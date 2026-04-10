Os 10 melhores softwares de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas em [ano]

A receita recorrente parece um sonho, até você perceber a complexidade de gerenciar centenas de assinaturas sem o sistema certo. O número de empresas de software baseadas em consumo mais que dobrou desde 2015, aumentando a complexidade do faturamento para a qual as ferramentas mais simples não foram projetadas.

Este guia detalha as principais opções de software de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas e o que você deve levar em consideração antes de se comprometer. Ele também mostra como ferramentas como o ClickUp conectam os fluxos de trabalho de cobrança à jornada do cliente como um todo, para que você aproveite todas as oportunidades de renovação. 👀

Visão geral do software de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas

Nome da ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos que gerenciam operações de assinatura e fluxos de trabalho de clientes Painéis do ClickUp para acompanhar métricas de renovação, Automações do ClickUp para gatilhos do ciclo de vida, ClickUp Brain para insights baseados em IA Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Chargebee Grandes empresas de SaaS B2B com necessidades complexas de faturamento Reconhecimento de receita, gestão de cobranças, análise de assinaturas Comece gratuitamente; planos pagos a partir de US$ 7.188/ano Stripe Billing Equipes empresariais que priorizam os desenvolvedores e precisam de APIs flexíveis Re-tentativas inteligentes, portal de cobrança, cobrança baseada no uso Preços personalizados Zuora Negócios de assinaturas corporativas em grande escala Automação do processo de cotação a recebimento, suporte a múltiplas entidades, integração com CPQ Preços personalizados Maxio Empresas de SaaS B2B de médio a grande porte que precisam de alinhamento das operações financeiras Métricas de SaaS, conformidade com a ASC 606, automação de faturamento Preços personalizados Recurly Empresas de assinaturas de médio a grande porte focadas na redução da rotatividade Lógica inteligente de repetição de tentativas, gerenciamento de assinantes, análises Preços personalizados Zoho Billing Pequenas empresas no ecossistema Zoho Suporte a várias moedas, integrações com gateways de pagamento, portal do cliente Os planos pagos custam a partir de US$ 29 por organização por mês Paddle Empresas de SaaS de pequeno a médio porte que desejam serviços de comerciante registrado Conformidade tributária, otimização do checkout, gerenciamento de assinaturas Preços com pagamento conforme o uso Agentforce Revenue Management Grandes empresas com investimentos existentes no Salesforce CPQ, faturamento, gestão do ciclo de vida da receita Os planos pagos custam a partir de US$ 150 por usuário/mês (cobrados anualmente) FastSpring Empresas globais de software que vendem produtos digitais Comércio eletrônico completo, gestão tributária, checkout localizado Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que é um software de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas?

O software de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas é uma categoria de ferramentas que ajuda as empresas a gerenciar todas as etapas da jornada de assinatura do cliente — desde a inscrição inicial e integração até renovações, upgrades, downgrades e eventual cancelamento ou reconquista.

É a espinha dorsal operacional de qualquer empresa com receita recorrente. Seja você administrador de um produto SaaS, de um serviço de assinatura ou de uma plataforma B2B com contratos anuais, em algum momento você precisará desse software.

Sem um gerenciamento dedicado de assinaturas, as equipes muitas vezes precisam lidar com planilhas, sistemas de cobrança desconectados e acompanhamento manual de renovações. Isso cria silos de dados fragmentados dos clientes.

Não é possível identificar riscos de cancelamento ou oportunidades de vendas adicionais quando as datas de renovação estão em uma planilha, o histórico de cobrança em outra e as notas dos clientes na caixa de entrada de alguém.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para registrar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários em tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

O que procurar em um software de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas

A maioria das equipes escolhe um software de faturamento de assinaturas com base apenas nos recursos de pagamento e se arrepende depois. A plataforma de gerenciamento de assinaturas certa oferece visibilidade de toda a jornada do cliente — não apenas do faturamento.

Sua plataforma também precisa se conectar ao seu CRM, ao software de contabilidade e às ferramentas que sua equipe de sucesso do cliente já utiliza. Quando esses sistemas não se comunicam entre si, alguém acaba tendo que fazer a reconciliação dos dados manualmente. É aí que surgem erros e renovações perdidas.

Aqui estão os principais recursos a serem avaliados:

Faturamento e emissão de notas fiscais automatizados: Lida com o rateio (ajuste de cobranças para alterações de plano no meio do ciclo) e Lida com o rateio (ajuste de cobranças para alterações de plano no meio do ciclo) e preços complexos sem trabalho manual

Gerenciamento de cobranças: Oferece uma lógica inteligente de repetição de tentativas que recupera pagamentos com falha antes que se transformem em Oferece uma lógica inteligente de repetição de tentativas que recupera pagamentos com falha antes que se transformem em clientes perdidos

Conformidade com normas de reconhecimento de receita: Compatível com as normas contábeis ASC 606 e IFRS 15, especialmente importantes para SaaS B2B

Análise de assinaturas: Permite a visualização em tempo real da MRR, da taxa de cancelamento, do valor ao longo da vida e Permite a visualização em tempo real da MRR, da taxa de cancelamento, do valor ao longo da vida e da análise de coortes

Portais de autoatendimento para clientes: permitem que os clientes gerenciem alterações de planos e formas de pagamento por conta própria, reduzindo a carga de trabalho da equipe de suporte

Automação do fluxo de trabalho: Acione lembretes de renovação , solicitações de upgrade ou alertas de contas em risco com base em eventos do ciclo de vida

📮ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% de seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outros 20% dizem que tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% de seu dia. Isso significa que quase metade da semana de trabalho (41%) é dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os Agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar essa rotina exaustiva. Pense em criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um piscar de olhos com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas

1. ClickUp

Reúna seus projetos, tarefas, documentação e comunicação no espaço de trabalho convergente com IA do ClickUp

Gerenciar o ciclo de vida das assinaturas não se resume apenas ao faturamento. Trata-se também de coordenar os fluxos de trabalho, as transferências de responsabilidade e os pontos de contato com o cliente que determinam se alguém renova ou cancela a assinatura.

Com o ClickUp, as equipes de assinaturas podem acompanhar cada cliente ao longo das etapas do ciclo de vida, automatizar fluxos de trabalho de renovação e manter o contexto completo de cada conta — sem precisar alternar entre ferramentas desconectadas.

Acompanhe todas as etapas do ciclo de vida com dados em tempo real

Monitore as análises de assinaturas com os painéis do ClickUp

Crie visualizações em tempo real de pipelines de renovação, contas em risco e métricas de receita com os painéis do ClickUp.

Elas utilizam o mesmo espaço de trabalho onde as tarefas e comunicações dos clientes são mantidas. Isso elimina a dispersão de contexto que ocorre quando os dados de cobrança ficam em um sistema, as anotações dos clientes em outro e as tarefas de renovação em uma planilha em algum lugar.

Ao usar cartões personalizáveis, você pode acompanhar sua receita recorrente total, datas de renovação futuras e riscos de cancelamento. Seja um gráfico de pizza para detalhar as renovações por região ou um “Cartão de Cálculo” para acompanhar o valor anual do contrato (ACV), os painéis transformam dados brutos em um roteiro visual.

Revele insights de todo o seu espaço de trabalho com IA

Torne todo o seu espaço de trabalho pesquisável com o ClickUp Brain

Identifique padrões no comportamento do cliente que possam indicar risco de cancelamento ou oportunidade de expansão com a inteligência alimentada por IA do ClickUp Brain.

O ClickUp Brain tem acesso ao contexto dos seus dados de assinatura, bem como às transcrições de reuniões com clientes e outras ferramentas integradas ao seu espaço de trabalho. Ele pode resumir instantaneamente termos contratuais complexos, identificar tarefas de renovação “paralisadas” e fornecer insights preditivos.

Perguntar “Quais renovações vencem no próximo mês?” ou “Resuma o histórico de negociações com o Cliente A” economiza horas de pesquisa manual.

Vá um passo além com os Super Agents do ClickUp, colegas de equipe alimentados por IA que não apenas revelam insights, mas também agem com base neles. Ao contrário das automações estáticas, os Super Agents raciocinam por meio de fluxos de trabalho de várias etapas usando o contexto do espaço de trabalho em tempo real, de modo que se adaptam conforme seus dados de assinatura mudam.

Crie um Super Agente que, de forma autônoma:

Monitora diariamente seu pipeline de renovações

Sinaliza contas que apresentam sinais de cancelamento

Elabore mensagens personalizadas para seus gerentes de contas

🦸🏻‍♀️ Inicie o Agente de Gerenciamento de Assinaturas, que detecta eventos que afetam a receita em tempo real e aciona a resposta adequada. Acompanhe todo o ciclo de vida de cada assinatura com o Subscription Management Agent

Elimine tarefas manuais que consomem a capacidade da equipe

Liberte sua equipe de tarefas repetitivas usando as automações do ClickUp

Gerencie tarefas repetitivas de gerenciamento do ciclo de vida com o ClickUp Automations. Usando fluxos de trabalho do tipo “se isso, então aquilo”, você pode automatizar:

Criação de tarefas de renovação 90 dias antes do término do contrato

Notificar os gerentes de contas quando houver queda no uso

Movimentação de contas pelas etapas do funil com base em eventos de cobrança em plataformas integradas

Quando um cliente entra em uma fase específica, as automações podem criar tarefas de acompanhamento, enviar notificações aos membros certos da equipe, atualizar os campos personalizados do ClickUp ou mover itens pelo seu pipeline.

Principais recursos do ClickUp

Painéis do ClickUp: Acompanhe métricas de assinatura juntamente com dados operacionais por meio de painéis personalizáveis. Ao contrário de ferramentas de análise independentes, esses painéis ficam onde sua equipe já gerencia os fluxos de trabalho dos clientes

Automações do ClickUp: Execute fluxos de trabalho acionados pelo ciclo de vida sem intervenção manual. Isso mantém as operações de assinatura funcionando perfeitamente, mesmo à medida que sua base de clientes cresce

ClickUp Brain: Faça perguntas sobre contas de clientes, obtenha resumos das atividades recentes ou redija comunicações de renovação com base no histórico da conta, com assistência alimentada por IA que compreende o contexto do seu espaço de trabalho

Campos personalizados do ClickUp: Registre dados específicos da assinatura, como valor do contrato, data de renovação, plano de assinatura e frequência de cobrança, diretamente nas tarefas e nos registros dos clientes. Filtre e classifique as visualizações por esses campos para segmentar rapidamente sua base de clientes

Formulários do ClickUp: Otimize solicitações de clientes, feedback e questões de suporte com Otimize solicitações de clientes, feedback e questões de suporte com os formulários personalizados do ClickUp . Os formulários criam automaticamente tarefas com os responsáveis certos e dados de campos personalizados, para que nada seja esquecido

Prós e contras do ClickUp

Prós:

O espaço de trabalho unificado elimina a dispersão de contextos: em vez de ficar alternando entre uma plataforma de faturamento, CRM, ferramenta de gerenciamento de projetos e planilhas, as equipes podem gerenciar as operações de assinatura em um único lugar

Altamente personalizável para fluxos de trabalho de assinaturas: A combinação de Campos Personalizados, Visualizações e Automações do ClickUp permite que as equipes criem processos de gerenciamento de assinaturas que correspondam à forma como elas realmente trabalham — e não à forma como uma plataforma de cobrança rígida acha que elas deveriam trabalhar

Recursos de IA que entendem o contexto do seu negócio: Obtenha insights de todo o seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain para respostas rápidas e com os Super Agents para fluxos de trabalho autônomos e em várias etapas que mantêm as operações de renovação em execução em segundo plano. Isso é realmente útil para equipes de assinaturas que precisam de respostas rápidas sobre contas de clientes ou de ajuda na elaboração de comunicações

Contras:

Curva de aprendizagem para equipes que estão começando a usar plataformas de trabalho personalizáveis

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 observa:

Tenho usado o ClickUp e achei-o realmente útil. Ele tem muitos recursos úteis e é fácil acompanhar as tarefas atribuídas. Gosto do fato de que tudo, como tarefas, atualizações e chat, está disponível em um só lugar, então não há necessidade de alternar entre ferramentas. Isso torna o gerenciamento do trabalho muito mais simples e organizado. No geral, é fácil de usar e funciona bem para o acompanhamento das tarefas do dia a dia.

Tenho usado o ClickUp e achei-o realmente útil. Ele tem muitos recursos úteis e é fácil acompanhar as tarefas atribuídas. Gosto do fato de que tudo, como tarefas, atualizações e chat, está disponível em um só lugar, então não há necessidade de alternar entre ferramentas. Isso torna o gerenciamento do trabalho muito mais simples e organizado. No geral, é fácil de usar e funciona bem para o acompanhamento das tarefas do dia a dia.

2. Chargebee

via Chargebee

O Chargebee é uma plataforma de gerenciamento de assinaturas para empresas de SaaS B2B com requisitos complexos de faturamento.

A plataforma gerencia todo o ciclo da cotação ao recebimento, desde a definição inicial de preços e cotação até o faturamento, o reconhecimento de receita e o gerenciamento de renovações. Ela é capaz de lidar com a complexidade do faturamento em modelos de preços baseados no uso, modelos híbridos, faturamento em várias moedas e cenários complexos de rateio.

O sistema de gestão de cobranças da Chargebee utiliza aprendizado de máquina para otimizar o momento da nova tentativa em caso de pagamentos com falha, recuperando receitas que, de outra forma, seriam perdidas. Ele também oferece análises de assinaturas que vão além do acompanhamento básico da MRR.

Principais recursos do Chargebee

Automatização do reconhecimento de receitas: Lide com a conformidade com a ASC 606 e a IFRS 15 automaticamente, gerando os lançamentos contábeis e relatórios de que as equipes financeiras precisam para um relatório preciso das receitas

Gerenciamento de cobranças com novas tentativas inteligentes: Use algoritmos de aprendizado de máquina para analisar padrões de falhas de pagamento e otimizar o momento das novas tentativas, a fim de maximizar as taxas de recuperação

Análise e relatórios de assinaturas: Acompanhe MRR, ARR, cancelamentos, valor ao longo da vida e outras métricas-chave de assinaturas. A análise de coortes ajuda as equipes a entender o desempenho de diferentes segmentos de clientes ao longo do tempo

Prós e contras do Chargebee

Prós:

Lida bem com cenários complexos de faturamento B2B

Recursos robustos de reconhecimento de receita

Amplo ecossistema de integração

Contras:

A implementação pode ser complexa para empresas com requisitos de cobrança específicos

A personalização de relatórios tem limitações para alguns casos de uso avançados

Os tempos de resposta do suporte ao cliente podem variar

Preços do Chargebee

Starter: Gratuito

Desempenho: A partir de US$ 7.188/ano

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Chargebee

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chargebee?

Um usuário do G2 observa: O que mais gosto no Chargebee é que ele facilita muito o faturamento de assinaturas e o gerenciamento de clientes. Ele ajuda a manter tudo organizado em um só lugar, economiza tempo e reduz o trabalho manual. A plataforma também é intuitiva, por isso é mais fácil acompanhar pagamentos, faturas e alterações nas assinaturas sem muita confusão.

Um usuário do G2 observa:

O que mais gosto no Chargebee é que ele facilita muito o faturamento de assinaturas e o gerenciamento de clientes. Ele ajuda a manter tudo organizado em um só lugar, economiza tempo e reduz o trabalho manual. A plataforma também é intuitiva, o que facilita o acompanhamento de pagamentos, faturas e alterações nas assinaturas sem muita confusão.

O que mais gosto no Chargebee é que ele facilita muito o faturamento de assinaturas e o gerenciamento de clientes. Ele ajuda a manter tudo organizado em um só lugar, economiza tempo e reduz o trabalho manual. A plataforma também é intuitiva, o que facilita o acompanhamento de pagamentos, faturas e alterações nas assinaturas sem muita confusão.

📚 Leia também: Os melhores softwares de CRM e faturamento

3. Stripe Billing

via Stripe

O Stripe Billing amplia a infraestrutura de pagamentos do Stripe para o gerenciamento de assinaturas, oferecendo uma abordagem centrada no desenvolvedor para receitas recorrentes. Suas APIs podem lidar com praticamente qualquer cenário de faturamento — desde simples assinaturas mensais até complexos modelos de uso medido.

O recurso de novas tentativas inteligentes da plataforma utiliza aprendizado de máquina treinado com o enorme conjunto de dados de pagamentos da Stripe para otimizar o momento das novas tentativas de pagamentos com falha. O portal de faturamento do cliente permite que os assinantes gerenciem seus próprios métodos de pagamento, visualizem faturas e atualizem assinaturas sem a necessidade de intervenção do suporte.

O Stripe Billing funciona melhor para empresas que já utilizam o Stripe para pagamentos ou aquelas com equipes de desenvolvimento capazes de criar integrações personalizadas.

Principais recursos do Stripe Billing

Re-tentativas inteligentes com inteligência de rede: a lógica de re-tentativas do Stripe aprende com os padrões de pagamento em toda a sua rede, otimizando o momento certo para maximizar a recuperação bem-sucedida dos pagamentos. Essa abordagem de aprendizado de máquina se adapta automaticamente, sem necessidade de configuração manual

Faturamento flexível baseado no uso: Meça o uso dos clientes e fature de acordo com APIs que suportam modelos de preços complexos. Seja por chamada de API, por licença ou por gigabyte, o Stripe Billing pode cuidar do cálculo e da faturação

Portal de cobrança do cliente: Um portal hospedado onde os clientes podem atualizar formas de pagamento, visualizar o histórico de cobranças e gerenciar suas assinaturas. Esse recurso de autoatendimento reduz o número de tickets de suporte e melhora a experiência do cliente

Prós e contras do Stripe Billing

Prós:

Flexibilidade de API incomparável para desenvolvedores

Recuperação de pagamentos com suporte de rede

Integração perfeita com pagamentos via Stripe

Contras:

Requer recursos de desenvolvimento para implementação e personalização

Menos adequado para equipes sem conhecimentos técnicos que precisam de funcionalidades prontas para uso

O reconhecimento de receita e a análise avançada exigem ferramentas adicionais

Preços do Stripe Billing

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Stripe Billing

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stripe Billing?

Um usuário do G2 observa: O que mais gosto no Stripe Billing é a automação perfeita dos pagamentos recorrentes e a facilidade com que ele se integra a outras plataformas, reduzindo o trabalho manual

Um usuário do G2 observa:

O que mais gosto no Stripe Billing é a automação perfeita dos pagamentos recorrentes e a facilidade com que ele se integra a outras plataformas, reduzindo o trabalho manual

O que mais gosto no Stripe Billing é a automação perfeita dos pagamentos recorrentes e a facilidade com que ele se integra a outras plataformas, reduzindo o trabalho manual

🚀 Instale a extensão Brain MAX para o Chrome para levar a inteligência do seu espaço de trabalho para fora do ClickUp. Está analisando a página de cobrança de um cliente no Stripe? O Brain MAX pode extrair o histórico de renovações, resumir notas recentes da conta e exibir tarefas pendentes para essa conta, tudo a partir de uma tecla de atalho, sem precisar trocar de aba. É como se a sua camada de contexto de assinaturas o acompanhasse em todas as ferramentas.

4. Zuora

via Zuora

A Zuora oferece às empresas de assinaturas corporativas um pacote abrangente que cobre todo o ciclo de vida, desde a cotação até a receita.

A plataforma lida com cenários complexos, como faturamento envolvendo várias entidades entre subsidiárias, alterações complexas em contratos e reconhecimento de receita de acordo com várias normas contábeis simultaneamente.

Para grandes organizações com negócios de assinaturas consolidados, a Zuora oferece os recursos de governança, trilhas de auditoria e conformidade exigidos pelas equipes financeira e jurídica. A funcionalidade CPQ (configure-price-quote) da plataforma se integra ao Salesforce e a outros CRMs, permitindo que as equipes de vendas criem cotações complexas que fluem diretamente para o faturamento sem transferências manuais.

Os recursos analíticos da Zuora incluem painéis de métricas de assinaturas, análise de coortes e modelagem preditiva de cancelamentos.

Principais recursos do Zuora

Suporte a múltiplas entidades e moedas: Gerencie assinaturas em subsidiárias globais com diferentes moedas, requisitos fiscais e normas contábeis. Esse recurso empresarial elimina a necessidade de sistemas de faturamento separados em cada região

Automação do processo de cotação a recebimento: As cotações de vendas fluem diretamente para o faturamento e o reconhecimento de receita, sem a necessidade de entrada manual de dados. Alterações, renovações e atualizações de contratos são tratadas de forma sistemática, em vez de por meio de soluções alternativas em planilhas

Reconhecimento avançado de receitas: O Zuora Revenue (produto separado) oferece conformidade abrangente com as normas ASC 606 e IFRS 15, com lançamentos contábeis automatizados e relatórios prontos para auditoria

Prós e contras do Zuora

Prós:

Desenvolvido para a complexidade empresarial

Forte integração com o Salesforce

Registros de auditoria abrangentes

Contras:

Os prazos de implementação podem se estender por vários meses

O custo total de propriedade é significativo

A interface parece ultrapassada em comparação com plataformas mais recentes

Preços da Zuora

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zuora

G2: 3,9/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zuora?

Um usuário do G2 observa: A Zuora oferece grande flexibilidade no gerenciamento do faturamento de assinaturas e do reconhecimento de receita. Seus recursos de automação reduzem o trabalho manual, e a plataforma se adapta bem à medida que a empresa cresce. Gosto particularmente da facilidade com que diferentes modelos de preços podem ser configurados, o que ajuda a se adaptar às necessidades em constante mudança dos clientes. Os relatórios e painéis também oferecem boa visibilidade do desempenho financeiro.

Um usuário do G2 observa:

A Zuora oferece grande flexibilidade no gerenciamento do faturamento de assinaturas e do reconhecimento de receita. Seus recursos de automação reduzem o trabalho manual, e a plataforma se adapta bem à medida que a empresa cresce. Gosto particularmente da facilidade com que diferentes modelos de preços podem ser configurados, o que ajuda a se adaptar às necessidades em constante mudança dos clientes. Os relatórios e painéis também oferecem boa visibilidade do desempenho financeiro.

A Zuora oferece grande flexibilidade no gerenciamento do faturamento de assinaturas e do reconhecimento de receita. Seus recursos de automação reduzem o trabalho manual, e a plataforma se adapta bem à medida que a empresa cresce. Gosto particularmente da facilidade com que diferentes modelos de preços podem ser configurados, o que ajuda a se adaptar às necessidades em constante mudança dos clientes. Os relatórios e painéis também oferecem boa visibilidade do desempenho financeiro.

📚 Leia também: Os melhores sistemas de software para bancos de dados de clientes

5. Maxio

via Maxio

A Maxio, formada a partir da fusão da Chargify e da SaaSOptics, oferece às empresas de SaaS B2B faturamento de assinaturas com recursos de operações financeiras.

Para equipes financeiras de SaaS, o Maxio fornece as análises de assinaturas que realmente importam: variações na MRR, retenção de coortes, receita de expansão e contração e valor da vida útil do cliente. Essas métricas são calculadas automaticamente a partir dos dados de faturamento, eliminando a necessidade de análises manuais em planilhas.

Os recursos de conformidade com a norma ASC 606 da plataforma lidam com a complexidade do reconhecimento de receita que as empresas de assinaturas enfrentam.

Os recursos de faturamento do Maxio oferecem suporte aos modelos de preços comuns em SaaS B2B: abordagens baseadas em licenças, uso, níveis e híbridas.

Principais recursos do Maxio

Métricas nativas de SaaS: MRR, ARR, rotatividade, receita de expansão e outras métricas importantes são calculadas automaticamente a partir dos seus dados de faturamento. As equipes financeiras obtêm números precisos sem precisar manter planilhas separadas

Reconhecimento de receita ASC 606: Conformidade automatizada com normas contábeis, incluindo o tratamento de modificações contratuais e contraprestação variável

Flexibilidade de faturamento de assinaturas: Suporta modelos de preços baseados em licenças, no uso e híbridos, comuns em SaaS B2B

Prós e contras do Maxio

Prós:

Desenvolvido especificamente para SaaS B2B

Métricas e análises robustas para equipes financeiras

Recursos robustos de reconhecimento de receita

Contras:

A interface pode parecer desconexa devido à fusão de dois produtos

Alguns recursos exigem a navegação entre diferentes módulos

Empresa menor em comparação com alguns concorrentes

Preços do Maxio

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Maxio

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Maxio?

Um usuário do G2 observa: Eu uso o Maxio para acompanhar todas as faturas e detalhes de assinatura dos meus clientes. O que mais gosto no Maxio é a facilidade de poder consultar uma fatura ou uma assinatura de subtarefa com muita facilidade enquanto estou em uma ligação com um cliente. Posso revisar uma fatura rapidamente, em cerca de dois minutos, e acessar informações de contato com facilidade. A plataforma é realmente fácil de usar. A configuração inicial foi muito fácil para mim, e pude acessar o Maxio e revisar assinaturas e faturas desde o primeiro dia.

Um usuário do G2 observa:

Eu uso o Maxio para acompanhar todas as faturas e detalhes de assinatura dos meus clientes. O que mais gosto no Maxio é a facilidade de poder consultar uma fatura ou uma assinatura de subtarefa com muita facilidade enquanto estou em uma ligação com um cliente. Posso revisar uma fatura rapidamente, em cerca de dois minutos, e acessar informações de contato com facilidade. A plataforma é realmente fácil de usar. A configuração inicial foi muito fácil para mim, e pude acessar o Maxio e revisar assinaturas e faturas desde o primeiro dia.

Eu uso o Maxio para acompanhar todas as faturas e detalhes de assinatura dos meus clientes. O que mais gosto no Maxio é a facilidade de poder consultar uma fatura ou uma assinatura de subtarefa com muita facilidade enquanto estou em uma ligação com um cliente. Posso revisar uma fatura rapidamente, em cerca de dois minutos, e acessar informações de contato com facilidade. A plataforma é realmente fácil de usar. A configuração inicial foi muito fácil para mim, e pude acessar o Maxio e revisar assinaturas e faturas desde o primeiro dia.

🎥 Para uma gestão eficaz do ciclo de vida do cliente, uma base de conhecimento atualizada é imprescindível. Veja como a IA pode ajudá-lo a criá-la e mantê-la!

6. Recurly

via Recurly

A Recurly concentra-se fortemente na retenção de assinaturas, posicionando sua plataforma com o objetivo de reduzir tanto a rotatividade voluntária quanto a involuntária.

A lógica inteligente de repetição de tentativas e os recursos de gerenciamento de recusas da plataforma recuperam pagamentos com falha antes que resultem na perda de clientes. Para empresas de assinaturas, nas quais mesmo pequenas melhorias na retenção têm um impacto significativo na receita, esse foco na redução da rotatividade é atraente.

O Recurly lida bem com cenários padrão de faturamento de assinaturas: cobranças recorrentes, taxas únicas, componentes baseados no uso e alterações de plano. A interface de gerenciamento de assinantes oferece às equipes visibilidade das contas individuais dos clientes, incluindo histórico de faturamento, alterações de plano e registros de comunicação.

Ele se integra aos principais gateways de pagamento e oferece uma página de pagamento hospedada para empresas que não desejam lidar diretamente com a conformidade com o PCI.

Principais recursos do Recurly

Lógica inteligente de repetição de tentativas: O aprendizado de máquina otimiza o momento e a abordagem para repetir tentativas de pagamentos com falha, maximizando as taxas de recuperação. O sistema se adapta com base nos padrões de pagamento e nos motivos de recusa

Gerenciamento de recusas: Além de novas tentativas, o Recurly oferece ferramentas para atualizar cartões vencidos, lidar com recusas temporárias e comunicar-se com os clientes sobre problemas de pagamento

Gerenciamento de assinantes: uma visão unificada do histórico de assinaturas, eventos de cobrança e comunicações de cada cliente. As equipes de suporte podem entender rapidamente o status da conta e tomar medidas

Prós e contras do Recurly

Prós:

Foco intenso na retenção e na recuperação de pagamentos

Bom equilíbrio entre recursos e usabilidade

Opções de integração sólidas com os principais gateways de pagamento

Contras:

Análises e relatórios avançados têm limitações

Algumas personalizações exigem a participação de desenvolvedores

Recursos empresariais podem exigir planos de nível superior

Preços do Recurly

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Recurly

G2: 4,0/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Recurly?

Um usuário do G2 observa: Aprecio o fato de o Recurly oferecer uma fonte única de informações para o gerenciamento de assinaturas, o que é extremamente útil para nossas operações comerciais. Adoro a capacidade de integrar qualquer provedor de serviços de pagamento com o mínimo de esforço, o que diz muito sobre sua flexibilidade.

Um usuário do G2 observa:

Aprecio o fato de o Recurly oferecer uma fonte única de informações para o gerenciamento de assinaturas, o que é extremamente útil para nossas operações comerciais. Adoro a capacidade de integrar qualquer provedor de serviços de pagamento com o mínimo de esforço, o que diz muito sobre sua flexibilidade.

Aprecio o fato de o Recurly oferecer uma fonte única de informações para o gerenciamento de assinaturas, o que é extremamente útil para nossas operações comerciais. Adoro a capacidade de integrar qualquer provedor de serviços de pagamento com o mínimo de esforço, o que diz muito sobre sua flexibilidade.

📚 Leia também: Ferramentas de software para retenção de clientes

7. Zoho Billing

via Zoho

O Zoho Billing, anteriormente conhecido como Zoho Subscriptions, oferece gerenciamento de assinaturas como parte do ecossistema mais amplo da Zoho. Para empresas que já utilizam o Zoho CRM, o Zoho Books ou outros aplicativos da Zoho, a integração nativa proporciona uma experiência unificada.

A plataforma lida com cenários padrão de faturamento de assinaturas: faturas recorrentes, vários ciclos de faturamento e cobranças básicas baseadas no uso. O portal do cliente do Zoho Billing permite que os clientes visualizem faturas, atualizem métodos de pagamento e gerenciem suas assinaturas. O suporte a várias moedas torna a plataforma viável para empresas com clientes internacionais.

O Zoho Billing funciona bem para pequenas e médias empresas com modelos de assinatura simples.

Principais recursos do Zoho Billing

Integração nativa com o ecossistema Zoho: conexão perfeita com o Zoho CRM, o Zoho Books e outros aplicativos Zoho. Dados de clientes, faturas e lançamentos contábeis são sincronizados automaticamente

Faturamento em várias moedas: Suporte para faturar clientes em sua moeda local com tratamento automático das taxas de câmbio

Portal de autoatendimento do cliente: Os clientes podem visualizar faturas, atualizar informações de pagamento e gerenciar assinaturas sem precisar entrar em contato com o suporte

Prós e contras do Zoho Billing

Prós:

Excelente custo-benefício para usuários atuais do Zoho

Simples para cenários de cobrança padrão

Preços acessíveis em comparação com plataformas independentes

Contras:

Recursos limitados para faturamento complexo

Recursos básicos de reconhecimento de receita

Recursos avançados podem exigir planos Zoho de nível superior

Preços do Zoho Billing

Padrão: US$ 29 por organização/mês

Premium: US$ 69 por organização/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoho Billing

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Billing?

Um usuário do G2 observa: Isso facilita para mim a cobrança de pagamentos de clientes em potencial. Gosto do histórico que pode ser visualizado na aba de cada usuário e também das opções de personalização disponíveis.

Um usuário do G2 observa:

Isso facilita para mim a cobrança de pagamentos de clientes em potencial. Gosto do histórico que pode ser visualizado na aba de cada usuário e também das opções de personalização disponíveis.

Isso facilita para mim a cobrança de pagamentos de clientes em potencial. Gosto do histórico que pode ser visualizado na aba de cada usuário e também das opções de personalização disponíveis.

📚 Leia também: Como gerenciar clientes à medida que sua agência cresce

8. Paddle

via Paddle

A Paddle atua como comerciante registrado, o que significa que ela lida com o processamento de pagamentos, a conformidade tributária e a proteção contra fraudes em nome das empresas de software. Para empresas de SaaS que vendem globalmente, esse modelo elimina a complexidade de gerenciar impostos sobre vendas, IVA e outras obrigações fiscais em diferentes jurisdições.

A plataforma combina checkout, faturamento e gerenciamento de assinaturas em um sistema unificado. Sua experiência de checkout é otimizada para conversão, com recursos como roteamento inteligente de pagamentos e opções de pagamento localizadas.

O Paddle lida com preços localizados, conversão de moedas e preferências de métodos de pagamento para diferentes regiões. Os recursos de gerenciamento de assinaturas incluem gerenciamento de planos, cálculo de rateio e análises básicas.

Principais recursos do Paddle

Modelo de comerciante registrado: A Paddle cuida da conformidade tributária, da proteção contra fraudes e do processamento de pagamentos. Sua empresa não precisa se registrar para o IVA em vários países nem lidar com a complexidade dos impostos sobre vendas

Experiência de checkout localizada: conversão automática de moeda, métodos de pagamento locais e preços localizados ajudam a maximizar as taxas de conversão para clientes globais

Gerenciamento integrado de assinaturas: a criação de planos, upgrades, downgrades e cancelamentos são gerenciados na mesma plataforma que os pagamentos

Prós e contras do Paddle

Prós:

Elimina o fardo da conformidade tributária para vendas globais

Otimizado para conversão com checkout localizado

Operações simplificadas com uma única plataforma para pagamentos, assinaturas e impostos

Contras:

Menos controle sobre o relacionamento de cobrança com o cliente

O modelo de preços com participação nos lucros pode ser mais caro em grande escala

Os recursos de gerenciamento de assinaturas são menos avançados do que as plataformas dedicadas

Preços do Paddle

Pagamento conforme o uso: 5% + US$ 0,50 por transação

Preços personalizados disponíveis para volumes maiores

Avaliações e comentários do Paddle

G2: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paddle?

Um usuário do G2 observa: Eu uso o Paddle para gerenciar pagamentos e assinaturas do meu produto de software. Ele cuida do faturamento, das notas fiscais e da conformidade tributária para clientes em diferentes países, o que facilita muito as vendas internacionais sem que tenhamos que lidar com as regras tributárias locais por conta própria. O Paddle resolve vários problemas de pagamento e relatórios que eu enfrentava com outros provedores. Com o Paddle, os pagamentos são mais consistentes, os relatórios são mais fáceis e claros, e é mais fácil entender taxas, impostos e valores finais, o que reduz as trocas de perguntas e os erros na plataforma.

Um usuário do G2 observa:

Eu uso o Paddle para gerenciar pagamentos e assinaturas do meu produto de software. Ele cuida do faturamento, das notas fiscais e da conformidade tributária para clientes em diferentes países, o que facilita muito as vendas internacionais sem que tenhamos que lidar com as regras tributárias locais por conta própria. O Paddle resolve vários problemas de pagamento e relatórios que eu enfrentava com outros provedores. Com o Paddle, os pagamentos são mais consistentes, os relatórios são mais fáceis e claros, e é mais fácil entender taxas, impostos e valores finais, o que reduz as trocas de perguntas e os erros na plataforma.

Eu uso o Paddle para gerenciar pagamentos e assinaturas do meu produto de software. Ele cuida do faturamento, das notas fiscais e da conformidade tributária para clientes em diferentes países, o que facilita muito as vendas internacionais sem que precisemos lidar com as regras tributárias locais. O Paddle resolve vários problemas de pagamento e relatórios que eu enfrentava com outros provedores. Com o Paddle, os pagamentos são mais consistentes, os relatórios são mais fáceis e claros, e é mais fácil entender taxas, impostos e valores finais, o que reduz as trocas de perguntas e os erros na plataforma.

9. Agentforce Revenue Management

via Salesforce

O Agentforce Revenue Management (anteriormente Salesforce Revenue Cloud) integra o gerenciamento de assinaturas ao ecossistema do Salesforce, combinando CPQ, faturamento e gerenciamento do ciclo de vida da receita. Para empresas que já investiram no Salesforce, ele oferece uma solução nativa que mantém os dados de clientes, vendas e faturamento unificados em uma única plataforma.

Os recursos de CPQ da plataforma permitem que as equipes de vendas elaborem cotações complexas com produtos por assinatura, componentes baseados no uso e cobranças únicas. Essas cotações são transferidas diretamente para o faturamento sem transferências manuais, reduzindo erros e acelerando o ciclo da cotação ao recebimento.

Ele também lida com alterações contratuais, renovações e as implicações das mudanças nas assinaturas no reconhecimento de receita.

Principais recursos do Agentforce Revenue Management

Integração nativa com o Salesforce: Dados de clientes, oportunidades, cotações e faturamento ficam todos no Salesforce. As equipes de vendas e finanças trabalham a partir da mesma fonte de informação

CPQ para negócios complexos: Elabore cotações com vários produtos de assinatura, componentes de uso e preços personalizados. Os fluxos de trabalho de aprovação garantem a governança de preços

Gerenciamento do ciclo de vida da receita: Acompanhe a receita desde a cotação inicial até o faturamento e o reconhecimento, com visibilidade de todo o ciclo de vida da receita do cliente

Prós e contras do Agentforce Revenue Management

Prós:

Integrado com o Salesforce CRM, eliminando silos de dados

Lida com a complexidade empresarial, como contratos plurianuais e aditamentos

Fortes recursos de governança e auditoria

Contras:

Requer um investimento significativo na implementação

Só faz sentido para organizações que já estão comprometidas com o Salesforce

A complexidade pode ser opressiva para empresas mais simples

Preços do Agentforce Revenue Management

Growth: US$ 150 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avançado: US$ 200 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Agentforce Revenue Management

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Agentforce Revenue Management?

Um usuário do G2 observa: O Salesforce Revenue Cloud é líder do setor em gestão de receitas baseada em IA – abrangendo tudo, desde a gestão de peças e cotações até o faturamento e emissão de notas fiscais. É, de longe, a ferramenta mais poderosa do mercado para essa finalidade. Combine-o com o Agentforce e você terá uma solução de primeira linha, capaz de lidar com qualquer desafio.

Um usuário do G2 observa:

O Salesforce Revenue Cloud é líder do setor em gestão de receitas baseada em IA – abrangendo tudo, desde a gestão de peças e cotações até o faturamento e emissão de notas fiscais. É, de longe, a ferramenta mais poderosa do mercado para essa finalidade. Combine-o com o Agentforce e você terá uma solução de primeira linha, capaz de lidar com qualquer desafio.

O Salesforce Revenue Cloud é líder do setor em gestão de receitas baseada em IA – abrangendo tudo, desde a gestão de peças e cotações até o faturamento e a emissão de notas fiscais. É, de longe, a ferramenta mais poderosa do mercado para essa finalidade. Combine-o com o Agentforce e você terá uma solução de ponta, capaz de lidar com qualquer desafio.

💡 Dica profissional: Use a integração do Salesforce Connected Search para pesquisar e visualizar registros do Salesforce no ClickUp! Pesquise registros, veja visualizações detalhadas de links do Salesforce nas tarefas e crie novas tarefas e leads do Salesforce a partir da Barra de Comandos de IA sem sair do ClickUp. O ClickUp integra-se nativamente com o Salesforce

10. FastSpring

via FastSpring

A FastSpring oferece serviços completos de comércio eletrônico para empresas de software e produtos digitais, atuando como comerciante registrado.

A plataforma lida com pagamentos globais, conformidade tributária e gerenciamento de assinaturas, permitindo que empresas de software vendam internacionalmente sem precisar construir uma infraestrutura de pagamentos. Seu ponto forte está na otimização do checkout e nos recursos de pagamentos globais.

A FastSpring oferece suporte a preços localizados, várias moedas e métodos de pagamento específicos por região. Seu gerenciamento de assinaturas lida com faturamento recorrente, alterações de planos e comunicações com os clientes, embora os recursos sejam menos abrangentes do que os de plataformas dedicadas a assinaturas.

Principais recursos do FastSpring

Comércio eletrônico completo: a FastSpring cuida do checkout, dos pagamentos, da conformidade tributária e do gerenciamento de assinaturas em uma única plataforma. As empresas de software podem se concentrar no desenvolvimento de produtos, em vez de na infraestrutura de pagamentos

Otimização global de pagamentos: Suporte a métodos de pagamento, moedas e preços locais em diferentes regiões. A plataforma otimiza a conversão com base na localização do cliente

Gestão de impostos e conformidade: Como comerciante registrado, a FastSpring gerencia o IVA, o imposto sobre vendas e outras obrigações fiscais em todo o mundo

Prós e contras do FastSpring

Prós:

Simplifica as vendas globais de software

Uma experiência de checkout otimizada melhora as taxas de conversão

Reduz a carga de conformidade ao lidar com impostos

Contras:

Os recursos de gerenciamento de assinaturas são menos avançados do que as plataformas especializadas

O modelo de participação nos lucros pode ser oneroso em volumes maiores

Menos controle sobre o relacionamento de cobrança com o cliente

Preços da FastSpring

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o FastSpring

G2: 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FastSpring?

Um usuário do G2 observa: Gosto do FastSpring porque oferece diferentes métodos de pagamento, tornando as transações online flexíveis. É seguro, o que é uma grande vantagem para mim ao lidar com pagamentos. Além disso, aprecio sua simplicidade, pois facilita o gerenciamento.

Um usuário do G2 observa:

Gosto do FastSpring porque oferece diferentes métodos de pagamento, tornando as transações online flexíveis. É seguro, o que é uma grande vantagem para mim ao lidar com pagamentos. Além disso, aprecio sua simplicidade, pois facilita o gerenciamento.

Gosto do FastSpring porque oferece diferentes métodos de pagamento, tornando as transações online flexíveis. É seguro, o que é uma grande vantagem para mim ao lidar com pagamentos. Além disso, aprecio sua simplicidade, pois facilita o gerenciamento.

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Gerencie o ciclo de vida das suas assinaturas com o ClickUp

A escolha de um software de gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas resume-se a combinar a complexidade operacional da sua empresa com o nível adequado de capacidade da plataforma. Negócios de assinaturas simples podem começar com ferramentas de faturamento diretas, enquanto empresas com preços baseados no uso, contratos corporativos ou clientes globais precisam de plataformas desenvolvidas para lidar com essa complexidade.

O fator mais importante não é a quantidade de recursos, mas sim se a plataforma se integra à forma como sua equipe realmente trabalha. Dados de cobrança isolados dos fluxos de trabalho de sucesso do cliente criam uma dispersão de contexto que leva a renovações perdidas e cancelamentos que poderiam ser evitados.

Gerencie operações de assinatura em conjunto com fluxos de trabalho mais amplos de clientes, crie um acompanhamento personalizado do ciclo de vida, automatize processos de renovação e mantenha o contexto completo de cada conta com a flexibilidade do ClickUp. Comece hoje mesmo a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre software de gerenciamento de assinaturas

Qual é a diferença entre o gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas e o software de faturamento recorrente?

O software de faturamento recorrente concentra-se principalmente no processamento de pagamentos e na geração de faturas em um cronograma. O gerenciamento do ciclo de vida das assinaturas abrange toda a jornada do cliente — integração, engajamento, renovação, expansão e retenção —, sendo o faturamento apenas um componente de um sistema operacional mais amplo.

Plataformas de gerenciamento de projetos como o ClickUp criam fluxos de trabalho que acompanham os clientes ao longo das etapas do ciclo de vida, automatizam lembretes de renovação e mantêm o contexto de cada conta. Os painéis do ClickUp permitem visualizar os pipelines de renovação, enquanto as automações do ClickUp cuidam dos acompanhamentos de rotina.

Quais recursos diferenciam as plataformas de gerenciamento de assinaturas corporativas das soluções para pequenas empresas?

As plataformas empresariais geralmente oferecem suporte a múltiplas entidades, conformidade com normas complexas de reconhecimento de receita (ASC 606/IFRS 15), recursos avançados de CPQ, permissões de usuário detalhadas e trilhas de auditoria abrangentes. As soluções para pequenas empresas priorizam a facilidade de uso e a implementação mais rápida em detrimento da configurabilidade.

É necessário um software dedicado à gestão de assinaturas para empresas de SaaS?

Isso depende da complexidade. Empresas em fase inicial com preços simples geralmente conseguem se virar com ferramentas básicas de faturamento. À medida que os modelos de preços se tornam mais complexos — componentes baseados no uso, contratos corporativos, vários produtos —, o gerenciamento dedicado de assinaturas torna-se essencial para garantir precisão e eficiência operacional.