ClickUp bevisar sin företagsberedskap med certifieringar enligt ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 och ISO 27018:2019.

ClickUp investerar tidigt i säker arkitektur som är byggd för att stödja en global kundbas

SAN DIEGO, 13 oktober 2022 — ClickUp, produktivitetsplattformen som samlar arbetet på ett ställe, meddelade idag att man har erhållit certifieringarna ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 och ISO 27018:2019. Dessa certifieringar visar ClickUps fortsatta engagemang för säkerhet, integritet, kvalitet och förtroende för kunder över hela världen.

”ClickUps mål är att vara den primära plattformen där arbetet utförs. För att vara ett registreringssystem är det absolut nödvändigt att ha en pålitlig och säker grund”, säger Shailesh Kumar, SVP of Engineering på ClickUp. ”Dessa certifieringar visar att vi ligger långt före många av våra konkurrenter när det gäller att vidta åtgärder för att skydda kunddata och ge trygghet för intressenter i alla organisationer, stora som små. ”

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett oberoende, icke-statligt, internationellt organ som utvecklar standarder för att säkerställa kvaliteten, säkerheten och effektiviteten hos produkter, tjänster och system. Det finns mer än ett dussin standarder i ISO/IEC 27000-familjen. Genom att använda dem kan organisationer av alla slag hantera säkerheten för tillgångar såsom finansiell information, immateriella rättigheter, uppgifter om anställda eller information som anförtrotts av tredje part.

ISO 27001:2013 anses vara den högsta säkerhetsstandarden när det gäller kunddata och kräver att en tredje part tillhandahåller validering för att bevisa fullständig efterlevnad. Efter en omfattande revisionsprocess av Schellman & Company LLC. bekräftar certifieringarna ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 och ISO 27018:2019 att ClickUp uppfyller de högsta internationella standarderna för säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet och förtroende. Certifieringen visar också att ClickUp strävar efter att kontinuerligt förbättra sin informationssäkerhet.

”På ClickUp har vi en proaktiv inställning till säkerhet”, säger Ryan Brander, säkerhetschef på ClickUp. ”Under det senaste året har ClickUp fyrdubblat säkerhetsteamet, erhållit fem säkerhetscertifieringar, passerat våra konkurrenter i offentliga säkerhetsrankningar och lanserat ett bug bounty-program, samtidigt som vi har satt ClickUp-kunderna i första rummet genom att stödja över sexhundra företagskunder.”

Säkerhet är en hörnsten i ClickUps affärsstrategi och åtagande gentemot kunderna. De ISO 27001:2013-, ISO 27017:2015- och ISO 27018:2019-certifieringar som tillkännagavs idag är en del av ClickUps robusta säkerhetsstrategi. Dessa nya certifieringar kompletterar och bygger vidare på ClickUps SOC 2 Type 2-certifiering, PCI DSS-certifiering, GDPR-efterlevnad, CCPA/CPRA-efterlevnad, LGPD-efterlevnad och HIPAA-efterlevnad.

För mer information om ClickUps säkerhetsprogram, besök webbplatsen här.

Om ClickUp

ClickUp är världens enda allt-i-ett-plattform för produktivitet som anpassar sig efter hur människor vill arbeta. Den ersätter alla enskilda produktivitetsverktyg på arbetsplatsen med en enda, enhetlig plattform som inkluderar projektledning, dokumentsamarbete, whiteboards, kalkylblad och mål. ClickUp grundades 2017 och har sitt säte i San Diego. Företagets mission är att göra världen mer produktiv. Som ett av de snabbast växande SaaS-företagen i världen har ClickUp hjälpt mer än 800 000 team och miljontals användare att leva ett mer produktivt liv och spara minst en dag varje vecka. För mer information, besök www.clickup.com.