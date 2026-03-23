Você já criou um prompt que funcionava perfeitamente... e viu ele deixar de funcionar no momento em que outra pessoa o reutilizou?

Porque a parte difícil não é escrever um bom prompt. É garantir que o prompt permaneça correto quando o contexto muda, as versões divergem e os modelos se comportam de maneira diferente. Os prompts começam como experimentos, mas as equipes precisam que eles funcionem como ativos: revisados, reutilizáveis e seguros para serem implementados nos fluxos de trabalho diários.

Conheça os modelos do PromptOps. Eles oferecem uma estrutura repetível para criar, testar, documentar, aprovar e aprimorar prompts ao longo do tempo.

Nesta postagem do blog, apresentaremos 10 modelos do ClickUp PromptOps para fluxos de trabalho de IA que você pode copiar, personalizar e reutilizar.

Visão geral dos modelos do PromptOps

Aqui está uma rápida visão geral dos modelos do PromptOps abordados neste guia e a parte do ciclo de vida do prompt que cada um ajuda a padronizar.

O que é o PromptOps?

PromptOps (abreviação de Prompt Operations) é a prática de aplicar rigor de engenharia e operacional ao ciclo de vida dos prompts usados com grandes modelos de linguagem (LLMs). É como um “DevOps para prompts”, trazendo processos sistemáticos para a forma como os prompts são escritos, testados, versionados, implantados e monitorados.

O PromptOps geralmente inclui:

Controle de versões de prompts e acompanhamento de alterações

Testes e avaliação com base em entradas de amostra

Comparando variantes de prompts

Implantação e reversão

Monitoramento dos resultados em produção

Governança, aprovações e documentação de conformidade

✨ Bônus: Veja aqui um resumo de um fluxo de trabalho do PromptOps 👇 Criar: Um Um engenheiro de prompts redige um novo prompt ou atualiza um já existente em um ambiente de desenvolvimento

Versão e revisão: O prompt é salvo no O prompt é salvo no controle de versão , revisado pelos colegas de equipe e documentado para rastreabilidade

Teste e avalie: verificações automatizadas avaliam a qualidade, a consistência, a segurança e o custo das respostas antes do lançamento

Lançamento: Um fluxo de trabalho de implantação envia o prompt aprovado para o ambiente de teste ou produção

Monitorar: As equipes acompanham a qualidade, a confiabilidade e o uso dos resultados para detectar problemas antecipadamente

Aperfeiçoamento: insights de avaliações, feedback dos usuários e desempenho de produção orientam a próxima rodada de melhorias

🧠 Curiosidade: Alan Turing já esboçava a ideia central por trás da inteligência artificial antes mesmo de a IA ter um nome. Em 1950, ele propôs o “jogo da imitação”, e comentários posteriores sobre esse artigo observam que ele acreditava que as máquinas poderiam enganar juízes humanos em cerca de 30% das vezes após cinco minutos de questionamento por volta do ano 2000.

10 modelos do ClickUp PromptOps para fluxos de trabalho de IA

Gerenciar prompts em uma planilha separada ou em uma ferramenta dedicada obriga sua equipe a alternar constantemente entre abas. Esse atrito quebra o foco e garante que as pessoas acabarão deixando de usar a biblioteca de prompts por completo.

Mantenha suas solicitações exatamente onde o trabalho acontece com o ClickUp. Execute solicitações diretamente do seu espaço de trabalho, transformando linguagem natural em um fluxo de trabalho ativo sem precisar sair da plataforma. Sua equipe adota a IA de forma integrada, pois os modelos estão incorporados diretamente às tarefas diárias e aos fluxos de trabalho de IA.

Então, vamos dar uma olhada nos melhores modelos para ajudar você a padronizar fluxos de trabalho de IA. 👇

1. Modelo de prompts do ChatGPT para gerenciamento de projetos da ClickUp

Os gerentes de projeto não deveriam ter que reinventar a mesma atualização, briefing ou resumo de reunião todas as semanas. Mas quando prompts úteis ficam espalhados em notas aleatórias ou nos favoritos do navegador de alguém, a equipe acaba recriando o trabalho em vez de padronizá-lo.

O modelo ChatGPT Prompts for Project Management da ClickUp oferece às equipes de projeto uma biblioteca compartilhada de prompts dentro do ClickUp Docs. Isso significa que seus prompts mais úteis para trabalhos recorrentes em projetos permanecem documentados, reutilizáveis e de fácil acesso no fluxo de trabalho, em vez de se perderem entre abas e ferramentas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Padronize tarefas repetitivas de gerenciamento de projetos: use mais de 190 prompts pré-escritos para entregas comuns, como briefings de projeto, atualizações para as partes interessadas e retrospectivas

Mantenha os prompts no contexto: Armazene sua biblioteca de prompts no ClickUp Docs junto com o restante do conhecimento do seu projeto, para que as equipes saibam onde encontrá-los e reutilizá-los

Criador de registro de riscos: Descreva o Descreva o escopo do projeto para receber uma tabela de riscos formatada com classificações de probabilidade e impacto

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de PMO que estão criando fluxos de trabalho repetíveis assistidos por IA.

Quer ver como os modelos simplificam os fluxos de trabalho de planejamento de projetos no ClickUp? Temos um passo a passo para você:

📚 Leia também: Os melhores prompts do ChatGPT para gerenciamento de projetos

2. Modelo de prompts do ChatGPT para gerenciamento de produtos da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Crie prompts de produto reutilizáveis vinculados ao contexto dos recursos com o modelo ChatGPT Prompts for Product Management da ClickUp

As solicitações de gerenciamento de produto funcionam melhor quando refletem o panorama completo, incluindo personas de usuários, metas de negócios e restrições técnicas. Sem esse contexto, mesmo uma solicitação poderosa pode gerar resultados que parecem genéricos demais para serem úteis.

O modelo ChatGPT Prompts for Product Management da ClickUp ajuda as equipes a organizar prompts em um único local, facilitando sua reutilização, refinamento e aplicação ao trabalho real com produtos.

Você pode conectar o modelo a tarefas relevantes do ClickUp e a documentos de apoio para um recurso, épico ou iniciativa específicos. Dessa forma, sua equipe tem um único local de onde trabalhar ao usar IA para tarefas recorrentes de produto, com o contexto relevante do projeto facilmente acessível.

Por que você vai gostar deste modelo:

Centralize as solicitações: mantenha mais de 130 solicitações de gerenciamento de produtos em um único documento do ClickUp, em vez de espalhá-las por notas, chats e abas

Encontre prompts mais rapidamente: agrupe os prompts por caso de uso do produto, para que sua equipe possa acessar rapidamente prompts para design, planejamento, pesquisa e documentação

Padronize fluxos de trabalho de IA: transforme prompts pontuais em um sistema repetível que sua equipe possa reutilizar, refinar e aprimorar ao longo do tempo

✅ Ideal para: Gerentes de produto e especialistas em operações de produto que criam fluxos de trabalho de IA reutilizáveis para PRDs, pesquisa, planejamento de lançamento e documentação de recursos.

🚀 Vantagem do ClickUp: Você já teve um prompt de produto “perfeito” que, de repente, começou a produzir resultados genéricos após alguns sprints? Isso é desvio de prompt — e é exatamente o que o PromptOps se propõe a controlar. Adicione um ClickUp Super Agent à sua biblioteca de prompts para que cada execução obtenha o contexto mais recente (PRDs, tarefas vinculadas, decisões, restrições), verifique se há lacunas e produza rapidamente um rascunho consistente. Você também pode atualizar o Agente em tempo real à medida que seu fluxo de trabalho evolui. Isso significa que você pode controlar suas instruções, alterar o que ele monitora ou adicionar novos gatilhos. Isso mantém seu fluxo de trabalho de prompts preciso, repetível e pronto para mudanças. Ora, isso é que é convergência! 🤝 Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agents no ClickUp

3. Modelo de prompts do ChatGPT para engenharia da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Capture prompts de engenharia reutilizáveis para depuração e documentação com o modelo ChatGPT Prompts for Engineering da ClickUp

Um prompt de engenharia bem elaborado pode economizar tempo na depuração, agilizar a documentação e ajudar os desenvolvedores a avançar mais rapidamente em tarefas técnicas repetitivas.

O modelo ChatGPT Prompts for Engineering da ClickUp oferece às equipes um repositório de prompts organizado por todos os casos de uso de engenharia, com mais de 200 prompts. Em vez de as equipes precisarem se lembrar do que funcionou, você obtém um sistema compartilhado para coletar, reutilizar e aprimorar prompts para codificação, relatórios de bugs e outros fluxos de trabalho.

Por que você vai gostar deste modelo:

Capture prompts comprovados: salve prompts de alto valor para codificação, depuração e relatórios de engenharia antes que eles se percam em chats ou documentos pessoais

Teste e visualize o uso: use use os painéis do ClickUp para acompanhar como as solicitações são utilizadas nos fluxos de trabalho de engenharia e identificar quais abordagens valem a pena padronizar

Automatize tarefas repetitivas: use use o ClickUp Automations para conectar tarefas orientadas por prompts a fluxos de trabalho de engenharia recorrentes e reduzir as transferências manuais

✅ Ideal para: Equipes de engenharia e desenvolvedores seniores que criam fluxos de trabalho de IA repetíveis para depuração, geração de código e compartilhamento de conhecimento técnico.

✨ Bônus: Quando uma de suas solicitações de engenharia chegar a uma solução real, encaminhe-a diretamente para o ClickUp Codegen. Mencione @codegen (ou atribua o Codegen à tarefa), e ele poderá usar o contexto para gerar o código, responder a perguntas e até mesmo criar um PR. Transforme prompts de engenharia comprovados em código e PRs com o ClickUp Codegen

📮 ClickUp Insight: 62% dos entrevistados afirmam ser regularmente envolvidos em incidentes ou escalações. Quando os caminhos de escalação não estão definidos, as questões urgentes tendem a recair sobre as mesmas poucas pessoas. Com o tempo, elas se tornam a rede de segurança não oficial para tudo que dá errado. Regras de escalonamento estruturadas distribuem essa carga. As automações do ClickUp podem encaminhar incidentes com base em mudanças de prioridade ou status, enquanto os Super Agentes lidam com acompanhamentos de rotina ou tarefas de baixa gravidade.

4. Modelo de prompts do ChatGPT para RH da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Proteja prompts confidenciais de RH e limite o acesso com o modelo ChatGPT Prompts for HR da ClickUp

Os fluxos de trabalho de recursos humanos envolvem informações altamente confidenciais relacionadas a pessoas, que nunca devem ser inseridas em contas pessoais de IA.

Mantenha esses dados confidenciais protegidos no modelo ChatGPT Prompts for HR da ClickUp.

Você também pode usar as permissões do ClickUp para restringir o acesso de visualização e edição, mantendo prompts confidenciais protegidos dentro do espaço de trabalho. Dessa forma, sua equipe de RH pode usar todo o poder das operações de IA sem comprometer a privacidade dos funcionários.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize prompts por fluxo de trabalho: use use as Visualizações do ClickUp para estruturar prompts de RH por categorias como integração, atualizações do manual do funcionário, desenvolvimento de carreira e fluxos de trabalho relacionados ao comportamento

Conjunto de perguntas para entrevista: Insira o tipo de função e as competências para receber perguntas comportamentais direcionadas

Criador de lista de verificação de integração: Adicione o departamento e a data de início para obter um plano semanal de integração de novos funcionários

✅ Ideal para: gerentes de RH, especialistas em operações de pessoal e equipes internas de talentos que lidam com fluxos de trabalho repetitivos e confidenciais assistidos por IA.

🧠 Curiosidade: A IA surpreender os humanos com um movimento inesperado não é novidade. A DeepMind afirma que o lendário Movimento 37 do AlphaGo tinha apenas 1 chance em 10.000 de ser jogado por um humano, e se tornou um dos momentos mais icônicos da história da IA.

5. Modelo de prompts do ChatGPT para redação, criado pelo ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Aperfeiçoe as solicitações de voz da marca de forma colaborativa com o modelo “ChatGPT Prompts for Writing” do ClickUp

Solicitações genéricas de IA para criação de conteúdo produzem textos genéricos e robóticos que ignoram completamente a voz única da sua marca.

Armazene as diretrizes de voz da sua marca junto com os prompts compatíveis no modelo ChatGPT Prompts for Writing da ClickUp. E a melhor parte? Você pode refiná-los em conjunto em tempo real. Isso significa que todos os seus redatores e editores podem atualizar simultaneamente os descritores de tom e as frases de exemplo. As edições são exibidas em tempo real, para que sua equipe sempre trabalhe com a versão mais atualizada do prompt.

Por que você vai gostar deste modelo:

Gerador de esboços de blog: Insira a palavra-chave e o público-alvo para obter um esboço com sugestões de ângulos específicos usando o ClickUp Brain

Organize prompts por formato: Agrupe prompts de redação para blogs, biografias, livros, textos argumentativos e muito mais em um único documento pesquisável

Aperfeiçoe as solicitações em conjunto: use o ClickUp Docs para atualizar orientações de tom, exemplos e redação das solicitações de forma colaborativa em tempo real

✅ Ideal para: Líderes de conteúdo, equipes de marca e gerentes editoriais que estão criando fluxos de trabalho de IA para a criação de conteúdo alinhado à marca.

💡 Dica profissional: Use a Barra de Comandos de IA do ClickUp para acessar exatamente o contexto de que um redator precisa — sua wiki mais recente sobre a voz da marca, o documento aprovado com “sugestões de redação” e as tarefas da campanha vinculadas. No ClickUp, acesse-a com Cmd + K / Ctrl + K. No aplicativo para desktop, você também pode usar Cmd + J / Ctrl + J para pesquisar e consultar a IA de qualquer lugar do seu computador. Obtenha contextos de redação aprovados mais rapidamente com a Barra de Comandos de IA do ClickUp

6. Modelo de prompts do ChatGPT para finanças da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe prompts financeiros revisados ao longo das etapas de aprovação com o modelo ChatGPT Prompts for Finance da ClickUp

Quando sua equipe usa IA para notas de orçamento, comentários sobre variações ou relatórios, o desafio se resume a identificar prompts revisados, versões atuais e opções seguras de reutilização.

O modelo ChatGPT Prompts for Finance da ClickUp ajuda você a gerenciar essa biblioteca de prompts dentro de uma estrutura de documentos. Você pode agrupar prompts financeiros por caso de uso, refiná-los ao longo do tempo e criar um sistema mais controlado para trabalhos de IA repetíveis.

Combine-os com os status personalizados do ClickUp para mover as solicitações por etapas como Rascunho, Em revisão, Aprovado ou Retirado.

Por que você vai gostar deste modelo:

Gerador de relatórios trimestrais: insira métricas-chave para obter um resumo pronto para a diretoria que sinalize explicitamente as premissas

Explicação da análise de variação: Adicione os itens e os valores reais para receber explicações em linguagem natural sobre os desvios orçamentários

Suporte a fluxos de trabalho financeiros: Com Com o ClickUp para Equipes Financeiras , você pode conectar sua biblioteca de prompts a ciclos de relatórios, aprovações e painéis usados em operações orçamentárias e financeiras

✅ Ideal para: gerentes de FP&A, equipes de contabilidade e líderes de operações financeiras que estão criando fluxos de trabalho de IA controlados para relatórios e análises.

🎥 Hoje, a IA está mudando toda a trajetória contábil das equipes financeiras. Da análise preditiva às auditorias, ela está em toda parte, tornando os fluxos de trabalho mais fáceis de executar sem comprometer a precisão. Quer ver isso em ação? Assista a este vídeo:

7. Modelo Gemini Prompts da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Padronize o uso de prompts do Gemini entre as equipes com o modelo Gemini Prompts da ClickUp

Diferentes modelos de IA respondem de maneiras diferentes ao mesmo prompt, o que significa que um prompt excelente no ChatGPT pode falhar completamente no Gemini do Google.

É por isso que você tem o modelo Gemini Prompts da ClickUp. Trata-se de um hub de prompts categorizado, organizado em subpáginas clicáveis (Estratégia e Planejamento, Marketing e Vendas, RH, Jurídico, Tecnologia e muito mais). Isso ajuda as equipes a navegar, reutilizar e refinar prompts por função. É ideal para que as equipes padronizem a forma como utilizam o Gemini entre departamentos, sem transformar o compartilhamento de prompts em um projeto paralelo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Analisador de planilhas: Carregue uma captura de tela ou um arquivo para obter um resumo em linguagem simples das tendências e dos valores atípicos

Mantenha os prompts atualizados: atualize o texto, os exemplos e as diretrizes em um único documento e, em seguida, use o histórico de versões para acompanhar as alterações ao longo do tempo

Navegue por departamento: as solicitações estão disponíveis em subpáginas dedicadas, como Finanças, Operações e Atendimento ao Cliente, tornando a busca pela solicitação certa uma questão de um clique

✅ Ideal para: Líderes de operações ou equipes de capacitação que estão implementando diretrizes de uso do Gemini em várias funções.

8. Modelo de prompts e guias de IA para posts de blog do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Padronize as etapas de redação de blogs com o modelo “AI Prompt and Guide for Blog Posts” do ClickUp

As equipes de conteúdo frequentemente enfrentam dificuldades para integrar as fases de pesquisa, redação e edição de uma postagem de blog em um único fluxo de trabalho de IA coeso.

Você pode padronizar todo esse processo usando o modelo “AI Prompt and Guide for Blog Posts” do ClickUp. Quando um redator inicia uma nova postagem, a aplicação do modelo gera automaticamente as subtarefas necessárias no ClickUp para esboço, rascunho e edição.

As subtarefas adicionam um nível extra de organização à sua hierarquia, dividindo o conteúdo mais extenso em etapas gerenciáveis com prompts específicos vinculados a cada etapa.

Por que você vai gostar deste modelo:

Gerador de clusters de tópicos: Insira uma palavra-chave inicial para obter um mapa de clusters com sugestões de artigos relacionados

Redator da seção: Adicione o cabeçalho do esboço e a meta de contagem de palavras para receber um rascunho que corresponda às suas instruções de tom

Sugeridor de links internos: Descreva sua biblioteca de conteúdo existente para receber recomendações de links altamente contextuais

✅ Ideal para: Líderes de conteúdo e gerentes de blog que desejam um fluxo de trabalho repetível e assistido por IA para redigir, editar e verificar o SEO de posts de blog.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain em cada subtarefa do blog (esboço → rascunho → edição) para que todas as etapas permaneçam consistentes. O Brain pode redigir e refinar o texto usando o contexto do seu espaço de trabalho, para que você não precise colar as instruções novamente a cada vez. Elabore e aprimore seu texto com o ClickUp Brain Se o ângulo mudar no meio do rascunho, basta pedir ao Brain para atualizar apenas essa seção (introdução, um único H2, perguntas frequentes) em vez de reiniciar todo o post. Melhor ainda, depois de tudo pronto, peça ao Brain para atribuir o artigo ao editor. Um único fluxo de trabalho para gerenciar tudo!

9. Modelo de Procedimentos Operacionais Padrão do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Padronize as etapas de criação de blogs com o modelo “AI Prompt and Guide for Blog Posts” do ClickUp

Alguém ajusta um prompt, ignora a avaliação, lança assim mesmo — e, duas semanas depois, ninguém consegue explicar por que a qualidade caiu ou qual versão foi colocada no ar.

O modelo de procedimentos operacionais padrão do ClickUp é um manual baseado em documentos para equipes que utilizam prompts como ativos de produção. É nele que você define seu fluxo de trabalho de prompts — regras preliminares, etapas de revisão, etapas de avaliação, verificações de implementação e monitoramento — e o mantém atualizado à medida que o sistema evolui.

Crie-o como um wiki de SOP aninhado: uma página por fluxo de trabalho (novo prompt, edição de prompt, reversão de prompt), além de subpáginas para padrões como tom, segurança, formatação e expectativas de teste.

Por que você vai gostar deste modelo:

Critérios de revisão: Especifique o que faz com que um prompt seja aprovado com base na qualidade dos resultados e na consistência do formato

Regras de controle de versão: Estabeleça regras claras sobre quando criar uma nova versão em vez de editar um prompt existente

Processo de descontinuação: Descreva as etapas exatas para sinalizar e remover prompts obsoletos que não produzem mais bons resultados

✅ Ideal para: Engenheiros de prompts e equipes de IA que desejam padronizar alterações, revisões e avaliações de prompts.

🧠 Curiosidade: ELIZA, o primeiro chatbot famoso, era tão convincente que até mesmo seu criador, Joseph Weizenbaum, ficou desconcertado com a rapidez com que as pessoas projetavam compreensão nele. Essa reação ficou conhecida como o efeito ELIZA.

10. Modelo de Manual de Implementação do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Use o modelo de guia de implementação da ClickUp para planejar lançamentos, alinhar equipes e acompanhar métricas de adoção

A implementação de uma nova estratégia de IA em toda a organização frequentemente fracassa porque a liderança não tem visibilidade das taxas reais de adoção. Acompanhe o sucesso da sua biblioteca de prompts e da implementação do manual de implementação usando o modelo de manual de implementação do ClickUp.

Na verdade, você também pode combinar os painéis do ClickUp para obter uma representação visual de alto nível dos dados do seu espaço de trabalho. Isso funciona muito bem ao monitorar o número de prompts adicionados, as taxas de uso semanais e os departamentos que estão participando ativamente. Isso garante que sua estratégia de PromptOps esteja realmente gerando valor para os negócios, em vez de ficar sem uso.

Por que você vai gostar deste modelo:

Auditoria de uso de IA: Identifique quem está usando quais ferramentas de IA e onde seus prompts estão armazenados atualmente

Plano piloto: Selecione um departamento para criar sua biblioteca inicial e definir métricas claras de sucesso

Rastreador de adoção: Avalie as solicitações adicionadas e as classificações médias de qualidade dos resultados para garantir que o sistema esteja realmente funcionando

✅ Ideal para: gerentes de programas de IA que estão implementando o PromptOps e acompanhando a adoção em todos os departamentos.

Crie um sistema PromptOps repetível com o ClickUp

A maior barreira à adoção da IA é sempre o caos operacional. As solicitações ficam espalhadas por documentos aleatórios, as aprovações acontecem no chat, o contexto está disperso e ninguém tem certeza de qual versão é segura para reutilização.

Os modelos do PromptOps resolvem o problema de estrutura. E o ClickUp ajuda você a manter essa estrutura ativa.

Quando sua biblioteca de prompts, seus procedimentos de governança e o trabalho que eles impulsionam estão reunidos em um único espaço de trabalho convergente, os prompts se tornam mais fáceis de manter, geram mais confiança e podem ser escalados entre as equipes. E as equipes que implementarem isso agora ampliarão sua vantagem à medida que os modelos continuarem a melhorar.

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Perguntas frequentes

Um modelo de prompt é uma estrutura reutilizável do tipo “preencha os espaços em branco”, projetada para uma tarefa específica, enquanto a engenharia de prompts é a habilidade mais ampla de criar prompts eficazes do zero. Pense na engenharia de prompts como o ofício técnico e nos modelos de prompts como o produto final que qualquer membro da equipe pode usar facilmente.

Armazene modelos de prompts em um local compartilhado e pesquisável que toda a sua equipe já utiliza no trabalho diário, em vez de espalhá-los por notas pessoais. Marque cada modelo com metadados relativos ao departamento e ao caso de uso para que os colegas possam filtrar e encontrar as instruções certas em segundos.

A estrutura básica de um modelo de prompt é transferida entre os modelos, mas os resultados finais variam, pois cada modelo interpreta as instruções de maneira diferente. Teste cada modelo em todos os modelos que você usa e observe qual deles tem o melhor desempenho para aquela tarefa específica.