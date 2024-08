10 melhores alternativas ao ProWritingAid em 2024

Os escritores são meticulosos. Passamos incontáveis horas elaborando frases, nos preocupando com a escolha de palavras, corrigindo erros e nos esforçando para eliminar erros gramaticais incômodos.

É aí que ferramentas como o ProWritingAid entram em cena, oferecendo uma mão amiga para detectar erros e refinar nosso trabalho. Mas você sabia que há um mundo inteiro de alternativas de verificadores gramaticais esperando para serem descobertas?

O ProWritingAid é uma ferramenta útil para escritores, mas não é a única opção disponível. Se você está procurando uma alternativa mais econômica, recursos específicos como Assistência de IA para redação ou uma ferramenta gratuita que atenda a um estilo de redação diferente, há uma alternativa perfeita ao ProWritingAid esperando para ser descoberta.

O que você deve procurar em uma alternativa ao ProWritingAid?

A alternativa ideal ao ProWritingAid depende apenas de suas necessidades de escrita. Aqui estão alguns dos principais recursos e fatores a serem considerados:

Capacidades avançadas versus necessidades básicas: Verifique se há uma ampla variedade de recursos para aprimorar sua redação. Muitas ferramentas integram verificadores de plágio para garantir a originalidade. A escrita com IA é um recurso útil, e as ferramentas que podem ajudar no brainstorming criativo, na reescrita de frases e na geração de diferentes estilos de escrita são um grande ponto positivo

Integração: Selecione uma ferramenta de escrita com IA que se integre ao seu software de escrita preferido. Procure opções que ofereçam extensões de navegador, aplicativos de desktop ou integrações com plataformas de redação populares

Preço: Decida se um plano gratuito com recursos básicos é suficiente ou se você precisa das funcionalidades avançadas oferecidas pelas assinaturas pagas. Algumas ferramentas oferecem até opções de compra única

Público alvo: Procure ferramentas que atendam a estilos de escrita ou setores específicos. Você pode selecioná-las com recursos e funcionalidades que se alinham com suas metas de redação exclusivas

Ao entender seu processo de escrita e suas prioridades, você pode restringir as opções de alternativas ao ProWritingAid e encontrar uma ferramenta que se alinhe aos seus objetivos ferramenta de escrita que complementa perfeitamente seu fluxo de trabalho de redação.

As 10 melhores alternativas ao ProWritingAid para usar em 2024

Vamos nos aprofundar nas 10 melhores alternativas ao ProWritingAid para 2024, explorando seus pontos fortes e fracos para ajudá-lo a tomar uma decisão informada:

1. ClickUp

Melhor para escrita com inteligência artificial

acompanhe seus insights de escrita com o painel personalizável do ClickUp e o recurso Docs_ ClickUp vai além do gerenciamento de projetos tradicional, oferecendo um conjunto de recursos criados para capacitar as equipes e elevar seu fluxo de trabalho. Um destaque importante é Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é uma ferramenta avançada de criação e colaboração de documentos. Ela ajuda na colaboração contínua, permitindo que os membros da equipe deixem comentários, acompanhem as revisões e garantam que todos estejam na mesma página.

É aqui que as coisas ficam interessantes: O ClickUp Docs se integra perfeitamente com ClickUp Brain um assistente de redação com tecnologia de IA que atua como seu guru gramatical e treinador de estilo.

Pense em anotações de sessões de brainstorming, propostas de projetos ou textos de marketing, tudo em uma plataforma central e acessível.

Pergunte ao AI Writer do ClickUp Brain e use suas sugestões para refinar os rascunhos existentes ou gerar ideias criativas

Seja para correção gramatical, refinamento estilístico ou melhoria da clareza, o ClickUp Brain atua como seu editor virtual, ajudando-o a aperfeiçoar sua redação e a garantir uma mensagem profissional e impactante. Você pode colocar o AI Writer do ClickUp Brain para trabalhar e redigir conteúdo para e-mails, documentos ou até mesmo sessões de brainstorming criativo.

Melhores recursos do ClickUp

Crie documentos, wikis e bases de conhecimento incríveis com uma ampla variedade de modelos pré-criados

Colabore em tempo real com sua equipe, atribua tarefas e prazos dentro dos documentos

Aproveite os recursos robustos de formatação e edição do ClickUp Doc para produzir conteúdo com aparência profissional

Elimine erros de digitação e gramaticais com os recursos abrangentes de correção gramatical do ClickUp Brain

Refine seu estilo de redação com sugestões sobre estrutura de frases, escolha de palavras e clareza geral

Trabalhe em conjunto e sem problemas no ClickUp com os recursos de IA do ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain é um recurso complementar com um custo adicional

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 de espaço de trabalho por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Grammarly

Melhor verificador gramatical geral

via Grammarly O Grammarly se destaca como uma ferramenta bem estabelecida e verificador gramatical fácil de usar . À medida que você digita, ele analisa o texto, identificando e destacando possíveis erros de gramática, ortografia e pontuação. Esse feedback imediato permite que você resolva os problemas à medida que escreve, garantindo que sua mensagem seja polida e profissional.

Ele oferece sugestões de clareza e concisão, ajudando a refinar a estrutura de suas frases e a escolha de palavras. O Grammarly atende a uma variedade de estilos e propósitos de redação. Esteja você elaborando um e-mail comercial formal, uma postagem casual em um blog ou uma peça criativa, o Grammarly pode ajustar suas sugestões para garantir que sua redação esteja alinhada com o tom e o público-alvo pretendidos.

Melhores recursos do Grammarly

Condutaleitura de provas em tempo realverificações de gramática, erros de ortografia e pontuação

Obtenha sugestões avançadas de clareza, estrutura de frases e aprimoramento de vocabulário

Encontre as palavras perfeitas com as sugestões do dicionário de sinônimos do Grammarly e amplie seu vocabulário

Garanta a originalidade com o verificador de plágio do Grammarly, que examina vastos bancos de dados on-line para identificar possíveis duplicações de conteúdo

Mantenha a consistência da marca integrando o guia de estilo de sua organização ao Grammarly para aderir automaticamente às preferências de estilo

Limitações do Grammarly

O plano gratuito oferece recursos limitados e não inclui um verificador de plágio nem sugestões avançadas de estilo

Pode nem sempre detectar erros gramaticais sutis, erros de gramática e pontuação ou entender estruturas de frases complexas

Funcionalidade limitada para redação criativa, em que estilos não convencionais e redação técnica podem ser sinalizados como erros de ortografia

Preços gramaticais

Plano gratuito

Premium : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Business: uS$ 25/mês por usuário

Classificações e avaliações gramaticais

G2 : 4.7/5 (mais de 8.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (7.000+ avaliações)

3. Slick Write

Foco em clareza e concisão

via Slick Write O Slick Write analisa seu texto e oferece sugestões perspicazes para aprimorar sua redação. Ele identifica e ajuda a eliminar redundâncias que podem atrapalhar sua mensagem. Além disso, ele fornece recomendações para melhorar o fluxo das frases e a legibilidade geral, garantindo que sua redação vá direto ao ponto e atinja o público.

A ferramenta não se concentra apenas na correção de erros gramaticais. Ela entende que uma redação clara e concisa é fundamental para uma comunicação eficaz. Essa ferramenta gratuita ajuda você a criar frases fáceis de entender e que deixam uma impressão duradoura. Quer você seja um escritor experiente ou esteja começando, o Slick Write pode ser um recurso valioso em sua caixa de ferramentas de redação.

Melhores recursos do Slick Write

Analise a estrutura de suas frases e sugira aprimoramentos para melhorar o fluxo e a concisão

Elimine frases repetitivas e sentenças inchadas com o recurso de detecção de redundância do Slick Write

Use os sinônimos e alternativas sugeridos para aumentar o impacto da sua redação

Obtenha uma visão clara da complexidade de sua redação com a pontuação de legibilidade do Slick Write

Limitações do Slick Write

Conjunto de recursos limitado em comparação com verificadores gramaticais pagos (nenhuma verificação gramatical além dos erros básicos)

O feedback pode ser repetitivo, especialmente para textos mais longos

Não possui recursos avançados, como verificação de plágio ou sugestões específicas de gênero

Opções de integração limitadas (principalmente ferramentas baseadas na Web)

Preço do Slick Write

**Gratuito para uso

Classificações e resenhas do Slick Write

G2: NA

NA Capítulo: Não há avaliações suficientes

4. Linguix

Assistente de redação com tecnologia de IA

via Linguix A Linguix aproveita o poder da inteligência artificial para analisar seu estilo de redação, identificar áreas de aprimoramento e oferecer sugestões perspicazes que elevam sua mensagem geral. Embora a gramática seja uma base fundamental, o Linguix reconhece que ela é apenas uma peça do quebra-cabeça.

Ao se concentrar no estilo, na clareza, na fluência e até mesmo no suporte multilíngue, a Linguix oferece uma solução abrangente para qualquer pessoa que esteja buscando aprimorar sua redação. Quer você seja um escritor experiente ou esteja apenas começando sua jornada, a Linguix pode orientá-lo.

Melhores recursos da Linguix

Analise seu estilo de redação e obtenha sugestões para refinar sua linguagem a fim de garantir que sua mensagem seja clara, concisa e produza o impacto desejado

Elimine a complexidade desnecessária e crie frases que fluam sem esforço.

Obtenha acesso ao suporte multilíngue para inglês, francês, alemão, espanhol, polonês e português

Receba sugestões gramaticais e de clareza para vários idiomas, garantindo que sua mensagem seja compreendida e repercuta além das fronteiras

Reformule a estrutura das frases mantendo o significado com a função de parafraseamento

Receba sugestões inteligentes de sinônimos e frases alternativas

Integre-se a várias plataformas, como Google Docs, Gmail e navegadores da Web

Limitações do Linguix

As sugestões de IA podem, às vezes, ser excessivamente cautelosas ou não perceber o tom pretendido da redação

Feedback limitado sobre plágio em comparação com verificadores de plágio dedicados

Preços do Linguix

Plano gratuito

Personal Pro: $15/mês

$15/mês Negócios: $40/mês

Classificações e avaliações do Linguix

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

5. PaperRater

Ajustado para redação acadêmica

via PaperRater O PaperRater compreende os desafios exclusivos da redação acadêmica e oferece recursos que atendem diretamente a esse público. É um verificador gramatical projetado especificamente para dar suporte a estudantes e acadêmicos, identificando erros e oferecendo sugestões de melhoria em trabalhos acadêmicos.

Seja para fazer um trabalho de conclusão de curso, elaborar uma proposta de pesquisa ou finalizar sua dissertação, o PaperRater pode ser seu aliado. Aproveite seus recursos para identificar e corrigir erros gramaticais, melhorar o vocabulário e garantir a formatação adequada das citações.

Melhores recursos do PaperRater

Identifique erros gramaticais comuns em redações acadêmicas com algoritmos especialmente treinados

Garanta que suas redações, trabalhos de pesquisa e outros documentos sejam refinados e sem erros

Obtenha sinônimos e frases alternativas comumente usadas na redação acadêmica, levando sua comunicação para o próximo nível

Receba orientação sobre citações, ajudando-o a evitar erros comuns de formatação e garantindo que suas referências sejam claras e precisas

Integre-se a ferramentas populares como Slack e HubSpot

Limitações doaperRater

Recursos limitados no plano gratuito, com verificação de plágio e sugestões de citações reservadas para planos pagos

O feedback pode ser orientado para um estilo acadêmico formal, que pode não ser adequado para todos os tipos de redação

Falta de recursos avançados, como sugestões de redação baseadas em IA ou feedback específico de gênero

Preços doaperRater

Plano gratuito

Premium: $14,95/mês

Classificações e resenhas do PaperRater

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

6. Gengibre

Verificação gramatical com um toque especial

via Ginger O Ginger se destaca como um poderoso verificador gramatical e ortográfico, mas seus recursos vão muito além da detecção básica de erros. Essa ferramenta inovadora ajuda você a criar conteúdo claro, conciso e envolvente que repercute no seu público.

Seu mecanismo de correção robusto identifica e corrige erros, desde erros de digitação e pontuação até problemas gramaticais mais complexos. Além disso, o Ginger também oferece recursos projetados para elevar o estilo e a clareza de sua redação.

Melhores recursos do Ginger

Obtenha sugestões perspicazes para ajudá-lo a reformular frases para melhorar a clareza e a concisão com a ferramenta de paráfrase integrada do Ginger

Use um dicionário integrado para explorar sinônimos e frases alternativas

Ouça sua redação ser lida em voz alta com a funcionalidade de conversão de texto em fala

Atenda a um público global com o suporte multilíngue disponível nos planos pagos. Assim, você pode se comunicar com eficiência

Integre-se a várias plataformas, incluindo Microsoft Word, Gmail e navegadores da Web

Limitações do Ginger

As sugestões de reformulação de frases podem, às vezes, não ser naturais ou ser estranhas

Os recursos de conversão de texto em fala nem sempre capturam perfeitamente o tom de voz pretendido

Preços do Ginger

Plano gratuito

Premium: $7,99 /mês

Classificações e resenhas do Ginger

G2: 4,3/5 (mais de 35 avaliações)

4,3/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 80 avaliações)

7. Quillbot

Mestre da reformulação

via Quillbot O Quillbot é uma ferramenta de paráfrase criada para ajudá-lo a reescrever frases mantendo o significado original. É uma ótima opção para quem deseja evitar plágio ou simplesmente reformular um texto existente para maior clareza ou variedade.

É o seu balcão único para parafraseamento criativo e refinamento abrangente da escrita. Essa ferramenta inovadora vai além da troca básica de sinônimos. Ela oferece uma variedade de modos de parafraseamento para atender às suas necessidades específicas.

Melhores recursos do Quillbot

Escolha entre vários modos de parafraseamento, incluindo "Standard" para alterações sutis e "Fluency" para reescritas mais criativas

Escreva paráfrases refinadas com o modo Standard que mantém a essência do texto original

Faça reescritas mais criativas com o modo Fluency, permitindo que você explore novas maneiras de expressar suas ideias

Garanta que seu texto parafraseado mantenha um tom sofisticado e polido com o Modo Formal

Tenha acesso a reformulações exclusivas e originais no modo criativo, perfeito para brainstorming ou geração de novas ideias de conteúdo

Ajuste o nível de sinônimos para parafrasear de forma personalizada

Limitações do Quillbot

A camada gratuita tem paráfrases limitadas e não tem verificação gramatical

A dependência excessiva de sinônimos pode, às vezes, levar a frases não naturais, exigindo edição manual

Funcionalidade limitada para textos complexos ou escritos criativos que exigem um tom específico

Preços do Quillbot

Plano gratuito (paráfrases limitadas)

(paráfrases limitadas) Mensal: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Semestral: US$ 6,66/mês

US$ 6,66/mês Annual: US$ 4,99/mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Quillbot

G2: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

4,4/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

8. Wordtune

Reformular com talento

via Wordtune Assim como o Quillbot, o Wordtune se concentra em erros gramaticais, ajudando você a reescrever frases mantendo o significado original. Entretanto, o Wordtune enfatiza a preservação do tom e do estilo de sua redação, além da clareza.

O Wordtune entende que o tom desempenha um papel crucial na comunicação eficaz. Quer você esteja elaborando uma postagem bem-humorada em um blog ou uma proposta formal de negócios, os recursos de detecção e preservação de tom do Wordtune garantem que o tom pretendido permaneça consistente durante todo o processo de reescrita.

Melhores recursos do Wordtune

Aproveite os vários modos de reescrita: Opções como 'Casual', 'Formal' e 'Curto' atendem a diferentes necessidades estilísticas

Obtenha sugestões de sinônimos para aumentar a variedade de frases sem perder o significado

Use o poder do resumidor para criar resumos instantâneos e economizar muito tempo e recursos no processo

Mantenha o tom pretendido (por exemplo, humorístico, sério) durante as reescritas com a função de detecção de tom

Explorar frases alternativas, descobrir novas maneiras de expressar suas ideias e injetar energia nova em sua redação

Acesse o AI Answers para saber e aprender mais em qualquer lugar com insights de especialistas compartilhados por fontes confiáveis

Limitações do Wordtune

Como outros ferramentas de parafraseamento frases complexas podem exigir edição para garantir a precisão após a reescrita

Funcionalidade limitada para detecção de plágio (mais adequada para parafrasear do que para criar conteúdo original)

Preços do Wordtune

Plano gratuito (reescritas limitadas por dia)

(reescritas limitadas por dia) Premium : uS$ 24,99/mês

: uS$ 24,99/mês Ilimitado : uS$ 37,50/mês

: uS$ 37,50/mês Empresarial: Preços personalizados (recursos adicionais para equipes)

Classificações e avaliações do Wordtune

G2 : 4.6/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

9. Copy.ai

Sua máquina de conteúdo criativo

via Copy.ai Copy.ai não é sua ortografia padrão e verificador gramatical . É um assistente de redação com IA projetado para ajudá-lo a gerar formatos de texto criativos para marketing, publicações em mídias sociais e outras necessidades de conteúdo. Não se trata apenas de conteúdo pré-criado. Ele também oferece ferramentas de brainstorming e geração de ideias para impulsionar seu fluxo criativo.

Para aqueles que buscam mais opções de geração de conteúdo, recursos ampliados e limites de produção mais altos, os planos pagos atendem às necessidades de empresas em crescimento, criadores de conteúdo e agências de marketing. Seja você um empreendedor individual, um gerente de marketing de conteúdo ou o proprietário de uma agência criativa, o Copy.ai pode transformar seu processo de criação de conteúdo.

**Melhores recursos do Copy.ai

Gere introduções de posts de blog, legendas de mídia social, descrições de produtos e muito mais

Crie introduções cativantes e esboços estruturados para orientar a redação de seu blog e garantir o envolvimento do leitor

Gere legendas atraentes para mídias sociais que chamarão a atenção e direcionarão o tráfego para seus perfis

Use modelos que englobem textos de marketing por e-mail, variações de anúncios e até mesmo sugestões de ficção criativa

Escolha entre vários tons de redação, como persuasivo ou informativo

Integre-se a algumas plataformas de marketing e gerenciamento de conteúdo

Obtenha um nível gratuito com recursos limitados, enquanto os planos pagos oferecem mais opções e funcionalidades de geração de conteúdo

**Limitações do Copy.ai

O conteúdo gerado pode exigir edição e ajuste fino para corresponder perfeitamente à voz de sua marca e às necessidades específicas

Às vezes, o resultado pode não ser original ou conter inconsistências factuais, o que exige uma revisão cuidadosa

Recursos limitados de verificação gramatical e edição (mais adequados para a geração de conteúdo do que para a revisão)

**Preços do Copy.ai

Plano gratuito

Pro: $36/mês

$36/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

4,7/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

10. Jasper

Criação de conteúdo de formato longo alimentado por IA

via Jasper.ai Jasper é um Assistente de escrita com IA que vai além da simples verificação e edição gramatical. Ele é excelente na geração de conteúdo de formato longo, o que o torna uma ferramenta valiosa para blogueiros, profissionais de marketing e outros. Diga ao Jasper o que você precisa e observe como ele gera conteúdo relevante e de alta qualidade que se alinha perfeitamente à sua visão.

A ferramenta atua como seu copiloto de IA, oferecendo um conjunto abrangente de recursos para otimizar seu processo de criação de conteúdo, elevar sua escrita e alcançar o domínio do marketing de conteúdo. Ela ajuda você a criar conteúdo longo de alta qualidade do zero ou usando modelos pré-criados.

**Melhores recursos do Jasper

Gerar formatos de conteúdo longo: Crie postagens em blogs, textos para sites, artigos e muito mais, do zero ou usando modelos

Crie conteúdo no "Modo Chefe" inserindo comandos e instruções simples

Reaproveite postagens de blog antigas, revitalize a cópia do site e garanta que sua biblioteca de conteúdo permaneça atualizada e envolvente

Otimize seu conteúdo para mecanismos de pesquisa e obtenha sucesso no marketing de conteúdo

Escolha entre uma seleção diversificada de estilos e tons de conteúdo

Reescreva e aprimore o conteúdo existente com a ferramenta de aprimoramento de conteúdo

Escolha entre vários estilos e tons de conteúdo

**Limitações do Jasper

Há uma curva de aprendizado para iniciantes

O conteúdo gerado pode exigir edição para garantir a precisão, a factualidade e o alinhamento perfeito com a voz da sua marca

Recursos limitados de verificação gramatical e edição (mais adequados para a geração de conteúdo do que para a revisão)

**Preços do Jasper

Creator: US$ 39/mês (cobrado anualmente)

US$ 39/mês (cobrado anualmente) Equipes: US$ 99/mês (cobrado anualmente)

US$ 99/mês (cobrado anualmente) Empresas: Preços personalizados

**Classificações e avaliações do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1800+ avaliações)

Encontre sua alternativa perfeita ao ProWritingAid

Como você pode ver, não existe uma resposta única para todas as alternativas ao ProWritingAid. A escolha da ferramenta ideal depende de suas necessidades específicas e de seu estilo de redação. Se você deseja uma análise gramatical aprofundada, sugestões de redação com tecnologia de IA ou uma ferramenta para melhorar a clareza das frases, há uma opção disponível para elevar seu nível de escrita.

Recomendamos que você explore as avaliações e demonstrações gratuitas que muitas dessas ferramentas oferecem. Isso permitirá que você experimente e descubra qual plataforma complementa melhor o seu fluxo de trabalho. O fator mais importante é encontrar uma ferramenta ou um companheiro de redação que permita que você se expresse com clareza, confiança e impacto. Em essência, o ClickUp faz tudo isso e muito mais. O verdadeiro poder do ClickUp está na sinergia de seus recursos.

O ClickUp Docs fornece um plataforma colaborativa para elaborar seu conteúdo, enquanto o ClickUp Brain oferece orientação em tempo real para elevar sua qualidade. Com as robustas funcionalidades de gerenciamento de projetos, ferramentas de comunicação e recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você tem uma solução abrangente para otimizar seu fluxo de trabalho e atingir suas metas.

Então, o que está esperando? Comece a explorar o ClickUp hoje mesmo!