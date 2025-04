13 melhores agentes de IA para produtividade

Todos os gerentes de projeto e líderes de equipe conhecem a sensação: sua lista de tarefas cresce mais rápido do que você consegue verificar os itens, e é difícil ficar à frente da curva.

*E se algumas de suas tarefas não exigissem mais sua atenção?

É aí que entram os agentes de IA.

Os agentes de IA impulsionam ativamente a produtividade, adaptam-se aos fluxos de trabalho e tomam decisões em tempo real que transformam a forma como o trabalho é realizado.

Nesta publicação do blog, veremos 13 dos melhores agentes de IA que podem ajudá-lo a simplificar as operações, priorizar melhor e dar um grande impulso à sua produtividade.

O que são agentes de IA?

Os agentes de IA são programas de software inteligentes que executam tarefas complexas, tomam decisões e se adaptam com base em dados. Eles analisam seu ambiente, processam informações e tomam medidas para atingir objetivos específicos.

Usando o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural (NLP), os agentes de IA aprendem e melhoram com o tempo. Isso os torna mais dinâmicos e responsivos.

A IA no local de trabalho aumenta a produtividade automatizando processos de negócios complexos, minimizando a fadiga das decisões e otimizando a alocação de recursos. Além da execução, os agentes evoluem continuamente e enfrentam os desafios da IA, o que os torna essenciais para a eficiência em ambientes de ritmo acelerado.

O que você deve procurar em agentes de IA para produtividade?

Os agentes de IA se tornaram essenciais para refinar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade, mas, com tantas opções, pode ser difícil saber qual deles realmente fará a diferença.

Para garantir que você esteja tirando o máximo proveito do agente, veja o que procurar:

Automação de tarefas: Escolha uma IA que possa lidar com tarefas repetitivas, como agendamento, coleta de dados, gerenciamento de e-mails e geração de conteúdo, para que você possa se concentrar no trabalho de maior valor

Integrações inteligentes: Garanta que seu agente de IA possa se conectar perfeitamente com ferramentas como Google Drive, Slack e Salesforce para um fluxo de trabalho unificado

Insights em tempo real: Encontre uma solução que forneça resumos instantâneos e análise de dados para ajudá-lo a priorizar tarefas e tomar decisões informadas rapidamente

Personalização: Procure um agente que se adapte às suas necessidades específicas, aprendendo com suas preferências e melhorando sua assistência ao longo do tempo

Recursos de colaboração: Obtenha um agente que ofereça suporte ao trabalho em equipe, ajudando a redigir conteúdo, criar atualizações e gerenciar tarefas

Escalabilidade e flexibilidade: Opte por um agente que cresça de acordo com suas necessidades, seja em uma equipe pequena ou gerenciando projetos de grande escala

📮 ClickUp Insight: Cerca de 60% dos funcionários respondem a mensagens instantâneas em até 10 minutos, mas cada interrupção pode levar até 23 minutos para que eles voltem a se concentrar - o que faz com que as respostas rápidas tenham o custo da perda de produtividade. É aí que o ClickUp salva o dia. As automações lidam com atualizações de rotina, os Comentários Atribuídos mantêm os itens de ação organizados e o ClickUp Brain resume as principais discussões - para que você esteja sempre informado sem distrações intermináveis. Menos alternância de contexto, mais trabalho!

Os melhores agentes de IA para produtividade

Vamos explorar os melhores agentes de IA para produtividade para que você possa encontrar o agente perfeito para suas necessidades de trabalho. 📊

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos orientado por IA, automação de fluxo de trabalho e colaboração)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e comunicação de equipe - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O ClickUp Brain leva o gerenciamento de trabalho orientado por IA a um nível superior, automatizando tarefas, resumindo atualizações de projetos e fornecendo insights em tempo real em toda a organização. Incorporado diretamente ao Software de Gerenciamento de Projetos do ClickUp, é um conjunto extra de mãos e cérebro para ajudar a tomar decisões mais inteligentes.

Aproveite a configuração de automação sem código com o ClickUp Automations

O ClickUp Automation elimina o trabalho pesado de seu prato, lidando com tarefas repetitivas para que as equipes possam se concentrar no que importa. Desde a atribuição de tarefas e atualização de status até o envio de lembretes e sincronização de dados, ele mantém tudo funcionando sem problemas nos bastidores.

O AI Builder facilita a configuração da automação do fluxo de trabalho. Em vez de configurar manualmente as regras de automação, você pode simplesmente descrever o que precisa em linguagem simples. O Brain cuidará do resto - configurando a automação de tarefas em qualquer espaço, pasta ou lista.

Por exemplo, um gerente de projeto pode digitar: 'Atribuir automaticamente um revisor quando uma tarefa passar para o estágio 'Em revisão'' , e o AI Builder configurará a regra instantaneamente.

Como um software de análise preditiva, o Brain utiliza dados históricos e oferece insights preditivos para prever cronogramas de projetos e possíveis desafios. Por exemplo, a IA analisa as durações de projetos anteriores e a utilização de recursos para prever possíveis atrasos nos projetos atuais, permitindo que os gerentes aloquem recursos de forma mais eficaz.

Além disso, o uso da IA como assistente pessoal ajuda a manter o controle das tarefas, automatizar as atualizações de rotina e agilizar a tomada de decisões.

Crie conteúdo atraente usando o ClickUp Brain

O AI Writer for Work do ClickUp Brain facilita a criação de conteúdo, gerando rascunhos precisos e de alta qualidade diretamente em seu fluxo de trabalho. Quer se trate de postagens de blog, descrições de produtos ou atualizações de mídia social, ele se adapta ao seu estilo e contexto, fornecendo sugestões precisas que se encaixam perfeitamente em seu trabalho.

Conecte a comunicação da equipe com o ClickUp Brain usando Chat Agents

Ele também aprimora a colaboração da equipe com os ClickUp Chat Agents com tecnologia de IA que respondem de forma autônoma a consultas, criam tarefas e extraem informações de aplicativos conectados, como o Google Drive e o Confluence. Esses agentes são reativos, proativos e orientados para metas, adaptando-se às mudanças e tomando decisões baseadas em dados.

Além disso, o ClickUp Brain simplifica a comunicação por meio da transcrição automática de reuniões, da extração de itens de ação e do resumo de tópicos de bate-papo.

Para respostas rápidas, ele oferece respostas pré-escritas ou transforma notas curtas em mensagens refinadas, ajudando as equipes a permanecerem produtivas sem sobrecarga de bate-papo.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em tempo real: Trabalhe perfeitamente em tarefas, documentos e projetos com o Trabalhe perfeitamente em tarefas, documentos e projetos com o ClickUp Docs , compartilhando ideias, cronogramas e atualizações instantaneamente

Resuma as atualizações do trabalho: Gere rapidamente resumos de IA, destacando as principais alterações nas prioridades, datas de vencimento e insights de colaboração

Personalize os painéis: Visualize o progresso do projeto e monitore as principais métricas por meio dos Visualize o progresso do projeto e monitore as principais métricas por meio dos ClickUp Dashboards

Defina e acompanhe metas: Defina Defina metas ClickUp claras e mensuráveis, distribua-as para sua equipe e automatize o acompanhamento do progresso

Integração sem esforço: Conecte o ClickUp a ferramentas populares como Google Calendar, Salesforce, GitHub e Microsoft Teams para simplificar seu fluxo de trabalho

Encontre tudo rapidamente: Use o Use o ClickUp Connected Search para localizar instantaneamente tarefas, documentos, bate-papos e arquivos sem alternar entre aplicativos

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp pode não ter alguns recursos avançados que são acessíveis na versão para desktop

Ele tem um conjunto extenso de recursos, o que exige uma curva de aprendizado para usuários não experientes em tecnologia

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Notion AI (melhor para aprimorar a criação de documentos e a colaboração em equipe)

via Notion

O Notion AI transforma a maneira como as equipes gerenciam projetos, analisam informações e tomam decisões.

Sua capacidade de extrair informações de várias fontes, extrair insights de documentos e automatizar fluxos de trabalho faz com que ele seja mais do que apenas um assistente de redação. É um agente de IA que ajuda as equipes a se manterem organizadas, reduzir o trabalho manual e tomar decisões baseadas em dados com mais rapidez.

O Notion AI se integra ao seu espaço de trabalho, o que significa que ele entende o contexto, faz referência à base de conhecimento de IA e ajuda a estruturar o trabalho.

Melhores recursos do Notion AI

Pesquise no Notion, Slack, Google Drive e outras fontes para obter respostas instantâneas

Extraia insights relevantes do conhecimento organizacional automaticamente

Use o GPT-4 e o Claude para fornecer respostas relevantes a qualquer consulta

Geração automática de listas de tarefas a partir de anotações de reuniões, e-mails e chamadas de vendas

Limitações de IA da Notion

Os recursos do Notion AI não estão disponíveis atualmente em aplicativos móveis, limitando a acessibilidade para usuários em trânsito

Novos usuários podem achar os recursos do agente difíceis de navegar

Preços de IA da Notion

Básico: US$ 10/mês por usuário

Mais: US$ 22/mês por usuário

Negócios: US$ 28/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Notion AI

G2: 4. 7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.400 avaliações)

você sabia? A multitarefa reduz os ganhos de produtividade. Estudos mostram que a alternância entre tarefas pode reduzir a eficiência em até 40%, pois o cérebro se esforça para voltar a se concentrar a cada vez.

3. Reclaim AI (melhor para automatizar o gerenciamento de tarefas e otimizar as agendas)

via Reclaim AI

O Reclaim AI é um assistente de agendamento inteligente projetado para ajudar equipes e indivíduos a otimizar seus calendários sem intervenção manual.

Ele defende seu tempo de foco, evita o esgotamento com controles inteligentes de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e até mesmo sincroniza com ferramentas como Slack e Asana para manter seu fluxo de trabalho sem interrupções. Se você precisa automatizar reuniões, proteger dias sem reuniões ou monitorar como sua equipe gasta o tempo, o Reclaim AI é um gerenciador de tempo adaptável que otimiza constantemente sua agenda.

Recupere os melhores recursos de IA

Programe hábitos alimentados por IA automaticamente com intervalos de tempo flexíveis, classificação de prioridades e reagendamento inteligente

Acompanhe o tempo em reuniões, tarefas e hábitos com o controle de tempo pessoal e a análise de pessoas

Sincronize a programação com o Slack, ferramentas de CRM e webhooks para atualizar a disponibilidade, automatizar fluxos de trabalho e aprimorar a colaboração

Recupere as limitações da IA

A configuração do Reclaim AI pode ser demorada e pode parecer excessivamente complexa para usuários casuais

O recurso de agendamento de reuniões carece de opções de personalização, como a adição de perguntas para os convidados, o que o torna menos adequado como um substituto completo

Recuperar o preço da IA

Lite: Gratuito

Inicial: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Recupere classificações e avaliações de IA

G2: 4. 8/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? A música pode aumentar a produtividade - mas apenas o tipo certo. A música instrumental, especialmente sons clássicos ou ambientes, ajuda a melhorar o foco, enquanto as músicas com letras podem distrair das tarefas que exigem concentração profunda.

4. Motion AI (melhor para agendamento de tarefas e projetos com insights de IA)

via Motion AI

O Motion é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos orientada por IA que agenda automaticamente as tarefas, otimiza os fluxos de trabalho da equipe e garante que os projetos permaneçam no caminho certo. Ele prioriza o trabalho com base em prazos, dependências e capacidade de carga de trabalho, mantendo sua equipe alinhada sem a necessidade de verificações constantes.

Diferentemente das ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos com IA, o Motion gerencia ativamente seu tempo. Ele prevê cronogramas de conclusão de projetos, evita conflitos de agendamento e ajusta automaticamente as prioridades quando os planos mudam.

Melhores recursos do Motion AI

Preveja e evite prazos perdidos analisando a disponibilidade e a carga de trabalho da equipe em tempo real e identificando riscos antes que se tornem problemas

Automatize a execução do fluxo de trabalho com modelos para lidar com a criação de tarefas, atribuição, agendamento e progressão de estágio

Ajuste os planos de projeto à medida que o trabalho é concluído, mudando automaticamente os cronogramas e as responsabilidades sem intervenção manual

Agilize o agendamento com Meeting Links com tecnologia de IA que priorizam reuniões de alto valor e, ao mesmo tempo, protegem o tempo de foco e reforçam os horários em que não há reuniões

Limitações da IA do movimento

Alguns usuários relatam erros ocasionais no aplicativo

O Motion AI não é compatível com tantas integrações de aplicativos de terceiros quanto algumas outras ferramentas

Ele não oferece recursos para avaliações semanais ou controle de tempo em diferentes categorias de tarefas

Atualmente, a ferramenta é compatível apenas com os calendários do Gmail e do Outlook, o que pode ser restritivo para usuários que dependem de outros serviços de calendário, como o iCloud

Preços do Motion AI

Individual: US$ 34/mês por usuário

Padrão comercial: US$ 20/mês por usuário

Business Pro: Preços personalizados

Classificações e análises do Motion AI

G2: 4. 1/5 (mais de 110 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 60 avaliações)

fato divertido: Semanas de trabalho mais curtas podem aumentar a produtividade. Os países que experimentaram semanas de trabalho de quatro dias descobriram que os funcionários eram igualmente produtivos - às vezes até mais - e, ao mesmo tempo, desfrutavam de um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

5. Fellow. app (melhor para simplificar fluxos de trabalho de reuniões e melhorar a colaboração da equipe)

O Fellow é um assistente de reunião com IA que aumenta a produtividade antes, durante e depois de cada reunião. Ele automatiza a tomada de notas, rastreia itens de ação e centraliza os insights da reunião, garantindo que cada discussão leve a resultados significativos.

Esse tipo de agente de IA organiza e otimiza ativamente as reuniões. Ele se integra diretamente a calendários, CRMs e ferramentas de colaboração para simplificar a programação, gerar resumos automatizados e garantir que os acompanhamentos ocorram no prazo.

Os melhores recursos do aplicativo Fellow*

Gere insights de reuniões com tecnologia de IA solicitando ao Fellow Copilot recapitulações, itens de ação ou decisões de reuniões anteriores

Aplique as práticas recomendadas de reunião com calculadoras de custo incorporadas, modelos de agenda e produtividade e resumos pré-reunião para otimizar as discussões

Sincronize e centralize os dados da reunião armazenando todas as gravações, transcrições e anotações em um só lugar com controles de privacidade para gerenciar o acesso

Atualize automaticamente os registros de CRM sincronizando as discussões das reuniões com os campos relevantes

Limitações do aplicativo Fellow*

Os itens de ação não são automatizados, exigindo que os usuários acompanhem e atualizem as tarefas manualmente

Foram relatados problemas ocasionais de sincronização, que podem levar a inconsistências entre dispositivos

Preços de aplicativos semelhantes

Grátis

Solo: US$ 29/mês por usuário

Equipe: US$ 11/mês por usuário

Negócios: US$ 23/mês por usuário

Empresa: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises de aplicativos semelhantes

G2: 4. 7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 30 avaliações)

🤝 Lembrete amigável: Seu horário mais produtivo do dia é exclusivo para você. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, enquanto outras atingem o pico de produtividade à tarde ou à noite. Identificar seus horários de pico de produtividade o ajuda a programar tarefas com mais eficiência.

6. Grammarly AI (melhor para refinar a clareza, o tom e o estilo da escrita em todas as plataformas)

via Grammarly

O Grammarly melhorou a clareza, a coerência e o envolvimento em todas as formas de comunicação. Ele refina a estrutura das frases, otimiza o tom e reescreve parágrafos inteiros para melhorar a legibilidade. Os insights orientados por IA ajudam profissionais, estudantes e equipes a criar conteúdo polido e sem erros que se alinhe à mensagem pretendida.

Com o treinamento estratégico e a automação do fluxo de trabalho com tecnologia de IA, o Grammarly funciona como um editor personalizado para garantir que cada texto seja claro e eficaz.

Melhores recursos de IA do Grammarly

Personalize o tom e o estilo com feedback em tempo real que se ajusta à formalidade, à confiança e à legibilidade com base no público e na intenção

Verifique se há plágio em bilhões de fontes para garantir a originalidade e manter a integridade profissional e acadêmica

Integre-se perfeitamente a mais de 500.000 aplicativos e plataformas, incluindo Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word e Notion

Detecte e corrija erros gramaticais com um verificador avançado de gramática, pontuação e ortografia

Limitações da IA gramatical

Ocasionalmente, ele pode ignorar erros ou fornecer sugestões incorretas, especialmente em estruturas de frases complexas ou conteúdo especializado

O Grammarly oferece opções limitadas para os usuários personalizarem o feedback fornecido

Preços da IA gramatical

Grátis

Profissional: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises de IA da Grammarly

G2: 4. 7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 7.100 avaliações)

7. SaneBox AI (melhor para gerenciar a desordem de e-mails e aumentar a produtividade com classificação baseada em IA)

via SaneBox

O SaneBox filtra seus e-mails com base em seu comportamento anterior. O aplicativo estuda quais e-mails você abre, responde ou exclui para classificar as mensagens futuras em pastas diferentes.

Ele categoriza automaticamente as mensagens em pastas como SaneLater para e-mails menos urgentes, SaneNews para boletins informativos e SaneBlackHole para remetentes dos quais você nunca mais quer ouvir falar. O agente agiliza os acompanhamentos, evita a sobrecarga da caixa de entrada e até gera um Daily Digest para que você possa analisar rapidamente os e-mails não essenciais.

Melhores recursos de IA do SaneBox

Classifique automaticamente os e-mails em pastas inteligentes para reduzir as distrações e manter o foco em sua caixa de entrada

Cancele a assinatura de e-mails indesejados instantaneamente arrastando-os para o SaneBlackHole

Suspenda e-mails não urgentes com o recurso Reminders, adiando-os para um momento posterior para que você possa se concentrar nas prioridades imediatas

Limitações do SaneBox

Embora a IA do SaneBox tenha sido projetada para filtrar e organizar e-mails de forma eficaz, ela pode ocasionalmente classificar mal as mensagens, fazendo com que e-mails importantes sejam classificados incorretamente

Alguns usuários acham que os custos de assinatura do SaneBox são mais altos

Alguns recursos são restritos ao usar o agente com contas do Microsoft 365 via Microsoft Graph

Preços do SaneBox

Snack: US$ 3,49/mês

Almoço: US$ 5,99/mês

Jantar: US$ 16,99/mês

Avaliações e resenhas do SaneBox

G2: 4. 9/5 (mais de 170 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (70 avaliações)

8. Intuit Assist (melhor para tarefas financeiras e insights personalizados)

via Intuit Assist

O Intuit Assist é um assistente financeiro gerador de IA que simplifica a contabilidade, o faturamento e a tomada de decisões para pequenas empresas e pessoas físicas. Ele automatiza as tarefas financeiras de rotina, fornece insights personalizados e aprimora o gerenciamento do fluxo de caixa integrando QuickBooks, TurboTax, Credit Karma e Mailchimp.

Além da automação, o Intuit Assist transforma dados financeiros dispersos em insights acionáveis. Ele processa entradas não estruturadas - como anotações manuscritas, correspondência por e-mail e recibos - transformando-as em faturas, entradas de despesas ou projeções financeiras.

Melhores recursos do Intuit Assist

Gere faturas e entradas de despesas a partir de fotos e e-mails, convertendo notas manuscritas, recibos e contas de fornecedores em registros financeiros estruturados

Automatize os lembretes de faturas com ajustes de tom que personalizam as mensagens de acompanhamento com base no histórico de pagamentos do cliente e nos insights de relacionamento

Analise dados financeiros por meio de consultas interativas de IA para descobrir tendências, lucratividade do cliente e padrões de fluxo de caixa

Limitações do Intuit Assist

Os usuários que dependem de aplicativos de terceiros ou ferramentas financeiras externas podem encontrar suporte ou interoperabilidade limitados

Embora o Intuit Assist utilize a IA para fornecer recomendações personalizadas, os usuários devem estar cientes de que isso envolve o processamento de dados financeiros confidenciais

Preços do Intuit Assist

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Intuit Assist

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

dica profissional: Crie um ritual de desligamento. Terminar o dia com uma rotina - como revisar tarefas ou arrumar a casa - ajuda a fazer uma transição suave para o tempo pessoal.

9. Intercom AI (melhor para aprimorar o suporte ao cliente e automatizar os fluxos de trabalho de serviço)

via Intercom AI

A Intercom combina chatbots de IA com equipes de suporte humano para lidar com as dúvidas dos clientes. A IA lida com problemas comuns, como redefinição de senhas ou atualizações de remessas, enquanto a sua equipe se encarrega das coisas mais complicadas. O sistema lembra os bate-papos anteriores, portanto, se um cliente retornar com um problema, todo o seu histórico será exibido.

*A IA sugere respostas com base em tíquetes anteriores semelhantes, para que os agentes não precisem digitar as mesmas respostas várias vezes. Além disso, o painel mostra quais perguntas continuam aparecendo, ajudando a identificar áreas em que um FAQ rápido ou um ajuste de produto poderia economizar o tempo de todos.

Melhores recursos de IA para intercomunicação

Implante o Fin AI Agent para obter suporte instantâneo ao cliente, treinando-o em artigos da base de conhecimento, PDFs e URLs para fornecer respostas precisas e semelhantes às humanas

Aumente a eficiência do agente com o Fin AI Copilot, gerando respostas de especialistas, sugerindo respostas e resumindo conversas em tempo real

Ofereça suporte omnicanal em vários idiomas unificando mensagens de e-mail, chat ao vivo e plataformas sociais em uma única caixa de entrada

Obtenha autoatendimento com uma Central de Ajuda com tecnologia de IA para obter respostas instantâneas e reduzir as solicitações recebidas

Limitações da IA de intercomunicação

A IA é um tanto rígida em termos de personalização. As empresas que buscam fluxos de trabalho ou respostas altamente personalizadas podem achar que não há flexibilidade para casos de uso específicos de IA

Seu custo pode ser proibitivo para empresas menores ou startups

Preços de IA para intercomunicação

Essencial: US$ 39/mês por usuário

Avançado: US$ 99/mês por usuário

Especialista: US$ 139/mês por usuário

Classificações e análises de IA de intercomunicação

G2: 4. 4/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

você sabia? 87% dos funcionários dizem que seriam mais produtivos se pudessem escolher quantos dias trabalhariam em casa. Quando perguntados por que preferem o trabalho remoto, o principal motivo foi evitar o deslocamento para o trabalho, com o aumento da produtividade em segundo lugar.

10. Glean AI (melhor para produtividade no local de trabalho com pesquisa orientada por IA e automação de tarefas)

via Glean AI

O Glean aumenta a produtividade no local de trabalho ao se integrar perfeitamente a aplicativos como Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce e Slack. Ele permite que você encontre, crie e use a IA para automatizar tarefas com eficiência. Ele ajuda a redigir e-mails, resumir reuniões e analisar dados.

Em sua essência, o Glean funciona como um hub de conhecimento que reúne informações da empresa em várias plataformas, fornecendo resultados de pesquisa em tempo real e recomendações personalizadas. Ele se adapta a funções individuais, aprendendo com dados históricos para melhorar a precisão e a relevância ao longo do tempo.

Obtenha os melhores recursos de IA

Realize pesquisas no local de trabalho em todos os dados, aplicativos e bases de conhecimento da empresa, garantindo que os funcionários obtenham respostas precisas e em tempo real para suas consultas

Aproveite um assistente de IA para redigir e-mails, gerar conteúdo, resumir documentos e automatizar fluxos de trabalho complexos com prompts personalizáveis

Utilize o gráfico de conhecimento para criar um repositório pesquisável de pessoas, conteúdo e atividades de sua organização

Limitações de IA do Glean

A configuração da pesquisa requer a criação de um índice abrangente dos dados de sua empresa, o que pode ser demorado e caro

A pesquisa de IA da Glean ainda está em seus estágios iniciais e pode ter dificuldades para processar a terminologia específica do setor

Obter preços de IA

Preços personalizados

Obtenha classificações e avaliações de IA

G2: 4. 8/5 (mais de 130 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

🤝 Lembrete amigável: Às vezes, não fazer nada é produtivo. Momentos de quietude - sonhar acordado, meditar ou simplesmente olhar pela janela - podem gerar novas ideias e avanços na solução de problemas.

11. AutoGPT (melhor para automatizar fluxos de trabalho complexos e gerar conteúdo com o mínimo de entrada)

via AutoGPT

O AutoGPT funciona como um assistente digital que divide grandes tarefas em partes menores e gerenciáveis. Dê a ele um objetivo como "pesquisar concorrentes" e ele mapeará as etapas, reunindo informações de fontes específicas. A ferramenta se conecta ao GPT-4 para entender as tarefas e descobrir o que fazer em seguida.

Para os desenvolvedores, ele ajuda a escrever e corrigir códigos, sugerindo soluções ou identificando possíveis bugs. Diga a ele o que você está tentando criar e ele descreverá as etapas de codificação ou ajudará a solucionar problemas. Como ele é executado na nuvem, você pode configurá-lo uma vez e deixá-lo lidar com tarefas repetitivas enquanto você se concentra em outro trabalho.

Melhores recursos do AutoGPT

Execute tarefas autônomas definindo metas e permitindo que o AutoGPT as divida em subtarefas, concluindo-as sem a intervenção contínua do usuário

Gerencie a memória de curto e longo prazo para manter o contexto da tarefa e melhorar a tomada de decisões ao longo do tempo

Gere texto semelhante ao humano com o GPT-4, permitindo respostas precisas e coerentes para uma variedade de tarefas, desde a criação de conteúdo até o atendimento ao cliente

Armazene e resuma arquivos com os recursos do GPT-3. 5, organizando e condensando documentos para fornecer insights valiosos

Limitações do AutoGPT

Cada ação no AutoGPT requer uma chamada para o modelo GPT-4, o que leva a despesas significativas, especialmente para tarefas que envolvem várias etapas

Ele não pode converter uma série de ações em funções reutilizáveis, o que exige a recriação de processos para cada nova tarefa

Preço do AutoGPT

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AutoGPT

G2: 4. 5/5 (mais de 30 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Salve modelos de prompt de IA para acelerar as tarefas e manter a consistência em sua equipe.

12. Superhuman (melhor para melhorar a produtividade de e-mail com triagem orientada por IA e gerenciamento de tarefas)

via Superhuman

O Superhuman acelera sua rotina de e-mail por meio de atalhos de teclado e ações rápidas. Divida sua caixa de entrada em seções como "precisa de resposta" ou "pode esperar até mais tarde" e passe rapidamente pelas mensagens usando apenas o teclado. O aplicativo avisa sobre e-mails que você deveria acompanhar e permite ocultar temporariamente as mensagens que não são urgentes.

Quer agendar uma reunião? Basta pressionar algumas teclas e seu calendário aparecerá em sua caixa de entrada. O aplicativo também mostra informações sobre a pessoa para quem você está enviando o e-mail - sua função, empresa e perfis sociais - evitando que você abra novas guias para procurar pessoas.

Melhores recursos super-humanos

Acelere a triagem de e-mails com a classificação automática com tecnologia de IA, categorizando e-mails para respostas fáceis e rápidas

Use o Instant Reply para criar respostas rápidas, economizando tempo em e-mails de rotina sem sacrificar a qualidade

Envie e-mails mais tarde com o Send Later para escolher o momento perfeito para o envio de seus e-mails

Acompanhe o engajamento por e-mail verificando quando e em que dispositivo seu e-mail foi aberto, com insights em tempo real sobre o comportamento do destinatário

Limitações sobre-humanas

O Superhuman não oferece um aplicativo nativo para Windows, o que limita sua acessibilidade

Ele se integra principalmente ao Gmail e ao Outlook, sem suporte nativo para outros serviços de e-mail

Preços super-humanos

Inicial: US$ 30/mês por usuário

Negócios: US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de super-humanos

G2: 4. 7/5 (800 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações)

13. RescueTime AI (melhor para monitorar hábitos digitais e otimizar o uso do tempo)

via RescueTime AI

O RescueTime observa como você passa o tempo no computador e lhe dá a história real. Percebeu que você passou três horas no YouTube quando achava que era apenas uma pausa rápida? O aplicativo mostra esses padrões sem julgamentos. Marque diferentes sites e aplicativos como úteis ou distrativos e verifique seu painel para ver para onde seu tempo realmente vai.

Você também pode ativar uma sessão de foco para bloquear os sites tentadores que o afastam do trabalho. O aplicativo rastreia esses blocos de foco para que você possa identificar suas horas mais produtivas.

Melhores recursos de IA do RescueTime

Bloqueie sites que causam distração durante sessões de trabalho concentradas com o Focus Sessions, que também monitora sua produtividade ininterrupta

Identifique padrões e tendências em sua produtividade, comparando seu desempenho em diferentes dias e semanas

Gere relatórios detalhados sobre atividades diárias, tendências de produtividade e uso do tempo para ajudá-lo a entender seus hábitos de trabalho

Defina metas de produtividade personalizadas e receba alertas quando atingi-las ou ultrapassá-las, mantendo-o motivado e no caminho certo

Limitações de IA do RescueTime

Você pode achar as opções de personalização insuficientes

A ferramenta requer rastreamento contínuo, o que pode não ser adequado se você preferir o rastreamento manual ou tiver preocupações com a privacidade

Preços da IA do RescueTime

Solo: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 9/mês por usuário

Avaliações e resenhas do RescueTime AI

G2: 4. 2/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 140 avaliações)

dica profissional: Aprenda a dizer não. Proteger seu tempo garante que você possa se concentrar em trabalhos de alto valor em vez de ficar sobrecarregado.

Gerenciamento de projetos com IA com ClickUp

Cada um dos agentes de IA que abordamos tem uma finalidade única, desde a automação de tarefas até a comunicação. Eles ajudam a refinar os fluxos de trabalho, aprimoram a tomada de decisões e melhoram a colaboração da equipe, tornando as tarefas diárias mais eficientes.

No entanto, o ClickUp se destaca como a solução completa que unifica tudo.

Com os recursos alimentados por IA e as automações robustas do ClickUp, você pode integrar perfeitamente o gerenciamento de projetos, a delegação de tarefas e a comunicação em uma única plataforma.

Inscreva-se no ClickUp e experimente o futuro do trabalho hoje mesmo. 📝