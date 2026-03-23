As 10 melhores ferramentas de IA para anotações em reuniões em 2026

Não faz muito tempo, conduzir uma reunião exigia uma grande capacidade de multitarefa. Entre acompanhar a pauta da reunião, conduzir a conversa e fazer anotações manuais do zero, era inevitável que algo acabasse ficando de fora. Felizmente, com o surgimento das ferramentas de IA para anotações de reuniões, esses dias acabaram.
Os softwares de inteligência artificial (IA) mudaram a forma como trabalhamos. A IA para reuniões facilita o registro da conversa e, em seguida, seu processamento e organização. Isso deixa você mais livre para se concentrar no que está acontecendo, sabendo que poderá revisar as anotações da reunião geradas pela IA quando tiver tempo para tomar decisões e extrair dados para o relatório de status do seu projeto.
Então, com todas as ferramentas de IA para anotações disponíveis no mercado, qual seria a melhor para a sua empresa? Junte-se a nós enquanto analisamos os principais recursos e funcionalidades a serem considerados e apresentamos as melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões disponíveis neste ano. ✨
As melhores ferramentas de IA para anotações em reuniões em resumo
Aqui está um breve resumo para você começar:
|ClickUp
|(Ideal para gerenciamento unificado de projetos e insights de IA acionáveis) Tamanho da equipe: empresas de todos os tamanhos
|Resumos de reuniões com tecnologia de IA, criação automatizada de tarefas a partir de anotações, Docs colaborativos em tempo real e o ClickUp Brain para recuperação instantânea de dados.
|Gratuito para sempre; planos pagos disponíveis
|Otter.ai
|(Ideal para transcrição em tempo real e identificação de quem está falando) Tamanho da equipe: Equipes pequenas e indivíduos
|Transcrições ao vivo, captura automática de slides, atualizações de resumos em tempo real e identificação avançada de palestrantes para registros claros das reuniões.
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês por usuário
|Laxis
|(Ideal para insights de vendas e pesquisa de mercado) Tamanho da equipe: equipes de vendas e de produtos
|Captura de citações textuais, e-mails de acompanhamento gerados automaticamente, categorização de tópicos e extração de requisitos do cliente com base em IA.
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15,99/mês
|Doodle
|(Ideal para agendamento em grupo e coordenação de disponibilidade) Tamanho da equipe: equipes distribuídas e agências
|Lembretes automatizados de reuniões, sincronização de fusos horários, agendamento por enquete e integração com todas as principais plataformas de videoconferência.
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14,95/mês por usuário
|Fireflies.ai
|(Ideal para suporte multilíngue e colaboração global) Tamanho da equipe: equipes internacionais e híbridas
|Suporte para mais de 40 idiomas, pesquisa inteligente por palavras-chave, análise de sentimentos da reunião e criação de trechos de áudio para compartilhar momentos importantes.
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês por usuário
|Anotações do Dubber
|(Ideal para integração de redes móveis e voz global) Tamanho da equipe: Vendas e operações de campo
|Gravação automatizada de chamadas em mais de 170 redes móveis, criação instantânea de tarefas e sincronização perfeita com os calendários do Google e do Outlook.
|Preços personalizados
|Timz. Flowers
|(Ideal para colaboração por vídeo assíncrona) Tamanho da equipe: equipes distribuídas e remotas
|Fluxogramas de feedback baseados em flores, resumos de reuniões em vídeo, transcrições com registro de data e hora e ferramentas de contribuição assíncrona.
|Preços personalizados
|Sembly IA
|(Ideal para participar de reuniões sem precisar usar as mãos) Tamanho da equipe: Executivos e gerentes ocupados
|Participação por procuração em reuniões perdidas, resumos multilíngues automatizados, identificação de tarefas e análise de sentimentos.
|A partir de US$ 17/mês por usuário
|Fathom
|(Ideal para sincronização com CRM e compartilhamento de destaques) Tamanho da equipe: equipes de atendimento ao cliente e de sucesso
|Resumos instantâneos pós-reunião, entrada automatizada de dados no CRM, listas de reprodução com destaques e gravação ilimitada gratuita para pessoas físicas.
|Gratuito; a edição para equipes custa a partir de US$ 19/mês por usuário
|Superpowered
|(Ideal para transcrições sem bots e com foco na privacidade) Tamanho da equipe: Profissionais preocupados com a privacidade
|Transcrição de áudio de dispositivos sem uso de bots, armazenamento temporário por sete dias, integração com calendário e detecção do tom emocional.
|Gratuito; planos pagos a partir de US$ 36/mês
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
Os 10 melhores aplicativos de IA para anotações em reuniões
Vamos ver o que a tecnologia de IA pode fazer para tornar suas reuniões mais produtivas em todos os níveis. Compilamos uma lista das melhores ferramentas de IA para reuniões e anotações, desde aplicativos brilhantes para anotações até aplicativos de transcrição e muito mais.
1. ClickUp
O ClickUp é uma das melhores ferramentas de IA para startups e pequenas empresas disponíveis atualmente. É o aplicativo completo para o trabalho que combina seus projetos, conhecimento e chat em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Ele ajuda você a gerenciar todos os aspectos do seu negócio — otimizando fluxos de trabalho, aumentando a produtividade e facilitando a colaboração. E como é totalmente personalizável, você pode adaptá-lo para atender às suas necessidades específicas.
O AI Meeting Notetaker do ClickUp oferece uma variedade de recursos para melhorar a eficiência do processo e estimular a criatividade. Esse recurso gera automaticamente documentos privados que incluem o nome da reunião, data, participantes, gravação de áudio, resumo, pontos-chave, próximas etapas, tópicos e uma transcrição completa.
Ele também se integra perfeitamente ao Zoom, Teams e Google Meet e captura notas no idioma do organizador da reunião. Após a reunião, você pode acessar facilmente as notas pelo seu Calendário ou pelo Docs Hub. Pronto para criar itens de ação? Peça ao ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp, para criar tarefas a partir das notas ou compartilhar um resumo no ClickUp Chat para que sua equipe tenha acesso a todos os pontos principais!
Além de resumir suas anotações de reunião, o Brain torna todas as reuniões mais produtivas ao:
- Extraia decisões, prazos e responsáveis automaticamente, para que você saia com um plano claro dos próximos passos
- Gere e-mails de acompanhamento e resumos em segundos, para que todos fiquem a par da situação imediatamente
- Obtenha respostas rapidamente a partir de suas transcrições, não importa há quanto tempo elas foram feitas, para que você não precise ler páginas e páginas de anotações de reuniões
- Vincule as ideias da reunião a projetos e documentos para ter o contexto completo, tudo em um só lugar
Quer economizar mais tempo? Use um dos nossos modelos de pauta de reunião para definir expectativas claras e alinhar todos. Crie engajamento imediato usando os prompts do ChatGPT do ClickUp para reuniões de equipe, a fim de dar início ao processo de brainstorming e gerar pontos de discussão.
Se você é do tipo que gosta de fazer suas próprias anotações, use nosso modelo de estilo de notas de reunião ou crie um documento simples no ClickUp Docs para registrar os momentos-chave e os pontos principais. Você também pode fazer anotações rápidas ou listas de verificação no Bloco de Notas do ClickUp. Tanto o Bloco de Notas quanto o Docs vêm com o ClickUp Brain integrado, para que você possa escrever notas de forma mais rápida, concisa e criativa.
Precisa registrar ideias fora de uma reunião? O Talk to Text no ClickUp Brain MAX, seu assistente de IA para desktop, permite que você dite notas sem usar as mãos — seja enquanto caminha entre chamadas ou faz um brainstorming no corredor — e as tenha convertidas instantaneamente em tarefas executáveis dentro do ClickUp.
Essa abordagem completa significa que suas anotações de reunião, memos de voz pontuais e resumos gerados por IA ficam todos no mesmo espaço de trabalho, prontos para serem compartilhados com sua equipe.
Os melhores recursos do ClickUp
- Registre notas de reunião e gere itens de ação automaticamente com o anotador de IA
- Armazene todos os seus documentos de reunião em um único local para facilitar o acesso e a pesquisa
- Edite notas de reunião em tempo real com sua equipe, melhorando significativamente a colaboração
- Traduza seus documentos de reunião do inglês para o espanhol, francês ou japonês, entre outros idiomas
- Veja todas as suas tarefas, fluxos de trabalho e projetos da maneira que for melhor para você por meio das Visualizações Personalizadas do ClickUp
- Acesse o ClickUp por meio de um navegador da web, um aplicativo para desktop, um aplicativo móvel para iOS ou Android ou uma extensão do Chrome
- Integre-se a mais de 1.000 aplicativos de trabalho, incluindo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot e Salesforce, para ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho
Limitações do ClickUp
- O aplicativo móvel ainda não oferece todas as visualizações que a versão para desktop oferece
- Embora a interface do usuário seja altamente intuitiva, como há tantos recursos, pode levar algum tempo para se acostumar com todos eles
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)
👀 Você sabia? Em vez de “anotações que você pode usar mais tarde”, os Super Agentes do ClickUp transformam reuniões em fluxos de trabalho imediatos e acionáveis.
Principais casos de uso do ClickUp Super Agents no gerenciamento de reuniões:
- Gerentes de projeto realizando revisões de sprint ou reuniões stand-up: os Super Agents podem identificar obstáculos e, instantaneamente, designar responsáveis, atualizar tarefas e manter o progresso sem a necessidade de acompanhamentos manuais
- Equipes de marketing colaborando em brainstorms de campanha: os Super Agents capturam ideias de conteúdo, transformam-nas em tarefas, adicionam descrições e subtarefas, marcam designers ou redatores e vinculam as tarefas aos briefings instantaneamente
- Equipes de produto realizando discussões sobre o roteiro: o feedback e as anotações técnicas são estruturados em épicos e subtarefas, prontos para serem executados logo após a chamada
- Líderes de vendas que gerenciam revisões do pipeline: insights sobre negócios, objeções e próximos passos são capturados e inseridos nos fluxos de trabalho, para que os representantes saibam exatamente o que fazer a seguir
- Equipes remotas ou híbridas: os Super Agentes geram resumos claros e tomam medidas com base neles, para que ninguém fique apenas lendo atualizações; eles fazem o trabalho avançar
Curioso para saber como o Super Agents realmente funciona no seu ambiente de trabalho? Você pode ver como o Super Agents conduz suas reuniões e acompanha os acompanhamentos para você!
2. Otter.ai
O Otter.ai é um assistente de reuniões com IA e uma ferramenta de transcrição capaz de converter conversas de voz de videoconferências ou arquivos de áudio em texto. Ele consegue identificar quem está falando, marcar o texto com o nome do locutor e capturar os slides compartilhados.
O recurso de chat ao vivo permite que sua equipe converse ou faça perguntas durante a reunião, e qualquer pessoa pode adicionar comentários à transcrição ao vivo ou destacar um ponto-chave. E caso você se distraia ou chegue atrasado, ele cria um resumo ao vivo em tempo real a partir das anotações de IA, para que você sempre possa acompanhar o que perdeu.
Principais recursos do Otter.ai
- O Otter.ai consegue identificar palavras-chave e frases para que você possa procurá-las em uma transcrição longa
- Se você conectá-las ao seu calendário do Microsoft ou do Google, elas registrarão automaticamente suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams
- Cada pacote sucessivo permite que você transcreva mais minutos por mês e por conversa e envie mais arquivos
- O Otter.ai está disponível na web e em plataformas móveis, então pode ser usado enquanto você estiver em trânsito ?
Limitações do Otter.ai
- Às vezes, a IA fica confusa quando há vários participantes falando
- Elas funcionam exclusivamente para transcrever reuniões e não permitem que você faça suas próprias anotações no aplicativo
Preços do Otter.ai
- Básico: Gratuito
- Pro: US$ 16,99/mês por usuário
- Business: US$ 24/mês por usuário
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o Otter.ai
- G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)
📊 O que faz o seu negócio decolar ou fracassar? Clareza!
Hora da verdade? As equipes não têm dificuldade com as reuniões. Elas têm dificuldade com o que vem depois.
As anotações ficam em uma ferramenta. As ações a serem realizadas, em outra. As decisões ficam perdidas no chat. Quando você faz o acompanhamento, o contexto já se perdeu e o trabalho fica mais lento.
A solução não é tomar notas de maneira mais eficiente. É um sistema em que notas, decisões e execução permanecem interligadas.
Com o ClickUp Small Business Suite , suas reuniões não ficam isoladas:
- As anotações de reuniões com IA são capturadas e estruturadas automaticamente
- As decisões se transformam em tarefas com responsáveis e prazos
- As conversas permanecem vinculadas ao trabalho em si
- Os acompanhamentos ocorrem sem coordenação manual
Em vez de escrever notas e depois decidir o que fazer, os resultados da sua reunião já estão orientando a execução.
O resultado é um modelo operacional mais enxuto, no qual um único sistema absorve o trabalho que antes exigia várias ferramentas e camadas de coordenação. 🚀
3. Laxis
O Laxis foi projetado para apoiar equipes de vendas, marketing de conteúdo e pesquisa de produtos e de mercado — bem como qualquer outra pessoa que converse com clientes ou clientes em potencial. Ele toma notas durante reuniões virtuais e captura as palavras de cada participante literalmente, para que você possa manter o foco na conversa.
Posteriormente, essa ferramenta de IA para anotações de reuniões gera resumos automaticamente, extraindo insights e identificando as necessidades do cliente. Ela destaca quaisquer itens de ação ou próximos passos necessários e também pode enviar automaticamente um e-mail de acompanhamento para fechar o ciclo. ?
Os melhores recursos do Laxis
- Isso ajuda você a organizar e categorizar os tópicos nas anotações da reunião
- As transcrições são rápidas e fáceis de baixar e compartilhar
- Você pode fazer perguntas ao Laxis com base em conversas anteriores
- Ele se integra ao Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Cisco Webex
Limitações do Laxis
- Embora você possa transcrever até 300 minutos por mês no plano gratuito, o redator de IA — que gera conteúdo de acompanhamento — só está disponível a partir do plano Premium
- Ainda não há integração com CRM, embora isso esteja planejado
Preços do Laxis
- Básico: Gratuito
- Premium: US$ 15,99/mês
- Business: US$ 29,99/mês
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre a Laxis
- G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (16 avaliações)
4. Doodle
Antes de criar notas de reunião, você precisa primeiro coordenar as agendas dos participantes para que todos possam comparecer à reunião. É aí que o Doodle entra. Você pode agendar reuniões individuais e de equipe de forma rápida e fácil.
Defina sua disponibilidade e compartilhe-a enviando um link aos convidados escolhidos. Eles poderão então escolher o horário que lhes for mais conveniente, o que bloqueará esse horário na sua agenda, para que você nunca mais marque dois compromissos ao mesmo tempo. E quando houver vários convidados, você poderá encontrar facilmente o horário mais adequado para todos.
Além disso, o Doodle se integra a plataformas de reuniões como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. ?️
Principais recursos do Doodle
- O sistema envia lembretes para reuniões agendadas, para que você não precise lidar com faltas
- A personalização da marca permite que você alinhe o sistema com a identidade visual da sua empresa
- Você também pode usar o Doodle para coletar dados por meio de uma pesquisa ou enquete
- O Doodle também funciona em dispositivos móveis, então você pode agendar reuniões enquanto estiver fora de casa
Limitações do Doodle
- Alguns usuários acham que agendar vários eventos para grandes grupos de pessoas consome mais tempo do que o necessário
- Pode ser complicado usar essas ferramentas ao trabalhar com participantes em diferentes fusos horários
Preços do Doodle
- Gratuito: $0
- Pro: US$ 14,95/mês por usuário
- Team: US$ 19,95/mês por usuário
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários do Doodle
- G2: 3,7/5 (13 avaliações)
- Capterra: Ainda sem avaliações
👉🏽 Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica detalhadamente como usar a IA para reduzir a complexidade dos seus fluxos de trabalho.
5. Fireflies.ai
O Fireflies.ai pode realizar transcrição em tempo real durante uma chamada de áudio ou vídeo ou transcrever a partir de uma gravação da reunião. Em seguida, ele pode resumir os pontos-chave, as decisões e as ações a serem tomadas que surgiram na reunião. ✍️
Se você quiser ouvir novamente qualquer parte da reunião, pode pesquisar por palavras-chave e, em seguida, reproduzir o áudio em velocidade normal ou até o dobro disso. As ferramentas de colaboração permitem que sua equipe comente, marque ou reaja à conversa, ou extraia trechos para criar frases de efeito.
O plano Gratuito oferece até 800 minutos de armazenamento e o plano Pro, até 8.000, enquanto os planos Business e Enterprise oferecem espaço ilimitado.
Principais recursos do Fireflies.ai
- O Fireflies.ai funciona em mais de 40 idiomas, lidando com diferentes sotaques e dialetos
- Elas podem detectar e identificar as vozes dos diferentes participantes
- Ele se integra a várias plataformas de reunião, incluindo Microsoft Teams, Zoom, Skype e Google Meet
- Você pode compartilhar notas de reunião em outras plataformas, como Asana, Slack ou Notion
Limitações do Fireflies.ai
- Se a gravação de áudio não for de boa qualidade, isso pode afetar a precisão da transcrição
- As integrações com CRM, Zapier e Slack estão disponíveis apenas a partir do plano Pro
Preços do Fireflies.ai
- Gratuito: Gratuito
- Pro: US$ 18/mês por usuário
- Business: US$ 29/mês por usuário
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o Fireflies.ai
- G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)
- Capterra: 4,0/5 (5 avaliações)
6. Notes by Dubber
Anteriormente conhecido como Notiv, o Notes by Dubber afirma ajudar você a “reunir-se de forma mais inteligente, não mais difícil”. Ele sincroniza com o seu Outlook ou Google Agenda, participando e gravando automaticamente suas chamadas agendadas. Uma vez na reunião, ele cria uma transcrição e, em seguida, gera um resumo que você pode compartilhar.
A ferramenta de IA também extrai itens de ação para acompanhamento e cria automaticamente tarefas para cada participante. Integrações com aplicativos como o Asana e o Slack ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho e facilitam o acompanhamento das tarefas atribuídas. ✅
Principais recursos do Notes by Dubber
- Você também pode enviar e transcrever um arquivo de áudio ou vídeo gravado
- Esta ferramenta de IA para anotações de reuniões é escalável e se alinha aos canais de vendas habituais
- Está disponível em todo o mundo em mais de 170 redes móveis, bem como em provedores de vídeo, voz e chat
- Você pode compartilhar gravações, transcrições ou anotações por meio do seu CRM ou de outra ferramenta de colaboração
Limitações do Notes by Dubber
- Essa ferramenta de IA só oferece suporte ao inglês, portanto, não é adequada se você quiser realizar uma reunião em outro idioma
- Alguns usuários acham a interface um pouco confusa de navegar
Preços do Notes by Dubber
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Notes by Dubber
- G2: 5/5 (1 avaliação)
- Capterra: Ainda sem avaliações
7. Timz. Flores
O Timz. Flowers é uma plataforma híbrida de conferências projetada para equipes distribuídas, combinando videochamadas com colaboração assíncrona.
Elas podem gravar reuniões ao vivo e, em seguida, gerar um resumo em texto ou vídeo e atas de reunião fáceis de compartilhar com quem não pôde comparecer. Para reuniões assíncronas, os participantes podem contribuir com mensagens de vídeo gravadas. ?♀️
O sistema envia automaticamente um resumo por e-mail após cada reunião. E se você quiser consultar uma seção específica, o chatbot de IA ajuda a encontrá-la rapidamente.
Timz. Os melhores recursos do Flowers
- O fluxograma em forma de flor oferece uma visualização útil de todos os comentários e perguntas
- Mesmo que uma reunião seja realizada de forma assíncrona, o sistema cria a sensação de uma conversa ao vivo
- Elas oferecem transcrições com marcas de tempo para que você sempre saiba em que ponto da reunião está
- Embora exista uma opção gratuita, os pacotes Pro e Business oferecem mais horas de gravação, e seus dados ficam armazenados por mais tempo
Limitações do Timz. Flowers
- Alguns usuários acham que a configuração inicial é um pouco demorada
- Ainda nem todos os navegadores são compatíveis, então talvez você precise usar um navegador que não seja sua primeira escolha
Timz. Preços de flores
- Preços personalizados
Timz. Avaliações e comentários sobre flores
- G2: 4,5/5 (13 avaliações)
- Capterra: Ainda sem avaliações
🎥 Também reunimos o melhor de tudo neste vídeo rápido:
8. Sembly AI
Como ferramenta de IA para anotações de reuniões, o Sembly AI grava as reuniões e as transcreve. Em seguida, ele cria resumos e atas da reunião, destacando os principais pontos da discussão. E se você não puder participar de uma reunião, pode enviar o Sembly em seu lugar e revisar as anotações mais tarde. ??
As tarefas são automaticamente identificadas e descritas e, em seguida, atribuídas a um membro da equipe. Integrações com ferramentas como o Slack e o Trello permitem que você envie tarefas, juntamente com quaisquer anotações, diretamente para esses espaços de trabalho.
Principais recursos do Sembly AI
- As anotações de reuniões são salvas no sistema, e você sempre pode voltar a elas para pesquisar palavras-chave ou participantes
- A Sembly AI funciona em mais de 35 idiomas
- Está disponível para aplicativos Android e iOS, bem como na web
Limitações da IA do Sembly
- Às vezes, não consegue entrar ou gravar uma reunião
- O sentimento da reunião nem sempre reflete a reunião como um todo, concentrando-se apenas em parte dela
Preços da Sembly AI
- Básico: US$ 17/mês por usuário
- Profissional: US$ 29/mês por usuário
- Team: US$ 39/mês por usuário
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre a Sembly AI
- G2: 4,3/5 (11 avaliações)
- Capterra: Ainda sem avaliações
9. Fathom
O Fathom é uma ferramenta de IA para anotações de reuniões que grava, transcreve e resume as reuniões. Tanto a gravação quanto a transcrição ficam disponíveis instantaneamente assim que você encerra a reunião. Depois, basta copiar e colar os resumos e as ações pendentes no Gmail, no Google Docs ou em uma ferramenta de gerenciamento de tarefas.
As anotações das chamadas são sincronizadas automaticamente com seu CRM, para que você sempre tenha um registro de suas interações com qualquer pessoa em seu banco de dados. Você também pode transformar os destaques da sua reunião em uma lista de reprodução e compartilhá-la com outras partes interessadas.
Principais recursos do Fathom
- Funciona com o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Meetings
- Quando você destaca uma parte da chamada, o Fathom faz um resumo para você
- O sistema suporta sete idiomas, incluindo inglês, espanhol e francês
- A edição Team, que é paga, possui recursos extras e foi projetada para ser implementada em toda a organização
Compreenda as limitações
- Alguns usuários acham que a interface é um pouco escura e gostariam de ter uma opção mais clara para escolher
- Embora funcione bem para reuniões agendadas, atualmente não oferece suporte a algumas reuniões improvisadas, especificamente no Microsoft Teams
Preços do Fathom
- Gratuito
- Edição para Equipes: US$ 19/mês por usuário
Avaliações e comentários do Fathom
- G2: 5/5 (mais de 1.300 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (8 avaliações)
10. Superpowered
O Superpowered transcreve sua reunião, mas sem gravá-la ou usar bots — ele funciona diretamente a partir do áudio do seu dispositivo. Essas transcrições ficam armazenadas por sete dias para que você tenha tempo de criar anotações antes de serem excluídas.
Esta ferramenta de IA para anotações de reuniões resume automaticamente a conversa e identifica as ações necessárias para você.
Isso também ajuda você a manter o controle da sua agenda. Lembretes de reuniões futuras são exibidos na barra de menus, e você pode acessar diretamente a reunião a partir daí. ?️
Os melhores recursos superpotentes
- Funciona com todas as plataformas de reunião
- O Superpowered identifica e documenta até mesmo as emoções durante a reunião
- A equipe de desenvolvimento é muito aberta e receptiva a comentários e sugestões
Limitações superpoderosas
- A versão gratuita só se integra com e-mail e Slack; portanto, se você quiser usá-la com o Google Drive ou o Salesforce, por exemplo, terá que escolher um plano pago
- Ainda não há suporte para dispositivos móveis e Linux
Preços supercompetitivos
- Gratuito
- Básico: US$ 36/mês
- Pro: US$ 108/mês
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários superpotentes
- G2: N/A
- Capterra: N/A
O que você deve procurar em ferramentas de IA para anotações em reuniões?
Um assistente de reuniões com IA aumenta a produtividade, melhora a precisão e contribui para a transparência do projeto. Ele também facilita o compartilhamento das anotações da reunião. As ferramentas de IA também economizam seu tempo, para que você possa atingir seus objetivos com mais facilidade dentro dos limites das restrições do projeto.
Um bom anotador de IA será capaz de realizar uma combinação dessas tarefas para você:
- Integre-as a plataformas de videoconferência como o Teams ou o Zoom
- Grave a reunião e salve a gravação
- Ofereça uma transcrição em tempo real para que todos os participantes da reunião possam acompanhar facilmente os procedimentos
- Facilite a tomada de notas colaborativa entre vários membros da equipe
- Use recursos avançados de IA para resumir os pontos-chave, facilitando a identificação das principais conclusões
- Ajude a criar atas de reunião a partir das anotações da reunião
- Identifique itens de ação e automatize a delegação de tarefas a partir das anotações de reuniões online
- Ofereça uma excelente experiência ao usuário que otimize seu fluxo de trabalho
- Ofereça segurança de dados para que suas conversas confidenciais fiquem protegidas
Economize tempo e aumente a produtividade com ferramentas de IA para anotações em reuniões
A IA para reuniões pode ajudar em todos os aspectos de suas interações com sua equipe, clientes ou clientes em potencial. As melhores ferramentas de IA para reuniões podem simplificar o agendamento, gravar e transcrever notas de reunião ou fornecer modelos com ferramentas de redação baseadas em IA para ajudá-lo a fazer suas próprias anotações.
As ferramentas de IA também podem ajudar a resumir todas essas anotações de reunião, destacando as partes mais importantes da conversa e identificando tarefas e próximos passos. Elas podem até mesmo se integrar a ferramentas de gerenciamento de tarefas, economizando mais tempo e otimizando seu fluxo de trabalho em todas as etapas.
Por falar em otimizar seu fluxo de trabalho, o ClickUp é perfeito para isso — não só quando você está conduzindo uma reunião, mas também quando está administrando sua empresa ou gerenciando uma equipe. Com modelos e ferramentas de gerenciamento de projetos que abrangem todos os aspectos do seu negócio e integrações que economizam tempo e esforço, é um balcão único para todas as suas necessidades empresariais.
Comece a usar o ClickUp para otimizar seus negócios hoje mesmo!