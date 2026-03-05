Os 10 melhores softwares de gestão de consultórios médicos em [ano]

De acordo com uma pesquisa da MGMA (Medical Group Management Association), os consultórios médicos enfrentam uma pressão crescente, pois os custos operacionais superam as receitas, tornando a eficiência administrativa fundamental para manter as margens.

Embora o setor de saúde esteja economizando bilhões em custos por meio de transações eletrônicas, as clínicas ainda deixam de aproveitar bilhões em economias.

Este guia detalha as melhores plataformas de software de gestão de consultórios médicos, comparando sua automação de faturamento, recursos de agendamento e integração com prontuários eletrônicos para ajudá-lo a encontrar a opção certa para o tamanho e a especialidade do seu consultório.

O melhor software de gestão de consultórios médicos em resumo

Nome da ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos gerenciam fluxos de trabalho administrativos e operações de consultórios com automação baseada em IA. ClickUp Brain para automação de tarefas com inteligência artificial, ClickUp Automations para gatilhos de fluxo de trabalho, ClickUp Dashboards para visibilidade em tempo real, ClickUp Forms para fluxos de trabalho de admissão de pacientes Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas athenahealth Consultórios baseados em nuvem que priorizam a experiência do paciente e a inteligência de rede Plataforma nativa da nuvem, insights da rede athenaNet, EHR e faturamento integrados, ferramentas de envolvimento do paciente Preços personalizados AdvancedMD Consultórios que precisam de fluxos de trabalho personalizáveis e interfaces fáceis de usar Modelos personalizáveis, telessaúde integrada, relatórios robustos, acesso móvel Preços personalizados NextGen Healthcare Consultórios especializados que exigem fluxos de trabalho clínicos personalizados Modelos específicos para cada especialidade, ferramentas de saúde populacional, PM e EHR integrados Preços personalizados Tebra Consultórios pequenos e novos que buscam uma plataforma completa PM e EHR combinados (anteriormente Kareo + PatientPop), ferramentas de marketing para pacientes, faturamento simplificado Preços personalizados SimplePractice Profissionais autônomos e pequenos consultórios de saúde comportamental Telessaúde integrada, portal do cliente, preenchimento de pedidos de reembolso de seguros, lembretes de consultas A partir de US$ 49/mês CureMD Clínicas que desejam uma solução abrangente e completa na nuvem EHR/PM/faturamento unificados, documentação assistida por IA, integração com clearinghouse Preços personalizados eClinicalWorks Grandes consultórios que precisam de prontuários eletrônicos integrados e saúde populacional EHR e PM integrados, gestão da saúde da população, envolvimento do paciente, telessaúde Preços personalizados PracticeSuite Consultórios multiespecializados e empresas de faturamento PM baseado em nuvem, serviços de RCM, suporte multiespecializado, portal do paciente Preços personalizados DrChrono Consultórios que priorizam dispositivos móveis e aqueles focados na eficiência do faturamento Design nativo para iPad, faturamento integrado, formulários médicos personalizáveis, acesso à API Preços personalizados

O que é um software de gestão de consultórios médicos?

Quando sua equipe de recepção gasta 45 minutos por paciente em ligações para verificação de seguro, ou seus cobradores estão perseguindo as mesmas reclamações negadas pela terceira vez neste mês, algo precisa mudar. O software de gestão de consultórios médicos aborda esses desafios operacionais.

É um tipo de ferramenta digital projetada para lidar com a parte comercial de uma clínica de saúde. Isso inclui tudo, desde o agendamento de pacientes e o envio de lembretes de consultas até o tratamento de faturamento médico complexo e processamento de pedidos de reembolso de seguros, também conhecido como gestão do ciclo de receitas (RCM).

O objetivo é automatizar e otimizar essas tarefas, liberando sua equipe clínica para se concentrar no que ela faz de melhor: cuidar dos pacientes.

O melhor software de gestão de consultórios médicos vai além da organização do calendário. Ele se conecta diretamente aos registros eletrônicos de saúde (EHR), automatiza tarefas repetitivas e fornece visibilidade em tempo real do desempenho do seu consultório.

Para uma clínica pequena, isso pode significar um faturamento mais simples e uma comunicação mais fácil com os pacientes. Para um grande sistema hospitalar, pode envolver o gerenciamento de reclamações em vários locais e a garantia de que tudo esteja em conformidade com a HIPAA.

Em última análise, este software reduz a carga administrativa. Quando sua equipe gasta menos tempo com a entrada manual de dados, acompanhamento de reclamações recusadas e problemas de integração de sistemas, sua clínica opera com mais eficiência, coleta receitas mais rapidamente e oferece um atendimento melhor.

O que procurar em um software de gestão de consultórios médicos

Escolher um software é difícil quando você não sabe o que procurar. Você pode acabar pagando por recursos chamativos que nunca usará, enquanto perde as funções essenciais que realmente economizam seu tempo e dinheiro. Isso leva ao arrependimento e força sua equipe a criar soluções alternativas ineficientes, prejudicando o valor do software.

Um profissional de saúde comportamental que atua sozinho tem necessidades muito diferentes das de um grupo ortopédico com várias unidades. Antes mesmo de assistir às demonstrações, você precisa identificar seus maiores problemas administrativos. É uma alta taxa de recusas de pedidos de reembolso, que afetam 20,4% dos pedidos comerciais? Um processo de agendamento caótico? Ou pacientes reclamando da falta de comunicação?

As plataformas de gerenciamento de consultórios mais eficazes compartilham vários recursos essenciais que afetam diretamente seus resultados financeiros e a eficiência da equipe. Aqui está o que você deve considerar como inegociável:

Agendamento e gerenciamento de consultas: além das funções básicas de calendário, avalie como o sistema lida com cenários complexos. Ele consegue preencher automaticamente as vagas canceladas a partir de uma lista de espera? Ele evita agendamentos duplicados em vários locais? Pergunte aos fornecedores sobre as taxas de não comparecimento para consultórios que utilizam seu sistema de lembretes.

Faturamento médico e processamento de reclamações: conexões integradas com câmaras de compensação, verificação de elegibilidade em tempo real, análise automatizada de reclamações para reduzir recusas e relatórios transparentes sobre cobranças.

Comunicação e envolvimento do paciente: portais do paciente para agendamento e pagamento de contas online, mensagens seguras e lembretes automáticos de consultas que reduzem o número de faltas.

Integração com prontuários eletrônicos: fluxo contínuo de dados entre a documentação clínica e as funções administrativas para eliminar entradas duplicadas e reduzir erros.

Relatórios e análises: painéis em tempo real que mostram métricas importantes, como dias em contas a receber, taxas de recusa de pedidos de reembolso e utilização de consultas, para ajudá-lo a identificar problemas antes que se tornem dispendiosos.

Conformidade e segurança: o tratamento de dados em conformidade com a HIPAA, os controles de acesso baseados em funções e as trilhas de auditoria são imprescindíveis para os cuidados de saúde.

Se sua clínica já está enfrentando dificuldades com a proliferação de ferramentas — em que o agendamento está em um aplicativo, o faturamento em outro e a comunicação com os pacientes em um terceiro —, a consolidação é fundamental. Essa carga administrativa é um caso clássico de mudança de contexto, em que a equipe precisa alternar entre plataformas desconectadas, reinserir dados e rastrear manualmente o que deveria ser automatizado.

Os 10 melhores softwares de gestão de consultórios médicos

👀 Você sabia? 66% dos médicos já utilizam ferramentas de IA na área da saúde em suas práticas.

1. ClickUp (ideal para fluxos de trabalho com inteligência artificial e automação de tarefas)

Visualize e acompanhe o progresso do paciente com um quadro Kanban do tipo arrastar e soltar no ClickUp.

Mesmo com um EHR dedicado, o trabalho administrativo do seu consultório provavelmente está espalhado por planilhas, e-mails e notas adesivas. Isso leva à perda de tarefas de admissão de pacientes, dificuldade na coordenação da equipe e visibilidade limitada dos gargalos administrativos. Isso desperdiça tempo, frustra a equipe e cria experiências inconsistentes para os pacientes.

Embora o ClickUp não seja um sistema tradicional de gestão de consultórios médicos com faturamento integrado, ele lida com eficácia com esses desafios operacionais. Ele atua como uma camada conectiva para todo o trabalho administrativo que ocorre fora da sala de exames. Para equipes de saúde que utilizam software clínico especializado, o ClickUp traz visibilidade, automação e eficiência impulsionada por IA para as operações do seu consultório.

Reduza o tempo gasto no acompanhamento manual de consultas e na compilação de informações.

O ClickUp Brain, seu assistente de IA, pode resumir o status das tarefas e informar exatamente o que precisa de atenção em seu espaço de trabalho.

Resuma notas e tarefas em segundos com o ClickUp Brain.

Ele também pode transformar notas de reuniões ou documentos de processos em itens de ação claros, ajudando sua equipe a converter decisões em tarefas rapidamente. E quando você precisa se comunicar de forma consistente, as ferramentas de redação do Brain podem ajudar a redigir e refinar atualizações internas, instruções fáceis de entender para os pacientes e muito mais.

A automação também ajuda a manter o trabalho em andamento. O ClickUp Automations pode atribuir tarefas quando um status muda, notificar a próxima pessoa na transferência e aplicar modelos para que nada comece do zero.

Isso é especialmente útil para trabalhos administrativos urgentes, em que atrasos são dispendiosos, como acompanhamento de reembolsos, coordenação de agendamentos de pacientes ou documentação ausente.

Otimize o atendimento e as solicitações dos pacientes

Padronize e automatize tarefas de admissão com o ClickUp Forms.

A maioria das clínicas funciona com entradas constantes: integração de novos pacientes, verificação de seguros, processamento de encaminhamentos, solicitações de registros, autorizações prévias, acompanhamento de faturamento e questões relacionadas às instalações. O ClickUp Forms permite padronizar as informações que sua equipe coleta e, em seguida, criar automaticamente uma tarefa com o responsável, a data de vencimento e os detalhes necessários.

Isso significa menos troca de mensagens e menos perguntas do tipo “quem está cuidando disso?”. Se você administra vários locais ou especialidades, pode usar modelos para que todas as solicitações sigam a mesma estrutura, independentemente de quem as enviou.

Obtenha um modelo gratuito O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp rastreia o status dos pacientes, medicamentos, médicos designados, seguros e muito mais.

Manter o controle do histórico médico, resultados laboratoriais, condições e muito mais de cada paciente é fundamental para o sucesso de um consultório. O modelo de gerenciamento de pacientes do ClickUp ajuda a economizar tempo na organização do seu banco de dados para que você possa se concentrar no que realmente importa: oferecer o melhor atendimento possível!

Com este modelo, você obtém:

Quatro visualizações personalizáveis: lista, quadro, calendário e formulário

Campos personalizados pré-criados em cada visualização que permitem adicionar detalhes importantes sobre o paciente.

Status personalizados que ajudam todos os membros da equipe de atendimento a se manterem em sintonia quando se trata de acompanhar a jornada de saúde de cada paciente.

Formulários personalizáveis de admissão de pacientes que podem ser compartilhados com os pacientes, baixados pelos profissionais de saúde e transformados em novas tarefas no ClickUp!

💡 Dica profissional: Manter os dados dos clientes seguros é uma prioridade absoluta na ClickUp. Esta plataforma está em conformidade com SOC 2 e HIPAA, garantindo que todas as informações dos pacientes e da clínica na infraestrutura da ClickUp permaneçam seguras e privadas.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Brain: este assistente de IA analisa seu espaço de trabalho para fornecer resumos inteligentes, rascunhos de conteúdo e itens de ação. Pergunte “Quais tarefas de admissão de pacientes estão atrasadas esta semana?” e obtenha uma resposta instantânea sem precisar pesquisar manualmente.

ClickUp Automations: crie fluxos de trabalho sem código que acionam ações com base em condições. Quando o status de uma tarefa muda para “Verificação de seguro pendente”, você pode notificar automaticamente a equipe de faturamento e definir um lembrete de acompanhamento.

ClickUp Forms: crie formulários de admissão personalizáveis que são enviados diretamente para o seu espaço de trabalho. As informações dos pacientes ou os pedidos de encaminhamento tornam-se tarefas acionáveis no momento em que são enviados, sem necessidade de reinserção.

Painéis ClickUp: visualize as métricas operacionais do seu consultório em tempo real. Acompanhe as taxas de conclusão de tarefas, monitore gargalos no visualize as métricas operacionais do seu consultório em tempo real. Acompanhe as taxas de conclusão de tarefas, monitore gargalos no fluxo de trabalho de faturamento ou veja quais membros da equipe têm capacidade disponível.

ClickUp Docs : centralize seus procedimentos operacionais padrão e materiais de treinamento ao lado das tarefas às quais eles se referem. Sua equipe sempre poderá acessar os protocolos mais recentes sem precisar procurar em unidades compartilhadas.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Reduza a alternância de contextos e aumente a produtividade da equipe consolidando o gerenciamento de tarefas, a documentação e a comunicação em um único espaço de trabalho ClickUp.

Libere o tempo da sua equipe com o ClickUp Brain, que lida com resumos e rascunhos de conteúdo, compreendendo o contexto do seu espaço de trabalho.

Configure fluxos de trabalho para atender às necessidades do seu consultório usando usando os campos personalizados as visualizações e as automações do ClickUp — sem necessidade de conhecimento técnico.

Contras:

Os novos usuários podem precisar de algum tempo para explorar toda a gama de recursos e encontrar a configuração ideal.

Ele não substitui os sistemas clínicos de prontuários eletrônicos e funciona melhor como um complemento a softwares especializados em saúde.

A experiência do aplicativo móvel difere ligeiramente da versão para desktop em alguns recursos avançados.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

O que mais gosto no ClickUp é que ele reúne tudo em um só lugar. Tarefas, cronogramas, notas e atualizações ficam todos no mesmo sistema, o que reduz a necessidade de alternar entre ferramentas. Também valorizo a flexibilidade. Podemos personalizar status, campos e visualizações para se adequarem à forma como nossa equipe realmente trabalha. Isso facilita a organização e oferece uma visibilidade clara de quem é responsável por quê e em que estágio os projetos se encontram a qualquer momento.

O que mais gosto no ClickUp é que ele reúne tudo em um só lugar. Tarefas, cronogramas, notas e atualizações ficam todos no mesmo sistema, o que reduz a necessidade de alternar entre ferramentas. Também valorizo a flexibilidade. Podemos personalizar status, campos e visualizações para se adequarem à forma como nossa equipe realmente trabalha. Isso facilita a organização e oferece uma visibilidade clara de quem é responsável por quê e em que estágio os projetos se encontram a qualquer momento.

💡 Dica profissional: para expandir suas operações sem complicações, introduza os Super Agentes do ClickUp em seus fluxos de trabalho! Ao usar os Super Agentes junto com humanos, sua equipe terá mais tempo para se concentrar no trabalho mais impactante. Aqui estão algumas coisas que um Super Agente pode tirar da sua lista como seu colega de equipe de IA ambiental: Triagem de admissões e configuração de tarefas (a partir de formulários): analisa cada admissão enviada, aplica a lista de verificação/modelo correto e define prioridades e prazos com base nas suas regras. Encaminha a solicitação para o responsável correto (recepção, faturamento, coordenação de cuidados) para que nunca fique sem atribuição.

Preparação para consultas e coordenação pré-consulta: monitora as próximas consultas e sinaliza lacunas antecipadamente (falta de verificação de seguro, encaminhamento, formulários, registros). Publica uma atualização rápida sobre “o que está faltando + quem é o responsável” e avisa os responsáveis quando campos importantes estão incompletos.

Acompanhamentos e fluxos de trabalho para faltas: Cria automaticamente tarefas de acompanhamento pós-consulta e de contato (exames laboratoriais, encaminhamentos, solicitações de registros, remarcações). Encaminhar itens presos em “Aguardando” ou com SLA vencido para que não sejam esquecidos.

Atualizações diárias da torre de controle das operações clínicas: gera um resumo diário do trabalho atrasado, das prioridades do dia por proprietário e dos gargalos nas listas. Oferece aos gerentes uma visão rápida do que precisa de atenção, sem a necessidade de verificar manualmente vários painéis. Saiba mais sobre como usar o Super Agent:

2. athenahealth (ideal para consultórios baseados em nuvem)

via athenahealth

Sua clínica lida com recusas frequentes de pedidos de reembolso devido às regras em constante mudança dos pagadores, e você não tem pessoal suficiente para acompanhar tudo isso. Isso prejudica sua eficiência operacional, levando a um ciclo de receita lento e forçando sua equipe a passar horas ao telefone com seguradoras, em vez de ajudar os pacientes.

A athenahealth oferece uma plataforma baseada em nuvem construída em torno da inteligência de rede. Sua athenaNet conecta milhares de consultórios, usando seus dados coletivos para atualizar regras de faturamento e identificar tendências de pagadores em tempo real. Isso significa que seus pedidos de reembolso se beneficiam das experiências de outros consultórios, reduzindo as recusas causadas por informações desatualizadas.

A plataforma integra a gestão de consultórios com EHR e ferramentas de envolvimento do paciente. Para consultórios que desejam se livrar da complexidade do faturamento, a athenahealth também oferece serviços de gestão do ciclo de receitas, nos quais seus especialistas trabalham em suas reclamações negadas para você.

Melhores recursos da athenahealth

Inteligência de rede athenaNet: aproveita os dados de sua rede para atualizar continuamente as regras de faturamento, reduzindo as recusas ao detectar erros antes do envio.

Gerenciamento integrado do ciclo de receita: oferece serviços de RCM, nos quais sua equipe trabalha com reclamações negadas e acompanha saldos pendentes, permitindo que você terceirize a complexidade do faturamento.

Conjunto de ferramentas para envolvimento do paciente: inclui agendamento online, lembretes automáticos e um portal do paciente para reduzir a carga de trabalho da recepção e melhorar a experiência do paciente.

Prós e contras do athenahealth

Prós:

Informações baseadas em redes ajudam os consultórios a se manterem atualizados com os requisitos dos pagadores.

Combina software com serviços opcionais para consultórios que desejam terceirizar o faturamento.

Ferramentas robustas voltadas para o paciente atendem às expectativas modernas de acesso digital.

Contras:

Os preços baseados em cotações dificultam a comparação de custos sem uma consulta de vendas.

A implementação pode ser demorada para consultórios com fluxos de trabalho complexos.

Alguns usuários relatam que a interface parece desatualizada.

Preços da athenahealth

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a athenahealth

G2: 3,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 3,6/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a athenahealth?

Veja o que diz uma avaliação da G2:

O que os usuários reais estão dizendo sobre a athenahealth?

Veja o que diz uma avaliação da G2:

Aprecio muito o athenaOne por seus modelos intuitivos e calendários e agendas fáceis de usar. Adoro o recurso de chat do Athena, que me permite entrar em contato com colegas sem esforço. Ele também me ajuda a planejar chamadas e agendas, permitindo visualizar os calendários dos nossos prestadores de serviços para o dia. Além disso, ele é muito básico e fácil de usar, já que o utilizamos há quase 15 anos.

Aprecio muito o athenaOne por seus modelos intuitivos e calendários e agendas fáceis de usar. Adoro o recurso de chat do Athena, que me permite entrar em contato com colegas sem esforço. Ele também me ajuda a planejar chamadas e agendas, permitindo visualizar os calendários dos nossos prestadores de serviços para o dia. Além disso, ele é muito básico e fácil de usar, já que o utilizamos há quase 15 anos.

3. AdvancedMD (ideal para consultórios de médio porte)

via AdvancedMD

Os consultórios de médio porte muitas vezes se encontram em uma situação delicada: os softwares básicos não são suficientes, mas as soluções empresariais parecem exageradas. O AdvancedMD visa preencher essa lacuna.

Ele oferece uma plataforma de gerenciamento de consultórios altamente personalizável que equilibra flexibilidade e usabilidade. O sistema permite que você adapte fluxos de trabalho, formulários e relatórios às suas necessidades específicas, tornando-o popular entre consultórios que precisam de mais do que uma solução única para todos.

Inclui telessaúde integrada, que é crucial para oferecer atendimento híbrido. Os recursos de relatórios da plataforma são um destaque, com painéis personalizáveis que fornecem visibilidade clara do desempenho financeiro e operacional.

Melhores recursos do AdvancedMD

Modelos de fluxo de trabalho personalizáveis: configure processos de agendamento, clínicos e de faturamento para atender às suas necessidades específicas, acomodando diferentes especialidades.

Plataforma integrada de telessaúde: as consultas por vídeo estão integradas ao sistema, portanto, o agendamento, a documentação e o faturamento dos cuidados virtuais são feitos de forma integrada.

Conjunto abrangente de relatórios: acompanhe métricas importantes, como taxas de cobrança e utilização de consultas, com painéis e relatórios personalizáveis.

Prós e contras do AdvancedMD

Prós:

Oferece opções de personalização avançadas por meio de uma interface intuitiva.

O aplicativo móvel oferece acesso significativo a agendamentos e informações de pacientes em qualquer lugar.

A telessaúde integrada reduz a proliferação de ferramentas e simplifica as operações.

Contras:

A configuração inicial pode ser demorada devido ao número de opções de personalização.

Alguns usuários relatam que os tempos de resposta do suporte ao cliente podem ser inconsistentes.

Os preços baseados em cotações dificultam o orçamento sem uma ligação de vendas.

Preços do AdvancedMD

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AdvancedMD

G2: 3,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 3,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AdvancedMD?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AdvancedMD?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

Depois de configurar o sistema, é fácil navegar nele. É fácil publicar e gerar relatórios. Tudo no sistema é marcado com a hora e o usuário, por isso também é fácil rastrear quem fez o quê e quando. Esse é um ótimo recurso para a prestação de contas.

Depois de configurar o sistema, é fácil navegar nele. É fácil publicar e gerar relatórios. Tudo no sistema é marcado com a hora e o usuário, por isso também é fácil rastrear quem fez o quê e quando. Esse é um ótimo recurso para a prestação de contas.

4. NextGen Healthcare (ideal para consultórios especializados que exigem fluxos de trabalho personalizados)

via NextGen

A NextGen Healthcare se concentra em fornecer fluxos de trabalho clínicos e administrativos adaptados a disciplinas específicas, como cardiologia, ortopedia e saúde comportamental. Essa especialização reduz o tempo de configuração e garante que o software corresponda à forma como seus especialistas realmente trabalham.

A plataforma combina gerenciamento de consultórios com recursos de prontuários eletrônicos, conectando perfeitamente dados clínicos e administrativos. Suas ferramentas de saúde populacional também ajudam os consultórios a gerenciar proativamente os painéis de pacientes, o que é fundamental para aqueles que participam de programas de atendimento baseados em valor.

Melhores recursos do NextGen Healthcare

Modelos clínicos específicos para cada especialidade: modelos pré-criados para dezenas de especialidades reduzem o tempo de documentação e garantem que os fluxos de trabalho atendam aos requisitos clínicos.

Gestão da saúde da população: Ferramentas para identificar lacunas nos cuidados e acompanhar medidas de qualidade apoiam as práticas em acordos de cuidados baseados em valor.

PM e EHR integrados: a documentação clínica e as funções administrativas compartilham uma base de dados comum, eliminando a duplicação de entradas de dados.

Prós e contras do NextGen Healthcare

Prós:

Desenvolvido especificamente para consultórios especializados, exigindo menos personalização.

O forte apoio aos cuidados baseados em valor ajuda as clínicas com programas de pagamento de qualidade.

A plataforma unificada reduz o atrito da gestão de sistemas separados.

Contras:

A implementação pode levar vários meses para consultórios complexos.

A profundidade dos recursos cria uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários.

Consultórios fora das especialidades principais da NextGen podem achar o software menos relevante.

Preços da NextGen Healthcare

Preços personalizados

Avaliações e comentários da NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o NextGen Healthcare?

Veja o que diz uma avaliação da Capterra:

Poderoso para consultórios médicos; uma vez configurado, ele otimiza o atendimento ao paciente e a gestão do consultório de maneira eficaz.

Poderoso para consultórios médicos; uma vez configurado, ele otimiza o atendimento ao paciente e a gestão do consultório de maneira eficaz.

5. Tebra (ideal para novos consultórios que precisam de marketing e gestão de pacientes juntos)

via Tebra

Como uma clínica pequena ou nova, você precisa de software operacional e ferramentas para atrair novos pacientes. Lidar com ferramentas separadas para gestão da clínica e marketing é caro e complicado, criando outra camada de trabalho administrativo para a qual você não tem tempo. Essa fragmentação torna impossível ter uma visão clara da saúde da sua clínica.

A Tebra resolve isso combinando a gestão de consultórios (da Kareo) e o marketing para pacientes (da PatientPop) em uma única plataforma unificada. Ela foi projetada como uma solução completa para consultórios independentes que precisam gerenciar operações e aumentar sua base de pacientes simultaneamente.

A plataforma enfatiza a acessibilidade, com fluxos de trabalho de faturamento simplificados e uma interface intuitiva que reduz a curva de aprendizado para equipes sem equipe de TI dedicada. Seus recursos de marketing, como gerenciamento de reputação online, ajudam você a construir a marca do seu consultório e atrair novos pacientes.

Melhores recursos do Tebra

PM combinado e marketing para pacientes: inclui ferramentas para gerenciar a reputação online e atrair novos pacientes, abordando todo o ciclo de vida, desde a aquisição até o atendimento.

Fluxos de trabalho de faturamento simplificados: a interface de faturamento foi projetada para consultórios sem equipe dedicada ao faturamento, simplificando o envio de pedidos de reembolso e o lançamento de pagamentos.

Comunicação automatizada com o paciente: lembretes de consultas, mensagens de retorno e solicitações de revisão são executados automaticamente, reduzindo a carga de trabalho da recepção.

Prós e contras do Tebra

Prós:

A abordagem tudo-em-um elimina a necessidade de gerenciar vários fornecedores.

A interface foi projetada para usuários sem conhecimentos técnicos e consultórios sem equipe de TI.

Preços iniciais transparentes facilitam o orçamento inicial em comparação com os concorrentes.

Contras:

Consultórios maiores ou mais complexos podem considerar o conjunto de recursos limitado.

As opções avançadas de personalização são limitadas em comparação com as plataformas empresariais.

Menos opções de integração com ferramentas de terceiros

Preços do Tebra

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tebra

G2: 4,0/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tebra?

Veja o que um usuário da Capterra compartilhou:

No geral, considero o Tebra eficiente e eficaz no sentido de que é simples e fácil de navegar ao criar uma nota.

No geral, considero o Tebra eficiente e eficaz no sentido de que é simples e fácil de navegar ao criar uma nota.

Melhor ainda, o Talk to Text transforma a voz em texto refinado em praticamente qualquer caixa de texto no seu computador, o que é ideal para momentos em que você está com as mãos ocupadas: você pode ditar uma nota de acompanhamento rápida, uma transferência interna ou uma atualização de tarefa e ter isso capturado imediatamente onde o trabalho é realizado.

6. SimplePractice (ideal para pequenos consultórios de saúde comportamental)

via SimplePractice

O SimplePractice foi projetado especificamente para consultórios individuais e pequenos consultórios de saúde comportamental. Sua filosofia é a simplicidade em vez da profundidade dos recursos, permitindo que você lide com agendamento, documentação, faturamento e telessaúde sem a necessidade de equipe administrativa.

A telessaúde é uma parte essencial da plataforma, não um complemento, com sessões de vídeo iniciadas diretamente a partir do seu calendário. O portal do cliente permite que os pacientes tratem da sua própria documentação de admissão e marcação de consultas, reduzindo as idas e vindas que consomem o seu dia.

Melhores recursos do SimplePractice

Telessaúde integrada: as sessões de vídeo são perfeitamente integradas à plataforma, sem a necessidade de um fornecedor ou login separado.

Portal do cliente: um portal de autoatendimento para os clientes lidarem com a documentação de admissão, marcarem consultas e enviarem mensagens seguras.

Faturamento simplificado de seguros: abrange os fundamentos do preenchimento de seguros que os profissionais autônomos precisam, sem complexidade excessiva.

Prós e contras do SimplePractice

Prós:

Toda a plataforma foi projetada para profissionais que administram seus consultórios sem equipe administrativa.

A telessaúde funciona perfeitamente dentro da plataforma, sem integrações complicadas.

Níveis de preços transparentes facilitam o orçamento

Contras:

Escalabilidade limitada para consultórios que crescem além de alguns prestadores de serviços

Os recursos de faturamento de seguros são básicos em comparação com plataformas RCM dedicadas.

As opções de personalização são intencionalmente limitadas para manter a simplicidade.

Preços do SimplePractice

Inicial: US$ 24,50/mês por 3 meses, depois US$ 49/mês

Essencial: US$ 39,50/mês por 3 meses, depois US$ 79/mês

Mais: US$ 49,50/mês por 3 meses, depois US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o SimplePractice

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimplePractice?

Veja o que diz um avaliador da Capterra:

Foi muito fácil de aprender e usar. Meus prestadores gostam da seção de notas simples para documentar suas sessões. E enviar pedidos de reembolso para a seguradora é muito simples.

Foi muito fácil de aprender e usar. Meus prestadores gostam da seção de notas simples para documentar suas sessões. E enviar pedidos de reembolso para a seguradora é muito simples.

Aqui está um vídeo que apresenta algumas ferramentas úteis que podem reduzir o trabalho administrativo dos terapeutas:

7. CureMD (o melhor para gerenciamento médico completo baseado em nuvem)

via CureMD

Quando um consultório usa sistemas desconectados para prontuários eletrônicos, faturamento e gestão, os dados precisam ser inseridos novamente em vários lugares. Isso leva a erros, desperdício de tempo e cria inconsistências frustrantes entre as anotações clínicas e os pedidos de reembolso. Essa dispersão de trabalho torna impossível operar com eficiência.

O CureMD resolve isso com uma plataforma em nuvem abrangente e completa que combina prontuários eletrônicos, gestão de consultórios e faturamento médico em um único sistema unificado. Os dados inseridos uma vez fluem perfeitamente por todo o fluxo de trabalho, desde a documentação e codificação até o envio de pedidos de reembolso.

A plataforma usa documentação assistida por IA para ajudar os prestadores a preencher notas mais rapidamente, sugerindo códigos relevantes e identificando lacunas. Sua câmara de compensação integrada lida com o envio e o rastreamento de reclamações, enquanto a verificação de elegibilidade em tempo real detecta problemas de cobertura antes que eles se tornem problemas.

Melhores recursos do CureMD

EHR, PM e faturamento unificados: as três funções compartilham uma base de dados comum, eliminando entradas duplicadas e garantindo que a documentação clínica suporte o faturamento.

Documentação clínica assistida por IA: o sistema sugere códigos relevantes e identifica lacunas na documentação para ajudar os profissionais de saúde a preencher notas com mais eficiência.

Câmara de compensação integrada: o envio de pedidos de reembolso, o acompanhamento e a gestão de recusas são realizados dentro da plataforma, com verificação de elegibilidade em tempo real.

Prós e contras do CureMD

Prós:

A verdadeira integração tudo-em-um reduz erros e elimina o atrito de gerenciar sistemas separados.

O suporte à documentação por IA ajuda os profissionais de saúde a documentar com mais eficiência e codificar com precisão.

A integração abrangente com a câmara de compensação simplifica o gerenciamento de reclamações.

Contras:

O conjunto abrangente de recursos cria uma curva de aprendizado para novos usuários.

A implementação pode levar vários meses para consultórios complexos.

Os preços baseados em cotações exigem conversas de vendas para entender os custos.

Preços do CureMD

Preços personalizados

Avaliações e comentários do CureMD

G2: 3,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 3,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CureMD?

Veja o que uma avaliação da Capterra mencionou:

Interface bastante fácil de usar e aprender, ajuda no faturamento e na organização de documentos.

Interface bastante fácil de usar e aprender, ajuda no faturamento e na organização de documentos.

8. eClinicalWorks (ideal para consultórios com vários profissionais e locais)

via eClinicalWorks

O eClinicalWorks foi desenvolvido para consultórios e sistemas de saúde de grande porte que precisam de recursos abrangentes de EHR e gerenciamento de consultórios. Ele lida com operações complexas envolvendo vários provedores e locais, com recursos projetados para altos volumes de pacientes.

Sua abordagem integrada significa que a documentação clínica, o agendamento, o faturamento e o envolvimento do paciente compartilham uma plataforma comum. As ferramentas de gerenciamento da saúde da população são um diferencial importante, ajudando você a identificar lacunas no atendimento e gerenciar condições crônicas em todo o seu painel de pacientes.

Melhores recursos do eClinicalWorks

Gestão da saúde da população: inclui ferramentas para identificar lacunas nos cuidados, gerenciar condições crônicas e acompanhar medidas de qualidade para apoiar cuidados baseados em valor.

EHR integrado e gerenciamento de consultórios: funções clínicas e administrativas compartilham uma plataforma comum, com fluxo contínuo de dados entre elas.

Envolvimento abrangente do paciente: um portal do paciente, recursos de telessaúde e ferramentas de comunicação automatizadas atendem às expectativas dos pacientes modernos.

Prós e contras do eClinicalWorks

Prós:

Criado para lidar com a complexidade de consultórios grandes e com várias localizações.

Ferramentas robustas de saúde populacional apoiam o sucesso em programas de atendimento baseados em valor

A integração abrangente reduz a complexidade do gerenciamento de fornecedores.

Contras:

A complexidade da plataforma cria uma curva de aprendizado significativa para novos funcionários.

A implementação é complexa e mais adequada para organizações com recursos de TI dedicados.

Alguns usuários relatam que a interface parece desatualizada em comparação com concorrentes mais recentes.

Preços do eClinicalWorks

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 3,3/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o eClinicalWorks?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o eClinicalWorks?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

Fácil de usar, acesso fácil a todas as informações que podemos ter em um só lugar. É fácil de implementar em novas práticas e também fácil de ensinar aos novos funcionários. O suporte ao cliente é realmente entusiasmado e sempre acessível. Eu uso este software diariamente porque nossa clínica usa software para tudo. Há mais de 10 recursos que eu gosto.

Fácil de usar, acesso fácil a todas as informações que podemos ter em um só lugar. É fácil de implementar em novas práticas e também fácil de ensinar aos novos funcionários. O suporte ao cliente é realmente entusiasmado e sempre acessível. Eu uso este software diariamente porque nossa clínica usa software para tudo. Há mais de 10 recursos que eu gosto.

9. PracticeSuite (ideal para gerenciar consultórios com várias especialidades)

via PracticeSuite

O PracticeSuite oferece uma plataforma baseada em nuvem que atende tanto consultórios médicos quanto as empresas de faturamento que os apoiam. Esse foco duplo significa que ele pode lidar com situações complexas de faturamento e oferece flexibilidade para alterar seu modelo de faturamento sem precisar trocar de software.

A plataforma oferece suporte a várias especialidades com fluxos de trabalho configuráveis. Seus recursos de RCM incluem verificação de reclamações e gerenciamento de recusas, enquanto o portal do paciente lida com agendamento e comunicação self-service.

Melhores recursos do PracticeSuite

Suporte para consultórios duplos e empresas de faturamento: a plataforma foi projetada tanto para consultórios médicos quanto para empresas terceirizadas de faturamento, oferecendo flexibilidade na gestão do seu ciclo de receitas.

Recursos abrangentes de RCM: recursos como verificação de pedidos de reembolso, gerenciamento de recusas e relatórios financeiros detalhados fornecem as ferramentas para um gerenciamento eficaz da receita.

Suporte multiespecializado: fluxos de trabalho e modelos configuráveis acomodam diferentes requisitos especializados sem a necessidade de plataformas separadas.

Prós e contras do PracticeSuite

Prós:

A plataforma acomoda modelos de faturamento internos e terceirizados.

Os recursos de faturamento e gerenciamento de reclamações são abrangentes e rivalizam com plataformas RCM dedicadas.

O acesso baseado em nuvem oferece suporte ao trabalho remoto e a operações em vários locais.

Contras:

A interface pode parecer menos moderna do que a de alguns de seus concorrentes.

As experiências dos usuários com o suporte à implementação podem variar.

Os preços baseados em cotações exigem uma conversa com o departamento de vendas para obter detalhes sobre os custos.

Preços do PracticeSuite

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PracticeSuite

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PracticeSuite?

Veja o que um avaliador da Capterra compartilhou:

Bom preço, capacidade de integração com uma ampla gama de outros programas/produtos

Bom preço, capacidade de integração com uma ampla gama de outros programas/produtos

10. DrChrono (ideal para equipes de saúde que priorizam dispositivos móveis)

via DrChrono

As equipes de saúde precisam de uma solução que priorize os dispositivos móveis, permita a documentação no local de atendimento e ofereça funcionalidade completa em tablets e smartphones.

O DrChrono foi desenvolvido com um design voltado para dispositivos móveis, apresentando uma interface nativa para iPad otimizada para interação por toque. Isso permite que os profissionais de saúde registrem e gerenciem tarefas no local de atendimento, melhorando a eficiência e o envolvimento do paciente.

A plataforma combina prontuários eletrônicos e gerenciamento de consultórios com faturamento integrado. Ela também oferece formulários médicos personalizáveis e uma API para consultórios com recursos técnicos para criar suas próprias integrações.

Melhores recursos do DrChrono

Design nativo para iPad: a plataforma foi criada para dispositivos móveis, por isso as interações táteis e os fluxos de trabalho móveis são naturais e sem compromissos.

Formulários médicos personalizáveis: os consultórios podem criar seus próprios modelos de documentação para se adequarem a fluxos de trabalho clínicos específicos.

Acesso à API: para consultórios com conhecimentos técnicos, a API permite integrações e fluxos de trabalho personalizados que ampliam os recursos da plataforma.

Prós e contras do DrChrono

Prós:

Os prestadores de serviços podem realizar fluxos de trabalho clínicos e administrativos completos em tablets.

A plataforma é altamente personalizável para atender às necessidades específicas do fluxo de trabalho.

Uma API fácil de usar para desenvolvedores permite integrações personalizadas.

Contras:

A flexibilidade requer mais tempo de instalação e configuração do que as soluções prontas para uso.

Os recursos de faturamento podem não ser robustos o suficiente para consultórios com necessidades complexas de RCM.

Alguns usuários relatam que os tempos de resposta do suporte ao cliente podem ser inconsistentes.

Preços do DrChrono

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o DrChrono

G2: 3,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DrChrono?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DrChrono?

Veja o que um avaliador do G2 compartilhou:

Gosto do sistema de relatórios do DrChrono da EverHealth. Os filtros facilitam muito o acompanhamento de pacientes, serviços, produtos e finanças. Isso ajuda a otimizar a resolução de problemas, criar campanhas de marketing e acompanhar as receitas de forma eficaz.

Gosto do sistema de relatórios do DrChrono da EverHealth. Os filtros facilitam muito o acompanhamento de pacientes, serviços, produtos e finanças. Isso ajuda a otimizar a resolução de problemas, criar campanhas de marketing e acompanhar as receitas de forma eficaz.

Pare de se afogar em papelada e comece a se concentrar nos pacientes

O software certo para gestão de consultórios médicos depende inteiramente do tamanho, da especialidade e dos principais desafios operacionais do seu consultório. Plataformas especializadas, como athenahealth e NextGen Healthcare, são ótimas para consultórios que precisam de integração clínica profunda, enquanto soluções mais simples, como SimplePractice e Tebra, são perfeitas para profissionais autônomos que valorizam a facilidade de uso.

É fundamental encontrar uma solução que reduza a carga administrativa e libere sua equipe para cuidar dos pacientes. Seja através da automatização de lembretes de consultas ou da simplificação de reclamações, a melhor ferramenta é aquela que sua equipe realmente usará todos os dias.

Para consultórios que buscam organizar seus fluxos de trabalho administrativos — coordenando equipes, acompanhando tarefas e automatizando processos repetitivos —, o ClickUp oferece uma base flexível que complementa softwares especializados em saúde. Comece gratuitamente e veja como o gerenciamento de fluxo de trabalho com inteligência artificial pode reduzir o caos operacional que atrasa seu consultório.

Perguntas frequentes

O software de gestão de consultórios lida com funções administrativas, como agendamento e faturamento, enquanto os sistemas EHR gerenciam a documentação clínica, como registros de saúde dos pacientes e notas de consultas. Muitas plataformas modernas integram ambos, mas elas atendem a diferentes objetivos principais em um consultório.

Ferramentas gerais de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, podem gerenciar com eficácia os fluxos de trabalho administrativos e a coordenação da equipe. No entanto, elas não substituem funções especializadas, como faturamento médico ou documentação clínica, portanto, a melhor abordagem geralmente combina os dois tipos de software.

A IA automatiza tarefas repetitivas, como lembretes de consultas e verificação de pedidos de reembolso. Uma IA mais avançada também pode auxiliar na documentação clínica, sugerindo códigos e resumindo as informações dos pacientes, reduzindo o trabalho manual que consome o tempo da equipe.

Os pequenos consultórios devem se concentrar nas necessidades operacionais essenciais: agendamento confiável com lembretes automáticos, faturamento simples, ferramentas de comunicação com o paciente e acessibilidade baseada em nuvem. A facilidade de uso costuma ser mais importante do que uma longa lista de recursos empresariais que você não utilizará.