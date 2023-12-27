Från krav till implementering: Hur man använder en matris för spårbarhet av krav

Nyckeln till en framgångsrik implementering av ett projekt är att grundligt förstå dess resultatmål och göra konkreta ansträngningar för att uppfylla dem i test- och granskningsfaserna. Detta är dock ofta en utmaning eftersom det finns flera många-till-många-relationer inom processerna, vilket ofta leder till leveransbrister och fel.

Om du strävar efter att skapa de allra bästa produkterna räcker det inte med en checklista. Du behöver ett system som kopplar krav till tester, tester till resultat och problem till lösningar.

Ett sätt att säkerställa att du har täckt alla grunder är att jämföra funktionerna i din slutprodukt med de ursprungliga kraven. Men att gå igenom flera dokument för att hålla reda på ständigt föränderliga krav är varken enkelt eller produktivt!

Det är precis där en matris för spårbarhet av krav (RTM) kommer in och hjälper projektledare att hålla teamets processer i linje med kraven på ett centraliserat ställe. 😁

Denna omfattande guide hjälper dig att:

Förstå matriser för spårbarhet av krav

Skapa matrisen från grunden

Utnyttja bästa praxis för spårbarhetsprocessen

Vad är syftet med en spårbarhetsmatris?

Att spåra framsteg inom projekt från ett detaljerat perspektiv har alltid varit ett slitsamt arbete för projektledare, särskilt i mjukvaruteam. Även om alla spårbarhetsrelaterade att göra-listor hjälper dig att hålla koll på projektets organisationsuppgifter, är de inte särskilt användbara på lång sikt.

Så här är det: varje beslut eller förändring i en intressents perspektiv inom projektet kan skaka om saker och ting och ge upphov till nya krav. Detta påverkar direkt testteamets arbete, där medarbetarna känner sig vilsna i informationsflödet och inte vet vad de ska prioritera.

Det är här en spårbarhetsmatris ger alla intressenter enkel transparens. Den fungerar som ett samlat dokument med affärskrav i tabellform som hjälper projekt- och mjukvarutestteam att:

Planera projektuppgifter enligt aktuella krav

Delegera uppgifter för optimerad kvalitet och leveranstid

Ha en tydlig bild av statusen för alla testaktiviteter

Undvik beslut som kan störa övergripande projektmål.

En spårbarhetsmatris säkerställer att alla centrala projektuppgifter blir avklarade, vilket bidrar till att skapa en mer solid och användbar slutprodukt.

Vad är en matris för spårbarhet av krav?

En matris för spårbarhet av krav (RT) eller RTM används ofta som ett grundläggande dokument i växande mjukvaruprojekt.

När två eller flera projektbasdokument måste korreleras och deras många-till-många-relationer verifieras för fullständighet, blir resultatet en kravspårbarhetsmatris. Det är ett användbart verktyg för att kartlägga och länka ditt projekts initiala krav till de testskript eller testfall som motsvarar dem, vilket förhindrar att krav missas eller blir övergivna i processen. 🌷

Om du letar efter en enkel checklista är detta inte rätt dokument. En RTM är ett detaljerat, levande dokument som används för att hålla reda på förändrade projektförfrågningar och slutligen leverera en produkt som uppfyller, eller till och med överträffar, användarnas initiala förväntningar. Förändringsförfrågningarna kan komma från användare, specifika intressenter eller interna avdelningar som försäljningsavdelningen.

RT-matriser finns i form av diagram eller tabeller med separata rader för varje krav och tillhörande testtekniker. Beroende på vilken bransch du är verksam inom kan du ha avsnitt för:

Krav-ID

Kravbeskrivning

Motivering eller affärsbehov

Testfall-ID

Testresultat eller exekveringsstatus

Testskript

Leverans

Arbetsfördelningsstruktur eller WBS

Anteckningar

Typer av matriser för spårbarhet av krav

Spårbarhet skapar kopplingar mellan krav, processer, testfall och slutliga utdataelement. Spårningsriktningen anger hur korrelationen upprättas – om det är som svar på ett krav eller som ett erkännande av det.

Baserat på riktningen kan du förvänta dig tre huvudtyper av spårbarhetsformat i matriser:

Framåtblickande spårbarhet: Kravet dikterar en framåtblickande eller framtida åtgärd, till exempel ett test. Det ger en översikt över Kravet dikterar en framåtblickande eller framtida åtgärd, till exempel ett test. Det ger en översikt över projektets utveckling från start till slut ▶️ Bakåtspårbarhet: Med bakåtspårbarhet spårar du varje testfall tillbaka till ett krav. Detta säkerställer att varje test är utformat för att förhindra avvikelser från Med bakåtspårbarhet spårar du varje testfall tillbaka till ett krav. Detta säkerställer att varje test är utformat för att förhindra avvikelser från projektets omfattning , samt onödiga åtgärder ◀️ Dubbelriktad spårbarhet: En kombination av både framåt- och bakåtmodeller som ger den mest kompletta formen av spårbarhet. Den stöder verifieringsprocessen för att matcha testfall med krav 🔁

Hur man skapar en matris för spårbarhet av krav: 5 steg

Som nämnts ovan presenteras en matris för spårbarhet av krav i form av ett diagram eller en tabell. För många användare är Excel det självklara valet för att skapa diagrammet, men programmet erbjuder kanske inte tillräckligt stöd för att anteckna alla vändningar som ett projekt kan möta.

Många produktteam föredrar nu att använda projektledningsprogramvara för att utveckla mångsidiga spårbarhetsmatriser från grunden. Det är en snabbare metod eftersom dessa verktyg förenklar insamlings- och ordningsprocesserna och ger hela teamet realtidsöverblick över komponenterna. Tänk alltså på att åstadkomma mer än bara ett vanligt Excel-kalkylblad – vi pratar om:

Spåra mål

Skapa dokument som fångar upp kundens krav

Sammanställa uppgiftslistor

Säkerställ fullständig testtäckning

Anpassa fält

Granska allt ditt arbete noggrant

Allt detta, snyggt samlat på ett ställe – ClickUp! 🤩

Få support från början till slut när du skapar och underhåller en matris för spårbarhet av krav med hjälp av ClickUp.

ClickUp är en omfattande programvarulösning för projektledning som gör det enkelt för alla att skapa en matris för spårbarhet av krav inom verktyget. Dessutom har den praktiska funktioner för kommunikation och arbetsflödesplanering som hjälper dig genom alla projektfaser!

Utforska de fem standardstegen för att skapa en användbar matris för spårbarhet av krav nedan.

Steg 1: Sammanställ RTM-mål från olika intressenter

RTM-mål är krav som samlats in från kunder, interna team eller andra intressenter. Dessa mål kan vara allt från att lägga till nya funktioner i din produkt till att förbättra riskhanteringen.

Låt oss säga att ditt projekt handlar om att utveckla en fitnessapp med fokus på användarupplevelsen. I det här fallet lyfter kunden fram två viktiga funktioner: integrering av personliga träningsprogram baserade på användarens preferenser och integrering av realtidsfunktioner för att smidigt kunna övervaka framstegen. Projektets syfte är att tillhandahålla en omfattande fitnessplattform som uppfyller individuella behov och främjar en hälsomedveten gemenskap.

Idealiskt sett skulle projektledaren sammanställa kundens affärsbehov och sedan prata med teamet för att notera specifika önskemål för att förverkliga resultatet. Därefter skulle de dela upp varje stort mål i mindre, genomförbara steg.

Om du vill samla alla dina mål och krav på ett ställe är ClickUp Goals rätt val. Det hjälper dig att definiera RTM-mål av alla storlekar och koppla dem till specifika intressenter eller ansvariga.

När du har konfigurerat din ClickUp-arbetsyta går du till sidan Mål i vänster sidofält genom att klicka på + Nytt mål. När du har sammanställt dina mål delar du upp dem i mindre, mätbara delar genom att skapa delmål. Plattformen stöder fyra typer av delmål för matriser:

Antal: Spåra ökningar eller minskningar inom ett antalintervall Sant/Falskt: Markerar ett mål som Klar eller Inte klar Valuta: Spåra förändringar i monetära mål Uppgift: Övervakar slutförandet av en enskild uppgift, deluppgift eller en hel lista

Välj mellan olika måltyper för att mäta i valuta, procent, siffror och sant eller falskt.

Med ClickUp kan du skapa mappar och sprintar för att spåra specifika mål och till och med ställa in milstolpar för att markera viktiga testmatrisuppgifter och framstegspunkter.

Steg 2: Samla in projektartefakter och definiera uppgifter

Projektartefakter är de många dokument, såsom projektstadgan, ändringsloggen och projektplanen, som ger karaktär åt dina arbetsflödesprocesser. De utgör kärnan i din matris för spårbarhet av krav och hjälper dig att koppla testfall till relevanta artefakter.

Syftet med detta steg är att förse ditt produkt- eller mjukvarutestningsteam med alla kontextuella dokument inom räckhåll, vilket ger en bättre inblick i uppgifter, deluppgifter och produktbackloggar.

Använd ClickUp Docs för att skapa och lagra alla nödvändiga projektdokument, testfall och testresultat. Redigera dokument live med flera teammedlemmar, organisera dem i mappar eller länka dem till dina RTM-uppgifter – allt klickar bara! 🥳

ClickUp Business Requirements Document är det perfekta sättet att beskriva alla aspekter av ett affärsprojekt innan du börjar.

Behöver du spara tid på dokumentationsarbete? Använd ClickUp AI för att generera välstrukturerade projektdokument med bara några få uppmaningar! Plattformen erbjuder också flera färdiga mallar som:

När du har samlat ihop dina projektartefakter kan du använda Tasks in ClickUp för att sammanställa en lista över uppgifter och deluppgifter som är relaterade till din spårbarhetsprocess. Detta ger dig en bättre överblick över nätverket av leverabler som du kommer att spåra genom testmatrisen. Du kan sammanställa flera uppgiftslistor, var och en med ett specifikt krav, och skapa beroenden för att definiera ordningen på sammanhängande uppgifter.

Visa, lägg till eller ta bort en uppgift till eller från andra uppgiftslistor för att förbättra synligheten och samarbetet mellan teamen.

Steg 3: Skapa matrisen

Är du redo att skapa RT-matrisen? 🏗️

När du är klar med steg 2 väljer du kalkylbladet eller diagramverktyget för att skapa matrisen för spårbarhet av krav. Här är en grov översikt över stegen du ska följa:

Välj vilka kolumner som ska ingå i din RTM. Behöver du distinkta krav-ID:n, deras beskrivningar, testfallidentifierare eller mer? Plotta raderna och kolumnerna baserat på typen av matris. Vid framåtkompatibilitet representerar raderna och kolumnerna till exempel krav respektive testfalls-ID (du kan färgkoda allt för att underlätta spårbarheten). Skapa kopplingar mellan krav och relaterade parametrar inom matrisen.

Poängen är att ha ett visuellt gränssnitt med ett enda fönster för att kartlägga relationen mellan olika krav och markera uppnådda mål.

Om du är van vid att använda kalkylblad kan ClickUp Table View vara ett utmärkt verktyg för att anpassa din RT-matris i valfri skala! Lägg till så många kolumner du vill, skapa anpassade fält för information och använd dra-och-släpp-funktioner för att ändra din RTM.

Organisera, sortera och filtrera uppgifter i ClickUp 3. 0 Table View för att snabbare få insikter om allt ditt arbete.

Om du föredrar omfattande visualiseringar kan du också utforska ClickUps oändliga whiteboard för att rita kopplingar mellan krav och testfall.

För att få en extra boost kan du utnyttja ClickUps olika matrismallar för att skapa din RTM. Vår favorit är ClickUp Traceability Matrix Template. Använd den för att systematiskt kartlägga kopplingar och förbättra din förmåga att:

Fastställ relationen mellan krav och testresultat

Visualisera de förändringar som har skett under projektets utvecklingscykel.

Förstå resonemanget bakom vissa beslut

Använd denna avancerade mall för spårbarhetsmatris för att granska testfall för alla dina behov!

Steg 4: Börja använda RTM

Du bör ha matrisstrukturen och relevanta rubriker på plats i detta skede. Allt du behöver göra är att fylla i RT-matrisen! 📝

Du kan börja med att kartlägga testfall tillsammans med ditt testteam och se till att allt i backloggen hanteras.

En av de många fördelarna med ClickUp är att du inte behöver kopiera och klistra in eller flytta fram och tillbaka mellan backloggar och uppgiftschecklistor. Du kan helt enkelt flytta alla tidigare skapade listor till din RTM med alla detaljer, och de kommer att visas i valfri vy.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Du kan till exempel använda list-, tavel- eller kalendervyn för att få en översikt över alla pågående uppgifter, kategoriserade efter deras anpassade status, till exempel Godkänd, Underkänd eller På vänt. Visa beroende uppgifter och hantera kapacitetsplanering med hjälp av Gantt-diagrammet och arbetsbelastningsvyn.

Plattformen möjliggör också smidiga kommunikationskanaler mellan avdelningar genom chattfunktionen, tilldelningsbara kommentarer och verktyg för granskning av arbetsflöden, vilket säkerställer att inga krav faller mellan stolarna!

Tänk på kravspårbarhetsmatrisen som ett dokument som ständigt förändras. När saker och ting förändras, till exempel när krav tas bort eller nya testfall dyker upp, måste du justera matrisen för att alla ska hålla sig uppdaterade.

Kom ihåg: Det ursprungliga krav-ID-numret förblir detsamma även om du omorganiserar saker eller använder dem igen. ⚠️

Dashboards i ClickUp hjälper dig att granska resultaten och spåra projektets prestanda genom testmått. Använd den anpassningsbara lösningen för att:

Fördela teamets uppgifter enkelt, diskutera hinder och följ upp framstegen.

Visualisera resursallokering och identifiera effektiva och ineffektiva områden.

Utvärdera målen genom att följa upp slutförda uppgifter, spåra projekttiden och analysera arbetsflödet i ett säkert kontrollcenter.

Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0-instrumentpanelen.

Med dessa instrumentpaneler blir det enkelt att spåra hur stor andel av projekten som är slutförda. Dessutom kan du använda automatiseringar i ClickUp för att få automatiska aviseringar eller uppdatera teststatusen över hela linjen utan mycket manuellt arbete.

Fördelar med kravspårbarhetsmatris i projektledning

En matris för spårbarhet av krav är mer än bara ett tekniskt dokument. Låt oss titta på några av dess mest anmärkningsvärda fördelar:

Stöd för beslutsfattande: RTM ger dig en tydlig bild av hur olika RTM ger dig en tydlig bild av hur olika projektkrav hänger ihop. Dessutom kan du, när ett krav ändras, analysera hur det påverkar utvecklingen, vilket underlättar ett välgrundat beslutsfattande. Smidig förändringshantering : När leverablerna i projektet ändras håller RTM reda på allt så att justeringar eller uppdateringar dokumenteras väl och är tillgängliga. När leverablerna i projektet ändras håller RTM reda på allt så att justeringar eller uppdateringar dokumenteras väl och är tillgängliga. Riskhantering : Genom att koppla krav till tester hjälper RTM till att upptäcka eventuella problem eller saknade länkar i ett tidigt skede, vilket ger dig möjlighet att snabbt åtgärda dem. Genom att koppla krav till tester hjälper RTM till att upptäcka eventuella problem eller saknade länkar i ett tidigt skede, vilket ger dig möjlighet att snabbt åtgärda dem. Förbättrad regelefterlevnad: I branscher med strikta regler och föreskrifter säkerställer RTM att du följer dem. Den hjälper dig att verifiera att ditt projekt följer de fastställda kraven, så att din verksamhet uppfyller gällande regler. Genomföra rätt tester: RTM fungerar som en guide för kvalitetssäkringsteamet, visar vad som behöver testas och kopplar testerna till deras exakta krav. På så sätt kan QA-teamen effektivt genomföra de tester som verkligen är viktiga.

Bästa praxis för matris för spårbarhet av krav

Även om du har de bästa projektledningsverktygen kan du fortfarande stöta på vissa hinder och begränsningar när du skapar matrisen. Lyckligtvis kan dessa enkelt undvikas om du följer dessa RTM-bästa praxis som gör att du kan implementera metoden utan problem. 💪

Skapa en systematisk lista över behov

Alla projektkrav måste vara välskrivna och ordnade på ett logiskt och systematiskt sätt när man utarbetar en RTM. Det hjälper teamen att avgöra om testscenarier, krav och andra artefakter passar ihop på ett lämpligt sätt för att täppa till spårbarhetsluckor under testningen.

Använd unika ID:n

För att göra det enklare att koppla samman behov och testfall bör du vara extra noga med att varje krav i spårbarhetsmatrisen har sin egen unika kod. På så sätt kan teamen hantera förändringar, förbättra felupptäckten samt spåra och utvärdera relationerna mellan olika komponenter. Detta är viktigt om du vill få olika system när du försöker kombinera testhanteringsverktyg och spårbarhetsmatriser.

Sätt prioriteringar

När du prioriterar behov är du i en mer effektiv position för att fördela resurser för testning och utveckling av de viktigaste funktionerna genom att först fokusera på krav med hög prioritet. Tidigt i utvecklingsprocessen kan team minimera projektrisker, identifiera möjliga problem och producera högkvalitativa produkter.

Tips: Använd ClickUp Priorities för att lägga till färgkodade prioritetsetiketter till dina uppgifter!

Använd ClickUp för att skapa en backlog-listvy med anpassade fält som prioritet, ARR och mer.

Regelbundna RTM-uppdateringar är viktiga för att spåra projektets framsteg och hantera ändringar. Detta minskar risken för inkonsekvenser i data och brister i implementeringen.

Uppmuntra teamarbete bland medarbetarna

När det gäller kravens synlighet är det viktigt att testare, utvecklare, affärsanalytiker och utvecklare är överens. Detta främjar effektiv kommunikation och teamwork och stödjer också beslut som ger utmärkta resultat.

ClickUps universella sökfunktion säkerställer att dina projektartefakter och spårbarhetsmatriser är tillgängliga för intressenter med ett enda klick. Du kan justera behörighetsinställningarna för enskilda dokument om du behöver hålla vissa filer privata.

Skapa, redigera och organisera anpassade fält i ClickUp och förenkla din söklogistik.

Vinn stort: Hantera din kravspårbarhetsmatris med ClickUp

39 % av alla projekt misslyckas på grund av bristande planering och resursuppföljning, och du vill säkert inte att ditt projekt ska ingå i denna statistik. Oroa dig inte, det kommer det inte att göra!

Vi lovade en stor vinst med ClickUp, och det är precis vad du får! 🏆

Olika vyer, anpassade fält, över 1 000 integrationer, spårningsfunktioner och mycket mer – du får alla användbara funktioner gratis! Registrera dig för att skapa din RTM-matris idag!