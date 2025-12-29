TickTick x Todoist: Qual aplicativo de lista de tarefas é melhor? 2026

O TickTick e o Todoist são dois dos softwares de gerenciamento de tarefas mais populares, mas adotam abordagens diferentes.

O TickTick se concentra na simplicidade com ferramentas de produtividade integradas, enquanto o Todoist oferece uma organização mais detalhada para projetos complexos.

Veja aqui como elas se comparam em termos de recursos, preços e qual delas se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho.

TickTick x Todoist: uma visão geral

Organização: Organização mais detalhada; subpastas; três filtros gratuitos

Ferramentas de produtividade: Modelos, Adição Rápida, captura avançada de linguagem natural

Lembretes: lembretes premium; notificações personalizáveis; baseados em localização

Preços: Grátis; Pro US$ 4/mês; Business US$ 6/mês

Organização: Pastas simples; filtros personalizados exigem a versão Premium

Ferramentas de produtividade: Tarefas por comando de voz, Pomodoro integrado, ruído branco

Lembretes: alertas irritantes; lembretes múltiplos; baseados na localização

Preços: Grátis; Premium US$ 27,99/ano

O que é o Todoist?

Via Todoist

O Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas usado por mais de 100.000 organizações em todo o mundo. Ele se destaca no gerenciamento de tarefas diárias e é ideal para lidar com projetos complexos. Use-o seja para ensaiar uma grande apresentação no trabalho ou para planejar sua próxima viagem épica. 🚗

Em termos de colaboração em equipe, o Todoist tem tudo o que você precisa para ter sucesso. Crie projetos, defina novas tarefas com prazos e atribua-as a você mesmo ou aos membros da sua equipe.

Cada tarefa do Todoist permite que você compartilhe arquivos, converse com sua equipe e acompanhe o progresso. Se você é um gerente, pode ver as estatísticas de produtividade da sua equipe através do painel de desempenho — o que é perfeito se você precisar redistribuir a carga de trabalho para os membros da equipe menos ocupados.

O Todoist tem principalmente uma visualização em lista, mas também oferece uma visualização em quadro Kanban do tipo arrastar e soltar, semelhante ao Trello, caso você prefira. Ele inclui até mesmo uma visualização de calendário que exibe as tarefas agendadas do Todoist dentro do seu calendário.

Recursos do Todoist

Embora você certamente possa usar o Todoist para acompanhar metas e tarefas pessoais, seus recursos avançados são mais adequados para equipes profissionais com projetos complexos. Aqui está um resumo dos melhores recursos que otimizarão seu fluxo de trabalho.

1. Gerenciamento de tarefas robusto

Gerencie tarefas com facilidade no seu dispositivo móvel com o Todoist

O Todoist é fácil de usar, mas ainda assim é poderoso o suficiente para gerenciar todas as suas tarefas pendentes. Gerencie melhor suas tarefas no Todoist por meio de:

Prazos recorrentes para tarefas que você realiza regularmente

Organização de tarefas em seções

Adicionar subtarefas para dividir projetos complexos em partes menores

Criar tarefas ou adicionar comentários no Todoist através da sua caixa de entrada de e-mail

Defina níveis de prioridade para cada tarefa para saber exatamente o que precisa de sua atenção primeiro

Adicione contexto às tarefas com notas de voz, comentários ou capturas de tela

Não tem tempo para ficar enrolando com os detalhes das tarefas? Basta usar o Quick Add.

Este atalho do Todoist permite que você crie uma tarefa com apenas um clique. Adicione o nome da tarefa, programe-a e adicione-a à sua fila em segundos. ✨

O Todoist também arquiva tarefas concluídas e inclui uma função de pesquisa robusta. Se você precisar procurar uma tarefa concluída há seis meses, vai encontrá-la em um piscar de olhos.

2. Lembretes e notificações

Você pode personalizar como e quando recebe notificações do Todoist. Ele avisa sempre que alguém comenta uma tarefa ou conclui uma ação. Se não quiser receber muitas notificações, peça ao Todoist para enviar um resumo diário ou semanal.

O Reminders é uma funcionalidade de notificação de última geração disponível apenas para assinantes do plano premium. Se você se inscrever, o Todoist enviará lembretes automáticos sobre prazos ou eventos futuros. Em vez de definir uma tarefa diária para se lembrar de se preparar para uma reunião importante, o Todoist cuidará disso para você.

3. Todoist Karma

Aumente seus níveis de karma com este recurso divertido do Todoist

O sistema Karma do Todoist adiciona um toque de diversão e motivação à sua lista de tarefas, transformando a produtividade em uma — ousamos dizer? — jornada agradável. Ganhe Karma do Todoist ao concluir tarefas e usar certos recursos avançados para tornar o seu dia mais tranquilo.

O Karma é como os pontos do programa “Whose Line Is It Anyway?”. Você não pode trocá-los por nada, mas eles visualizam seu progresso com pequenos gráficos agradáveis e conquistas que tornam o trabalho mais empolgante. 🏆

4. Modelos do Todoist

O Todoist inclui um número limitado de modelos para agilizar a criação de projetos. Ele tem modelos prontos para projetos como escrever um livro, rastrear bugs de software e até mesmo para tarefas pessoais, como cozinhar mais em casa. 🍳

5. Integrações e compatibilidade

O Todoist possui integrações com diversos aplicativos de terceiros, incluindo:

Google Agenda

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

O Todoist não se importa com o dispositivo, aplicativo ou navegador que você prefere. Ele sincroniza em todos os dispositivos e possui um aplicativo web para macOS, Windows e Linux. Também possui aplicativos móveis para Android, iPhone, iPad e Apple Watch.

Não se esqueça de baixar as extensões para navegador — e as extensões para Gmail e Outlook — para minimizar o tempo que você gasta alternando entre plataformas.

Preços do Todoist

Gratuito

Pro: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

Empresas: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

O que é o TickTick?

Via TickTick

O TickTick é um aplicativo de produtividade sem frescuras que organiza suas metas profissionais e pessoais em um só lugar. Sua interface de usuário simples é convidativa e direta. Mas não se deixe enganar pela simplicidade: o TickTick é popular por um motivo.

Colabore facilmente com seus colegas de trabalho ou com seu cônjuge para compartilhar listas, atribuir tarefas e visualizar o histórico completo de cada item em sua lista de tarefas.

O TickTick gera lembretes automaticamente para tarefas únicas e recorrentes — desde que você inclua uma data e hora para o prazo de entrega, é claro. Aproveite cinco visualizações diferentes do calendário, defina durações personalizadas para as tarefas e visualize suas tarefas sob uma nova perspectiva. 💡

Recursos do TickTick

Desde seus recursos intuitivos de gerenciamento de tarefas até suas ferramentas integradas de controle de tempo, o TickTick oferece uma experiência de usuário que é ao mesmo tempo funcional e divertida. Vamos dar uma olhada nos cinco principais recursos do TickTick.

1. Criação inteligente de tarefas

Criação de tarefas por ativação de voz no TickTick

Quem tem tempo para digitar um monte de tarefas? O TickTick é uma plataforma que prioriza o comando de voz, por isso é fácil criar tarefas com comandos de voz. Se você usa um iPhone, habilite a Siri com o TickTick para criar tarefas sem esforço com seu assistente de voz.

Para usuários de Android, experimente o recurso Quick Ball para criar tarefas diretamente da tela inicial do seu celular — mesmo quando ele estiver bloqueado. Todos os usuários de smartphones também têm acesso ao widget do TickTick, além de um recurso de “e-mail para tarefa” que cria tarefas a partir da sua caixa de entrada de e-mail. 📩

A assinatura paga do TickTick permite que você colabore com outras 29 pessoas em uma lista de tarefas. Isso inclui usuários gratuitos do TickTick, mas eles precisam de uma assinatura paga para acessar as funções Premium da lista. Isso significa que, se você estiver usando filtros personalizados (um recurso pago), as pessoas no plano gratuito da sua lista não verão esse filtro.

2. “Alertas irritantes” e lembretes

Visualização da linha do tempo do TickTick

Se você é do tipo que coloca seis alarmes de manhã para conseguir sair da cama, vai adorar o recurso “Alerta Irritante” do TickTick. Com o Alerta Irritante, você recebe vários lembretes para tarefas de alta prioridade, para que elas fiquem na sua cabeça o dia todo, todos os dias. ⏰

O TickTick também oferece lembretes baseados em localização para seus aplicativos Android e iOS. Se você precisa se lembrar de meditar antes de começar o dia de trabalho, configure lembretes que serão acionados no momento em que você se sentar à sua mesa.

3. Organização de tarefas

Via TickTick

Organize suas tarefas do TickTick em pastas ou listas. A plataforma cria automaticamente Listas Inteligentes para suas tarefas de Hoje e Amanhã, mas a versão paga permite que você crie filtros personalizados.

Defina tarefas de alta, média, baixa e nenhuma prioridade — com código de cores — para destacar as ações mais importantes da sua lista. Para procurar uma tarefa, classifique facilmente por hora, título, tag, prioridade ou um filtro personalizado de sua escolha.

4. Compatibilidade entre plataformas e integrações

Assim como o Todoist, o TickTick está disponível em várias plataformas. Ele possui aplicativos para desktop para Windows, Mac e Linux. Também possui aplicativos para smartphones e tablets Android, iPhone e iPad, e Apple Watch.

Não se esqueça das extensões para Firefox e Chrome, nem dos complementos para Outlook e Gmail. Isso lhe dá a liberdade de criar e gerenciar tarefas onde quer que você esteja, sem precisar abrir o TickTick.

O TickTick vem repleto de ferramentas de produtividade poderosas para mantê-lo no caminho certo.

Use o cronômetro Pomodoro para programar blocos de tempo dedicados à concentração. O aplicativo também inclui um reprodutor de ruído branco, perfeito para abafar as conversas dos seus colegas de trabalho.

O TickTick também calcula uma Pontuação de Realização com base na sua atividade no aplicativo. Quando você conclui tarefas dentro do prazo, ganha mais pontos e sobe de nível. E se você esquecer uma tarefa ou adiá-la? Sua pontuação diminui.

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: US$ 27,99/ano

TickTick x Todoist: quem ganha?

A principal diferença entre o TickTick e o Todoist está nos níveis de organização e complexidade. O Todoist permite até duas subpastas por pasta de tarefas, mas o TickTick permite apenas uma organização de pastas muito simples.

Na disputa entre o TickTick e o Todoist, não há um vencedor claro. No fim das contas, tudo se resume a quais recursos você considera mais valiosos. Se você está em dúvida entre essas duas opções, veja aqui como o TickTick e o Todoist se comparam. 🥊

1. Organização

Como o Todoist foi projetado mais para empresas e equipes, ele oferece muito mais em termos de organização. Se você estiver executando um projeto complexo, o Todoist provavelmente é a melhor opção. Crie até duas subpastas por pasta de tarefas para manter todas as suas tarefas em uma única visualização enquanto as organiza de forma mais eficaz.

Você também precisa de uma assinatura paga do TickTick para criar filtros personalizados, enquanto a versão gratuita do Todoist oferece três filtros.

Vencedor: Todoist

No confronto entre o TickTick e o Todoist, temos que reconhecer que cada plataforma traz suas próprias ferramentas úteis de produtividade. O vencedor nesta categoria depende de quais recursos você considera mais úteis.

Veja a comparação entre o TickTick e o Todoist:

O Todoist inclui modelos, mas o TickTick não

O TickTick se integra perfeitamente a assistentes de voz, mas o Todoist não

Tanto o TickTick quanto o Todoist têm elementos de gamificação, mas o TickTick irá penalizá-lo (diminuindo sua pontuação) se você não cumprir os prazos

Tanto o Todoist quanto o TickTick incluem temporizadores Pomodoro, embora com configurações diferentes. No Todoist, você precisa criar um projeto Pomodoro específico, por isso é mais complicado do que o temporizador Pomodoro do TickTick.

Fluxo de trabalho Pomodoro no Todoist

A vantagem é que o Todoist se integra ao Toggl, PomoDone e Flat Tomato. Se você já usa essas ferramentas, o Todoist é a melhor escolha. Mas se você precisa de um rastreador Pomodoro simples dentro do seu sistema de gerenciamento de tarefas, o TickTick é melhor.

Vencedor: Depende das suas necessidades

2. Lembretes

As versões premium do TickTick e do Todoist incluem lembretes. O TickTick é famoso por seus lembretes baseados em localização, embora seja importante observar que o Todoist também oferece essa funcionalidade.

Defina um “Alerta Irritante” para garantir que você conclua a tarefa

Em nossa opinião, o recurso “Alerta Irritante” do TickTick supera o Todoist nessa categoria. Ele mantém você a par das tarefas urgentes com prazos apertados, o que é perfeito se você precisa de vários lembretes diários.

Vencedor: TickTick

3. Preços

Não dá para comparar o TickTick com o Todoist de forma justa sem falar sobre os preços. Ambos têm versões gratuitas que já dão conta do recado.

Quanto às opções pagas que desbloqueiam todos os recursos, o Todoist custa de US$ 48 a US$ 72 por ano para um usuário, enquanto o TickTick custa US$ 27,99 por ano.

O TickTick é mais barato, mas não se deixe enganar pelo preço. O que importa é o custo-benefício, então certifique-se de usar o TickTick por seus recursos, e não apenas por ser mais acessível. 💰

Vencedor: TickTick

TickTick x Todoist no Reddit

Temos nossas próprias opiniões sobre o debate entre o TickTick e o Todoist, então consultamos a galera do Reddit para saber qual aplicativo de lista de tarefas é melhor.

Se você pesquisar “TickTick vs. Todoist” no Reddit, verá que alguns usuários preferem a simplicidade do TickTick, enquanto outros preferem o poderoso processamento de linguagem natural do Todoist:

“No dia em que o Todoist tiver um calendário integrado que me permita reservar blocos de tempo com a mesma facilidade que o TickTick, eu vou mudar. A opção do Google Agenda não é tão simples quanto a que o TickTick oferece.”

“O Todoist é muito, muito melhor para registrar tarefas rapidamente, especialmente com o processamento de linguagem natural.”

Após muito debate, os usuários do Reddit chegaram a esta conclusão: se você quer estabilidade, opte pelo Todoist. Se você quer muitas atualizações e a possibilidade de recursos interessantes (e não se importa com a possibilidade de bugs), opte pelo TickTick.

“Resumindo: opte pelo TickTick se você quer algo empolgante com muitas atualizações, mas opte pelo Todoist se você quer algo estável e consistente.”

Compare o Notion com o Todoist!

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao TickTick e ao Todoist

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Como você pode ver, o TickTick e o Todoist têm muito a oferecer.

Há apenas um pequeno problema: ambos os aplicativos isolam seu trabalho real da sua lista de tarefas. Isso significa que você precisa alternar entre vários aplicativos ao longo do seu dia de trabalho.

Isso tudo somado resulta em muito tempo perdido, não acha?

O ClickUp chegou para revolucionar o mercado. Somos uma verdadeira plataforma tudo-em-um para acompanhar suas tarefas, colaborar com sua equipe e realizar trabalho de verdade.

O TickTick e o Todoist têm dificuldade em acompanhar os recursos avançados do ClickUp.

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