsmekanismer som krävs för att driva komplexa projekt framgångsrikt.
Vad ska du leta efter i en projektledningsprogramvara för professionella tjänster?
Bra projektledningsprogramvara hjälper konsulter och professionella tjänsteföretag att visa sin operativa kompetens. Så här fungerar det.
Agil och holistisk projektledning
Projektledningslösningar skapar förtroende för att du kan lösa komplexa problem. För att visa detta, leta efter:
- Funktioner för uppgiftshantering med deadlines, resurser och beroenden
- Överskådlighet genom listor, tavlor, tidslinjer, Gantt-diagram och andra vyer
- Möjlighet att tilldela användare och handledare
Dokumentation och kunskapshantering
Kunder anlitar konsulter för deras expertis. Ett bra projektledningsverktyg ska hjälpa dig att visa det. Leta efter:
- Dokumentationsfunktioner för att presentera ramverk och mallar
- Checklistor för att köra repetitiva processer
- AI-verktyg för konsultverksamhet som sammanfattar dina anteckningar och automatiskt skapar uppgifter utifrån dem
Kreativitet och samarbete
För att lösa komplexa problem måste teamen samarbeta och vara innovativa. Ditt projektledningsverktyg måste ha följande egenskaper:
- Digitala whiteboardtavlor
- Mindmaps
- Kommentarer för alla uppgifter
Processexcellens
När du löser problem är det viktigt att kommunicera regelbundet och tydligt med alla intressenter. Bra programvara för projektledning för konsulter automatiserar detta med:
- Meddelanden
- Påminnelser
- Återanvändbara mallar
De 10 bästa projektledningsprogrammen för professionella tjänster
Vid den senaste räkningen fanns det 441 projektledningsverktyg att välja mellan. Var och en av dem har en unik kombination av projektledningsfunktioner och kapacitet. Det är därför förståeligt om du känner dig överväldigad av alla valmöjligheter.
Vi har gjort research åt dig. Vi har valt ut de tio bästa programmen som är perfekta för professionella tjänster.
1. ClickUp
ClickUps allt-i-ett-programvara för projektledning hjälper dig att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokumentprocesser, mål, whiteboards och mycket mer! Den är utformad för att vara oändligt anpassningsbar, oavsett bransch eller verksamhetens storlek.
Du kan ställa in anpassade arbetsflöden, ladda upp egna mallar, samla in data via formulär och söka efter allt du behöver.
Du kan tilldela användare enligt RACI-matrisen ( ansvarig, ansvarig, konsulterad och informerad ) för varje uppgift.
Kunder inom revisionsbyråer, fastighetsbranschen och IT-tjänsteleverantörer använder ClickUp för att hantera sin verksamhet. Med ClickUp kan du hantera uppgifter, hålla budgeten, optimera processer, ställa in påminnelser och förenkla rapporteringen – allt på ett och samma ställe.
ClickUps bästa funktioner
Hierarkisk projektledning: Dela upp dina projekt i Arbetsyta > Utrymme > Mapp > Listor > Uppgifter > Deluppgifter. Inkludera även åtgärdspunkter och checklistor.
Prioriteringar: Markera uppgifter som brådskande, hög, normal eller låg prioritet och hantera dem därefter.
Whiteboard: Brainstorma, samarbeta och kartlägg dina arbetsflöden på en delad digital whiteboard.
Docs: Dokumentera dina processer eller ramverk och dela dem enkelt. Du kan också använda Docs för att göra anteckningar, skriva mötesprotokoll och mycket mer.
15+ vyer: Se dina projekt på det sätt du vill – listvy för alla uppgifter, tavelvy grupperad efter status, tidslinjevy för att spåra framsteg eller kalendervy för att se framåt.
Tidrapportering: Om du är konsult och tar betalt per timme kan du rapportera din tid med sekundens noggrannhet med ClickUps timer. Du kan också lägga till tidsrapporter manuellt i efterhand.
Anpassning: Anpassa uppgiftstyper, arbetsflöden, status, fält och taggar. Hantera ditt projekt på ditt sätt.
Konsultmallar: Övervinna projektledarens blockering med anpassningsbara mallar för alla användningsfall du behöver!
ClickUp AI: Använd AI för att sammanfatta mötesanteckningar, automatiskt generera uppgifter, skapa påminnelser och mycket mer!
Begränsningar med ClickUp
- Förstagångsanvändare kan uppleva en brant inlärningskurva
- Externa användare som entreprenörer eller kunder kan behöva ClickUp-konton för att se projekt/planer som du har delat med dem, beroende på dina inställningar.
Priser för ClickUp
ClickUp erbjuder prisplaner som passar alla konsulter och team:
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Anpassade priser tillgängliga. Kontakta vårt säljteam för att hitta den bästa planen för dig.
ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 [över 2 000 recensioner]
- Capterra: 4,7/5 [över 2 000 recensioner]
2. Nifty
Nifty är en samarbetsplattform som förenar team, mål och processer. Den låter dig hantera projekt genom att skapa uppgifter och organisera dem i listor, Kanban, tidslinjer, kalendrar och swimlane-vyer.
Den innehåller formulär, dokument, filer, diskussioner, tidrapportering och automatiserad projektrapportering.
Samarbetsytor kan snabbt bli röriga och överväldigande. Nifty löper också den risken.
Niftys bästa funktioner
Struktur: Projekten struktureras kring milstolpar och delas sedan upp i uppgifter. När du slutför en uppgift uppdateras milstolpens framsteg automatiskt.
Diskussionsforum: Varje projekt har ett diskussionsforum och Zoom-integration för djupare samarbete.
Dokument: Nifty har en lättviktig dokumentredigerare. Om du har organisatorisk kunskap om Google Docs kan du dock integrera det också.
Tidrapportering: Nifty erbjuder ett enkelt sätt för konsulter att logga tiden som läggs på varje uppgift. Du kan också ställa in fakturerbara priser för att få insikt i teamets produktivitet.
Smarta begränsningar
- Det kan vara överväldigande för förstagångsanvändare att navigera i detta allt-i-ett-verktyg.
- Kalendervyn kan vara otillräcklig
- Begränsad flexibilitet när det gäller att lägga till anpassade fält
- Det går inte att lägga till samma projekt i flera portföljer.
Förmånliga priser
- Gratis
- Plus: 10 dollar per användare och månad
- Företag: 18 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta Nifty för prisuppgifter
Snygga betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 [5000+ recensioner]
- Capterra: 4,8/5 [över 2000 recensioner]
3. Notion
Notion började som ett enkelt anteckningsverktyg med ett enkelt Markdown-gränssnitt för att dokumentera saker. Om du arbetar med utbildning, coaching eller kunskapshantering är Notion ett utmärkt val för att visa upp dina innehållstillgångar.
Även om det nu har utvecklats till en omfattande produktivitetsarbetsplats, inklusive wikis, databaser och uppgiftshantering, saknas vissa avancerade funktioner.
Notions bästa funktioner
- Publicering av innehåll: Skapa rena och överskådliga webbsidor med banner och Markdown-text och publicera dem online gratis.
- Dokumenthierarki: Organisera dina dokument i en hierarki av mappar, sidor och undersidor
- Sök: Sök snabbt och exakt efter allt du behöver från arbetsytan
- Generativ AI: Skriv eller redigera dokument, inklusive projektplaner, snabbt
Notion kan användas som en gratis projektledningsprogramvara av oberoende konsulter, eftersom det inte finns några begränsningar för enskilda användare.
Notions begränsningar
- Ingen inbyggd tidrapportering
- Inga anpassade rapporteringsfunktioner och vyer
- Begränsad anpassningsbarhet för uppgiftstyper, filter eller fält
- Begränsningar för filstorlekar
Notions prissättning
- Gratis
- Plus: 10 dollar per användare och månad
- Företag: 18 dollar per användare och månad
- Enterprise: Kontakta Notion för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 [5000+ recensioner]
- Capterra: 4,8/5 [2000+ recensioner]
4. Teamwork
Teamwork är en onlineplattform för projektledning med specialdesignade moduler för professionella tjänsteföretag. Med Teamwork kan du hantera flera komplexa projektleveranser, uppgifter och deluppgifter, processer och tid.
Som nykomling på marknaden håller Teamwork fortfarande på att utveckla många avancerade funktioner. För oberoende konsulter och frilansare kan Teamwork också verka komplicerat.
Teamworks bästa funktioner
- Intuitiv uppgiftspanel: Se endast dina senaste uppgifter; kan även anpassas för att inkludera ditt företags namn och logotyp
- E-postintegration: Svara på kommentarer och aviseringar via e-post
- Fakturering: Spåra tid i Teamwork, beräkna fakturerbara timmar, skapa tidrapporter och skapa fakturor – allt på ett och samma ställe.
- Gratis kundkonton: Få tillgång till flera kunder utan extra kostnad
Teamworks begränsningar
- Kan verka komplicerat att installera och komma igång med
- Inga checklistor
- Begränsad integration med andra produktivitetsverktyg
Teamworks prissättning
- Gratis för alltid: 0 $
- Startpaket: 8,99 $
- Leverans: 13,99 dollar
- Grow: 25,99 dollar
- Skala: Kontakta Teamwork för prisuppgifter
Teamworks betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 [1050+ recensioner]
- Capterra: 4,5/5 [över 800 recensioner]
5. Asana
Asana är en av de mest populära tvärfunktionella projektledningsapparna. Den är utvecklad för att stödja olika team, såsom marknadsföring, drift, IT, produkt och försäljning. Den är särskilt populär bland småföretag och grundarledda organisationer.
Trots sina exceptionella projektplaneringsfunktioner uppfyller den inte kraven för ett allt-i-ett-verktyg. Den har brister på flera fronter.
Asanas bästa funktioner
- Uppgifter i flera listor: Minska dubbelarbete genom att lägga till en uppgift i flera projekt
- Målinriktad design: Samordna teamet med målen, följ upp projekt och övervaka status
- Integrationer: Anslut över 200 verktyg till Asana för en omfattande och smidig översikt
- Visuellt gränssnitt: Dra och släpp uppgifter mellan tidslinjer och kalendrar för enkel hantering
Asanas begränsningar
- Begränsade funktioner i gratisversionen
- Endast fem vyer, vilket begränsar synligheten för projektledare
- Inga visuella samarbetsverktyg, såsom tankekartor
Asanas prissättning
- Gratis
- Plus: 10 dollar per användare och månad
- Företag: 18 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta Asana för prisuppgifter
Asanas betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 [1050+ recensioner]
- Capterra: 4,5/5 [över 800 recensioner]
6. Wrike
Wrike är en prisbelönt webbaserad applikation för projektledning i företag. Den är utformad för att användas av stora team i företagsmiljöer som kräver komplexa funktioner och robust arkitektur.
Som en följd av detta kan Wrike vara överväldigande för småföretag och konsulter.
Wrikes bästa funktioner
- Tre-fönstersvy: Intuitivt gränssnitt inriktat på tillgänglighet och produktivitet
- Uppgiftsprioritet: Markera viktiga/brådskande uppgifter så att teamen arbetar med dem först
- Rapportering: Omfattande rapportering för att övervaka och spåra framsteg
- Nyhetsflöde: Nyhetsflöde liknande sociala medier för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i teamet
Wrikes begränsningar
- Det inbyggda filtret döljer slutförda uppgifter som standard, vilket måste tas bort manuellt för att se alla uppgifter samtidigt.
- Meddelanden från vissa integrerade externa appar kan ta upp till en timme.
- Ingen chattfunktion
Wrikes prissättning
- Personligt: 0 $
- Startpaket: 13,49 $ per användare och månad
- Avancerad: 30,49 $ per användare och månad
- Företag: Kontakta Wrike för prisuppgifter
- Enterprise+: Kontakta Wrike för prisuppgifter
Wrikes betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 [1050+ recensioner]
- Capterra: 4,5/5 [över 800 recensioner]
7. Kintone
Kintone är en anpassningsbar arbetsyta som samlar data, arbetsflöden och samarbete. Med Kintone kan du skapa anpassade databasapplikationer, arbetsflöden och uppgifter.
Du kan också länka konversationer till data för bättre översikt. Med flexibilitet i hanteringen av databaser är det perfekt som din programvara för kontaktadministration.
Med sådan anpassningsbarhet följer också komplikationer och förvirring.
Kintones bästa funktioner
- Samarbete: Chattfunktion som håller alla konversationer i sitt sammanhang
- Professionella tjänster Automatisering: Automatiska påminnelser och aviseringar sparar tid som annars går åt till uppföljningar
- Anpassning: Anpassade arbetsflöden, uppgifter, påminnelser, godkännanden och överlämningar av uppgifter
Kintones begränsningar
- En klumpig användargränssnitt innebär att du måste ringa kundtjänsten varje gång du fastnar.
- Begränsade integrationsmöjligheter
- Brist på videor/dokument för att lära sig verktyget
Kintones prissättning
- 24 dollar per användare och månad
Kintone-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 [över 200 recensioner]
- Capterra: 4,7/5 [140+ recensioner]
8. Paymoapp
Paymo är ett konsultprojektledningsverktyg för enskilda konsulter och småföretag. Det hjälper till att hantera projekt, uppgifter, resurser, filer, ekonomi etc. Du kan också spåra tid och lönsamhet med detta verktyg.
Eftersom den är utformad för mindre team har den begränsade funktioner för samarbete och arbetsflödeshantering.
Paymoapps bästa funktioner
- Tidrapportering: När programmet är konfigurerat kan du låta det köras i bakgrunden och registrera dina tidsloggar.
- Fakturering: Konvertera tidsloggar till tidrapporter och fakturor automatiskt
- Tidsbudgetar: Ange tidsuppskattning för varje uppgift och jämför med faktiska värden
- Teamplanerare: Få en överblick över arbetsbelastningen för bättre resurshantering
- Återkommande uppgifter: Skapa automatiskt återkommande uppgifter på daglig, veckovis eller månadsvis basis
Paymoapps begränsningar
- Begränsat antal vyer – endast lista, tabell, tavla, kalender och Gantt-diagram
- Färre integrationsalternativ jämfört med andra projektledningsverktyg
- Brist på intuitivt användargränssnitt, vilket resulterar i en brant inlärningskurva
Paymoapps prissättning
- Gratis
- Startpaket: 9,9 dollar per användare och månad
- Litet kontor: 15,9 dollar per användare och månad
- Företag: 23,9 dollar per användare och månad
Paymoapps betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 [550+ recensioner]
- Capterra: 4,8/5 [450+ recensioner]
9. Hive
Hive är en projektledningsprogramvara som är utformad med hybridteam i åtanke. Den hjälper professionella serviceteam att förbättra synligheten, samarbetet och målinriktningen. Med Hive kan du fastställa projektets omfattning, tilldela uppgifter, spåra tid, skicka automatiska uppdateringar, samla in feedback och övervaka framstegen.
Trots dess enkla och lättanvända funktioner lämnar mognaden och komplexiteten i dess projektledningsfunktioner oss med en del att önska.
Hives bästa funktioner
- Uppgiftsrelationer: Koppla enkelt kort till uppgifter för att visa hur de hänger ihop
- Huvudmappar: Samla information och begär godkännanden på ett och samma ställe.
- Projekthierarki: Huvudprojekt > delprojekt > uppgift > deluppgifter för enklare spårning och hantering
- Korrekturläsning: Inbyggd korrekturläsning av dokument och videor
Hives begränsningar
- Uppgiftskort kan endast innehålla text, inte bilder eller andra medier.
- Begränsning på 500 automatiseringar oavsett plan
- Det går inte att lägga till partiella regler i Kanban-kolumner.
Hives prissättning
- Gratis
- Teams: 5 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta Hive för prisuppgifter
Hives betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 [450+ recensioner]
- Capterra: 4,5/5 [150+ recensioner]
10. Zoho Projects
Zoho Projects är ett mångsidigt och helt anpassningsbart projektledningsverktyg. Med Zoho Projects kan du skapa uppgifter, automatisera arbetsflöden och anpassa fält, layouter och statusar.
Den har specialdesignade moduler för branschspecifika behov såsom problemspårning och SLA, ritningar etc.
Trots att det är en robust aktör saknar den några grundläggande och användarvänliga funktioner.
Zoho Projects bästa funktioner
- Integrationer: Anslut alla Google Workspace-verktyg för en samlad vy. Anslut även andra verktyg, inklusive Dropbox, Github, Slack och Google Apps Marketplace.
- Anpassningsbarhet: Skapa anpassade layouter, fält, vyer, funktioner, projektmallar, taggar, webbflikar och mycket mer
- Samarbete: Övervaka konversationer i flödet och kommunicera i realtid via offentliga/privata chattrum
- Automatisering av uppgifter: Automatisera affärsregler, SLA:er, webhooks, aviseringar och arbetsflödesregler för bättre operativ effektivitet.
Zoho Projects begränsningar
- Brist på omfattande rapporteringsfunktioner
- Sökningen i aktivitetsfältet är begränsad till uppgifter inom ett visst projekt och gäller inte hela arbetsytan.
Priser för Zoho Projects
- Gratis
- Premium: 5 dollar per användare och månad
- Företag: 10 dollar per användare och månad
Betyg och recensioner av Zoho Projects
- G2: 4,3/5 [350+ recensioner]
- Capterra: 4,3/5 [över 400 recensioner]
Förbättra dina professionella tjänster med rätt projektledningsprogramvara
Det finns hundratals projektledningsverktyg i alla former och storlekar. Vi har sammanställt de tio bästa för att ge dig en överblick. Välj något av ovanstående för att visa dina kunder att du är flexibel, processorienterad och kommunikativ.
