Os 20 melhores softwares de gestão de voluntários

Gerenciar voluntários em planilhas pode transformar um agendamento simples em horas de trabalho administrativo desnecessário. Turnos com sobreposições, acompanhamentos perdidos e registros dispersos tiram tempo do trabalho que realmente importa.

Com uma única hora de serviço voluntário avaliada atualmente em US$ 34,79, mesmo algumas horas perdidas por semana com a coordenação manual podem se acumular rapidamente. É por isso que escolher o software certo de gestão de voluntários é importante.

Reunimos as 20 melhores ferramentas de software de gestão de voluntários para ajudar você a simplificar o agendamento, melhorar a comunicação e aproveitar melhor cada hora de trabalho voluntário. 📊

Os melhores softwares de gestão de voluntários em resumo

Aqui está uma comparação rápida de todos os softwares de gestão de voluntários desta lista:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Organizações sem fins lucrativos de todos os tamanhos que buscam uma plataforma operacional completa para equipes de todos os tamanhos e escalas Formulários de inscrição de voluntários, programação de turnos com visualizações de calendário e Gantt, controle de horas, painéis de controle, resumos gerados por IA Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas VolunteerHub Grandes empresas que gerenciam agendamentos de voluntários em grande volume e sincronização de CRM Portal de autoatendimento para voluntários, integrações com CRM (Blackbaud), lembretes por SMS, quiosques de check-in no local Os planos custam a partir de US$ 143/mês SignUpGenius Pessoas físicas e pequenos grupos que coordenam inscrições simples e pontuais de voluntários Criador de turnos com recurso de arrastar e soltar, cobrança de pagamentos, listas de espera, lembretes automáticos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 11,99/mês Bloomerang Volunteer Organizações sem fins lucrativos de médio porte focadas em transformar voluntários de longo prazo em doadores financeiros Sincronização de CRM entre voluntários e doadores, pontuação de engajamento, verificação de antecedentes, gestão de voluntários por dispositivos móveis Os planos custam a partir de US$ 119/mês CERVIS Organizações de pequeno a médio porte que gerenciam grandes bancos de dados de voluntários com participantes em rodízio Número ilimitado de voluntários, inscrições em grupo, mensagens de agradecimento automatizadas, suporte à integração Os planos custam a partir de US$ 25 por mês GetConnected da Galaxy Digital Empresas e grandes redes (municípios, universidades) que gerenciam centros de voluntariado em toda a cidade Central de voluntários para várias agências, acompanhamento de aprendizagem em serviço, fluxos de trabalho de resposta a desastres Preços personalizados Volgistics Organizações sem fins lucrativos de médio porte que precisam de personalização avançada e bancos de dados de voluntários flexíveis e modulares Campos personalizados, automação de marcos, gestão de voluntários em vários locais Os planos custam a partir de US$ 9 por mês iVolunteer Organizações de pequeno a médio porte que realizam eventos recorrentes e sem publicidade Agendamento sem anúncios, assistente de eventos, portal de voluntários, check-in pelo celular Gratuito; Preços personalizados Acompanhe o progresso Pessoas físicas e escolas que priorizam o registro de horas e o acompanhamento de marcos de conclusão Registro de horas pelo celular, verificação por GPS, acompanhamento de marcos Os planos custam a partir de US$ 15 por mês WhenToHelp Equipes de médio porte a grandes empresas que gerenciam escalas de turnos complexas e com muitos cálculos Algoritmo de agendamento com preenchimento automático, quadro de trocas de voluntários, atribuições baseadas em preferências Preços da assinatura Volunteero Organizações sem fins lucrativos de médio porte, com foco em engajamento e retenção, que priorizam dispositivos móveis Referências automatizadas, emblemas de gamificação, integrações com o Zapier Preços personalizados VolunteerLocal Empresas que gerenciam eventos públicos de grande porte e precisam de um processo de inscrição rápido e sem complicações Inscrições sem senha, check-in em quiosque, automação da lista de espera Os planos custam a partir de US$ 200 por evento Mobilize Grupos de defesa de causas e campanhas políticas de médio porte a grandes, que recrutam por meio de redes Rede de promoção de eventos, eventos liderados por pares, ferramentas de advocacy Gratuito; Preços personalizados Better Impact Organizações sem fins lucrativos de médio porte consolidadas que monitoram o impacto dos programas e o retorno financeiro sobre o investimento Portal de agendamento autônomo, relatórios de ROI de voluntários, módulos de treinamento Preços personalizados Rally Pessoas físicas e pequenas equipes que coordenam reuniões ou projetos pontuais Pesquisa de horário, sincronização de fuso horário, participação anônima Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/mês TimeCounts Equipes de pequeno a médio porte que priorizam centros comunitários modernos e integração de novos membros Portais de voluntariado com a marca da organização, listas de verificação para integração, filtros de habilidades Gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês Rosterfy Empresas globais e grandes eventos mundiais que precisam de automação de ponta a ponta Automação de recrutamento, aplicativo móvel para voluntários, relatórios ESG Preços personalizados HandsOn Connect Grandes empresas que precisam de uma solução nativa do Salesforce para coordenação multinacional CRM baseado no Salesforce, interface multilíngue, acompanhamento dos ODS Preços personalizados Givlly Volunteer Management Agências de assistência social de médio porte que precisam de treinamento integrado em conformidade LMS integrado, relatórios de RSE, aplicativos móveis para voluntários Preços personalizados Jotform Volunteer Management Suite Equipes de pequeno a médio porte transformando envios de formulários em quadros de tarefas automatizados Automação de formulários, assinaturas eletrônicas, painéis visuais para acompanhamento de tarefas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19,50/mês

O que você deve procurar em um software de gestão de voluntários?

Para encontrar uma solução de gestão de voluntários que facilite sua vida, procure por estes cinco recursos indispensáveis:

Integração perfeita de voluntários: procure formulários de inscrição personalizáveis que registrem habilidades e renúncias automaticamente

Agendamento self-service: Escolha uma ferramenta que permita aos voluntários consultar os turnos e se inscreverem diretamente de seus celulares, reduzindo a troca de e-mails

Comunicação automatizada: Certifique-se de que o software possa enviar lembretes automáticos de turnos por SMS ou e-mail e ofereça calendários com recurso de arrastar e soltar para reduzir a taxa de faltas e manter todos informados

Relatórios de impacto e controle de horas: Priorize recursos que registrem as horas de trabalho dos voluntários e gerem Priorize recursos que registrem as horas de trabalho dos voluntários e gerem relatórios de projeto claros e exportáveis para comprovar seu impacto aos doadores

Integrações de CRM e ferramentas: Escolha uma plataforma que possa sincronizar-se com seu banco de dados de doadores existente, garantindo que você tenha uma visão completa de como seus apoiadores estão se comportando

📮 ClickUp Insight: 33% dos entrevistados afirmam que usam planilhas principalmente porque estão familiarizados com a ferramenta ou porque ela já está incluída em sua configuração atual. Para muitas equipes, especialmente as menores, o custo e a conveniência influenciam as decisões mais do que o conjunto de recursos. Quando os orçamentos são limitados, é natural continuar usando as ferramentas às quais todos já têm acesso e com as quais estão familiarizados, mesmo que exijam um esforço manual extra para manter a organização. O ClickUp oferece uma alternativa que mantém as coisas simples, sem adicionar mais aplicativos à pilha. Tarefas, documentos, painéis, chat e até mesmo atualizações em vídeo com Clips ficam todos em um único espaço de trabalho, com suporte de IA integrada para resumos e automação. Em vez de gerenciar dados e atualizações em várias ferramentas, as equipes têm um único espaço de trabalho para coordenar projetos, compartilhar atualizações e manter-se alinhadas, sem criar novas camadas de complexidade.

O Melhor Software de Gestão de Voluntários

Algumas ferramentas de gestão de voluntários são gratuitas, enquanto outras oferecem descontos para organizações sem fins lucrativos ou planos pagos mais avançados. A lista abaixo destaca as melhores opções para equipes de diferentes tamanhos, fluxos de trabalho e necessidades orçamentárias.

1. ClickUp (Ideal para operações completas de voluntariado e coordenação de organizações sem fins lucrativos)

Crie formulários personalizáveis no ClickUp para oportunidades de voluntariado, inscrições e feedback

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo que reúne coordenação, documentação, comunicação e relatórios de voluntários em um único espaço de trabalho. Ele ajuda sua equipe a passar da admissão ao impacto sem precisar alternar entre várias plataformas, evitando, assim, a dispersão do trabalho.

Ele também foi projetado para apoiar as operações de organizações sem fins lucrativos de forma mais ampla, incluindo coordenação de voluntários, relatórios para partes interessadas e planejamento multifuncional, com preços específicos para organizações sem fins lucrativos disponíveis para organizações qualificadas.

Vamos ver como! 🤩

Transforme as inscrições de voluntários em trabalho organizado

O ClickUp Forms elimina a lacuna entre a coleta de informações e a organização do trabalho subsequente. Cada envio de formulário pode criar imediatamente uma tarefa do ClickUp no espaço de trabalho onde já estão os eventos, os horários e a coordenação dos voluntários.

Além do cadastro de eventos, o Forms também pode ajudar as equipes a coletar inscrições de voluntários, feedback, termos de responsabilidade e sugestões para o programa, sem precisar procurar informações em caixas de entrada ou planilhas.

Suponha que uma organização sem fins lucrativos esteja organizando uma campanha de distribuição de alimentos no fim de semana. O coordenador de voluntários compartilha um formulário de inscrição solicitando disponibilidade, funções preferidas e experiência anterior. À medida que as respostas chegam, cada inscrição cria automaticamente uma Tarefa com as informações do voluntário anexadas.

A tarefa contém os detalhes necessários para organizar a participação. Os campos personalizados armazenam informações como turnos preferidos, certificações ou treinamentos, informações de contato e disponibilidade de transporte.

Transforme as atividades dos voluntários em respostas e próximos passos

Quando você precisa de uma resposta, como quantos voluntários estão disponíveis ou quais eventos ainda precisam de cobertura, geralmente precisa consultar vários lugares antes de encontrá-la.

Peça ao ClickUp Brain para mapear o que sua equipe está fazendo para uma alocação adequada de recursos

O ClickUp Brain reduz esse trabalho ao analisar as informações já presentes no seu espaço de trabalho e nas ferramentas conectadas. Ele funciona diretamente dentro do seu espaço de trabalho de voluntários, lendo Tarefas, Documentos, comentários e respostas de Formulários para resumir as informações e destacar os detalhes de que você precisa para tomar decisões.

Digamos que você esteja preparando um acampamento de saúde comunitário. À medida que as inscrições aumentam, você pode pedir ao ClickUp Brain para analisar essas tarefas e resumir quantos voluntários se inscreveram para cada função. Ele produzirá uma visão geral rápida mostrando onde a cobertura é forte e se ainda há lacunas. Caso o evento exija mais voluntários, você pode identificar a falta imediatamente e ajustar as atribuições.

📌 Exemplo de solicitação: ‘Analise todas as tarefas dos voluntários para o evento do acampamento de saúde e resuma quantos voluntários se inscreveram para cada função. Destaque as funções com menos de cinco voluntários.’

Planeje campanhas de voluntariado:

Acompanhe a participação dos voluntários e o andamento do programa em tempo real

Acompanhar o andamento de cada programa geralmente exige verificar várias planilhas ou aguardar atualizações dos coordenadores.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão em tempo real de tudo o que está acontecendo em suas operações de voluntariado.

Monitore voluntários e tarefas com os painéis do ClickUp

Em vez de coletar atualizações manualmente, você pode criar um painel que extrai dados diretamente das tarefas e dos registros de voluntários já existentes no seu espaço de trabalho. À medida que os coordenadores atribuem funções, atualizam o status das tarefas ou adicionam novos voluntários, o painel é atualizado automaticamente.

Além disso, os painéis de controle também ajudam você a monitorar a participação em seus programas. Você pode acompanhar o total de horas de voluntariado registradas durante os eventos ou comparar a participação entre as iniciativas.

Eles também podem ajudar você a acompanhar a participação recorrente, as iniciativas de reconhecimento e as tendências gerais de engajamento, para que você possa melhorar a retenção de voluntários ao longo do tempo.

Principais recursos do ClickUp

Centralize a documentação: Armazene procedimentos operacionais padrão (SOPs), manuais de treinamento, necessidades específicas e termos de responsabilidade diretamente junto às tarefas de voluntariado relacionadas no Armazene procedimentos operacionais padrão (SOPs), manuais de treinamento, necessidades específicas e termos de responsabilidade diretamente junto às tarefas de voluntariado relacionadas no ClickUp Docs

Acompanhe as horas de voluntariado: Use Use o recurso nativo de controle de horas do ClickUp para registrar as horas de voluntariado, adicionar notas e tags e gerar relatórios mais claros sobre a participação dos voluntários e o impacto do programa

Coordene a comunicação e o trabalho em conjunto: compartilhe lembretes e atualizações no compartilhe lembretes e atualizações no ClickUp Chat e conecte o ClickUp a ferramentas como o ClickUp SyncUp, e-mail, calendários e CRMs para que a coordenação dos voluntários não fique isolada

Programe e compartilhe turnos de forma clara: use use as visualizações do ClickUp , incluindo a visualização Calendário, para planejar tarefas de voluntários, identificar conflitos de horários e coordenar agendas de forma mais clara entre a equipe e os voluntários

Automatize tarefas repetitivas: Livre-se de tarefas rotineiras demoradas criando para designar voluntários, encaminhar formulários preenchidos ao coordenador certo e atualizar o status das tarefas do evento Livre-se de tarefas rotineiras demoradas criando automações personalizadas no ClickUp paradesignar voluntários, encaminhar formulários preenchidos ao coordenador certo e atualizar o status das tarefas do evento

Apoie a geração de relatórios para doadores e conselho administrativo: use use campos personalizados , fórmulas e painéis para acompanhar as horas de voluntariado, métricas relacionadas ao financiamento e o desempenho do programa em um único lugar

Apoie a retenção de voluntários: acompanhe os acompanhamentos, treinamentos e iniciativas de reconhecimento em um único lugar para que os voluntários permaneçam engajados além de um único evento

Limitações do ClickUp

O conjunto abrangente de recursos pode exigir um período de adaptação para novas equipes

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece um desconto exclusivo para espaços de trabalho de organizações sem fins lucrativos.

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um usuário da Capterra disse sobre o ClickUp:

Como ele armazena os arquivos em um único lugar, não preciso mais vasculhar 500 e-mails como um louco. Posso ver visualmente quanto trabalho as pessoas criativas estão realizando e se estão sobrecarregadas ou não. É ótimo não precisar mais repetir manualmente as mesmas tarefas todas as segundas-feiras de manhã, porque a automação realmente funciona… A configuração para o nosso grupo de dez pessoas foi muito rápida. A pessoa que enviaram para nos ensinar foi incansável e, por isso, todos acabaram entendendo. Conectar-se ao Slack também não foi uma experiência tão ruim quanto eu imaginava.

Como ele armazena os arquivos em um único lugar, não preciso mais vasculhar 500 e-mails como um louco. Posso ver visualmente quanto trabalho as pessoas criativas estão fazendo e se estão sobrecarregadas ou não. É ótimo não precisar mais repetir manualmente as mesmas tarefas todas as segundas-feiras de manhã, porque a automação realmente funciona… A configuração para o nosso grupo de dez pessoas foi muito rápida. A pessoa que enviaram para nos ensinar foi incansável e, por isso, todos acabaram entendendo. Conectar-se ao Slack também não foi uma experiência tão ruim quanto eu imaginava.

🚀 Vantagem do ClickUp: Pesquisa em tarefas, documentos, arquivos e aplicativos conectados para localizar informações usando o ClickUp Brain MAX. Pesquise em suas ferramentas conectadas para obter contexto com o ClickUp Brain MAX Por exemplo, se você estiver planejando a maratona de arrecadação de fundos deste ano e quiser entrar em contato novamente com os voluntários que cuidaram das inscrições e da logística no ano passado, pode pedir ao Brain MAX para localizar esses registros. A partir daí, você pode criar tarefas de acompanhamento para entrar em contato com esses voluntários, designar coordenadores para o contato ou reutilizar a mesma estrutura de funções para o próximo evento.

📌 Exemplo de solicitação: Encontre voluntários que trabalharam na maratona de arrecadação de fundos do ano passado e resuma as funções que eles desempenharam.

2. VolunteerHub (Ideal para grandes associações que precisam automatizar a programação de voluntários em grande volume)

via VolunteerHub

O VolunteerHub substitui as fichas de inscrição manuais por um portal digital onde as pessoas se cadastram, assinam termos de responsabilidade e escolhem seus próprios turnos. Isso transfere o trabalho administrativo da sua equipe para as mãos dos voluntários.

É uma escolha particularmente adequada para bancos de alimentos ou abrigos que operam com os mesmos turnos todas as semanas. A plataforma também sincroniza diretamente com CRMs sem fins lucrativos, como o Blackbaud, o que significa que seus dados de voluntários e registros de engajamento de doadores permanecem no mesmo fluxo.

Principais recursos do VolunteerHub

Crie páginas de destino com a identidade visual da sua marca para eventos específicos, dando ao seu recrutamento uma aparência profissional que combine com o seu site principal

Automatize lembretes por SMS e e-mail para manter os voluntários informados sobre seus próximos turnos e reduzir o número de faltas

Configure quiosques no local para permitir que os voluntários façam o check-in e registrem suas horas assim que chegarem

Filtre seu banco de dados por habilidades para encontrar e enviar mensagens a grupos específicos de voluntários para tarefas especializadas

Limitações do VolunteerHub

Não possui um criador de relatórios verdadeiramente personalizável, já que você fica limitado aos modelos predefinidos, a menos que exporte os dados brutos para o Excel

Personalização limitada para páginas públicas, já que os layouts das páginas de destino são relativamente rígidos e não permitem designs avançados ou a incorporação de widgets

Preços do VolunteerHub

Mais: US$ 143/mês

Pro: US$ 288/mês

Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o VolunteerHub

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o VolunteerHub?

Veja o que um avaliador da Capterra tem a dizer:

O VolunteerHub possui uma interface agradável para voluntários, fácil de navegar e simples de usar. Para os administradores, os recursos também exigem pouco treinamento e são muito intuitivos. Utilizamos essa plataforma há muito tempo, por isso o preço sempre foi bastante razoável.

O VolunteerHub possui uma interface agradável para voluntários, fácil de navegar e simples de usar. Para os administradores, os recursos também exigem pouco treinamento e são muito intuitivos. Utilizamos essa plataforma há muito tempo, por isso o preço sempre foi bastante razoável.

3. SignUpGenius (Ideal para equipes pequenas e grupos comunitários que precisam de uma maneira simples e gratuita de coordenar turnos)

via SignUpGenius

O link do SignUpGenius é a escolha certa para coordenação básica, pois é fácil de configurar. Você escolhe um modelo, adiciona horários disponíveis para voluntários e envia o link; seus voluntários nem precisam criar uma conta para se inscrever.

Essa facilidade de acesso é essencial para grupos comunitários que dependem de voluntários pontuais, que podem ser desencorajados por um processo de inscrição com várias etapas. A plataforma também preenche a lacuna entre o agendamento simples e a arrecadação de fundos em pequena escala. Isso também permite que você venda camisetas ou receba pequenas doações diretamente na página de inscrição.

Principais recursos do SignUpGenius

Inicie inscrições em poucos minutos usando um construtor do tipo arrastar e soltar e modelos prontos para escolas, organizações sem fins lucrativos e equipes esportivas

Receba pagamentos e doações diretamente na sua ficha de inscrição para gerenciar as inscrições no evento e a arrecadação de fundos em uma única etapa

Automatize lembretes e alertas por SMS para notificar os voluntários sobre compromissos futuros e reduzir o acompanhamento manual

Gerencie listas de espera automaticamente para garantir que todas as vagas sejam preenchidas, mesmo que alguém tenha que cancelar no último minuto

Limitações do SignUpGenius

As opções de design são limitadas nos planos gratuitos e de nível inferior, o que muitas vezes deixa suas páginas de inscrição cheias de anúncios

A falta de um banco de dados centralizado para acompanhamento de longo prazo dificulta o gerenciamento de uma lista permanente de voluntários

Preços do SignUpGenius

Gratuito para sempre

Starter: US$ 11,99/mês

Essentials: US$ 29,99/mês

Premium: US$ 59,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do SignUpGenius

G2: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SignUpGenius?

Esta é a opinião de um avaliador do G2:

O Signup Genius permite que os professores organizem facilmente várias reuniões no mesmo dia. Quando um pai ou mãe solicita uma reunião, posso enviar um e-mail com um link para inscrição. Isso permite que o pai ou mãe escolha o melhor horário disponível que seja conveniente para eles. Isso me ajuda a me manter organizado quando tenho mais de 15 reuniões consecutivas em um único dia.

O Signup Genius permite que os professores organizem facilmente várias reuniões no mesmo dia. Quando um pai ou mãe solicita uma reunião, posso enviar um e-mail com um link para inscrição. Isso permite que o pai ou mãe escolha o melhor horário disponível que seja conveniente para eles. Isso me ajuda a manter a organização quando tenho mais de 15 reuniões consecutivas em um único dia.

📖 Leia também: Modelos e listas de verificação gratuitos para planejamento de eventos

4. Bloomerang Volunteer (Ideal para organizações sem fins lucrativos já estabelecidas que desejam transformar sua base de voluntários em um canal de doadores)

via Bloomerang

O Bloomerang Volunteer lida com a complexa logística de eventos de grande porte, nos quais é necessário gerenciar centenas de pessoas simultaneamente.

A ferramenta para organizações sem fins lucrativos funciona como uma extensão integrada do Bloomerang CRM, o que significa que as atividades dos voluntários são registradas automaticamente no mesmo perfil de constituinte usado para arrecadação de fundos.

Essa sincronização permite que você use a pontuação de engajamento para identificar apoiadores que dedicam tempo significativo, mas ainda não fizeram uma doação financeira. Você pode centralizar esses dados e acionar campanhas de engajamento específicas com base no histórico do voluntário, como convidar mentores de longa data para participar de um círculo de doações recorrentes.

Principais recursos do Bloomerang

Identifique doadores em potencial usando uma pontuação de engajamento que destaca quais voluntários têm maior probabilidade de contribuir financeiramente

Combine voluntários com turnos automaticamente usando filtros baseados em IA que alinham suas habilidades específicas e disponibilidade com as vagas em aberto

Gerencie eventos pelo celular com um aplicativo móvel que permite que a equipe ajuste horários e preencha vagas em tempo real, mesmo estando no local

Realize verificações de antecedentes integradas diretamente na plataforma para agilizar o processo de integração , mantendo a conformidade

Limitações do Bloomerang

A integração pode parecer complicada, pois a plataforma está repleta de recursos que muitas vezes exigem uma configuração guiada

Os relatórios carecem de personalização avançada, o que significa que você ainda pode precisar exportar dados para uma planilha

Preços do Bloomerang

Plano inicial: US$ 119/mês

Avaliações e comentários sobre o Bloomerang

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bloomerang?

Esta é a opinião de um avaliador do G2:

Ele aprimorou a sincronização de dados com o Bloomerang CRM, um novo recurso de Agendamento Central para gerenciar questões de agendamento em toda a organização e melhorou a funcionalidade de turnos recorrentes.

Ele aprimorou a sincronização de dados com o Bloomerang CRM, um novo recurso de Agendamento Central para gerenciar questões de agendamento em toda a organização e melhorou a funcionalidade de turnos recorrentes.

5. CERVIS (Ideal para organizações que precisam de suporte personalizado e capacidade ilimitada de voluntários)

via CERVIS

O CERVIS (Sistema de Inscrição em Eventos Comunitários e Informações sobre Voluntários) foi desenvolvido para coordenadores que buscam um equilíbrio entre automação e toque humano.

Enquanto muitas plataformas restringem o acesso aos registros por meio de paywalls, o ClickUp oferece registros ilimitados de voluntários em todos os seus planos. Esse modelo de preços é uma vantagem significativa para organizações que mantêm um banco de dados enorme com milhares de apoiadores.

Você pode usar o software em cenários que exigem gerenciamento complexo de grupos, como a coordenação de dias de voluntariado corporativo ou equipes de ministério da igreja. Ele inclui recursos especializados, como um console de entrada/saída baseado na web que transforma qualquer tablet ou dispositivo móvel em um quiosque no local.

Principais recursos do CERVIS

Gerencie um número ilimitado de voluntários em qualquer plano sem se preocupar com taxas extras à medida que seu banco de dados de apoiadores cresce

Coordene inscrições em grupo com facilidade, permitindo que os líderes de equipe reservem blocos de turnos para seus membros ou parceiros corporativos

Automatize mensagens de agradecimento e lembretes de turnos por SMS e e-mail para manter o engajamento alto sem esforço manual

Limitações do CERVIS

A interface do usuário parece ultrapassada em comparação com as ferramentas modernas de gerenciamento de projetos, o que pode parecer menos intuitivo para voluntários mais jovens

Os relatórios avançados estão restritos aos planos mais caros, o que dificulta que equipes pequenas, com orçamento limitado, quantifiquem seu impacto para a obtenção de subsídios

Preços do CERVIS

Básico: US$ 25/mês

Padrão: US$ 120/mês

Premier: US$ 200/mês

Avaliações e comentários do CERVIS

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CERVIS?

Veja o que diz um avaliador do G2:

É totalmente personalizável, fácil de configurar, manter e usar, e permite que os voluntários se envolvam mais profundamente. Permite-nos comunicar com grupos maiores de pessoas e possibilita que novos voluntários se inscrevam em oportunidades de forma independente. Procuramos outras plataformas durante anos até encontrarmos o Cervis. Não usaria mais nada.

É totalmente personalizável, fácil de configurar, manter e usar, e permite que os voluntários se envolvam mais profundamente. Permite-nos comunicar com grupos maiores de pessoas e possibilita que novos voluntários se inscrevam em oportunidades de forma independente. Procuramos outras plataformas durante anos até encontrarmos o Cervis. Não usaria mais nada.

🧠 Curiosidade: Apenas 19% dos voluntários de primeira viagem voltam para participar uma segunda vez quando as associações não possuem um processo estruturado de gestão e acompanhamento. Plataformas digitais que automatizam mensagens de agradecimento para contato personalizado e oferecem oportunidades futuras podem preencher essa lacuna.

6. GetConnected da Galaxy Digital (Ideal para organizações sem fins lucrativos com várias unidades que gerenciam redes comunitárias)

via GetConnected da Galaxy Digital

Enquanto a maioria das ferramentas se concentra em uma única organização, o GetConnected permite que você publique oportunidades para um grupo compartilhado de voluntários em um hub comum. É a escolha padrão para organizações como a United Way e grandes departamentos municipais que precisam ter uma visão geral dos serviços prestados em toda uma cidade ou região.

A plataforma é dividida em níveis específicos: Shift, Sustain e Amplify, para que você possa começar com ferramentas básicas de inscrição. Em seguida, ela permite que você avance para recursos complexos de Aprendizagem em Serviço para universidades ou acompanhamento de impacto corporativo para empresas. Para garantir a precisão dos dados nessas grandes redes, o sistema inclui um Quiosque de Check-in que funciona offline.

Principais recursos do GetConnected da Galaxy Digital

Divulgue oportunidades em toda a rede para que várias agências parceiras possam recrutar a partir de um portal comunitário central

Acompanhe dados de aprendizagem em serviço específicos para alunos e professores, incluindo a verificação automática de horas para os requisitos de graduação

Crie um currículo de voluntariado para seus apoiadores, permitindo que eles baixem um histórico verificado de suas habilidades e impacto

Gerencie a resposta a desastres com fluxos de trabalho especializados para mobilizar e acompanhar rapidamente voluntários espontâneos durante emergências comunitárias

Limitações do GetConnected da Galaxy Digital

O painel de administração tem uma curva de aprendizado acentuada devido ao grande volume de módulos

A personalização de e-mails é limitada, pois o sistema utiliza modelos rígidos que são difíceis de adaptar à identidade visual ou formatar sem conhecimentos técnicos avançados

Preços do GetConnected da Galaxy Digital

Preços personalizados

Avaliações e comentários do GetConnected by Galaxy Digital

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GetConnected da Galaxy Digital?

Esta é a opinião de um avaliador da Capterra:

É ótimo para gerenciar oportunidades de voluntariado e eventos comunitários. Sou o principal usuário em uma organização sem fins lucrativos e, no geral, estamos satisfeitos com ele.

É ótimo para gerenciar oportunidades de voluntariado e eventos comunitários. Sou o principal usuário em uma organização sem fins lucrativos e, no geral, estamos satisfeitos com ele.

7. Volgistics (Ideal para organizações sem fins lucrativos que precisam de personalização avançada sem um contrato de longo prazo)

via Volgistics

Se você gosta da ideia de criar seu próprio sistema de gestão, mas não quer começar do zero, o Volgistics é uma boa ferramenta para experimentar. Ele permite ativar ou desativar recursos com a mesma facilidade de ligar ou desligar uma luz. Você paga apenas pelo que realmente usa, o que é uma lufada de ar fresco em comparação com os pacotes empresariais do tipo “tudo ou nada”.

Você pode ocultar campos desnecessários, renomear abas para se adequarem à terminologia da sua organização e ajustar seu plano para mais ou para menos mês a mês. Além do agendamento padrão, o Volgistics inclui um recurso de lista de verificação Tickler que ajuda a acompanhar requisitos urgentes, como prazos de validade de verificações de antecedentes, para que nenhum voluntário comece a trabalhar sem a devida autorização.

Principais recursos do Volgistics

Personalize cada campo de dados ocultando-os ou renomeando-os para garantir que seu banco de dados registre apenas as informações relevantes para sua missão

Automatize o acompanhamento de marcos para reconhecer os voluntários em seus aniversários, datas de admissão ou quando atingirem metas específicas de horas de serviço

módulo VicTouch , permitindo que os voluntários façam o check-in em um quiosque com tablet e Ative relógios de ponto no local com o, permitindo que os voluntários façam o check-in em um quiosque com tablet e registrem automaticamente o tempo de trabalho ao registrar suas horas

Gerencie vários locais em uma única conta, concedendo aos gerentes de cada local acesso apenas às suas equipes específicas

Limitações do Volgistics

A falta de suporte por telefone significa que você fica limitado à solução de problemas por e-mail, o que pode ser frustrante se você precisar de uma resposta rápida durante um evento ao vivo

A complexidade pode ser uma faca de dois gumes, pois o alto nível de personalização significa que leva um tempo considerável para configurar o sistema

Preços do Volgistics

Preço calculado para 50 voluntários: US$ 17/mês

Avaliações e comentários sobre o Volgistics

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Volgistics?

Isso é o que afirma um avaliador do G2:

O Volgisifics é muito simples e fácil de usar! Oferece muita flexibilidade nas personalizações e nas opções disponíveis!

O Volgisifics é muito simples e fácil de usar! Oferece muita flexibilidade nas personalizações e nas opções disponíveis!

8. iVolunteer (Ideal para organizações de pequeno a médio porte que buscam uma experiência sem anúncios e sem um preço exorbitante)

via iVolunteer

O iVolunteer é uma das plataformas que permanece totalmente livre de anúncios, mesmo na assinatura básica. Isso o torna uma boa escolha para organizações sem fins lucrativos que desejam manter um ambiente profissional e livre de distrações para seus apoiadores, sem se comprometer com custos empresariais elevados.

A plataforma foi desenvolvida especificamente para agendamento baseado em tarefas, permitindo que você gerencie desde uma produção teatral de um dia até uma clínica de vacinação recorrente. Sua interface é minimalista, mas funcional. Por exemplo, o Assistente de Novo Evento ajuda você a copiar estruturas de eventos anteriores em segundos, poupando-lhe o trabalho repetitivo de configuração.

Principais recursos do iVolunteer

Ofereça inscrições sem anúncios em qualquer plano, garantindo que seus voluntários não sejam distraídos por marketing de terceiros enquanto tentam apoiar sua causa

Use o Assistente para Novos Eventos para criar agendas complexas com modelos predefinidos

Ative o portal Meus Compromissos para que os voluntários possam acompanhar suas próprias horas e os próximos turnos

Verifique a presença com um aplicativo móvel de registro que permite fazer o check-in dos participantes no local e atualizar automaticamente seus relatórios

Limitações do iVolunteer

O painel do administrador não é responsivo para dispositivos móveis, o que significa que você terá dificuldade para gerenciar eventos ou editar vagas se estiver tentando usar um tablet ou celular

O design visual parece um layout que não passa por uma modernização significativa há anos, o que pode parecer desajeitado para os usuários

Preços do iVolunteer

Gratuito para sempre

Plano Standard: Preço personalizado

Plano Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o iVolunteer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o iVolunteer?

Veja como isso ajudou um avaliador da Capterra:

Isso me proporcionou uma maneira de organizar mais de 100 voluntários para um evento de dois dias que acontece todos os anos. Muito simples e fácil de configurar. Ofereceu uma excelente tabela com vagas disponíveis para que os voluntários pudessem ver quais áreas precisavam de mais ajuda e quais já estavam bem preenchidas.

Isso me proporcionou uma maneira de organizar mais de 100 voluntários para um evento de dois dias que acontece todos os anos. Muito simples e fácil de configurar. Ofereceu uma excelente tabela com vagas disponíveis para que os voluntários pudessem ver quais áreas precisavam de mais ajuda e quais já estavam bem preenchidas.

9. Track It Forward (Ideal para escolas e clubes de serviço que priorizam o registro de horas e o acompanhamento de marcos)

via Track IT Forward

O Track It Forward tem como foco facilitar o registro do tempo de trabalho pelos próprios voluntários. É a escolha preferida de escolas de ensino fundamental e médio e programas universitários, onde os alunos precisam cumprir um número específico de horas de serviço para se formarem. Em vez de um coordenador inserir os dados manualmente, os voluntários usam o aplicativo móvel ou um widget da web para enviar suas horas para aprovação.

Essa abordagem de autoatendimento alivia a carga administrativa da equipe, garantindo que os registros de serviços sejam atualizados em tempo real, em vez de se acumularem como papelada no final do semestre.

Seu recurso Marcos permite definir metas específicas para indivíduos ou grupos. Por exemplo, uma escola pode estabelecer um requisito de 40 horas para a formatura, e tanto o aluno quanto o coordenador podem ver uma barra de progresso em tempo real em direção a essa meta.

Principais recursos do Track It Forward

Ative o registro de horas pelo celular para que os voluntários possam enviar suas horas, localização e até mesmo uma foto do trabalho diretamente de seus smartphones

Defina marcos personalizados para acompanhar automaticamente o progresso em relação aos requisitos de graduação, níveis de premiação ou metas de adesão

Verifique as horas com marcadores de GPS e assinaturas para garantir que sua coleta de dados seja precisa, sem a necessidade de estar no local durante todos os turnos dos voluntários

Incorpore widgets de controle de tempo diretamente em seu próprio site para que os voluntários não precisem acessar um portal separado para registrar seu trabalho

Limitações do Track It Forward

A verificação avançada está restrita aos planos mais caros, o que significa que equipes menores no plano básico ficam sem acesso aos recursos de GPS e assinatura

A gestão de eventos é secundária em relação ao controle de horas, portanto, se você precisar de recursos complexos de agendamento ou lista de espera, isso pode parecer um pouco limitado

Preços do Track It Forward

Básico: US$ 15/mês para 100 usuários

Premium: US$ 30/mês para 100 usuários

Avançado: US$ 45/mês para 100 usuários

Avaliações e comentários do Track It Forward

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Track It Forward?

Veja o que um avaliador da Capterra pensa:

Este software é fácil de usar e oferece a oportunidade de se inscrever em eventos de voluntariado em diferentes locais e acompanhar todas as suas horas e datas de voluntariado.

Este software é fácil de usar e oferece a oportunidade de se inscrever em eventos de voluntariado em diferentes locais e acompanhar todas as suas horas e datas de voluntariado.

10. WhenToHelp (Ideal para organizações com turnos complexos que precisam de um agendador automatizado com prioridade matemática)

via WhenToHelp

O WhenToHelp usa um algoritmo de preenchimento automático exclusivo que leva em conta as preferências de todos: quem prefere trabalhar, quem não gosta de determinados horários e quem não pode ajudar. Em seguida, ele cria a programação mais lógica para você com um clique.

A plataforma lida com a carga mental da programação, garantindo que seus colaboradores mais flexíveis recebam os turnos de sua preferência, ao mesmo tempo em que evita horas extras ou esgotamento.

Principais recursos do WhenToHelp

Aproveite o algoritmo de preenchimento automático para atribuir turnos automaticamente com base nas preferências e disponibilidade dos voluntários, a fim de eliminar conflitos de agendamento

Ative um Quadro de Trocas de Voluntários para que sua equipe possa trocar ou assumir turnos disponíveis de forma independente, sem a necessidade de intervenção de um coordenador

Defina horários preferidos e indesejados para cada voluntário, permitindo que o sistema recompense seus colaboradores mais flexíveis com os turnos que eles realmente desejam

Envie alertas de texto urgentes para entrar em contato imediatamente com toda a sua base de voluntários quando houver uma vaga de última hora ou uma mudança de horário de emergência

Limitações do WhenToHelp

O foco é estritamente no agendamento; portanto, se você precisar de um local para armazenar currículos detalhados de voluntários, acompanhar a produtividade , verificar antecedentes ou gerenciar dados de doadores, precisará de uma ferramenta separada

É necessária muita configuração para criar e gerenciar horários e usuários, o que torna o processo demorado

Preços do WhenToHelp

Modelo de preços baseado em assinatura

Avaliações e comentários do WhenToHelp

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WhenToHelp?

Esta é a opinião de um avaliador da Capterra:

Adoro o fato de que, após a aprovação do whentohelp.com, este programa é gratuito para organizações sem fins lucrativos! Que iniciativa incrível da parte de uma empresa ajudar organizações sem fins lucrativos que têm orçamentos reduzidos!

Adoro o fato de que, após a aprovação do whentohelp.com, este programa é gratuito para organizações sem fins lucrativos! Que iniciativa incrível da parte de uma empresa ajudar organizações sem fins lucrativos que têm orçamentos limitados!

11. Volunteero (Ideal para organizações que precisam de uma experiência voltada para dispositivos móveis com e-learning e recompensas integrados)

via Volunteero

O Volunteero foi projetado para funcionar como um sistema completo de engajamento, e não apenas como um banco de dados. A plataforma se concentra em reduzir a carga administrativa de integração e coordenação, alegando economizar mais de 100 horas por mês para a equipe ao automatizar tarefas manuais, como coleta de referências e lembretes de turnos.

Ele também aborda o paradoxo da participação, permitindo que você gamifique a jornada dos seus apoiadores. Os voluntários ganham emblemas digitais automáticos ao atingir marcos de serviço, que são então exibidos com destaque em seus perfis móveis.

Principais recursos do Volunteero

Automatize a coleta de referências enviando formulários digitais às pessoas indicadas pelo voluntário e acompanhando automaticamente o status de preenchimento

Gerencie tarefas de voluntários para clientes com um banco de dados especializado que vincula os voluntários diretamente às pessoas específicas que eles estão ajudando

Integre-se a mais de 4.000 aplicativos via Zapier, permitindo que você conecte seus dados de voluntários às suas ferramentas existentes de e-mail, marketing ou CRM em poucos minutos

Limitações do Volunteero

O LMS está atualmente em desenvolvimento, o que significa que as organizações que precisam de uma solução integrada e completa terão que aguardar o lançamento do próximo módulo

O painel de controle se concentra fortemente no engajamento ativo, o que pode parecer excessivo se você precisar apenas armazenar uma lista simples de nomes e informações de contato

Preços do Volunteero

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Volunteero

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Volunteero?

Isso é o que afirma um avaliador da Capterra:

Uma plataforma de gestão de voluntários muito fácil de usar, que oferece controle total sobre os registros e as atividades dos voluntários. Plataforma interativa baseada na web/aplicativo para que os voluntários se inscrevam em missões e enviem relatórios. Um único ponto de acesso tanto para administradores quanto para voluntários, com muita automação para otimizar o que fazemos.

Uma plataforma de gestão de voluntários muito fácil de usar, que oferece controle total sobre os registros e as atividades dos voluntários. Plataforma interativa baseada na web/aplicativo para que os voluntários se inscrevam em missões e enviem relatórios. Um único ponto de acesso tanto para administradores quanto para voluntários, com ampla automação para otimizar nosso trabalho.

12. VolunteerLocal (Ideal para organizações de grande porte com muitos eventos que precisam de agendamento de turnos, check-in em quiosques e inscrições)

via VolunteerLocal

O VolunteerLocal foi projetado para inscrições em grande volume e com poucas barreiras. Você pode criar um link público em poucos minutos, e os voluntários podem se inscrever em um turno sem precisar definir uma senha.

Além disso, como ele se integra a processadores de cartão de crédito, você também pode lidar com microarrecadações durante o fluxo de inscrição. Isso permite que os voluntários comprem suas próprias camisetas do evento ou façam uma pequena doação no exato momento em que seu engajamento está no auge. Esses recursos facilitam a transição de um ajudante ocasional para um apoiador financeiro.

Principais recursos do VolunteerLocal

Habilite o cadastro sem senha para aumentar as taxas de conversão, permitindo que os voluntários escolham turnos sem precisar criar uma conta

Configure quiosques de check-in e transforme qualquer tablet em uma estação de autoatendimento para monitoramento de presença no local

Processe pagamentos diretamente para vender camisetas de voluntários ou coletar doações durante o processo de inscrição usando o processamento integrado de cartões de crédito

Automatize as listas de espera para preencher vagas de cancelamento instantaneamente, notificando a próxima pessoa na fila para turnos populares

Limitações do VolunteerLocal

Importar seus dados existentes da plataforma anterior para o sistema pode ser um desafio

Não oferece a possibilidade de enviar mensagens de texto e e-mails para pessoas

Preços do VolunteerLocal

Plano Discover: US$ 200/evento

Plano Grow: US$ 800/evento

Plano Enterprise: US$ 3.000/evento

Avaliações e comentários do VolunteerLocal

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o VolunteerLocal?

Veja o que um avaliador da Capterra pensa:

Gostamos da possibilidade de ter todos os nossos dados de voluntários em um único software e do fato de ele se comunicar com nosso banco de dados de doadores. Os campos personalizados e os diferentes aplicativos nos permitem criar eventos separados para determinados tipos de pessoas que temos em nossa organização. O atendimento ao cliente e a capacidade deles de nos ajudar a resolver problemas para que o software se adapte melhor à nossa organização são de primeira qualidade.

Gostamos da possibilidade de ter todos os nossos dados de voluntários em um único software e do fato de ele se comunicar com nosso banco de dados de doadores. Os campos personalizados e as diferentes aplicações nos permitem criar eventos separados para determinados tipos de pessoas que temos em nossa organização. O atendimento ao cliente e a capacidade deles de nos ajudar a resolver problemas para que o software se adapte melhor à nossa organização são de primeira qualidade.

📖 Leia também: Os melhores modelos gratuitos de fluxo de trabalho

13. Mobilize (Ideal para grupos de defesa de causas e campanhas políticas que precisam recrutar a partir de uma rede pré-existente e ampla)

via Mobilize

Enquanto outras plataformas exigem que você traga seu próprio público, o Mobilize ajuda você a encontrar um público por meio da divulgação cruzada de seus eventos para apoiadores de causas semelhantes. Esse efeito de rede significa que seus eventos são automaticamente apresentados a apoiadores que já estão engajados em movimentos semelhantes, reduzindo seus custos de recrutamento.

Além disso, a plataforma foi desenvolvida para combater as taxas de desistência por meio de um ciclo de lembretes baseado em dados, utilizando SMS e e-mails automáticos. É uma boa escolha para campanhas de grande importância e organização de resposta rápida, projetada especificamente para transformar inscrições em eventos pontuais em ativistas de longo prazo.

Mobilize os melhores recursos

Aproveite a Mobilize Network para que seus eventos sejam automaticamente divulgados a milhões de voluntários ativos em busca de novas oportunidades

Capacite voluntários de destaque para organizarem seus próprios eventos entre pares em seu nome, permitindo que seu movimento cresça sem custos adicionais com pessoal

Automatize o ciclo de lembretes com e-mails e mensagens de texto otimizados que incentivam os apoiadores a convidar amigos e confirmar sua presença

Sincronize dados em tempo real com o EveryAction, o NGP VAN e o Salesforce para garantir que suas atividades de voluntariado sejam sempre refletidas em seu banco de dados principal de apoiadores

Limitações do Mobilize

Menos adequado para serviços contínuos, como funções de longo prazo em hospitais ou museus, já que a interface é altamente otimizada para ações orientadas por eventos

Às vezes, o Mobilize envia muitos e-mails de lembrete para um evento, dificultando o acompanhamento dos mais importantes

Preços do Mobilize

Plano gratuito: Teste gratuito limitado

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mobilize

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mobilize?

Esta é a opinião de um avaliador do G2:

O Mobilize é uma ótima ferramenta para acompanhar inscrições em eventos e gerenciar confirmações de presença, reduzindo as taxas de desistência com mensagens de texto e e-mails de confirmação automática.

O Mobilize é uma ótima ferramenta para acompanhar inscrições em eventos e gerenciar confirmações de presença, reduzindo as taxas de desistência com mensagens de texto e e-mails de confirmação automática.

14. Better Impact (Ideal para organizações sem fins lucrativos já estabelecidas que precisam comprovar o retorno financeiro do seu programa de voluntariado)

via Better Impact

Se você deseja um banco de dados completo que permita aos voluntários gerenciar seus próprios perfis, o Better Impact pode ser uma opção a ser considerada. Ele mantém seus registros precisos sem exigir que sua equipe insira dados manualmente. Em resumo, o Better Impact se concentra em economizar tempo, especificamente, alegando devolver aos coordenadores até 15 horas por semana ao automatizar a logística de agendamento e os lembretes.

Sua principal característica é a Calculadora de ROI do Software para Voluntários, que permite transformar horas de serviço brutas em um caso de negócios mensurável para sua diretoria ou doadores.

Ao transferir sua integração e treinamento para os módulos de e-learning integrados, você pode configurar caminhos de qualificação automatizados, o que significa que um voluntário só poderá se inscrever para um turno específico depois de ter sido aprovado nos questionários de treinamento exigidos.

Principais recursos do Better Impact

Habilite o agendamento autônomo de voluntários para permitir que sua equipe escolha seus próprios turnos por meio de um portal ou aplicativo móvel, eliminando a troca incessante de e-mails

Crie módulos personalizados de e-learning para transferir sua integração e treinamento para o ambiente online, garantindo que todos os novos voluntários estejam preparados antes de seu primeiro turno

Gere relatórios de ROI com um clique que transformam as horas de voluntariado em valor financeiro mensurável e resultados para a comunidade para as partes interessadas

Envie lembretes automáticos de turnos por mensagem de texto ou e-mail para manter altas taxas de comparecimento e manter todos informados sobre mudanças na programação em tempo real

Limitações do Better Impact

Ele não permite que os voluntários insiram sua disponibilidade em um calendário, impedindo que alguém lhes atribua turnos

Os usuários consideram os formulários de inscrição restritivos

Preços do Better Impact

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Better Impact

G2: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Better Impact?

Esta é a opinião de um avaliador do G2:

É fácil de usar para voluntários que gostam de aplicativos para celular. O atendimento ao cliente é excelente. Eles também têm grupos de usuários para você saber mais sobre como outras pessoas do seu setor estão utilizando o Better Impact.

É fácil de usar para voluntários que gostam de aplicativos para celular. O atendimento ao cliente é excelente. Eles também têm grupos de usuários para você saber mais sobre como outras pessoas do seu setor estão utilizando o Better Impact.

15. Rallly (Ideal para equipes de projeto que precisam apenas combinar o horário de uma reunião ou evento)

via Rallly

O Rallly é uma escolha prática se você precisa encontrar tempo para uma reunião de voluntários ou um projeto de serviço pontual sem a complexidade de um banco de dados completo. É uma ferramenta de votação leve, projetada para eliminar a troca incessante de e-mails. Basta escolher algumas datas possíveis no calendário, enviar o link para sua equipe e deixá-los votar na que for mais conveniente para eles.

Ele trata o agendamento como um processo colaborativo; assim que uma votação é finalizada, ele pode enviar automaticamente convites de calendário para todos que votaram, fechando efetivamente o ciclo do trabalho administrativo sem que você precise atualizar manualmente sua equipe.

Embora o Rallly não registre horas de serviço de longo prazo, sua capacidade de lidar com a coordenação entre várias regiões por meio da detecção automática de fuso horário o torna uma boa microferramenta para equipes distribuídas.

Os melhores recursos do Rallly

Crie enquetes para reuniões em segundos, selecionando datas e horários possíveis em uma interface de calendário simples

Sincronize automaticamente entre fusos horários para que voluntários remotos ou equipes multirregionais vejam a enquete em seu próprio horário local

Facilite a coordenação sem anúncios em uma interface limpa e minimalista que mantém o foco na programação, em vez de em marketing de terceiros

Permita a participação anônima para diminuir a barreira para novos voluntários que possam estar hesitantes em criar outro login ou compartilhar dados pessoais

Limitações do Rallly

Não possui um banco de dados de voluntários, portanto, não é possível armazenar informações de contato, termos de responsabilidade ou histórico de serviços na plataforma

Não possui lógica específica para turnos, como limites de ocupação máxima ou padrões de turnos recorrentes, o que o torna inadequado para operações diárias

Preços do Rallly

Hobby: Gratuito para sempre

Pro: US$ 7/mês

Avaliações e comentários do Rallly

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rallly?

Esta avaliação é de um usuário do G2:

Ele permite que as equipes personalizem seus trabalhos e relatórios de acordo com as necessidades e se integra a outras ferramentas.

Ele permite que as equipes personalizem seus trabalhos e relatórios de acordo com as necessidades e se integra a outras ferramentas.

📖 Leia também: Alternativas e concorrentes do Rallly Project Management

16. TimeCounts (Ideal para equipes de pequeno a médio porte que priorizam um ambiente de comunidade limpo e moderno)

via TimeCounts

O Timecounts substitui os bancos de dados tradicionais de voluntários por um portal voltado para o público, onde os apoiadores podem navegar e se inscrever para funções. A plataforma se concentra no processo de integração, permitindo que você crie listas de verificação obrigatórias para novos recrutas.

Você pode exigir que os voluntários assistam a vídeos de treinamento, enviem certificações ou assinem termos de responsabilidade digitais antes que o sistema permita que eles participem de um turno.

Ele também possui uma parceria integrada com a Double the Donation, que identifica a empresa do voluntário durante o cadastro. Isso permite que sua organização acompanhe e solicite automaticamente os subsídios do Dollars for Doers, nos quais as empresas doam dinheiro pelas horas de voluntariado dos funcionários sem a necessidade de relatórios manuais adicionais.

Principais recursos do TimeCounts

Crie um Community Hub com a identidade visual da sua organização em poucos minutos, permitindo que você adapte as cores e o estilo da sua organização para uma experiência de voluntariado perfeita

Automatize as listas de verificação de integração para garantir que todos os novos voluntários tenham concluído o treinamento e a documentação antes de serem autorizados a se inscrever para turnos

Use filtros de diretório avançados para encontrar rapidamente voluntários com base em tags personalizadas, habilidades ou status específico de “aprovado” para tarefas especializadas

Sincronize dados automaticamente entre seus formulários de recrutamento e seu banco de dados principal para eliminar a entrada manual e manter sua lista atualizada

Limitações do TimeCounts

A geração de relatórios é mais visual do que técnica; portanto, embora seja ótima para obter visões gerais rápidas, pode não oferecer a profundidade detalhada necessária para auditorias complexas de subsídios governamentais

Não permite anexar currículos

Preços do TimeCounts

Gratuito para sempre

Pro: US$ 59/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do TimeCounts

G2: 4,2/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeCounts?

Esta é a opinião de um avaliador do G2:

O suporte ao cliente é incomparável. Tive muitas dúvidas que foram respondidas ou resolvidas em um prazo entre 10 minutos e 24 horas. Muito impressionante.

O suporte ao cliente é incomparável. Tive muitas dúvidas que foram respondidas ou resolvidas em um prazo entre 10 minutos e 24 horas. Muito impressionante.

17. Rosterfy (Ideal para eventos globais e organizações que precisam de um recrutamento automatizado e completo)

via Rosterfy

O Rosterfy é a solução de nível empresarial para a coordenação de voluntários em eventos de grande porte. É a plataforma por trás de grandes eventos mundiais, como a Maratona de Sydney e o SXSW, onde gerenciar milhares de pessoas exige mais do que apenas um calendário. Ele utiliza automação inteligente para gerenciar todo o ciclo de vida de um voluntário, desde a primeira inscrição até o treinamento e a programação no local.

Essa plataforma também inclui módulos especializados para Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e Aprendizagem em Serviço. Isso permite que as organizações gerenciem voluntários individuais e também grupos inteiros de funcionários e departamentos universitários em um único painel.

Principais recursos do Rosterfy

Automatize o processo de integração definindo fluxos de trabalho que conduzam os voluntários pelo recrutamento, treinamento e verificações de conformidade sem intervenção manual

Lance um aplicativo dedicado a voluntários para dar à sua equipe acesso em tempo real às suas agendas, materiais de treinamento e mudanças de turno, onde quer que estejam

Implemente um programa de recompensas e reconhecimento que utilize crachás digitais, certificados e vouchers para manter seus colaboradores de alto desempenho engajados para eventos futuros

Gere relatórios avançados de DEI e ESG para comprovar o impacto do seu programa de voluntariado às partes interessadas usando dados em tempo real e acompanhamento do ROI

Limitações do Rosterfy

Carece de um suporte de atendimento ao cliente confiável

Não há um registro de auditoria para visualizar as alterações feitas no sistema e por quem

Preços do Rosterfy

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rosterfy

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rosterfy?

Um avaliador da Capterra analisou esta ferramenta:

É fácil de usar e a equipe da Rosterfy está sempre me ajudando e sugerindo maneiras de melhorar nosso portal, o que torna tudo mais eficiente. É intuitivo, não só para os administradores, mas também para nossos usuários, o que é muito importante. Configuramos automações para lembretes e incorporamos um sistema de feedback.

É fácil de usar e a equipe da Rosterfy está sempre me ajudando e sugerindo maneiras de melhorar nosso portal, o que torna tudo mais eficiente. É intuitivo, não só para os administradores, mas também para nossos usuários, o que é muito importante. Configuramos automações para lembretes e incorporamos um sistema de feedback.

18. HandsOn Connect (Ideal para grandes organizações sem fins lucrativos e multinacionais que precisam de um CRM baseado no Salesforce)

via HandsOn Connect

Use o HandsOn Connect se sua organização já não se satisfaz mais com simples planilhas de inscrição. Agora parte da família Galaxy Digital, ele foi desenvolvido diretamente no Salesforce, o que permite lidar com enormes conjuntos de dados em vários locais. Se você precisa gerenciar milhares de registros de voluntários, além de complexas campanhas de doadores, trabalho de advocacy e programas internacionais, esta é uma boa escolha.

Para organizações globais, o painel de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da plataforma está dando resultados ao longo do tempo. Ele categoriza automaticamente os dados de impacto do seu projeto em métricas exportáveis para relatórios anuais de RSE.

E para preencher a lacuna técnica frequentemente encontrada no Salesforce, eles também oferecem um serviço de Administração de Sistemas Virtual, disponibilizando um especialista dedicado para cuidar da sua configuração de back-end.

Principais recursos do HandsOn Connect

Gerencie programas globais de voluntariado com uma interface multilíngue que oferece suporte a inglês, espanhol, francês, chinês e vários outros idiomas

Sincronize automaticamente os dados de voluntários e doadores no Salesforce Nonprofit Success Pack para identificar quais apoiadores têm maior probabilidade de contribuir financeiramente

Crie modelos personalizados em HTML e CSS usando o plugin LlamaSite para exibir suas oportunidades de voluntariado diretamente no seu site WordPress

Acompanhe os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com painéis pré-configurados que mostram exatamente como seus projetos se alinham aos padrões de impacto global

Limitações do HandsOn Connect

Alta barreira técnica de entrada, já que a plataforma é construída sobre o Salesforce e geralmente requer um administrador treinado para configurar e manter o sistema

Isso pode ter um custo proibitivo para grupos pequenos, já que muitas vezes é necessário pagar tanto pela licença do HandsOn Connect quanto por consultoria especializada em Salesforce para aproveitar ao máximo o software

Preços do HandsOn Connect

Preços personalizados

Avaliações e comentários do HandsOn Connect

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HandsOn Connect?

Esta é a opinião de um avaliador da Capterra:

A facilidade com que podemos editar nosso site público e a facilidade com que a equipe não administrativa pode interagir com o portal de parceiros. A atualização para a versão 3.0 melhorou muito tudo!

A facilidade com que podemos editar nosso site público e a facilidade com que a equipe não administrativa pode interagir com o portal de parceiros. A atualização para a versão 3.0 melhorou muito tudo!

19. Givlly Volunteer Management (Ideal para agências de serviço social (SSAs) e organizações sem fins lucrativos que precisam de um sistema integrado de gestão de aprendizagem)

via Givlly

O Givlly concentra-se em todo o ciclo de vida do voluntário. Ele cuida de tudo, desde a integração personalizada e entrevistas até a alocação de voluntários em funções específicas e o acompanhamento de sua frequência por meio de um aplicativo móvel dedicado. Como também inclui um módulo de gestão de doadores, você pode ver como o envolvimento dos voluntários se correlaciona diretamente com suas campanhas de arrecadação de fundos.

Seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) integrado oferece suporte a percursos de aprendizagem automatizados. Isso permite que você ofereça treinamentos obrigatórios de conformidade, como cursos sobre proteção ou privacidade de dados, diretamente na plataforma. Um voluntário só passa para o status “Aprovado” após concluir com sucesso os módulos atribuídos e ser aprovado nos questionários associados.

Principais recursos do Givlly Volunteer Management

Gerencie o treinamento de voluntários com um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) integrado para oferecer cursos e acompanhar certificações diretamente na plataforma

Automatize o acompanhamento de RSE para gerar cartas de agradecimento e relatórios de impacto para parceiros corporativos sem a necessidade de inserção manual de dados

Use aplicativos móveis dedicados tanto para administradores quanto para voluntários para gerenciar agendas, acompanhar a frequência e se comunicar em qualquer lugar

Personalize os fluxos de trabalho de integração para incluir etapas específicas de entrevista e perguntas de triagem adaptadas aos padrões de segurança da sua organização

Limitações do Givlly Volunteer Management

Integrações com terceiros limitadas em comparação com plataformas mais antigas, o que pode exigir que você dependa principalmente das ferramentas integradas do Givlly para todas as operações

O amplo conjunto de recursos cria uma curva de aprendizado, já que os usuários precisam navegar por módulos de treinamento, doações e eventos em uma única interface

Preços do Givlly Volunteer Management

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Givlly Volunteer Management

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

20. Jotform Volunteer Management Suite (Ideal para equipes pequenas que desejam transformar envios de formulários em quadros de tarefas automatizados)

via Jotform

O Jotform é amplamente conhecido por seus formulários, mas seu recurso Boards o transforma em uma ferramenta de gerenciamento de projetos legítima para organizações sem fins lucrativos. Ele foi projetado para preencher a lacuna entre o momento em que um voluntário preenche um formulário de inscrição e o momento em que um coordenador realmente atribui uma tarefa a ele.

Quando alguém envia um formulário de inscrição, o software pode gerar automaticamente um cartão de tarefa em um quadro visual, garantindo que nenhum novo voluntário fique esquecido em uma caixa de entrada não lida.

Seus Agentes de IA podem atender às consultas iniciais dos voluntários 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo orientação personalizada antes mesmo que eles preencham um formulário de inscrição. Para evitar silos de dados, o recurso atualizado Salesforce Dynamic Prefill permite extrair dados em tempo real do seu CRM para preencher campos de formulário, garantindo que as informações dos voluntários permaneçam consistentes em todas as plataformas.

Principais recursos do Jotform Volunteer Management Suite

Automatize a criação de tarefas transformando instantaneamente os envios de formulários de voluntários em cartões de ação no seu quadro de projetos

Gerencie prioridades e prazos para acompanhar prazos críticos, como solicitações de subsídios ou autorizações para eventos

Colabore em tempo real, permitindo que os membros da equipe deixem comentários e atualizações de status diretamente nos cartões de tarefas dos voluntários

Colete assinaturas eletrônicas para termos de responsabilidade e acordos de confidencialidade durante o processo de inscrição inicial usando os recursos integrados do Jotform Sign

Limitações do Jotform Volunteer Management Suite

Não se trata de um banco de dados dedicado a voluntários, pois a plataforma é construída em torno de formulários e tarefas, em vez de um CRM de longo prazo para gerenciar relacionamentos com apoiadores

Limites de envio se aplicam aos planos gratuitos e de nível inferior, o que pode ser restritivo se você tiver um grande volume de inscrições de voluntários a cada mês

Preços do Jotform Volunteer Management Suite

Starter: Plano gratuito

Bronze: US$ 39/mês

Silver: US$ 49/mês

Gold: US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jotform Volunteer Management Suite

G2: 4,7/5 (mais de 4.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform Volunteer Management Suite?

Esta é a opinião de um avaliador da Capterra:

Fácil de configurar e coletar dados; o design do formulário é bastante intuitivo. Sem interrupções técnicas. É muito acessível.

Fácil de configurar e coletar dados; o design do formulário é bastante intuitivo. Sem interrupções técnicas. É muito acessível.

O ClickUp Volunteers é a escolha certa!

A gestão de voluntários consiste em manter tudo conectado para que sua equipe possa se concentrar no impacto real. As ferramentas desta lista podem ajudar de diferentes maneiras, mas quando seus fluxos de trabalho estão espalhados por formulários, planilhas, chats e relatórios, coisas começam a ficar de fora.

É aí que o ClickUp muda o jogo, reunindo todo o seu fluxo de trabalho de voluntários em um único lugar. Desde a coleta de inscrições com o Forms até a transformação instantânea delas em tarefas executáveis, tudo fica organizado desde o início. À medida que seus programas crescem, o ClickUp Brain ajuda você a entender tudo isso, resumindo os dados dos voluntários, identificando lacunas e ajudando você a planejar de forma mais inteligente.

E quando chegar a hora de acompanhar o progresso, os painéis oferecem uma visão em tempo real da participação, das horas registradas e do desempenho do programa, sem que você precise ficar atrás de atualizações. Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅