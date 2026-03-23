As 10 melhores ferramentas de IA para anotações em reuniões em 2026

Não faz muito tempo, conduzir uma reunião exigia uma grande capacidade de multitarefa. Entre acompanhar a pauta da reunião, conduzir a conversa e fazer anotações manuais do zero, era inevitável que algo acabasse ficando de fora. Felizmente, com o surgimento das ferramentas de IA para anotações de reuniões, esses dias acabaram.

Os softwares de inteligência artificial (IA) mudaram a forma como trabalhamos. A IA para reuniões facilita o registro da conversa e, em seguida, seu processamento e organização. Isso deixa você mais livre para se concentrar no que está acontecendo, sabendo que poderá revisar as anotações da reunião geradas pela IA quando tiver tempo para tomar decisões e extrair dados para o relatório de status do seu projeto.

Então, com todas as ferramentas de IA para anotações disponíveis no mercado, qual seria a melhor para a sua empresa? Junte-se a nós enquanto analisamos os principais recursos e funcionalidades a serem considerados e apresentamos as melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões disponíveis neste ano. ✨

Aqui está um breve resumo para você começar:

ClickUp (Ideal para gerenciamento unificado de projetos e insights de IA acionáveis) Tamanho da equipe: empresas de todos os tamanhos Resumos de reuniões com tecnologia de IA, criação automatizada de tarefas a partir de anotações, Docs colaborativos em tempo real e o ClickUp Brain para recuperação instantânea de dados. Gratuito para sempre; planos pagos disponíveis Otter.ai (Ideal para transcrição em tempo real e identificação de quem está falando) Tamanho da equipe: Equipes pequenas e indivíduos Transcrições ao vivo, captura automática de slides, atualizações de resumos em tempo real e identificação avançada de palestrantes para registros claros das reuniões. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês por usuário Laxis (Ideal para insights de vendas e pesquisa de mercado) Tamanho da equipe: equipes de vendas e de produtos Captura de citações textuais, e-mails de acompanhamento gerados automaticamente, categorização de tópicos e extração de requisitos do cliente com base em IA. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15,99/mês Doodle (Ideal para agendamento em grupo e coordenação de disponibilidade) Tamanho da equipe: equipes distribuídas e agências Lembretes automatizados de reuniões, sincronização de fusos horários, agendamento por enquete e integração com todas as principais plataformas de videoconferência. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14,95/mês por usuário Fireflies.ai (Ideal para suporte multilíngue e colaboração global) Tamanho da equipe: equipes internacionais e híbridas Suporte para mais de 40 idiomas, pesquisa inteligente por palavras-chave, análise de sentimentos da reunião e criação de trechos de áudio para compartilhar momentos importantes. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês por usuário Anotações do Dubber (Ideal para integração de redes móveis e voz global) Tamanho da equipe: Vendas e operações de campo Gravação automatizada de chamadas em mais de 170 redes móveis, criação instantânea de tarefas e sincronização perfeita com os calendários do Google e do Outlook. Preços personalizados Timz. Flowers (Ideal para colaboração por vídeo assíncrona) Tamanho da equipe: equipes distribuídas e remotas Fluxogramas de feedback baseados em flores, resumos de reuniões em vídeo, transcrições com registro de data e hora e ferramentas de contribuição assíncrona. Preços personalizados Sembly IA (Ideal para participar de reuniões sem precisar usar as mãos) Tamanho da equipe: Executivos e gerentes ocupados Participação por procuração em reuniões perdidas, resumos multilíngues automatizados, identificação de tarefas e análise de sentimentos. A partir de US$ 17/mês por usuário Fathom (Ideal para sincronização com CRM e compartilhamento de destaques) Tamanho da equipe: equipes de atendimento ao cliente e de sucesso Resumos instantâneos pós-reunião, entrada automatizada de dados no CRM, listas de reprodução com destaques e gravação ilimitada gratuita para pessoas físicas. Gratuito; a edição para equipes custa a partir de US$ 19/mês por usuário Superpowered (Ideal para transcrições sem bots e com foco na privacidade) Tamanho da equipe: Profissionais preocupados com a privacidade Transcrição de áudio de dispositivos sem uso de bots, armazenamento temporário por sete dias, integração com calendário e detecção do tom emocional. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 36/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 10 melhores aplicativos de IA para anotações em reuniões

Vamos ver o que a tecnologia de IA pode fazer para tornar suas reuniões mais produtivas em todos os níveis. Compilamos uma lista das melhores ferramentas de IA para reuniões e anotações, desde aplicativos brilhantes para anotações até aplicativos de transcrição e muito mais.

Comece a fazer anotações com o ClickUp Resuma notas de reunião, pesquise informações específicas e automatize tarefas manuais com IA!

O ClickUp é uma das melhores ferramentas de IA para startups e pequenas empresas disponíveis atualmente. É o aplicativo completo para o trabalho que combina seus projetos, conhecimento e chat em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Ele ajuda você a gerenciar todos os aspectos do seu negócio — otimizando fluxos de trabalho, aumentando a produtividade e facilitando a colaboração. E como é totalmente personalizável, você pode adaptá-lo para atender às suas necessidades específicas.

O AI Meeting Notetaker do ClickUp oferece uma variedade de recursos para melhorar a eficiência do processo e estimular a criatividade. Esse recurso gera automaticamente documentos privados que incluem o nome da reunião, data, participantes, gravação de áudio, resumo, pontos-chave, próximas etapas, tópicos e uma transcrição completa.

Ele também se integra perfeitamente ao Zoom, Teams e Google Meet e captura notas no idioma do organizador da reunião. Após a reunião, você pode acessar facilmente as notas pelo seu Calendário ou pelo Docs Hub. Pronto para criar itens de ação? Peça ao ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, para criar tarefas a partir das notas ou compartilhar um resumo no ClickUp Chat para que sua equipe tenha acesso a todos os pontos principais!

Além de resumir suas anotações de reunião, o Brain torna todas as reuniões mais produtivas ao:

Extraia decisões, prazos e responsáveis automaticamente, para que você saia com um plano claro dos próximos passos

Gere e-mails de acompanhamento e resumos em segundos, para que todos fiquem a par da situação imediatamente

Obtenha respostas rapidamente a partir de suas transcrições , não importa há quanto tempo elas foram feitas, para que você não precise ler páginas e páginas de anotações de reuniões

Vincule as ideias da reunião a projetos e documentos para ter o contexto completo, tudo em um só lugar

Torne todas as transcrições de reuniões pesquisáveis com o ClickUp Brain

Quer economizar mais tempo? Use um dos nossos modelos de pauta de reunião para definir expectativas claras e alinhar todos. Crie engajamento imediato usando os prompts do ChatGPT do ClickUp para reuniões de equipe, a fim de dar início ao processo de brainstorming e gerar pontos de discussão.

Resuma instantaneamente longas sequências de comentários com um clique usando o ClickUp AI

Se você é do tipo que gosta de fazer suas próprias anotações, use nosso modelo de estilo de notas de reunião ou crie um documento simples no ClickUp Docs para registrar os momentos-chave e os pontos principais. Você também pode fazer anotações rápidas ou listas de verificação no Bloco de Notas do ClickUp. Tanto o Bloco de Notas quanto o Docs vêm com o ClickUp Brain integrado, para que você possa escrever notas de forma mais rápida, concisa e criativa.

Precisa registrar ideias fora de uma reunião? O Talk to Text no ClickUp Brain MAX, seu assistente de IA para desktop, permite que você dite notas sem usar as mãos — seja enquanto caminha entre chamadas ou faz um brainstorming no corredor — e as tenha convertidas instantaneamente em tarefas executáveis dentro do ClickUp.

Registre ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Essa abordagem completa significa que suas anotações de reunião, memos de voz pontuais e resumos gerados por IA ficam todos no mesmo espaço de trabalho, prontos para serem compartilhados com sua equipe.

Os melhores recursos do ClickUp

Registre notas de reunião e gere itens de ação automaticamente com o anotador de IA

Armazene todos os seus documentos de reunião em um único local para facilitar o acesso e a pesquisa

Edite notas de reunião em tempo real com sua equipe, melhorando significativamente a colaboração

Traduza seus documentos de reunião do inglês para o espanhol, francês ou japonês, entre outros idiomas

Veja todas as suas tarefas, fluxos de trabalho e projetos da maneira que for melhor para você por meio das Visualizações Personalizadas do ClickUp

Acesse o ClickUp por meio de um navegador da web, um aplicativo para desktop, um aplicativo móvel para iOS ou Android ou uma extensão do Chrome

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot e Salesforce, para ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não oferece todas as visualizações que a versão para desktop oferece

Embora a interface do usuário seja altamente intuitiva, como há tantos recursos, pode levar algum tempo para se acostumar com todos eles

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

👀 Você sabia? Em vez de “anotações que você pode usar mais tarde”, os Super Agentes do ClickUp transformam reuniões em fluxos de trabalho imediatos e acionáveis. Principais casos de uso do ClickUp Super Agents no gerenciamento de reuniões: Gerentes de projeto realizando revisões de sprint ou reuniões stand-up: os Super Agents podem identificar obstáculos e, instantaneamente, designar responsáveis, atualizar tarefas e manter o progresso sem a necessidade de acompanhamentos manuais Deixe que o Super Agente do Meetings Manager cuide do agendamento, da criação da pauta, da captura de notas em tempo real, da extração de itens de ação e do acompanhamento de follow-up para todas as reuniões realizadas pela sua equipe Equipes de marketing colaborando em brainstorms de campanha : os Super Agents capturam ideias de conteúdo, transformam-nas em tarefas, adicionam descrições e subtarefas, marcam designers ou redatores e vinculam as tarefas aos briefings instantaneamente

Equipes de produto realizando discussões sobre o roteiro : o feedback e as anotações técnicas são estruturados em épicos e subtarefas, prontos para serem executados logo após a chamada

Líderes de vendas que gerenciam revisões do pipeline : insights sobre negócios, objeções e próximos passos são capturados e inseridos nos fluxos de trabalho, para que os representantes saibam exatamente o que fazer a seguir

Equipes remotas ou híbridas: os Super Agentes geram resumos claros e tomam medidas com base neles, para que ninguém fique apenas lendo atualizações; eles fazem o trabalho avançar

Curioso para saber como o Super Agents realmente funciona no seu ambiente de trabalho? Você pode ver como o Super Agents conduz suas reuniões e acompanha os acompanhamentos para você!

2. Otter.ai

O Otter.ai é um assistente de reuniões com IA e uma ferramenta de transcrição capaz de converter conversas de voz de videoconferências ou arquivos de áudio em texto. Ele consegue identificar quem está falando, marcar o texto com o nome do locutor e capturar os slides compartilhados.

O recurso de chat ao vivo permite que sua equipe converse ou faça perguntas durante a reunião, e qualquer pessoa pode adicionar comentários à transcrição ao vivo ou destacar um ponto-chave. E caso você se distraia ou chegue atrasado, ele cria um resumo ao vivo em tempo real a partir das anotações de IA, para que você sempre possa acompanhar o que perdeu.

Principais recursos do Otter.ai

O Otter.ai consegue identificar palavras-chave e frases para que você possa procurá-las em uma transcrição longa

Se você conectá-las ao seu calendário do Microsoft ou do Google, elas registrarão automaticamente suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams

Cada pacote sucessivo permite que você transcreva mais minutos por mês e por conversa e envie mais arquivos

O Otter.ai está disponível na web e em plataformas móveis, então pode ser usado enquanto você estiver em trânsito ?

Limitações do Otter.ai

Às vezes, a IA fica confusa quando há vários participantes falando

Elas funcionam exclusivamente para transcrever reuniões e não permitem que você faça suas próprias anotações no aplicativo

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Business: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

📊 O que faz o seu negócio decolar ou fracassar? Clareza! Hora da verdade? As equipes não têm dificuldade com as reuniões. Elas têm dificuldade com o que vem depois. As anotações ficam em uma ferramenta. As ações a serem realizadas, em outra. As decisões ficam perdidas no chat. Quando você faz o acompanhamento, o contexto já se perdeu e o trabalho fica mais lento. A solução não é tomar notas de maneira mais eficiente. É um sistema em que notas, decisões e execução permanecem interligadas. Com o ClickUp Small Business Suite , suas reuniões não ficam isoladas: As anotações de reuniões com IA são capturadas e estruturadas automaticamente

As decisões se transformam em tarefas com responsáveis e prazos

As conversas permanecem vinculadas ao trabalho em si

Os acompanhamentos ocorrem sem coordenação manual Em vez de escrever notas e depois decidir o que fazer, os resultados da sua reunião já estão orientando a execução. Conte-me mais O ClickUp reúne mais de 20 aplicativos em uma única plataforma de IA integrada, para que você tenha tudo o que precisa com apenas uma ferramenta O resultado é um modelo operacional mais enxuto, no qual um único sistema absorve o trabalho que antes exigia várias ferramentas e camadas de coordenação. 🚀

3. Laxis

via Laxis

O Laxis foi projetado para apoiar equipes de vendas, marketing de conteúdo e pesquisa de produtos e de mercado — bem como qualquer outra pessoa que converse com clientes ou clientes em potencial. Ele toma notas durante reuniões virtuais e captura as palavras de cada participante literalmente, para que você possa manter o foco na conversa.

Posteriormente, essa ferramenta de IA para anotações de reuniões gera resumos automaticamente, extraindo insights e identificando as necessidades do cliente. Ela destaca quaisquer itens de ação ou próximos passos necessários e também pode enviar automaticamente um e-mail de acompanhamento para fechar o ciclo. ?

Os melhores recursos do Laxis

Isso ajuda você a organizar e categorizar os tópicos nas anotações da reunião

As transcrições são rápidas e fáceis de baixar e compartilhar

Você pode fazer perguntas ao Laxis com base em conversas anteriores

Ele se integra ao Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Cisco Webex

Limitações do Laxis

Embora você possa transcrever até 300 minutos por mês no plano gratuito, o redator de IA — que gera conteúdo de acompanhamento — só está disponível a partir do plano Premium

Ainda não há integração com CRM, embora isso esteja planejado

Preços do Laxis

Básico: Gratuito

Premium: US$ 15,99/mês

Business: US$ 29,99/mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre a Laxis

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (16 avaliações)

4. Doodle

via Doodle

Antes de criar notas de reunião, você precisa primeiro coordenar as agendas dos participantes para que todos possam comparecer à reunião. É aí que o Doodle entra. Você pode agendar reuniões individuais e de equipe de forma rápida e fácil.

Defina sua disponibilidade e compartilhe-a enviando um link aos convidados escolhidos. Eles poderão então escolher o horário que lhes for mais conveniente, o que bloqueará esse horário na sua agenda, para que você nunca mais marque dois compromissos ao mesmo tempo. E quando houver vários convidados, você poderá encontrar facilmente o horário mais adequado para todos.

Além disso, o Doodle se integra a plataformas de reuniões como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. ?️

Principais recursos do Doodle

O sistema envia lembretes para reuniões agendadas, para que você não precise lidar com faltas

A personalização da marca permite que você alinhe o sistema com a identidade visual da sua empresa

Você também pode usar o Doodle para coletar dados por meio de uma pesquisa ou enquete

O Doodle também funciona em dispositivos móveis, então você pode agendar reuniões enquanto estiver fora de casa

Limitações do Doodle

Alguns usuários acham que agendar vários eventos para grandes grupos de pessoas consome mais tempo do que o necessário

Pode ser complicado usar essas ferramentas ao trabalhar com participantes em diferentes fusos horários

Preços do Doodle

Gratuito: $0

Pro: US$ 14,95/mês por usuário

Team: US$ 19,95/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários do Doodle

G2: 3,7/5 (13 avaliações)

Capterra: Ainda sem avaliações

👉🏽 Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica detalhadamente como usar a IA para reduzir a complexidade dos seus fluxos de trabalho.

5. Fireflies.ai

O Fireflies.ai pode realizar transcrição em tempo real durante uma chamada de áudio ou vídeo ou transcrever a partir de uma gravação da reunião. Em seguida, ele pode resumir os pontos-chave, as decisões e as ações a serem tomadas que surgiram na reunião. ✍️

Se você quiser ouvir novamente qualquer parte da reunião, pode pesquisar por palavras-chave e, em seguida, reproduzir o áudio em velocidade normal ou até o dobro disso. As ferramentas de colaboração permitem que sua equipe comente, marque ou reaja à conversa, ou extraia trechos para criar frases de efeito.

O plano Gratuito oferece até 800 minutos de armazenamento e o plano Pro, até 8.000, enquanto os planos Business e Enterprise oferecem espaço ilimitado.

Principais recursos do Fireflies.ai

O Fireflies.ai funciona em mais de 40 idiomas, lidando com diferentes sotaques e dialetos

Elas podem detectar e identificar as vozes dos diferentes participantes

Ele se integra a várias plataformas de reunião, incluindo Microsoft Teams, Zoom, Skype e Google Meet

Você pode compartilhar notas de reunião em outras plataformas, como Asana, Slack ou Notion

Limitações do Fireflies.ai

Se a gravação de áudio não for de boa qualidade, isso pode afetar a precisão da transcrição

As integrações com CRM, Zapier e Slack estão disponíveis apenas a partir do plano Pro

Preços do Fireflies.ai

Gratuito: Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Business: US$ 29/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (5 avaliações)

6. Notes by Dubber

via Notes by Dubber

Anteriormente conhecido como Notiv, o Notes by Dubber afirma ajudar você a “reunir-se de forma mais inteligente, não mais difícil”. Ele sincroniza com o seu Outlook ou Google Agenda, participando e gravando automaticamente suas chamadas agendadas. Uma vez na reunião, ele cria uma transcrição e, em seguida, gera um resumo que você pode compartilhar.

A ferramenta de IA também extrai itens de ação para acompanhamento e cria automaticamente tarefas para cada participante. Integrações com aplicativos como o Asana e o Slack ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho e facilitam o acompanhamento das tarefas atribuídas. ✅

Principais recursos do Notes by Dubber

Você também pode enviar e transcrever um arquivo de áudio ou vídeo gravado

Esta ferramenta de IA para anotações de reuniões é escalável e se alinha aos canais de vendas habituais

Está disponível em todo o mundo em mais de 170 redes móveis, bem como em provedores de vídeo, voz e chat

Você pode compartilhar gravações, transcrições ou anotações por meio do seu CRM ou de outra ferramenta de colaboração

Limitações do Notes by Dubber

Essa ferramenta de IA só oferece suporte ao inglês, portanto, não é adequada se você quiser realizar uma reunião em outro idioma

Alguns usuários acham a interface um pouco confusa de navegar

Preços do Notes by Dubber

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 avaliação)

Capterra: Ainda sem avaliações

7. Timz. Flores

O Timz. Flowers é uma plataforma híbrida de conferências projetada para equipes distribuídas, combinando videochamadas com colaboração assíncrona.

Elas podem gravar reuniões ao vivo e, em seguida, gerar um resumo em texto ou vídeo e atas de reunião fáceis de compartilhar com quem não pôde comparecer. Para reuniões assíncronas, os participantes podem contribuir com mensagens de vídeo gravadas. ?‍♀️

O sistema envia automaticamente um resumo por e-mail após cada reunião. E se você quiser consultar uma seção específica, o chatbot de IA ajuda a encontrá-la rapidamente.

Timz. Os melhores recursos do Flowers

O fluxograma em forma de flor oferece uma visualização útil de todos os comentários e perguntas

Mesmo que uma reunião seja realizada de forma assíncrona, o sistema cria a sensação de uma conversa ao vivo

Elas oferecem transcrições com marcas de tempo para que você sempre saiba em que ponto da reunião está

Embora exista uma opção gratuita, os pacotes Pro e Business oferecem mais horas de gravação, e seus dados ficam armazenados por mais tempo

Limitações do Timz. Flowers

Alguns usuários acham que a configuração inicial é um pouco demorada

Ainda nem todos os navegadores são compatíveis, então talvez você precise usar um navegador que não seja sua primeira escolha

Timz. Preços de flores

Preços personalizados

Timz. Avaliações e comentários sobre flores

G2: 4,5/5 (13 avaliações)

Capterra: Ainda sem avaliações

🎥 Também reunimos o melhor de tudo neste vídeo rápido:

8. Sembly AI

via Sembly AI

Como ferramenta de IA para anotações de reuniões, o Sembly AI grava as reuniões e as transcreve. Em seguida, ele cria resumos e atas da reunião, destacando os principais pontos da discussão. E se você não puder participar de uma reunião, pode enviar o Sembly em seu lugar e revisar as anotações mais tarde. ?‍?

As tarefas são automaticamente identificadas e descritas e, em seguida, atribuídas a um membro da equipe. Integrações com ferramentas como o Slack e o Trello permitem que você envie tarefas, juntamente com quaisquer anotações, diretamente para esses espaços de trabalho.

Principais recursos do Sembly AI

As anotações de reuniões são salvas no sistema, e você sempre pode voltar a elas para pesquisar palavras-chave ou participantes

A Sembly AI funciona em mais de 35 idiomas

Está disponível para aplicativos Android e iOS, bem como na web

Limitações da IA do Sembly

Às vezes, não consegue entrar ou gravar uma reunião

O sentimento da reunião nem sempre reflete a reunião como um todo, concentrando-se apenas em parte dela

Preços da Sembly AI

Básico: US$ 17/mês por usuário

Profissional: US$ 29/mês por usuário

Team: US$ 39/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Sembly AI

G2: 4,3/5 (11 avaliações)

Capterra: Ainda sem avaliações

9. Fathom

via Fathom

O Fathom é uma ferramenta de IA para anotações de reuniões que grava, transcreve e resume as reuniões. Tanto a gravação quanto a transcrição ficam disponíveis instantaneamente assim que você encerra a reunião. Depois, basta copiar e colar os resumos e as ações pendentes no Gmail, no Google Docs ou em uma ferramenta de gerenciamento de tarefas.

As anotações das chamadas são sincronizadas automaticamente com seu CRM, para que você sempre tenha um registro de suas interações com qualquer pessoa em seu banco de dados. Você também pode transformar os destaques da sua reunião em uma lista de reprodução e compartilhá-la com outras partes interessadas.

Principais recursos do Fathom

Funciona com o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Meetings

Quando você destaca uma parte da chamada, o Fathom faz um resumo para você

O sistema suporta sete idiomas, incluindo inglês, espanhol e francês

A edição Team, que é paga, possui recursos extras e foi projetada para ser implementada em toda a organização

Compreenda as limitações

Alguns usuários acham que a interface é um pouco escura e gostariam de ter uma opção mais clara para escolher

Embora funcione bem para reuniões agendadas, atualmente não oferece suporte a algumas reuniões improvisadas, especificamente no Microsoft Teams

Preços do Fathom

Gratuito

Edição para Equipes: US$ 19/mês por usuário

Avaliações e comentários do Fathom

G2: 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (8 avaliações)

10. Superpowered

via Superpowered

O Superpowered transcreve sua reunião, mas sem gravá-la ou usar bots — ele funciona diretamente a partir do áudio do seu dispositivo. Essas transcrições ficam armazenadas por sete dias para que você tenha tempo de criar anotações antes de serem excluídas.

Esta ferramenta de IA para anotações de reuniões resume automaticamente a conversa e identifica as ações necessárias para você.

Isso também ajuda você a manter o controle da sua agenda. Lembretes de reuniões futuras são exibidos na barra de menus, e você pode acessar diretamente a reunião a partir daí. ?️

Os melhores recursos superpotentes

Funciona com todas as plataformas de reunião

O Superpowered identifica e documenta até mesmo as emoções durante a reunião

A equipe de desenvolvimento é muito aberta e receptiva a comentários e sugestões

Limitações superpoderosas

A versão gratuita só se integra com e-mail e Slack; portanto, se você quiser usá-la com o Google Drive ou o Salesforce, por exemplo, terá que escolher um plano pago

Ainda não há suporte para dispositivos móveis e Linux

Preços supercompetitivos

Gratuito

Básico: US$ 36/mês

Pro: US$ 108/mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários superpotentes

G2: N/A

Capterra: N/A

Um assistente de reuniões com IA aumenta a produtividade, melhora a precisão e contribui para a transparência do projeto. Ele também facilita o compartilhamento das anotações da reunião. As ferramentas de IA também economizam seu tempo, para que você possa atingir seus objetivos com mais facilidade dentro dos limites das restrições do projeto.

Um bom anotador de IA será capaz de realizar uma combinação dessas tarefas para você:

Integre-as a plataformas de videoconferência como o Teams ou o Zoom

Grave a reunião e salve a gravação

Ofereça uma transcrição em tempo real para que todos os participantes da reunião possam acompanhar facilmente os procedimentos

Facilite a tomada de notas colaborativa entre vários membros da equipe

Use recursos avançados de IA para resumir os pontos-chave, facilitando a identificação das principais conclusões

Ajude a criar atas de reunião a partir das anotações da reunião

Identifique itens de ação e automatize a delegação de tarefas a partir das anotações de reuniões online

Ofereça uma excelente experiência ao usuário que otimize seu fluxo de trabalho

Ofereça segurança de dados para que suas conversas confidenciais fiquem protegidas

A IA para reuniões pode ajudar em todos os aspectos de suas interações com sua equipe, clientes ou clientes em potencial. As melhores ferramentas de IA para reuniões podem simplificar o agendamento, gravar e transcrever notas de reunião ou fornecer modelos com ferramentas de redação baseadas em IA para ajudá-lo a fazer suas próprias anotações.

As ferramentas de IA também podem ajudar a resumir todas essas anotações de reunião, destacando as partes mais importantes da conversa e identificando tarefas e próximos passos. Elas podem até mesmo se integrar a ferramentas de gerenciamento de tarefas, economizando mais tempo e otimizando seu fluxo de trabalho em todas as etapas.

Por falar em otimizar seu fluxo de trabalho, o ClickUp é perfeito para isso — não só quando você está conduzindo uma reunião, mas também quando está administrando sua empresa ou gerenciando uma equipe. Com modelos e ferramentas de gerenciamento de projetos que abrangem todos os aspectos do seu negócio e integrações que economizam tempo e esforço, é um balcão único para todas as suas necessidades empresariais.

Comece a usar o ClickUp para otimizar seus negócios hoje mesmo!