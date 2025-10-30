ChatGPT e o Modo IA do Google: qual é melhor para a produtividade e a pesquisa?

Em alguns dias, parece que seu cérebro está correndo uma maratona. Você passa da elaboração de um relatório à pesquisa de fatos, tudo isso enquanto tenta não perder de vista o trabalho real.

É aí que a IA pode lhe dar um respiro. Mas você recorre ao ChatGPT, o companheiro de IA generativa que lembra o contexto e ajuda a moldar suas ideias, ou ao Google AI Mode, o assistente de busca de informações com respostas atualizadas?

Nesta postagem do blog, compararemos o ChatGPT com o Modo IA do Google para ver como eles se encaixam no seu fluxo de trabalho, seu impacto na produtividade e pesquisa, e como o ClickUp reúne o poder de ambos, e muito mais, em um só lugar. 💪

ChatGPT e o Modo IA do Google em resumo

Aqui está uma tabela comparando esses mecanismos de pesquisa de IA:

Capacidade ChatGPT Modo Google AI (Gemini no Workspace) Função principal IA conversacional para redação, brainstorming, codificação e perguntas e respostas Assistente de IA integrado aos aplicativos do Google Gerenciamento de tarefas Não possui gerenciador de tarefas integrado, mas pode gerar listas de tarefas/listas de verificação. Pode gerar automaticamente itens de ação a partir de e-mails/Docs, mas não é um gerenciador de tarefas completo. Agendamento Sugere horários, mas não se conecta diretamente aos calendários. Integra-se ao Google Agenda para sugerir horários de reuniões, definir lembretes e agendar eventos automaticamente. Colaboração Chats e documentos compartilháveis, mas sem coedição em tempo real ou recursos nativos de trabalho em equipe. Colaboração profunda dentro do Workspace; edição em tempo real, respostas sugeridas, notas da equipe Integrações Plug-ins e APIs para ferramentas externas; requer configuração Conectado nativamente ao Gmail, Calendário, Drive, Meet e Docs; integrações externas limitadas. Recursos de IA Excelente na geração criativa (conteúdo, código, brainstorming) com vários modelos de IA. Assistência contextual dentro do Google Workspace (resumo, rascunho, notas de reunião, respostas inteligentes) Preços* Versão gratuita, versão paga a partir de US$ 20/mês por usuário. Versão gratuita, versão paga a partir de US$ 19,99/mês por usuário.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é uma inteligência artificial conversacional avançada desenvolvida pela OpenAI, treinada para entender e gerar textos semelhantes aos humanos usando aprendizado profundo e outras técnicas de IA.

via ChatGPT

Ele pode responder a perguntas, ajudar a redigir conteúdos, debater ideias, simplificar tópicos complexos e até mesmo escrever códigos ou traduzir entre idiomas, tornando-se um assistente versátil tanto para a produtividade quanto para a criatividade.

Alimentado por modelos como GPT-4o e GPT-5, ele se adapta ao contexto e ao tom para fornecer respostas que parecem surpreendentemente naturais e inteligentes.

Recursos do ChatGPT

Vamos explorar três de seus recursos mais distintos e destacados.

Recurso nº 1: Entrada e saída multimodal

Analise arquivos e interprete recursos visuais com o ChatGPT

O ChatGPT permite que os usuários digitem, enviem imagens, arquivos como PDFs e CSVs ou falem diretamente com a interface. Ele interpreta gráficos, extrai informações de documentos, analisa planilhas e cria ou explica conteúdo visual.

Essa capacidade multimodal se mostra especialmente útil em aplicações como a apresentação de relatórios abrangentes, a simplificação de apresentações com grande volume de dados e o auxílio em sessões dinâmicas de análise de dados.

Recurso nº 2: Memória, GPTs personalizados e vozes personalizadas

Use a memória do ChatGPT em suas conversas

O ChatGPT se adapta ao seu estilo de trabalho. Sua memória pode acompanhar suas preferências, lembrar nomes e guardar detalhes sobre projetos em andamento para que as respostas se ajustem ao seu contexto.

Você também pode configurar GPTs personalizados que atuam como assistentes focados em tarefas específicas, como orientação de redação ou suporte à codificação. Se você estiver usando o aplicativo móvel, a entrada e saída de voz tornam as conversas mais naturais e oferecem uma maneira de interagir sem usar as mãos.

Recurso nº 3: Navegação na web, raciocínio e integração de ferramentas

Selecione diferentes modos de pesquisa para refinar as respostas no ChatGPT

Use o ChatGPT para pesquisa, obtendo informações atualizadas e solicitando fontes e referências. Você também pode contar com ele para tarefas como raciocínio lógico, resumo e tradução de idiomas.

Além disso, recursos avançados como execução de código e a capacidade de trabalhar com diferentes ferramentas permitem que você lide com fluxos de trabalho mais complexos.

🔍 Você sabia? Um estudo em grande escala mostrou que pesquisadores que usaram IA publicaram 67% mais artigos, obtiveram três vezes mais citações e se tornaram líderes de equipe cerca de quatro anos antes do que seus colegas que não usaram ferramentas de IA.

Preços do ChatGPT

Plano gratuito

Mais: US$ 20/mês por usuário

Equipe: US$ 30/mês por usuário

Prós: R$ 200/mês por usuário

O que é o Google AI Mode?

O Google AI Mode é um mecanismo de pesquisa inteligente integrado ao Google, projetado para lidar com consultas complexas e ricas em contexto com facilidade conversacional.

via Google

Alimentado pelas versões avançadas do Gemini, ele divide perguntas complexas, extrai informações de várias fontes e fornece respostas sintetizadas e precisas diretamente na interface de pesquisa, sem forçar você a clicar em várias páginas.

Disponível através do Search Labs em várias regiões, ele suporta entradas de voz, imagem e texto para tornar a pesquisa mais fluida, inteligente e responsiva.

Recursos do Google AI Mode

Aqui estão seus melhores recursos.

Recurso nº 1: IA multimodal e raciocínio adaptativo

Veja as fontes de referência diretamente com o resultado da sua pesquisa

Fale, digite ou aponte a câmera, e o Modo IA processará tudo. Quer você faça perguntas por texto, voz ou imagem (ou envie PDFs), ele entende e sintetiza informações em todos os formatos.

Usando os recursos multimodais do Google Gemini e uma estratégia de “fan-out de consulta”, ele divide prompts complexos em subquestões, pesquisa-as em paralelo e unifica os resultados em um resumo.

💡 Dica profissional: use prazos específicos para manter as respostas relevantes. Pergunte o que mudou entre 2019 e 2023 ou especifique os desenvolvimentos pós-pandemia. Isso evita que o modelo misture informações antigas e novas sem distinção.

Recurso nº 2: Canvas e espaço de trabalho persistente

Anexe arquivos para obter recursos de pesquisa mais específicos

O painel lateral “Canvas” do Modo AI funciona como um espaço de trabalho dinâmico, tornando-o ideal para planejamento, tarefas em várias etapas ou pesquisa de mercado com IA. Elabore planos, carregue documentos, refine ideias com perguntas de acompanhamento e volte mais tarde para continuar de onde parou.

Ele transforma a pesquisa do Google de uma consulta única em uma sessão colaborativa que evolui ao longo do tempo.

Recurso nº 3: Pesquisa ao vivo e integração com o Chrome

Envie consultas de pesquisa por meio do Google Lens integrado

Precisa de ajuda para interpretar o que está diante de você? O Modo AI integra o Google Lens com IA em tempo real por meio do “Search Live”. Basta apontar a câmera do seu celular para um objeto ou diagrama para fazer perguntas sobre ele.

No desktop, a nova opção “Pergunte ao Google sobre esta página” do Chrome permite explorar o conteúdo da página em uma barra lateral sensível ao contexto.

Preços do Google AI Mode

Plano gratuito

Google AI Pro: US$ 19,99/mês por usuário

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês por usuário

🔍 Você sabia? A IA pode automatizar cerca de 57% das tarefas de geração de ideias. Os principais pesquisadores aproveitam isso para se concentrar na análise e no refinamento de sugestões, levando a 44% mais descobertas, 39% mais patentes e 17% mais novos produtos.

💡 Dica profissional: sempre que fizer uma pergunta, acrescente uma cláusula como “e explique por que isso é importante para as empresas” ou “e quais são as implicações no mundo real”. Isso leva o mecanismo de pesquisa LLM além do conhecimento superficial.

ChatGPT e o Modo IA do Google: comparação de recursos

O ChatGPT impressiona com entrada/saída multimodal verdadeira, recursos de memória, agentes autônomos e ferramentas de produtividade avançadas.

Enquanto isso, o Google AI Mode e o AI Overviews se destacam pelo raciocínio adaptativo, integração perfeita com o Chrome/Pesquisa, ferramentas avançadas de planejamento como o Canvas e profunda incorporação ao ecossistema.

Vamos compará-los lado a lado:

Recurso nº 1: Personalização e flexibilidade

Tanto o Google AI Mode quanto o ChatGPT permitem que os usuários personalizem suas experiências, mas abordam isso de maneiras diferentes.

ChatGPT

O ChatGPT oferece mais espaço para personalizar sua pesquisa. Você pode criar GPTs personalizados sem codificação, ajustar modelos com seus próprios dados e integrar com ferramentas de terceiros, como Canva, Notion e HubSpot.

Para desenvolvedores, o ChatGPT oferece APIs e conectores, permitindo uma automação mais profunda e soluções personalizadas para setores específicos.

Modo Google AI

O Google AI Mode, por outro lado, concentra sua personalização por meio do AI Studio, onde os desenvolvedores podem criar protótipos com modelos Gemini e exportar seu trabalho para aplicativos. Embora isso seja útil para equipes técnicas, os usuários comuns não têm a mesma flexibilidade plug-and-play que os GPTs personalizados do ChatGPT oferecem.

🏆 Vencedor: ChatGPT, por tornar a personalização acessível tanto para indivíduos quanto para empresas.

Recurso nº 2: Ferramentas e automação agenticas

A automação é onde os dois divergem mais claramente.

ChatGPT

O ChatGPT lançou agentes que podem realizar tarefas complexas de forma independente, como pesquisar, escrever código, criar apresentações ou navegar em interfaces de usuário da web.

Recursos como o ChatGPT Agent e a ferramenta Deep Research vão além de responder perguntas para executar tarefas, economizando tempo para equipes que precisam de assistência proativa.

Modo Google AI

O Google AI Mode se inclina mais para apoiar a pesquisa e a organização do que para a automação.

O Canvas ajuda você a criar planos de estudo estruturados, organizar notas ou resumir PDFs. É um excelente assistente de planejamento, mas não se compara à capacidade do ChatGPT de agir e automatizar fluxos de trabalho de forma independente.

🏆 Vencedor: ChatGPT, por seus recursos de automação personalizados e sem intervenção manual.

💡 Dica profissional: Use loops de prompt: pergunte, refine, contradiga e destile. Na quarta ou quinta rodada, você obterá respostas que parecem mais próximas de uma síntese de nível especializado do que de uma produção superficial.

Recurso nº 3: Privacidade e controle de memória

As plataformas estão melhorando a personalização e, ao mesmo tempo, abordando as preocupações com os dados, mas com filosofias diferentes.

ChatGPT

O ChatGPT permite ativar ou desativar a memória, adicionar instruções personalizadas e controlar como seus dados são armazenados. Embora ofereça transparência, seus recursos de memória ainda estão em evolução e, às vezes, exigem gerenciamento manual.

Modo Google AI

Este mecanismo de pesquisa de intranet adota uma postura mais firme em relação à privacidade do usuário.

Ele oferece bate-papos temporários que são excluídos automaticamente após 72 horas, memória de contexto pessoal opcional e controles de atividade mais claros. Esses recursos garantem a personalização sem preocupações com dados de longo prazo e oferecem aos usuários configurações de privacidade mais diretas.

🏆 Vencedor: Modo IA do Google, por oferecer opções de memória mais intuitivas e que priorizam a privacidade.

📮 Insight do ClickUp: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa usam assistentes de voz (4%) ou agentes automatizados (6%) para aplicações de IA, enquanto 62% preferem ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. A menor adoção de assistentes e agentes pode ser porque essas ferramentas são frequentemente otimizadas para tarefas específicas, como operação sem as mãos ou fluxos de trabalho específicos. O ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. O ClickUp Brain funciona como um assistente de IA conversacional que pode ajudá-lo em uma ampla variedade de casos de uso do ChatGPT. Por outro lado, os agentes de IA nos canais de bate-papo do ClickUp podem responder a perguntas, classificar problemas ou até mesmo lidar com tarefas específicas!

💡 Dica profissional: Se o modelo usar um termo que você não conhece, questione-o. Pergunte de onde ele vem, se é amplamente aceito ou se há algum debate em torno dele. Você permanecerá atento e evitará construir argumentos baseados em informações superficiais.

ChatGPT e o modo AI do Google no Reddit

Examinamos os recursos e comparamos as capacidades, mas o que os usuários reais acham do ChatGPT e do Modo IA do Google?

Para obter uma visão sem filtros, recorremos ao Reddit, onde os primeiros usuários compartilham suas experiências práticas com ambas as ferramentas.

Veja o que os usuários do Reddit têm a dizer sobre o ChatGPT:

Para mim, o ChatGPT é superior em todos os aspectos. Tentei usar outros LLMs várias vezes, mas o ChatGPT sempre se destaca. Ele tem a maior base de usuários, e os LLMs precisam disso para continuar aprendendo. Sinto que o ChatGPT oferece um pacote completo. Sempre que tento pesquisar algo ou preciso de ajuda, o ChatGPT me dá a melhor resposta, com explicações claras e uma sequência lógica de ideias. Experimentei o Gemini 2.5 Pro (o melhor até agora), mas a maneira como ele fala e explica as coisas é estranha.

Para mim, o ChatGPT ganha em tudo. Já tentei usar outros LLMs muitas vezes, mas o ChatGPT sempre se destaca. Ele tem a maior base de usuários, e os LLMs precisam disso para continuar aprendendo. Sinto que o ChatGPT oferece um pacote completo. Sempre que tento pesquisar algo ou preciso de ajuda, o ChatGPT me dá a melhor resposta, com explicações claras e uma sequência lógica de ideias. Experimentei o Gemini 2.5 Pro (o melhor até agora), mas a maneira como ele fala e explica as coisas é estranha.

E o que os usuários notaram sobre o Modo AI do Google:

O novo modo AI se parece muito mais com o ChatGPT ou o Gemini do que com os SERPs tradicionais. Não há páginas classificadas por SEO, apenas links para as fontes das quais o LLM extraiu... A CTR média da pesquisa tradicional do Google é de ~8-9%, enquanto os mecanismos de pesquisa AI relatam 3%-7%. Os usuários parecem muito menos inclinados a clicar nos links dos resultados da AI.

O novo modo AI se parece muito mais com o ChatGPT ou o Gemini do que com os SERPs tradicionais. Não há páginas classificadas por SEO, apenas links para as fontes das quais o LLM extraiu... A CTR média da pesquisa tradicional do Google é de ~8-9%, enquanto os mecanismos de pesquisa AI relatam 3%-7%. Os usuários parecem muito menos inclinados a clicar em links nos resultados da AI.

Alguns especialistas acrescentam que ambas as ferramentas ainda estão no início da jornada da IA e da pesquisa:

A IA e a pesquisa são um setor novo e promissor... A OpenAI é o equivalente ao AskJeeves atualmente. O Google está a caminho da IBMificação.

A IA e a pesquisa são um setor novo e promissor... A OpenAI é o equivalente ao AskJeeves atualmente. O Google está a caminho da IBMificação.

💡 Dica profissional: tente fazer perguntas com uma contradição em mente. Por exemplo, depois de obter uma definição, pergunte: “Onde essa definição falharia na prática?” Isso força o modelo a pensar além do que está nos livros.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao ChatGPT e ao Modo IA do Google

O ChatGPT é adequado para a criação de conteúdo multimodal, enquanto o Google AI Mode é benéfico para o raciocínio adaptativo e sua integração com o Chrome.

No entanto, ambas as ferramentas compartilham uma limitação importante: elas funcionam como assistentes independentes. Elas não gerenciam projetos diretamente, não centralizam o conhecimento nem traduzem insights em fluxos de trabalho. Isso leva à dispersão do trabalho, em que os usuários precisam alternar entre uma ferramenta, aplicativo ou página da web para outra, apenas para realizar suas tarefas.

O ClickUp adota uma abordagem diferente, incorporando a IA diretamente em seu espaço de trabalho. É a IA de trabalho mais completa do mundo.

Peça ao ClickUp Brain para obter atualizações sobre o progresso em todo o seu espaço de trabalho

Com o ClickUp Brain, você pode reunir a criação de conteúdo, a pesquisa empresarial, o gerenciamento de conhecimento e a automação em um só lugar. Em vez de alternar entre ferramentas separadas, você tem um assistente de IA que se conecta às suas tarefas, documentos e projetos, integrando-se naturalmente ao seu fluxo de trabalho.

Além disso, os usuários do ClickUp Brain têm acesso a modelos externos de IA premium, como ChatGPT, Gemini e Claude, diretamente do seu espaço de trabalho, para que as respostas sejam sempre contextuais e totalmente seguras.

Veja mais detalhes sobre o que diferencia esse software de pesquisa empresarial.

Vantagem nº 1 do ClickUp: IA e automações

O ClickUp Brain entende o contexto do seu espaço de trabalho, o que significa que o conteúdo que ele produz se conecta diretamente aos projetos já em andamento.

Solicite ao ClickUp Brain para mapear campanhas promocionais

Quando você solicita a criação de um briefing para o lançamento de uma campanha, ele extrai os resultados esperados das tarefas, as orientações de tom do ClickUp Docs e os prazos do roteiro. O rascunho aparece dentro do espaço de trabalho onde a equipe já colabora, mantendo as informações precisas e acionáveis.

Considere um gerente de marketing trabalhando no lançamento de um produto. Em vez de começar do zero, a IA conectada gera um comunicado à imprensa que já reflete as notas do produto, a linguagem aprovada da base de conhecimento e os prazos com os quais a equipe se comprometeu. O gerente dedica seu tempo refinando a narrativa, em vez de compilar informações.

Mantenha o fluxo durante projetos complexos

Alterne entre ClickUp Brain, Gemini e ChatGPT no Brain MAX para concluir tarefas

O ClickUp Brain MAX amplia essas capacidades para um companheiro de desktop completo. Ele unifica os dados do ClickUp, aplicativos conectados e resultados da web em um único espaço de IA.

O foco é um suporte mais profundo para projetos complexos, tornando-o mais do que uma ferramenta de escrita sob demanda.

Uma grande diferença é a flexibilidade: os usuários podem alternar entre ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude e outros grandes modelos de linguagem compatíveis sem sair do aplicativo. Isso significa que você não fica preso a um único modelo de IA; você escolhe o melhor mecanismo para a tarefa em questão.

Considere um gerente de projetos preparando uma avaliação de riscos para a liderança. O Brain MAX analisa cronogramas de tarefas, anota dependências e identifica bloqueadores sinalizados em atualizações recentes. Em seguida, ele gera um relatório estruturado completo com arquivos de apoio. Esse relatório reflete o estado atual do projeto, não um resumo estático.

Mantenha os projetos em andamento sem atrasos

Escolha entre mais de 100 modelos de automação do ClickUp para simplificar seu fluxo de trabalho

A automação do ClickUp elimina as etapas repetitivas que muitas vezes atrasam as equipes. As automações acionam ações com base em condições como mudanças de status, prazos ou campos personalizados, garantindo que os projetos avancem sem intervenção manual.

Por exemplo, quando o desenvolvimento conclui um recurso e move a tarefa para “Pronto para QA”, uma automação pode atribuí-la ao líder de QA, definir um prazo para o teste e notificar o testador. Se o controle de qualidade descobrir um bloqueador, a mesma automação pode reabrir a tarefa, marcar o desenvolvedor e alertar o gerente de produto. O fluxo de trabalho continua sem interrupções, reduzindo a chance de transferências perdidas ou tarefas paralisadas dentro do software de gerenciamento de conhecimento.

Vantagem nº 2 do ClickUp: pesquisa empresarial

Encontre respostas mais rapidamente com o ClickUp Enterprise Search

O ClickUp Enterprise Search oferece uma funcionalidade de pesquisa unificada e alimentada por IA em todo o seu ecossistema, incluindo Drive, Notion, Slack, Gmail e documentos e tarefas internas.

Aqui estão alguns recursos específicos desta pesquisa na base de conhecimento:

Pesquisa conectada: extraia informações além dos nomes dos arquivos para fornecer respostas completas, itens acionáveis e resumos detalhados.

Pesquisa profunda: explore conteúdos difíceis de encontrar no ClickUp — tarefas, documentos, chats — mesmo aqueles que estão ocultos ou são antigos.

Perguntas e respostas contextuais e resumos: analise todo o contexto para resumir reuniões, extrair insights de tarefas e comentários e apresentá-los instantaneamente.

A pesquisa na web estende as consultas à Internet, para que as pesquisas e os insights competitivos apareçam na mesma visualização que o seu conhecimento interno.

Vantagem nº 3 do ClickUp: Gestão do conhecimento

Transforme documentos dispersos em respostas instantâneas com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp AI

O Gerenciamento de Conhecimento com IA do ClickUp permite que as equipes criem wikis, construam bases de conhecimento e as vinculem diretamente às tarefas. Isso significa que os resultados gerados pela IA são extraídos de recursos aprovados pela empresa, em vez de informações desconexas.

Por exemplo, uma equipe de sucesso do cliente que mantém um manual no Docs pode vinculá-lo a tickets de suporte. Quando o ClickUp Brain gera uma resposta ao cliente, ele automaticamente faz referência ao manual. As respostas permanecem consistentes com os padrões da empresa e as atualizações do manual melhoram os resultados futuros.

As integrações do ClickUp mantêm as plataformas externas conectadas e facilitam a incorporação do conhecimento histórico ao espaço de trabalho.

Reúna o conhecimento da equipe importando de outras ferramentas usando as integrações do ClickUp

Importadores prontos para uso permitem que as equipes importem planilhas e documentos de outras ferramentas com segurança. Tudo é transferido no mesmo formato, para que nenhum conhecimento valioso seja perdido durante a transição.

Suponha que uma equipe gerencie os requisitos do produto no Google Sheets e armazene as políticas no Confluence. Usando os importadores do ClickUp, eles podem mover ambos para o ClickUp e mantê-los vinculados às tarefas ativas. Dessa forma, quando os recursos de automação ou IA são executados, eles utilizam o mesmo conhecimento que antes estava espalhado por várias ferramentas. Combinado com integrações como Slack ou Figma, isso garante que tanto o trabalho novo quanto o conhecimento antigo fiquem em um único espaço conectado.

⚙️ Bônus: Para ajudar as equipes a começarem rapidamente, o ClickUp oferece modelos de base de conhecimento que fornecem estruturas prontas para casos de uso comuns.

Elimine silos de pesquisa com o ClickUp

O ChatGPT se destaca com respostas claras e bem estruturadas, enquanto o Google AI Mode está revolucionando as pesquisas com resumos, mas ainda não conseguiu atingir o nível ideal de engajamento.

Ambos são úteis, mas ainda parecem “ferramentas extras” em vez de parte do seu trabalho diário.

O ClickUp, por outro lado, é o aplicativo completo para o trabalho, reunindo tarefas, documentos, metas e colaboração em um só lugar.

E com o ClickUp Brain e o Brain Max, a IA é incorporada diretamente nesse fluxo de trabalho, pesquisando em todas as suas ferramentas, respondendo de acordo com o contexto e automatizando sem silos.

Inscreva-se no ClickUp e veja como é trabalhar quando a IA faz parte do seu espaço de trabalho.