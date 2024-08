10 melhores ferramentas de verificação gramatical para edição em 2024

Até mesmo o texto mais convincente pode perder o brilho se você encontrar um erro de gramática ou pontuação. Escritores, editores e gerentes de conteúdo estão em uma busca constante para encontrar o Santo Graal da ferramentas de redação que podem se proteger contra essas armadilhas.

A publicação de conteúdo com erros gramaticais ou ortográficos pode prejudicar não apenas sua credibilidade, mas também as oportunidades de negócios. Nesse cenário, as ferramentas de verificação gramatical se tornaram os heróis desconhecidos da palavra escrita, projetadas para polir a prosa até a perfeição.

Quer esteja escrevendo um romance, ajustando uma publicação de blog ou redigindo uma proposta comercial, o corretor gramatical certo é um aliado indispensável na busca de um conteúdo impecável.

O que você deve procurar nas ferramentas de verificação gramatical?

O melhor verificador gramatical ajuda a evitar erros e o leva à clareza e à precisão. Veja o que considerar ao selecionar ferramentas para você ou sua empresa:

Precisão na correção de erros: Procure ferramentas que sejam excelentes na identificação e retificação de erros gramaticais, ortográficos, de pontuação e de palavras comumente confundidas. O melhor verificador gramatical minimizará a quantidade de erros que passam despercebidos

Procure ferramentas que sejam excelentes na identificação e retificação de erros gramaticais, ortográficos, de pontuação e de palavras comumente confundidas. O melhor verificador gramatical minimizará a quantidade de erros que passam despercebidos Cobertura abrangente: Opte por um verificador gramatical que vá além dos erros básicos de ortografia e gramática e inclua recursos avançados, como concordância entre sujeito e verbo, regras de pontuação, escolha de palavras e estruturas de frases complexas

Opte por um verificador gramatical que vá além dos erros básicos de ortografia e gramática e inclua recursos avançados, como concordância entre sujeito e verbo, regras de pontuação, escolha de palavras e estruturas de frases complexas Versatilidade em várias plataformas: A ferramenta ideal se integra perfeitamente a vários aplicativos, desde o Microsoft Word e o Google Docs até navegadores por meio de extensões, garantindo uma redação sem erros onde quer que você elabore seu conteúdo

A ferramenta ideal se integra perfeitamente a vários aplicativos, desde o Microsoft Word e o Google Docs até navegadores por meio de extensões, garantindo uma redação sem erros onde quer que você elabore seu conteúdo Assistência à escrita por IA: Os verificadores gramaticais avançados empregam IA para oferecer sugestões gramaticais, revisão, aprimoramento de vocabulário e até mesmo ferramentas de paráfrase, tornando sua redação mais clara e envolvente

Os verificadores gramaticais avançados empregam IA para oferecer sugestões gramaticais, revisão, aprimoramento de vocabulário e até mesmo ferramentas de paráfrase, tornando sua redação mais clara e envolvente Detecção de plágio : Uma ferramenta de verificação gramatical on-line de primeira linha também inclui recursos de verificação de plágio, ajudando você a garantir a originalidade e evitar a duplicação de conteúdo

: Uma ferramenta de verificação gramatical on-line de primeira linha também inclui recursos de verificação de plágio, ajudando você a garantir a originalidade e evitar a duplicação de conteúdo Suporte a variantes de idioma: Escritores profissionais que atendem a públicos globais se beneficiarão de ferramentas de verificação gramatical que oferecem suporte a diferentes variantes do idioma inglês (US, UK, CA, AU)

Escritores profissionais que atendem a públicos globais se beneficiarão de ferramentas de verificação gramatical que oferecem suporte a diferentes variantes do idioma inglês (US, UK, CA, AU) Experiência amigável ao usuário: Procure um verificador gramatical que seja fácil de usar, seja uma versão gratuita para escritores casuais ou a versão premium com recursos mais avançados para escritores e editores profissionais

Procure um verificador gramatical que seja fácil de usar, seja uma versão gratuita para escritores casuais ou a versão premium com recursos mais avançados para escritores e editores profissionais Recursos adicionais de aprendizado: As melhores ferramentas de verificação gramatical também fornecem feedback que ajuda a aprimorar suas habilidades de escrita ao longo do tempo, incluindo explicações sobre as regras gramaticais da língua inglesa e sugestões para evitar erros comuns, como voz passiva ou frases estranhas

As 10 melhores ferramentas de verificação gramatical para usar em 2024

Com muitos aplicativos on-line prometendo aperfeiçoar sua prosa, a questão não é apenas quais estão disponíveis, mas quais são os mais eficientes e precisos. Aqui estão as 10 melhores ferramentas de verificação gramatical a serem usadas em 2024 para garantir que sua redação não seja apenas livre de erros, mas também aperfeiçoada ao máximo.

1. ClickUp

O assistente de redação com IA do ClickUp Brain ajuda você a escrever mais rápido e a aprimorar seu conteúdo gramaticalmente

O ClickUp, tradicionalmente conhecido por sua capacidade de gerenciamento de projetos, também permite a verificação gramatical e o aprimoramento da redação com recursos que atendem a redatores profissionais, gerentes de conteúdo e qualquer pessoa que precise de conteúdo pontual.

Para aqueles que buscam aprimorar sua redação e, ao mesmo tempo, gerenciar projetos com eficiência, o ClickUp apresenta uma ferramenta atraente e de dupla finalidade. Sua capacidade de se integrar ao Grammarly e oferecer sugestões integradas orientadas por IA o torna valioso para garantir uma redação sem erros e polida.

Melhores recursos do ClickUp

O Hemingway App é um verificador gramatical on-line distinto, conhecido por simplificar e fortalecer a prosa. Ele tem como alvo frases longas e complexas e erros comuns, o que o torna uma ferramenta inestimável ferramenta para escritores visando à brevidade e ao impacto em sua redação.

Melhores características de Hemingway

Use a pontuação de legibilidade para identificar frases complexas e simplificá-las para uma redação mais clara

Torne sua redação mais eficaz minimizando os advérbios

Identifique frases em voz passiva para melhorar sua redação em geral

Use o aplicativo para desktop para edição off-line e publicação direta

Limitações de Hemingway

Não possui a profundidade das verificações gramaticais e ortográficas encontradas em outros verificadores gramaticais gratuitos

Muitos usuários preferemAlternativas ao Hemingway pois não tem recurso de verificação de plágio

Feedback limitado sobre questões avançadas de redação, como estilo e tom

Preço do Hemingway

Versão on-line: Gratuita

Gratuita Aplicativo para desktop: Compra única de US$ 19,99, disponível para Windows e Mac

Classificações e resenhas da Hemingway

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4. QuillBot

via Quillbot O QuillBot é conhecido por suas ferramentas inovadoras de redação e paráfrase orientadas por IA, projetadas para melhorar a qualidade e a clareza do conteúdo escrito em várias plataformas.

Seu mecanismo exclusivo de paráfrase e suas ferramentas de redação integradas o tornam um dos favoritos entre estudantes, pesquisadores e escritores profissionais. Para saber como o QuillBot se compara aos seus concorrentes, considere ler sobre Alternativas ao QuillBot .

Melhores recursos do QuillBot

Use a ferramenta de paráfrase para reformular o texto para melhorar a clareza ou alterar o tom

Detecte e corrija erros gramaticais, garantindo que sua redação siga as regras da gramática inglesa

Mantenha a integridade acadêmica verificando a originalidade dos textos

Resumir artigos, trabalhos e documentos em pontos-chave para rápida compreensão

Escolher entre uma variedade de modos de redação, como formal, simples, criativo etc., para se adequar a vários contextos

Limitações do QuillBot

A versão gratuita tem limitações em recursos como o tamanho do texto que pode ser processado e o acesso a opções avançadas de paráfrase

Alguns usuários podem achar as sugestões da ferramenta de paráfrase menos precisas para textos complexos ou técnicos

Preços do QuillBot

Versão gratuita

Premium: A partir de US$ 9,95/mês

Classificações e resenhas do QuillBot

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 130 avaliações)

5. Wordtune

via G2 O Wordtune adota uma abordagem exclusiva para reescrever e refinar frases, empregando IA para sugerir alternativas mais naturais, precisas e fluentes para qualquer texto. É particularmente útil para falantes não nativos de inglês e para qualquer pessoa que queira melhorar o fluxo e a legibilidade de sua redação.

Para aqueles que procuram uma gama mais ampla de opções, explorar Alternativas do Wordtune pode fornecer informações sobre diferentes recursos e funcionalidades disponíveis no mercado.

Melhores recursos do Wordtune

Obtenha ideias com tecnologia de IA parareescrever frases para maior clareza e estilo

Beneficie-se de sugestões em tempo real para melhorar a estrutura das frases e a escolha de palavras

Adequar o tom de sua redação ao objetivo ou público-alvo pretendido

Use a extensão do Chrome para trabalhar no Google Docs, e-mail e plataformas de mídia social

Limitações do Wordtune

Os recursos avançados são reservados para a versão premium

Suporte limitado a idiomas, com foco principal no inglês

Preços do Wordtune

Versão gratuita

Plus: $24,99/mês, classificações e resenhas do Wordtune

**Avaliações e resenhas do Wordtune

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

quer mais informações? Leia nosso_ Comparação entre Wordtune e Grammarly

6. Escritor

via G2 O Writer.com atende especificamente a empresas e escritores profissionais que buscam um assistente de redação com IA abrangente e ferramenta de revisão que aplica guias de estilo, verifica erros de gramática e ortografia e garante a consistência do conteúdo em grandes equipes.

Melhores recursos do Writer

Adicione guias de estilo personalizados para aplicar estilos de redação específicos e a voz da marca em todos os documentos

Identifique erros e aprimore a gramática, o estilo e o tom com o verificador avançado de gramática e estilo

Manter a consistência no uso de termos técnicos e jargões

Garantir a originalidade do conteúdo e evitar o plágio

Limitações do redator

Projetado principalmente para uso corporativo, o que pode não ser adequado para usuários individuais ou pequenas equipes

Barreira de custo mais alto para acesso a um conjunto completo de recursos

Preços do Writer

Preços personalizados para equipes e empresas, com base em necessidades específicas e escala de uso

Classificações e avaliações do escritor

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

7. Gengibre

via G2 O Ginger Software é uma ferramenta abrangente de verificação gramatical e ortográfica projetada para aprimorar as habilidades de escrita, corrigindo uma ampla variedade de erros gramaticais, ortográficos e palavras mal utilizadas em tempo real. Seus recursos exclusivos atendem tanto aos falantes nativos quanto aos que estão aprendendo inglês como segundo idioma.

Melhores recursos do Ginger

Corrige todos os tipos de erros gramaticais, erros de ortografia e combinações de palavras mal utilizadas

sugestões de reformulação de frases para maior clareza ou estilo

Traduzir sua redação para mais de 40 idiomas

Beneficie-se de sessões práticas personalizadas com base em sua redação para aprimorar suas habilidades no idioma inglês

Use a extensão do navegador para Chrome, Safari e Firefox para obter um fluxo de trabalho de redação perfeito

Limitações de gengibre

Alguns recursos avançados exigem uma assinatura premium

Preços do Ginger

Versão gratuita

Premium: US$ 7,49/mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Ginger

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.0/5 (85 avaliações)

8. Linguix

via G2 Linguix é um Assistente de escrita com inteligência artificial que vai além da verificação gramatical básica para oferecer insights avançados de redação, sugestões de modelos e oportunidades personalizadas de aprendizado de idiomas. Ele foi projetado para indivíduos, profissionais e equipes que buscam elevar a qualidade de sua comunicação escrita.

Melhores recursos do Linguix

Detectar e corrigir erros complexos de gramática, pontuação e estilo

Obtenha insights sobre seus padrões de escrita, ajudando a identificar áreas para aprimoramento

Use o "modo secreto" seguro para verificar conteúdo confidencial sem armazená-lo

Crie modelos reutilizáveis para acelerar a redação

Trabalhe da maneira que lhe convier com o navegador Integrações com o Chrome, Firefox e Edge, além de um editor da Web independente para suporte abrangente à redação

Limitações do Linguix

Recursos como insights e snippets de escrita são benéficos principalmente para usuários frequentes ou profissionais, possivelmente oferecendo menos valor para escritores casuais

As sugestões e os insights mais avançados estão bloqueados no plano premium

Preços do Linguix

Versão gratuita

Premium: A partir de US$ 8/mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Linguix

G2 : 4.5/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

9. LanguageTool

via LanguageTool O LanguageTool é uma ferramenta versátil de gramática, estilo e verificação ortográfica compatível com vários idiomas além do inglês. Seu algoritmo sofisticado corrige erros gramaticais comuns e oferece sugestões de estilo, tornando-o adequado para uma ampla gama de usuários, incluindo falantes não nativos, profissionais e estudantes.

Melhores recursos do LanguageTool

Faça correções em mais de 20 idiomas, incluindo inglês, alemão, espanhol, francês e outros

Detectar erros gramaticais e problemas de estilo e obter sugestões para melhorar sua redação

Adicione palavras a um dicionário pessoal, evitando a marcação repetida de determinados nomes ou termos

Trabalhe com facilidade usando sua extensão de navegador para Chrome, Firefox e Microsoft Edge e sua integração com o Microsoft Word, Google Docs e LibreOffice

Limitações do LanguageTool

Alguns recursos avançados e a gama completa de sugestões estão disponíveis somente na versão premium

Ele pode não captar todas as nuances em textos escritos por usuários de idiomas altamente proficientes ou jargões profissionais específicos

Preços do LanguageTool

Versão gratuita

Premium para pessoas físicas: A partir de US$ 19/mês

A partir de US$ 19/mês Premium para equipes: Preços personalizados

Classificações e resenhas do LanguageTool

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

10. GrammarCheck

via GrammarCheck O GrammarCheck oferece uma plataforma simples e fácil de usar para verificar a gramática e a ortografia. Destinado a escritores casuais, estudantes e profissionais que buscam uma revisão rápida de seus textos, ele não requer registro nem instalação, o que o torna acessível para uso imediato.

Melhores recursos do GrammarCheck

Basta colar seu texto no editor da Web gratuito para obter correções gramaticais e ortográficas instantâneas

Obtenha correções diretas para aprimorar sua redação sem precisar lidar com configurações complexas

Acesse-o on-line de qualquer lugar, sem precisar fazer download de nada

Limitações do GrammarCheck

Não possui a profundidade de análise e os recursos avançados encontrados em ferramentas de verificação gramatical mais abrangentes, como o LanguageTool ou o Grammarly

Não oferece suporte para erros ortográficos contextuais ou problemas gramaticais avançados

Preço do GrammarCheck

**Gratuito

GrammarCheck ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capítulo: 4.7/5.0 (95+ votos)

Melhorar sua escrita com ferramentas de verificação gramatical

Ao selecionar ferramentas de verificação gramatical, é fundamental não apenas procurar o melhor verificador gramatical gratuito, mas escolher uma ferramenta que atenda às nuances específicas de suas necessidades de redação.

Desde evitar armadilhas comuns, como erros de pontuação, até garantir que sua prosa esteja livre de erros gramaticais, a ferramenta certa faz mais do que corrigir a ortografia; ela aprimora sua redação.

Entre a infinidade de opções, o ClickUp surge como uma solução integrada para gerenciar tarefas e, ao mesmo tempo, aprimorar a qualidade da redação. Com recursos que vão além do verificador ortográfico ou de pontuação padrão, o ClickUp oferece recursos avançados, como ferramentas de paráfrase e sugestões gramaticais, combinando perfeitamente o gerenciamento de projetos com uma robusta assistência à redação.

É um aliado abrangente para quem quer dominar a escrita eficaz em várias plataformas. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!