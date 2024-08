Confluence vs. Google Docs Google Docs: Qual é a melhor ferramenta de colaboração?

O Confluence e o Google Docs são ótimas opções se você estiver procurando um lugar para se reunir com membros remotos da equipe, colaborar em documentos e criar uma biblioteca organizada de arquivos. Mas qual deles é o ideal para você?

Neste guia, estamos comparando o Confluence com o Google Docs para ver qual é o melhor. Fizemos uma pesquisa sobre os principais recursos que mais importam e como cada ferramenta se compara. Bônus: vamos falar sobre uma alternativa impressionante a essas ferramentas populares de colaboração em equipe.

Vamos nos aprofundar e explorar qual é a melhor opção na batalha entre o Confluence e o Google Docs. 🥊

O que é o Confluence?

é uma plataforma de trabalho colaborativo da conhecida empresa de software Atlassian. A ferramenta pretende atuar como seu espaço de trabalho digital - um lugar para se reunir e idealizar, colaborar, editar e tomar decisões.

A funcionalidade do Atlassian Confluence inclui Páginas (para documentos baseados em texto), Quadros Brancos (para colaboração digital) e Espaços (para agrupar páginas específicas), e todos eles estão incluídos em todos os planos. A ferramenta está sempre melhorando, com novos recursos como Bancos de dados (um

Recursos do Confluence

A coleção de recursos do Confluence o posiciona como um bom lugar para trabalhar, mas quais são os mais relevantes quando se trata de compará-lo com o Google Docs? Aqui estão alguns dos recursos de destaque que ambos os aplicativos contêm.

Trabalho colaborativo

via Atlassian Como todo bom

ferramenta de colaboração empresarial

uma das principais prioridades do Confluence é facilitar o trabalho em equipe.

Os recursos de colaboração do Confluence permitem que as equipes trabalhem melhor juntas em diferentes formatos, incluindo quadros brancos. Edite em conjunto com os membros da sua equipe com edição em tempo real, histórico rastreado, alterações destacadas e comentários. As notificações ajudam todos a se manterem informados sobre atualizações e alterações.

Além de colaborar em um documento ou quadro branco, a plataforma também facilita o compartilhamento de informações. Os feeds personalizados da página inicial permitem que os membros da equipe se mantenham atualizados sobre os projetos mais relevantes para eles e vejam os anúncios da empresa.

E ela também é segura. Os administradores do sistema podem personalizar as permissões de usuário para compartilhar apenas os arquivos relevantes com as pessoas certas. 🔐

Modelos

Quando você está começando do zero com uma nova ferramenta de colaboração, uma página em branco pode ser intimidante. O Confluence tem uma coleção de modelos para tornar essa transição mais suave.

De gerenciamento de projetos a campanhas de e-mail e listas de tarefas, a ampla coleção de modelos permite que os usuários iniciem rapidamente seus documentos on-line em vez de perder tempo valioso tentando fazer tudo do zero.

Integrações

O Confluence se integra naturalmente a outros produtos da Atlassian, incluindo o Jira Software, o Jira Service Management e o

Trello

.

Além disso, você pode personalizar sua experiência conectando o Confluence a uma série de outros aplicativos. Isso inclui o Salesforce,

Microsoft Teams

e Google Drive. A biblioteca de aplicativos do Confluence é extensa, com links para aplicativos que são geralmente usados (como

Slack

) e mais especializados (como

GitHub

).

Preços do Confluence

Plano gratuito

Padrão: US$ 5,75/mês por usuário

US$ 5,75/mês por usuário Premium: US$ 11/mês por usuário

US$ 11/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

O que é o Google Docs?

é uma das ferramentas de criação e gerenciamento de documentos mais conhecidas do mercado. Ela se tornou uma referência para os usuários que desejam criar documentos totalmente personalizados sem investir no

Microsoft Office

ecossistema.

O aplicativo de documentos do Google está repleto de recursos que facilitam a criação, a edição e o compartilhamento de documentos. Os usuários podem criar e salvar arquivos rapidamente em seus

Google Drive

colaborar por meio de comentários e salvar arquivos em uma variedade de tipos de arquivos.

Estamos concentrando essa comparação no Confluence versus Google Docs, mas é importante mencionar que a inclusão de outros produtos do Google Workspace pode ajudá-lo a criar um ambiente semelhante ao do Confluence.

A combinação do Google Docs com o Google Sheets (para bancos de dados), o Google Jamboard (para quadros brancos) e o Google Drive (para gerenciamento de conhecimento) cria um espaço de trabalho compartilhado rico em recursos para a sua equipe. ✨

Recursos do Google Docs

O Google Docs pode ser bem conhecido, mas como são seus recursos? Vamos ver o que essa popular ferramenta de criação de documentos tem a oferecer nas mesmas categorias.

Trabalho colaborativo

Essa é uma ferramenta de colaboração de documentos que ajuda você a trabalhar bem em conjunto. Os usuários podem fazer edições diretamente ou no modo de sugestão, deixar comentários para os outros e ver facilmente o que foi alterado com o histórico de versões.

O Google Docs oferece maneiras úteis de colaborar em um documento, mas isso é tudo. Como ele faz parte de uma coleção de aplicativos e não de uma plataforma com todos os recursos, você precisará adicionar outros produtos do Google ou integrar-se a aplicativos de terceiros para adicionar mais recursos de colaboração.

Modelos

Assim como o Confluence, o Google Docs oferece uma variedade de modelos. Eles são fáceis de acessar a partir do seu documento e fornecem um guia útil se você estiver começando do zero.

Sua coleção de modelos é mais limitada do que a do Confluence, concentrando-se em tipos de documentos mais tradicionais, como notas de reunião, cartas e currículos. Mas há também a opção de obter acesso a modelos com temas jurídicos, de vendas e de estratégia como complementos gratuitos de parceiros. 📄

Integrações

via Google Docs É fácil adicionar novos aplicativos e recursos ao Google Docs de dentro do documento em que você está trabalhando. Abra o menu Add-ons para ver uma grande variedade de aplicativos e integrações.

Você pode escolher entre

Ferramentas de escrita de IA

a aplicativos de assinatura eletrônica e criadores de formulários. Além dessas integrações de terceiros, o Google criou integrações diretamente para o Salesforce e o Zendesk.

Preços do Google Docs

**Gratuito

Confluence vs. Google Docs: Recursos comparados

Examinamos as duas ferramentas e como elas funcionam, mas como elas se comportam em comparação uma com a outra? Aqui está a comparação entre o Confluence e o Google Docs no que diz respeito aos seus recursos mais desejáveis.

Trabalho colaborativo

O Google Docs é intuitivo e fácil de usar. Quase todo mundo já o usou antes, o que faz com que o trabalho em conjunto pareça perfeito. No entanto, ele carece de recursos que são padrão no Confluence, como quadros brancos, um painel personalizável e organização eficaz de documentos.

Para colaborar em documentos de texto, o Google Docs parece ser o vencedor. Para uma colaboração mais ampla, o Confluence oferece mais aos usuários. 🙌

Modelos

via Atlassian Ambas as ferramentas têm uma coleção de modelos prontos disponíveis sem custo adicional. O Confluence vence o Google Docs aqui com uma coleção mais impressionante que não apenas traz modelos plug-and-play, mas também dicas úteis para ajudá-lo a tirar o máximo proveito deles.

Integrações

O Confluence e o Google Docs oferecem uma boa variedade de integrações de aplicativos para uma experiência melhor e mais rica em recursos. As duas plataformas adotam uma abordagem de mercado para as integrações, com aplicativos de parceiros compatíveis e de terceiros.

Confluence Vs. Google Docs no Reddit

O Confluence e o Google Docs são ferramentas populares para colaboração de documentos e gerenciamento de projetos, e há prós e contras no uso de ambos. Fomos ao Reddit para ter uma ideia de como os usuários do mundo real se sentem em relação às ferramentas.

Para administrador de rede e sistema os usuários do Reddit são a favor do Confluence:

"Acabamos de mudar para toda a suíte Atlassian (Confluence, Jira, Bitbucket) e estou achando o Confluence muito limpo e fácil de trabalhar para montar

documentação técnica

. Nunca usamos o Google Docs em nível corporativo, mas já o usamos para projetos menores no passado, e eu definitivamente escolheria o Confluence [over] Docs para qualquer tipo de caso de uso de documentação comercial - especialmente se você precisar controlar quem tem acesso a quais categorias de documentação, com base em grupos de usuários e funções."

Quando se trata de Usuários do Reddit discutindo gerenciamento de produtos um usuário tem uma alternativa melhor: ClickUp:

"Estou surpreso que ninguém tenha dito isso, a não ser o ClickUp. Eles têm quadro branco integrado ao aplicativo e você pode incorporar outras ferramentas diretamente nos documentos. A edição colaborativa é muito mais fácil e, se você usá-lo para a criação de roteiros e o acompanhamento de sprints, poderá manter as coisas realmente limpas." 🤩

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa para o Confluence e o Google Docs

O ClickUp não é amado apenas por este usuário do Reddit. Ele se tornou rapidamente a melhor alternativa ao software de colaboração e base de conhecimento ferramentas como o Confluence e o Google Docs.

Com o ClickUp, a colaboração está bem no centro de tudo o que você faz. Trabalhe em conjunto em um espaço de trabalho baseado na Web em documentos, quadros brancos, tarefas, metas e muito mais. Mantenha a conversa em tempo real com o Chat, marque os usuários em tarefas e projetos e deixe comentários para colaborar em documentos.

E vamos além da colaboração em documentos. Desenvolva projetos de desenvolvimento de software e outros projetos sem problemas com nossos impressionantes recursos de gerenciamento de projetos. Crie um sistema de CRM que funcione exatamente como você deseja.

Gerencie todas as suas operações

em um só lugar.

O ClickUp não é apenas um local para coeditar documentos de texto ou idealizar em um quadro branco - é um aplicativo que substitui todos eles. ✨

ClickUp Docs

Detecção e edição colaborativas, adição de comentários e incorporação de links no ClickUp Docs

Documentos do ClickUp

oferece a você a facilidade de uso do Google Docs e os recursos organizacionais do Confluence. Desfrute de uma maneira mais fácil de criar, editar e compartilhar documentos de qualquer tipo, com colaboração integrada.

Crie não apenas documentos autônomos, mas também coleções de páginas e

Wikis

-perfeito para criar uma poderosa base de conhecimento interna de documentos, modelos e

documentação de projetos

.

Agrupe seus documentos com categorias e páginas aninhadas e encontre rapidamente o que você precisa com marcadores. E personalize-os com formatação, imagens de cabeçalho e marca.

Nosso editor transforma pensamento em ação.

Editar documentos

com sua equipe em tempo real. Marque outros usuários onde você precisa da atenção deles e converta facilmente comentários em tarefas que podem ser acompanhadas no ClickUp.

Os documentos também se conectam às tarefas, e os widgets atualizarão os fluxos de trabalho e atribuirão tarefas, para que sua equipe não perca nenhuma etapa.

E como a colaboração tem tudo a ver com compartilhamento e segurança, também facilitamos essas coisas. Use nossos robustos recursos de gerenciamento de permissões para garantir que seus documentos cheguem apenas àqueles que precisam de acesso. Crie facilmente links compartilháveis e ofereça acesso público ou a convidados a documentos voltados para o público.

ClickUp AI

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Dê as boas-vindas a um recurso que o ajudará a realizar seu trabalho mais rapidamente

IA do ClickUp

.

O ClickUp AI é um assistente com tecnologia de IA que ajuda você a otimizar seu tempo, facilitando as tarefas repetitivas ou demoradas.

Use nosso poderoso

Ferramenta de IA para fazer anotações

e criação de conteúdo para gerar resumos de documentos em segundos, em vez de revisar e fazer anotações manualmente. Ou crie uma lista de

itens de ação

com base em insights em suas tarefas e documentos e comece a progredir mais rapidamente.

Nossa IA também melhorará a maneira como você se comunica, com sugestões sobre como tornar sua redação mais clara, mais concisa e mais envolvente. E com cabeçalhos pré-estruturados, tabelas e muito mais, você gastará menos tempo na formatação e mais na criação.

Quando se trata de ideação, o ClickUp AI acelera o processo e lhe dá algumas ideias novas para considerar. Faça um brainstorming para criar estratégias de campanha criativas, planos de eventos, slogans e muito mais.

Há mais em desenvolvimento também. Em breve, você poderá gerar rapidamente resumos de projetos e reuniões, criar tarefas e subtarefas e aproveitar o ClickUp AI em qualquer lugar.

ClickUp Whiteboards

Faça brainstorming, adicione anotações e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa com os quadros brancos do ClickUp

Embora o Confluence tenha um recurso de quadro branco e o Google ofereça o Jamboard, nada se compara ao Quadros brancos do ClickUp . Colabore visualmente em um espaço digital e transforme suas ideias e conceitos em tarefas práticas com apenas alguns cliques.

Os quadros brancos ClickUp levam a ideação e a colaboração da equipe processos e simplificá-los. Em vez de escrever anotações e depois considerar as medidas a serem tomadas, os quadros brancos transformam comentários e sugestões em tarefas de ação diretamente.

Use os quadros brancos para fazer brainstorming, apresentar ideias estratégicas, mapear as jornadas dos clientes e visualizar as etapas de seu

Fluxo de trabalho ágil

. Trabalhe em conjunto e em tempo real no

melhor software de quadro branco

não importa onde você esteja.

Visualize suas ideias, crie roteiros e fluxos de trabalho com objetos incorporados e adicione imagens e links para criar uma experiência mais imersiva.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo

Você pode estar considerando a possibilidade de usar o Confluence ou o Google Docs, mas parece que a melhor opção aqui é o ClickUp. Com edição e colaboração em tempo real entre documentos, quadros brancos e todo o processo de gerenciamento de projetos, o ClickUp simplesmente oferece mais.

Se você estiver pronto para experimentar uma abordagem melhor para o trabalho colaborativo, experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . ✨