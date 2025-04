10 melhores ferramentas de aprimoramento de escrita com IA para um conteúdo impecável

É tarde, você está revisando seu rascunho e algo parece errado. é o tom? As sentenças estão muito grosseiras?

Talvez você precise de outra caixa de texto para separar o conteúdo. 🤔

Até mesmo os melhores escritores têm esses momentos em que suas frases precisam de um pouco mais de polimento.

Bem, é aí que entra um aprimorador de redação com tecnologia de IA. Ele identifica erros, aprimora a legibilidade, melhora o fluxo e permite que você comunique suas ideias com clareza.

Neste blog, exploraremos os 10 melhores aprimoradores de redação para criar conteúdo impecável. 🎯

Experimente o AI Writer no ClickUp

Resumo de 60 segundos

Aqui está uma breve visão geral das principais ferramentas de aprimoramento de escrita com IA:

ClickUp (melhor para criação de conteúdo com IA) Grammarly (melhor para assistência abrangente de redação) ProWritingAid (melhor para análise detalhada de estilo e estrutura) DeepL Write (o melhor para traduções e reescritas de alta qualidade) HyperWrite (melhor para geração de conteúdo criativo) QuillBot (melhor para parafrasear e resumir) Scribbr (melhor para suporte à redação acadêmica) YouWrite (melhor para feedback personalizado de redação) Originality.ai (melhor para detecção de plágio e autenticidade de conteúdo) Easy Peasy AI (melhor para geração rápida de conteúdo)

O que você deve procurar nos aprimoradores de redação?

Nem todas as ferramentas de aprimoramento de redação têm as mesmas habilidades. Algumas são excelentes em verificações gramaticais, enquanto outras são especializadas em aprimorar o tom ou simplificar ideias complexas.

Com tantas opções disponíveis, é importante saber quais recursos priorizar. Aqui estão alguns recursos que seu aprimorador de redação deve ter. 👀

Detecção de erros: Identificação e correção eficaz de problemas de gramática, pontuação e ortografia

aprimoramentos de legibilidade: Oferecer sugestões para tornar seu conteúdo mais claro e envolvente

ajustes de tom: Ajudam a alinhar seu estilo de redação com seu público-alvo ou objetivo

opções de personalização: Adaptar as recomendações às suas preferências exclusivas de redação

facilidade de integração: Funciona sem problemas com suas ferramentas ou fluxos de trabalho existentes

insights detalhados: Fornecimento de feedback sobre estrutura, coerência e impacto geral

Fato curioso: O romance mais longo já escrito é Em busca do tempo perdido (À la recherche du temps perdu), de Marcel Proust. Ele tem impressionantes 1,2 milhão de palavras e é considerado um dos romances mais longos já publicados.

As 10 melhores ferramentas para melhorar a escrita

O aprimorador de redação correto pode transformar seu conteúdo de bom em excepcional. _Mas qual ferramenta você deve escolher?

Aqui está uma lista das 10 melhores ferramentas de aprimoramento de redação que refinam a gramática, o estilo e a legibilidade.

Prepare-se para escolher entre as melhores ferramentas de aprimoramento de redação! 💪

1. ClickUp (melhor para criação de conteúdo com IA)

A primeira ferramenta da lista, ClickUp o ClickUp, the everything app for work, é uma excelente opção para equipes que buscam uma plataforma que integre ferramentas com tecnologia de IA para criação de conteúdo e gerenciamento de tarefas.

Um de seus recursos de destaque é Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o assistente de IA integrado do ClickUp. 🤩

Precisa de uma versão aprimorada daquele rascunho de e-mail? Este Ferramenta de revisão de IA garante que sua mensagem seja profissional e alinhada com sua intenção. Está escrevendo um discurso de marketing? Ela adapta sugestões para tornar suas palavras persuasivas e focadas no público.

ClickUp Brain

Experimente o ClickUp Brain

Basta selecionar o texto e melhorar sua qualidade com o ClickUp Brain

Integrado diretamente ao ecossistema do ClickUp, o Gerador de conteúdo de IA fornece às equipes uma solução para simplificar, reescrever e refinar o conteúdo.

O ClickUp Brain também leva a personalização a sério.

Ele não faz apenas edições genéricas - ele ajusta seu conteúdo com base em sua função e necessidades de redação. Os profissionais de marketing, por exemplo, podem refinar as declarações de chamada para ação, enquanto os gerentes de projeto podem obter ajuda para criar relatórios concisos e convincentes. A ferramenta se adapta às suas metas, tornando cada texto que você escreve melhor do que o anterior.

ClickUp Docs

Adicione formatação avançada ao seu conteúdo com o ClickUp Docs

Para projetos de equipe, Documentos do ClickUp leva a colaboração a um nível totalmente novo. Você pode fazer brainstorming de ideias, rascunhar conteúdo e compartilhar feedback, tudo em um só lugar, com um redator de IA trabalhando junto com você em seu documento.

A edição em tempo real mantém todos alinhados, facilitando a criação e o refinamento do conteúdo em conjunto. O Docs também permite a formatação de texto rico, incluindo tabelas, imagens e multimídia incorporada, tornando seus dados mais atraentes.

Combine isso com as ferramentas de marketing do ClickUp e você terá tudo o que precisa para planejar campanhas, escrever conteúdo atraente e acompanhar seu progresso - tudo em uma única plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Prompts pré-criados: Acesse mais de 100 prompts personalizáveis para simplificar a redação para funções como marketing, engenharia e suporte ao cliente

Acesse mais de 100 prompts personalizáveis para simplificar a redação para funções como marketing, engenharia e suporte ao cliente Colaboração em tempo real: Colabore em tempo real nos documentos, permitindo feedback e ajustes imediatos

Colabore em tempo real nos documentos, permitindo feedback e ajustes imediatos Recursos de automação: Automatizar a criação de conteúdo e tarefas repetitivas para garantir que você cumpra os prazos

Automatizar a criação de conteúdo e tarefas repetitivas para garantir que você cumpra os prazos Eleve a qualidade do conteúdo: Receba sugestões específicas para cada função para ajustar o tom, o estilo e a estrutura para obter melhor impacto

Limitações do ClickUp

Os recursos extensos e as opções de personalização podem ser esmagadores para iniciantes, exigindo tempo e esforço para serem totalmente dominados

O aplicativo móvel pode não oferecer o mesmo nível de funcionalidade que a versão para desktop

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também:📖 Como editar conteúdo de IA: Produzindo peças envolventes e de alto padrão

2. Grammarly (melhor para assistência abrangente de redação)

via Gramática O Grammarly é um aplicativo versátil Verificador gramatical com inteligência artificial projetado para refinar e aprimorar a comunicação em várias plataformas. Ele oferece correções gramaticais, ortográficas e de pontuação em tempo real com sugestões de clareza e tom para garantir que sua redação permaneça impactante.

Melhores recursos do Grammarly

Obtenha sinônimos contextuais para enriquecer seu vocabulário e manter a precisão

Aprimore a redação obtendo feedback em tempo real para melhorar a gramática, o estilo e o fluxo

Integração com plataformas como Scrivener, Google Docs e Microsoft Word

Melhore a variedade de frases identificando palavras usadas em excesso e estruturas repetitivas

Limitações gramaticais

Não funciona bem em documentos que contêm vários idiomas, termos que não estejam em inglês ou elementos como tabelas

Às vezes, ele interpreta mal o contexto de uma frase, levando a sugestões incorretas

Preços do Grammarly

Gratuito para sempre

Pro: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 7000 avaliações)

4,7/5 (mais de 7000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (9000+ avaliações)

📖 Leia também: 10 melhores alternativas e concorrentes do Grammarly Fato curioso: A primeira máquina de escrever foi inventada em 1868 por Christopher Latham Sholes, muito antes do moderno teclado de computador. As máquinas de escrever revolucionaram a escrita ao permitir que as pessoas digitassem muito mais rápido do que escrever à mão.

3. ProWritingAid (melhor para análise detalhada de estilo e estrutura)

via ProWritingAid O ProWritingAid é uma ferramenta poderosa para análise aprofundada de estilo e estrutura. Ele oferece relatórios abrangentes sobre gramática, legibilidade, palavras usadas em excesso e estrutura de frases, ajudando os usuários a refinar seu conteúdo.

Melhores recursos do ProWritingAid

Parafrasear o conteúdo para torná-lo formal, informal, mais longo, mais curto e mais fluente

Use o 'Sparks Edit' para melhorar a legibilidade e a fluência, alterar o tempo verbal e adicionar detalhes sensoriais

Adicione novos diálogos e analogias interessantes com o "Sparks Continue"

Limitações do ProWritingAid

Às vezes, ele fornece sugestões ou correções incorretas

Preços do ProWritingAid

Gratuito

Premium: $30/mês

$30/mês Premium Pro: $36/mês

Classificações e resenhas do ProWritingAid

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

**Leia também 10 melhores alternativas ao ProWritingAid

4. DeepL Write (melhor para traduções e reescritas de alta qualidade)

via DeepL Escreva DeepL Write é um ferramenta de reescrita que se destaca por suas traduções de alta qualidade. É ideal para escritores multilíngues ou para aqueles que desejam refinar o conteúdo em vários idiomas. A IA intuitiva da ferramenta garante que seu texto mantenha o significado pretendido e, ao mesmo tempo, aprimora a clareza e o tom.

Melhores recursos do DeepLWrite

Aprimore sua redação com sugestões de IA em tempo real sobre escolha de palavras, fraseado e tom

Melhore a clareza de seu texto, mantendo seu estilo de escrita exclusivo

Corrija problemas de ortografia, gramática e pontuação instantaneamente

Beneficie-se de sugestões imediatas, ajudando-o a editar seu texto à medida que avança

Limitações do DeepLWrite

Restrições quanto ao número de vezes que você pode usar o recurso de arquivo, o que limita a flexibilidade para usuários com necessidades frequentes de processamento de documentos

Recursos limitados de tradução de idiomas

Preços do DeepLWrite

Gratuito

Profissional: US$ 16,50/mês por usuário

US$ 16,50/mês por usuário Negócios: Preços personalizados

Classificações e avaliações do DeepLWrite

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Fato curioso: O manuscrito mais caro já vendido é o Codex Leicester de Leonardo da Vinci, que foi comprado por Bill Gates em 1994 por US$ 30,8 milhões. O manuscrito contém as anotações e os esboços de Leonardo sobre ciência, astronomia e anatomia.

5. HyperWrite (melhor para geração de conteúdo criativo)

via HyperWrite O HyperWrite é especializado como um Gerador de texto de IA para conteúdo criativo. Ele pode aproveitar a pesquisa em tempo real, pesquisando milhões de artigos e documentos acadêmicos, fornecendo informações precisas e atualizadas.

Quer esteja fazendo um brainstorming de ideias, elaborando um texto de marketing ou escrevendo um romance, essa ferramenta se adapta ao seu estilo e fornece sugestões úteis.

Melhores recursos do HyperWrite

Personalize os resultados de acordo com as solicitações para refletir sua voz e seu estilo exclusivos

Automatize tarefas repetitivas, como geração de e-mails ou brainstorming de títulos

Aproveite as ferramentas criativas de IA para redigir artigos, roteiros e muito mais com o mínimo de esforço

Amplie ideias, gere parágrafos e até mesmo sugira maneiras de desenvolver um artigo ou uma história completa

Limitações do HyperWrite

Os resultados podem se tornar repetitivos e menos originais

Leva mais tempo para gerar conteúdo em comparação com outras ferramentas

Preços do HyperWrite

Gratuito

Premium: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Ultra: US$ 44,99/mês por usuário

6. QuillBot (melhor para parafrasear e resumir)

via QuillBot O QuillBot é conhecido por seus recursos de parafraseamento e resumo, atendendo a estudantes, profissionais e criadores de conteúdo. Ele oferece vários modos para ajustar o tom, o estilo e a fluência, garantindo que seu texto seja original e polido.

O verificador gramatical integrado e as opções de integração da ferramenta a tornam versátil para refinar o trabalho escrito.

Melhores recursos do QuillBot

Gere citações com uma ferramenta fácil de usar para necessidades acadêmicas e profissionais

Avalie a legibilidade com comparações antes e depois para medir a clareza do conteúdo

Condensar textos longos em resumos concisos, facilitando a digestão rápida de conteúdos complexos

Garanta que seu trabalho seja original e autêntico, identificando possíveis plágios

Limitações do QuillBot

Às vezes, produz resultados menos precisos, especialmente para detecção de plágio

Limitações de contagem de palavras para sua ferramenta de paráfrase

Preços do QuillBot

Grátis

Mensal: $9,95/mês por usuário

$9,95/mês por usuário Semestral: $6,66/mês por usuário

$6,66/mês por usuário Annual: $2,50/mês por usuário

Classificações e resenhas do QuillBot

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

🔍 Você sabia? Atribui-se a William Shakespeare a criação de mais de 1.700 palavras na língua inglesa, incluindo termos populares como "eyeball", "bedroom" e "swagger"

7. Scribbr (Melhor para suporte de redação acadêmica)

via Escriba O Scribbr adapta seus recursos à redação acadêmica, oferecendo ferramentas como detecção de plágio, verificações gramaticais e suporte a citações. Ele ajuda a manter o fluxo lógico e garante que seu trabalho siga os padrões acadêmicos.

Com foco em ensaios e teses, o Scribbr facilita a criação de conteúdo acadêmico preciso e bem estruturado.

Melhores recursos do Scribbr

Gerar citações precisas em vários estilos, incluindo APA, MLA e Chicago

Obtenha recursos de redação com guias e práticas recomendadas para estudantes e pesquisadores

Use ferramentas de plágio para comparar seu texto com um vasto banco de dados acadêmico

Obtenha assistência na revisão de textos com ferramentas acionadas por IA que identificam erros ou inconsistências

Limitações do Scribbr

Às vezes, ele fornece fontes irrelevantes

Não funciona bem com diferentes tipos de documentos

Preços da Scribbr

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Scribbr

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? A Bíblia de Gutenberg, impressa por volta de 1455 por Johannes Gutenberg, é considerada o primeiro grande livro impresso com tipos móveis. Essa invenção é considerada um dos principais desenvolvimentos na história da escrita e da publicação.

8. YouWrite (melhor para feedback personalizado de redação)

via Caçador de tendências O YouWrite refina seu processo de redação gerando conteúdo adaptado às suas necessidades e preferências exclusivas. Ele tem vários modos, como Research, Creative ou Genius, para atender a casos de uso específicos.

Especifique o tom, o público ou o estilo e ele fornecerá sugestões personalizadas que se encaixam em vários contextos, como e-mails profissionais ou projetos de redação criativa.

Melhores recursos do YouWrite

Escreva linhas de assunto, cópias para páginas de destino e legendas de mídia social com facilidade

Adicione o caso de uso, o tom, o público e os detalhes da mensagem em seu modelo predefinido para gerar conteúdo

Use suas opções de modo criativo para criar poemas e roteiros

Limitações do YouWrite

Não possui recursos avançados de pesquisa

Os usuários que preferem aplicativos independentes acham a ferramenta inconveniente, pois ela está integrada ao You.com

Preços do YouWrite

Gratuito

Plano Pro: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Plano de equipe: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Plano Enterprise: Preço personalizado

Classificações e resenhas do YouWrite

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Originality.ai (melhor para detecção de plágio e autenticidade de conteúdo)

via Originalidade.ai O Originality.ai é um cão de guarda da integridade do conteúdo, identificando textos duplicados ou gerados por IA com precisão. Projetado para empresas e instituições acadêmicas, ele prioriza a manutenção de práticas éticas de redação.

Melhores recursos do Originality.ai

IdentificarConteúdo gerado por IA a partir de conteúdo gerado por humanosincluindo texto do GPT-4

Combine a detecção de plágio com verificações de originalidade de IA para garantir a exclusividade do conteúdo

Facilite a colaboração com recursos de gerenciamento de equipe, permitindo que as empresas supervisionem vários usuários a partir de uma única conta

Visualize pontuações detalhadas de originalidade por meio de um painel de controle limpo e intuitivo com recursos acessíveis

Limitações do Originality.ai

Os usuários reclamaram que, se mudarem parágrafos ou seções de lugar, os resultados mudam

A ferramenta às vezes confunde escrita humana real com conteúdo gerado por IA, resultando em falsos positivos

Preços do Originality.ai

Pay as you go: US$ 30 por 3.000 créditos

US$ 30 por 3.000 créditos Pro: US$ 14,95/mês por usuário

US$ 14,95/mês por usuário Enterprise: $179/mês por usuário

Classificações e resenhas do Originality.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. Easy Peasy AI (melhor para geração rápida de conteúdo)

via IA fácil e simples O Easy Peasy AI é um software leve ferramenta de redação para usuários que precisam de assistência rápida e simples com blogs, legendas ou descrições de produtos. É uma ótima opção para redatores que procuram uma abordagem direta e sem frescuras para gerar ideias e conteúdo.

Melhores recursos do Easy Peasy AI

Obtenha mais de 90 modelos de copywriting para escolher e otimizar seu processo de redação

Use sua transcrição de áudio com IA e gere resumos, descrições e notas detalhadas

Gere imagens que complementam sua redação, tornando seu conteúdo mais envolvente com gráficos visualmente atraentes

Limitações do Easy Peasy AI

Os usuários reclamaram da precisão do modelo

As opções de personalização podem ser restritivas para usuários que buscam estilos de conteúdo altamente personalizados

Preços da IA da Peasy

Grátis

Iniciante: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Ilimitado 50: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Ilimitado: $32/mês por usuário

**Leia também Como usar a IA no marketing digital (casos de uso e ferramentas)

Refine e gerencie projetos de redação com o ClickUp

A escolha da ferramenta de redação com IA correta pode melhorar significativamente o seu conteúdo, seja para aprimorar o tom, aumentar a clareza ou acelerar o processo de redação. De verificadores gramaticais a sofisticados aprimoradores de estilo, ferramentas como Grammarly, Easy Peasy AI e QuillBot oferecem recursos impressionantes que ajudam a garantir que sua redação seja polida e eficaz.

No entanto, o ClickUp se destaca como a melhor ferramenta de aprimoramento de redação. Para equipes que colaboram em projetos, ele se destaca como uma plataforma completa que aumenta a qualidade da redação e se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅