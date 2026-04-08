10 modelos gratuitos de fluxo de trabalho de prompts de IA

Hoje em dia, muitas equipes dependem de ferramentas de IA. Mas, sem prompts padronizados, elas relatam resultados extremamente inconsistentes que exigem um trabalho de retrabalho extenso.

O relatório “State of AI” da Deloitte confirma isso: 37% das organizações ainda utilizam a IA de forma superficial, com pouca ou nenhuma mudança nos processos.

Este artigo explica o que são, na verdade, os modelos de fluxo de trabalho de prompts de IA e por que eles são o elo que faltava entre sua equipe e resultados confiáveis de IA. Ele também apresenta 10 opções prontas para uso que abrangem conteúdo, gerenciamento de projetos, engenharia, RH, finanças e muito mais.

O que é um modelo de fluxo de trabalho de prompts de IA?

Um modelo de fluxo de trabalho de prompts de IA é um documento reutilizável que combina uma estrutura de prompt testada com as etapas do fluxo de trabalho associadas a ela. Ele inclui espaços reservados para itens como função, contexto, restrições e formato de saída — para que você não precise escrever prompts do zero toda vez que precisar de resultados de IA.

Sem padronização, já vimos equipes em que a mesma solicitação — “escreva um e-mail de atualização do projeto” — produz resultados que variam de 50 a 500 palavras, com tons e níveis de detalhe totalmente diferentes. Ninguém sabe quais prompts realmente funcionam.

Um bom modelo de fluxo de trabalho de prompts de IA reúne três elementos:

A estrutura do prompt: Um formato estruturado com campos em branco para variáveis como público-alvo, tom e tipo de entrega

O contexto do fluxo de trabalho: O que aciona o prompt, quem revisa o resultado e para onde o resultado segue em seguida

Notas de iteração: O que mudou e por quê, para que o modelo melhore com o tempo

🎥 Antes de mergulhar nos modelos de fluxo de trabalho, é útil entender os fundamentos para fazer perguntas à IA de maneira eficaz. Este vídeo apresenta as técnicas essenciais para obter respostas melhores das ferramentas de IA:

📚 Leia também: Modelos PromptOps do ClickUp para fluxos de trabalho de IA

Por que os modelos de prompts de IA economizam tempo para as equipes

Atualmente, todas as equipes utilizam IA no ambiente de trabalho. No entanto, a maioria ignora a etapa de chegar a um acordo sobre como utilizá-la — a McKinsey constatou que menos de um terço das organizações segue as práticas adequadas de adoção e escalonamento da IA de geração.

O uso de modelos de prompts de IA oferece muitos benefícios:

Qualidade consistente dos resultados: quando todos usam o mesmo esboço de prompt, um novo contratado produz rascunhos do mesmo nível que um membro sênior da equipe

Trocas mais rápidas: os espaços reservados permitem que você altere o público-alvo, o tom ou o resultado final em segundos, em vez de reescrever tudo do zero

Conhecimento que perdura: bons prompts são valiosos. Os modelos transformam a fórmula secreta de uma pessoa em um recurso compartilhado que sobrevive à rotatividade

Menos alternância entre ferramentas: quando seus modelos de prompts ficam no mesmo espaço de trabalho onde você gerencia projetos e tarefas, você elimina o atrito de ficar alternando entre aplicativos

📮ClickUp Insight: Metade dos nossos entrevistados enfrenta dificuldades com a adoção da IA; 23% simplesmente não sabem por onde começar, enquanto 27% precisam de mais treinamento para realizar tarefas mais avançadas. O ClickUp resolve esse problema com uma interface de chat familiar que se parece com uma conversa por mensagens de texto. As equipes podem começar imediatamente com perguntas e solicitações simples e, à medida que avançam, descobrir naturalmente recursos de automação e fluxos de trabalho mais poderosos, sem a curva de aprendizado intimidadora que impede tantas pessoas de avançar.

📮ClickUp Insight: Metade dos nossos entrevistados enfrenta dificuldades com a adoção da IA; 23% simplesmente não sabem por onde começar, enquanto 27% precisam de mais treinamento para realizar tarefas mais avançadas. O ClickUp resolve esse problema com uma interface de chat familiar que se parece com uma conversa por mensagens de texto. As equipes podem começar imediatamente com perguntas e solicitações simples e, à medida que avançam, descobrir naturalmente recursos de automação e fluxos de trabalho mais poderosos, sem a curva de aprendizado intimidadora que impede tantas pessoas de avançar.

Os 10 melhores modelos de fluxo de trabalho de prompts de IA

Alguns desses modelos foram criados para o ClickUp, outros para o ChatGPT ou Copilot, e um deles organiza prompts usando o Microsoft Lists. Escolha o que melhor se adapta à sua pilha de ferramentas. 👀

1. Prompt e guia de IA para posts de blog da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize as etapas de redação de blogs com o modelo “AI Prompt and Guide for Blog Posts” da ClickUp

Este modelo de prompt e guia de IA para posts de blog da ClickUp oferece às equipes de conteúdo um fluxo de trabalho de prompts repetível para esboços, rascunhos e briefings de blog.

👀 Exemplo de prompt: “Você é um estrategista de conteúdo sênior. Escreva um esboço de post de blog com 1.200 palavras sobre [TÓPICO], voltado para [PÚBLICO-ALVO]. Use um tom coloquial. Inclua um título H1, cinco seções H2 e uma chamada à ação (CTA) final para [AÇÃO]. Priorize conselhos práticos em vez de teoria.”

Por que você vai gostar deste modelo:

Campos pré-preenchidos para tópico, público-alvo, tom, palavras-chave de SEO e CTA eliminam as suposições nas solicitações

Vinculados às tarefas do ClickUp , para que cada postagem seja acompanhada à medida que passa pelas etapas de rascunho, revisão e publicação

Incorpora fundamentos de engenharia de prompts , como atribuição de funções e restrições de saída, para que os primeiros rascunhos sejam úteis, e não genéricos

🚀 Ideal para: Equipes de marketing de conteúdo com um cronograma de publicação recorrente.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de fluxo de trabalho para políticas de uso de IA

2. Prompts do ChatGPT para gerenciamento de projetos

Obtenha um modelo gratuito O modelo de prompts do ChatGPT para gerenciamento de projetos ajuda você a se tornar mais eficiente e a lidar com projetos como um profissional

O modelo de prompts do ChatGPT para gerenciamento de projetos do ClickUp oferece prompts pré-criados do ChatGPT para redigir briefings de projetos, resumir atualizações de status, criar registros de riscos e dividir épicos em tarefas. Cada prompt inclui campos para preencher com o nome do projeto, cronograma, tamanho da equipe e entregas.

👀 Exemplo de prompt: “Aja como um gerente de projeto. Resuma a seguinte atualização do projeto em três pontos para um público executivo. Destaque: (1) progresso em relação aos marcos, (2) principal risco, (3) prioridade da próxima semana. Atualização do projeto: [COLAR ATUALIZAÇÃO]. ”

Os campos estruturados obrigam você a fornecer à IA o contexto necessário, o que significa que o primeiro resultado é utilizável, em vez de vagamente genérico. E se você quiser pular totalmente a etapa de copiar e colar, o ClickUp Brain pode gerar resumos e detalhamentos de tarefas diretamente a partir dos dados de tarefas existentes.

Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange todo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos: briefings, atualizações, registros de riscos e detalhamento de épicos

Os campos em branco para detalhes específicos do projeto reduzem o número de iterações de ajuste dos prompts

Os prompts são estruturados para gerar resultados prontos para uso executivo, e não parágrafos desconexos

Combina naturalmente com o ClickUp Brain se você quiser extrair dados de tarefas automaticamente

🚀 Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que usam o ChatGPT em conjunto com sua ferramenta de gerenciamento de projetos

🚀 Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que usam o ChatGPT em conjunto com sua ferramenta de gerenciamento de projetos

💡 Dica profissional: Elimine totalmente os espaços em branco com o ClickUp Brain. Todos os modelos desta lista têm [ESPAÇOS EM BRANCO] que você preenche manualmente: nome do projeto, público-alvo, cronograma e entregas. Funciona, mas é demorado, e você mesmo precisa reunir o contexto. O ClickUp Brain já conhece os nomes das suas tarefas, responsáveis, prazos, descrições e dados de aplicativos conectados. Em vez de colar o contexto em um prompt, o Brain o extrai diretamente do seu espaço de trabalho. Um prompt de atualização de status que levaria cinco minutos de copiar e colar no ChatGPT leva apenas alguns segundos no ClickUp, pois o contexto já está lá. Obtenha respostas em todo o seu espaço de trabalho em segundos com a IA contextual do ClickUp Brain

3. Prompts do ChatGPT para gerenciamento de produtos

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de prompts do ChatGPT para gestão de produtos para automatizar tarefas e dominar todos os aspectos do seu trabalho

O modelo ChatGPT Prompts for Product Management da ClickUp abrange PRDs ( documentos de requisitos de produto ), rascunhos de histórias de usuário, temas de feedback do cliente e notas de lançamento. Os prompts são organizados por fase do ciclo de vida do produto, para que você não precise percorrer uma lista simples para encontrar o prompt certo.

Cada prompt tem o contexto da função incorporado, e o formato de história de usuário “Como um… eu quero… para que…” já é um padrão para prompts de IA para gerentes de produto. Incorporá-lo ao modelo significa que o resultado chega em uma estrutura que sua equipe já utiliza, sem necessidade de reformatação.

👀 Exemplo de prompt: “Você é um gerente de produto. Elabore cinco histórias de usuário no formato ‘Como um [tipo de usuário], eu quero [ação] para que [resultado]’ para um recurso que [DESCRIÇÃO DO RECURSO]. Priorize de acordo com o impacto estimado no usuário.”

Por que você vai gostar deste modelo:

Os prompts correspondem às etapas reais do produto: descoberta, definição, desenvolvimento e lançamento

A saída das histórias de usuário segue o formato padrão do setor, pronta para uso

Inclui prompts para sintetizar temas de feedback de clientes, não apenas para redigir documentos

O contexto da função em cada prompt evita que a IA forneça respostas genéricas e superficiais

🚀 Ideal para: Gerentes de produto e equipes de operações de produto que gerenciam backlogs e roadmaps.

🚀 Ideal para: Gerentes de produto e equipes de operações de produto que gerenciam backlogs e roadmaps.

🚀 Esses prompts de IA ajudam os gerentes de produto a pensar melhor, agir mais rapidamente e evitar começar do zero todas as vezes.

4. Prompts do ChatGPT para engenharia

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de prompts do ChatGPT para engenharia para aproveitar os benefícios do ChatGPT em seu trabalho

O modelo ChatGPT Prompts for Engineering da ClickUp abrange listas de verificação para revisão de código, documentação técnica, modelos de relatório de bugs e registros de decisões de arquitetura. Cada prompt inclui campos em branco para linguagem, framework e nível técnico do público, para que o resultado corresponda à sua pilha de tecnologias real.

A restrição de resultados numerados em prompts como o abaixo força um feedback fácil de ler e prático, em vez de um texto interminável. Essa é a diferença entre resultados de IA que você realmente usa e resultados de IA que você apenas dá uma olhada rápida e fecha.

👀 Exemplo de prompt: “Analise o seguinte trecho de código para [LANGUAGE]. Identifique: (1) possíveis bugs, (2) problemas de desempenho, (3) melhorias de legibilidade. Explique cada descoberta em uma frase. Código: [COLAR CÓDIGO]. ”

Por que você vai gostar deste modelo:

Os prompts abrangem todo o fluxo de trabalho de engenharia: revisão de código, documentação, relatórios de bugs e ADRs

Os espaços em branco para linguagem e estrutura mantêm os resultados relevantes para sua pilha

Restrições de resultados numerados facilitam a análise e a ação com base no feedback da IA

As configurações por público-alvo permitem gerar documentos para engenheiros ou partes interessadas sem conhecimentos técnicos

🚀 Ideal para: Engenheiros de software, gerentes de engenharia e equipes de DevOps.

💡 Dica profissional: Envie prompts de qualquer lugar (até mesmo por voz) com o ClickUp Brain MAX . Os modelos de prompts só são úteis se você puder acessá-los quando a inspiração surgir, e não apenas quando por acaso tiver a aba certa do navegador aberta. O Brain MAX é um assistente de IA para desktop que fica na bandeja do sistema e é iniciado com uma única tecla de atalho. Use-o para executar prompts, pesquisar no ClickUp e em aplicativos conectados, como Google Drive, GitHub e SharePoint, e obter respostas sem precisar alternar entre janelas. E se digitar um prompt detalhado parecer uma tarefa árdua, o recurso Talk to Text do Brain MAX permite que você dite prompts naturalmente. Basta falar da mesma forma que explicaria a tarefa a um colega de trabalho, e a IA cuida do resto.

5. Prompts do ChatGPT para RH

Obtenha um modelo gratuito Modelo de prompts do ChatGPT para RH da ClickUp

Este modelo de prompts do ChatGPT para RH da ClickUp lida com processos essenciais de recursos humanos, como descrições de cargos, bancos de perguntas para entrevistas, listas de verificação de integração e resumos de pesquisas com funcionários. Ele inclui diretrizes como “Use linguagem neutra em termos de gênero” e “Evite requisitos que não sejam estritamente necessários para a função”.

A instrução de proteção contra preconceitos ajuda a superar desafios comuns da IA, impedindo que ela recorra por padrão a padrões de linguagem excludentes — algo que ocorre com mais frequência do que se imagina sem essa proteção.

👀 Exemplo de prompt: “Escreva uma descrição de cargo para um [TÍTULO DA FUNÇÃO] em uma empresa de [TAMANHO DA EMPRESA] do [SETOR]. Inclua: resumo da função, cinco responsabilidades principais, qualificações exigidas e qualificações preferenciais. Use linguagem neutra em termos de gênero em todo o texto.”

Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange todo o ciclo de People Ops: contratação, integração, engajamento e desligamento

Medidas de prevenção de viés estão integradas aos prompts por padrão

As perguntas para entrevistas são estruturadas por competência, não apenas por função

Os prompts de resumo de pesquisa ajudam você a sintetizar rapidamente o feedback dos funcionários em temas

🚀 Ideal para: Gerentes de RH, recrutadores e equipes de People Ops.

6. Prompts do ChatGPT para finanças

Obtenha um modelo gratuito Sugestões do ChatGPT para finanças

O modelo de prompts do ChatGPT para finanças do ClickUp lida com explicações de variações orçamentárias, resumos narrativos executivos, regras de categorização de despesas e matrizes de comparação de fornecedores. Cada um inclui campos em branco para o período do relatório, moeda e nível hierárquico do público-alvo.

As instruções de saída, parágrafo por parágrafo, em prompts como o abaixo refletem o formato de gestão financeira de projetos que as equipes já apresentam à liderança. Em vez de reformular um bloco de texto gerado por IA para torná-lo apresentável, você obtém uma narrativa estruturada que pode ser inserida diretamente em uma apresentação.

👀 Exemplo de prompt: “Resuma os seguintes dados orçamentários trimestrais em um relatório executivo de três parágrafos. Parágrafo 1: desempenho geral em relação ao planejado. Parágrafo 2: os três principais fatores de variação. Parágrafo 3: ações recomendadas. Dados: [COLAR DADOS]. ”

Por que você vai gostar deste modelo:

Os prompts são estruturados para o público executivo, não para simples despejos de dados brutos

Campos em branco para período de relatório, moeda e antiguidade mantêm os resultados prontos para apresentação

Os prompts de comparação de fornecedores geram matrizes lado a lado, não textos descritivos

Os prompts de explicação de variação ajudam você a explicar o “porquê” por trás dos números

🚀 Ideal para: Analistas financeiros, controladores e equipes de FP&A.

💟 Bônus: Transforme seu melhor prompt em um Super Agente sempre ativo! Assim que encontrar um prompt que funcione, como um resumo semanal de status ou uma lista de verificação para triagem de bugs, pare de executá-lo manualmente. Em vez disso, crie um Super Agente do ClickUp com base nele. Os Super Agents são colegas de equipe alimentados por IA que residem dentro do ClickUp com contexto completo do espaço de trabalho. Eles podem executar fluxos de trabalho de várias etapas 24 horas por dia, 7 dias por semana, acionados por mudanças no status das tarefas, agendamentos ou uma simples @menção. Você controla quais ferramentas e fontes de dados elas acessam, quem pode acioná-las e quais limites de segurança elas operam. É a diferença entre um prompt que você se lembra de usar e um processo autônomo que nunca esquece. Saiba mais sobre os Super Agents aqui 👇

7. Prompts do ChatGPT para redação

Obtenha um modelo gratuito Modelo de prompts do ClickUp para redação com ChatGPT

O modelo ChatGPT Prompts for Writing da ClickUp vai além da criação básica de conteúdo, abrangendo e-mails, textos para redes sociais, memorandos internos e narrativas de propostas. Ele inclui um padrão de “imitação de estilo”, no qual você cola uma amostra da voz da sua marca e pede à IA para reproduzi-la.

A imitação de estilo é o recurso menos utilizado para construir reconhecimento de marca com IA. Em vez de descrever sua voz em termos abstratos como “profissional, mas amigável”, você mostra à IA como ela se parece. O resultado fica mais próximo da identidade da marca desde o primeiro rascunho.

👀 Exemplo de prompt: “Escreva um [FORMATO: e-mail / post no LinkedIn / memorando interno] sobre [TÓPICO] para [PÚBLICO]. Tom: [TOM]. Comprimento: [NÚMERO DE PALAVRAS]. Adapte-se ao estilo de redação deste exemplo: [COLAR EXEMPLO]. ”

Por que você vai gostar deste modelo:

Abrangem todos os formatos de trabalho comuns: e-mails, publicações em redes sociais, memorandos e propostas

Prompts que imitam o estilo garantem resultados alinhados à marca sem descrições longas de tom

Os campos para formato, público-alvo e contagem de palavras mantêm os resultados concisos e direcionados

Funciona para qualquer equipe que escreva, não apenas para marketing

🚀 Ideal para: Equipes de marketing, profissionais de comunicação e qualquer pessoa que escreva no trabalho.

📚 Leia também: Claude x Gemini x ChatGPT para o trabalho

8. Gemini Prompts da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite ao máximo o Gemini com o Gemini Prompts da ClickUp

O modelo Gemini Prompts da ClickUp é um documento ClickUp pronto para uso, repleto de 600 prompts pré-escritos para o Google Gemini, organizados por função de negócios.

Se você precisa de ajuda com textos de marketing, análise de dados, planejamento de projetos ou comunicação com clientes, há um prompt que você pode usar imediatamente, em vez de criar um do zero.

E como eles ficam no ClickUp Doc, sua equipe pode editar em conjunto, adicionar notas e desenvolver os prompts que funcionam melhor para seus fluxos de trabalho.

👀 Exemplo de prompt: “Analise os seguintes dados de feedback de clientes e identifique os cinco temas mais recorrentes. Para cada tema, forneça um resumo de uma frase e classifique seu tom como positivo, neutro ou negativo. Dados: [COLAR FEEDBACK]. ”

Por que você vai gostar deste modelo:

600 prompts para diversas funções de negócios, para que você nunca precise começar do zero

Entregues como um ClickUp Doc, facilitando o compartilhamento, a edição e a personalização com sua equipe

Solicitações fáceis de usar, prontas para uso imediato; não é necessária experiência em engenharia de solicitações

Combina naturalmente com o ClickUp Brain, que oferece acesso a vários modelos de IA (incluindo o Gemini) em um único espaço de trabalho

🚀 Ideal para: Equipes que usam o Google Gemini e desejam uma biblioteca de prompts ampla e organizada, que possam personalizar ao longo do tempo.

📚 Leia também: Como o ClickUp usa a automação de tarefas para eliminar atualizações manuais de projetos

9. Automação de e-mails com o modelo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize sua automação de e-mails com o modelo de automação de e-mails do ClickUp

Este modelo de automação de e-mail com o ClickUp combina fluxos de trabalho de prompts de IA com as automações do ClickUp. As automações são baseadas em gatilhos, condições e ações, e este modelo mostra como integrar a automação de e-mail ao seu fluxo de trabalho de tarefas existente. ✨

Quando o status de uma tarefa muda para Concluída, uma automação aciona o ClickUp Brain usando o nome, o responsável e a descrição da tarefa como contexto, e o rascunho do e-mail é enviado para um ClickUp Doc vinculado para revisão.

Ninguém precisa se lembrar de escrever o e-mail de atualização, pois ele é gerado automaticamente quando o status muda.

👀 Exemplo de prompt: “Usando o nome da tarefa, o responsável, a data de conclusão e a descrição abaixo, redija um rascunho de e-mail profissional para atualizar o cliente. Confirme a conclusão, resuma o que foi entregue e indique o próximo marco. Tom: cordial, mas profissional.”

Por que você vai gostar deste modelo:

Os e-mails são redigidos automaticamente no momento em que uma tarefa é concluída

Incorpora automaticamente dados reais da tarefa (nome, responsável, descrição) no prompt

Os rascunhos são enviados para um Doc vinculado para revisão antes do envio, para que nada seja enviado sem verificação

Elimina a etapa mais esquecida na comunicação com o cliente: escrever a atualização

🚀 Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente e gerentes de contas que enviam e-mails de atualização repetitivos

📚 Leia também: Como automatizar a documentação com IA e economizar horas por semana

10. Galeria de prompts do Copilot da Microsoft

via Microsoft 365

A Galeria de Prompts do Copilot da Microsoft é uma biblioteca navegável de prompts prontos para uso no Microsoft 365 Copilot, organizados por fluxo de trabalho: Atualizar, Criar, Analisar, Codificar, Executar, Agendar e muito mais. Em vez de ficar olhando para uma caixa de bate-papo vazia, você escolhe um prompt baseado em tarefa, e o Copilot o aplica aos seus e-mails, reuniões, documentos e projetos.

Esses prompts extraem automaticamente o contexto dos seus dados do Microsoft 365. Um prompt do tipo “atualizar-se sobre uma reunião” resume as decisões e as ações pendentes do seu calendário real. Um prompt do tipo “obter e-mails com respostas pendentes” verifica sua caixa de entrada real. Os prompts reúnem o contexto para você.

👀 Exemplo de prompt: “Ajude-me a me atualizar sobre o que perdi nas reuniões recentes, incluindo decisões importantes, ações a serem realizadas e próximos passos.”

Por que você vai gostar deste modelo:

Os prompts são organizados por fluxo de trabalho (atualização, criação, análise, programação etc.) para que você encontre rapidamente o que precisa

Cada prompt extrai o contexto em tempo real dos seus dados do Microsoft 365: e-mails, reuniões, documentos e projetos

Abrangem uma ampla gama de tarefas, desde resumos semanais e triagem de e-mails até tradução de código e análise da concorrência

Não é necessária engenharia de prompts, pois a galeria cuida da estrutura; basta clicar e pronto

🚀 Ideal para: Organizações que já utilizam o SharePoint ou o Microsoft 365.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados utilizam ferramentas de IA conversacional, como o ChatGPT e o Claude. Sua interface familiar de chatbot e suas capacidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu Espaço de Trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende prompts em texto simples e oferece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Melhores práticas para fluxos de trabalho de prompts de IA

Você já tem os modelos. Agora, veja como fazer com que eles sejam realmente adotados por toda a equipe. 👀

Crie versões dos seus prompts: atribua a cada modelo um número de versão e um registro de alterações. No ClickUp Docs, todas as edições são rastreadas automaticamente pelo histórico de versões, para que você possa reverter se uma nova versão não tiver o desempenho esperado

Designe um responsável pelo prompt: Alguém deve manter cada modelo. Sem um responsável, os prompts ficam desatualizados. Adicione uma linha: “Responsável: [Nome]. Última revisão: [Data]”

Teste em diferentes modelos de IA: Um prompt que se destaca no GPT-4o pode não funcionar no Claude ou no Gemini. Teste nos modelos que sua equipe utiliza e observe quais combinações funcionam melhor

Crie o fluxo de trabalho primeiro: Crie primeiro Crie primeiro a automação do seu fluxo de trabalho : decida o que aciona o prompt, quem revisa o resultado e para onde ele segue. Automatize as etapas de acionamento e encaminhamento com o ClickUp Automations para que os humanos apenas revisem

Planeje-se para resultados insatisfatórios: cada modelo deve indicar ao usuário o que fazer quando a IA não atingir o objetivo — um prompt alternativo, um revisor humano ou uma etapa de regeneração

Armazene prompts onde o trabalho é realizado: uma biblioteca de prompts em um aplicativo separado gera uma biblioteca de prompts em um aplicativo separado gera uma proliferação de ferramentas , levando à duplicação de esforços e à falta total de visibilidade sobre a pegada de IA da sua organização. Você encontra o prompt em uma ferramenta, o executa em outra e cola o resultado em uma terceira. Para obter o máximo de eficácia, mantenha os prompts conectados ao seu trabalho.

💡 Dica profissional: Elimine a necessidade de alternar entre a janela de chat e o quadro de projetos — armazene prompts no ClickUp Docs, vincule-os às tarefas do ClickUp e execute-os com o ClickUp Brain, tudo em um único espaço de trabalho.

Pare de usar prompts. Comece a criar fluxos de trabalho.

Os modelos de prompts são um ótimo ponto de partida, mas ainda são manuais. A verdadeira mudança ocorre quando seus prompts têm o contexto incorporado, são executados por gatilhos em vez de memória e se encadeiam sem que você precise supervisionar cada etapa.

É aqui que o espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp se destaca.

O ClickUp Brain extrai automaticamente o contexto do seu trabalho, para que as solicitações sejam mais inteligentes desde a primeira saída. O Brain MAX permite executá-las de qualquer lugar na sua área de trabalho, por teclado ou voz. E quando você encontrar uma solicitação que vale a pena repetir, os Super Agents a transformam em um colega de equipe sempre ativo que executa fluxos de trabalho inteiros enquanto você se concentra no trabalho que realmente precisa de um ser humano.

As equipes que superam os desafios da adoção da IA não são aquelas com os modelos mais sofisticados. São aquelas que padronizaram como se comunicam com a IA — e integraram isso ao mesmo local onde o trabalho é realizado.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente. 🙌

Perguntas frequentes sobre modelos de fluxo de trabalho de prompts de IA

Qual é a diferença entre um modelo de prompt de IA e uma biblioteca de prompts?

Um modelo de prompt ajuda você a escrever prompts de IA, fornecendo uma estrutura única reutilizável com espaços reservados que você preenche para uma tarefa específica. Uma biblioteca de prompts é uma coleção de vários modelos, organizada e categorizada para que as equipes possam encontrar o modelo certo para qualquer caso de uso — o arquivo em si versus o documento individual dentro dele.

Sim. A maioria dos modelos de prompts é independente de ferramentas e funciona com ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude ou ClickUp Brain. Use a automação de entrada de dados para eliminar a necessidade de copiar e colar manualmente ao consultar dados de trabalho — o ClickUp Brain é executado dentro do seu espaço de trabalho com acesso total às suas tarefas, documentos e contexto do projeto.

Como compartilho fluxos de trabalho de prompts de IA entre vários departamentos?

Crie um processo escalável de transferência de conhecimento armazenando modelos em um local compartilhado e centralizado ao qual todos os departamentos tenham acesso — como um ClickUp Doc ou um modelo da biblioteca de prompts do Microsoft Lists. Marque cada modelo por departamento e caso de uso para que as pessoas possam filtrar o que é relevante.

Os modelos de prompts de IA apresentam desempenho diferente dependendo do modelo de IA?

Técnicas eficazes de solicitação de IA são mais importantes do que a escolha do modelo para a maioria das tarefas comerciais, mas alguns modelos lidam melhor com determinados formatos de saída, como tabelas, código ou narrativas longas, do que outros. Teste seus modelos em diferentes modelos e documente os resultados no próprio modelo.