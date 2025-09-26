As 11 melhores ferramentas de software de base de conhecimento para 2026

Qual é a maneira mais rápida de atrasar o progresso? Obrigar as equipes a redescobrir respostas que já existem.

O ClickUp descobriu que 1 em cada 5 profissionais passa mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou contexto adicional sobre suas tarefas. Isso representa quase 40% de uma semana de trabalho inteira desperdiçada em algo que deveria levar apenas alguns segundos!

À medida que as organizações crescem, o conhecimento não documentado se torna um fardo silencioso para a produtividade, consumindo tempo, duplicando o trabalho e prejudicando a consistência.

Uma base de conhecimento robusta não é mais opcional; é infraestrutura operacional.

Nesta postagem do blog, vamos analisar as ferramentas de software de base de conhecimento mais eficazes, criadas para centralizar informações, eliminar redundâncias e apoiar equipes que pensam antes de perguntar. 🧰

Os melhores softwares de base de conhecimento em resumo

Vamos comparar as principais opções de software de base de conhecimento.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Tamanho da equipe: Ideal para equipes de todos os tamanhos que buscam reduzir Centralizar o conhecimento da empresa junto com os projetos e acessá-lo com IA contextual Ideal para equipes de todos os tamanhos que buscam reduzir a dispersão do trabalho ClickUp Brain e Brain MAX, ClickUp Docs, Enterprise AI Search, AI Knowledge Manager, Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Guru Apresentação de informações verificadas diretamente nos fluxos de trabalho do navegadorTamanho da equipe: Ideal para equipes corporativas que precisam de governança Cartões de extensão do Chrome, lembretes de verificação, análises, integração com o ChatGPT Gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês Slab Documentos internos colaborativos com edição aprimorada por IATamanho da equipe: Ideal para equipes multifuncionais de todos os tamanhos Correção automática por IA, Previsão e Perguntas, permissões detalhadas, pesquisa avançada Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês Helpjuice Criação de portais de conhecimento sofisticados voltados para o clienteTamanho da equipe: Ideal para equipes de suporte de todos os tamanhos com necessidades de branding Design personalizado do portal, análises, suporte multilíngue, integração com Slack/Zendesk Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 249/mês Nuclino Visualizando conexões entre páginas wiki e tópicosTamanho da equipe: Ideal para equipes de todos os tamanhos que utilizam mapas mentais e documentos Visualização em gráfico, edição simultânea, estrutura de arrastar e soltar Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês Bloomfire Descobrir conteúdo por meio de IA e criar percursos de aprendizagem Tamanho da equipe: Ideal para equipes de aprendizagem e desenvolvimento de médio a grande porte Recomendações de IA, tópicos de perguntas e respostas, indexação de conteúdo, análise de uso Preços personalizados Document360 Estruturação de conteúdo em categorias aninhadas com controleTamanho da equipe: Ideal para equipes de tecnologia e conformidade de médio a grande porte Controle de versões, editor Markdown/WYSIWYG, acesso granular, filtros de pesquisa Preços personalizados ProProfs Knowledge Base Implementação rápida com modelos prontos Tamanho da equipe: Ideal para pequenas equipes de suporte Mais de 40 modelos, recurso de arrastar e soltar, suporte multilíngue, fluxos de trabalho com IA Gratuito para um autor; planos pagos a partir de US$ 79/mês Tettra Respostas acessíveis nos fluxos de chat do Slack Tamanho da equipe: Ideal para empresas de todos os tamanhos que priorizam o Slack Pesquisa com IA, análise de conteúdo, tópicos de perguntas Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 5 por usuário por mês (mínimo de 10 usuários) HelpCrunch Combinando central de atendimento e conteúdo de conhecimentoTamanho da equipe: Ideal para pequenas equipes de suporte Chat unificado + KB, configurações de SEO, artigos públicos/privados, modo de visualização Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário BookStack Controle total com documentação auto-hospedada Tamanho da equipe: Ideal para equipes pequenas e preocupadas com a privacidade Estrutura em prateleiras/livros, suporte a diagramas, opções de exportação, permissões detalhadas Gratuito

O que você deve procurar em um software de base de conhecimento?

Uma boa ferramenta de base de conhecimento interna deve parecer uma extensão do pensamento da sua equipe: organizada, rápida e preparada para mudanças.

Aqui estão alguns recursos essenciais que sua ferramenta de base de conhecimento deve ter:

Precisão da pesquisa: Apresenta o conteúdo certo usando contexto e estrutura, não apenas resultados por palavras-chave

Controle de acesso: permite gerenciar quem vê o quê, sem criar gargalos de permissão

Criação estruturada: Oferece aos redatores as ferramentas para criar conteúdo consistente e em camadas que permanece claro à medida que cresce

Aumento por IA: Destaca entradas relevantes Destaca entradas relevantes usando IA para eliminar silos com base em sinais de uso e intenção, e não em tags aleatórias

Modelo de acesso unificado: oferece suporte à documentação interna e a bases de conhecimento externas a partir de um único local

Análise de conteúdo: mostra quais documentos estão funcionando, quais não estão e onde as atualizações estão atrasadas

Clareza da interface: Facilita a navegação em todo o sistema, mesmo para quem o utiliza pela primeira vez

🔍 Você sabia? Quase metade dos funcionários afirma que a organização digital da empresa é uma bagunça, e 30% dos trabalhadores da Geração Z já pensaram em pedir demissão por causa disso. Estruturas de pastas inadequadas, nomes de arquivos confusos e documentos espalhados são inimigos da produtividade.

O Melhor Software de Base de Conhecimento

Aqui estão nossas recomendações para o software de base de conhecimento ideal para o seu fluxo de trabalho de gerenciamento de informações e documentos. ⚒️

Como avaliamos softwares no ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares no ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para equipes que precisam de um espaço de trabalho unificado para projetos e compartilhamento de conhecimento)

A gestão eficaz do conhecimento começa com o ClickUp Centralize documentos de processos usando o ClickUp Knowledge Management

Você cria a documentação e compartilha o link. Então, alguém entra em contato com você pedindo informações que você já havia registrado na documentação. Multiplique isso por todas as equipes, projetos e perguntas repetidas, e as lacunas começam a aparecer.

O problema não é que sua equipe não tenha informações. É que ninguém sabe onde encontrá-las, ou se elas estão atualizadas.

Nossa pesquisa mostra que mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo procurando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? Um em cada seis recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, anotações ou capturas de tela apenas para juntar as peças.

O ClickUp resolve isso na fonte, sendo o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo.

Começa com o ClickUp Knowledge Management, que permite centralizar documentos de processos, políticas, diretrizes da equipe e atualizações contínuas dentro do seu espaço de trabalho, pesquisáveis tanto por palavras-chave quanto por comandos de IA em linguagem natural.

Seu conhecimento permanece sempre conectado às suas tarefas do ClickUp e aos canais de chat do ClickUp, sem ficar enterrado em threads de e-mail separadas que ninguém quer vasculhar. Por exemplo, sua equipe jurídica pode criar um guia de revisão de contratos e anexá-lo a todas as tarefas de recebimento de contratos de fornecedores. Qualquer pessoa que esteja revisando contratos pode abrir o documento a partir da tarefa, seguir a lista de verificação e concluir o trabalho sem precisar de esclarecimentos.

Documentação integrada e com controle de versões

Tudo é construído com base no ClickUp Docs.

São documentos colaborativos e flexíveis, totalmente integrados aos seus painéis de projeto e listas de tarefas. Você pode vinculá-los a visualizações de projeto, mantê-los fixados para fácil acesso no ClickUp Docs Hub e usar formatação avançada, comandos com barra e comentários em tempo real para colaborar de forma eficaz.

E com histórico de versões, permissões e a capacidade de publicar ou compartilhar externamente, o Docs funciona tão bem para o planejamento interno quanto para revisões externas ou alinhamento das partes interessadas.

Assistência com tecnologia de IA

À medida que sua documentação cresce, o ClickUp Brain ajuda sua equipe a acessar as informações corretas sem perder tempo e energia com buscas manuais.

Use o ClickUp Brain para encontrar respostas relevantes em seu espaço de trabalho

Suponha que seu gerente de RH precise da política atualizada de licença parental. Em vez de verificar pastas antigas, ele pede ao ClickUp Brain para pesquisar e encontrar a informação, e a seção mais recente do documento é exibida instantaneamente. A resposta aparece no contexto, dentro do espaço de trabalho, sem demora. E o Brain ainda cita suas fontes para que você possa verificar a veracidade das respostas resumidas e precisas!

Você também pode usar a IA para criar documentação do zero muito mais rapidamente, solicitando ao seu AI Writer que gere wikis, SOPs, guias práticos e outras formas de conteúdo.

💡 Dica profissional: Cansado de responder às mesmas perguntas no chat da equipe? Ative o Agente de Respostas Automáticas do ClickUp nos seus canais de chat. Ele monitora as postagens com perguntas, pesquisa seus documentos/tarefas/chats e responde automaticamente com as informações certas — liberando você para se dedicar a tarefas mais significativas. Responda a perguntas repetitivas nos canais do ClickUp Chat, automatize relatórios diários e semanais, classifique e atribua mensagens, adicione lembretes e muito mais com o ClickUp Autopilot Agents

Pesquisa no espaço de trabalho

Faça buscas instantâneas em todo o seu espaço de trabalho usando a Busca com IA Empresarial do ClickUp

Se você deseja pesquisar não apenas seu espaço de trabalho do ClickUp, mas também aplicativos externos conectados, como Google Drive, GitHub e outros, experimente a Pesquisa com IA Enterprise do ClickUp, que analisa tudo: documentos, tarefas, comentários e respostas de IA.

Por exemplo, seu especialista em integração digita “configuração de equipamentos de TI”. O ClickUp exibe o SOP do Docs, abre tarefas do helpdesk relacionadas ao provisionamento e uma conversa anterior sobre acesso remoto, para que ele tenha uma visão completa em um único lugar.

💡 Dica profissional: Quer pesquisar seu espaço de trabalho, aplicativos conectados e a web ao mesmo tempo? Recorra ao ClickUp Brain MAX, seu assistente de IA para desktop, que torna isso possível. O Brain MAX funciona como uma barra de pesquisa unificada, permitindo que você faça perguntas em linguagem natural ou por voz (usando o recurso Talk to Text ).

Baixe o modelo gratuito Crie um sistema de documentação conectado instantaneamente usando o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Para ajudar você a agir rapidamente, o modelo de base de conhecimento do ClickUp inclui páginas prontas para políticas da equipe, fluxos de integração e diretórios internos. Uma equipe de suporte pode preenchê-lo com etapas de escalonamento, tutoriais de produtos e respostas padrão. Cada documento pode ser organizado por categoria e vinculado ao fluxo de trabalho de tickets para que os agentes sempre saibam onde procurar.

Principais recursos do ClickUp

Conecte ferramentas externas: importe os documentos da sua equipe de ferramentas de terceiros, como Notion ou Confluence, sem perder a formatação, a estrutura ou o contexto

Colabore com facilidade: marque colegas de equipe em linhas específicas no Docs com o recurso marque colegas de equipe em linhas específicas no Docs com o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para que o feedback e as edições permaneçam focados

Gerencie a comunicação interna: Use Use o ClickUp Chat para discutir documentos, compartilhar atualizações e manter as conversas alinhadas com o trabalho

Crie fluxos de trabalho visuais: mapeie processos, faça brainstorming de ideias ou crie diagramas de sistemas diretamente ao lado da sua documentação com mapeie processos, faça brainstorming de ideias ou crie diagramas de sistemas diretamente ao lado da sua documentação com os Quadros Brancos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos abrangentes e opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão sobre o ClickUp como ferramenta de software de gestão do conhecimento (de uma avaliação no G2 ):

O ClickUp é a plataforma mais detalhada e, ao mesmo tempo, mais flexível que já encontrei para listas de tarefas e colaboração. Há tantas maneiras de criar listas e acompanhar projetos. Ele proporcionou à minha equipe uma maneira simples de se manter atualizada sobre todo o nosso trabalho com os clientes, comunicar-se entre si sobre tarefas específicas e armazenar todo o nosso conhecimento e recursos compartilhados. Mal começamos a explorar o que ela pode fazer, mas já nos ajudou imensamente a nos mantermos organizados e a dar conta de tudo.

O ClickUp é a plataforma mais detalhada e, ao mesmo tempo, mais flexível que já encontrei para listas de tarefas e colaboração. Há tantas maneiras de criar listas e acompanhar projetos. Ele proporcionou à minha equipe uma maneira simples de se manter atualizada sobre todo o nosso trabalho com os clientes, comunicar-se entre si sobre tarefas específicas e armazenar todo o nosso conhecimento e recursos compartilhados. Mal começamos a explorar o que ela pode fazer, mas já nos ajudou imensamente a nos mantermos organizados e a dar conta de tudo.

📮ClickUp Insight: Um profissional do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 contatos essenciais diariamente para reunir o contexto necessário, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. O desafio é real — acompanhamentos constantes, confusão de versões e lacunas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com a Pesquisa Conectada e o Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando o contexto instantaneamente ao seu alcance.

2. Guru (Ideal para verificação de conhecimento em tempo real)

via Guru

Sua equipe merece um conhecimento que se adapte ao seu fluxo de trabalho, em vez de atrapalhá-lo. A extensão do navegador do Guru reconhece URLs específicas e exibe proativamente cartões de conhecimento relevantes exatamente quando necessário.

O software de pesquisa empresarial designa verificadores para cada cartão, que recebem lembretes automáticos para revisar a precisão do conteúdo em intervalos definidos. As equipes internas podem destacar informações desatualizadas e deixar comentários diretamente nos cartões de conhecimento, criando uma abordagem colaborativa para a manutenção do conteúdo.

Principais recursos do Guru

Recupere informações com recursos de pesquisa robustos, tolerantes a erros de digitação, facetados e em linguagem natural

Analise o uso do conteúdo, o desempenho e o engajamento dos usuários para otimizar sua estratégia de conhecimento

Conecte o software de base de conhecimento com segurança ao ChatGPT para recuperação de conhecimento com tecnologia de IA

Limitações do Guru

Seu sistema de verificação de cartões exige a participação consistente de verificadores designados

A funcionalidade da extensão do navegador está limitada apenas ao Chrome, Opera e Microsoft Edge

Preços do Guru

Gratuito

Tudo em um: US$ 25/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários de especialistas

G2: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Guru?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O Guru torna super fácil acessar informações confiáveis sem interromper seu fluxo de trabalho. A extensão do navegador é essencial, pois exibe respostas diretamente dentro de ferramentas como o Gmail e o Zendesk… É preciso esforço para manter tudo organizado. Se você não ficar atento à responsabilidade e verificação dos cartões, a situação pode ficar confusa rapidamente. Há também uma certa curva de aprendizado para fazer com que a equipe adote a ferramenta totalmente; você precisa tornar o Guru parte do seu fluxo diário, ou as pessoas vão voltar aos velhos hábitos, como enviar mensagens no Slack.

O Guru torna super fácil acessar informações confiáveis sem interromper seu fluxo de trabalho. A extensão do navegador é essencial, pois exibe respostas diretamente dentro de ferramentas como o Gmail e o Zendesk… É preciso esforço para manter tudo organizado. Se você não ficar atento à responsabilidade e verificação dos cartões, a situação pode ficar confusa rapidamente. Há também uma certa curva de aprendizado para fazer com que a equipe adote a ferramenta totalmente; você precisa tornar o Guru parte do seu fluxo diário, ou as pessoas vão voltar aos velhos hábitos, como enviar mensagens no Slack.

📖 Leia também: Como usar agentes baseados em conhecimento em IA

3. Slab (Ideal para edição colaborativa moderna)

via Slab

O Slab combina um editor robusto com recursos de pesquisa rápida, oferecendo modelos personalizáveis para padronizar formatos de documentação. Isso ajuda você a criar conteúdo consistente mais rapidamente entre as equipes.

Os usuários podem dar e receber feedback por meio de comentários e reações com emojis nas publicações, enquanto os gerentes obtêm insights sobre os conteúdos em alta e as métricas de engajamento. Você também pode organizar arquivos e pastas usando tópicos e coleções que criam hierarquias lógicas de informações.

Principais recursos do Slab

Controle o acesso a informações confidenciais com permissões detalhadas e controles de acesso baseados em funções

Monitore tendências de conteúdo e padrões de engajamento por meio de painéis de análise

Aproveite ferramentas baseadas em IA, como AI Autofix (para correção de erros), AI Predict (para sugestões inteligentes) e AI Ask (para respostas instantâneas da sua base de conhecimento)

Limitações do Slab

Um ecossistema de integração limitado em comparação com softwares de base de conhecimento voltados para empresas

As opções avançadas de formatação são limitadas em comparação com editores de documentos completos

Preços fixos

Gratuito

Startup: US$ 8/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 15/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slab

G2: 4,6/5 (mais de 285 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slab?

Uma avaliação do G2 descreve assim:

O que mais gosto no Slab é como ele facilita o compartilhamento de conhecimento e a colaboração. Sua interface limpa e sua poderosa funcionalidade de busca permitem que as equipes encontrem e contribuam com conteúdo rapidamente… Uma coisa que não gosto no Slab é que ele pode parecer um pouco complicado para novos usuários, especialmente se a equipe já tiver muito conteúdo. Acostumar-se com a estrutura e o layout pode levar algum tempo, e pode ser necessário um pouco de organização inicial para manter tudo fácil de navegar. Mas, depois que você pega o jeito, fica muito mais tranquilo!

O que mais gosto no Slab é como ele facilita o compartilhamento de conhecimento e a colaboração. Sua interface limpa e sua poderosa funcionalidade de busca permitem que as equipes encontrem e contribuam com conteúdo rapidamente… Uma coisa que não gosto no Slab é que ele pode parecer um pouco complicado para novos usuários, especialmente se a equipe já tiver muito conteúdo. Acostumar-se com a estrutura e o layout pode levar algum tempo, e pode ser necessário um pouco de organização inicial para manter tudo fácil de navegar. Mas, depois que você pega o jeito, fica muito mais tranquilo!

🔍 Você sabia? 91% dos profissionais de dados afirmam que dados de baixa qualidade prejudicam o desempenho dos negócios, mas apenas 23% dizem que sua empresa realmente prioriza a qualidade dos dados. Essa é uma grande discrepância. Um melhor gerenciamento de documentos e ferramentas de colaboração mais inteligentes podem ajudar a diminuir essa lacuna, mantendo as informações precisas, pesquisáveis e atualizadas.

4. Helpjuice (Ideal para portais de clientes com identidade visual da marca)

via Helpjuice

As bases de conhecimento voltadas para o cliente precisam de uma apresentação sofisticada e de opções de personalização poderosas. O Helpjuice se destaca na criação de portais de conhecimento com a marca da empresa que integram perfeitamente elementos de identidade visual. Ele ainda oferece análises avançadas que mostram o desempenho dos artigos, padrões de comportamento dos usuários e métricas de eficácia do conteúdo.

Publique conteúdo em mais de 300 idiomas e integre-se a ferramentas como Slack, Zendesk e Salesforce para otimizar seu fluxo de trabalho. Você pode até mesmo personalizar totalmente seu portal com as cores, fontes, layouts e CSS e HTML personalizados da sua empresa.

Principais recursos do Helpjuice

Capture leads por meio de formulários de contato integrados e CTAs estratégicos

Filtre os resultados da pesquisa usando taxonomias avançadas e categorias de conteúdo

Analise os padrões de comportamento dos usuários por meio de métricas detalhadas de desempenho para aumentar a satisfação do cliente

Limitações do Helpjuice

Ferramentas limitadas de colaboração interna para a criação de conteúdo em equipe

A velocidade de carregamento das páginas pode diminuir em bases de conhecimento com muito conteúdo

Preços do Helpjuice

Teste gratuito

Base de conhecimento: US$ 249/mês

AI-Knowledge Base : US$ 449/mês

Base de conhecimento com IA ilimitada: US$ 799/mês

Avaliações e comentários sobre o Helpjuice

G2: 4,6/5 (mais de 255 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Helpjuice?

Um breve trecho de um usuário real:

O Helpjuice oferece um conjunto de recursos úteis para empresas de qualquer tamanho que estejam procurando um software de base de conhecimento. Desde pesquisa com IA integrada, tradução e suporte multilíngue, até uma série de opções de personalização… A principal desvantagem que encontrei foi a falta de modelos iniciais diversificados e exclusivos, especialmente aqueles com elementos web mais dinâmicos. No entanto, o Helpjuice permite que você personalize o CSS até o último detalhe para obter exatamente os efeitos desejados.

O Helpjuice oferece um conjunto de recursos úteis para empresas de qualquer tamanho que estejam procurando um software de base de conhecimento. Desde pesquisa com IA integrada, tradução e suporte multilíngue, até uma série de opções de personalização… A principal desvantagem que encontrei foi a falta de modelos iniciais diversificados e exclusivos, especialmente aqueles com elementos web mais dinâmicos. No entanto, o Helpjuice permite que você personalize o CSS até o último detalhe para obter exatamente os efeitos desejados.

5. Nuclino (Ideal para mapeamento visual de conhecimento)

via Nuclino

As conexões entre informações são mais importantes do que artigos isolados. O Nuclino ajuda a criar estruturas wiki com representações gráficas visuais que mostram as relações entre os conhecimentos. A plataforma combina a edição wiki familiar com uma organização no estilo de mapas mentais, ajudando as equipes a entender como diferentes informações se conectam.

Crie páginas aninhadas (“itens”) organizadas em coleções, com suporte para conteúdo avançado, como tabelas, blocos de código, mídia incorporada e links fáceis de criar usando @menções. Vários usuários podem editar simultaneamente, com salvamento automático, histórico de versões e comentários.

Principais recursos do Nuclino

Vincule documentos relacionados com facilidade usando links internos rápidos, conectando o conhecimento em todo o seu espaço de trabalho

Visualize sua base de conhecimento com as vistas intuitivas de gráfico, quadro e lista para explorar

Gerencie tarefas e projetos diretamente nos documentos usando quadros Kanban, listas de tarefas e atribuições de tarefas

Limitações do Nuclino

Não há fluxos de trabalho de aprovação integrados para processos de revisão de conteúdo

Os recursos de relatórios e análises precisam de melhorias significativas, com base nas avaliações de softwares de base de conhecimento

Preços do Nuclino

Gratuito

Starter: US$ 8/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Nuclino

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nuclino?

De acordo com um avaliador do G2:

Muito intuitivo, é muito fácil vincular páginas e criar grupos, e há várias interfaces excelentes para navegar facilmente entre grupos e páginas. Criar páginas e adicionar cabeçalhos, links, marcadores etc. é muito simples. Quando você cria uma coleção, ela gera uma página que não pode ser editada, contendo apenas links e os nomes de todas as páginas do grupo, o que não fica muito bom como página. Seria melhor se essa fosse uma página editável para funcionar como a página inicial da coleção.

Muito intuitivo, é muito fácil vincular páginas e criar grupos, e há várias interfaces excelentes para navegar facilmente entre grupos e páginas. Criar páginas e adicionar cabeçalhos, links, marcadores etc. é muito simples. Quando você cria uma coleção, ela gera uma página que não pode ser editada, contendo apenas links e os nomes de todas as páginas do grupo, o que não fica muito bom como página. Seria melhor se essa fosse uma página editável para funcionar como a página inicial da coleção.

6. Bloomfire (Ideal para descoberta de conhecimento com tecnologia de IA)

via Bloomfire

O Bloomfire utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para exibir conteúdo relevante com base no comportamento do usuário e nas necessidades contextuais. O sistema de gestão do conhecimento cria ambientes de aprendizagem social onde as equipes podem fazer perguntas e receber respostas de especialistas no assunto em toda a organização.

A marcação automática de conteúdo reduz o trabalho de categorização manual e, ao mesmo tempo, melhora a visibilidade do conteúdo. Os percursos de aprendizagem orientam os usuários por tópicos complexos em sequências estruturadas, transformando informações dispersas em experiências educacionais coerentes.

Principais recursos do Bloomfire

Descubra conteúdos relevantes por meio de algoritmos de recomendação baseados em IA

Crie percursos de aprendizagem guiados para a navegação por tópicos complexos

Crie e gerencie artigos com indexação automática de conteúdo, transcrição em tempo real e recursos para gerar resumos e pontos-chave

Limitações do Bloomfire

A configuração inicial da plataforma exige um investimento significativo de tempo

Os recursos de aprendizagem social podem não se alinhar com todas as culturas corporativas

Preços do Bloomfire

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Bloomfire

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bloomfire?

Uma avaliação da Capterra compartilhou o seguinte sobre o software de base de conhecimento:

Ele transcreve vídeos, oferece pesquisa de texto completo, permite a criação de diferentes grupos e faz análises de usuários para que possamos saber se estamos obtendo o retorno do investimento na ferramenta… Gostaria de poder editar documentos na ferramenta. Mas, até o momento, encontramos poucos pontos negativos…

Ele transcreve vídeos, oferece pesquisa de texto completo, permite a criação de diferentes grupos e faz análises de usuários para que possamos saber se estamos obtendo o retorno do investimento na ferramenta… Gostaria de poder editar documentos na ferramenta. Mas, até o momento, encontramos poucos pontos negativos…

🧠 Curiosidade: WYSIWYG (pronuncia-se wiz-ee-wig) significa “What You See Is What You Get” (o que você vê é o que você obtém), e é exatamente isso! Em vez de editar HTML bruto ou Markdown, um editor WYSIWYG permite que você crie e formate conteúdo exatamente como faria em um documento do Word. O que você vê durante a edição — fontes, cores e layouts — é exatamente como ficará quando publicado.

7. Document360 (Ideal para organização hierárquica de conteúdo)

via Document360

O Document360 se destaca na criação de arquiteturas de conteúdo hierárquicas usando categorias, subcategorias e estruturas de artigos aninhadas. Você pode reordenar ou ocultar categorias e controlar o acesso dos usuários em cada nível, garantindo que o conteúdo relevante seja facilmente encontrado e devidamente protegido

Sua funcionalidade de controle de versão rastreia alterações nos documentos automaticamente, mantendo registros históricos para fins de conformidade. O software de colaboração em documentos também oferece recursos de pesquisa, incluindo opções de filtragem que restringem os resultados por tipo de conteúdo, categoria ou data de publicação.

Principais recursos do Document360

Crie bases de conhecimento com IA separadas para diferentes tipos de público e níveis de acesso

Aproveite as vantagens de um editor Markdown/WYSIWYG intuitivo com formatação avançada, blocos de código, incorporação de mídia, tabelas e salvamento automático

Obtenha suporte para personalização de marca, domínios, configurações de SEO e integrações com o Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics e ferramentas de chatbot

Limitações do Document360

Recursos avançados de personalização exigem conhecimento técnico

Opções limitadas de personalização para organizações que exigem uma identidade visual exclusiva

Preços do Document360

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Document360

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Document360?

Veja o que diz este avaliador do G2:

O Document360 possui uma interface de usuário atraente, é fácil de entender e aprender a navegar e gerenciar… A exportação de documentação do Doc360 para ser utilizada em outro software, referenciada ou editada em outro lugar deixou muito a desejar, especialmente ao utilizar o exportador em massa, que basicamente gera os arquivos em documentos HTML. O editor, às vezes, ao editar um documento grande, tende a apresentar falhas, mas, fora isso, não tenho reclamações.

O Document360 possui uma interface de usuário atraente, é fácil de entender e aprender a navegar e gerenciar… A exportação de documentação do Doc360 para ser utilizada em outro software, referenciada ou editada em outro lugar deixou muito a desejar, especialmente ao utilizar o exportador em massa, que basicamente gera os arquivos em documentos HTML. O editor, às vezes, ao editar um documento grande, tende a apresentar falhas, mas, fora isso, não tenho reclamações.

8. ProProfs Knowledge Base (Ideal para implantação rápida)

via ProProfs Knowledge Base

O tempo de lançamento é importante quando as equipes precisam que as bases de conhecimento online estejam operacionais imediatamente. O ProProfs Knowledge Base simplifica essa configuração com mais de 40 modelos de base de conhecimento pré-criados e personalizáveis e um construtor de página inicial intuitivo do tipo arrastar e soltar.

A importação de conteúdo é simples: importe documentos do Word, PDFs, apresentações do PowerPoint ou arquivos HTML mantendo a formatação intacta e, em seguida, faça os ajustes finos usando o editor WYSIWYG ou os aprimoramentos de IA para uma criação de conteúdo mais rápida.

Principais recursos da ProProfs Knowledge Base

Programe a publicação e as atualizações de conteúdo por meio de fluxos de trabalho automatizados por IA

Suporte a vários idiomas para bases de clientes internacionais

Publique e distribua conteúdo como bases de conhecimento públicas ou internas, FAQs, centrais de ajuda, manuais e documentação

Limitações da ProProfs Knowledge Base

O ecossistema de integração é menor do que o das ferramentas especializadas em gestão do conhecimento

Recursos de colaboração são essenciais para equipes que precisam de fluxos de trabalho de aprovação complexos

Preços do ProProfs Knowledge Base

Gratuito (Um autor, até 25 páginas)

Essentials: US$ 79/mês por autor

Negócios: US$ 99/mês por autor

Enterprise: A partir de US$ 199,99/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProProfs Knowledge Base?

Veja o que diz esta avaliação do G2:

O ProProfs substitui uma ferramenta antiga que exige a criação e a implantação de conteúdo antes que as alterações fiquem visíveis para os clientes… A Base de Conhecimento do ProProfs poderia se beneficiar de controles adicionais sobre notificações. Atualmente, apenas o titular da conta recebe notificações sobre documentos pendentes de publicação. Idealmente, essa notificação poderia ser encaminhada a vários editores com base em sua especialização no assunto.

O ProProfs substitui uma ferramenta antiga que exige a criação e a implantação de conteúdo antes que as alterações fiquem visíveis para os clientes… A Base de Conhecimento do ProProfs poderia se beneficiar de controles adicionais sobre notificações. Atualmente, apenas o titular da conta recebe notificações sobre documentos pendentes de publicação. Idealmente, essa notificação poderia ser encaminhada a vários editores com base em sua especialização no assunto.

💡 Dica profissional: Crie e aplique uma convenção de nomenclatura padronizada para todos os documentos. Inclua formatos de data, códigos de projeto e tipos de documento (por exemplo, ‘20XX_Q2_ProjetoX_Requisitos_Rascunho.docx’). Combine isso com a marcação consistente de metadados, como departamento, categoria ou estágio do documento, para melhorar a pesquisabilidade e a classificação, especialmente em grandes repositórios.

9. Tettra (Ideal para gerenciamento de conhecimento nativo do Slack)

via Tettra

O Tettra transforma os espaços de trabalho do Slack em repositórios de conhecimento organizados, onde as informações permanecem acessíveis dentro dos fluxos de trabalho existentes.

A ferramenta de IA para gestão do conhecimento captura conversas valiosas automaticamente, convertendo discussões do Slack em documentação permanente e pesquisável. As solicitações de conhecimento permitem que os membros da equipe façam perguntas diretamente nos canais, acionando a criação de documentos quando as respostas são fornecidas.

Principais recursos do Tettra

Avalie a frequência de uso do conhecimento por meio do acompanhamento analítico baseado no Slack

Integre-se perfeitamente com o Slack e o Microsoft Teams para responder a perguntas no chat e notificar as equipes sobre páginas novas ou atualizadas

Pesquise na sua base de conhecimento com pesquisa semântica e marcação baseadas em IA, que fornecem resultados relevantes

Limitações do Tettra

Sua funcionalidade principal depende fortemente do ecossistema de integração do Slack

As opções de formatação de conteúdo são limitadas em comparação com plataformas wiki dedicadas

Preços do Tettra

Teste gratuito

Básico: US$ 5/mês por usuário (mínimo de 10 usuários)

Escalabilidade: US$ 10/mês por usuário (mínimo de 10 usuários)

Profissional: US$ 7.200/ano (inclui os primeiros 50 usuários)

Avaliações e comentários sobre o Tettra

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tettra?

Diretamente de uma avaliação do G2:

O Tettra é ótimo para organizar e pesquisar nossa base de conhecimento. Ele ajuda os membros da equipe a explorar facilmente nossos processos e procedimentos durante a integração… Adoro o aprimoramento contínuo dos recursos. Estou ansioso para que algo como o Guidemaker seja integrado, para facilitar ainda mais a criação de artigos da base de conhecimento no futuro

O Tettra é ótimo para organizar e pesquisar nossa base de conhecimento. Ele ajuda os membros da equipe a explorar facilmente nossos processos e procedimentos durante a integração… Adoro o aprimoramento contínuo dos recursos. Estou ansioso para que algo como o Guidemaker seja integrado, para facilitar ainda mais a criação de artigos da base de conhecimento no futuro

💡 Dica profissional: Configure as automações do ClickUp para aprovações de documentos, controle de versões, atualizações de status e notificações. Por exemplo, crie automações personalizadas que designem automaticamente um revisor quando um documento for enviado para aprovação ou alertem os membros da equipe quando uma versão final for publicada. Isso reduz o acompanhamento manual e acelera os ciclos de conteúdo de toda a sua base de conhecimento.

10. HelpCrunch (Ideal para uma experiência unificada do cliente)

via HelpCrunch

O suporte ao cliente e a gestão do conhecimento costumam operar em sistemas separados, criando atritos. O HelpCrunch combina a funcionalidade de help desk com recursos de base de conhecimento, possibilitando fluxos de trabalho unificados para a experiência do cliente.

Os agentes de suporte podem criar artigos de conhecimento diretamente a partir de conversas resolvidas com clientes, registrando as soluções à medida que resolvem os problemas. A plataforma direciona os clientes automaticamente para conteúdos de autoatendimento relevantes antes que eles criem tickets de suporte.

Principais recursos do HelpCrunch

Mantenha uma identidade de marca unificada em todos os canais de suporte e interfaces da base de conhecimento

Otimize artigos para SEO e mídias sociais com configurações específicas para metadados e compartilhamento, garantindo que seu conteúdo seja facilmente encontrado e compartilhado

Visualize e gerencie a publicação de artigos com opções de rascunho, visualização e publicação, garantindo que apenas o conteúdo pronto seja publicado

Limitações do HelpCrunch

A funcionalidade de base de conhecimento é secundária em relação aos recursos de suporte ao cliente

Faltam recursos avançados de gestão do conhecimento para atender às necessidades organizacionais complexas

Preços do HelpCrunch

Teste gratuito

Básico: US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 25/mês por usuário

Ilimitado: US$ 620/mês

Avaliações e comentários do HelpCrunch

G2: 4,7/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HelpCrunch?

Foi assim que uma avaliação do G2 descreveu este software de base de conhecimento:

O HelpCrunch nos ajudou a organizar toda a comunicação com nossos clientes em um único lugar — chat ao vivo, e-mail e base de conhecimento funcionam perfeitamente em conjunto. A integração com nosso CRM foi tranquila e rápida. Também aprecio muito a flexibilidade do sistema — conseguimos ajustá-lo perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho interno…

O HelpCrunch nos ajudou a organizar toda a comunicação com nossos clientes em um único lugar — chat ao vivo, e-mail e base de conhecimento funcionam perfeitamente em conjunto. A integração com nosso CRM foi tranquila e rápida. Também aprecio muito a flexibilidade do sistema — conseguimos ajustá-lo perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho interno…

11. BookStack (Ideal para controle em servidor próprio)

via BookStack

O BookStack oferece a flexibilidade do código aberto por meio de opções de implantação auto-hospedada, eliminando preocupações com a dependência de um único fornecedor. Isso significa que sua equipe tem controle total sobre onde seus dados ficam armazenados e como são gerenciados, sem compromissos. Além disso, você pode ajustar a interface, os recursos e os temas para atender exatamente às suas necessidades.

O que realmente o diferencia é seu formato simples, semelhante ao de um livro com capítulos e páginas. Em vez de sobrecarregar os usuários com pastas e menus, a ferramenta dá a sensação de estar folheando um livro didático digital bem organizado.

Principais recursos do BookStack

Controle as permissões dos usuários em níveis detalhados para atender aos requisitos de conformidade de segurança

Exporte o conteúdo da base de conhecimento em vários formatos para backup e migração

Visualize e aprimore a documentação com diagramas integrados. A integração com o draw.io permite que você crie e incorpore diagramas diretamente em suas páginas

Limitações do BookStack

Suporte baseado na comunidade em comparação com opções de atendimento ao cliente de plataformas comerciais

A otimização da experiência móvel deixa a desejar em comparação com alternativas de plataformas modernas

Preços do BookStack

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o BookStack

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BookStack?

Uma análise da Capterra descreve assim:

Fácil de atualizar e manter, com atualizações regulares e contínuas do desenvolvedor; no entanto, o produto é conceitualmente limitado pelo desejo dos desenvolvedores de manter a estrutura Prateleiras > Livros > Capítulos > Páginas, em vez de abstraí-la em um conjunto padrão que pudesse ser personalizado.

Fácil de atualizar e manter, com atualizações regulares e contínuas do desenvolvedor; no entanto, o produto é conceitualmente limitado pelo desejo dos desenvolvedores de manter a estrutura Prateleiras > Livros > Capítulos > Páginas, em vez de abstraí-la em um conjunto padrão que pudesse ser personalizado.

Simplifique o compartilhamento de conhecimento com o ClickUp

Toda equipe em crescimento chega a um ponto em que a documentação começa a ficar desorganizada. Arquivos desaparecem, detalhes de processos ficam na cabeça de alguém e as pessoas ficam repetindo as mesmas perguntas. Uma plataforma sólida de base de conhecimento self-service oferece à sua equipe um lugar para encontrar documentação de software, compartilhar atualizações, realizar operações de suporte ao cliente e trabalhar com confiança.

O ClickUp ajuda você a incorporar essa estrutura ao seu trabalho diário com suas ferramentas de gerenciamento de projetos. Você pode criar documentos dinâmicos no ClickUp Docs, conectá-los diretamente aos projetos, encontrar respostas instantaneamente através do ClickUp Brain e localizar tudo usando a Pesquisa Conectada.

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