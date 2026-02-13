As 10 melhores alternativas ao Galaxy AI para trabalho, redação e pesquisa

O Galaxy AI é um conjunto de recursos de IA da Samsung Electronics integrado a dispositivos Galaxy, como smartphones, tablets e wearables. Ele combina IA no dispositivo e na nuvem para oferecer suporte à produtividade, criatividade e comunicação.

A plataforma funciona bem para edições rápidas, resumos, traduções, assistência de texto e tarefas de escrita leves em dispositivos móveis. Ela também se sobrepõe a ferramentas como o Google Lens em áreas como compreensão de imagens e reconhecimento contextual.

À medida que o trabalho se torna mais complexo, os limites de um sistema de IA centrado em dispositivos começam a aparecer. Tarefas como pesquisa aprofundada, criação de conteúdo de longo prazo, análise de dados, relatórios e colaboração entre ferramentas geralmente exigem recursos mais amplos do que a IA móvel nativa pode oferecer.

Nas seções a seguir, exploramos alternativas ao Galaxy AI que oferecem suporte a esses casos de uso mais amplos, descrevendo o que cada plataforma oferece, juntamente com as principais limitações e preços, para ajudá-lo a escolher com mais eficácia.

O que você deve procurar nas alternativas ao Galaxy AI?

A escolha certa depende do seu caso específico e de como você planeja usar a IA além da assistência no dispositivo. Dito isso, aqui estão alguns fatores essenciais que vale a pena avaliar antes de escolher uma alternativa.

Persistência entre tarefas e arquivos: certifique-se de que a ferramenta possa manter o contexto entre documentos, conversas ou projetos, em vez de reiniciar a cada prompt ou sessão.

Suporte para colaboração e trabalho compartilhado: Priorize alternativas ao Galaxy AI que permitam que várias pessoas trabalhem no mesmo conteúdo, arquivos ou fluxos de trabalho, em vez de limitar o uso da IA a interações individuais.

Controle sobre a qualidade e o tom da saída: selecione alternativas econômicas ao Galaxy AI que permitem refinar, iterar e orientar as saídas, em vez de produzir respostas únicas com personalização limitada.

Integração com ferramentas de trabalho do dia a dia: procure uma ferramenta que se conecte a documentos, planilhas, ferramentas de projeto, e-mail, armazenamento em nuvem e toda a sua pilha de tecnologia.

Escalabilidade à medida que o trabalho cresce: garanta que a ferramenta continue útil à medida que as tarefas se tornam mais complexas, frequentes ou baseadas em equipe, em vez de ser otimizada apenas para uso pessoal leve.

Limites claros, preços e tratamento de dados: avalie como os limites de uso, níveis de preços e políticas de segurança de dados mudam à medida que você depende mais da plataforma para o trabalho diário.

As principais alternativas ao Galaxy AI em resumo

Aqui está uma tabela comparativa rápida de todas as ferramentas que entraram na nossa lista das melhores alternativas:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Gerenciamento de trabalho, documentos, assistência de escrita com IA, automação de tarefas, colaboração Equipes organizando trabalhos, documentos e colaboração além da IA no dispositivo Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Microsoft Copilot Assistência de IA no Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams Equipes que utilizam o Microsoft 365 para documentos, reuniões e e-mails Gratuito; planos pagos a partir de $18/mês por usuário Claude Raciocínio de contexto longo, análise de documentos, fluxos de trabalho de redação e pesquisa Escritores e pesquisadores que trabalham com documentos longos e análises complexas Gratuito; planos pagos a partir de $20/mês Google Gemini Pesquisa, edição de documentos, entradas multimodais, saídas visuais e de áudio Equipes que combinam pesquisa, documentos e pesquisa criativa Gratuito; planos pagos a partir de $7,99/mês ChatGPT Redação, planejamento, pesquisa, assistentes personalizados, espaços de trabalho compartilhados Indivíduos e equipes que precisam de um assistente de IA flexível e de uso geral Gratuito; planos pagos a partir de $8/mês Linguix Gramática, consistência de tom, modelos, suporte à redação multilíngue Equipes que padronizam a comunicação empresarial diária Gratuito; planos pagos a partir de $99/mês Alteryx Preparação de dados, automação de análises, fluxos de trabalho de IA controlados Equipes que automatizam análises com grande volume de dados e fluxos de trabalho de tomada de decisão Planos pagos a partir de $250/mês por usuário Krater. ai Geração de texto, imagem, áudio e animação Equipes criativas que produzem recursos visuais e multimídia Planos pagos a partir de $9/mês Magai Acesso a vários modelos de IA, personas e gerenciamento de prompts. Usuários avançados e agências que trabalham com vários modelos de IA Planos pagos a partir de $30/mês por usuário NinjaChat AI Análise de documentos, resumos, mapas mentais, geração de imagens Generalistas que convertem documentos e mídia em recursos de aprendizagem Planos pagos a partir de $9/mês

As melhores alternativas ao Galaxy AI

Abaixo, apresentamos uma visão detalhada das alternativas ao Galaxy AI que podem ajudá-lo a melhorar a produtividade, automatizar fluxos de trabalho, criar conteúdo e colaborar de forma eficiente através de uma interface fácil de usar:

1. ClickUp (o melhor assistente de IA para todo o seu trabalho)

Gere e-mails e mensagens rapidamente com o ClickUp Brain

As ferramentas de IA baseadas em chat são ótimas para gerar respostas. Mas elas não chegam a executar.

O ClickUp foi criado como um espaço de trabalho de IA convergente, onde a IA opera diretamente dentro de seus projetos, tarefas e documentos.

Vamos ver como o ClickUp se destaca como a alternativa nº 1 ao Galaxy AI 👇

Torne tudo em seu espaço de trabalho pesquisável e acessível

Para começar, o ClickUp Enterprise Search reúne todos os seus dados de trabalho em um único espaço pesquisável. Ele transforma informações dispersas de várias ferramentas (incluindo Drive, Notion, Slack, Gmail e muito mais) em uma única fonte confiável.

Pesquise em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas conectadas com IA

Tudo no seu Espaço de Trabalho pode ser pesquisado e acessado.

Ao contrário das ferramentas de pesquisa tradicionais que dependem de palavras-chave, ele entende a linguagem natural para interpretar perguntas e retornar resultados em contexto completo. E como o ClickUp indexa conteúdo com frequência, suas pesquisas refletem o estado mais recente do seu espaço de trabalho.

✏️ Observação: pesquisar em todas as suas ferramentas não significa necessariamente arriscar seus dados. O ClickUp Connected Search mantém tudo acessível, mas seguro. A plataforma é compatível com GDPR, ISO, HIPAA e SOC 2, sem treinamento ou retenção de dados de terceiros.

IA contextual que entende o seu trabalho

A Pesquisa Conectada ajuda você a encontrar o que precisa. E agora?

O ClickUp Brain, a IA contextual integrada, ajuda você a entender tudo isso.

Faça perguntas em linguagem simples, obtenha resumos rápidos das atualizações do projeto, identifique obstáculos, resuma projetos e extraia itens de ação das transcrições das reuniões.

Digamos que você esteja liderando o lançamento de um produto com tarefas distribuídas entre o Docs, comentários, threads do Slack e notas de reuniões.

Você digita: “O que está impedindo o lançamento no terceiro trimestre?”

O ClickUp Brain analisa dados em tempo real em todo o seu espaço de trabalho — status de tarefas, dependências vencidas, comentários recentes e transcrições de reuniões. Ele identifica que as aprovações de design estão pendentes, duas tarefas de engenharia estão atrasadas e uma dependência ligada à revisão jurídica não foi resolvida.

A partir daí, você pode:

Gere um resumo do status do lançamento para as partes interessadas

Converta bloqueadores em tarefas atribuídas com responsáveis e prazos

Crie automaticamente acompanhamentos para aprovações não resolvidas

Atualize o documento do projeto com o status de execução mais recente.

Faça perguntas, obtenha respostas instantâneas e simplifique o trabalho usando o ClickUp Brain.

Veja como você pode usar a IA no ClickUp como um assistente pessoal para evitar mudanças constantes de contexto e recuperar seu foco 👇

Acesse vários modelos de IA no mesmo espaço de trabalho

O ClickUp Brain oferece acesso a vários modelos externos de IA a partir de uma única interface. Você não precisa alternar entre ferramentas, alternar entre abas ou gerenciar assinaturas separadas.

O acesso ao modelo é abstraído por meio do ClickUp Brain. Todo o uso da IA permanece centralizado, autorizado e auditável dentro do seu espaço de trabalho. Isso evita a fragmentação que geralmente ocorre quando as equipes dependem de várias ferramentas de IA independentes para diferentes tarefas.

Acesse os principais LLMs em um só lugar com o ClickUp Brain.

Os casos de uso comuns incluem: Claude para raciocínio de longo prazo, análise profunda e síntese

ChatGPT para rascunhos rápidos, execução e trabalhos em nível de tarefa

Gemini para pesquisas com grande volume de informações ou referências cruzadas

📌 Exemplo: uma equipe de estratégia pode usar o Gemini para analisar pesquisas com muitas fontes, o Claude para sintetizar insights em uma narrativa e o ChatGPT para transformar essa narrativa em tarefas acionáveis — tudo isso sem sair do ClickUp.

Deixe que os Super Agentes façam o trabalho pesado.

Os Super Agents são assistentes de IA ambientais que operam continuamente dentro do seu espaço de trabalho. Eles observam o que está acontecendo nas tarefas, cronogramas, dependências e padrões de atividade e respondem conforme as condições mudam, sem precisar de um comando a cada vez.

Em vez de esperar que alguém perceba um problema ou solicite uma atualização, os Super Agents mantêm o trabalho em andamento em segundo plano.

📌 Exemplo: Um Super Agente pode: Sintetize retrospectivas de sprints e destaque os riscos de entrega antes do início do próximo sprint.

Detecte tarefas atrasadas ou paralisadas e notifique os responsáveis automaticamente.

Monitore o andamento do projeto e gere atualizações de status recorrentes para as partes interessadas.

Acionar tarefas de acompanhamento quando as dependências forem concluídas ou os status forem alterados 🎥 Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agentes para gerenciamento de projetos com tecnologia de IA .

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha as conversas relacionadas ao trabalho. Transforme mensagens em tarefas, marque os responsáveis e mantenha as decisões conectadas à execução, em vez de enterradas em threads com o ClickUp Chat

Automatize trabalhos repetitivos usando regras simples e sem código ou lógica alimentada por IA usando o ClickUp Automations.

Conecte o ClickUp a ferramentas como Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion e muito mais. As integrações do ClickUp mantêm arquivos, conversas e atualizações fluindo em um único sistema, para que seu espaço de trabalho se torne a única fonte.

Capture ideias, comentários ou atualizações usando a voz e converta-os instantaneamente em texto estruturado com o Talk to Text

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser um pouco complicada para quem está usando pela primeira vez.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Nós o utilizamos desde 2018 e ele é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

📚 Leia também: A diferença entre aprendizado de máquina e inteligência artificial

2. Microsoft Copilot (ideal para equipes que utilizam o Microsoft 365 e desejam suporte de IA em documentos, reuniões e e-mails)

via Microsoft Copilot

O Microsoft Copilot é um companheiro digital com tecnologia de IA que oferece suporte a casos de uso comuns de IA em documentos, reuniões e comunicação. No centro está uma interface de chat segura e de nível empresarial, equipada com os modelos mais recentes.

Você pode alternar entre Resposta Rápida para obter velocidade e Pensamento Profundo para raciocínios complexos. Também é útil ao trabalhar com transcrições densas de reuniões ou projetos com vários arquivos.

Para colaboração em equipe, o Copilot Pages oferece um espaço de trabalho robusto. Você pode puxar partes de uma resposta de chat para uma página, onde todos podem editar juntos, trazer conteúdo de outros arquivos e refinar materiais compartilhados.

Além disso, há o Copilot Notebooks, projetado para pesquisas mais aprofundadas e resolução estruturada de problemas. Você pode reunir arquivos, notas de reuniões e links da web em um único notebook para fundamentar o Copilot no contexto completo de um projeto de longa duração.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Esboce conteúdo, gere ideias, crie listas e organize informações usando prompts abertos.

Combine o Copilot com os aplicativos do Microsoft 365 que você já usa, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams, para obter sugestões de fórmulas, resumir threads de e-mail e recapitular reuniões.

Automatize a administração de chamadas capturando pontos-chave, responsáveis e próximas etapas em chamadas VoIP e PSTN.

Limitações do Microsoft Copilot

Para usuários que não utilizam o Microsoft 365, o Copiliot permanece inacessível.

Preços do Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: disponível gratuitamente com uma assinatura elegível do Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot Business: US$ 18/mês por usuário

Microsoft 365 Copilot Enterprise: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Microsoft Copilot é como ele age como um assistente inteligente dentro das ferramentas que já uso, ajudando-me a criar conteúdo, analisar dados ou resumir informações rapidamente. O mais útil é sua capacidade de economizar tempo em tarefas repetitivas, gerar ideias e fornecer insights que poderiam levar muito mais tempo para serem reunidos manualmente.

O que mais gosto no Microsoft Copilot é como ele age como um assistente inteligente dentro das ferramentas que já uso, ajudando-me a criar conteúdo, analisar dados ou resumir informações rapidamente. O mais útil é sua capacidade de economizar tempo em tarefas repetitivas, gerar ideias e fornecer insights que poderiam levar muito mais tempo para serem reunidos manualmente.

3. Claude (ideal para escritores e pesquisadores que trabalham com documentos longos e tarefas analíticas complexas)

via Claude

A Claude AI é uma IA conversacional avançada projetada para oferecer clareza, segurança e raciocínio complexo.

Desenvolvido pela Anthropic, ele pode analisar documentos, resumir informações e redigir textos estruturados. O Claude AI oferece suporte a fluxos de trabalho colaborativos, integrando-se a pipelines de conteúdo e ferramentas de desenvolvimento por meio de APIs.

Para começar, ele oferece suporte à colaboração de nível especializado em tarefas exigentes, desde análises críticas até redação de textos longos. Você pode fazer o upload de documentos uma vez e consultá-los em conversas, o que é valioso para a IA sustentada em fluxos de trabalho comerciais que exigem consistência.

Ele pode analisar livros inteiros, PDFs longos ou grandes bases de código em uma única sessão, tornando-o adequado para resumir documentos de 100 páginas ou navegar em sistemas complexos sem fragmentação manual.

Melhores recursos do Claude

Obtenha referências detalhadas às frases e passagens exatas que o Claude usa para gerar respostas, levando a resultados mais verificáveis e confiáveis.

Execute trabalhos em centenas de ferramentas e APIs, como atualizar registros de CRM ou agendar reuniões em toda a sua pilha.

Analise dados, crie visualizações, revise documentos, avalie decisões ou detalhe as principais opções.

Limitações do Claude

Os usuários do plano de US$ 20/mês frequentemente mencionam limites rígidos de caracteres e conversas, o que pode interromper tarefas longas e iterativas, como codificação.

Preços do Claude

Gratuito

Prós: US$ 20/mês

Preço: a partir de US$ 100/mês por usuário

Equipe (para 5 ou mais pessoas) Licença padrão: US$ 25/mês por usuário Licença premium: US$ 150/mês por usuário

Assento padrão: US$ 25/mês por usuário

Assento premium: US$ 150/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Assento padrão: US$ 25/mês por usuário

Assento premium: US$ 150/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude?

Um usuário do G2 diz:

O Claude parece ser muito inteligente e dá respostas naturais e intuitivas. As respostas soam como o que você esperaria de uma pessoa. Ele não parece ter alucinações como o ChatGPT. Em vez disso, ele admite quando não tem uma resposta para uma pergunta. Ele também tende a lembrar melhor das conversas anteriores do que o ChatGPT. O Claude também faz um ótimo trabalho analisando e interpretando arquivos enviados.

O Claude parece ser muito inteligente e dá respostas naturais e intuitivas. As respostas soam como o que você esperaria de uma pessoa. Ele não parece ter alucinações como o ChatGPT. Em vez disso, ele admite quando não tem uma resposta para uma pergunta. Ele também tende a lembrar melhor das conversas anteriores do que o ChatGPT. O Claude também faz um ótimo trabalho analisando e interpretando arquivos enviados.

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

4. Google Gemini (ideal para equipes que realizam trabalhos intensivos em pesquisa que combinam pesquisa, documentos e resultados visuais)

via Google Gemini

O Google Gemini é o assistente de IA do Google para aprendizagem, pesquisa e trabalho criativo, especialmente quando os projetos abrangem descoberta, síntese e apresentação.

Você pode enviar guias de estudo e materiais de referência e, em seguida, converter essas informações em questionários, apresentações ou explicações visuais. Esses resultados geralmente funcionam como ferramentas de produtividade em estágio inicial para equipes que estão testando ideias ou integrando colaboradores.

Trabalhe seus documentos, pesquisas ou discursos diretamente no Gemini. Você pode expandir seções, ajustar o tom ou reestruturar o conteúdo no local, reduzindo o atrito normalmente associado a fluxos de trabalho de redação iterativos.

Com o Deep Research, o Gemini gera relatórios personalizados em minutos. Essa IA conversacional também pode converter descobertas em esboços, gráficos e resumos estruturados prontos para apresentações. Use essa ferramenta no Google Workspace para passar de informações brutas a resultados apresentáveis mais rapidamente.

Melhores recursos do Google Gemini

Pesquise na web e no seu Gmail, Drive e Chat para extrair as informações exatas de que você precisa para projetos e reuniões atuais.

Obtenha ideias personalizadas sobre o que escrever, o que aprender a seguir e como melhorar seu fluxo de trabalho, com base em suas conversas anteriores no Gemini.

Entenda capturas de tela, diagramas, PDFs e quadros brancos como entradas de primeira classe e economize horas de transcrição manual, explicações e idas e vindas.

Limitações do Google Gemini

Às vezes, ele tem dificuldade em manter as nuances em conversas longas e complexas, levando à perda de detalhes ou à alteração da intenção.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google AI Plus: US$ 7,99/mês

Google AI Pro: US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

Um usuário do G2 diz:

Eu uso o Gemini para várias tarefas, desde a criação de imagens e documentos até a realização de pesquisas aprofundadas. Adoro como os recursos de pesquisa aprofundada do Gemini me permitem encontrar informações detalhadas sobre qualquer conceito, fornecendo detalhes e citações abrangentes, o que é incrível. A capacidade de gerar diagramas e imagens em uma fração do tempo que normalmente levaria é incrivelmente valiosa. Além disso, aprecio o recurso de tela em branco, onde posso projetar protótipos e criar documentos facilmente.

Eu uso o Gemini para uma variedade de tarefas, desde a criação de imagens e documentos até a realização de pesquisas aprofundadas. Adoro como os recursos de pesquisa aprofundada do Gemini me permitem encontrar informações detalhadas sobre qualquer conceito, fornecendo-me detalhes e citações abrangentes, o que é incrível. A capacidade de gerar diagramas e imagens em uma fração do tempo que normalmente levaria é incrivelmente valiosa. Além disso, aprecio o recurso de tela em branco, onde posso projetar protótipos e criar documentos facilmente.

⚡ Arquivo de modelos: Os melhores modelos de quadro branco para brainstorming

5. ChatGPT (ideal para indivíduos e equipes que precisam de um assistente de IA flexível para redação, planejamento e pesquisa)

via ChatGPT

Quer simplificar seu trabalho diário com uma ferramenta de IA de uso geral? Considere o ChatGPT. Ele pode realizar pesquisas profundas e autônomas que navegam na web, sintetizam dezenas de fontes e fornecem um resumo executivo citado em um único fluxo.

O ChatGPT oferece suporte à redação, planejamento, análise e resolução de problemas em vários setores, desde marketing e produtos até operações e educação. Sua interface flexível e conversacional o torna uma escolha popular para indivíduos e equipes que desejam respostas rápidas, resultados estruturados e assistência de IA adaptável, sem estar vinculado a um dispositivo ou ecossistema específico.

Melhores recursos do ChatGPT

Crie espaços de projeto compartilhados com sua equipe, onde briefings, instruções, roteiros e conversas podem ser armazenados como uma única fonte de verdade.

Implante GPTs personalizados em toda a sua organização para permitir que todos usem o mesmo assistente específico do domínio com acesso controlado.

Escreva e mantenha documentos longos, com o modelo preservando a lógica, a estrutura e a voz em dezenas de milhares de palavras.

Limitações do ChatGPT

Há o risco de alucinações durante conversas mais longas, nas quais o modelo produz informações que parecem confiáveis, mas são factualmente incorretas.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Preço: US$ 8/mês

Mais: R$ 20/mês

Prós: R$ 200/mês

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Um usuário do G2 diz:

O que mais aprecio no ChatGPT é a forma como ele responde. Ele analisa seu estilo de escrita e fornece respostas personalizadas para corresponder ao tom e à abordagem que você prefere. Ele contém uma grande quantidade de informações e ajuda em tudo, desde minhas tarefas profissionais até atividades cotidianas. Também o acho muito útil para gerar modelos de e-mail para fins relacionados a produtos e pesquisas.

O que mais aprecio no ChatGPT é a forma como ele responde. Ele analisa seu estilo de escrita e fornece respostas personalizadas para corresponder ao tom e à abordagem de sua preferência. Ele contém uma grande variedade de informações e auxilia em tudo, desde minhas tarefas profissionais até atividades cotidianas. Também o considero muito útil para gerar modelos de e-mail para fins relacionados a produtos e pesquisas.

⭐ Se você está se perguntando como escrever melhor com IA, criamos este mini-guia em vídeo para você 👇

6. Linguix (ideal para equipes que precisam de gramática e tom consistentes na comunicação empresarial)

via Linguix

O Linguix é um aplicativo de redação com IA para equipes que precisam de consistência, rapidez e controle nas comunicações diárias.

Ele oferece suporte à escrita em vários idiomas, incluindo inglês, francês, alemão, espanhol, português, italiano e polonês. Com os atalhos, você pode criar expansões de texto personalizadas, como “//intro”, que se expandem instantaneamente em modelos completos pré-escritos.

O AI Rewriter da Linguix pode sugerir frases alternativas para melhorar a clareza, o tom e a legibilidade, enquanto o Content Score avalia a complexidade e a qualidade. Você pode alinhar a redação com seu público-alvo.

Para trabalhos confidenciais, o Modo Secreto garante que seu texto não seja retido após o término da sessão, proporcionando um ambiente de edição que prioriza a privacidade.

Os melhores recursos do Linguix

Adicione verificação gramatical e de estilo em tempo real ao seu produto usando o SDK do verificador da Linguix ou componentes de editor incorporados.

Aplique regras de redação, atalhos e modelos consistentes para garantir o tom e a qualidade em todo o seu produto.

Forneça sugestões de escrita contextualizadas em vários idiomas suportados enquanto os usuários digitam.

Limitações do Linguix

Em geral, ele carece de recursos de raciocínio profundo e de longo prazo em relação a públicos complexos, intenções e contextos comerciais.

Preços do Linguix

Gratuito

Mensal: $30/mês

Avaliações e comentários sobre o Linguix

G2: 4,5/5 (mais de 125 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Linguix?

Um usuário do G2 diz:

É uma das melhores ferramentas que já usamos para redigir documentos importantes para nossa empresa. Ela nos fornece um assistente com tecnologia de inteligência artificial que nos ajuda a entregar projetos, tarefas e artigos sem erros ortográficos ou gramaticais, além de oferecer cursos para melhorar a redação e eliminar repetições.

É uma das melhores ferramentas que já usamos para redigir documentos importantes para nossa empresa. Ela nos fornece um assistente com tecnologia de inteligência artificial que nos ajuda a entregar projetos, tarefas e artigos sem erros ortográficos ou gramaticais, além de oferecer cursos para melhorar a redação e corrigir repetições.

⚡ Arquivo de modelos: os melhores modelos do Docs para cada caso de uso

7. Alteryx (ideal para equipes de médio porte e empresariais que automatizam a preparação de dados e fluxos de trabalho analíticos)

via Alteryx

Como tornar as decisões baseadas em IA confiáveis em toda a organização, e não apenas em uma única janela de bate-papo?

O Alteryx é uma plataforma de análise que operacionaliza a tomada de decisões em escala empresarial. Ele pode converter seus dados brutos e fragmentados em fluxos de trabalho de decisão controlados e repetíveis.

O Alteryx se conecta diretamente aos sistemas que armazenam seus dados comerciais, incluindo AWS, Google Cloud e Salesforce, e oferece mais de 100 conectores pré-construídos.

Com ele, você pode pesquisar seus dados, fazer solicitações em linguagem natural, montar fluxos de trabalho visuais e compartilhá-los entre equipes. Recursos de acesso baseado em função, controle de versão e registro de nível de execução garantem que suas decisões automatizadas permaneçam seguras, auditáveis e explicáveis.

Melhores recursos do Alteryx

Automatize a limpeza e a preparação de dados, garantindo que as equipes de marketing e vendas trabalhem com dados precisos e atualizados.

Veja o panorama completo do projeto em um só lugar, mesmo quando cronogramas, orçamentos, riscos e dependências estão espalhados pelo Jira, CRM, ERP e planilhas.

Transforme dados brutos do projeto em visualizações prontas para a tomada de decisões (e-mails, relatórios e apresentações) para responder a perguntas como “O que está bloqueado?”, “O que está ficando para trás?” e “O que devemos priorizar novamente?”.

Limitações do Alteryx

Como a plataforma carrega grande parte dos dados na memória, os fluxos de trabalho podem ter dificuldades sem RAM suficiente em comparação com as ferramentas baseadas em Spark.

Preços do Alteryx

Edição Starter: US$ 250/mês por usuário

Edição Profissional: Preço personalizado

Edição Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Alteryx

G2: 4,6/5 (mais de 660 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Alteryx?

Um usuário do G2 diz:

O Alteryx é autêntico e inteligente na combinação e preparação de dados, o que permite que análises avançadas sejam realizadas com facilidade. O programa possibilita análises estatísticas, preditivas e espaciais rápidas em um único aplicativo. O Alteryx é focado no tempo, com automação que promove velocidade e eficiência.

O Alteryx é autêntico e inteligente na combinação e preparação de dados, o que permite que análises avançadas sejam realizadas com facilidade. O programa possibilita análises estatísticas, preditivas e espaciais rápidas em um único aplicativo. O Alteryx é focado no tempo, com automação que promove velocidade e eficiência.

📚 Leia também: Seu guia completo para automação de fluxo de trabalho

8. Krater.ai (ideal para equipes de marketing e criativas que produzem recursos visuais e multimídia rapidamente)

O Krater.ai é um conjunto de ferramentas de IA que ajuda você a criar contextos textuais e visuais em segundos.

Escolha entre funções prontas, como analistas de dados, educadores, profissionais de marketing, desenvolvedores ou pesquisadores, para orientar os resultados com uma intenção mais clara.

No que diz respeito ao conteúdo, o Krater suporta a geração e edição de imagens através de linguagem natural. Você pode descrever uma cena, modificar fundos, ajustar a iluminação, alterar cores ou adicionar elementos usando comandos simples. Ele também suporta fluxos de trabalho básicos de animação, permitindo que você carregue uma imagem e descreva como deseja que ela se mova.

O que diferencia o Krater é sua biblioteca modular de “adições”. Essas ferramentas baseadas em prompts abrangem casos de uso como análise SWOT, pesquisa de concorrentes, transcrição, elaboração de pesquisas, geração de títulos e consultas SQL.

Krater. ai melhores recursos

Gere música de fundo original para vídeos do YouTube, podcasts e transmissões em qualquer gênero, como pop, rock, jazz, clássico e eletrônico.

Carregue PDFs, documentos Word e imagens na plataforma e extraia detalhes específicos, compare arquivos ou gere resumos instantâneos.

Crie visuais personalizados para publicações nas redes sociais, anúncios e campanhas sem depender de imagens de banco de imagens.

Limitações do Krater.ai

Algumas saídas ainda requerem edição manual para atingir um padrão profissional totalmente refinado.

Preços do Krater.ai

Mais: US$ 9/mês

Prós: US$ 20/mês

Ultra: $49/mês

Máximo: US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o Krater.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krater.ai?

Um usuário do G2 diz:

Gosto muito da simplicidade e intuitividade da plataforma, que não parece complicada, mesmo para quem é novo em ferramentas de IA. A velocidade de resposta é impressionante, e achei o conteúdo gerado relevante e criativo. Também aprecio o fato de o Krater.ai combinar vários recursos de IA em um só lugar, o que me poupa tempo ao alternar entre diferentes aplicativos.

Gosto muito da simplicidade e intuitividade da plataforma, que não parece complicada, mesmo para quem é novo em ferramentas de IA. A velocidade de resposta é impressionante, e achei o conteúdo gerado relevante e criativo. Também aprecio o fato de o Krater.ai combinar vários recursos de IA em um só lugar, o que me poupa tempo ao alternar entre diferentes aplicativos.

9. Magai (ideal para usuários avançados e agências que gerenciam trabalhos em vários modelos de IA)

via Magai

A plataforma de IA generativa tudo-em-um Magai permite que você alterne modelos de IA no meio da conversa e reutilize instruções GPT em todos os modelos. O Magai centraliza tudo em um único painel.

Você pode salvar prompts, organizar bate-papos e enviar arquivos. Para colaboração em equipe, convide seus colegas para um bate-papo de IA que mantém as conversas e o contexto. Daqui para frente, defina acesso e permissões personalizados no nível da equipe ou do projeto.

O aprimorador de prompts atualiza automaticamente prompts vagos para entradas de alta qualidade. O Magai inclui mais de 40 personas integradas que lidam com diferentes tipos de trabalho, desde redação e suporte ao cliente até análise e utilitários técnicos, como a geração de padrões regex. Essas personas também armazenam suas instruções uma vez e as aplicam em todos os modelos.

Melhores recursos do Magai

Escolha o melhor modelo de IA para cada tarefa; use o ChatGPT para páginas de destino, o Claude para sequências de e-mail e o Gemini para recursos visuais.

Crie vídeos usando modelos de IA generativa líderes, incluindo ferramentas avançadas da Runway ML, Kling Video e Minimax.

Defina acesso, contexto e permissões personalizados por projeto ou equipe para facilitar o compartilhamento de informações.

Limitações do Magai

Compartilhar bate-papos com uma equipe não é intuitivo; mesmo dentro de um espaço de trabalho, é necessário criar grupos de compartilhamento separados.

Preços da Magai

Solo: US$ 30/mês por usuário

Equipe: US$ 40/mês

Avaliações e comentários da Magai

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Magai?

Um usuário do G2 diz:

O Magai tem tudo o que você pode imaginar. Os chats de texto para texto contêm opções para mais de 30 LLMs, e a equipe adiciona e elimina novos modelos à medida que são desenvolvidos. Os modelos de texto para imagem e imagem para imagem também são extensos e incluem a capacidade de desenvolver seu próprio LoRA baseado em Flux. As funções de chat são fáceis de usar, incluindo a possibilidade de alternar seu LLM no meio do processo e suas personas.

O Magai tem tudo o que você pode imaginar. Os chats de texto para texto contêm opções para mais de 30 LLMs, e a equipe adiciona e elimina novos modelos à medida que são desenvolvidos. Os modelos de texto para imagem e imagem para imagem também são extensos e incluem a capacidade de desenvolver seu próprio LoRA baseado em Flux. As funções de chat são fáceis de usar, incluindo a possibilidade de alternar seu LLM no meio do processo e suas personas.

10. NinjaChat AI (ideal para generalistas que convertem documentos e mídias em resumos e recursos de aprendizagem)

via NinjaChat AI

O NinjaChat AI é uma plataforma assistente completa que consolida modelos externos de IA, como GPT-4, Gemini e Claude, em um hub central.

Você pode usar o NinjaChat para escrever posts em blogs, textos publicitários, e-mails, ensaios e citações, com ferramentas dedicadas para plataformas como Google, Facebook, LinkedIn e Instagram. Se estiver trabalhando com textos longos, você pode resumir ou reescrever para que soem mais naturais.

Quando você precisar trabalhar com recursos visuais, poderá gerar imagens a partir de texto, remover fundos ou marcas d'água e melhorar a qualidade da imagem. Você também pode converter mídia em texto transcrevendo áudio, vídeo, fala e imagens.

Melhores recursos do NinjaChat AI

Desenvolva imagens a partir de texto e transforme instantaneamente ideias em mapas mentais abrangentes gerados por IA.

Transforme PDFs, vídeos do YouTube ou texto simples em mapas mentais, flashcards ou fluxogramas que ajudam você a estudar e revisar informações com mais facilidade.

Reescreva o texto para melhorar o tom, a clareza e o fluxo, suavizar frases estranhas, simplificar ideias complexas e tornar o conteúdo gerado mais natural.

Limitações da NinjaChat AI

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado para dominar todas as suas diversas ferramentas e recursos, especialmente em comparação com aplicativos mais simples e com finalidade única.

Preços do NinjaChat AI

Iniciante: US$ 9/mês

Prós: US$ 18/mês

Especialista: US$ 25/mês

Avaliações e comentários sobre o NinjaChat AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Amplie seu trabalho diário com o ClickUp, a alternativa nº 1 ao Galaxy AI.

A maioria dessas ferramentas de IA está fora do seu trabalho. Por outro lado, o espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp está integrado às suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho diários.

O ClickUp combina IA com projetos, tarefas, documentos, conversas e cronogramas em tempo real em um único sistema. Isso significa que a IA entende não apenas o que você está pedindo, mas também o que já está acontecendo, o que está bloqueado e o que precisa ser feito a seguir.

Os benefícios da convergência são:

O contexto vive onde o trabalho acontece, não em prompts copiados.

A propriedade e os prazos aumentam a responsabilidade

Seus colegas de equipe de IA, os Super Agentes, fazem o trabalho pesado por você.

Pronto para explorar o poder de um espaço de trabalho de IA convergente? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.

Perguntas frequentes

O Galaxy AI é ótimo para ajuda rápida no dispositivo (resumos, edições, traduções), mas não foi desenvolvido para transportar o contexto entre projetos. Quando o trabalho envolve documentos, tarefas, aprovações e várias pessoas, você precisa de um sistema que mantenha as decisões, os arquivos e os acompanhamentos conectados, e não espalhados por vários aplicativos.

Priorize ferramentas que mantêm o trabalho persistente e compartilhável: 1) espaços compartilhados para documentos e tarefas; 2) colaboração com permissão; 3) integrações com sua pilha; 4) IA que pode transformar resultados em itens de ação atribuídos com proprietários e prazos.

As respostas da IA são respostas únicas (resumos, reescritas, ideias). A execução da IA significa que o sistema pode aplicar esses resultados ao trabalho — criando tarefas, atualizando documentos, atribuindo proprietários, acionando automações e acompanhando o progresso — para que as ideias não fiquem restritas a uma janela de chat.

As equipes reduzem a dispersão da IA centralizando o local onde o trabalho é realizado. Mantenha prompts, resultados, decisões e acompanhamentos em um espaço de trabalho compartilhado (documentos + tarefas + bate-papo) para que os resultados sejam pesquisáveis, autorizados e reutilizáveis, em vez de espalhados por bate-papos e guias pessoais.

As ferramentas gerais de IA são poderosas, mas não compreendem automaticamente a estrutura, a propriedade e os prazos do seu projeto. Uma ferramenta de espaço de trabalho adiciona a camada que faltava: ela conecta a saída da IA à execução, para que sua equipe possa passar da “insight” à “conclusão” sem precisar copiar e colar manualmente.