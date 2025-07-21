As 13 melhores ferramentas de redação com IA para 2026

As ferramentas de redação com IA são revolucionárias. Entre algumas das primeiras aplicações da IA de Geração, as ferramentas de redação com IA podem ajudar os escritores a gerar novas ideias, acelerar a criação de conteúdo e até mesmo pesquisar, escrever e editar artigos inteiros para você.

Precisa de um roteiro de vídeo? Um esboço para uma apresentação? Um resumo capítulo por capítulo do seu livro? Uma boa ferramenta de redação com IA pode fazer isso!

Mas, com tantas opções disponíveis, escolher a certa pode parecer mais difícil do que escrever o conteúdo você mesmo.

Passei horas testando as ferramentas de assistência à redação com IA mais populares para ver quais delas realmente fazem jus ao hype.

Algumas são ótimas para gerar ideias para o seu próximo grande projeto. Outras ajudam a superar o bloqueio criativo ou a revisar rascunhos mais rapidamente.

O segredo é encontrar aquela que se adapta ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário. Este guia detalha as melhores ferramentas de redação com IA, para que você gaste menos tempo adivinhando e mais tempo criando.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Combina o poder de vários LLMs em um único espaço de trabalho, gerenciamento automatizado de tarefas e colaboração em tempo real Equipes pequenas, médias empresas e grandes corporações. Destaca-se na gestão de conteúdo e projetos integrada à IA Plano gratuito disponível, personalização para empresas ChatGPT Criação versátil de conteúdo, geração de ideias e pesquisa Equipes multifuncionais. Funciona como um assistente com inteligência artificial para redação e pesquisa Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês Jasper Guias personalizados de voz da marca e modelos de textos de marketing Empresas de médio porte a grandes corporações. Auxilia equipes de marketing e criativas com marketing de conteúdo assistido por IA Os planos pagos custam a partir de US$ 49 por mês Copy.ai Automação de fluxos de trabalho para blogs, e-mails e anúncios Equipes de pequeno a médio porte. Ideal para redação publicitária com IA em grande escala Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês Rytr Seleção de tom e idioma, além de um verificador de plágio integrado Freelancers e pequenas equipes: ideal para equipes preocupadas com o orçamento que buscam redação assistida por IA Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/mês Grammarly Feedback em tempo real sobre a redação e sugestões de gramática, pontuação e tom Equipes pequenas, empresas de médio porte e grandes corporações. Ideal para equipes de comunicação empresarial que buscam clareza, tom adequado e precisão Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 30/mês Gemini Assistência à redação baseada em dados e compreensão de conteúdo multimodal De médias a grandes empresas. Ideal para assistência à redação e pesquisa com tecnologia de IA Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês Sudowrite Ferramentas de geração de enredo e personagens com suporte à escrita criativa colaborativa Pequenos estúdios, editoras e equipes criativas. Funciona como um parceiro de redação com IA para conteúdo narrativo Os planos pagos custam a partir de US$ 19/mês Anyword Texto gerado por IA para anúncios, páginas de destino, e-mails, além de pontuação e otimização em tempo real Empresas de médio porte a grandes corporações. Ideal para equipes de marketing orientadas por dados Os planos pagos custam a partir de US$ 49 por mês QuillBot Parafraseamento e resumo com tecnologia de IA, com verificadores gramaticais e de plágio Escritores independentes, departamentos acadêmicos. Ajuda a reescrever, parafrasear ou resumir conteúdo com IA Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 4,17/mês Wordtune Reescrita com IA com variações de tom/estilo e ferramentas para expansão ou resumo Equipes de pequeno a médio porte. Ajuda as equipes a melhorar a clareza e o tom na comunicação empresarial Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,99/mês Writer Redação com IA alinhada às regras da marca Empresas: Ideal para garantir a consistência da marca e a conformidade da redação Teste de 14 dias, planos pagos a partir de US$ 39/mês Writesonic Gerador de blogs/artigos com IA e otimização para SEO Equipes de pequeno a médio porte: ajuda equipes de produto a expandir blogs de SEO, páginas de destino, etc. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês

O que você deve procurar em uma ferramenta de redação com IA?

Com tantas ferramentas de redação com IA disponíveis, como identificar aquelas que realmente facilitam a redação sem que você se sinta afogado em uma enxurrada de conteúdo gerado por IA?

Veja o que você deve procurar:

Qualidade do conteúdo: Escolha uma ferramenta de redação com IA capaz de gerar conteúdo claro, preciso e envolvente, adequado ao seu tom e voz exclusivos, seja você mais casual, espirituoso ou direto ao ponto ✅

Personalização para se adequar ao seu estilo: Ninguém gosta de conteúdo genérico. Procure ferramentas que permitam ajustar o tom, o formato e o estilo até que o texto soe perfeito ✅

Suporte multilíngue: Se você escreve para públicos em todo o mundo, certifique-se de que a ferramenta possa gerar conteúdo em diferentes idiomas e contextos ✅

Integrações perfeitas: Quer você esteja redigindo no Google Docs, no WordPress ou em outra plataforma, verifique se a ferramenta se conecta aos seus aplicativos favoritos ✅

Facilidade de uso: Você não deveria precisar de um tutorial para descobrir como gerar algumas linhas de texto. As melhores ferramentas são simples, intuitivas e ajudam você a começar a escrever mais rápido ✅

Preços que atendem às suas necessidades: Os planos gratuitos são ótimos para testar o serviço, mas se você for pagar, certifique-se de que está recebendo recursos que realmente ajudam ✅

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Vamos ver como elas se comparam em termos de recursos e facilidade de uso. Algumas oferecem versões gratuitas para você experimentar antes de comprar. No entanto, ferramentas de IA generativa podem produzir conteúdo tendencioso e impreciso, por isso é importante revisar cuidadosamente o resultado.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de conteúdo e projetos integrado à IA)

Obtenha gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real, automação de fluxo de trabalho e assistência à redação com IA com o ClickUp

Pense no seu processo de redação atual. Você provavelmente está usando vários aplicativos ao mesmo tempo: um para rascunhos, outro para feedback e outro ainda para gerenciamento de projetos. É cansativo, não é?

É aí que o ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, muda tudo. Vamos discutir seu rico conjunto de recursos.

ClickUp Brain

Um dos destaques do ClickUp é seu assistente pessoal de IA, o ClickUp Brain. Ele ajuda você a escrever conteúdo atraente com sugestões em linguagem natural e vai além para:

Elabore rascunhos de conteúdo, comentários e mensagens com facilidade, adaptados às suas necessidades e ao seu tom específicos

Crie esboços de conteúdo e gere rascunhos completos com o ClickUp Brain

Gere resumos concisos de documentos longos, tarefas ou discussões para economizar tempo e elaborar a documentação do projeto

Resuma documentos longos em um instante com o ClickUp Brain

Aperfeiçoe e melhore sua redação com sugestões baseadas em IA para clareza, gramática, identidade visual e estilo

Corrija a gramática, explique conceitos e traduza conteúdos com o ClickUp Brain

Isso é apenas a ponta do iceberg para o ClickUp Brain. O que você precisa é de uma IA poderosa que combine o poder dos agentes de IA e de vários modelos de IA generativa com o contexto completo do seu ecossistema de trabalho mais amplo. E é exatamente isso que o ClickUp Brain oferece. Como uma rede neural alimentada por IA, ele conecta perfeitamente tarefas, documentos e pessoas em toda a base de conhecimento da sua empresa e aplicativos conectados, com total garantia de privacidade de nível empresarial. A redação e a documentação tornam-se 10 vezes mais inteligentes e eficientes. Use a voz para criar tarefas, resumir reuniões, automatizar acompanhamentos ou gerar imagens com o Talk to text

Pesquise e recupere informações de qualquer aplicativo conectado e, em seguida, utilize-as com IA

Converse com os modelos de IA mais recentes, como ChatGPT, Claude e Gemini, para programação, redação, raciocínio complexo e muito mais, sem precisar alternar entre aplicativos

Gere imagens, tarefas, mensagens, projetos e muito mais — sem necessidade de engenharia de prompts ou entradas manuais. Eleve o nível da criação de conteúdo com o ClickUp Brain MAX Vá além com o ClickUp Brain MAX, um companheiro de IA dedicado para desktop que unifica IA, pesquisa e automação em todos os aplicativos de trabalho, inaugurando uma nova era de IA contextual e acabando com o caos das ferramentas de IA desconectadas. O ClickUp elimina totalmente a proliferação descontrolada de IA. O ClickUp Brain oferece o uso de vários modelos de IA de última geração, como Claude, ChatGPT e Gemini, para que você obtenha as melhores respostas com o Brain. Também não há necessidade de usar vários LLMs.

Quadros Brancos do ClickUp

O ClickUp Whiteboards é a tela criativa ideal para brainstorming, quadros brancos virtuais e explicações visuais.

Use os quadros brancos do ClickUp para planejar os resultados de conteúdo e mapear toda a jornada do conteúdo

Você pode esboçar funis de blog, mapear jornadas do cliente e planejar um calendário editorial completo no Whiteboard. Além disso, sua equipe pode adicionar ideias, comentar em tempo real e até mesmo converter notas adesivas em tarefas diretamente no Whiteboard.

ClickUp Docs

E sim, escrever conteúdo é uma coisa, mas um conteúdo que realmente vale a pena e gera engajamento vem de perspectivas diversas e de uma edição completa.

Com o ClickUp Docs, você tem um espaço compartilhado para fazer exatamente isso: marcar os membros da sua equipe, deixar comentários e feedback e transformar tarefas em itens de ação, mantendo seu fluxo de trabalho de conteúdo organizado e colaborativo.

Crie documentos com formatação impecável com o ClickUp Docs

O Docs também ajuda no planejamento de conteúdo e na criação de briefings. Abra-o durante sua sessão de brainstorming para fazer anotações rapidamente e registrar ideias, para que você não acabe esquecendo nada do que foi discutido.

Depois de terminar, você pode facilmente desenvolver suas ideias e criar briefings completos para cada peça de conteúdo no Docs. As opções de formatação avançadas, como tabelas, marcadores e cabeçalhos, são ótimas para estruturar o briefing e organizar prazos, redatores designados, datas de publicação e muito mais.

Modelo de escalonamento de produção de conteúdo do ClickUp

Além disso, os modelos do ClickUp facilitam muito a criação de briefings personalizados para vários tipos de conteúdo.

Por exemplo, o modelo de escalonamento de produção de conteúdo do ClickUp foi projetado para ajudar redatores, editores e equipes de conteúdo a escalar seu processo de produção de conteúdo.

Baixe o modelo gratuito Otimize a expansão de conteúdo com o modelo de expansão de produção de conteúdo do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Organize e priorize projetos de conteúdo futuros criando um centro centralizado para resumos de blog, comentários e até mesmo URLs ativos

Acompanhe e gerencie facilmente os conteúdos ao longo do ciclo de produção usando os status das tarefas no banco de dados do blog

Personalize atributos como tipo de conteúdo, datas de publicação e fonte do autor para que o modelo se adapte ao seu fluxo de trabalho de conteúdo específico

Da mesma forma, o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp simplifica o planejamento, a organização e o acompanhamento do meu processo completo de criação de conteúdo, para que cada artigo seja publicado no prazo e esteja alinhado com as metas de marketing que tenho em mente.

Principais recursos do ClickUp

Escolha entre a biblioteca do ClickUp com mais de 1.000 modelos para dar início ao seu processo de criação de conteúdo com facilidade

Crie tarefas usando o ClickUp Tasks com status personalizados, como Em revisão, Conceito, Em desenvolvimento etc., para acompanhar o andamento de cada peça de conteúdo

Use o ClickUp Automations para automatizar o fluxo de trabalho de conteúdo, otimizar solicitações de conteúdo e gerenciar aprovações

Limitações do ClickUp

A interface repleta de recursos pode ser um pouco intimidante para usuários novos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gosto no ClickUp é a sua personalização e flexibilidade. Seja criando fluxos de trabalho personalizados para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usando campos personalizados para acompanhar detalhes específicos de projetos ou automatizando tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo exatamente às nossas necessidades. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fluidos. Além disso, as integrações e automações nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

O que mais gosto no ClickUp é a sua personalização e flexibilidade. Seja criando fluxos de trabalho personalizados para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usando campos personalizados para acompanhar detalhes específicos de projetos ou automatizando tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo exatamente às nossas necessidades. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fluidos. Além disso, as integrações e automações nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

🎥 Assista: Aprenda a usar o ClickUp Brain para redação com IA

💡 Dica profissional: Use um Agente Autopilot personalizado no ClickUp Chat para atuar como seu assistente de redação com IA. Configure-o para ser acionado quando alguém publicar um rascunho e faça com que ele reescreva, revise ou melhore o tom automaticamente usando o ClickUp Brain. Você pode dar acesso às diretrizes da sua marca armazenadas no Docs, para que ele possa editar com o contexto correto.

2. ChatGPT (Ideal para redação e pesquisa com IA)

via ChatGPT

Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT é um assistente de redação baseado em IA capaz de gerar posts de blog, e-mails e legendas para redes sociais a partir de prompts.

Embora seja uma ótima ferramenta gratuita de redação com IA para gerar ideias e superar o bloqueio criativo, ela ainda requer um toque humano para refinar o resultado. Embora seja útil para começar, você deve sempre revisar e humanizar o conteúdo.

Principais recursos do ChatGPT

Traduza conteúdo para mais de 90 idiomas sem perder o contexto e o significado

Envie dados em qualquer formato — texto, imagem e, em alguns casos, até mesmo voz

Resuma artigos longos, relatórios de pesquisa e transcrições com o ChatGPT

Limitações do ChatGPT

Atendimento ao cliente lento e complicado

O site trava com frequência, e as respostas podem ficar bem lentas às vezes

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Mais : US$ 20/mês

Pro : US$ 200/mês

Equipe : US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2 : 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Aqui está uma avaliação do G2:

Meu processo de redação de conteúdo ficou mais rápido e melhor. Quanto mais detalhadas forem as instruções que eu forneço, melhores são os resultados que obtenho. Posso até selecionar o formato da resposta.

Meu processo de redação de conteúdo ficou mais rápido e melhor. Quanto mais detalhadas forem as instruções que eu forneço, melhores são os resultados que obtenho. Posso até selecionar o formato da resposta.

🔍 Você sabia? O ChatGPT recebe mais de 4,79 bilhões de visitas por mês. Isso é muito amor pela IA! Então, como ele se compara ao Grammarly? Vamos descobrir em ChatGPT x Grammarly!

3. Jasper (Ideal para marketing de conteúdo assistido por IA)

via Jasper

O Jasper é útil para criar conteúdo para campanhas de marketing e ajuda a gerar posts de blog, textos publicitários, roteiros de vídeo e estruturas de conteúdo.

Uma de suas principais características é a capacidade de alinhar o conteúdo às diretrizes específicas da marca, o que a torna útil para equipes que precisam de consistência no tom e na mensagem.

Dito isso, embora o Jasper utilize modelos de IA para acelerar a criação de conteúdo, ele ainda requer ajustes para garantir que o resultado final reflita verdadeiramente a voz e a estratégia da marca. Descobri que é uma ferramenta que funciona melhor quando combinada com um processo editorial robusto.

Principais recursos do Jasper

Crie conteúdo com modelos pré-concebidos para textos longos, textos de marketing e publicações nas redes sociais

Simplifique textos complexos com o recurso “Explique-me como se eu fosse uma criança do 5º ano”

Limitações do Jasper

Alguns usuários relatam que os resultados do Jasper são genéricos e carecem de criatividade

O faturamento e a assinatura são bastante complexos e podem ser especialmente desafiadores ao tentar cancelar sua conta

Preços do Jasper

Creato r: US$ 49/mês por usuário

Pro : US$ 69/mês por usuário

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2 : 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper?

Aqui está uma avaliação do G2:

Eu uso o Jasper para aprimorar minha escrita; ele me dá ideias e evita que eu tenha bloqueio criativo.

Eu uso o Jasper para aprimorar minha escrita; ele me dá ideias e evita que eu tenha bloqueio criativo.

🔎 Você sabia? De acordo com uma pesquisa com diretores de marketing, as empresas que utilizam IA em marketing observaram um aumento de 6,2% nas vendas, um aumento de 7% na satisfação do cliente e uma redução de 7,2% nos custos de marketing.

4. Copy.ai (Ideal para redação publicitária em grande escala com tecnologia de IA)

Eu usei o Copy.ai para criar conteúdo de marketing e vendas, e é uma ferramenta confiável para gerar rascunhos rápidos e automatizar tarefas.

Com mais de 90 ferramentas de redação baseadas em casos de uso, elas ajudam a acelerar a criação de conteúdo e personalizar o alcance, o que é ótimo para ampliar os esforços.

Principais recursos do Copy.ai

Crie textos com seu tom único usando o Voicecopy.ai

Marque informações na sua Infobase para evitar ter que fornecer contexto todas as vezes

Resuma transcrições em resumos de conteúdo com a ferramenta Summarize-to-Brief

Limitações do Copy.ai

A plataforma pode ser instável, com erros ocorrendo com frequência

O conteúdo gerado pode carecer de fontes precisas, exigindo uma verificação minuciosa dos fatos

Preços do Copy.ai

Gratuito para sempre

Starter : US$ 49/mês

Avançado : US$ 249/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Copy.ai

G2 : 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy.ai?

Aqui está uma avaliação do G2:

Acho a interface da ferramenta simples e intuitiva. Utilizo o Copy.ai para publicações nas redes sociais e descrições de produtos, introduções de blogs e textos para sites.

Acho a interface da ferramenta simples e intuitiva. Utilizo o Copy.ai para publicações nas redes sociais e descrições de produtos, introduções de blogs e textos para sites.

😵‍💫 Não sabe o que perguntar à sua ferramenta de redação com IA? Aqui estão as melhores sugestões de redação com IA para profissionais de marketing e redatores começarem!

5. Rytr (Ideal para redação com IA com orçamento limitado)

via Rytr

O Rytr é uma ferramenta prática para gerar rascunhos rápidos para blogs, textos publicitários, legendas de redes sociais e e-mails. O que se destaca é sua capacidade de analisar amostras de texto e imitar um estilo específico, fazendo com que o resultado pareça mais natural, em vez de obviamente gerado por IA.

A plataforma também oferece várias opções de tom, para que você possa aprimorar sua redação de acordo com diferentes públicos e projetos. Embora ela definitivamente acelere o processo, o conteúdo ainda se beneficia de um toque de refinamento humano para realmente se destacar.

Principais recursos do Rytr

Gere conteúdo para mais de 40 casos de uso, desde posts de blog até descrições de produtos

Melhore o fluxo de redação com o preenchimento automático por IA para frases e parágrafos

Crie conteúdo em mais de 30 idiomas para públicos globais

Limitações do Rytr

Requer instruções de redação detalhadas para gerar resultados satisfatórios

Os usuários podem atingir sua cota mensal rapidamente se não forem definidos limites de respostas nos planos pagos

Preços do Rytr

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 9/mês

Premium: US$ 29/mês

Avaliações e comentários sobre o Rytr

G2 : 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rytr?

Aqui está uma avaliação do G2:

É fácil de usar, oferece uma experiência de redação perfeita e gera conteúdo de qualidade. A interface do usuário é realmente boa em comparação com qualquer outro redator de IA. O resultado é satisfatório.

É fácil de usar, oferece uma experiência de redação perfeita e gera conteúdo de qualidade. A interface do usuário é realmente boa em comparação com qualquer outro redator de IA. O resultado é satisfatório.

🤖 IA x conteúdo gerado por humanos 🥷? Que comece a batalha! Confira os prós e os contras e veja quem sai vencedor!

6. Grammarly (O melhor software de redação com IA para textos refinados e sem erros)

via Grammarly

O Grammarly é uma ferramenta importante no arsenal de qualquer criador de conteúdo. É um bom parceiro de redação com IA, ajudando você a transmitir sua mensagem de maneira concisa, gramaticalmente correta e envolvente.

Você pode usar a IA do Grammarly para documentação, elaboração de e-mails, revisão de relatórios e até mesmo para aperfeiçoar publicações nas redes sociais.

Principais recursos do Grammarly

Use o gerador de parágrafos para reescrever parágrafos inteiros, garantindo clareza, tom e engajamento

Crie modelos de mensagens personalizados que suas equipes possam usar para responder rapidamente a e-mails

Use o recurso Authorship do Grammarly para categorizar seu conteúdo com base em fontes confiáveis

Limitações do Grammarly

Pode ser rígido, não deixando muito espaço para o estilo pessoal do redator

Reestruturar frases pode parecer pouco natural às vezes

Tende a sugerir alterações excessivamente formais que podem tirar a voz do autor

Preços do Grammarly

Gratuito para sempre

Premium : US$ 30/mês por usuário

Empresas: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Grammarly

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Grammarly se tornou mais do que apenas um assistente de redação para mim — é uma parte essencial da forma como me comunico profissionalmente. Ele me ajuda em todas as etapas do meu processo de redação, desde o esboço das ideias iniciais até o refinamento da mensagem final.

O Grammarly se tornou mais do que apenas um assistente de redação para mim — é uma parte essencial da forma como me comunico profissionalmente. Ele me ajuda em todas as etapas do meu processo de redação, desde o esboço das ideias iniciais até o refinamento da mensagem final.

7. Gemini (Ideal para pesquisa e geração de conteúdo com IA)

via Gemini

O Gemini é aquele amigo que sabe tudo quando se trata de pesquisa, redação e de lidar com aquelas perguntas complexas e profundas. Desde a atualização do Flash 2.0, ele ficou ainda melhor, muito mais rápido e preciso, lidando com texto, imagens e até mesmo código com facilidade.

Principais recursos do Gemini

Crie conteúdo multimodal com texto, imagens e áudio para experiências envolventes

Auxilie em projetos de programação com o Gemini Code Assist, que oferece até 180.000 sugestões de código por mês

Limitações do Gemini

O Gemini pode deixar a desejar quando se trata de resumos de vídeo

Em alguns casos, fornece respostas incompletas ou inúteis

Carece de compreensão avançada de temas altamente especializados ou de nicho

Preços do Gemini

Gratuito com uma conta do Google

Google AI Pro : US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Avaliações e comentários do Gemini

G2 : 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gemini?

Aqui está uma avaliação do G2:

É muito fácil de usar. Quando redijo um e-mail para meus clientes, é muito útil para manter o profissionalismo nas minhas mensagens.

É muito fácil de usar. Quando redijo um e-mail para meus clientes, é muito útil para manter o profissionalismo nas minhas mensagens.

😎 Lembrete amigável: Integrar IA a documentos do Word, como usar o Google Gemini no Docs, pode acelerar tanto sua escrita que você pode economizar até 66% do seu tempo. São quatro horas a mais para tomar um café, maratonar uma série ou finalmente limpar sua caixa de entrada!

8. Sudowrite (O melhor parceiro de redação com IA para ficção)

via Sudowrite

Está com dificuldade em uma cena? Não consegue encontrar as palavras certas? O Sudowrite foi criado para ajudar todos os escritores de ficção. É como ter um novo olhar sobre sua escrita, sugerindo edições, refinando frases e tirando você desses impasses criativos.

Com mais de 1.000 plugins, você pode adaptar as sugestões para que se encaixem no seu estilo. Ela não vai escrever seu romance por você (onde estaria a graça nisso?), mas tornará o processo muito mais tranquilo — e talvez até um pouco mais emocionante.

Principais recursos do Sudowrite

Crie narrativas completas com o Story Engine

Aprimore os detalhes sensoriais usando a função Descrever

Aperfeiçoe sua prosa com a ferramenta Rewrite

Limitações do Sudowrite

Opções de personalização limitadas com uma interface de usuário básica

Oferece menos integrações com ferramentas de terceiros

Preços do Sudowrite

Amadores e estudantes : US$ 19/mês

Profissional : US$ 29/mês

Max: US$ 59/mês

Avaliações e comentários sobre o Sudowrite

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sudowrite?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

O Sudowrite me ajudou a ajustar meu enredo e agora estou escrevendo sozinho no mesmo ritmo acelerado com que escrevi o primeiro livro da série. Só pela ajuda, já valeu totalmente a pena o custo.

O Sudowrite me ajudou a ajustar meu enredo e agora estou escrevendo sozinho no mesmo ritmo acelerado com que escrevi o primeiro livro da série. Só pela ajuda, já valeu totalmente a pena o custo.

😎 Curiosidade: O curta-metragem de 2016 “Sunspring ” foi inteiramente escrito por um bot de IA usando redes neurais.

9. Anyword (Ideal para textos de marketing baseados em dados)

via Anyword

O Anyword é uma ferramenta de criação de conteúdo com IA que torna a redação de conteúdo de marketing um pouco mais divertida. Você pode usá-la para refinar textos, ajustar o tom para diferentes públicos ou até mesmo ter uma ideia de como algo pode se sair antes de publicar.

É ótimo para aqueles momentos em que você fica pensando duas vezes em cada palavra ou olhando para uma página em branco e só precisa de um ponto de partida sólido. Ele não fará todo o trabalho por você, mas definitivamente agiliza o processo.

Principais recursos do Anyword

Crie textos baseados em dados com pontuações de desempenho preditivas

Ofereça suporte à criação de conteúdo multilíngue em mais de 30 idiomas

Integra-se diretamente com o Google Ads, o Meta Ads e todas as suas contas de redes sociais

Limitações do Anyword

O Anyword oferece suporte principalmente ao inglês, o que pode ser uma limitação para usuários que precisam de assistência com conteúdos em outros idiomas

O limite de palavras pode tornar a ferramenta difícil de usar para blogs grandes

Preços do Anyword

Starter : US$ 49/mês

Baseado em dados : US$ 99/mês

Empresas : US$ 499/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Anyword

G2 : 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Anyword?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Anyword ajuda minha equipe e a mim a ir além da fase de brainstorming e gerar textos atraentes com apenas alguns cliques. Economizamos tempo escrevendo anúncios, em particular, e a capacidade de criar um tom de voz ajudou significativamente nisso.

O Anyword ajuda minha equipe e a mim a ir além da fase de brainstorming e gerar textos atraentes com apenas alguns cliques. Economizamos tempo escrevendo anúncios, em particular, e a capacidade de criar um tom de voz ajudou significativamente nisso.

10. QuillBot (A melhor ferramenta de IA para parafraseamento e resumo)

via QuillBot

O QuillBot é uma adição valiosa a qualquer kit de ferramentas de redação, especialmente quando você precisa refinar sua redação. Ele oferece ferramentas para parafraseamento, verificação de plágio, verificação gramatical, traduções, resumos e até mesmo citações.

Acho isso especialmente útil para reformular algo sem que soe robótico. Não é perfeito (às vezes simplifica demais as coisas), mas, quando usado corretamente, economiza muito tempo e mantém sua redação concisa.

Principais recursos do QuillBot

Pesquise, escreva e aprimore rascunhos usando o assistente de IA integrado Quillbot Flow

Gere citações precisas sem esforço com o Citation Generator

Personalize a parafraseação com vários modos, como Padrão, Fluência e Criativo

Limitações do QuillBot

Às vezes, ela gera textos repetitivos ou sem sentido que exigem uma revisão cuidadosa

Recursos avançados, como gramática avançada e vários estilos de parafraseamento, exigem uma assinatura paga

Preços do QuillBot

Gratuito para sempre

Premium : US$ 4,17/mês

Plano para equipes: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o QuillBot

G2 : 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuillBot?

Aqui está uma avaliação do G2:

É fácil de usar, oferece vários idiomas à escolha e conta com muitas outras ferramentas, como um parafraseador, um verificador de plágio e muito mais, tornando o Quillbot um pacote completo para escritores.

É fácil de usar, oferece vários idiomas à escolha e conta com muitas outras ferramentas, como um parafraseador, um verificador de plágio e muito mais, tornando o Quillbot um pacote completo para escritores.

💡 Dica profissional: Use modelos de IA para facilitar muito o seu processo de criação de conteúdo. Por exemplo, um modelo de IA para posts de blog pode ajudar os profissionais de marketing a definir rapidamente os objetivos da campanha, as mensagens-chave e os canais para seus blogs

11. Wordtune (A melhor ferramenta de IA para reescrever e aumentar a clareza)

via Wordtune

O Wordtune é um software de redação com IA que torna a escrita um pouco menos frustrante. Quando você está com dificuldade para formular algo da maneira certa, as sugestões de reescrita dele soam realmente naturais.

Os modelos integrados ajudam a agilizar o trabalho, especialmente quando você não quer começar do zero. A versão gratuita funciona bem para reescritas rápidas e para superar o bloqueio criativo.

Principais recursos do Wordtune

Reformule frases com sugestões de reescrita contextual, incluindo contra-argumentos e conclusões

Adicione humor, ênfase ou um tom informal com o Editor Spices

Gere, amplie ou refine textos com o Ask AI

Limitações do Wordtune

Limita os usuários do plano gratuito a 10 gerações de IA por dia

Embora ofereça suporte a vários idiomas, não é tão eficaz para conteúdos que não sejam em inglês

Preços do Wordtune

Gratuito para sempre

Avançado : US$ 13,99/mês

Ilimitado: US$ 19,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Wordtune

G2 : 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wordtune?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Wordtune é uma ótima opção para qualquer escritor que esteja sem palavras ou motivação para escrever; ele se inspira no que já está escrito e gera novas frases. Também podemos ajustar essas frases com a ajuda de opções de reescrita integradas, que nos ajudam a definir o tom das frases.

O Wordtune é uma ótima opção para qualquer escritor que esteja sem palavras ou motivação para escrever; ele se inspira no que já está escrito e gera novas frases. Também podemos ajustar essas frases com a ajuda de opções de reescrita integradas, que nos ajudam a definir o tom das frases.

12. Writer (Ideal para assistência de redação com IA e conteúdo alinhado à marca)

via Writer

O Writer parece mais um copiloto de IA para fluxos de trabalho empresariais do que apenas uma ferramenta de redação. Ele pode responder a perguntas, extrair insights, traduzir conteúdo e até mesmo analisar imagens. O que mais me chamou a atenção foi a seriedade com que ele leva a segurança e a privacidade, com opções de implantação que estão em conformidade com os padrões globais de conformidade de dados.

Principais recursos do Writer

Gere conteúdo preciso a partir de dados proprietários com um gráfico de conhecimento

Crie aplicativos com um editor do tipo arrastar e soltar, sem necessidade de programação

Automatize verificações de conformidade em todos os ativos de conteúdo

Limitações do redator

Limita os planos não empresariais a 5 usuários, sem opção de adicionar mais

As atualizações frequentes tornam o aplicativo bastante imprevisível às vezes

Preços do Writer

14 dias de teste gratuito

Starter : US$ 39/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos usuários

G2 : 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Writer?

Aqui está uma avaliação do G2:

O visual é elegante, profissional e clean – é um aplicativo fácil de usar com vários pontos de acesso diferentes (extensões, aplicativo web, desktop). Ele se integra bem aos sistemas de marketing que usamos e foi fácil de implementar.

O visual é elegante, profissional e clean – é um aplicativo fácil de usar com vários pontos de acesso diferentes (extensões, aplicativo web, desktop). Ele se integra bem aos sistemas de marketing que usamos e foi fácil de implementar.

👀 Curiosidade: Os gráficos de conhecimento podem analisar parágrafos e mostrar conexões entre tópicos, subtópicos e conceitos. Isso os torna ferramentas úteis para a redação de ensaios, já que essa visualização estruturada pode, na verdade, ser usada como um modelo para organizar ideias e manter um fluxo lógico entre os conceitos.

13. Writesonic (Ideal para redação de artigos e marketing com IA)

via Writesonic

O Writesonic oferece alguns recursos úteis de IA para criação de conteúdo, análise da concorrência e pesquisa. Ele se integra ao Ahrefs, Google Analytics e WordPress, facilitando a obtenção de dados em tempo real e o planejamento de conteúdo sem precisar alternar entre várias ferramentas.

Principais recursos do Writesonic

Acesse recursos como verificador de SEO e clusters de tópicos para otimização

Interaja com o Chatsonic (um chatbot de IA) para obter assistência em tempo real

Crie chatbots personalizados com IA sem precisar programar usando o Botsonic

Limitações do Writesonic

O suporte não é muito ágil, e a resolução das solicitações costuma demorar

A geração de artigos está um pouco ultrapassada

Preços do Writesonic

Gratuito para sempre

Individual : US$ 20/mês

Lite: US$ 49/mês

Padrão : US$ 99/mês

Profissional: US$ 249/mês

Avançado: US$ 499/mês

Avaliações e comentários sobre o Writesonic

G2 : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Writesonic?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro como o Writesonic entende os maiores desafios de um redator ou criador de conteúdo, que é escrever um artigo otimizado para SEO, e oferece um criador de artigos em 10 etapas, além de um criador de artigos em 4 etapas, para ajudar o redator a produzir conteúdo valioso com apenas um clique.

Adoro como o Writesonic entende os maiores desafios de um redator ou criador de conteúdo, que é escrever um artigo otimizado para SEO, e oferece um criador de artigos em 10 etapas, além de um criador de artigos em 4 etapas, para ajudar o redator a produzir conteúdo valioso com apenas um clique.

Liberte seu potencial de redação com a melhor solução de IA

As ferramentas de redação com IA vêm em todos os tipos e tamanhos, desde pacotes completos de criação de conteúdo até simples parafraseadores e verificadores gramaticais.

Se você está procurando uma solução completa que ajude a fazer brainstorming, escrever, colaborar e gerenciar conteúdo em um só lugar, o ClickUp é a solução ideal para você.

Com ferramentas integradas para brainstorming, aprovações, gerenciamento de tarefas e automação, ela otimiza todo o seu fluxo de trabalho de conteúdo, desde a ideia até a publicação.

Curioso para ver como o ClickUp pode se integrar ao seu fluxo de trabalho de conteúdo? Cadastre-se gratuitamente e explore o que ele pode fazer.