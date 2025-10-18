Os oito melhores softwares de CRM e faturamento para 2025

Quando você está crescendo rapidamente, a última coisa de que precisa é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que não se comunica com o seu sistema de faturamento.

Ferramentas desconectadas significam ciclos de vendas mais lentos, dados de clientes dispersos e erros de faturamento que custam dinheiro e confiança.

Esta publicação no blogue explora oito ferramentas de software de CRM e faturação criadas para crescer com o seu negócio.

Vamos encontrar a ferramenta certa para você! 🧾

Os melhores softwares de CRM e faturamento em resumo

Aqui está uma tabela comparativa de todos os softwares de CRM e faturamento. 📊

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Gerenciamento unificado de tarefas e clientes, documentos e automações com tecnologia de IA, fluxos de trabalho de faturamento personalizados. Tamanho da equipe: Ideal para indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações. Espaço de trabalho multifuncional para projetos, CRM e faturamento com assistência integrada de IA. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Zoho CRM e Zoho Invoice Faturamento integrado ao CRM, lembretes de pagamento, portais do cliente. Tamanho da equipe: Ideal para pequenas e médias empresas prestadoras de serviços. Automatize as relações com os clientes com o faturamento integrado Teste gratuito; a partir de US$ 20/mês por usuário Flowlu Gerenciamento de relacionamento com o cliente com ferramentas integradas de faturamento e orçamento, automação para pagamentos recorrentes. Tamanho da equipe: Ideal para pessoas físicas e pequenas empresas. Planejamento de tarefas, gerenciamento de vendas e acompanhamento de pagamentos Plano gratuito disponível; a partir de US$ 49/mês por usuário Pipedrive CRM orientado para negócios, criação inteligente de faturas a partir de negócios, capacidades de integração com plataformas de faturamento. Tamanho da equipe: Ideal para pequenas empresas. Gerenciamento de pipeline, acompanhamento de clientes e recursos de faturamento Teste gratuito; a partir de US$ 24/mês por usuário FreshBooks Faturamento fácil com controle de tempo, registro de despesas e automação de multas por atraso. Tamanho da equipe: Ideal para pessoas físicas e pequenas empresas. Controle de tempo, registro de despesas e faturamento Teste gratuito; a partir de US$ 21/mês por usuário HubSpot Gerenciamento inteligente de contatos, ferramentas de cotação a recebimento e integrações Stripe/QuickBooks para planos pagos. Tamanho da equipe: Ideal para pequenas e médias empresas. Automação de CRM, criação de orçamentos e relatórios de receita Plano gratuito disponível; a partir de US$ 15/mês por usuário Bitrix24 Software de CRM com acompanhamento de tarefas, portal do cliente, telefonia e opções de assinatura eletrônica. Tamanho da equipe: Ideal para pequenas e médias empresas. Colaboração em equipe, acompanhamento de vendas e cobrança de pagamentos Plano gratuito, a partir de US$ 124/mês para 50 usuários Odoo CRM CRM modular com aplicativos de faturamento/cotação, automação de pipeline, rastreamento de leadsTamanho da equipe: Ideal para empresas de médio porte e negócios em crescimento Personalização do fluxo de trabalho e gerenciamento de clientes Plano gratuito disponível; a partir de US$ 31,10/mês por usuário.

O que você deve procurar em um software de CRM e faturamento?

Quer saber como escolher um software de CRM e faturamento?

Comece identificando onde seu processo de vendas atual falha, seja por dados de clientes dispersos, acompanhamentos perdidos ou pagamentos atrasados. Aqui estão alguns recursos adicionais a serem priorizados:

Pipelines e status personalizáveis: procure soluções de CRM que permitam adaptar as etapas de vendas, os status das negociações e os fluxos de trabalho de leads para se adequarem ao seu processo de negócios.

Faturamento e lembretes automatizados: escolha ferramentas que ofereçam suporte a faturamento recorrente, geração automatizada de faturas e notificações de acompanhamento de pagamentos para reduzir o trabalho manual.

Comunicação centralizada com o cliente: procure plataformas que se integrem ao e-mail ou chat para que todas as conversas com os clientes sejam armazenadas e pesquisáveis em seu espaço de trabalho.

Relatórios e painéis em tempo real: considere sistemas que oferecem painéis visuais para acompanhar rapidamente a receita, o status dos pagamentos e o desempenho das vendas.

Integração com ferramentas financeiras: certifique-se de que o software se conecte facilmente a aplicativos como QuickBooks, Stripe ou Harvest para otimizar as operações financeiras.

Os melhores softwares de CRM e faturamento

Estas são as nossas escolhas para os melhores softwares de CRM e faturamento. 👇

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos, CRM e faturamento tudo em um)

Gerencie processos de CRM no ClickUp Aprofunde-se em negócios, tarefas ou progresso do cliente usando a Visualização do Quadro no CRM do ClickUp.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho conectado para lidar com leads, acompanhar o trabalho dos clientes e gerenciar pagamentos.

Crie seu pipeline usando o ClickUp CRM.

Comece com o ClickUp CRM, que transforma o acompanhamento de clientes em algo que realmente se adapta ao seu processo. Você pode registrar todas as consultas ou negociações usando o ClickUp Tasks e, em seguida, anexar arquivos relacionados, marcar colegas de equipe e anotar atualizações importantes à medida que a conversa evolui.

Digamos que você receba uma solicitação de um cliente de varejo para uma reformulação completa da marca. Você cria uma tarefa, adiciona as notas da chamada de descoberta, marca seu líder de design e insere o moodboard inicial — tudo no mesmo lugar.

Acompanhe o progresso dos leads no ClickUp Tasks

À medida que o lead avança, você atualiza seu estágio usando os status de tarefas personalizados do ClickUp, como “Proposta enviada”, “Aguardando revisões” ou “Fatura pendente”, para que fique sempre claro o que está em andamento e o que precisa ser acelerado.

Em seguida, utilize os campos personalizados do ClickUp para armazenar detalhes do projeto, como condições de pagamento, e-mail do cliente ou valor estimado. Dessa forma, quando precisar classificar clientes de alto valor ou verificar quem está com pagamentos em atraso, você já terá as informações necessárias à sua disposição.

Saiba mais sobre a execução de projetos no ClickUp:

Use um sistema de CRM pronto para uso

Você também pode pular a configuração.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a jornada do cliente com o modelo de CRM do ClickUp.

O modelo de CRM da ClickUp ajuda a segmentar leads por estágio de vendas usando status personalizados, como Precisa de aprovação, Qualificado ou Agendado. Os campos personalizados integrados, como Tipo de item de CRM, Setor, Nome do contato ou Cargo, permitem que você crie perfis ricos em contexto.

Aqui, a visualização de lista do ClickUp ajuda a classificar os leads por valor, data de vencimento ou status do contrato.

Automatize transferências repetitivas de clientes

Aciona etapas de faturamento e integração com o ClickUp Automations

Para evitar perder tempo com acompanhamentos repetitivos, configure o ClickUp Automations ou um agente de IA no ClickUp. Por exemplo, quando você marca um cliente como “Pronto para faturamento”, o ClickUp pode criar automaticamente uma tarefa de faturamento, marcar sua ferramenta financeira e definir uma data de vencimento. Você não precisa se lembrar de fazer isso mais tarde.

Use os agentes de IA do ClickUp para automatizar tarefas, responder perguntas e realizar mais tarefas.

Monitore pagamentos e a saúde do cliente

Visualize vendas, receitas e orçamentos nos painéis do ClickUp

Quando estiver pronto para faturar, o software financeiro da ClickUp ajuda você a acompanhar pagamentos, orçamentos e rentabilidade de projetos dentro do mesmo espaço de trabalho.

Digamos que você esteja lidando com três clientes nas áreas de branding, mídias sociais e consultoria. Você pode ver quem pagou, quem está em atraso e quanto vale cada projeto nos painéis do ClickUp.

Também é fácil acompanhar métricas de gerenciamento de clientes, como tamanho médio dos negócios, taxa de fechamento, pontuação de saúde do cliente ou desempenho do representante de vendas, usando mais de 50 cartões, incluindo gráficos, cartões de cálculo e blocos de controle de tempo.

Obtenha informações sobre faturas instantaneamente

Gere formatos de fatura personalizados com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain adiciona uma camada inteligente aos seus fluxos de trabalho de CRM e finanças, apresentando insights importantes, criando faturas do zero e muito mais, exatamente quando você precisa.

Por exemplo, se você estiver preparando uma nova fatura para um cliente recorrente, basta solicitar ao ClickUp Brain que gere um formato de fatura personalizado com base em suas entradas anteriores. Ele analisa seus modelos existentes, preferências do cliente e detalhes de pagamento para criar um layout pronto para uso que se adapta ao seu tipo de projeto e ciclo de faturamento.

Simplifique seu processo de faturamento

O ClickUp também se conecta a ferramentas como QuickBooks e Harvest por meio do ClickUp Integrations. Assim, quando chegar a hora de enviar uma fatura, você poderá importar todos os dados do seu projeto diretamente.

Como alternativa, você pode manter tudo dentro do ClickUp. Use o modelo de fatura do ClickUp para criar uma tarefa para cada fatura, definir datas de vencimento, acompanhar o status do pagamento e vincular tudo à tarefa original do cliente. Ele funciona muito bem quando você quer manter as coisas simples e precisa de um sistema confiável para ficar por dentro de tudo.

Se você estiver acompanhando vários pagamentos de diferentes clientes, o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp ajuda a registrá-los e filtrá-los. E se você enviar cotações com frequência, o modelo de solicitação de cotação do ClickUp ajuda a acelerar esse processo com consistência.

Melhores recursos do ClickUp

Organize o conhecimento sobre os clientes: vincule planos de integração, descrições de serviços ou SOWs criados no ClickUp Docs diretamente às suas tarefas para nunca perder o controle das informações importantes

Reúna os detalhes dos clientes: Crie Crie formulários ClickUp para coletar solicitações de orçamento e convertê-las instantaneamente em tarefas rastreáveis em seu fluxo de trabalho

Acesse rapidamente os dados do espaço de trabalho: faça perguntas ao ClickUp Brain como “mostre-me as faturas pendentes do Cliente X” ou “qual é a data de renovação desse contrato?” e obtenha respostas instantâneas

Analise números sem esforço: use campos de fórmula dinâmicos no ClickUp para calcular automaticamente o tamanho do negócio, o custo para fechar ou a receita projetada

Colabore com clientes e profissionais de vendas: envie mensagens dentro do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Chat e faça chamadas SyncUp com resumos gerados por IA

Automatize acompanhamentos e lembretes de faturamento: Ative Ative o ClickUp Autopilot Agents em seus chats, listas ou espaços para publicar atualizações semanais e responder às perguntas dos clientes

Limitações do ClickUp

Devido ao seu amplo conjunto de recursos, o ClickUp pode ter uma curva de aprendizado para novos usuários, à medida que eles se familiarizam com a profundidade e a flexibilidade da plataforma

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

O ClickUp se destaca por sua versatilidade e abordagem completa para gerenciamento de projetos. Ele se tornou o aplicativo mais usado em nossa organização. Reúne gerenciamento de tarefas, criação de documentos, controle de tempo, metas e ferramentas de colaboração em uma interface unificada que facilita a implementação. As opções de personalização são um destaque, desde visualizações e status personalizados até automação e painéis. É altamente escalável, tornando-o adequado para indivíduos, pequenas equipes e grandes organizações. A interface é elegante e recursos como tarefas recorrentes, integrações com diferentes ferramentas e a visualização “Tudo” realmente otimizam o gerenciamento do fluxo de trabalho.

2. Zoho CRM com Zoho Invoice (ideal para automatizar o relacionamento com os clientes com faturamento integrado)

via Zoho CRM

O Zoho CRM e o Zoho Invoice trabalham em conjunto para gerenciar fluxos de trabalho financeiros e de CRM.

Quando as vendas fecham um negócio após a aprovação de um orçamento, as faturas são geradas automaticamente, o que elimina a etapa manual de recriar as informações do cliente no seu sistema de faturamento. Quando um contato é adicionado ao Zoho CRM, o fluxo faz uma cópia dos detalhes no Zoho Invoice, ajudando você a criar faturas e orçamentos mais rapidamente.

O software de CRM também conta com o Zia, um assistente alimentado por IA que cuida de tarefas repetitivas de vendas, fornece insights de desempenho e até sugere os próximos passos com base no comportamento do cliente.

Melhores recursos do Zoho CRM e do Zoho Invoice

Classifique e organize leads com o sistema inteligente de pontuação de leads do Zoho CRM, que ajuda você a identificar clientes potenciais com alta intenção de compra rapidamente

Crie fluxos de trabalho de vendas estruturados usando o recurso Blueprint para mapear as etapas das negociações, acompanhamentos e aprovações

Atribua leads automaticamente com regras de atribuição que direcionam os clientes potenciais com base na localização, canal ou engajamento

Crie e envie orçamentos rapidamente com modelos de faturas comerciais e conversão instantânea de orçamento em fatura

Limitações do Zoho CRM e do Zoho Invoice

Recursos de faturamento ausentes ou limitados em planos de nível inferior, incluindo limites de uso e restrições de armazenamento

Relatórios complexos de CRM em vários módulos, dificultando a extração de insights multifuncionais

Preços do Zoho CRM e do Zoho Invoice

Zoho CRM

Teste gratuito

Gratuito (para três usuários)

Padrão: $20/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Empresa: US$ 50/mês por usuário

Ultimate: US$ 65/mês por usuário

Zoho Invoice: Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM e o Zoho Invoice

G2: 4,4/5 (mais de 50.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM e o Zoho Invoice?

Veja esta análise da G2 sobre o software de CRM e faturamento:

Meu trabalho diário é no Zoho CRM e no atendimento de consultas de suporte ao cliente, para o qual ele é muito conveniente e é usado diariamente. A melhor coisa que encontro no Zoho CRM é que ele tem várias ferramentas disponíveis para armazenar dados e executar o rastreamento de consultas de suporte ao cliente da empresa, incluindo salvamento de senhas, hospedagem, várias integrações etc.

🔍 Você sabia? Franklin D. Roosevelt tinha o que alguns chamam de primeiro sistema de CRM do mundo: o Farley File. Seu gerente de campanha, James Farley, mantinha anotações detalhadas sobre todas as pessoas que FDR conhecia. FDR mencionava esses detalhes casualmente em reuniões posteriores, deixando as pessoas convencidas de que ele tinha uma memória fotográfica. Na realidade, ele apenas tinha um ótimo gerenciamento de arquivos.

3. Flowlu (ideal para planejamento de tarefas, gerenciamento de vendas e acompanhamento financeiro)

via Flowlu

O Flowlu funciona bem quando o seu faturamento está diretamente ligado aos resultados do projeto.

A plataforma usa um sistema baseado em nuvem para gerar faturas de qualquer lugar e cobrar clientes em todo o mundo, extraindo automaticamente as informações dos clientes do seu software de banco de dados de clientes. Você pode automatizar a geração de faturas recorrentes para serviços contínuos, evitando ter que criar manualmente as mesmas faturas todos os meses.

O Flowlu possui um portal do cliente onde os clientes podem acessar atualizações de projetos, faturas e arquivos em um espaço dedicado, além de poderem conversar com sua equipe através do messenger integrado. O sistema lida com cálculos de frete e impostos para todas as regiões, o que é particularmente útil ao trabalhar com clientes internacionais.

Melhores recursos do Flowlu

Crie vários funis de vendas para adaptar os fluxos de negócios a diferentes mercados, produtos ou tipos de clientes

Capture automaticamente leads de e-mails usando caixas de entrada dedicadas que convertem instantaneamente e-mails de vendas em entradas de CRM

Receba pagamentos online mais rapidamente usando gateways de pagamento populares e registre automaticamente os pagamentos recebidos para um acompanhamento preciso

Converta orçamentos em faturas instantaneamente após a aprovação, eliminando atrasos entre a cotação e o faturamento

Limitações do Flowlu

Funções essenciais, como propostas ou pagamentos recorrentes, estão ausentes

Volta ao padrão da visualização Kanban, perdendo as configurações de preferência do usuário

Preços do Flowlu

Gratuito

Essencial: US$ 12/mês por usuário

Avançado: $22/mês por usuário

Ultimate: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Flowlu

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flowlu?

Um revisor da G2 resumiu assim:

É muito difícil descrever o Flowlu. Pense em uma ferramenta de gerenciamento de negócios completa, voltada para pequenas e médias empresas, mas com recursos incríveis de nível empresarial que você encontraria em CRMs de alto nível, ferramentas de gerenciamento de projetos de alto nível e similares. [...] Por exemplo, o CRM deles tem um recurso de rodízio para leads. Eu trabalhei em uma empresa que usava o Salesforce e eles não conseguiam configurar isso. [...] Alguns recursos podem ser um pouco rígidos, e a equipe poderia ouvir um pouco mais as sugestões de seus clientes.

💡 Dica profissional: fechar um negócio é apenas o começo — o verdadeiro crescimento está na retenção. Explore softwares de retenção de clientes para criar fluxos de trabalho que mantenham os clientes engajados e fiéis.

4. Pipedrive (ideal para gerenciamento de pipeline, acompanhamento de clientes e geração de faturas)

via Pipedrive

O Pipedrive é uma plataforma de CRM voltada para vendas, criada para ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente.

Seu Assistente de Vendas com IA integrado oferece sugestões em tempo real sobre negócios de alta prioridade e as melhores ações a serem tomadas. Você pode criar faturas diretamente na visualização detalhada do negócio e, se tiver o catálogo de produtos ativado, sua fatura será preenchida automaticamente com os detalhes do produto já adicionados ao negócio.

Além disso, ele ajuda a monitorar seu processo de CRM, definir metas financeiras e automatizar relatórios com o recurso Insights . Como insights específicos sobre negócios e resumos financeiros estão incorporados ao seu fluxo de trabalho, você não precisa alternar entre ferramentas para acompanhar o desempenho da receita.

Melhores recursos do Pipedrive

Elabore e personalize e-mails de divulgação com o gerador de e-mails com IA, adaptado ao comportamento e ao contexto de cada lead.

Acompanhe o status das faturas em tempo real por meio da integração com o QuickBooks, que atualiza as informações de pagamento em seu CRM.

Resuma e-mails de clientes instantaneamente usando IA para reduzir o tempo de leitura e responder mais rapidamente.

Monitore o desempenho financeiro com campos de valor específicos para cada negócio e acompanhamento visual das metas de vendas.

Limitações do Pipedrive

Sem marketing por e-mail nativo, análise de boletins informativos ou formulários de captura de leads.

Análises avançadas, previsões e automação geralmente exigem atualizações.

Preços do Pipedrive

Teste gratuito

Essencial: US$ 19/mês por usuário

Avançado: US$ 34/mês por usuário

Premium: US$ 64 por mês por usuário

Ultimate: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos funcionários tem dificuldade para encontrar as informações de que precisam no trabalho. Enquanto apenas 27% afirmam que é fácil, o restante enfrenta algum nível de dificuldade, com 23% achando isso muito difícil. Quando o conhecimento está espalhado por e-mails, chats e ferramentas, o tempo perdido aumenta rapidamente. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular chats a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

5. FreshBooks (ideal para controle de tempo, registro de despesas e faturamento)

via FreshBooks

O FreshBooks vem com modelos de CRM personalizáveis, categorias de despesas favoráveis em termos fiscais e uma configuração simples de retenção. Além disso, você pode gerar relatórios detalhados de clientes com foco em Receita por Cliente, Pagamentos Recebidos e Resumos de Retenção para obter visibilidade completa.

Seu aplicativo móvel e extensão Chrome Timer garantem que você registre todas as horas faturáveis, esteja você trabalhando em sua mesa ou em trânsito.

Além de ser apenas um software de faturamento por hora, o FreshBooks também funciona como um sistema leve de gerenciamento de clientes. Ele facilita uma melhor colaboração com portais de clientes, comentários sobre projetos e compartilhamento de arquivos.

O aplicativo móvel também fornece atualizações em tempo real sobre despesas, registros de tempo e pagamentos, para que você esteja sempre a poucos toques de entender a situação da sua empresa.

Melhores recursos do FreshBooks

Conecte seu banco ou cartão de crédito para importar, categorizar e atualizar automaticamente as despesas comerciais.

Use a digitalização automática de recibos para registrar recibos físicos e digitais instantaneamente e capturar detalhes do comerciante.

Cobre as despesas dos clientes marcando os custos como faturáveis e transferindo-os diretamente para as faturas com margem de lucro opcional.

Acompanhe os créditos e pré-pagamentos dos clientes através do recurso Créditos e aplique-os automaticamente em faturas futuras.

Limitações do FreshBooks

Não possui uma interface clara no estilo de livro-razão, tornando a reconciliação menos intuitiva para alguns usuários.

Alguns usuários relatam problemas com sincronização, entradas duplicadas ou confusão no gerenciamento de feeds.

Preços do FreshBooks

Teste gratuito

Lite: US$ 10,50/mês por usuário

Mais: US$ 19/mês por usuário

Premium: US$ 32,50/mês por usuário

Selecione: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o FreshBooks

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FreshBooks?

Um breve trecho sobre este software de CRM e faturamento de um usuário:

O FreshBooks oferece uma ampla gama de ferramentas de contabilidade online que economizam tempo e levam a uma alta produtividade. Faturamento, cobrança e contabilidade geral são algumas das ferramentas que mais gosto no FreshBooks.

💡 Dica profissional: use modelos para freelancers no ClickUp para gerar instantaneamente propostas de projetos, faturas e tarefas de integração de clientes sem atrasos.

6. HubSpot (ideal para automação de CRM, criação de orçamentos e relatórios de receita)

via HubSpot

O HubSpot conecta o faturamento às atividades de marketing e vendas, o que ajuda quando você deseja integrar o faturamento à jornada mais ampla do cliente. Use-o para solicitar pagamentos com faturas digitais personalizadas diretamente pelo Stripe ou HubSpot Payments.

Os recursos de automação permitem que você configure fluxos de trabalho que enviam e-mails de acompanhamento para faturas vencidas sem a necessidade de intervenção manual. Por meio da integração com o QuickBooks, você pode sincronizar dados de faturas e pagamentos entre o HubSpot e seu sistema contábil.

O HubSpot também permite criar faturas diretamente a partir de negócios ou cotações, incorporar links de pagamento e acompanhar automaticamente o que foi pago ou o que está vencido.

Melhores recursos do HubSpot

Acompanhe as faturas não pagas e envie lembretes usando a automação conectada ao seu pipeline

Peça ao Breeze Copilot para resumir registros, preparar chamadas e pesquisar empresas em segundos

Crie modelos de fatura compartilhados com tecnologia de IA para ajudar sua equipe a responder de forma mais rápida e consistente

Limitações do HubSpot

Elementos da interface, como layout ou design do pipeline, não podem ser personalizados profundamente sem soluções alternativas

Não possui uma equipe interna dedicada à integração; a configuração geralmente requer suporte de terceiros

Preços da HubSpot

Ferramentas gratuitas

Plataforma para clientes iniciantes: US$ 15/mês por usuário

Smart CRM Professional: US$ 1.450/mês para 6 usuários

Smart CRM Enterprise: US$ 4.700/mês para 8 usuários

Avaliações e comentários da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 29.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

🧠 Curiosidade: Na década de 1950, o conceito de CRM começou com os Rolodexes físicos. Inventados em 1956 pelo engenheiro dinamarquês Hildaur Neilsen, esses arquivos de cartões giratórios já foram o símbolo máximo da rede de contatos de um vendedor.

7. Bitrix24 (ideal para acompanhamento de vendas e cobrança de pagamentos)

via Bitrix24

O Bitrix24 foi projetado para ajudar as equipes a otimizar a comunicação, o gerenciamento de projetos, o CRM e as operações.

Se você precisa configurar campos obrigatórios, sistemas de pagamento e tipos de clientes em suas faturas, esta ferramenta é particularmente útil. Além disso, você pode criar modelos em diferentes idiomas para clientes de diferentes países. O sistema de faturamento lida automaticamente com várias moedas, impostos e descontos com base na localização do cliente.

Você pode integrar o PayPal para processamento de pagamentos e o Xero para sincronização contábil. Assim que os clientes aprovarem as cotações, você poderá convertê-las em faturas com um clique.

Melhores recursos do Bitrix24

Acompanhe as métricas e o desempenho das vendas por meio de relatórios de BI, análises de funil e painéis de CRM

Elabore propostas, transcreva chamadas e envie faturas aos clientes em uma interface de usuário intuitiva com o assistente de IA

Transforme qualquer mensagem em um lead por e-mail, chat, telefone ou redes sociais através do contact center omnicanal

Gerencie catálogos de produtos e impostos com suporte integrado para várias moedas e conformidade tributária localizada

Limitações do Bitrix24

Somente o superadministrador pode fazer alterações importantes nas configurações, limitando a flexibilidade do fluxo de trabalho para usuários comuns

Muitas funções básicas, como registro de ponto e ferramentas avançadas de tarefas, estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do Bitrix24

Gratuito

Padrão: US$ 124/mês (inclui 50 usuários)

Profissional: $249/mês (inclui 100 usuários)

Empresa: $499/mês (inclui 250 usuários)

Avaliações e comentários sobre o Bitrix24

G2: 4,1/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bitrix24?

Veja como um usuário descreveu sua experiência como cliente:

O Bitrix24 se destaca por sua versatilidade. Ele reduz significativamente a necessidade de aplicativos de terceiros, otimizando os fluxos de trabalho e melhorando a produtividade da equipe. [...] A plataforma tem tantos recursos que pode levar um tempo para entender como tudo funciona. Os usuários podem se sentir sobrecarregados com a grande quantidade de opções de personalização, especialmente se forem novos em ferramentas de gerenciamento de projetos.

🚀 A vantagem do ClickUp: Peça ao ClickUp Brain para criar tarefas para cada lead mencionado em um tópico do ClickUp Chat. Ele analisará a conversa e sugerirá novas tarefas, que você poderá adicionar ao seu espaço de trabalho com um clique. Crie descrições detalhadas de tarefas e defina prioridades inteligentes instantaneamente com o ClickUp Brain

8. Odoo CRM (ideal para personalização do fluxo de trabalho e gestão de clientes)

via Odoo CRM

O Odoo é um exemplo de software de CRM que simplifica o gerenciamento de leads e agiliza o faturamento com uma configuração modular criada para oferecer flexibilidade.

Você pode usá-lo para acompanhar instantaneamente as previsões de receita, agendar acompanhamentos e automatizar atividades de vendas com base em scripts predefinidos. A plataforma cria automaticamente todos os lançamentos contábeis subjacentes para transações contábeis, como faturas de clientes, contas de fornecedores e despesas.

O aplicativo Faturamento é ideal para necessidades básicas de faturamento, ou você pode adicionar o aplicativo Contabilidade completo para relatórios financeiros abrangentes, reconciliação bancária e gerenciamento de ativos. O sistema inclui digitalização de faturas usando tecnologias OCR e IA para codificar automaticamente faturas em papel em formulários digitais.

O Odoo funciona bem quando você precisa integrar o faturamento ao inventário, à fabricação ou a outras operações comerciais.

Melhores recursos do Odoo CRM

Crie pipelines de vendas personalizados com visualizações no estilo Kanban que mostram o valor do negócio, informações de contato e estágio em um único lugar.

Programe automaticamente as próximas etapas, como ligações, e-mails ou reuniões, com base no seu manual de vendas, usando recursos de automação.

Gerencie assinaturas e faturas recorrentes de maneira integrada usando configurações de frequência integradas e renovações automáticas.

Limitações do Odoo CRM

Configuração complexa para equipes pequenas; muitas configurações detalhadas em diferentes domínios podem parecer excessivas e desnecessárias.

Alguns fluxos de trabalho dos usuários não são facilmente editáveis ou flexíveis sem a ajuda de um desenvolvedor.

Preços do Odoo CRM

Gratuito

Padrão: US$ 31,10/mês por usuário

Personalizado: US$ 46,80/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Odoo CRM

G2: 4,1/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.200 avaliações)

🔍 Você sabia? O tratado de Luca Pacioli, de 1494, introduziu a contabilidade por partidas dobradas, incorporando débitos e créditos ao faturamento. Isso continua sendo a base do funcionamento das faturas atualmente.

Feche o negócio com o ClickUp

Escolher o software de CRM e faturamento certo significa encontrar uma solução que vá além do rastreamento de transações financeiras.

Embora cada ferramenta desta lista traga algo valioso, o ClickUp se destaca como o aplicativo completo para o trabalho, conectando suas equipes de vendas, finanças e projetos sem confusão.

Com o CRM da ClickUp, você pode personalizar pipelines, automatizar acompanhamentos e gerenciar a comunicação com os clientes de maneira integrada. Combine-o com o software financeiro da ClickUp para acompanhar orçamentos, otimizar pagamentos recorrentes e gerar painéis inteligentes que oferecem uma visão clara do fluxo de caixa e dos lucros.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!