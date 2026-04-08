Como usar o Sintra AI para automação e criação de conteúdo

44% dos americanos utilizam um agente de IA como assistente pessoal, com o interesse chegando a cerca de 70% entre a Geração Z. Essa mudança é um sinal de que as equipes hoje desejam que a IA automatize a maior parte de seus fluxos de trabalho e crie conteúdo de ponta a ponta.

Conheça o Sintra AI: uma plataforma desenvolvida em torno de agentes e assistentes de IA que automatizam tarefas rotineiras e produzem conteúdo alinhado à marca em todos os canais.

Se você está explorando como usar o Sintra AI para tarefas diárias — publicar posts nas redes sociais, resumir atualizações, encaminhar leads ou gerar recursos —, este guia apresenta configurações práticas que se integram à sua infraestrutura e se adaptam aos seus fluxos de trabalho.

O que é o Sintra AI e como ele funciona

O Sintra AI é uma plataforma de assistente digital construída em torno de agentes de IA especializados, conhecidos como “ajudantes”, que operam a partir de uma base de conhecimento compartilhada de IA, chamada Brain AI.

Pense nisso como um centro onde os bots do Sintra AI realizam tarefas distintas — suporte (Cassie), análises como um analista de dados (Dexter) e criação de conteúdo (Penn) para blogs e redes sociais — enquanto compartilham o contexto para que os resultados permaneçam consistentes.

Você pode conversar com esses assistentes de IA para definir o tom, a extensão e o idioma e, em seguida, deixá-los otimizar as operações diárias da empresa sem uma configuração complexa. Ele foi projetado para pequenas empresas, agências e freelancers que desejam um único local para gerenciar projetos e automatizar fluxos de trabalho.

Principais recursos do Sintra AI

O Sintra traz estrutura ao trabalho diário ao combinar agentes de IA especializados com uma base de conhecimento compartilhada, com estes recursos principais.

Observação: O Sintra AI está descontinuando os produtos Sintra legados (incluindo o Sintra Prompts no Sintra Plus) para manter a plataforma mais simples, rápida e fácil de manter. A partir de 1º de fevereiro de 2026, os produtos legados chegarão ao fim de sua vida útil e não estarão mais disponíveis para uso.

Brain AI

Sua memória central para o contexto empresarial. Com o Brain AI, você pode:

Armazene páginas da web, mídia e arquivos para que as respostas reflitam sua marca e os fatos

Crie até cinco perfis Brain para separar clientes ou linhas de negócios

Conecte plataformas externas para que os Helpers possam personalizar a criação e a análise de conteúdo

Pesquise, edite e organize o conhecimento para garantir a precisão dos resultados

Assistentes de IA

Doze assistentes de IA específicos para cada área (seus bots do Sintra AI) para redação de e-mails, blogs, verificações de SEO, concepção de produtos e até mesmo uma persona de analista de dados para insights estruturados.

Cada assistente possui seus próprios casos de uso, permitindo que você crie tarefas instantâneas para suporte, redação ou conteúdo de mídia social sem perda de contexto.

Automações

Fluxos de trabalho independentes que são executados em segundo plano após a configuração. Eles dependem de integrações para automatizar operações comerciais repetitivas — desde a publicação de atualizações até a sincronização de ativos — para que sua equipe não fique presa a acompanhamentos manuais.

Tarefas recorrentes do Helper

Programe rotinas baseadas em prompts em um cronograma e deixe que os Helpers as executem automaticamente. Perfeito para resumos semanais, calendários de conteúdo ou pontos de contato para nutrição de leads — liberando você para se concentrar em tarefas e decisões de maior impacto.

Preços (visão geral)

O Sintra não oferece um período de teste gratuito, mas inclui uma garantia de reembolso de 14 dias em todos os três planos. Os preços (sem descontos) são:

Plano de 12 meses : US$ 52

Plano de 3 meses : US$ 59

Plano de 1 mês: US$ 97

Observe que as promoções podem mudar; portanto, é melhor verificar o site deles para obter preços atualizados e informações sobre ofertas em vigor.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de colaboração em equipe com IA para usar

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa utilizam assistentes de voz (4%) ou agentes automatizados (6%) para aplicações de IA, enquanto 62% preferem ferramentas de IA conversacional, como o ChatGPT e o Claude. A menor adoção de assistentes e agentes pode ser porque essas ferramentas são frequentemente otimizadas para tarefas específicas, como operação sem uso das mãos ou fluxos de trabalho específicos. O ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. O ClickUp Brain funciona como um assistente de IA conversacional que pode ajudá-lo em uma ampla variedade de casos de uso. Por outro lado, os agentes com tecnologia de IA nos canais do ClickUp Chat podem responder a perguntas, classificar problemas ou até mesmo lidar com tarefas específicas!

Introdução ao Sintra AI

Começar é muito simples. Você configurará o acesso e, em seguida, personalizará o Sintra para que seus assistentes de IA funcionem da mesma forma que sua equipe. A partir daí, você poderá conectar o contexto e dar início a operações comerciais reais sem necessidade de configurações adicionais.

Passo 1 — Crie uma conta

Escolha um plano de assinatura adequado entre os três disponíveis e você será direcionado para a página de checkout.

Em seguida, você pode inserir o endereço de e-mail, escolher a forma de pagamento e adicionar o endereço de cobrança; depois, clique em enviar. Sua conta do Sintra AI está pronta.

Em seguida, acesse a página de login do Sintra e use o mesmo e-mail que você utilizou no checkout para fazer login. Você receberá um código único de seis dígitos na sua caixa de entrada — insira-o para fazer login e concluir a integração.

Em seguida, verifique seu e-mail para obter um código de confirmação.

Após o seu primeiro acesso, defina uma senha permanente para que você possa começar a trabalhar sem complicações. Se o código não chegar, siga as etapas de solução de problemas da plataforma para verificar seu e-mail e reenviar.

Depois de entrar, você estará pronto para conectar o contexto, configurar auxiliares e mapear as tarefas iniciais para o seu fluxo de trabalho na plataforma.

Etapa 2 — Explore o Sintra Workspace

Abra um helper e clique na engrenagem ao lado do nome dele para personalizar o comportamento

Escolha o tom (básico, informal, especializado), o tamanho da mensagem e a área de foco — seja como gerente de mídias sociais, assistente virtual ou assistente financeiro

Ajuste as configurações aos seus processos e, em seguida, adicione detalhes essenciais ao Brain AI para que as respostas reflitam sua marca e sua base de conhecimento

À medida que você aprimora os assistentes (seus bots do Sintra AI), você verá resultados mais relevantes e transições mais fluidas — prontos para automações mais avançadas e integração perfeita com o trabalho diário.

💡 Dica profissional: Experimente diferentes níveis de tom e linguagem para cada assistente para ver o que funciona melhor para o seu fluxo de trabalho. Personalizar as configurações pode otimizar cada interação.

📖 Leia também: Como otimizar o gerenciamento de projetos com automação

Como usar o Sintra AI para automação

Para utilizar o Sintra AI de forma eficaz para automação, será útil entender como seus assistentes são categorizados com base em suas funções principais. Cada assistente é personalizado para se destacar em seu domínio específico, oferecendo soluções focadas e eficientes.

Buddy : Desenvolvimento de Negócios

Cassie : Suporte ao Cliente

Comentário : Comércio eletrônico

Dexter : Analista de Dados

Emmie : Profissional de marketing por e-mail

Gigi : Desenvolvimento Pessoal

Milli : Gerente de Vendas

Penn : Redator

Scouty : Recrutador

Seomi : Especialista em SEO

Soshie : Gerente de Mídias Sociais

Vizzy: Assistente virtual

Etapa 3 — Crie seu primeiro agente de IA

Você pode começar fornecendo ao Brain AI o contexto necessário. Adicione seus manuais, políticas, modelos de fluxo de trabalho, perguntas frequentes e documentos de campanhas recentes, para que as respostas reflitam as operações da sua empresa. Trate-o como uma base de conhecimento dinâmica e mantenha os arquivos atualizados para que seus assistentes de IA permaneçam alinhados à marca e precisos.

Exemplo: Emmie (profissional de marketing por e-mail) como sua agente

O que a Emmie pode fazer : Ela pode classificar a caixa de entrada, redigir e personalizar mensagens, aperfeiçoar respostas e selecionar modelos para situações comuns, como renovações, acompanhamentos ou escalações de suporte

Como funciona : você pode usar a integração perfeita do Sintra com seu e-mail para que a Emmie possa recuperar mensagens por remetente, assunto ou período, e então redigir ou agendar respostas sem precisar recorrer a ferramentas externas

Onde isso ajuda: ajuda você com filas de alto volume e threads sensíveis a SLAs, onde o tom, a velocidade e a precisão são importantes

Etapa 4 — Crie fluxos de trabalho automatizados

Assim que seus agentes compreenderem o contexto, deixe que eles cuidem das tarefas repetitivas de acordo com um cronograma, para que sua equipe se concentre no trabalho criativo.

Exemplo: Soshie (gerente de mídias sociais) com publicações periódicas

Você pode ativar a geração semanal para que o Soshie redija posts alinhados à voz da sua marca e ao contexto do Brain AI; em seguida, anexe mídia ou deixe que ele crie recursos

Você receberá uma notificação na Caixa de entrada quando os rascunhos estiverem prontos; abra a visualização do calendário para verificar legendas, datas e recursos, fazer edições rápidas e aprovar

O resultado que você obterá é uma publicação constante sem a necessidade de supervisão, o que é ótimo para campanhas, fluxos de criação de conteúdo e canais sempre ativos gerenciados por um assistente virtual

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain MAX como o “cérebro do projeto” ao lado do Sintra para que o conteúdo e as automações não fiquem espalhados por arquivos secundários: Grave uma vez, use em qualquer lugar: enquanto um assistente do Sintra AI redige textos ou insights, diga atualizações rápidas na extensão ClickUp Brain MAX para o Chrome. Ela converte notas de voz em tarefas estruturadas, subtarefas ou documentos dentro da lista correta do ClickUp — incluindo responsáveis, prazos e prioridades

Faça perguntas em todas as ferramentas, não apenas nas abas: O ClickUp Brain MAX Enterprise Search pode responder a perguntas como “Mostre as publicações nas redes sociais que o Soshie colocou na fila esta semana” ou “Recupere as últimas ideias de anúncios + aprovações”. Ele pesquisa no ClickUp e em aplicativos conectados, como o Google Drive e o Slack, para que os resultados do Sintra permaneçam vinculados ao trabalho em andamento

Escolha o modelo certo para a tarefa: Alterne entre o Claude da Anthropic, o GPT-4 da OpenAI ou o Gemini para rascunhar ou raciocinar — depois, use o ClickUp Brain MAX para transformar o resultado em tarefas atribuíveis e transferi-las para os painéis de controle para acompanhar o progresso de forma real Instale a extensão ClickUp Brain MAX para o Chrome para manter este painel de controle do projeto ao lado do Sintra, onde quer que sua equipe esteja trabalhando.

Etapa 5 — Conectar integrações

Aprimore o Sintra conectando todas as suas principais ferramentas. Vincule o Google Drive, o Gmail, o LinkedIn, o Facebook e sua agenda. Essas integrações disponibilizam ações adicionais para assistentes e permitem automações.

Depois de conectado, você deve testar cada um deles para garantir que tudo funcione corretamente. Essa etapa garante que você não perca nenhuma atualização, mensagem ou oportunidade.

🧠 Curiosidade: A ideia de equipes de agentes de IA não é nova — Pattie Maes, do MIT, escreveu sobre “agentes de software ” que reduzem a sobrecarga de trabalho e de informações já em 1994. As plataformas multiagentes de hoje estão finalmente alcançando essa visão.

Como usar o Sintra AI para criação de conteúdo

Abaixo estão alguns casos de uso bem conhecidos do assistente de IA da Sintra na automação de processos de negócios em vários departamentos.

Caso de uso: Conteúdo de blog

Se você deseja rascunhos alinhados à marca sem precisar de orientação, acione o Penn — o redator entre os assistentes de IA do Sintra. O Penn transforma briefings em esboços, títulos, artigos longos e textos para a web, mantendo a consistência com sua base de conhecimento e as diretrizes da marca armazenadas no Brain AI.

Ele foi desenvolvido para anúncios, posts de blog, sites e muito mais, para que você possa passar rapidamente da ideia ao texto pronto para publicação.

Experimente assim: Carregue guias de estilo e posts anteriores no Brain AI → O Penn gera esboços de blog e rascunhos iniciais alinhados com a voz e os objetivos, depois itera por meio do chat para reescrever seções e criar CTAs.

Caso de uso: Publicações nas redes sociais

Use o Soshie quando precisar de conteúdo constante e programado para redes sociais. Após uma rápida configuração, o Soshie pode gerar publicações semanais a partir do contexto do Brain AI, notificá-lo para revisão e inserir os itens aprovados em um calendário de publicação — ideal para o fluxo de trabalho de um gerente de redes sociais.

O que isso possibilita: Geração periódica de publicações com agendamento no calendário, upload de mídia ou imagens geradas por IA, revisão → aprovação → publicação, além de notificações na caixa de entrada para que você continue trabalhando sem precisar alternar entre abas.

Caso de uso: Redação de e-mails

Incorpore a Emmie para textos de ciclo de vida e campanhas. Conecte sua caixa de correio em Integrações, e a Emmie poderá redigir respostas, personalizar comunicações e extrair documentos ou trechos relevantes do Brain AI — útil para suporte, acompanhamento de vendas e boletins informativos sem sair do Sintra.

Fluxo prático: Gere sequências, refine o tom e deixe a Emmie pesquisar mensagens por remetente/assunto/hora, para que tarefas repetitivas relacionadas à triagem e respostas padronizadas não o sobrecarreguem.

Caso de uso: Pesquisa e resumos

Para resumos rápidos e análises da concorrência, conte com o Brain AI (e, quando necessário, com o Dexter, o assistente de dados). O Brain AI armazena links/arquivos e permite pesquisá-los em todos os chats; os assistentes usam esse contexto para sintetizar insights, destacar pontos importantes e manter a precisão do seu conteúdo. Crie vários perfis no Brain para separar equipes ou produtos.

Por que isso ajuda: Memória centralizada (texto, links, arquivos, imagens, vídeo), até cinco perfis Brain por padrão, além de integrações — para que suas ferramentas de IA (Penn, Soshie, Emmie) escrevam com base em fatos.

📖 Leia também: Como usar IA para automatizar tarefas

Exemplos reais de fluxos de trabalho do Sintra AI

Aqui estão três exemplos reais de três funcionários diferentes da Sintra AI e seus fluxos de trabalho:

1. Exemplo de fluxo de trabalho do Vizzy

Aqui está um exemplo prático de um usuário testando o Vizzy para desenvolver um fluxo de trabalho abrangente de reutilização de conteúdo que ajudará a transformar tutoriais do YouTube em vários formatos de conteúdo, maximizando o alcance e o engajamento em diferentes plataformas, mantendo a eficiência.

2. Exemplo de fluxo de trabalho da Penn

Outro exemplo prático do redator Penn respondendo a uma solicitação de newsletter, acompanhado de insights valiosos e um modelo fácil de usar. À esquerda, as notificações pop-up vermelhas que você vê na imagem são o Penn oferecendo ideias relacionadas à sua área de atuação.

3. Exemplo de fluxo de trabalho da Milly

Como você viu no segundo exemplo, como os agentes do Sintra AI compartilham ideias valiosas no dia a dia, aqui está outro exemplo que ilustra isso. Milly está sugerindo que pode criar modelos de estudos de caso de implementação de IA para transformação empresarial e desenvolver

Modelos abrangentes de estudos de caso que mostram como as empresas transformaram com sucesso suas operações usando ferramentas de IA.

🎥 Quer saber se você está realmente aproveitando ao máximo a IA no trabalho? Confira este vídeo!

Dicas para obter melhores resultados com o Sintra AI

Obter valor da IA envolve combinar os assistentes de IA certos com os processos de negócios certos, fornecer-lhes um bom contexto e iterar. Veja como elevar os resultados da gestão de projetos impulsionados por IA sem criar caos.

Comece aos poucos e depois amplie : teste uma ou duas tarefas repetitivas de alto impacto (resumos semanais, triagem da caixa de entrada, rascunhos de publicações). Avalie a economia de tempo, a qualidade e a taxa de erros. Expanda apenas quando os primeiros resultados forem consistentes

Escolha ferramentas que se adaptem à sua realidade : Se você lida com várias marcas ou clientes, use perfis Brain separados para que o contexto nunca seja comprometido. Busque uma integração perfeita com sua pilha principal para que as automações não sejam interrompidas quando ocorrerem transferências de tarefas

Trate os dados como um produto : mantenha sua base de conhecimento organizada — use nomes de arquivos claros, formatos consistentes e documentos atualizados. Dados melhores resultam em rascunhos melhores, menos reescritas e ações mais precisas

Automatize etapas tendo o resultado final em mente : defina primeiro o estado “concluído” e, em seguida, crie fluxos de trabalho para alcançá-lo (aprovar publicação, enviar fatura, encerrar ticket). Deixe que a automação cuide das tarefas rotineiras enquanto sua equipe analisa os casos excepcionais

Invista na capacitação : compartilhe exemplos de prompts, regras de tom e “o que é considerado bom”. Um pequeno manual de orientação evita suposições e faz com que a adoção pareça segura para todas as partes interessadas da empresa

Revisar e refinar: Realize retrospectivas semanais sobre erros, substituições e atrasos. Aperfeiçoe as instruções, elimine automações não utilizadas e documente o que deve ser escalado e o que pode ser resolvido automaticamente por meio da automação

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

Erros comuns a evitar

A implantação da IA deve ser vista como uma atualização, e não como um custo adicional. A maioria dos erros ocorre quando as equipes apressam a configuração ou ignoram a gestão da mudança. Aqui estão as armadilhas que vemos com mais frequência — e como contorná-las sem perder o ritmo.

Privando o modelo de contexto: uma base de conhecimento desorganizada ou desatualizada leva a rascunhos vagos e ações incorretas; selecione fontes, rotule arquivos e designe responsáveis pela revisão

Automatização excessiva no primeiro dia: Comece com um ou dois fluxos de alto impacto; expanda a automação somente depois de avaliar a precisão, as exceções e as transferências

Ignorando os limites: Defina o que a IA pode e não pode fazer (tom, aprovações, limites de dados). A intervenção humana é imprescindível para conteúdo de mídias sociais externas ou comunicações com clientes

Capacitação da equipe: Compartilhe exemplos de prompts, regras de estilo e resultados que variam de “bons a excelentes” para que sua equipe possa reproduzir os resultados de forma consistente

Negligenciar os ciclos de feedback: Acompanhe semanalmente as substituições, os erros e os casos extremos; refine as instruções, elimine etapas não utilizadas e atualize as versões para manter a Brain AI eficaz ao longo do tempo

📖 Leia também: Gerenciadores de tarefas com IA que realmente fazem o trabalho por você

Limitações do Sintra AI

Após analisar tópicos recentes do Reddit de usuários experientes, alguns temas continuam surgindo. Nenhum deles é um impedimento para todas as equipes, mas vale a pena levá-los em consideração no seu plano de implementação.

Alucinação sob carga

Alguns relatam um comportamento de promessas exageradas por parte da camada de assistente virtual (por exemplo, dizer que transferiu conversas entre perfis e, posteriormente, admitir que nada aconteceu).

Isso se parece com a clássica alucinação de LLM quando as tarefas abrangem perfis, históricos longos ou ações de base de conhecimento com escopo vago. Barreiras de segurança e prompts restritos ajudam, mas é preciso contar com supervisão em movimentos que envolvam vários perfis.

Atrito na interface do usuário que retarda o ritmo

Uma reclamação recorrente é a dificuldade de navegação — perfis importantes ocultos atrás de menus suspensos, cliques extras para alternar entre contextos de trabalho e pequenas lacunas na facilidade de localização.

Para equipes com ritmo acelerado, esses pequenos atrasos se acumulam e podem comprometer a promessa de “uma única plataforma” em dias movimentados

Limitações dos fluxos de trabalho visuais

Usuários que testaram tarefas com grande volume de imagens (por exemplo, opções de paleta com amostras rotuladas e fórmulas CMYK/RGB precisas) constataram que os assistentes produziam aproximações sem valores exatos ou fidelidade ao layout.

Se a sua criação de conteúdo inclui resultados com qualidade de design, talvez você ainda precise de ferramentas dedicadas e deva tratar os recursos visuais do Sintra como rascunhos, em vez de ativos de produção.

💡 Dica profissional: Mantenha as pessoas informadas sobre ações que envolvem vários perfis, documente soluções alternativas para a interface do usuário para sua equipe e combine o Sintra com aplicativos especializados para criar materiais com precisão de pixel. Usados dessa forma, os assistentes de IA ainda podem assumir muitas tarefas repetitivas, enquanto você preserva a qualidade onde ela é essencial.

📖 Leia também: Como usar IA para automatizar tarefas

As melhores alternativas ao Sintra para explorar

Caso você esteja procurando alternativas ao Sintra AI para contornar as limitações mencionadas acima, aqui estão algumas plataformas que vale a pena considerar.

1. ClickUp (Ideal para tarefas, projetos e colaboração em equipe com tecnologia de IA em uma única plataforma)

Reúna seus projetos, tarefas, documentação e comunicação no Espaço de Trabalho de IA Convergente do ClickUp

Quando as equipes começam a testar várias ferramentas de IA, tudo se fragmenta rapidamente — um aplicativo para criação de conteúdo, outro para resumos, um terceiro para métricas. Essa fragmentação se transforma em uma proliferação de IA, onde o contexto se dispersa e as atualizações ficam lentas. O ClickUp inverte essa tendência ao integrar a IA onde o trabalho já está, para que o contexto e a execução permaneçam em um único lugar.

O ClickUp segue um caminho diferente com o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo. Em vez de sobrepor ferramentas de IA independentes à sua pilha de ferramentas, o ClickUp traz a IA diretamente para o espaço de trabalho onde o trabalho já acontece.

Otimize suas operações com os Super Agents do ClickUp

Seus Super Agentes de IA são colegas de equipe movidos a IA que trabalham diretamente dentro do seu espaço de trabalho. Eles observam a atividade em suas Tarefas do ClickUp, Documentos do ClickUp e linhas do tempo, agem com base em regras definidas e apresentam as informações certas no momento certo — sem atrapalhar o funcionamento das equipes.

Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agents no ClickUp

No ClickUp, você pode ativar os Super Agents com configurações simples e sem código. Você pode indicar ao agente o que monitorar (mudanças de status, prazos), o que fazer (atualizar campos, atribuir tarefas, publicar resumos diários) e clicar em “Iniciar”. A partir daí, ele funciona silenciosamente em segundo plano, aumentando a automação e a confiabilidade.

📖 Leia também: Tipos de agentes de IA para aumentar a eficiência dos negócios

Crie Super Agentes de IA personalizados no ClickUp com um construtor intuitivo que não requer programação

💡 Dica profissional: Está trabalhando com uma longa lista do ClickUp de contas de renovação ou tickets em aberto? Abra a lista, acione o ClickUp Brain, seu assistente de IA contextual, e peça para ele ajudar a organizar tarefas ou ler comentários. Em segundos, ele pode identificar as poucas ações que realmente farão a diferença nos resultados dos seus clientes.

O ClickUp ajuda você a avaliar, testar e escalar a IA de forma responsável com:

Listas para acompanhar experimentos, responsáveis, entradas e resultados — para que os projetos-piloto não se percam em ferramentas secundárias

ClickUp Docs para centralizar políticas, instruções, critérios de avaliação e decisões com colaboração em tempo real e histórico de versões

Painéis do ClickUp para transformar a atividade da IA em impacto visível — tempo de ciclo, carga de trabalho, desempenho — antes que nada se generalize

Automações do ClickUp para conectar etapas humanas com ações de IA, reduzindo tarefas repetitivas e mantendo as proteções intactas

Como os agentes de IA do ClickUp estão no mesmo espaço de trabalho que suas tarefas e sua base de conhecimento, o contexto permanece intacto. Você gasta menos tempo lidando com a proliferação de ferramentas e mais tempo aprimorando processos em escala.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de software para automação de fluxos de trabalho

2. Lindy AI (Ideal para agentes de IA sem código e multicanal)

Se você está procurando “funcionários de IA” que cuidem das tarefas rotineiras por você — gerenciando e-mails, organizando sua agenda, registrando atualizações do CRM e até mesmo fazendo ligações telefônicas —, a Lindy é uma plataforma prática de IA para criar agentes de IA sem precisar escrever código.

Comece com modelos ou com o Agents Hub, conecte o Gmail, o Calendário e outros aplicativos e, em seguida, encadeie etapas em um fluxo visual. Essas são instruções para que seu agente leia, analise e execute. O preço é baseado no uso (pagamento por tarefa/minuto), o que facilita a implementação de um projeto-piloto antes de expandir.

3. n8n (Ideal para automação de fluxos de trabalho com IA e controle detalhado)

O n8n é uma plataforma de automação de fluxos de trabalho de código aberto e justo. Ele utiliza uma interface visual baseada em nós para conectar aplicativos e serviços, permitindo que os usuários automatizem tarefas repetitivas entre eles sem a necessidade de programação extensa.

Ele oferece suporte a scripts personalizados com JavaScript e pode ser hospedado localmente ou usado por meio de um serviço em nuvem.

Você pode combinar APIs, bancos de dados e agentes de IA no mesmo fluxo, adicionar proteções e implementar automações de nível de produção.

4. Make (Ideal para automações que você pode hospedar ou executar na nuvem)

O Make (anteriormente Integromat) é uma plataforma de automação sem código que conecta aplicativos e serviços para automatizar fluxos de trabalho e processos de forma visual.

Ele permite que os usuários criem automações complexas sem escrever código, criando “cenários” que conectam diferentes aplicativos por meio de gatilhos e ações.

Com o Make, você pode criar rapidamente usando arrastar e soltar, o modo de prompt e complementos de fluxo de trabalho com inteligência artificial — depois, escalar em planos de nuvem ou executá-lo por conta própria para ter um controle mais rigoroso.

🔎 Você sabia? A Estrutura de Gestão de Riscos de IA do NIST (AI RMF 1.0) oferece às equipes um guia prático para governar sistemas de IA — útil quando você implanta agentes que lidam com dados confidenciais ou fluxos de trabalho de clientes.

5. Taskade AI (Ideal para criar agentes de IA e automações em um único espaço de trabalho)

O Taskade é destinado a equipes que não querem apenas “um bot para e-mail” ou “um bot para relatórios”, mas um ambiente para projetar um espaço de trabalho completo, impulsionado por agentes.

Em vez de ter que lidar com várias ferramentas separadas para listas de tarefas, mapas mentais, reuniões e chat com IA, o Taskade combina tudo isso em uma única tela colaborativa. Dessa forma, projetos, notas e conversas ficam ao lado dos seus agentes.

Nessa tela, você pode criar agentes de IA personalizados que elaboram rascunhos de conteúdo, analisam dados ou gerenciam fluxos de trabalho usando seus próprios documentos e o contexto do projeto.

O AI Project Studio ajuda você a gerar planos de projeto completos a partir de um breve resumo ou documentos iniciais, enquanto as automações se conectam a ferramentas como Slack, Gmail e Google Sheets. Assim, os agentes podem realmente realizar o trabalho de acompanhamento, e não apenas fazer sugestões.

📖 Leia também: Guia para usar a automação de fluxos de trabalho com IA para obter o máximo de produtividade

Por que o ClickUp é a solução ideal onde os agentes de IA por si só não são suficientes

Se você está explorando assistentes do tipo Sintra para agilizar o conteúdo e as operações, lembre-se de que o verdadeiro ganho está em conectar trabalho, pessoas e contexto para que os processos de negócios realmente avancem. É aí que o ClickUp se destaca.

Em vez de juntar soluções pontuais, você tem um único lugar para planejar, discutir e entregar — vinculado a uma base de conhecimento dinâmica, tarefas unificadas e uma automação leve na qual você pode confiar. O resultado é menos trabalho repetitivo, mais impulso e espaço para escalar sem precisar alternar entre ferramentas.

Para equipes que buscam integração perfeita e responsabilidade clara, o ClickUp oferece um caminho pragmático a seguir: comece aos poucos, comprove o impacto e expanda com confiança.

Experimente o ClickUp gratuitamente — crie um espaço de trabalho e veja com que rapidez sua equipe encontra seu ritmo.

Perguntas frequentes

Quais são algumas alternativas ao Sintra AI?

Entre as opções mais recomendadas estão o ClickUp (espaço de trabalho + agentes de IA), o Zapier, o n8n, o Make, o Lindy e o CrewAI. Para soluções voltadas para desenvolvedores, considere o LangChain ou a Microsoft. Escolha a opção que melhor se adapte às suas operações comerciais e às suas necessidades de governança.

O Sintra AI é gratuito?

Não. É uma plataforma paga com planos em níveis e garantia de reembolso de 14 dias. Os preços mudam periodicamente, portanto, verifique as tarifas atuais no site deles. Faça um orçamento com base no uso previsto de assistentes de IA e automações em segundo plano para evitar surpresas.

O Sintra AI pode gerar publicações nas redes sociais e conteúdo para blogs?

Sim. Assistentes como gerentes de redes sociais e redatores podem elaborar rascunhos de conteúdo para redes sociais, legendas e conteúdo de formato longo. Você pode revisar, refinar o tom e programar a publicação por meio de automações integradas para garantir uma saída consistente da marca.

O Sintra AI é fácil de usar para iniciantes?

Em geral, sim. Ele foi projetado para usuários sem conhecimentos técnicos, com instruções guiadas, “auxiliares” para iniciantes e uma base de conhecimento centralizada. Espere um curto período de adaptação para integrações e permissões, especialmente se você planeja automatizar processos de negócios com várias etapas.

Ele se conecta aos serviços do Google (por exemplo, Google Drive, Agenda, Gmail) e às principais plataformas sociais para publicação. O suporte para o Notion ou o Slack pode variar — verifique a lista atual de integrações do Sintra para garantir uma integração perfeita.

Como o Sintra se compara ao ChatGPT ou ao ClickUp Brain?

O ChatGPT da OpenAI é um assistente de IA geral; o Sintra oferece assistentes e automações específicas para cada tarefa. O ClickUp Brain integra IA em tarefas, documentos e painéis — ideal quando você precisa de execução e relatórios contextualizados em um único espaço de trabalho.