10 melhores softwares de gerenciamento de cotações para fechar negócios em 2024

Sua equipe de vendas depende da criação manual de cotações?

Eles passam horas elaborando as propostas e cotações e obtendo aprovações da liderança em vez de vender e resolver as dúvidas dos clientes?

Se você respondeu sim a ambas as perguntas, preste atenção.

O software de cotação ajuda a maximizar todas as oportunidades, permitindo que sua equipe crie cotações profissionais em minutos e busque vários negócios simultaneamente.

Você não precisa mais lidar com os problemas cotidianos que acompanham as propostas tradicionais. Obstáculos como a configuração de produtos e serviços, erros de precificação, descontos excessivos, tempo de resposta lento ou experiência ruim do usuário se tornarão coisa do passado.

Automatizar cotações e propostas é o primeiro passo para um ciclo de vendas acelerado. Deixar de fazer isso é como manter a porta aberta para que os clientes em potencial saiam.

Vamos orientá-lo sobre os recursos a serem procurados em um software de cotação e sobre o melhor software de gerenciamento de cotação disponível, com seus recursos, limitações e preços.

O que é um software de cotação?

O software de gerenciamento de cotações é uma ferramenta de automação para simplificar o processo de geração de cotações. Elimine os longos processos de cotação de vendas com modelos incorporados que permitem que as equipes de vendas editem para atender às suas necessidades e enviá-los aos clientes.

Em outras palavras, o software de cotação é o trunfo da sua equipe de vendas

Pense no seu software de gerenciamento de cotações como um repositório que fornece informações sobre produtos e preços à sua equipe. A equipe reunirá os dados relevantes, os adicionará à proposta de vendas e os compartilhará com o cliente. Acompanhe o andamento das propostas e cotações, inclusive se o cliente as visualizou.

Suas propostas parecem mais profissionais porque cada modelo de cotação de vendas segue um formato e diretrizes padronizados.

Todo o seu ciclo de vendas se torna perfeito devido a colaboração em tempo real e integração com seu sistema de CRM.

O recurso de colaboração permite que outras equipes compartilhem suas ideias, e a integração com o CRM garante um fluxo contínuo entre o processo de cotação e as atividades de vendas.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de cotações?

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar em seu software de gerenciamento de cotações.

Integração com o CRM e outras ferramentas : Procure um software de cotação de vendas que se integre ao CRM e a outras ferramentas software de gerenciamento de projetos. Sua equipe de vendas deve ter acesso ao progresso do cliente potencial no ciclo de vendas. Além disso, em uma plataforma unificada, acompanhe a comunicação de outros grupos, como a geração de demanda. Torna-se fácil para a sua equipe estabelecer um fluxo de trabalho tranquilo, em vez de ficar indo e voltando em sistemas desarticulados

: Procure um software de cotação de vendas que se integre ao CRM e a outras ferramentas software de gerenciamento de projetos. Sua equipe de vendas deve ter acesso ao progresso do cliente potencial no ciclo de vendas. Além disso, em uma plataforma unificada, acompanhe a comunicação de outros grupos, como a geração de demanda. Torna-se fácil para a sua equipe estabelecer um fluxo de trabalho tranquilo, em vez de ficar indo e voltando em sistemas desarticulados Interface amigável: Com uma interface amigável para dispositivos móveis, suas vendas se sentirão à vontade para navegar pela ferramenta e criar cotações e propostas por conta própria

Com uma interface amigável para dispositivos móveis, suas vendas se sentirão à vontade para navegar pela ferramenta e criar cotações e propostas por conta própria Opções de personalização: Escolha uma solução de cotação baseada em nuvem que permita personalizar as cotações. Adicione seu logotipo, as cores da marca e a fonte para manter o mesmo padrão profissional para todos os clientes

Escolha uma solução de cotação baseada em nuvem que permita personalizar as cotações. Adicione seu logotipo, as cores da marca e a fonte para manter o mesmo padrão profissional para todos os clientes Fluxos de trabalho de aprovação de cotações: Os fluxos de trabalho estabelecem um processo padrão para aprovação de cotações e mantêm a consistência e a conformidade com as políticas da empresa. Procure um software de cotação on-line que envie automaticamente notificações aos supervisores e aprovadores para que verifiquem a cotação antes de enviá-la aos clientes

Os fluxos de trabalho estabelecem um processo padrão para aprovação de cotações e mantêm a consistência e a conformidade com as políticas da empresa. Procure um software de cotação on-line que envie automaticamente notificações aos supervisores e aprovadores para que verifiquem a cotação antes de enviá-la aos clientes Recursos de colaboração: A colaboração e o trabalho em equipe criam a base para que todas as partes interessadas compartilhem suas ideias e feedbacks e estejam na mesma página no processo de criação da cotação. A propostasoftware de automação deve permitir que os participantes compartilhem comentários, notas, vídeos e emojis para que haja uma comunicação clara entre todos os envolvidos no projeto

A colaboração e o trabalho em equipe criam a base para que todas as partes interessadas compartilhem suas ideias e feedbacks e estejam na mesma página no processo de criação da cotação. A propostasoftware de automação deve permitir que os participantes compartilhem comentários, notas, vídeos e emojis para que haja uma comunicação clara entre todos os envolvidos no projeto Custo e ROI: Analise o preço total que você está pagando para usar a solução de software, incluindo taxas de assinatura, custos de manutenção e quaisquer outros custos recorrentes. Compare o gasto total com o aumento no número de negócios fechados. Um ROI positivo ocorrerá quando houver um aumento nos números de vendas

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de cotações para usar em 2024

Conhecer os principais recursos é fundamental para escolher a solução de cotação correta. Com tantas opções, analisar cada software de gerenciamento de cotações disponível é entediante.

Simplificamos esse trabalho para você. Aqui está nossa lista dos 10 melhores softwares de gerenciamento de cotações que você deve conhecer em 2024.

1. ClickUp

Crie cotações em minutos com o software de gerenciamento de cotações e a IA do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta completa para gerenciamento de cotações, centralizando todo o seu processo de vendas.

Quando sua equipe de vendas usa o ClickUp, ela não precisa fazer malabarismos com diferentes ferramentas para criar cotações, obter informações sobre o cliente potencial por meio de um CRM ou documentar a jornada pelo pipeline de vendas por meio de uma ferramenta de gerenciamento de projetos.

O ClickUp é totalmente personalizável modelos de citação permitem que eles mantenham a consistência e a precisão dos preços para diferentes clientes.

Quer você tenha uma empresa de serviços ou um produto de software, o ClickUp permite que você envie faturas personalizáveis e uma cotação detalhada com um esboço claro do produto ou serviço.

Envie cotações on-line em vários canais ou no canal preferido do cliente em vários formatos de arquivo. Os modelos de proposta do ClickUp têm estatísticas personalizadas para acompanhar o progresso e campos personalizados, tags e avisos de dependência.

O ClickUp é uma solução abrangente de gerenciamento de cotações e projetos que permite enviar cotações e gerenciar seu progresso na mesma plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Organize e visualize os dados dos clientes com tabelas responsivas e intuitivas. Desenhe relações entre tarefas conectando clientes a cotações de vendas e pedidos

Visualize todo o seuvendas em um só lugar, desde o rastreamento de leads até a integração do cliente e a colaboração no negócio. Atribua tarefas automaticamente aos membros da equipe em cotações e propostas individuais, acione atualizações de status e priorize leads importantes

Crie propostas e contratos de vendas usandoDocumentos do ClickUp. Conecte-os aos seus fluxos de trabalho, colabore com colegas de equipe em tempo real e compartilhe-os com seus clientes de forma segura

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

IA do ClickUp gera conteúdo para suas cotações e documentos de vendas com base no contexto da tarefa

Use ocalendário de recursos para saber quantas horas os membros da sua equipe têm para concluir um projeto em um determinado período e compartilhar prazos com seus clientes com confiança

Crie listas de verificação dentro das tarefas para garantir que sua equipe siga todas as etapas durante a preparação de uma proposta e elimine erros de preços

Defina lembretes para evitar perder os prazos de envio de propostas ou de acompanhamento com os clientes

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem recursos off-line limitados

Somente análises básicas estão disponíveis no plano gratuito

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês.

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3800+ avaliações)

2. Gerenciamento do ciclo de vida da receita do Salesforce

via Força de vendas O gerenciamento do ciclo de vida da receita do Salesforce reúne suas operações relacionadas a vendas em um único local para maximizar o potencial de receita. As verificações incorporadas ajudam a evitar erros de cotação.

O software de cotação recomenda complementos e upgrades compatíveis com o potencial de aumentar o tamanho do negócio. O catálogo unificado de produtos facilita o acesso da sua equipe de entrada no mercado e dos parceiros a propostas e cotações em um só lugar.

O vazamento de receita é um desafio comum no processo de vendas. Configure o preço limite com apenas alguns cliques para evitar descontos excessivos.

Quando a equipe de vendas lida com clientes internacionais, o suporte a várias moedas facilita a precificação de produtos em qualquer moeda para pagamentos únicos, assinaturas ou modelos de uso.

Melhores recursos do Salesforce

A renovação de cotações e as notificações de mudanças no meio do prazo reduzem a rotatividade

Unifique as equipes de vendas, finanças e jurídica para gerenciar o ciclo de vida das vendas

As equipes jurídicas criam modelos e gerenciam a biblioteca de cláusulas para que os representantes de vendas renovem ou atualizem os contratos rapidamente

Suporte a várias moedas por meio de diferentes gateways de pagamento

Limitações do Salesforce

A implementação é desafiadora se você não tiver experiência anterior

O recurso de faturamento parece sem brilho

Não há versão gratuita

Necessita de melhores fluxos de processo incorporados do processo de cotação ao caixa

Preços do gerenciamento do ciclo de vida da receita da Salesforce

Iniciante: US$ 25/usuário/mês

US$ 25/usuário/mês Profissional: US$ 80/usuário/mês

US$ 80/usuário/mês Enterprise: $165/usuário/mês

$165/usuário/mês Ilimitado: $330/usuário/mês

$330/usuário/mês Ilimitado +: $500/usuário/mês

Avaliações e opiniões sobre o gerenciamento do ciclo de vida da receita do Salesforce

G2: 4,2/5 (1224 avaliações)

4,2/5 (1224 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. QuoteWerks

via QuoteWerks O QuoteWerks é um software de cotação baseado em nuvem fácil de usar para que pequenas empresas criem cotações e propostas com aparência profissional em minutos. Adicione transparência ao pipeline de vendas rastreando a criação, a entrega e o progresso das cotações.

A captura de assinatura eletrônica permite que seus clientes aceitem as propostas em segundos. Eles não precisam mais fazer o download do PDF, imprimir, assinar fisicamente o documento, digitalizá-lo e enviar a cópia por e-mail. Quando o negócio estiver concluído, receba o pagamento total ou parcial de um dos 80 gateways de pagamento com os quais o QuoteWerks se integra.

Melhor recurso do Quotewerks

Seja notificado quando os clientes visualizarem suas cotações

Armazene todos os seus documentos em uma biblioteca central para acessá-los quando necessário. Adicione filtros como data, nome da empresa e informações do cliente para que os representantes de vendas encontrem rapidamente o que você está procurando

Crie listas de itens e pacotes para ter uma oferta de produtos padronizada

Os fluxos de trabalho de aprovação reduzem os erros de proposta ao criar cotações de vendas

Limitações do QuoteWerks

Não há versão gratuita

A configuração de formulários personalizados às vezes leva mais tempo

A interface do usuário parece desatualizada

Preços do QuoteWerks

Padrão: US$ 15/usuário/mês

US$ 15/usuário/mês Profissional: US$ 21/usuário/mês

US$ 21/usuário/mês Corporativo: $30/usuário/mês

Avaliações e opiniões sobre o QuoteWerks

G2: 4,3/5 (181 avaliações)

4,3/5 (181 avaliações) Capterra: 4,6/5 (169 avaliações)

4. Software de orçamento da HubSpot

via Citação da Hubspot O software de cotação da HubSpot permite que você inicie a automação se a sua equipe de vendas criar cotações manualmente. Com a integração nativa com o CRM da HubSpot, o software de cotação fácil de usar para iniciantes gera cotações de marca em segundos, pois a maioria dos detalhes, incluindo informações do cliente e do produto, é preenchida automaticamente.

Assim que você receber o orçamento do cliente Solicitação de cotação (RFQ) compartilhe instantaneamente os modelos de proposta pré-criados com eles com o mínimo de intervenção manual.

Melhores recursos do HubSpot Quote

Marca personalizada para enviar orçamentos bonitos que combinem com a aparência de sua marca

Incorporar links de pagamento nos orçamentos para receber pagamentos

Reúna assinaturas eletrônicas atribuindo signatários e contra-assinantes

Limitações do HubSpot Quote

Recursos de design limitados

Falta de análises e insights sobre os clientes

Preços do HubSpot Quote

Profissional: $450/mês

$450/mês Empresarial: US$ 1.500/mês

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot Quote

G2: 4,4/5 (10.880 avaliações)

4,4/5 (10.880 avaliações) Capterra: 4,5/5 (349 avaliações)

5. Responsive.io (anteriormente RFPIO)

Via Responsivo Três palavras resumem o Responsive.io: informação, colaboração e automação. Ao contrário do HubSpot, esse software abrangente de gerenciamento de trabalho pode lidar com mais do que solicitações de RFP.

A ferramenta de gerenciamento de respostas estratégicas foi criada para várias solicitações de informações, como RFI, DSG, EEQ, questionários de segurança e muito mais.

Ela aprimora a colaboração ao centralizar todo o conteúdo e os documentos essenciais. Depois que uma RFP é importada para o sistema, a IA resume a RFP, facilitando para a sua equipe a decisão de prosseguir.

Usando a biblioteca de conteúdo, a solução de software sugere respostas para perguntas complexas e dados relacionados, juntamente com especialistas no assunto disponíveis para colaboração. O tradutor integrado e a interface multilíngue garantem que o idioma não seja uma barreira.

melhores recursos do #### Responsive.io

O recurso orientado por IA responde com o melhor conteúdo para as solicitações, agilizando a resposta

Atribuir tarefas e automatizar as vendas o fluxo de trabalho dos processos de vendas para manter o controle de todos os projetos

Dê acesso a toda a sua equipe de vendas ouferramentas de produtividade como Slack, Salesforce, Teams e muito mais

Tome decisões mais inteligentes e orientadas por dados com análises e relatórios personalizados

Limitações do Responsive.io

A interface não é fácil de usar e tem uma curva de aprendizado

A biblioteca de conteúdo não tem um recurso de classificação

Preços do Responsive.io

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Responsive.io

G2: 4,6/5 (632 avaliações)

4,6/5 (632 avaliações) Capterra: 4,7/5 (120 avaliações)

6. Monetize agora

via MonetizeNow O MonetizeNow integra cotação, faturamento e uso para SaaS B2B empresas. O software de gerenciamento de cotações para SaaS B2B permite que os representantes de vendas lidem com negócios complexos, alterações e renovações.

As aprovações em várias etapas e baseadas em equipes estabelecem consistência nas decisões, especialmente porque as equipes financeiras e jurídicas estão envolvidas nos ciclos de vendas das empresas. As partes interessadas aprovam a cotação a partir do painel centralizado e podem avançar rapidamente.

Um recurso interessante é o mecanismo de faturamento SaaS que automatiza todo o processo, desde a cotação até o faturamento. As atualizações de preços em tempo real do catálogo de produtos e as regras de preços garantem que os representantes de vendas tenham as informações de preços mais atualizadas.

Melhores recursos do MonetizeNow

Faça experiências com preços e embalagens em tempo real

Criar notas de crédito, processar reembolsos de pagamentos e lidar com operações complexas de faturas

Programe alterações nas cotações para oferecer personalização até mesmo no meio do prazo

Limitações do MonetizeNow

Nenhuma base de conhecimento para usuários iniciantes

Falta de integração com DocuSign e Stripe para assinaturas on-line e cobrança de pagamentos

Preços da MonetizeNow

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do MonetizeNow

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. PandaDoc

Via PandaDoc O PandaDoc simplifica sua gerenciamento de documentos o gerenciamento de documentos é um processo que pode ser realizado em qualquer lugar, seja em uma cotação, proposta, contrato ou formulário. Crie propostas personalizadas para seus clientes em minutos usando sua biblioteca de conteúdo do tipo arrastar e soltar, modelos pré-criados e dados do CRM.

Assinaturas on-line no software de proposta garantir um processo de assinatura sem complicações para seus clientes, especialmente quando se trata de uma nova empresa com mão de obra limitada.

Obtenha uma visão detalhada de seu pipeline de cotações. Saiba quando a proposta foi aberta, visualizada e assinada. Se o cliente em potencial não tiver certeza sobre o produto e a quantidade, ele poderá adicionar comentários na cotação e na proposta, eliminando erros na comunicação entre as partes.

Melhores recursos do PandaDoc

Automatize a elaboração, a edição e a colaboração de contratos para criar contratos personalizados e sem erros

Obtenha um instantâneo de todos os contratos com detalhes e análise de documentos em um só lugar, sem precisar abrir cada um deles

Conformidade com ESIGN, UETA e HIPAA e certificação SOC 2 Tipo II para segurança empresarial

Limitações do PandaDoc

Não há opções de edição de imagens nos documentos

Não há avaliação gratuita

Ausência de suporte técnico adequado e nenhuma atualização por e-mail durante falhas técnicas

Preços do PandaDoc

Essenciais: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Empresarial: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do PandaDoc

G2: 4,7/5 (2.261 avaliações)

4,7/5 (2.261 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.066 avaliações)

8. Scoro

via Escória O Scoro é um software abrangente de gerenciamento de trabalho desenvolvido para consultorias e empresas de serviços profissionais para aumentar a visibilidade de seus projetos e maximizar a receita.

Faça estimativas de escopo do trabalho rastrear resultados, emitir faturas e combinar suas vendas e finanças para obter uma visão geral do desempenho em tempo real.

Otimize a alocação de recursos monitorando a disponibilidade e atribuindo tarefas para a entrega pontual do projeto. Visualize a entrega do projeto com a ajuda de gráficos de Gantt e compartilhe-os com as partes interessadas para definir expectativas claras.

Melhores recursos do Scoro

Analise os resultados em todo o portfólio de projetos e decida quais serviços devem ser aprimorados para obter precisão no escopo

Converter cotações confirmadas em faturas e permitir faturas personalizáveis

Preencher previamente as planilhas de horas com listas de tarefas individuais para alinhar toda a equipe com as entregas

Limitações do Scoro

Modelos personalizados de PDF limitados para cotações, pedidos de compra e faturas

Falta de flexibilidade nos preços para pequenas empresas

Preços do Scoro

Essencial: $26/usuário/mês

$26/usuário/mês Padrão: $37/usuário/mês

$37/usuário/mês Pro: $63/usuário/mês

$63/usuário/mês Ultimate: Preço personalizado

Scoro ratings and reviews

G2: 4,5/5 (391 avaliações)

4,5/5 (391 avaliações) Capterra: 4,6 (230 avaliações)

9. Proporcionar

via Proponha O Proposify automatiza os modelos de propostas e permite que você se concentre em fechar mais negócios com rapidez e facilidade. Use modelos profissionais pré-criados para enviar propostas impressionantes em questão de minutos.

Use a fonte e as cores de sua marca nas propostas para obter uma sensação consistente. Adicione imagens e vídeos incorporando-os em seus documentos. Defina permissões de aprovação para que nenhuma cotação seja enviada aos clientes sem a devida diligência.

melhores recursos do #### Proposify

Recursos de privacidade de nível empresarial e permissões de usuário com opções de segurança de dados

Organize descrições de produtos, estudos de caso e gráficos com pastas e filtros para que todos possam encontrá-los facilmente

Sincronize contatos e use variáveis personalizadas para preencher previamente campos em documentos

Limitações do Proposify

Alguns usuários relataram casos de falhas e bugs que não foram reparados

A criação das propostas com base em seu layout pode levar mais tempo do que o esperado

Preços do Proposify

Equipe: $49/usuário/mês

$49/usuário/mês Negócios: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Proposify

G2: 4,6/5 (942 avaliações)

4,6/5 (942 avaliações) Capterra: 4,5/5 (273 avaliações)

10. Cotação

via Citação O Quoter é um software de cotação on-line baseado em nuvem e compatível com dispositivos móveis que otimiza o processo de cotação para pagamento para equipes de vendas de TI. A alternativa do ConnectWise Sell tem uma configuração intuitiva e vem com modelos inteligentes que a equipe de vendas pode reutilizar para criar cotações em questão de segundos.

O configurador de produtos atende aos requisitos do Configure, Price, Quote (CPQ), permitindo que as equipes de vendas criem produtos configuráveis e automatizem os cálculos de preços com base nas necessidades individuais dos clientes.

melhores recursos do #### Quoter

Agrupe produtos, serviços e mão de obra e use o recurso de arrastar e soltar para reordená-los

Combine vários produtos e serviços em pacotes e adicione-os facilmente aos seus modelos e cotações

Adicione produtos às cotações diretamente do seu software de CRM ou de contabilidade para evitar duplicação e erros de dados

Limitações do Quoter

Opções limitadas de marca

Modelos de e-mail não disponíveis

Preços do Quoter

Básico: US$ 99/mês

US$ 99/mês Standard: US$ 199/mês

US$ 199/mês Pro: $299/mês

$299/mês Enterprise: $399/mês

Quoter avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (43 avaliações)

4,7/5 (43 avaliações) Capterra: 4,7/5 (52 avaliações)

Tudo pronto para começar a usar o software de gerenciamento de cotações? 🏋️

O software de cotação é fundamental para que as equipes com visão de futuro fechem mais negócios e atinjam as metas de receita.

Escolher a solução certa é assustador; escolha um software de cotação que faça com que sua equipe comece a criar propostas de forma rápida e fácil. Gaste menos tempo com modelos de propostas e mais tempo fechando negócios e construindo relacionamentos com os clientes.

O ClickUp para gerenciamento de cotações é a melhor opção para pequenas empresas, organizações de serviços profissionais e empresas corporativas. Uma interface intuitiva, recursos avançados e para iniciantes, páginas da Web compatíveis com dispositivos móveis e a capacidade de arrastar e soltar seções na proposta fazem dele a solução de software de cotação ideal. Experimente o ClickUp gratuitamente para enviar as melhores cotações da categoria em uma velocidade incrível e fechar mais negócios.