De 10 bästa projektledningsprogrammen för professionella tjänster 2025

Professionella tjänster är specialiserade erbjudanden som levereras av någon med kunskap och erfarenhet inom området, till exempel advokater, arkitekter, designers eller författare.

Professionella tjänster kan erbjudas av enskilda personer [frilansare], små företag [som advokatbyråer] eller stora företag [som McKinsey eller Accenture]. Oavsett verksamhetens omfattning levereras professionella tjänster vanligtvis i form av projekt.

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för en professionell tjänsteorganisation är ett bra projektledningssystem. Det hjälper dig att visa kunderna att du har de strukturer, processer, system och övervakningsmekanismer som krävs för att driva komplexa projekt framgångsrikt.

Vad ska du leta efter i en projektledningsprogramvara för professionella tjänster?

Bra projektledningsprogramvara hjälper konsulter och professionella tjänsteföretag att visa sin operativa kompetens. Så här fungerar det.

Agil och holistisk projektledning

Projektledningslösningar skapar förtroende för att du kan lösa komplexa problem. För att visa detta, leta efter:

Funktioner för uppgiftshantering med deadlines, resurser och beroenden

Överskådlighet genom listor, tavlor, tidslinjer, Gantt-diagram och andra vyer

Möjlighet att tilldela användare och handledare

Dokumentation och kunskapshantering

Kunder anlitar konsulter för deras expertis. Ett bra projektledningsverktyg ska hjälpa dig att visa det. Leta efter:

Dokumentationsfunktioner för att presentera ramverk och mallar

Checklistor för att köra repetitiva processer

AI-verktyg för konsultverksamhet som sammanfattar dina anteckningar och automatiskt skapar uppgifter utifrån dem

Kreativitet och samarbete

För att lösa komplexa problem måste teamen samarbeta och vara innovativa. Ditt projektledningsverktyg måste ha följande egenskaper:

Digitala whiteboardtavlor

Mindmaps

Kommentarer för alla uppgifter

Processexcellens

När du löser problem är det viktigt att kommunicera regelbundet och tydligt med alla intressenter. Bra programvara för projektledning för konsulter automatiserar detta med:

Meddelanden

Påminnelser

Återanvändbara mallar

Här är de tio bästa projektledningsprogrammen med alla dessa funktioner och mycket mer.

De 10 bästa projektledningsprogrammen för professionella tjänster

Vid den senaste räkningen fanns det 441 projektledningsverktyg att välja mellan. Var och en av dem har en unik kombination av projektledningsfunktioner och kapacitet. Det är därför förståeligt om du känner dig överväldigad av alla valmöjligheter.

Vi har gjort research åt dig. Vi har valt ut de tio bästa programmen som är perfekta för professionella tjänster.

1. ClickUp

Exempel på ett ClickUp-projektledningsarbetsområde för en revisionsbyrå

ClickUps allt-i-ett-programvara för projektledning hjälper dig att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokumentprocesser, mål, whiteboards och mycket mer! Den är utformad för att vara oändligt anpassningsbar, oavsett bransch eller verksamhetens storlek.

Du kan ställa in anpassade arbetsflöden, ladda upp egna mallar, samla in data via formulär och söka efter allt du behöver.

Du kan tilldela användare enligt RACI-matrisen ( ansvarig, ansvarig, konsulterad och informerad ) för varje uppgift.

Använd ClickUp RACI Matrix Template för att beskriva dina medarbetares roller i olika uppgifter och aktiviteter

Kunder inom revisionsbyråer, fastighetsbranschen och IT-tjänsteleverantörer använder ClickUp för att hantera sin verksamhet. Med ClickUp kan du hantera uppgifter, hålla budgeten, optimera processer, ställa in påminnelser och förenkla rapporteringen – allt på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Hierarkisk projektledning: Dela upp dina projekt i Arbetsyta > Utrymme > Mapp > Listor > Uppgifter > Deluppgifter. Inkludera även åtgärdspunkter och checklistor.

Prioriteringar: Markera uppgifter som brådskande, hög, normal eller låg prioritet och hantera dem därefter.

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Whiteboard: Brainstorma, samarbeta och kartlägg dina arbetsflöden på en delad digital whiteboard.

Docs: Dokumentera dina processer eller ramverk och dela dem enkelt. Du kan också använda Docs för att göra anteckningar, skriva mötesprotokoll och mycket mer.

15+ vyer: Se dina projekt på det sätt du vill – listvy för alla uppgifter, tavelvy grupperad efter status, tidslinjevy för att spåra framsteg eller kalendervy för att se framåt.

Använd ClickUp för att hantera dina projekt med över 15 vyer, fördesignade mallar och många samarbetsfunktioner på ett effektivt sätt.

Tidrapportering: Om du är konsult och tar betalt per timme kan du rapportera din tid med sekundens noggrannhet med ClickUps timer. Du kan också lägga till tidsrapporter manuellt i efterhand.

Anpassning: Anpassa uppgiftstyper, arbetsflöden, status, fält och taggar. Hantera ditt projekt på ditt sätt.

Konsultmallar: Övervinna projektledarens blockering med anpassningsbara mallar för alla användningsfall du behöver!

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa texter, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI: Använd AI för att sammanfatta mötesanteckningar, automatiskt generera uppgifter, skapa påminnelser och mycket mer!

Begränsningar med ClickUp

Förstagångsanvändare kan uppleva en brant inlärningskurva

Externa användare som entreprenörer eller kunder kan behöva ClickUp-konton för att se projekt/planer som du har delat med dem, beroende på dina inställningar.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder prisplaner som passar alla konsulter och team:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser tillgängliga. Anpassade priser tillgängliga. Kontakta vårt säljteam för att hitta den bästa planen för dig.

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 [över 2 000 recensioner]

Capterra: 4,7/5 [över 2 000 recensioner]

2. Nifty

via Nifty

Nifty är en samarbetsplattform som förenar team, mål och processer. Den låter dig hantera projekt genom att skapa uppgifter och organisera dem i listor, Kanban, tidslinjer, kalendrar och swimlane-vyer.

Den innehåller formulär, dokument, filer, diskussioner, tidrapportering och automatiserad projektrapportering.

Samarbetsytor kan snabbt bli röriga och överväldigande. Nifty löper också den risken.

Niftys bästa funktioner

Struktur: Projekten struktureras kring milstolpar och delas sedan upp i uppgifter. När du slutför en uppgift uppdateras milstolpens framsteg automatiskt.

Diskussionsforum: Varje projekt har ett diskussionsforum och Zoom-integration för djupare samarbete.

Dokument: Nifty har en lättviktig dokumentredigerare. Om du har organisatorisk kunskap om Google Docs kan du dock integrera det också.

Tidrapportering: Nifty erbjuder ett enkelt sätt för konsulter att logga tiden som läggs på varje uppgift. Du kan också ställa in fakturerbara priser för att få insikt i teamets produktivitet.

Smarta begränsningar

Det kan vara överväldigande för förstagångsanvändare att navigera i detta allt-i-ett-verktyg.

Kalendervyn kan vara otillräcklig

Begränsad flexibilitet när det gäller att lägga till anpassade fält

Det går inte att lägga till samma projekt i flera portföljer.

Förmånliga priser

Gratis

Plus: 10 dollar per användare och månad

Företag: 18 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta Nifty för prisuppgifter

Snygga betyg och recensioner

G2: 4,7/5 [5000+ recensioner]

Capterra: 4,8/5 [över 2000 recensioner]

3. Notion

via Notion

Notion började som ett enkelt anteckningsverktyg med ett enkelt Markdown-gränssnitt för att dokumentera saker. Om du arbetar med utbildning, coaching eller kunskapshantering är Notion ett utmärkt val för att visa upp dina innehållstillgångar.

Även om det nu har utvecklats till en omfattande produktivitetsarbetsplats, inklusive wikis, databaser och uppgiftshantering, saknas vissa avancerade funktioner.

Notions bästa funktioner

Publicering av innehåll : Skapa rena och överskådliga webbsidor med banner och Markdown-text och publicera dem online gratis.

Dokumenthierarki : Organisera dina dokument i en hierarki av mappar, sidor och undersidor

Sök : Sök snabbt och exakt efter allt du behöver från arbetsytan

Generativ AI: Skriv eller redigera dokument, inklusive projektplaner, snabbt

Notion kan användas som en gratis projektledningsprogramvara av oberoende konsulter, eftersom det inte finns några begränsningar för enskilda användare.

Notions begränsningar

Ingen inbyggd tidrapportering

Inga anpassade rapporteringsfunktioner och vyer

Begränsad anpassningsbarhet för uppgiftstyper, filter eller fält

Begränsningar för filstorlekar

Notions prissättning

Gratis

Plus: 10 dollar per användare och månad

Företag: 18 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta Notion för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 [5000+ recensioner]

Capterra: 4,8/5 [2000+ recensioner]

4. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är en onlineplattform för projektledning med specialdesignade moduler för professionella tjänsteföretag. Med Teamwork kan du hantera flera komplexa projektleveranser, uppgifter och deluppgifter, processer och tid.

Som nykomling på marknaden håller Teamwork fortfarande på att utveckla många avancerade funktioner. För oberoende konsulter och frilansare kan Teamwork också verka komplicerat.

Teamworks bästa funktioner

Intuitiv uppgiftspanel : Se endast dina senaste uppgifter; kan även anpassas för att inkludera ditt företags namn och logotyp

E-postintegration : Svara på kommentarer och aviseringar via e-post

Fakturering : Spåra tid i Teamwork, beräkna fakturerbara timmar, skapa tidrapporter och skapa fakturor – allt på ett och samma ställe.

Gratis kundkonton: Få tillgång till flera kunder utan extra kostnad

Teamworks begränsningar

Kan verka komplicerat att installera och komma igång med

Inga checklistor

Begränsad integration med andra produktivitetsverktyg

Teamworks prissättning

Gratis för alltid: 0 $

Startpaket: 8,99 $

Leverans: 13,99 dollar

Grow: 25,99 dollar

Skala: Kontakta Teamwork för prisuppgifter

Teamworks betyg och recensioner

G2: 4,4/5 [1050+ recensioner]

Capterra: 4,5/5 [över 800 recensioner]

5. Asana

via Asana

Asana är en av de mest populära tvärfunktionella projektledningsapparna. Den är utvecklad för att stödja olika team, såsom marknadsföring, drift, IT, produkt och försäljning. Den är särskilt populär bland småföretag och grundarledda organisationer.

Trots sina exceptionella projektplaneringsfunktioner uppfyller den inte kraven för ett allt-i-ett-verktyg. Den har brister på flera fronter.

Asanas bästa funktioner

Uppgifter i flera listor : Minska dubbelarbete genom att lägga till en uppgift i flera projekt

Målinriktad design : Samordna teamet med målen, följ upp projekt och övervaka status

Integrationer : Anslut över 200 verktyg till Asana för en omfattande och smidig översikt

Visuellt gränssnitt: Dra och släpp uppgifter mellan tidslinjer och kalendrar för enkel hantering

Asanas begränsningar

Begränsade funktioner i gratisversionen

Endast fem vyer, vilket begränsar synligheten för projektledare

Inga visuella samarbetsverktyg, såsom tankekartor

Asanas prissättning

Gratis

Plus: 10 dollar per användare och månad

Företag: 18 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta Asana för prisuppgifter

Asanas betyg och recensioner

G2: 4,4/5 [1050+ recensioner]

Capterra: 4,5/5 [över 800 recensioner]

6. Wrike

via Wrike

Wrike är en prisbelönt webbaserad applikation för projektledning i företag. Den är utformad för att användas av stora team i företagsmiljöer som kräver komplexa funktioner och robust arkitektur.

Som en följd av detta kan Wrike vara överväldigande för småföretag och konsulter.

Wrikes bästa funktioner

Tre-fönstersvy : Intuitivt gränssnitt inriktat på tillgänglighet och produktivitet

Uppgiftsprioritet : Markera viktiga/brådskande uppgifter så att teamen arbetar med dem först

Rapportering : Omfattande rapportering för att övervaka och spåra framsteg

Nyhetsflöde: Nyhetsflöde liknande sociala medier för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i teamet

Wrikes begränsningar

Det inbyggda filtret döljer slutförda uppgifter som standard, vilket måste tas bort manuellt för att se alla uppgifter samtidigt.

Meddelanden från vissa integrerade externa appar kan ta upp till en timme.

Ingen chattfunktion

Wrikes prissättning

Personligt: 0 $

Startpaket: 13,49 $ per användare och månad

Avancerad: 30,49 $ per användare och månad

Företag: Kontakta Wrike för prisuppgifter

Enterprise+: Kontakta Wrike för prisuppgifter

Wrikes betyg och recensioner

G2: 4,4/5 [1050+ recensioner]

Capterra: 4,5/5 [över 800 recensioner]

7. Kintone

via Kintone

Kintone är en anpassningsbar arbetsyta som samlar data, arbetsflöden och samarbete. Med Kintone kan du skapa anpassade databasapplikationer, arbetsflöden och uppgifter.

Du kan också länka konversationer till data för bättre översikt. Med flexibilitet i hanteringen av databaser är det perfekt som din programvara för kontaktadministration.

Med sådan anpassningsbarhet följer också komplikationer och förvirring.

Kintones bästa funktioner

Samarbete : Chattfunktion som håller alla konversationer i sitt sammanhang

Professionella tjänster Automatisering : Automatiska påminnelser och aviseringar : Automatiska påminnelser och aviseringar sparar tid som annars går åt till uppföljningar

Anpassning: Anpassade arbetsflöden, uppgifter, påminnelser, godkännanden och överlämningar av uppgifter

Kintones begränsningar

En klumpig användargränssnitt innebär att du måste ringa kundtjänsten varje gång du fastnar.

Begränsade integrationsmöjligheter

Brist på videor/dokument för att lära sig verktyget

Kintones prissättning

24 dollar per användare och månad

Kintone-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 [över 200 recensioner]

Capterra: 4,7/5 [140+ recensioner]

8. Paymoapp

via Paymoapp

Paymo är ett konsultprojektledningsverktyg för enskilda konsulter och småföretag. Det hjälper till att hantera projekt, uppgifter, resurser, filer, ekonomi etc. Du kan också spåra tid och lönsamhet med detta verktyg.

Eftersom den är utformad för mindre team har den begränsade funktioner för samarbete och arbetsflödeshantering.

Paymoapps bästa funktioner

Tidrapportering : När programmet är konfigurerat kan du låta det köras i bakgrunden och registrera dina tidsloggar.

Fakturering : Konvertera tidsloggar till tidrapporter och fakturor automatiskt

Tidsbudgetar : Ange tidsuppskattning för varje uppgift och jämför med faktiska värden

Teamplanerare : Få en överblick över arbetsbelastningen för bättre resurshantering

Återkommande uppgifter: Skapa automatiskt återkommande uppgifter på daglig, veckovis eller månadsvis basis

Paymoapps begränsningar

Begränsat antal vyer – endast lista, tabell, tavla, kalender och Gantt-diagram

Färre integrationsalternativ jämfört med andra projektledningsverktyg

Brist på intuitivt användargränssnitt, vilket resulterar i en brant inlärningskurva

Paymoapps prissättning

Gratis

Startpaket: 9,9 dollar per användare och månad

Litet kontor: 15,9 dollar per användare och månad

Företag: 23,9 dollar per användare och månad

Paymoapps betyg och recensioner

G2: 4,6/5 [550+ recensioner]

Capterra: 4,8/5 [450+ recensioner]

9. Hive

via Hive

Hive är en projektledningsprogramvara som är utformad med hybridteam i åtanke. Den hjälper professionella serviceteam att förbättra synligheten, samarbetet och målinriktningen. Med Hive kan du fastställa projektets omfattning, tilldela uppgifter, spåra tid, skicka automatiska uppdateringar, samla in feedback och övervaka framstegen.

Trots dess enkla och lättanvända funktioner lämnar mognaden och komplexiteten i dess projektledningsfunktioner oss med en del att önska.

Hives bästa funktioner

Uppgiftsrelationer : Koppla enkelt kort till uppgifter för att visa hur de hänger ihop

Huvudmappar : Samla information och begär godkännanden på ett och samma ställe.

Projekthierarki : Huvudprojekt > delprojekt > uppgift > deluppgifter för enklare spårning och hantering

Korrekturläsning: Inbyggd korrekturläsning av dokument och videor

Hives begränsningar

Uppgiftskort kan endast innehålla text, inte bilder eller andra medier.

Begränsning på 500 automatiseringar oavsett plan

Det går inte att lägga till partiella regler i Kanban-kolumner.

Hives prissättning

Gratis

Teams: 5 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta Hive för prisuppgifter

Hives betyg och recensioner

G2: 4,6/5 [450+ recensioner]

Capterra: 4,5/5 [150+ recensioner]

10. Zoho Projects

via Zoho Projects

Zoho Projects är ett mångsidigt och helt anpassningsbart projektledningsverktyg. Med Zoho Projects kan du skapa uppgifter, automatisera arbetsflöden och anpassa fält, layouter och statusar.

Den har specialdesignade moduler för branschspecifika behov såsom problemspårning och SLA, ritningar etc.

Trots att det är en robust aktör saknar den några grundläggande och användarvänliga funktioner.

Zoho Projects bästa funktioner

Integrationer: Anslut alla Google Workspace-verktyg för en samlad vy. Anslut även andra verktyg, inklusive Dropbox, Github, Slack och Google Apps Marketplace.

Anpassningsbarhet : Skapa anpassade layouter, fält, vyer, funktioner, projektmallar, taggar, webbflikar och mycket mer

Samarbete: Övervaka konversationer i flödet och kommunicera i realtid via offentliga/privata chattrum

Automatisering av uppgifter : Automatisera affärsregler, SLA:er, webhooks, aviseringar och arbetsflödesregler för bättre operativ effektivitet.

Zoho Projects begränsningar

Brist på omfattande rapporteringsfunktioner

Sökningen i aktivitetsfältet är begränsad till uppgifter inom ett visst projekt och gäller inte hela arbetsytan.

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium: 5 dollar per användare och månad

Företag: 10 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,3/5 [350+ recensioner]

Capterra: 4,3/5 [över 400 recensioner]

Förbättra dina professionella tjänster med rätt projektledningsprogramvara

Det finns hundratals projektledningsverktyg i alla former och storlekar. Vi har sammanställt de tio bästa för att ge dig en överblick. Välj något av ovanstående för att visa dina kunder att du är flexibel, processorienterad och kommunikativ.

