Como veicular anúncios no YouTube: guia completo passo a passo

O YouTube não é apenas um lugar onde as pessoas vão para assistir a vídeos. É onde elas pesquisam compras, comparam opções, aprendem novas habilidades e passam o tempo. Essa combinação o torna uma das poucas plataformas onde a atenção e a intenção se sobrepõem regularmente.

O YouTube é a plataforma online mais utilizada entre adolescentes e adultos nos Estados Unidos, de acordo com a Pew Research.

Para os profissionais de marketing, o alcance é importante, mas a maior vantagem está no formato. O YouTube oferece suporte a narrativas curtas e longas, para que você possa chamar a atenção com conteúdo útil e, em seguida, converter com anúncios que parecem nativos da experiência.

Este guia orienta você na configuração da sua primeira campanha no YouTube ou na melhoria das campanhas que você já executa, com foco em transformar visualizações em resultados mensuráveis.

O que são anúncios do YouTube e por que eles são importantes

Os anúncios do YouTube são posicionamentos pagos que permitem que as empresas alcancem um público altamente diversificado e segmentado por meio de uma segmentação precisa. Eles são veiculados pelo Google Ads e categorizados em quatro tipos principais: anúncios em vídeo, anúncios gráficos, anúncios em áudio e anúncios premium.

Com um alcance publicitário de mais de 2,53 bilhões de usuários (quase metade dos 5,66 bilhões de usuários de mídias sociais em todo o mundo), o YouTube é uma das maiores e mais dominantes plataformas de compartilhamento de vídeos.

Veja por que isso é importante:

Flexibilidade criativa em todos os formatos : de anúncios visuais e não visuais a anúncios sobrepostos e banners, o YouTube permite que você experimente anúncios de várias maneiras.

Segmentação precisa usando o ecossistema de dados do Google : segmente as pessoas com base no que elas pesquisam, assistem, seus dados demográficos, sinais de intenção e até mesmo os vídeos ou canais onde seu anúncio deve aparecer.

ROI mensurável com insights em tempo real : os anunciantes do YouTube podem acompanhar o desempenho, o engajamento, os dados demográficos do público, as fontes de tráfego e as conversões, permitindo-lhes otimizar as campanhas para um engajamento genuíno.

Maior credibilidade do que a publicidade tradicional : 59% dos entrevistados consideram os anúncios do YouTube mais relevantes do que os anúncios de TV linear. Em comparação com outras plataformas de vídeo e redes sociais, a publicidade em vídeo do YouTube é quase 16% mais credível e confiável

Diversidade de público em todas as faixas etárias: enquanto a maioria das plataformas de mídia social se concentra na Geração Z ou na geração Y, o YouTube mantém usuários ativos em todas as faixas etárias.

🧠 Curiosidade: O primeiro vídeo no YouTube, intitulado “Me at the zoo” (Eu no zoológico), foi enviado em 23 de abril de 2005 pelo cofundador do YouTube, Jawed Karim, e mostra ele em frente aos elefantes no Zoológico de San Diego.

Tipos de anúncios do YouTube

Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de anúncios que o YouTube permite veicular:

Anúncios TrueView in-stream

Também conhecidos como anúncios in-stream ignoráveis, os anúncios TrueView são um dos formatos de anúncio mais populares no YouTube. Eles são exibidos antes, durante ou depois de outros vídeos. Em dispositivos móveis, eles também podem aparecer como anúncios intersticiais em tela cheia antes que o espectador possa continuar.

Os espectadores podem pular os anúncios in-stream após 5 segundos. Mas você só paga pelo anúncio quando:

Um espectador assiste ao vídeo inteiro (se o seu anúncio tiver menos de 30 segundos)

Um espectador assiste a pelo menos 30 segundos do seu vídeo (por mais de 30 segundos)

Um espectador interage com seu anúncio clicando em um link, CTA ou banner complementar.

O que torna isso lucrativo para as marcas é que você só paga quando alguém interage ativamente com seu conteúdo ou realiza uma conversão.

Então, o que é uma conversão aqui?

Uma conversão pode ser uma solicitação de demonstração, uma inscrição ou o envio de um formulário, dependendo do que você acompanha no Google Ads e no Analytics.

O engajamento com anúncios in-stream tende a ser maior porque o espectador escolheu voluntariamente assistir além dos 5 segundos iniciais.

🔔 Pontos a serem lembrados: Os anúncios em vídeo que podem ser ignorados devem ter pelo menos 12 segundos de duração.

Eles não podem ter mais de 6 minutos de duração.

Esses anúncios aparecem nas páginas de exibição do YouTube e em sites e aplicativos que utilizam os parceiros de vídeo do Google.

Anúncios bumper

São anúncios curtos e não ignoráveis que transmitem uma mensagem em apenas 6 segundos. Eles são exibidos antes, durante ou depois de outro vídeo, e você paga por impressão.

Como eles são curtos, uma boa prática é causar impacto com uma única ideia ou imagem clara.

Eles funcionam melhor quando combinados com uma campanha TrueView ou Google Preferred.

🤔 Quando usar anúncios bumper? Quando você deseja atingir os espectadores com uma única mensagem focada

Para complementar uma campanha mais longa, ou seja, reforçar o lançamento do seu produto ou promoções de eventos

Para manter sua marca em destaque ao aparecer em pontos de contato frequentes

Vídeos in-feed (anteriormente chamados de anúncios de descoberta de vídeo)

Eles são exibidos em vários lugares, incluindo:

No topo dos resultados de pesquisa do YouTube

Ao lado de vídeos relacionados do YouTube

Na parte superior da página inicial do YouTube para dispositivos móveis

Esses anúncios aparecem após a realização de uma pesquisa. Eles geralmente incluem uma miniatura do seu vídeo, um título e um convite para clicar e assistir ao vídeo.

Você paga por esses anúncios somente quando alguém clica para assistir ou quando eles assistem à reprodução automática por pelo menos 10 segundos.

💡 Veja o que você deve saber sobre anúncios em vídeo no feed: Eles são projetados para corresponder à intenção do usuário e aparecer apenas quando as pessoas pesquisam tópicos de vídeo relevantes, tornando-os menos intrusivos e mais contextuais.

Seus anúncios se integram à plataforma e parecem sugestões de vídeos orgânicos nos resultados de pesquisa e feeds.

Eles incluem CTAs duplas, em que um botão direciona para sua página de destino, enquanto o outro reproduz o vídeo — ambos podem direcionar os espectadores para sua URL final.

🧠 Curiosidade: quase 20 milhões de vídeos são enviados ao YouTube todos os dias. Os anúncios do YouTube permitem que você se destaque e coloque sua mensagem diretamente na frente do seu público-alvo.

Anúncios in-stream não ignoráveis

São anúncios em vídeo de 15 a 20 segundos que aparecem antes, durante ou depois de outro vídeo. Como os espectadores não podem pular esses vídeos, considere combiná-los com uma CTA que incentive os espectadores a agir.

Para anúncios não ignoráveis, você paga cada vez que seu anúncio é exibido (CPM). Considere usá-los para divulgar ofertas ou anúncios urgentes.

✏️ Observação: para seus anúncios in-stream não ignoráveis, você pode usar três formatos de anúncio distintos: Anúncios bumper: vídeos com até 6 segundos de duração Padrão não ignorável: vídeos com duração entre 7 e 15 segundos 30 segundos não puláveis (CTV): vídeos com duração de 16 a 30 segundos exibidos na Connected TV (CTV)

Anúncios masthead

Esses são anúncios premium que aparecem no topo do feed inicial do YouTube por 24 horas. Eles são reproduzidos automaticamente sem som por até 30 segundos em computadores e pela duração total do vídeo em dispositivos móveis e CTV.

Esses anúncios foram projetados para oferecer visibilidade máxima e estão disponíveis apenas mediante reserva por meio de um representante de vendas do Google.

Eles são ideais para gerar grande alcance ou reconhecimento, especialmente para novos produtos, serviços ou eventos de vendas.

Com os anúncios Masthead, você pode personalizar estes recursos:

URL do vídeo do YouTube : o link do YouTube para o seu vídeo, que deve estar definido como “Público” ou “Não listado” para ser exibido.

Título e descrição : texto que aparece ao lado ou abaixo do cabeçalho

Botão CTA : direciona cliques para o seu URL final

URL final : obrigatório ao usar uma CTA — pode ter um link para outras páginas do YouTube ou diretamente para o seu site

Configurações de reprodução automática : especifique quando a reprodução automática começa e por quanto tempo dura (até 30 segundos).

Vídeos complementares: dois vídeos adicionais que aparecem ao lado do cabeçalho no desktop (não precisam ser do seu canal).

⭐ Existem dois tipos de mastheads do YouTube que você pode comprar: Custo por mil impressões (CPM) Masthead: isso fornece um volume reservado e fixo de impressões que são exibidas ao longo da sua campanha.

Custo por hora (CPH) Masthead: isso fornece 100% de participação na voz (SOV) das impressões elegíveis da unidade Masthead do YouTube durante as horas reservadas que você comprar.

Anúncios gráficos

São banners publicitários que não são vídeos e aparecem na barra lateral direita da sua lista de sugestões de vídeos. Geralmente incluem uma imagem ou animação e são acompanhados por um título, uma descrição e um botão CTA. Você paga pelo anúncio gráfico do YouTube cada vez que alguém clica nele.

Observe que os anúncios gráficos estão disponíveis apenas em dispositivos desktop.

Os anúncios gráficos funcionam bem quando você deseja:

Apoie suas campanhas de anúncios em vídeo com lembretes visuais persistentes

Direcione tráfego para o seu site sem criar conteúdo de vídeo

Redirecione os espectadores que viram seus anúncios em vídeo no YouTube

Mantenha a presença da marca enquanto as pessoas assistem a conteúdos da concorrência ou vídeos relacionados.

Esses anúncios não atrapalham a experiência de visualização, pois são exibidos na barra lateral. Embora sejam menos intrusivos do que os formatos in-stream, a desvantagem é a menor visibilidade. É bem provável que os espectadores se concentrem no vídeo em si, em vez de nos elementos ao redor.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para criar textos publicitários persuasivos para o YouTube. A IA contextual analisa padrões de anúncios bem-sucedidos e as diretrizes de voz da sua marca para gerar várias variações de CTAs, títulos e descrições de anúncios.

📌 Salve estas dicas para escrever seu próximo anúncio no YouTube: Anúncios TrueView in-stream (puláveis) Escreva um roteiro para um anúncio TrueView in-stream do YouTube em que os primeiros 5 segundos apresentem claramente o problema principal e o valor. Presuma que o espectador está decidindo se vai pular o anúncio. Desperte a curiosidade sem usar clickbaits, explique os benefícios até o décimo segundo e termine com uma CTA clara, alinhada a uma conversão mensurável. Anúncios bumper (6 segundos, não puláveis) Crie cinco roteiros de anúncios bumper (máximo de seis segundos) para publicidade no YouTube. Cada roteiro deve comunicar uma única ideia ou benefício, usar linguagem falada simples e ser memorável sem precisar de som. Anúncios em vídeo no feed (descoberta de vídeos) Escreva um texto para anúncios em vídeo no feed do YouTube que corresponda à intenção de pesquisa. Crie um título, uma sugestão de texto para a miniatura e um gancho de vídeo inicial que pareçam orgânicos e informativos, em vez de promocionais. Anúncios in-stream não ignoráveis (15 a 20 segundos) Escreva um roteiro de anúncio do YouTube que não possa ser ignorado e que transmita uma mensagem completa em menos de 20 segundos. Priorize a clareza em vez da persuasão, introduza urgência quando relevante e inclua uma CTA (chamada à ação) que se alinhe com uma campanha de conscientização ou anúncio baseada em CPM. Anúncios masthead Crie um título, uma descrição e um texto de CTA para um anúncio Masthead do YouTube projetado para obter o máximo alcance. Presuma que a reprodução automática será sem som, concentre-se no posicionamento da marca e em uma única mensagem de campanha e mantenha o texto em negrito, simples e instantaneamente compreensível. Anúncios gráficos (barra lateral) Escreva o texto do anúncio gráfico do YouTube para um posicionamento na barra lateral. Crie um título conciso, uma descrição curta e uma CTA que reforcem o reconhecimento da marca ou redirecionem os espectadores que já viram um anúncio em vídeo.

Lista de verificação de criativos para anúncios no YouTube Use esta lista de verificação para garantir que seu anúncio seja criativo o suficiente para chamar a atenção e gerar ações, e não apenas acumular visualizações: Plano de legendas: adicione legendas ou texto na tela para que sua mensagem seja transmitida sem áudio.

Prenda a atenção nos primeiros 5 segundos: comece com o problema ou a recompensa para que as pessoas não pulem o anúncio.

Uma mensagem por anúncio: mantenha o anúncio focado em uma única ideia, benefício ou oferta.

CTA vinculado à meta: combine o CTA com o que você está otimizando (formulário de lead, demonstração, compra ou reconhecimento).

Enquadramento com prioridade para dispositivos móveis: presuma que a maioria dos espectadores assistirá em uma tela pequena com o som desligado.

Como criar uma campanha publicitária no YouTube (passo a passo)

Veja como criar e configurar uma campanha publicitária bem-sucedida no YouTube.

1. Configure sua conta do Google Ads

Faça login na sua conta do Google Ads com sua conta pessoal ou comercial do Google Workspace.

Depois de entrar, vincule seu canal do YouTube ao Google Ads para poder veicular campanhas de vídeo e acompanhar o desempenho diretamente do seu canal.

2. Escolha o objetivo da sua campanha

O que você deseja alcançar com sua campanha publicitária no YouTube? Você quer aumentar o reconhecimento da marca, capturar leads, impulsionar vendas diretas ou direcionar tráfego para páginas de destino específicas?

Escolha entre os diferentes objetivos da campanha.

Lembre-se de que a meta escolhida limitará significativamente os formatos de anúncio disponíveis, as redes (YouTube x Rede de Display) e os subtipos de campanha.

Use esta tabela para avaliação 👇

Quando você quiser... Escolha Formatos de anúncio compatíveis Impulsione as compras diretas a partir dos seus anúncios Compras Anúncios in-stream puláveis, anúncios do YouTube Shorts Capture leads Envie formulários de leads, leads de chamadas telefônicas e contatos Anúncios in-stream puláveis, anúncios do YouTube Shorts Envie visitantes para suas páginas de destino ou de produtos Visualizações de página Anúncios in-stream puláveis, anúncios do YouTube Shorts Aumente o alcance e a consideração da marca Conscientização da marca Anúncios in-stream não ignoráveis, anúncios em vídeo no feed, anúncios bumper, anúncios masthead, anúncios YouTube Shorts

Se você não tiver certeza sobre o objetivo da campanha, pode escolher “Descoberta e alcance da marca” ou selecionar “Criar campanha sem orientação de objetivo”.

3. Escolha o tipo e o subtipo de campanha

Agora, alinhe a meta da sua campanha com o tipo e subtipo de campanha adequados. Você tem diferentes estruturas de campanha que determinam:

Onde seus anúncios são exibidos (YouTube, Google TV, sites parceiros, Rede de Display do Google)

Quanto controle você tem sobre a segmentação, os lances e a otimização criativa?

Quais objetivos eles foram criados para atingir (conscientização, consideração, conversões)

Aqui está uma análise detalhada que ajuda você a entender como a escolha de diferentes campanhas influencia a escolha da subcampanha:

Campanhas de vídeo

O que isso significa: campanhas publicitárias padrão do YouTube com controle total sobre posicionamentos, segmentação e formatos criativos.

Quando usar: você deseja ter controle total sobre onde seus anúncios são exibidos, quem os vê e como são veiculados no YouTube.

Ideal para: campanhas de reconhecimento de marca, consideração ou objetivos focados em ações com necessidades de segmentação precisas.

Formatos e subtipos compatíveis: anúncios in-stream puláveis, anúncios in-stream não puláveis, vídeos in-feed, anúncios bumper, masthead e outstream.

Campanhas Performance Max

O que isso significa: campanhas automatizadas que usam a IA do Google para otimizar os posicionamentos e a segmentação em todas as propriedades do Google.

Quando usar: você deseja que o Google encontre automaticamente os melhores posicionamentos no YouTube, na Pesquisa, no Display, no Discover, no Gmail e no Maps usando seus recursos.

Ideal para: conversões e vendas com configuração manual mínima, especialmente quando você tem dados de conversão para alimentar o algoritmo.

Formatos e subtipos compatíveis: combinações geradas automaticamente a partir de seus recursos de vídeo e imagem.

Campanhas de geração de demanda

O que isso significa: campanhas visuais focadas em canais de descoberta no YouTube, Discover e Gmail.

Quando usar: quando você deseja alcançar pessoas em modo exploratório nas interfaces visuais e sociais do Google.

Ideal para: gerar consideração e impulsionar o engajamento com experiências publicitárias visualmente imersivas

Formatos e subtipos compatíveis: anúncios em vídeo no feed, anúncios gráficos na página inicial do YouTube, Assistir a seguir, Descobrir, Gmail

Campanhas de aplicativos

O que isso significa: campanhas explicitamente projetadas para impulsionar instalações de aplicativos e ações no aplicativo.

Quando usar: você está promovendo um aplicativo móvel e precisa impulsionar downloads ou conversões específicas no aplicativo.

Ideal para: instalações de aplicativos, engajamento com aplicativos e conversões de compras no aplicativo

Formatos e subtipos compatíveis: anúncios em vídeo otimizados para promoção de aplicativos nas redes de aplicativos do YouTube e do Google.

👀 Você sabia? 45% dos lares dos EUA que assinam a Netflix agora assistem ao serviço com anúncios, um aumento em relação aos 34% em 2024. O público está se tornando cada vez mais receptivo a anúncios quando eles têm ressonância cultural e agregam valor.

4. Configure o orçamento e a estratégia de lances

É hora de definir o orçamento para publicidade no YouTube.

Defina um orçamento diário ou um orçamento total para a campanha. Defina as datas de exibição da sua campanha e escolha sua estratégia de lances com base no que você deseja otimizar.

Veja abaixo uma descrição detalhada das estratégias de lances mais comuns e quando usá-las. Você verá apenas as opções que se alinham ao objetivo da sua campanha e ao formato do anúncio.

Estratégia de lances O que isso significa Use-o quando CPM (custo por mil impressões) desejado Você paga por cada mil vezes que seu anúncio é exibido. Você deseja alcance e visibilidade máximos para suas campanhas ToFu (conscientização da marca) CPV (custo por visualização) direcionado Permite otimizar lances para visualizações, ou seja, você paga cada vez que um espectador assiste a parte ou à totalidade do seu anúncio. Você deseja controlar os custos e, ao mesmo tempo, obter visualizações de vídeo CPA (custo por aquisição) desejado O Google otimiza automaticamente os lances para obter conversões com o custo por ação desejado. Você deseja impulsionar as vendas, os leads e até mesmo o tráfego do site ROAS (retorno sobre o investimento em publicidade) desejado O Google otimiza os lances para atingir um retorno específico sobre o investimento em publicidade. Você deseja obter o máximo valor de conversão possível dentro de uma meta de retorno sobre o investimento em publicidade. Maximize as conversões O Google define automaticamente os lances para obter o máximo de conversões dentro do seu orçamento. Para obter o máximo valor de conversão possível dentro de um orçamento fixo

👀 Você sabia? Os anunciantes que mudam de uma estratégia de lance de CPA alvo para uma estratégia de ROAS alvo podem obter um valor de conversão 14% maior com um retorno sobre o investimento em publicidade semelhante.

5. Otimize suas opções de segmentação

O YouTube permite uma segmentação de público-alvo hiperespecífica, o que significa que quanto mais direcionados forem seus anúncios, mais provável será que seu orçamento publicitário gere um ROI mais alto.

Aqui estão algumas opções de segmentação disponíveis nos anúncios do YouTube:

Dados demográficos

Alcance seu público com base em gênero, idade, situação parental e renda familiar. No entanto, é necessária uma segmentação diferenciada, pois uma única mensagem não terá o mesmo impacto em todas as pessoas, mesmo que elas pertençam ao mesmo grupo demográfico.

Eventos da vida

Segmente os espectadores com base em eventos específicos e distintos da vida. Por exemplo:

Adquirindo um novo animal de estimação

Ter um bebê recentemente

Recém-casados

Comprei uma casa nova

Esses momentos mudam o comportamento de compra, criando oportunidades em que as pessoas procuram ativamente novos produtos e serviços.

Dados demográficos detalhados

Esta é uma segmentação avançada. Aqui, você pode selecionar seu público por nível de escolaridade, estado civil, propriedade de imóvel, emprego e situação parental, com maior granularidade.

Por exemplo, se os pais são seu público-alvo, você pode selecioná-los nas categorias específicas mostradas na imagem.

Mesmo dentro de um perfil demográfico amplo, você poderá alcançar o público exato.

Públicos-alvo no mercado

Segmente pessoas que estão pesquisando ou considerando ativamente compras em sua categoria no momento.

Você também pode verificar detalhes adicionais para cada segmento de mercado para selecionar um público altamente relevante:

Veja quais categorias de conteúdo do YouTube seu público-alvo assiste com mais frequência.

Descubra públicos semelhantes no mercado que você talvez tenha deixado passar despercebidos.

Estime as impressões semanais para esse segmento específico

Afinidade

Segmente pessoas com interesses estabelecidos e de longo prazo com base em seus hábitos consistentes de navegação e visualização. Esses são públicos construídos em torno de paixões sustentadas: entusiastas do fitness, pioneiros em tecnologia, aficionados por viagens ou especialistas em beleza.

O Google também organiza públicos-alvo por afinidade em categorias amplas com subsegmentos mais específicos.

Públicos personalizados

Quer mais especificidade do que as categorias predefinidas do Google? Crie públicos personalizados com base em palavras-chave, URLs, aplicativos ou interesses específicos que sinalizem relevância para o seu negócio.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs para documentar sua segmentação de público e estratégia de marketing antes de lançar campanhas. Crie personas detalhadas de clientes com dados demográficos, interesses, pontos fracos e tipos de conteúdo preferidos.

6. Defina exclusões e canais de conteúdo

Tem conteúdo em que não deseja que seu anúncio seja exibido?

Por exemplo, o anúncio de uma marca de relógios de luxo não será um bom posicionamento ao lado de vídeos sobre compras econômicas ou dificuldades financeiras.

Você pode excluir tipos de conteúdo específicos para proteger a reputação da sua marca e evitar desperdiçar orçamento em canais irrelevantes. O YouTube permite filtrar o conteúdo com base em:

Tipo de inventário (excluir conteúdo com palavrões excessivos, fortes e moderados)

Rótulos de conteúdo (público geral, público com controle parental, público adulto)

Tópicos ou canais específicos

Da mesma forma, você também pode controlar onde seus anúncios são exibidos selecionando canais específicos:

Palavras-chave : segmente vídeos, canais ou sites que correspondam a palavras-chave específicas relacionadas ao seu produto ou serviço.

Tópicos : exiba anúncios em conteúdos sobre assuntos específicos, como tecnologia, fitness ou reforma da casa.

Posicionamentos: escolha canais, vídeos, sites ou aplicativos específicos do YouTube onde deseja que seus anúncios sejam exibidos.

7. Escolha a localização e os idiomas

Selecione onde deseja que seus anúncios sejam exibidos geograficamente — segmente por país, região, cidade ou até mesmo um raio específico em torno de um local. Configure suas preferências de idioma e o YouTube exibirá seus anúncios para usuários que tenham esses idiomas definidos nas preferências de suas contas.

⭐ Bônus: aumente o engajamento dos seus anúncios em vídeo adicionando vídeos relevantes. Esses vídeos aparecem abaixo do seu anúncio em vídeo e oferecem uma experiência de vídeo imersiva, reforçando ou ampliando a mensagem do anúncio.

8. Defina a programação da campanha e os limites de frequência

Aqui estão algumas configurações adicionais que você deve verificar:

Defina a segmentação por dispositivo: escolha os dispositivos (celulares, tablets, telas de TV, computadores) nos quais seus anúncios em vídeo do YouTube devem ser exibidos.

Limite de frequência de impressões: limite o número de vezes que os anúncios desta campanha podem ser exibidos para a mesma pessoa.

Programação de anúncios: defina uma programação para a exibição dos seus anúncios, por exemplo, das 9h às 18h (GMT+5:30).

💡 Dica profissional: crie grupos de anúncios separados para diferentes segmentos de público ou formatos de anúncio dentro da mesma campanha para testar o desempenho de forma independente. Dessa forma, seu grupo com baixo desempenho não prejudicará toda a sua campanha.

9. Crie recursos de vídeo

Envie seu vídeo para o YouTube ou para a biblioteca de recursos do Google Ads. Certifique-se de que ele esteja definido como “Público” ou “Não listado” para ser elegível para veiculação como anúncio. Vídeos privados não funcionarão.

Cole a URL na seção de criação de anúncios do Google Ads. Você pode criar vários anúncios nesta fase para testar diferentes criativos, CTAs ou variações de mensagens.

⚡ Arquivo de modelos: use o modelo de anúncio do ClickUp para otimizar todo o seu processo de produção de anúncios, do planejamento à execução. Obtenha um modelo gratuito Otimize sua produção de anúncios no YouTube com o modelo de anúncio do ClickUp. Com este modelo, você pode: Discuta conceitos de anúncios e ideias criativas com sua equipe em um espaço centralizado.

Transforme ideias de mídia social em tarefas práticas com prazos e responsabilidades claros.

Acompanhe as etapas de produção do anúncio, desde a redação do roteiro até o upload final do vídeo, com 11 campos personalizados.

Monitore as métricas de desempenho e os resultados da campanha dos seus anúncios em 7 visualizações do ClickUp.

Mantenha toda a sua equipe de publicidade alinhada em relação a cronogramas, orçamentos e resultados com um calendário de conteúdo visualmente rico.

Depois de configurar tudo, envie sua campanha. O YouTube analisará seus anúncios de acordo com as políticas do Google Ads para garantir que eles estejam em conformidade com as diretrizes de publicidade. A maioria dos anúncios é analisada em um dia útil, mas análises mais complexas podem levar mais tempo.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos funcionários tem dificuldade para encontrar as informações de que precisam no trabalho. Enquanto apenas 27% afirmam que é fácil, o restante enfrenta algum nível de dificuldade, com 23% considerando isso muito difícil. Quando o conhecimento está espalhado por e-mails, chats e ferramentas, o tempo perdido aumenta rapidamente. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular chats a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Erros comuns ao veicular anúncios no YouTube

Estes são os erros que desperdiçam discretamente o orçamento, mesmo quando a segmentação e a configuração parecem corretas:

Otimização para visualizações quando você precisa de conversões: uma alta taxa de visualizações não se traduz automaticamente em um pipeline.

Escolher o tipo de campanha errado: por exemplo, usar configurações de reconhecimento amplo quando você precisa capturar leads.

Exclusões de pulos e controles de segurança da marca: seu anúncio aparece ao lado de conteúdo irrelevante ou arriscado.

Não separar os grupos de anúncios por intenção: públicos mistos levam a mensagens confusas e desempenho mais fraco.

Avaliando o sucesso dos anúncios no YouTube

Criar uma campanha publicitária no YouTube é apenas uma parte da equação. A outra parte, igualmente importante, é acompanhar o desempenho e otimizar as campanhas com base em métricas importantes.

Depois que sua campanha estiver no ar, você poderá acessar os dados da campanha e o desempenho dos ativos no painel do Google Ads e no YouTube Studio. Veja aqui uma visão geral detalhada de como você deve acompanhar as métricas e gerenciar os relatórios.

Principais métricas a serem monitoradas

Não é possível avaliar a eficácia das campanhas apenas com base na intuição. Você precisa de dados, e esses dados vêm na forma de visualizações, taxa de conclusão, taxa de cliques, conversões e custo por aquisição.

Antes de começar a acompanhar os dados e fazer suposições vagas, esclareça estas questões:

A eficácia da sua campanha depende de visualizações, engajamento ou conversões reais?

Você está otimizando para aumentar o reconhecimento da marca ou gerar receita direta?

Qual é o seu custo por aquisição aceitável e como ele se compara ao valor da vida útil do cliente?

Aqui estão as principais métricas que você deve acompanhar com base nos objetivos da sua campanha:

Métricas O que ele rastreia Análise e interpretação Impressões A taxa de visualização revela a qualidade criativa e a relevância do público das suas campanhas. Taxas de visualização mais altas significam que suas mensagens e criativos têm repercussão. Taxas mais baixas indicam problemas com mensagens, estrutura, formato e até mesmo criativos. Um número elevado de impressões com poucas visualizações sugere miniaturas pouco apelativas ou uma segmentação deficiente. Visualizações Número de vezes que os espectadores visualizam uma parte maior ou a totalidade do seu anúncio, além da simples impressão. O aumento das visualizações dos vídeos da marca sinaliza um interesse crescente Taxa de visualização Porcentagem de impressões que resultaram em visualizações Forte afinidade com seu canal ou marca, indicador de cliente de alto valor além das conversões diretas Taxa de cliques (CTR) Porcentagem de espectadores que clicaram em sua CTA ou anúncio Uma CTR baixa em campanhas de vídeo é normal em comparação com os anúncios de pesquisa — não deve ser uma prioridade. Custo por visualização Custo médio cada vez que alguém visualiza seu anúncio Um CPV alto sugere lances competitivos ou segmentação restrita, aumentando os custos. Custo por aquisição Gastos por trás de uma conversão Se o CPA for inferior ao valor da vida útil do cliente, a campanha é lucrativa. Retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) Receita gerada por cada real gasto em anúncios Um ROAS acima de 2 é considerado lucrativo. Tempo de exibição/taxa de conclusão Por quanto tempo os espectadores assistem antes de pular ou concluir o anúncio inteiro Taxas de conclusão mais altas indicam ganchos fortes e conteúdo relevante. Ações obtidas Visualizações, curtidas, inscritos, adições à lista de reprodução e compartilhamentos obtidos em seus canais do YouTube vinculados dentro de 7 dias após assistir a um anúncio. Se as ações obtidas forem frequentes, isso demonstra uma forte afinidade com o seu canal ou marca. Muitas vezes, é um forte indicador de um cliente de alto valor. Conversões por visualização Quando os espectadores convertem em seu site dentro da janela de conversão Forte afinidade com seu canal ou marca Indicador de cliente de alto valor além das conversões diretas Conversões de visualizações engajadas Quando um espectador não clica no seu anúncio em vídeo, mas assiste a pelo menos 10 segundos do anúncio que pode ser ignorado e, em seguida, converte dentro da janela de conversão de visualizações engajadas. A exposição do anúncio influencia as decisões de compra, mesmo sem cliques diretos. Mede o impacto no funil superior.

Acompanhe a eficácia da campanha com os painéis do ClickUp.

O Google Ads oferece uma visão geral abrangente do desempenho de campanhas individuais.

Mas o que acontece quando você tem várias campanhas publicitárias no YouTube em andamento?

Os dados da campanha estão espalhados por guias, intervalos de datas e filtros, dificultando a identificação de tendências ou a compreensão de como uma campanha influencia outra.

Com os painéis do ClickUp, você pode acompanhar todas as suas campanhas do YouTube em uma visualização consolidada. Aqui, você pode comparar o desempenho entre campanhas, períodos e diferentes formatos de anúncios sem precisar alternar entre eles.

Acompanhe suas campanhas de forma eficaz com cartões de IA no painel do ClickUp.

Combinados com os seguintes cartões de IA, os painéis se tornam instantaneamente poderosos.

AI Brain : faça perguntas como “Qual campanha teve o maior ROAS no mês passado?” e obtenha respostas instantâneas sem filtrar os dados manualmente.

AI StandUp : resuma a atividade da sua campanha durante um período selecionado para analisar rapidamente o que está funcionando.

AI Team StandUp : obtenha um resumo das otimizações recentes da sua equipe e dos testes criativos em todas as campanhas ativas.

Resumo executivo de IA : gere uma visão geral atualizada mostrando a saúde da campanha, o ritmo do orçamento e o desempenho em relação às metas.

Atualização do projeto de IA: crie uma visão geral de alto nível do status da sua campanha publicitária no YouTube, incluindo o que foi lançado, o que está sendo testado e o que precisa de atenção.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a combinação do Painel + Cartão de IA 👇

Configurando relatórios recorrentes no ClickUp

Você precisa de relatórios oportunos que forneçam insights úteis todas as semanas. Com isso, queremos dizer insights sobre orçamentos, conversões, métricas de desempenho, segmentos de público e ROAS, sem ter que alternar entre 10 guias para entender dados dispersos.

E se disséssemos que é possível automatizar o relatório de anúncios do YouTube no ClickUp?

Primeiro, crie um modelo de relatório padrão no ClickUp Docs. Adicione métricas, intervalos de datas e formatos de comparação em todos os seus relatórios de anúncios do YouTube.

Em seguida, crie Super Agentes ClickUp personalizados que podem coletar dados da campanha, analisar tendências de desempenho e preparar relatórios nos formatos pré-determinados.

Configure colegas de equipe com tecnologia de IA para lidar com fluxos de trabalho adaptáveis e de várias etapas com contexto completo usando o ClickUp Super Agents.

Os Super Agentes não precisam de regras passo a passo para tomar decisões inteligentes. Como seus colegas de equipe de IA, eles podem interpretar o contexto e agir de forma anônima. Além de criar relatórios, esses Agentes também podem:

Audite as publicações nas redes sociais para sinalizar campanhas com baixo desempenho quando as métricas ficarem abaixo dos limites definidos e sugerir a realocação do orçamento para formatos de anúncios do YouTube com melhor desempenho.

Responda a perguntas específicas da campanha, como “Qual formato de anúncio gerou mais conversões no mês passado?”, sem precisar vasculhar os dados.

Identifique oportunidades de otimização comparando o desempenho atual da campanha com referências históricas e recomendando ajustes criativos ou de segmentação.

Aciona atribuições de tarefas para sua equipe quando ações urgentes são necessárias, como pausar anúncios que excedem as metas de CPA ou fazer testes A/B de novos criativos de vídeo.

Crie seu primeiro Super Agente com o ClickUp 👇

👀 Você sabia? 23,6% da Geração Z usa ativamente o YouTube para descobrir produtos. Eles costumam ser influenciados por anúncios nos quais não sentem que estão sendo convencidos a comprar algo. Na verdade, 98% dos espectadores afirmam confiar mais nos criadores do YouTube do que nos criadores de outras plataformas de mídia social.

Limitações dos anúncios do YouTube

Os formatos de vídeo imersivos e o amplo alcance dos anúncios do YouTube tornam essa plataforma lucrativa para os profissionais de marketing. No entanto, existem certas limitações que você não deve ignorar:

Fadiga publicitária : seu público consome conteúdo em vários canais diariamente. Mesmo o anúncio mais memorável não pode garantir o reconhecimento instantâneo da marca ou conversões.

Declínio no desempenho dos anúncios : o reconhecimento da marca é construído ao longo do tempo, e você não pode atribuir definitivamente uma conversão a uma única exposição ao anúncio quando os espectadores interagem com sua marca em vários pontos de contato.

Alta concorrência por públicos populares : segmentar dados demográficos e afinidades populares aumenta os custos de CPV e CPM, tornando mais difícil obter um ROAS lucrativo ao longo do tempo.

Requer testes contínuos de criativos : embora o YouTube ofereça vários recursos para otimização — CTAs, títulos de texto, descrições, banners complementares, miniaturas e ganchos de vídeo —, essas opções abrangentes de otimização significam que você precisa de testes A/B constantes para identificar o que gera resultados e o que não gera.

O ROI pode variar dependendo da precisão da segmentação: o YouTube permite uma segmentação hiperespecífica, mas a maioria dos anunciantes não sabe como aproveitá-la de forma eficaz ou restringe demais seu público, a ponto de limitar demais o alcance.

Se você está criando anúncios no YouTube em grande escala, precisa de mais do que textos e criativos. Você precisa de um sistema para planejar, testar, revisar e iterar, sem perder o contexto entre as equipes.

Conheça o ClickUp — o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo que unifica fluxos de trabalho e ferramentas em uma plataforma centralizada.

Veja como o ClickUp para equipes de marketing ajuda a trazer estrutura ao caos

Use modelos pré-criados para documentar seus fluxos de trabalho

Antes de promover anúncios no YouTube para aumentar o reconhecimento da marca, você tem seu próprio canal no YouTube que justifica seus gastos com publicidade?

Além dos anúncios do YouTube, você deve construir uma presença autêntica na plataforma.

Para isso, use o modelo do YouTube do ClickUp para planejar, conceituar e implementar estratégias de conteúdo para o seu canal. Desde o brainstorming de pré-produção até a publicação de pós-produção, este modelo dá forma às suas ideias.

Obtenha um modelo gratuito Construa sua presença no YouTube de forma estratégica com o modelo do ClickUp para YouTube.

Com este modelo, você pode:

Planeje conceitos e roteiros de vídeo com espaços dedicados para ideação, storyboard e fluxos de trabalho de aprovação que mantêm sua equipe alinhada.

Acompanhe as etapas da produção, desde a filmagem até a edição, a criação de miniaturas e a criação de textos publicitários.

Gerencie sua programação de publicações com um calendário de mídia social integrado que coordena os uploads do YouTube com os cronogramas de sua campanha publicitária para obter o máximo impacto.

Se você estiver executando várias campanhas de marketing ao mesmo tempo, precisará de uma única fonte confiável para acompanhar orçamentos, cronogramas e tudo o mais.

O modelo de planejamento de campanha do ClickUp oferece exatamente isso. Com esse modelo, você pode definir metas, acompanhar o progresso e medir o sucesso de várias campanhas do YouTube sem perder de vista o desempenho individual.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie várias campanhas ao mesmo tempo com o modelo de planejamento de campanha do ClickUp.

Este modelo oferece flexibilidade para escolher entre 7 campos personalizados diferentes (orçamento alocado, título da campanha, orçamento restante e tipo de campanha) para alinhar a equipe em torno de objetivos compartilhados e tarefas priorizadas.

Com este modelo, você pode:

Melhore o acompanhamento da campanha com comentários, tags, avisos de dependência, e-mails e atualizações em tempo real que mantêm todos informados.

Monitore a alocação do orçamento entre as campanhas e identifique gastos excessivos antes que eles afetem o ROI.

Coordene o lançamento de anúncios com seu calendário de conteúdo para garantir que os anúncios do YouTube estejam alinhados com os uploads de vídeos orgânicos e iniciativas de marketing mais amplas.

Faça um brainstorming de ideias criativas com os quadros brancos do ClickUp.

Os quadros brancos do ClickUp oferecem à sua equipe uma tela visual para estruturar e organizar todas as suas ideias criativas, orientações de campanha, referências, conceitos de vídeo e ângulos de mensagem em um só lugar.

Organize suas ideias criativas com os quadros brancos do ClickUp.

Ele se integra ao seu espaço de trabalho e utiliza IA para conectar suas ideias.

Veja como os quadros brancos simplificam seu processo criativo:

Onde o Whiteboard se conecta? Como isso ajuda seus anúncios no YouTube? Conectar-se às tarefas Transforme conceitos de anúncios criados em brainstorming diretamente em tarefas acionáveis com responsáveis e prazos definidos. Conecte-se ao Docs Vincule resumos de campanha, roteiros e diretrizes da marca diretamente no seu quadro branco para facilitar a consulta. Conecte-se ao chat Discuta direções criativas em tempo real sem sair do quadro branco ou alternar entre abas

Analise criativos sem reuniões usando o ClickUp Clips

Depois de definir um conceito, use o ClickUp Clips para gravar rascunhos de anúncios, storyboards ou notas do editor. As partes interessadas podem deixar comentários com data e hora, enviar feedback e resolver problemas sem precisar fazer uma chamada ao vivo para revisão.

Deixe explicações detalhadas e insights com o ClickUp Clips.

Defina automações para tarefas repetitivas

Planejar e executar anúncios no YouTube não é um processo que pode ser feito por uma única pessoa. Não é um fluxo de trabalho de uma única etapa.

Entre a pré-produção e a pós-produção, há uma série de aprovações, atribuições de tarefas, atualizações de orçamento e análises de desempenho — tarefas cujas atualizações manuais não levam muito tempo, mas definitivamente consomem energia.

As automações do ClickUp vêm em seu socorro. Elas lidam com tarefas repetitivas para que você possa concentrar sua energia criativa no trabalho real.

Aqui estão alguns exemplos de automação para você experimentar:

Alteração do status para “Roteiro aprovado” > Atribuir automaticamente a tarefa de produção de vídeo à equipe criativa

O campo personalizado “Orçamento do anúncio” excede o limite > Notifique o gerente de campanha e sinalize para revisão

Alterações de status para “Anúncio ao vivo” > Crie uma tarefa de acompanhamento do desempenho e atribua-a ao proprietário da análise

Todas as segundas-feiras às 9h > Gere um resumo semanal do desempenho da campanha e publique-o no chat da equipe.

Use o modelo de programação de anúncios do ClickUp para planejar seus cronogramas de lançamento de anúncios e coordenar os gatilhos de automação com as datas de lançamento da campanha.

Assista a este vídeo para ver como o Super Agents funciona em conjunto com o ClickUp Automations👇

Otimize todo o seu fluxo de trabalho de anúncios com o BrainGPT.

O ClickUp BrainGPT é um espaço de trabalho de IA convergente que reúne vários recursos de IA em uma única plataforma. Em vez de alternar entre ferramentas de IA para redação, pesquisa, recuperação de conhecimento e outras 10 coisas, você tem tudo o que precisa neste aplicativo independente para desktop.

Com o BrainGPT, você pode:

Acesse vários modelos externos de IA : use a inteligência do Claude para escrever roteiros e legendas de vídeos, o ChatGPT para variações de textos publicitários ou compare os resultados entre os modelos para encontrar a mensagem mais atraente.

Faça pesquisas na web em tempo real : pesquise campanhas de concorrentes, : pesquise campanhas de concorrentes, identifique tendências emergentes ou insights do público sem sair do ClickUp.

Pesquise em todo o seu espaço de trabalho : quando os briefings da sua campanha, os dados de desempenho e os recursos criativos estão espalhados pelo Drive, Docs e ferramentas de design, : quando os briefings da sua campanha, os dados de desempenho e os recursos criativos estão espalhados pelo Drive, Docs e ferramentas de design, o ClickUp Enterprise Search reúne tudo instantaneamente.

Talk to text: com : com o ClickUp Talk to Text , dite suas ideias para roteiros de vídeo, notas de campanha ou feedback sobre criativos de anúncios sem usar as mãos enquanto revisa o conteúdo.

Otimize seus anúncios no YouTube com o ClickUp

Pare de criar suas campanhas publicitárias no YouTube de forma isolada.

Se o seu planejamento, comunicação da equipe, execução e acompanhamento estão ocorrendo em plataformas diferentes, a proliferação de ferramentas está prejudicando sua produtividade e limitando sua capacidade de agir com determinação.

O espaço de trabalho com tecnologia de IA do ClickUp reúne ferramentas para ideação, acompanhamento de tarefas, planejamento, organização, otimização e automação em uma plataforma centralizada. Tudo o que você precisa para criar, gerenciar e otimizar campanhas publicitárias eficazes no YouTube está em um só lugar com o ClickUp.

Inscreva-se gratuitamente agora e comece a otimizar seu processo de anúncios no YouTube.

Perguntas frequentes

Os anúncios do YouTube custam normalmente entre US$ 0,10 e US$ 0,30 por visualização (CPV), embora os custos variem de acordo com a especificidade da segmentação, a concorrência e o formato do anúncio. Você pode começar com apenas US$ 10 por dia e aumentar de acordo com o desempenho.

Os anúncios in-stream não ignoráveis e os anúncios bumper funcionam melhor para o reconhecimento da marca, uma vez que os espectadores têm de assistir à mensagem na íntegra. Os anúncios masthead proporcionam a máxima visibilidade se tiver orçamento para isso, enquanto os anúncios in-stream ignoráveis também podem aumentar o reconhecimento quando combinados com outras campanhas de longo prazo.

As pequenas empresas podem começar com orçamentos diários modestos de US$ 10 a US$ 20 e se concentrar na execução de campanhas altamente segmentadas. Em seguida, elas podem aumentar os gastos depois de identificar combinações vencedoras de segmentação de público, criatividade de anúncios e mensagens que geram conversões de forma consistente.

Você acompanha as conversões pelo Google Ads vinculando seu canal do YouTube ao Google Analytics. O YouTube Studio também fornece dados de conversão por visualização, mostrando quando os espectadores convertem após assistir ao seu anúncio sem clicar.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho estruturado para planejar, executar e monitorar várias campanhas de anúncios do YouTube simultaneamente. Com painéis alimentados por IA, relatórios automatizados por meio de Super Agents e modelos para planejamento de campanhas e produção de anúncios, você pode acompanhar orçamentos, prazos, ativos criativos e métricas de desempenho em um só lugar.