As 10 melhores alternativas ao Meegle para equipes ágeis e fluxos de trabalho visuais [ano]

Os projetos modernos envolvem muitas atividades. Você precisa lidar com várias partes interessadas, prioridades em constante mudança e atualizações ininterruptas — e, de alguma forma, todos ainda querem visibilidade em tempo real. (É justo.) O problema é que planilhas e cadeias de e-mails nunca foram criadas para esse tipo de coordenação, então as coisas ficam confusas rapidamente.

Uma ferramenta como o Meegle oferece fluxos de trabalho estruturados, mapeamento visual de projetos e maior controle sobre a execução. No entanto, ela pode não ser adequada para todos.

Se você está procurando alternativas ao Meegle com recursos mais avançados, estamos aqui para ajudar. Neste artigo, exploraremos as principais alternativas de gerenciamento de projetos ao Meegle que certamente valem a pena experimentar.

Por que escolher alternativas ao Meegle?

O Meegle é um aplicativo de software de gerenciamento visual de projetos confiável, especialmente para equipes que valorizam a execução estruturada. No entanto, à medida que as equipes de produto crescem e os fluxos de trabalho se tornam mais dinâmicos, várias limitações começam a surgir.

Veja por que você pode querer explorar uma alternativa ao Meegle:

❌ Os fluxos de trabalho visuais baseados em nós do Meegle não são do agrado de todos. Embora possam ser poderosos, algumas equipes os consideram um pouco rígidos, especialmente se estiverem acostumadas a configurações mais familiares, como quadros, listas ou visualizações simples de tarefas. E se você estiver trabalhando com vários grupos de partes interessadas, pode levar um tempo para criar fluxos de trabalho que sejam intuitivos para todos.

❌ Embora o Meegle ofereça ganchos de integração, outras ferramentas de gerenciamento de projetos geralmente têm ecossistemas plug-and-play e mercados de aplicativos maiores. Isso geralmente significa uma configuração mais rápida e conectividade mais suave, especialmente se você depende de ferramentas de BI ou de uma ampla variedade de aplicativos.

❌ Por último, os recursos de IA do Meegle continuam sendo bastante básicos. Por exemplo, se sua equipe prioriza insights de IA integrados e ecossistemas extensíveis, explorar alternativas pode oferecer um melhor valor a longo prazo.

👀 Você sabia? Pesquisas em neurociência indicam que o cérebro codifica informações visuais muito mais rapidamente do que textos densos. Por exemplo, conteúdos visuais criativos podem ativar a codificação da memória até 74% mais rápido do que textos simples. Essa é uma das principais razões pelas quais o gerenciamento visual de projetos funciona tão bem.

Alternativas ao Meegle em resumo

Vamos dar uma olhada rápida nas principais alternativas ao Meegle.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Gerenciamento de tarefas e projetos com tecnologia de IA, com mais de 15 visualizações personalizadas, automação de fluxo de trabalho e colaboração em tempo real. Equipes de todos os tamanhos que desejam um gerenciamento de projetos unificado e colaborativo com IA e automação. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Jira Quadros Scrum e Kanban, planejamento de sprints, acompanhamento de problemas, gerenciamento visual de tarefas , painéis Equipes de desenvolvimento de software de médio a grande porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,05 por usuário/mês. Asana Dependências de tarefas, cronogramas, visualização da carga de trabalho, automação baseada em regras, painéis de relatórios Equipes multifuncionais focadas na clareza e coordenação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49 por usuário/mês. Wrike Fluxos de trabalho personalizados, várias visualizações, gerenciamento de recursos, previsão de riscos por IA, análises em tempo real Equipes empresariais que precisam de execução estruturada de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário/mês. Smartsheet Planejamento baseado em grade, automações, painéis de portfólio, planejamento de recursos Equipes que utilizam planejamento em planilhas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário/mês. Airtable Bancos de dados relacionais, múltiplas visualizações, automações, modelos Equipes que desejam criar aplicativos e fluxos de trabalho personalizados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24 por usuário/mês. Notion Documentos + bancos de dados, visualizações vinculadas, modelos, colaboração, Notion AI Equipes centradas no conhecimento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário/mês. Monday.com Quadros visuais, automações, painéis, integrações, múltiplas visualizações Equipes em crescimento que exigem fluxos de trabalho altamente visuais e personalizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14 por usuário/mês. Linear Rastreamento de problemas, planejamento de sprints, experiência do usuário com prioridade no teclado Equipes de produto e engenharia em rápida evolução Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário/mês. Teamwork.com Controle de tempo, planejamento da carga de trabalho, acesso do cliente, dependências Equipes de atendimento ao cliente, agências, serviços profissionais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,99 por usuário/mês.

As melhores alternativas ao Meegle para usar

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Agora, vamos explorar cada um desses softwares de gerenciamento de projetos em profundidade.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento unificado de projetos e fluxos de trabalho baseados em IA)

Experimente o ClickUp gratuitamente Unifique projetos, tarefas, documentos e comunicação no Converged AI Workspace do ClickUp.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo. Em vez de tratar a IA como um complemento separado, a plataforma a incorpora diretamente em suas tarefas, documentos, bate-papos e fluxos de trabalho, para que a IA possa agir com contexto completo.

Você não precisa depender de ferramentas diferentes para diferentes necessidades de trabalho. No software de gerenciamento de projetos do ClickUp, você pode agendar reuniões, gerar painéis de trabalho que são atualizados em tempo real, ver como as tarefas relacionadas afetam as entregas, criar bases de conhecimento e usar mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar o trabalho do ângulo que melhor lhe convier.

Use mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades.

Para eliminar ainda mais a proliferação de ferramentas, o ClickUp se integra a mais de 1000 aplicativos, incluindo Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion e muitos outros. Assim, em vez de passar horas alternando entre ferramentas e reconstruindo o contexto, as integrações do ClickUp permitem que você trabalhe em um espaço de trabalho unificado.

Conecte-se a mais de 1000 ferramentas usando o ClickUp.

Veja o que torna o ClickUp a alternativa perfeita ao Meegle:

Melhore o planejamento visual e a colaboração com quadros brancos

Os quadros brancos do ClickUp conectam o pensamento visual diretamente à execução do projeto. Eles funcionam como um espaço de brainstorming interativo em tempo real, totalmente integrado ao seu espaço de trabalho do ClickUp.

Com formas, notas adesivas, texto, imagens e outros elementos de mídia, é fácil capturar ideias e organizá-las em diagramas ou fluxos significativos. As equipes podem colaborar ao vivo no mesmo quadro, com as edições e a atividade do cursor de todos visíveis em tempo real.

Crie diagramas de processos e fluxogramas no ClickUp Whiteboards.

Visualize ideias ou fluxos de trabalho complexos com mapas mentais

Ao contrário dos diagramas estáticos, os mapas mentais do ClickUp estão diretamente conectados a tarefas reais, para que as ideias possam ser transformadas em trabalho prático sem precisar refazer nada. Os nós se tornam tarefas no ClickUp, com nós filhos para subtópicos derivados das ideias principais e nós irmãos para ideias paralelas no mesmo nível.

Você pode personalizar totalmente os mapas mentais. Reorganize-os com o recurso de arrastar e soltar para refinar visualmente a estrutura, codifique os nós com cores, aplique pistas visuais como cores e indicadores de status e modele o mapa para se adequar aos seus fluxos de trabalho.

Visualize ideias e tarefas com clareza com os mapas mentais do ClickUp.

Obtenha assistência contextual de IA para gerenciamento de projetos e conhecimento.

O ClickUp Brain não é um recurso único. É uma camada de controle de IA que fica acima de todo o seu espaço de trabalho e das ferramentas conectadas. Funcionando como um assistente sensível ao contexto, ele pode resumir sua sessão de brainstorming em quadros brancos, convertê-la em um documento de processo estruturado e criar tarefas e subtarefas com responsáveis, prioridades e prazos.

Além disso, o ClickUp Brain entende que o verdadeiro conhecimento do projeto está em suas tarefas, comentários, bate-papos, alterações de status e cronogramas. Portanto, em vez de depender apenas de documentos, ele analisa suas atividades e discussões para exibir as atualizações mais recentes. Isso o torna a solução ideal para equipes que gerenciam projetos complexos com informações dinâmicas.

Obtenha respostas contextuais sobre o seu trabalho com o ClickUp Brain.

Automatize fluxos de trabalho com uma configuração sem código e assistida por IA.

Com o ClickUp Automations, você pode definir gatilhos e condições para manter os processos funcionando perfeitamente sem esforço manual. Existem mais de 100 modelos de automação pré-construídos para as necessidades típicas de equipes, como atribuição automática de tarefas, alteração de status, adição de observadores, movimentação de tarefas entre listas e muito mais.

Como alternativa, você também pode criar automações personalizadas. Descreva o que você deseja em linguagem simples e a IA do ClickUp irá gerar uma regra de automação funcional para você. Em seguida, você pode ajustar os gatilhos e ações antes de publicar.

Automatize transferências, aprovações e atualizações com o ClickUp Automations.

🚀 Vantagem do ClickUp: os Super Agentes do ClickUp são colegas de equipe com tecnologia de IA que vão muito além de simples sugestões ou criação de tarefas. Eles foram projetados para agir de forma autônoma dentro do seu espaço de trabalho, realizando tarefas complexas e com várias etapas, com contexto, memória e consciência em tempo real dos seus projetos, tarefas, documentos, chats e agendas. Crie agentes de IA personalizados com instruções e personalidades pré-configuradas com o ClickUp Super Agents.

Melhores recursos do ClickUp

Crie centros de conhecimento com páginas no estilo wiki que oferecem suporte à colaboração em tempo real e formatação flexível no ClickUp Docs.

Passe da discussão à execução mais rapidamente com o ClickUp Chat , transforme mensagens em tarefas e resuma tópicos para extrair pontos-chave.

Crie visualizações em tempo real específicas para cada função no ClickUp Dashboards usando AI Cards para resumir o progresso em metas, carga de trabalho, cronogramas e métricas de desempenho.

Limitações do ClickUp

A configuração inicial pode parecer complicada devido ao grande número de recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está o feedback de um usuário do G2:

A flexibilidade do ClickUp é a maior vantagem para nós. Personalizamos todo o espaço de trabalho em torno dos fluxos de trabalho da nossa empresa, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Status, campos, automações e painéis personalizados nos ajudam a executar integrações, conformidade, integrações e rastreamento interno de maneira suave, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

A flexibilidade do ClickUp é a maior vantagem para nós. Personalizamos todo o espaço de trabalho em torno dos fluxos de trabalho da nossa empresa, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Status, campos, automações e painéis personalizados nos ajudam a executar integrações, conformidade, integrações e rastreamento interno de maneira suave, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

🎥 Configurar o painel do seu projeto pode ser complicado. Vamos simplificar isso para você. Assista a este vídeo para obter um guia de configuração passo a passo:

2. Jira (ideal para desenvolvimento ágil de software e rastreamento de problemas em grande escala)

via Jira

O Jira é amplamente utilizado em projetos de desenvolvimento de software onde os processos ágeis estão profundamente enraizados. Para estruturas Scrum ou Kanban, o sistema pode lidar com fluxos de trabalho complexos sem falhas.

Com a ferramenta, as equipes podem gerenciar facilmente backlogs, planejar sprints e acompanhar o trabalho em andamento. Cada tarefa, bug ou recurso pode ser dividido com responsabilidades, prioridades, dependências e atualizações de status claras, o que ajuda na rastreabilidade.

A plataforma permite que as equipes personalizem os fluxos de trabalho para que eles reflitam como o trabalho realmente se desenvolve, como adicionar etapas de revisão, verificações de controle de qualidade ou aprovações de lançamento. Além disso, os relatórios ágeis ajudam as equipes a identificar gargalos e compreender rapidamente as tendências de entrega.

Melhores recursos do Jira

Obtenha gráficos de burnup/burndown, gráficos de velocidade, diagramas de fluxo cumulativo, etc., para relatórios e análises.

Integre com mais de 3.000 complementos e integrações, como Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams e muito mais.

Configure regras de automação sem código para atribuir tarefas automaticamente, atualizar status, enviar notificações ou acionar ações.

Limitações do Jira

Vários usuários reclamaram do desempenho lento, especialmente quando há muitos tickets ou campos personalizados.

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: a partir de US$ 9,05 por usuário/mês

Premium: a partir de US$ 18,30 por usuário/mês

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.900 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (15.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Um usuário do Jira no Capterra diz:

Ele oferece excelente visibilidade do status, das dependências e das prioridades do projeto, tornando a colaboração e o planejamento muito mais eficazes entre as equipes.

Ele oferece excelente visibilidade do status, das dependências e das prioridades do projeto, tornando a colaboração e o planejamento muito mais eficazes entre as equipes.

📮ClickUp Insight: 63% dos participantes da nossa pesquisa afirmam que não terminam o dia com um plano claro para o dia seguinte. Sem visibilidade sobre o que avançou, o que ficou parado ou o que foi adicionado, o planejamento antecipado rapidamente se transforma em um jogo de adivinhação. Tradução? O planejamento é mais fácil quando ocorre diretamente junto com tarefas e conversas ativas. Em um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp, suas prioridades estão realmente vinculadas às tarefas. Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, pode revisar o que avançou, o que está atrasado e o que saiu das reuniões e, em seguida, apresentar uma pequena lista do que precisa de atenção em seguida.

Procurando ferramentas Kanban semelhantes ao Jira para sua equipe? Confira nossas recomendações neste vídeo:

3. Asana (ideal para definir claramente a responsabilidade pelas tarefas e promover a colaboração entre equipes multifuncionais)

via Asana

No Asana, as equipes podem alternar entre as visualizações de lista, quadro, linha do tempo, calendário e painel, permitindo que vejam o trabalho no formato que melhor lhes convier. Essa flexibilidade facilita o acompanhamento do progresso sem duplicar o trabalho entre as ferramentas.

Para uma colaboração eficaz, você pode usar recursos como comentários, menções, conversas no nível da tarefa, anexos de arquivos e notificações em tempo real. Todos eles mantêm as discussões diretamente ligadas aos itens de trabalho.

A plataforma também permite criar colegas de equipe de IA para uso compartilhado. Vários membros da equipe podem atribuir tarefas, fazer perguntas e revisar os resultados juntos. A IA usa o contexto do Asana Work Graph para obter insights sobre seus projetos, tarefas, metas e recursos conectados.

Melhores recursos do Asana

Use painéis de projetos em tempo real e visualizações da carga de trabalho para equilibrar a capacidade da equipe e tomar decisões baseadas em dados.

Apoie melhores decisões de alocação de recursos e planejamento de longo prazo, visualizando as alocações planejadas ao longo de semanas, meses ou períodos mais longos.

Defina dependências entre tarefas e use o indicador de caminho crítico para destacar tarefas sem flexibilidade de programação.

Limitações do Asana

Alguns usuários relatam que a criação de fluxos de trabalho e automações personalizados pode exigir um esforço significativo de planejamento e configuração.

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49 por usuário/mês

Avançado: US$ 30,49 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um usuário do G2 compartilha:

O Asana facilita a organização de tarefas, projetos e prazos em um só lugar. Ele melhora a visibilidade da equipe para que todos saibam quem é responsável por quê. O acompanhamento do progresso e as datas de vencimento ajudam as equipes a se manterem alinhadas e dentro do cronograma.

O Asana facilita a organização de tarefas, projetos e prazos em um só lugar. Ele melhora a visibilidade da equipe para que todos saibam quem é responsável por quê. O acompanhamento do progresso e as datas de vencimento ajudam as equipes a se manterem alinhadas e dentro do cronograma.

🧠 Curiosidade: Em 1968, um cientista da 3M inventou acidentalmente um adesivo fraco e reutilizável enquanto tentava criar um superforte — um produto que ninguém sabia como usar. Anos mais tarde, essa ideia evoluiu para os post-its, que se tornaram a espinha dorsal do planejamento visual. Pense nisso: todas as ferramentas modernas de planejamento visual ainda não parecem um pouco com uma parede cheia de post-its?

4. Wrike (ideal para gerenciamento de trabalho empresarial)

via Wrike

O Wrike é uma plataforma abrangente criada para gerentes de projetos que precisam de visibilidade e governança em todos os projetos. Ele traz estrutura até mesmo para os planos de projeto mais complexos. Tarefas, subtarefas, dependências, aprovações e cronogramas estão intimamente conectados, o que facilita muito o gerenciamento de iniciativas de longo prazo com várias partes interessadas.

Com recursos avançados de IA e automação de fluxo de trabalho, a ferramenta ajuda a economizar tempo e recursos, prevendo riscos do projeto, gerando relatórios abrangentes e priorizando tarefas automaticamente.

Para colaboração e brainstorming em tempo real, você tem o Wrike Whiteboards com diagramas, mapas mentais, fluxogramas, etc. Usuários externos podem participar dessas sessões por meio de links seguros com permissões personalizáveis.

Melhores recursos do Wrike

Crie perfis digitais para itens como equipamentos, instalações, veículos, espaço de laboratório, ferramentas etc., para um planejamento e rastreamento eficientes dos ativos.

Crie layouts de tarefas reutilizáveis que ajudam as equipes a padronizar e acelerar a criação de tarefas repetitivas ou rotineiras.

Ajuste a forma como os dados são exibidos nos painéis com opções de widgets para tabelas, indicadores, gráficos de rosca, gráficos de linha, mapas de árvore, gráficos de área e muito mais.

Limitações do Wrike

Ao gerenciar projetos muito grandes ou complexos, o Wrike pode ocasionalmente parecer um pouco lento ou sem resposta.

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10 por usuário/mês

Negócios: US$ 25 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.450 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.850 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma avaliação positiva no G2 diz:

Com o Wrike, posso organizar facilmente meu tempo e acompanhar as atividades que concluí e as que ainda estão pendentes. Ele oferece visibilidade clara dos prazos e dos dias restantes até a próxima entrega, o que é inestimável para manter um cronograma estruturado.

Com o Wrike, posso organizar facilmente meu tempo e acompanhar as atividades que concluí e as que ainda estão pendentes. Ele oferece visibilidade clara dos prazos e dos dias restantes até a próxima entrega, o que é inestimável para manter um cronograma estruturado.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de quadro interativo para Zoom e ClickUp

5. Smartsheet (ideal para planejamento de projetos em uma interface estilo planilha)

via Smartsheet

O Smartsheet é um software de gerenciamento de tarefas baseado em nuvem, ideal para equipes acostumadas a trabalhar com planilhas. Todas as tarefas são registradas como linhas, e cada linha suporta dependências, comentários, anexos de arquivos e visualizações agregadas.

Você também pode escrever fórmulas complexas (por exemplo, INDEX/MATCH, SUMIF) diretamente nas células, assim como no Excel. Os valores das células podem se tornar entradas para os fluxos de trabalho de automação do Smartsheet, como acionar alertas, solicitações de aprovação, lembretes, atualizações ou outras ações automatizadas quando as condições mudarem.

A ferramenta também possui um robusto criador de formulários integrado. Quando alguém preenche um formulário, os dados são preenchidos como uma nova linha na planilha, acionando instantaneamente quaisquer automações que você tenha configurado.

Principais recursos do Smartsheet

Crie qualquer processo a partir de uma grade em branco e ainda tenha acesso às visualizações Gantt, Kanban, calendário e linha do tempo.

Crie um plano de projeto e desenvolva centenas de projetos idênticos com a mesma estrutura, relatórios e painel de controle.

Automatize a movimentação de dados de e para sistemas empresariais como Salesforce e Jira para garantir que os dados do projeto permaneçam sincronizados com os dados comerciais.

Limitações do Smartsheet

Compartilhar conteúdo com pessoas que não têm licença pode ser um desafio, limitando a acessibilidade para usuários sem licença.

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro: US$ 12 por usuário/mês

Negócios: US$ 24 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 21.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Uma avaliação no Capterra diz:

Um dos recursos mais poderosos do Smartsheet é o destaque do caminho crítico. Ele facilita muito a identificação antecipada de quaisquer problemas e a tentativa de resolvê-los.

Um dos recursos mais poderosos do Smartsheet é o destaque do caminho crítico. Ele facilita muito a identificação antecipada de quaisquer problemas e a tentativa de resolvê-los.

📚 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Smartsheet para gerenciamento de projetos

6. Airtable (ideal para criar fluxos de trabalho personalizados)

via Airtable

O trabalho no Airtable é organizado em bases, que contêm todas as tabelas, registros e campos vinculados. Isso facilita o mapeamento das relações reais entre os dados. Por exemplo, você pode vincular o feedback do cliente aos recursos do produto, os recursos aos prazos, os prazos aos marcos, etc., para manter tudo junto em um sistema conectado.

Além disso, as atualizações em um único local são automaticamente refletidas em todos os lugares onde os dados estão vinculados. Assim, as equipes não duplicam informações nem precisam reconciliar várias planilhas, o que reduz erros e economiza tempo.

O Airtable oferece várias visualizações, como grade, Kanban e linha do tempo, para que diferentes equipes possam visualizar os mesmos dados da maneira que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. Você também pode enriquecer os registros com anexos como imagens, vídeos e arquivos para tornar a documentação facilmente acessível.

Melhores recursos do Airtable

Crie interfaces de usuário personalizadas sobre tabelas de back-end para ajudar usuários sem conhecimentos técnicos a compreender e analisar dados.

Mantém as equipes alinhadas e evita conflitos de versão com edição multiusuário, atualizações em tempo real, comentários, tags/menções e notificações.

Mantenha a segurança dos dados com registros de auditoria, controles administrativos, login único, permissões e estruturas de conformidade, como SOC2.

Limitações do Airtable

Todos os planos do Airtable têm um limite rígido para o número de registros por base, portanto, o custo aumentará significativamente ao rastrear grandes quantidades de dados.

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 24 por licença/mês

Negócios: US$ 54 por licença/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 3.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Um usuário do G2 diz:

A Airtable é uma plataforma que reúne o poder de um banco de dados e a facilidade de uso de uma planilha. É altamente configurável e fácil de personalizar, para que você possa criar facilmente fluxos de trabalho, visualizações e automações sem precisar de muito conhecimento técnico.

A Airtable é uma plataforma que reúne o poder de um banco de dados e a facilidade de uso de uma planilha. É altamente configurável e fácil de personalizar, para que você possa criar facilmente fluxos de trabalho, visualizações e automações sem precisar de muito conhecimento técnico.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

7. Notion (ideal para criar espaços de trabalho baseados em bancos de dados)

via Notion

O Notion funciona melhor para equipes que enfrentam dificuldades com o conhecimento fragmentado. Você pode criar facilmente uma única fonte de verdade para especificações de produtos, sistemas de design, documentos de sprint e manuais de equipe, sempre com o contexto relevante vinculado.

Para projetos e tarefas, você tem várias visualizações que são simplesmente lentes diferentes sobre os mesmos dados. As linhas do tempo ajudam no planejamento e nos marcos, enquanto os quadros e calendários auxiliam na execução e no agendamento.

A ferramenta também vem com um assistente de IA integrado. Você pode usá-lo para resumir documentos longos, organizar notas desorganizadas, rascunhar conteúdo ou obter respostas rapidamente de suas páginas existentes, para que as informações estejam sempre disponíveis para seu uso.

Melhores recursos do Notion

Vincule tarefas a projetos, pessoas e metas e, em seguida, resuma ou calcule métricas com campos de rollup.

Melhore a consistência entre as equipes com modelos para métricas ágeis , quadros de sprint, pipelines de CRM, planos de lançamento de produtos, rastreadores de OKR e muito mais.

Defina permissões granulares nos níveis de página, banco de dados e área de trabalho para permitir direitos de edição ou restringir o acesso a documentação confidencial.

Limitações do Notion

Como as dependências das tarefas são principalmente visuais e não funcionais, o planejamento do cronograma torna-se manual e frágil para projetos complexos e interdependentes.

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12 por licença/mês

Negócios: US$ 24 por licença/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 8.950 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.650 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Notion para gerenciamento de projetos é a forma natural como ele reúne tudo. Tarefas, cronogramas e documentação ficam em um só lugar, facilitando a organização, mantendo as pessoas focadas nas tarefas e levando os projetos adiante sem atritos desnecessários.

O que mais gosto no Notion para gerenciamento de projetos é a forma natural como ele reúne tudo. Tarefas, cronogramas e documentação ficam em um só lugar, facilitando a organização, mantendo as pessoas focadas nas tarefas e levando os projetos adiante sem atritos desnecessários.

As equipes ágeis são projetadas para agir rapidamente, se adaptar com agilidade e trabalhar de forma autônoma, mas sem visibilidade e alinhamento sólidos, essa flexibilidade pode facilmente se transformar em dispersão de trabalho.

Assista a este vídeo para saber como você pode reduzir a alternância entre ferramentas e consolidar o trabalho em um único sistema visual dentro do ClickUp.

8. Monday.com (Ideal para planejamento de projetos e gerenciamento colaborativo de tarefas)

O Monday.com é uma alternativa sólida ao Meegle para equipes que precisam de uma visão clara e compartilhada de todo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos. É especialmente útil quando várias equipes estão envolvidas e as atualizações tendem a se perder em chats ou planilhas.

A estrutura da plataforma é deliberadamente simples (quadros > grupos > itens > subitens), o que torna até mesmo fluxos de trabalho complexos fáceis de acompanhar. Por exemplo, as equipes podem acompanhar as etapas do projeto como grupos, tarefas individuais como itens e transferências ou dependências como subitens, com proprietários, cronogramas e status visíveis o tempo todo.

Você tem à disposição visualizações integradas de Gantt e linha do tempo para lidar com várias equipes e dependências. Além disso, as visualizações de carga de trabalho e nível de portfólio ajudam a coordenar entre painéis para necessidades complexas de relatórios.

Monday.com: melhores recursos

Personalize painéis com dezenas de tipos de colunas e campos de dados

Use automações pré-construídas ou personalizadas para notificações, alterações de status, ações de prazo, etc.

Integre com o Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira e outras ferramentas para centralizar o trabalho sem duplicar esforços.

Limitações do Monday.com

Algumas automações avançadas ainda exigem codificação personalizada ou serviços externos, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados ou lógica condicional complexa.

Preços do Monday.com

Gratuito

Padrão: US$ 14 por licença/mês

Pro: US$ 24 por licença/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um usuário do Capterra diz:

Adoro a possibilidade de criar vários painéis para várias coisas. Consegui organizar diferentes aspectos do meu trabalho através de apenas uma aplicação. Também foi ótimo poder planear os meus dias e ajudar a priorizar tarefas.

Adoro a possibilidade de criar vários painéis para várias coisas. Consegui organizar diferentes aspectos do meu trabalho através de apenas uma aplicação. Também foi ótimo poder planear os meus dias e ajudar a priorizar tarefas.

🚀 Vantagem do ClickUp: faça perguntas e obtenha insights de todo o seu espaço de trabalho e até mesmo de aplicativos conectados com o ClickUp Brain MAX. Ele gera resumos rápidos, atualiza automaticamente seus painéis visuais e quadros de sprint e oferece uma visão completa das dependências e artefatos. Isso significa que as equipes ágeis gastam menos tempo vasculhando o histórico de discussões e mais tempo se concentrando no que é importante nos quadros ou backlogs.

9. Linear (ideal para gerenciamento rápido de problemas e sprints com foco no desenvolvedor)

via Linear

O Linear é uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas projetada com uma mentalidade que prioriza os desenvolvedores.

O trabalho é organizado em questões, ciclos e projetos, para que as equipes possam planejar sprints, acompanhar o trabalho ativo e ver o que vem a seguir sem precisar manter quadros ou documentos separados.

Além disso, o recurso de colegas de equipe assistidos por IA da ferramenta permite que você crie vários agentes de IA para ajudar em diferentes tarefas. Você pode colaborar com esses agentes em problemas complexos ou delegar questões inteiras de ponta a ponta, reduzindo drasticamente o esforço manual.

Melhores recursos do Linear

Analise rapidamente os trabalhos recebidos e mantenha os backlogs organizados e prontos para ação com filtros e triagem.

Planeje iterações e mantenha um ritmo de entrega constante com o “Cycles”, que funciona como sprints com tempo limitado.

Obtenha insights e análises integrados para visibilidade em tempo real do progresso, velocidade, mudanças no escopo e tendências.

Limitações lineares

Opções de personalização limitadas podem ser restritivas para determinados fluxos de trabalho.

Preços lineares

Gratuito

Básico: US$ 12 por usuário/mês

Negócios: US$ 18 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários lineares

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Linear?

Diretamente de um usuário do G2:

Gosto muito da facilidade com que o Linear permite estruturar iniciativas, projetos e tarefas. É ótimo como é simples vincular dependências e organizar sprints.

Gosto muito da facilidade com que o Linear permite estruturar iniciativas, projetos e tarefas. É ótimo como é simples vincular dependências e organizar sprints.

10. Teamwork.com (ideal para gerenciamento de projetos e colaboração tudo-em-um)

O Teamwork.com foi desenvolvido para projetos em que o controle do tempo, o gerenciamento do escopo e o cumprimento dos prazos comprometidos fazem parte das operações diárias.

É comumente usado por agências e equipes de serviços profissionais para planejar projetos e manter o controle total sobre as entregas faturáveis. As equipes podem acompanhar as tarefas juntamente com o tempo gasto, prever cargas de trabalho para evitar alocações excessivas e monitorar se os projetos estão dentro dos prazos e orçamentos acordados.

A ferramenta também permite que você dê aos clientes acesso controlado aos projetos para visualizar o progresso, sem expor notas internas, discussões ou trabalhos inacabados.

Melhores recursos do Teamwork.com

Comunique-se com sua equipe dentro da plataforma por meio de comentários, notificações, anexos de arquivos e painéis compartilhados.

Registre as horas diretamente nas tarefas com cronômetros ou planilhas de horas e diferencie o tempo faturável do não faturável.

Automatize tarefas repetitivas e economize tempo com modelos reutilizáveis para tipos de projetos comuns e processos repetitivos.

Limitações do Teamwork.com

Alguns usuários relataram que o recurso do painel tem conteúdo ou controles limitados, o que afeta o processo de visualização do desempenho.

Preços do Teamwork.com

Gratuito

Preço: US$ 13,99 por usuário/mês

Grow: US$ 25,99 por usuário/mês

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Teamwork.com

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

Um usuário do G2 diz:

O Teamwork é um bom lugar para lidar com as comunicações com os clientes e salvar documentação relevante sem envolver a equipe interna. Os recursos de dependências de tarefas, controle de tempo e gerenciamento de carga de trabalho são especialmente úteis para o planejamento de recursos.

O Teamwork é um bom lugar para lidar com as comunicações com os clientes e salvar documentação relevante sem envolver a equipe interna. Os recursos de dependências de tarefas, controle de tempo e gerenciamento de carga de trabalho são especialmente úteis para o planejamento de recursos.

Transforme estruturas ágeis em resultados reais com o ClickUp

Embora não exista uma plataforma de gerenciamento de projetos que seja a melhor em todos os aspectos, sempre há uma ferramenta que se adapta melhor à sua maneira específica de trabalhar.

Algumas equipes priorizam a flexibilidade, outras valorizam a estrutura e muitas agora estão procurando maneiras de incorporar fluxos de trabalho assistidos por IA no planejamento e na execução diários.

Quando você considera isso, o ClickUp surge como a escolha perfeita, pois reúne tarefas, documentação, automação e suporte de IA em um único espaço de trabalho.

As equipes que mudam para o ClickUp se tornam mais eficientes ( 96,7% dos clientes ) e relatam uma melhoria na colaboração (87,9% dos clientes) — mesmo substituindo três ou mais ferramentas pelo ClickUp!

Quer obter ganhos semelhantes para seus projetos?

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp!