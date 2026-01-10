Se sua equipe usa o Gmail, o Google Docs, o Sheets e o Meet o dia todo, você não está sozinho. O Google Workspace agora atende a mais de 3 bilhões de usuários em todo o mundo, mas a maioria dos planos de projeto ainda fica em guias dispersas e planilhas rápidas.

É aqui que uma ferramenta de gerenciamento de projetos com integração ao Google Workspace pode ajudar. O software certo permite atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e manter os documentos do projeto conectados às tarefas e reuniões certas ✅.

Esta lista abrange as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que se conectam aos aplicativos do Google para um gerenciamento de projetos eficaz, sem precisar reformular a forma como sua equipe já trabalha no Google Workspace.

Os 9 melhores softwares de gerenciamento de projetos com integração ao Google Workspace em resumo

Use esta tabela rápida para comparar como cada ferramenta se conecta às ferramentas de produtividade do Google Workspace (anteriormente Google Suite), para que ela é mais adequada e qual é o preço inicial aproximado:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de projetos com tecnologia de IA conectado ao Google Workspace para equipes de todos os tamanhos. Tarefas, documentos, bate-papo, painéis e visualizações; conecte a caixa de entrada do Gmail e os arquivos do Google Drive, sincronize datas com o Google Agenda e use resumos e atualizações de IA. Planos gratuitos; personalizações para empresas. Asana Gerenciamento de trabalho estruturado para equipes multifuncionais do Google Workspace Complemento do Gmail para captura de tarefas; anexos do Google Drive; sincronização do Google Agenda; cronogramas e automação. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês por usuário. Wrike Projetos complexos entre departamentos usando o Google Workspace em pequenas e médias empresas Fluxos de trabalho de e-mail para tarefa; anexos do Google Drive; sincronização do Google Agenda; gráficos de Gantt e painéis Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário. Zoho Projects Planejamento clássico e controle de tempo com conexões de aplicativos do Google para equipes de pequeno a médio porte. Conexões com aplicativos do Google; listas de tarefas, marcos, dependências e Gantt. Plano gratuito para até 5 usuários; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário. Trello Quadros simples junto com o Google Workspace para equipes pequenas Quadros e cartões; Google Drive Power-Up para Docs/Sheets/Slides; sincronização com o Google Agenda Planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário Kanbanchi Kanban e Gantt no Google Workspace para pequenas organizações Funciona dentro do Google Workspace; compatível com Drive e Calendário; gráficos de Gantt; controle de tempo Planos pagos a partir de US$ 5,99/mês por usuário. kissflow Automação orientada pelo fluxo de trabalho de aprovações e projetos com aplicativos do Google para equipes de médio a grande porte. Fluxos de trabalho com baixo código; conecte o Gmail, o Drive e o Sheets; fluxos de aprovações e admissões. Planos pagos a partir de US$ 1.500/mês. Smartsheet Acompanhamento de projetos em estilo planilha com integrações do Google Workspace para equipes de pequeno a médio porte. Exibição em grade; anexos do Google Drive; sincronização de calendário; painéis e automação Planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário. monday.com Quadros visuais e painéis ao lado dos aplicativos do Google para equipes de médio porte Conexões do Gmail + Drive; sincronização do Google Agenda; quadros, cronogramas e automação. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário

Como avaliamos os softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

⭐ Modelo em destaque Planeje, acompanhe e organize seu próximo projeto mais rapidamente com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp. Ele oferece um espaço de trabalho pronto para registrar tarefas, cronogramas e documentos, para que sua equipe possa deixar de usar planilhas do Google Sheets e notas da caixa de entrada dispersas e passar a usar um hub de projetos claro. Obtenha um modelo gratuito Crie uma única fonte de verdade para tarefas, cronogramas e arquivos do Google anexados com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos com integração ao Google Workspace?

Uma boa configuração do Google Workspace não se resume apenas ao armazenamento de arquivos. Trata-se de reduzir a alternância entre ferramentas quando as tarefas mudam, os arquivos são atualizados e os cronogramas são alterados.

✅ Use esta lista de verificação para escolher um software de gerenciamento de projetos que se adapte à forma como sua equipe já trabalha no Google Apps. A ferramenta ideal faz o seguinte:

Conecta o Google Drive para que você possa anexar, criar e organizar documentos, planilhas e apresentações ao lado das tarefas.

Sincroniza prazos e reuniões com o Google Agenda para que as agendas permaneçam visíveis para os membros remotos da equipe.

Oferece suporte a recursos básicos de gerenciamento de tarefas, como proprietários, prioridades e dependências , para projetos mais complexos.

Oferece visualizações como quadros e gráficos de Gantt, para que você possa acompanhar os marcos em projetos específicos.

Inclui permissões e controles de compartilhamento para documentos confidenciais do projeto e colaboradores externos.

Reduz tarefas repetitivas com automação, para que as equipes gastem menos tempo com atualizações manuais.

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da necessidade de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Os melhores softwares de gerenciamento de projetos com integração ao Google Workspace

Essas ferramentas foram criadas para equipes que já utilizam o Gmail, o Google Docs, o Google Sheets e o Google Agenda e desejam que o trabalho do projeto permaneça vinculado a esses aplicativos, em vez de espalhado por várias guias.

Abaixo, você encontrará as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que conectam tarefas, arquivos e fluxos de trabalho com o Google Workspace para que você possa planejar, acompanhar e entregar projetos sem alterar os hábitos da sua equipe.

1. ClickUp (o melhor software de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA)

Planeje, construa e expanda seus negócios em um único espaço de trabalho compartilhado com o ClickUp.

Se sua equipe executa projetos no Google Workspace, você já tem os blocos de construção: Gmail para solicitações, Google Docs para especificações, Google Sheets para rastreadores, Google Drive para arquivos e Google Agenda para prazos.

Mas, com o trabalho dividido em tantos lugares, é difícil acompanhar o progresso e manter os membros remotos da equipe alinhados quando os projetos se tornam mais complexos.

Isso é dispersão no trabalho: itens de ação ficam em threads de e-mail e “o plano” se torna uma mistura de planilhas e convites de calendário. Em seguida, surge também a dispersão da IA: uma ferramenta resume reuniões, outra gera tarefas e você ainda acaba copiando e colando atualizações entre aplicativos.

O ClickUp para equipes de projeto resolve ambos os problemas, atuando como um espaço de trabalho de IA convergente para gerenciamento de projetos. Você mantém o gerenciamento de tarefas, documentos, cronogramas e colaboração em uma única plataforma, enquanto continua trabalhando em estreita colaboração com os aplicativos do Google.

Aqui está um resumo rápido de como você pode usar o ClickUp para gerenciar projetos, tarefas e arquivos do Google Workspace em um único espaço de trabalho conectado:

Mantenha o gerenciamento de tarefas vinculado ao ClickUp Tasks

Acompanhe tendências e analise dados com a primeira IA que conecta suas tarefas ao restante do seu trabalho com o ClickUp Tasks

Quando uma solicitação chega pelo Gmail ou uma alteração ocorre em um Google Doc, a maneira mais rápida de gerenciar projetos com eficácia é transformar essa “solicitação” em uma tarefa real com um responsável, prioridade e prazo de entrega.

As tarefas do ClickUp foram criadas para esse fluxo de trabalho. Você pode criar tarefas a partir de documentos, adicionar detalhes com campos personalizados e usar prioridades, dependências e marcos para gerenciar recursos e manter toda a equipe alinhada.

💡 Dica profissional: ao mapear cronogramas de projetos longos na visualização Gantt ou na visualização de calendário do ClickUp, você pode usar a calculadora gratuita ClickUp Days Calculator para verificar rapidamente o número de dias entre datas importantes e manter os cronogramas realistas.

Comece conectando o Google Drive (e o Google Agenda) a partir das integrações do ClickUp, para que sua equipe possa anexar arquivos, pesquisar e visualizar o conteúdo do Drive no ClickUp.

Você também pode conectar sua caixa de entrada do Gmail para que o ClickUp Brain possa ajudar a priorizar tarefas, sugerir acompanhamentos, redigir respostas e muito mais.

Conecte facilmente sua caixa de entrada do Gmail ao ClickUp e obtenha a assistência do ClickUp Brain em todo o seu Gmail

💡 Dica profissional: você pode usar o ClickUp Brain para gerar resumos de tarefas e atualizações de progresso diretamente de documentos, comentários e notas de reuniões. Em seguida, você pode criar automaticamente novas tarefas a partir dessas conversas para que sua lista de tarefas seja atualizada sem precisar copiar e colar. Por exemplo, você pode pedir para ele digitalizar um documento do projeto ou um resumo da reunião, extrair itens de ação claros com responsáveis e prazos e enviá-los diretamente para sua lista de tarefas. Obtenha resumos e observações instantâneas das pastas do seu projeto com o ClickUp Brain

Sincronize agendas com o Google Agenda para que os prazos permaneçam visíveis.

Conecte seu Google Agenda ao ClickUp e visualize facilmente o trabalho que precisa ser feito

Se sua equipe planeja o dia no Google Agenda, você não vai querer que as datas de entrega dos projetos fiquem em outro lugar. A integração do ClickUp com o Google Agenda foi projetada para sincronizar as tarefas do ClickUp com o Google Agenda, para que você possa gerenciar agendas, acompanhar prazos e atualizar eventos em tempo real.

Maneira prática de fazer isso:

Trate a tarefa do ClickUp como a fonte de verdade para escopo, status e proprietários.

Use o Google Agenda para bloquear horários e visualizar reuniões, de modo que os prazos apareçam onde sua equipe já planeja a semana.

Assista a este breve vídeo para aprender como gerenciar várias agendas em um só lugar usando o ClickUp como seu hub central de projetos:

Dica profissional: execute atualizações de projetos mais rapidamente com o ClickUp BrainGPT (e o Enterprise Search ). Encontre qualquer arquivo ou documento de que você precise, espalhado por todos os seus sistemas conectados O ClickUp BrainGPT foi desenvolvido para equipes que precisam de respostas e atualizações no ClickUp e no Google Workspace sem precisar alternar entre ferramentas de IA. Você pode pesquisar em seus aplicativos de trabalho e na web, alternar entre modelos de IA premium e usar o Talk to Text para transformar voz em ação quando digitar lentamente. Veja como você pode usá-lo: Registre atualizações do projeto instantaneamente com sua voz: use o Talk to Text para ditar uma atualização de status, conclusões de reunião ou próxima etapa diretamente no BrainGPT (ou em qualquer caixa de texto por meio da extensão) e, em seguida, cole-a na tarefa certa ou na conversa do ClickUp Chat.

Faça perguntas sobre riscos de entrega e carga de trabalho: consulte o ClickUp BrainGPT com perguntas como “Quais tarefas têm mais chances de não cumprir o prazo?” ou “O que está aguardando aprovação esta semana?” para que você possa identificar problemas antecipadamente, em vez de verificar manualmente o Google Sheets e as conversas no chat.

Pesquise decisões anteriores por documento, palavra-chave ou projeto: use a Pesquisa Empresarial para localizar o documento, a tarefa ou o tópico em que uma decisão foi tomada, especialmente quando os links estão espalhados pelo Google Drive, Docs e Chat.

Escolha o modelo certo para o trabalho: use o ClickUp Brain para respostas relacionadas ao trabalho (pode incluir o ClickUp + aplicativos conectados). Mude para o ChatGPT, Claude ou Gemini quando quiser redação ou raciocínio geral, mas observe que esses modelos externos não têm acesso ao seu conhecimento do ClickUp.

Anexe, crie e trabalhe com o Google Docs e o Google Sheets sem sair do fluxo de trabalho.

Você pode criar documentos do Google Docs diretamente a partir de uma tarefa do ClickUp (para que cada novo documento já comece vinculado ao item de trabalho) e incorporar arquivos do Drive para que eles sejam abertos como uma visualização dentro do ClickUp.

Isso também pode ser feito com algumas outras alternativas ao Google Docs, graças às mais de 1.000 integrações do ClickUp.

O ClickUp oferece suporte à edição de planilhas do Google Sheets incorporadas, para que você não precise sair da página a cada poucos minutos.

💡 Dica profissional: quando as decisões do projeto forem tomadas no chat, converta a mensagem em uma tarefa imediatamente para que ela não se perca. O ClickUp Chat foi projetado para vincular conversas a tarefas e documentos relacionados e ajuda sua equipe a se comunicar em canais separados. Você também pode usar a IA do ClickUp para executar os ClickUp Agents nos seus principais canais do ClickUp Chat, para que eles resumam longas conversas, mostrem os documentos e tarefas certos e respondam rapidamente a perguntas do tipo “onde está isso?” no contexto do seu espaço de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Centralize tarefas, cronogramas, e-mails, documentos e bate-papos em um único espaço de trabalho conectado diretamente aos aplicativos do Google Workspace.

Alterne entre as visualizações do ClickUp (lista, quadro, calendário, Gantt, linha do tempo) para atender às diferentes equipes e necessidades do projeto.

Use o ClickUp Brain Enterprise Search para encontrar respostas com contexto e citações em tarefas, documentos, bate-papos e aplicativos conectados.

Use o ClickUp Automations (incluindo um AI Automation Builder) para reduzir tarefas repetitivas, como atribuições e atualizações de status, com automação do fluxo de trabalho.

Limitações do ClickUp

Oferece tantos recursos e opções de configuração que novas equipes podem enfrentar uma curva de aprendizado e precisar de tempo para configurar seu espaço de trabalho ideal.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação da G2 diz:

Aprecio muito a variedade de recursos que o ClickUp oferece, o que me ajuda a gerenciar tarefas de curto prazo ao longo da semana e projetos mais complexos, com duração de meses. Ele torna a colaboração e a comunicação com outros membros da equipe perfeitas, o que elimina a desorganização e o caos dos projetos.

Aprecio muito a variedade de recursos que o ClickUp oferece, o que me ajuda a gerenciar tarefas de curto prazo ao longo da semana e projetos mais complexos, com duração de meses. Ele torna a colaboração e a comunicação com outros membros da equipe perfeitas, o que elimina a desorganização e o caos dos projetos.

2. Asana (ideal para gerenciamento estruturado de trabalho junto com o Google Workspace)

Via Asana

Se sua equipe realiza as tarefas diárias por meio do Google Workspace, a parte difícil é manter a responsabilidade e o acompanhamento claros quando as solicitações começam a chegar pelo Gmail e os planos são armazenados em vários documentos e planilhas do Google.

O Asana é ideal quando você deseja uma abordagem de gerenciamento de projetos mais estruturada sem substituir os aplicativos do Google. Ele adiciona uma camada clara de responsabilidade à forma como as equipes já colaboram. Isso ajuda a converter threads de e-mail em trabalhos rastreáveis, que podem ser acessados em um único lugar, em vez de várias planilhas de rastreamento.

Isso significa que você pode continuar escrevendo no Google Docs, atualizando rastreadores no Google Sheets e agendando no Google Calendar, enquanto o Asana se torna o local onde você acompanha o progresso e gerencia projetos com eficácia.

Melhores recursos do Asana

Conecte-se ao Google Workspace para que as equipes possam transformar mensagens do Gmail em tarefas, anexar arquivos do Google Drive e sincronizar o trabalho com o Google Agenda.

Planeje e acompanhe trabalhos complexos em várias visualizações de projetos, incluindo listas, quadros, cronogramas e gráficos de Gantt.

Use regras de automação para lidar com atualizações repetitivas, como atribuir tarefas, alterar campos e enviar notificações.

Monitore a capacidade e identifique projetos em risco em todas as equipes com recursos de carga de trabalho, painéis e relatórios.

Integre com muitas outras ferramentas (incluindo Slack e aplicativos do Google) para que os dados do projeto permaneçam conectados em toda a pilha.

Amplie as capacidades da equipe com o Asana AI e o AI Teammates.

Limitações do Asana

Curva de aprendizado íngreme para recursos avançados, o que pode ser um pouco complicado para membros novos ou sem conhecimentos técnicos da equipe.

Recursos mais poderosos, como relatórios avançados e limites de automação mais altos, estão disponíveis apenas em planos pagos, o que pode ser caro para equipes menores.

A interface e as notificações podem parecer confusas em espaços de trabalho grandes, tornando mais difícil manter as visualizações e as caixas de entrada organizadas sem uma configuração deliberada.

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.400 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Asana

Um usuário do G2 menciona:

A interface oferece várias maneiras de visualizar tarefas, o que a torna flexível para diferentes estilos de trabalho. Também acho extremamente útil que o Asana se integre perfeitamente a outros aplicativos, o que reduz muito o esforço manual ao longo da semana.

A interface oferece várias maneiras de visualizar tarefas, o que a torna flexível para diferentes estilos de trabalho. Também acho extremamente útil que o Asana se integre perfeitamente a outros aplicativos, o que reduz muito o esforço manual ao longo da semana.

3. Wrike (ideal para projetos complexos com equipes do Google Workspace)

Via Wrike

O Wrike tende a funcionar melhor quando seus “projetos” são mais do que uma simples lista de verificação e incluem várias partes interessadas. Se você estiver coordenando várias aprovações e alterando cronogramas, uma planilha por si só raramente mostra o que realmente está em risco, especialmente quando as dependências se acumulam e as prioridades mudam.

É aqui que o Wrike entra em cena como uma camada de execução que se conecta aos principais aplicativos do Google, para que o trabalho do projeto não fique preso em threads de e-mail ou várias pastas do Drive. Você pode manter o Google Drive como sua fonte de arquivos e o Google Agenda como seu centro de agendamento, enquanto o Wrike ajuda as equipes a coordenar tarefas e acompanhar marcos em projetos mais complexos.

É também uma escolha prática para organizações que desejam ter mais controle sobre o fluxo de trabalho entre diferentes equipes. Você pode padronizar a forma como o trabalho é atribuído e como o progresso é relatado às partes interessadas.

Melhores recursos do Wrike

Integre com o Google Workspace para converter mensagens do Gmail em tarefas e manter o trabalho sincronizado com sua conta do Google.

Anexe e colabore em arquivos do Google Drive diretamente das tarefas, para que os documentos do projeto permaneçam vinculados aos itens de trabalho corretos.

Sincronize datas de tarefas e marcos com o Google Agenda para que as equipes vejam o trabalho do projeto junto com sua programação regular.

Acesse visualizações flexíveis, como tabela, quadro, Gantt e calendário, para planejar, acompanhar e ajustar projetos complexos.

Use automação, painéis de gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho personalizados para reduzir atualizações manuais e padronizar os processos de projetos entre as equipes.

Limitações do Wrike

O rico conjunto de recursos e opções de configuração pode parecer um pouco complicado no início, então os novos usuários podem precisar de tempo e treinamento para se familiarizarem com o programa.

Os planos Business e superiores têm preços voltados para equipes maiores, o que pode ser caro para grupos pequenos que precisam apenas de acompanhamento básico de projetos.

Alguns usuários mencionam que o acesso offline é limitado, o que pode ser uma desvantagem para equipes que costumam trabalhar sem uma conexão estável.

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Wrike

Um revisor do G2 observa:

O Wrike tem um painel organizado que nos permite ver as tarefas pendentes e quem precisa lidar com uma tarefa específica. É fácil mover ou reordenar tarefas para se adequar ao nosso fluxo de trabalho.

O Wrike tem um painel organizado que nos permite ver as tarefas pendentes e quem precisa lidar com uma tarefa específica. É fácil mover ou reordenar tarefas para se adequar ao nosso fluxo de trabalho.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Google Tasks

👀 Curiosidade: em uma pesquisa, 76% das pessoas que usam principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos para se comunicar com colegas de trabalho disseram que isso as tornou mais eficientes. Centralizar as atualizações é quase sempre melhor do que ficar procurando longas cadeias de e-mails.

4. Zoho Projects (ideal para equipes que priorizam o Google e desejam um planejamento estruturado)

Via Zoho Project

O Zoho Projects funciona perfeitamente para equipes que preferem um software de gerenciamento de projetos “clássico”, em que o planejamento gira em torno de tarefas, marcos, dependências e acompanhamento baseado em cronogramas.

Para usuários do Google Workspace, o Zoho Projects foi projetado para se conectar às ferramentas que as equipes já usam todos os dias. Em vez de tratar o Gmail, o Google Drive e o Google Agenda como ilhas separadas, a integração com o Google Workspace tem como objetivo manter as tarefas e os arquivos conectados dentro do hub do seu projeto.

Isso torna o Zoho Projects uma opção prática para equipes de pequeno a médio porte que desejam um acompanhamento e uma coordenação mais confiáveis, especialmente se já utilizam outros produtos Zoho.

Principais recursos do Zoho Projects

Trabalhe com o Gmail, o Google Drive e o Google Agenda para que os usuários do Google Workspace possam manter tarefas, arquivos e eventos conectados.

Adicione e-mails como tarefas ou questões do Gmail usando o complemento Zoho Projects.

Planeje e acompanhe projetos complexos com listas de tarefas, marcos, dependências e gráficos de Gantt.

Monitore o progresso, as horas e os orçamentos em um só lugar com planilhas de horas, rastreamento de problemas e relatórios.

Integre com outros aplicativos Zoho, como Zoho CRM e Zoho Desk.

Limitações do Zoho Projects

A interface e a configuração podem parecer complicadas no início, especialmente sem orientação ou um consultor.

O aplicativo móvel e o acesso offline são mais limitados do que alguns concorrentes, o que pode frustrar as equipes que trabalham em trânsito.

Funciona melhor quando você se apoia no ecossistema Zoho, portanto, pode não ser ideal se a maioria das suas outras ferramentas estiver fora do Zoho.

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/mês por usuário

Empresa: US$ 10/mês por usuário

Ultimate: US$ 15/mês por usuário

Projects Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 490 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 840 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Zoho Projects

Um revisor do G2 compartilha:

Gerenciar várias tarefas e prazos em uma equipe pode ser exaustivo, mas o uso do Zoho Projects realmente nos ajudou a manter tudo organizado e transparente. O que acho mais útil é a facilidade de atribuir tarefas, acompanhar o progresso e monitorar prazos, tudo em um só lugar.

Gerenciar várias tarefas e prazos em uma equipe pode ser complicado, mas o uso do Zoho Projects realmente nos ajudou a manter tudo organizado e transparente. O que considero mais útil é a facilidade de atribuir tarefas, acompanhar o progresso e monitorar prazos, tudo em um só lugar.

📖 Leia também: Como otimizar a eficiência com relatórios de controle de tempo

5. Trello (ideal para quadros simples que se conectam ao Google Workspace)

Via Trello

Se seus projetos forem leves, como planejamento semanal ou listas de verificação internas, os quadros do Trello tornam o gerenciamento de tarefas acessível e fácil de trabalhar.

As equipes do Google Workspace geralmente gostam do Trello porque ele se integra perfeitamente às ferramentas do Google nas quais já confiam.

Você pode manter os documentos do projeto no Google Drive e incorporá-los ao fluxo de trabalho usando as conexões do Google do Trello. Isso garante que os arquivos do projeto sejam facilmente acessíveis quando alguém estiver trabalhando em um cartão do Trello.

E quando o agendamento é importante, o Trello pode manter os prazos visíveis nos calendários de gerenciamento de projetos, como o Google Agenda, o que ajuda os membros da equipe remota a se manterem alinhados com o que precisa ser feito sem ter que abrir outra ferramenta de planejamento.

Melhores recursos do Trello

Use quadros, listas e cartões para oferecer às equipes uma maneira visual simples de acompanhar tarefas e projetos.

Conecte-se ao Google Workspace para anexar e visualizar arquivos do Google Drive a partir de cartões.

Pesquise no Drive e crie documentos, planilhas e apresentações diretamente do Trello com o Google Drive Power-Up.

Sincronize as datas de vencimento dos cartões com o Google Agenda para que o trabalho e os eventos apareçam na mesma programação.

Acesse a automação integrada para lidar com ações repetitivas, como mover cartões, atribuir proprietários ou atualizar campos.

Limitações do Trello

Não possui relatórios mais detalhados e controle de tempo nativo, o que pode limitar seu uso em projetos complexos.

Pode parecer muito simples para equipes grandes ou trabalhos com muitas dependências e aprovações.

Recursos extras e limites de uso mais altos exigem planos pagos, o que pode aumentar os custos à medida que você expande seus negócios.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Enterprise: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Trello

Um revisor da Capterra compartilha:

Consegui passar de listas de tarefas gerais, caixa de entrada de e-mails transbordando, notas e objetivos específicos de projetos para um único local unificado e totalmente organizado.

Consegui passar de listas de tarefas gerais, caixa de entrada de e-mails transbordando, notas e objetivos específicos de projetos para um único local unificado e totalmente organizado.

6. Kanbanchi (ideal para equipes que utilizam principalmente o Google no Workspace)

Via Kanbanchi

O Kanbanchi foi desenvolvido especificamente para equipes que desejam uma ferramenta de gerenciamento de projetos nativa do Google. Se sua organização já faz login com o Google, armazena tudo no Google Drive e planeja a semana no Google Agenda, o Kanbanchi parece uma extensão desse ambiente, em vez de uma plataforma separada.

Isso é especialmente útil quando você deseja a simplicidade dos quadros Kanban, mas ainda precisa de ferramentas de planejamento, como gráficos de Gantt ou controle de tempo. Como ele foi desenvolvido com base no acesso ao Google Workspace, a integração costuma ser simples para equipes que não querem gerenciar mais um login e mudar de ferramenta.

Essa combinação funciona bem para equipes que realizam trabalhos de entrega em que os cronogramas são importantes, mas você não quer uma plataforma pesada.

Melhores recursos do Kanbanchi

Integre-se nativamente ao Google Workspace, incluindo Google Drive, Gmail, Calendário e Formulários.

Use quadros Kanban para visualizar tarefas, prioridades e etapas do projeto em um layout familiar baseado em cartões.

Acesse gráficos de Gantt e controle de tempo para equipes que precisam de cronogramas e acompanhamento de esforços junto com seus quadros.

Anexe e visualize documentos, planilhas e apresentações do Google Docs a partir de cartões e unidades compartilhadas para que os documentos do projeto fiquem sempre à mão.

Exporte dados para o Google Sheets e conecte-se ao Google Forms para coletar informações e relatar o progresso de maneira conveniente.

Limitações do Kanbanchi

Alguns avaliadores mencionam lentidão no carregamento de quadros maiores e bugs ocasionais ao duplicar ou repetir cartões.

O preço por usuário pode parecer caro para equipes muito grandes em comparação com algumas outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Os detalhes de personalização, como cores de rótulos e configurações específicas do quadro, são mais limitados do que em algumas plataformas voltadas para empresas.

Preços do Kanbanchi

Essencial: US$ 5,99/mês por usuário

Premium: A partir de US$ 9,49/mês (preço personalizado a partir de 2 licenças)

Profissional: A partir de US$ 32,49/mês (preço personalizado a partir de 2 licenças)

Empresa: a partir de US$ 12,95/mês por usuário (preço personalizado a partir de 100 licenças)

Avaliações e comentários do Kanbanchi

G2: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Kanbanchi

Um revisor da Capterra observa:

Organização fantástica do trabalho com excelente compartilhamento de dados, atualização em tempo real dentro das equipes, codificação por cores dos itens e todos os recursos que você poderia desejar e muito mais em um quadro kanban.

Organização fantástica do trabalho com excelente compartilhamento de dados, atualização em tempo real entre equipes, codificação por cores de itens e todos os recursos que você poderia desejar e muito mais em um quadro kanban.

📖 Leia também: Como usar o Google Workspace para gerenciamento de projetos

7. Kissflow (ideal para projetos orientados por fluxo de trabalho no Google Workspace)

Via kissflow

O Kissflow é a opção ideal quando seus projetos são compostos por processos como aprovações, recebimento de solicitações e encaminhamento de trabalho entre equipes.

O que o Kissflow faz bem é oferecer às equipes uma maneira estruturada de executar esses fluxos de trabalho, mantendo-se conectado ao Google Workspace.

Em vez de deixar o trabalho ficar preso em threads do Gmail e documentos de projeto desconectados, você pode manter o fluxo visível com a interface do Kissflow, que ajuda as equipes a entregar projetos com menos acompanhamentos e menos coordenação manual.

As equipes geralmente o utilizam para criar processos como integração, solicitações de compras, fluxos de trabalho de operações internas e entregas no estilo de projetos que dependem de aprovações.

Melhores recursos do Kissflow

Automatize fluxos de trabalho de aprovação e processos de projetos com criadores de baixo código.

Conecte o Gmail, o Google Drive, o Google Sheets e o Google Calendar para manter o trabalho sincronizado com o Workspace.

Use quadros e raias para gerenciar tarefas do projeto e visualizar o status rapidamente.

Sincronize dados de formulários e fluxos de trabalho com o Google Sheets para relatórios e análises.

Controle o acesso e as permissões em documentos e fluxos de trabalho para diferentes equipes.

Limitações do Kissflow

Os preços podem parecer altos para equipes menores, pois os custos aumentam com usuários adicionais.

Alguns usuários consideram a personalização avançada limitada para fluxos de trabalho muito complexos.

Novos usuários podem passar por uma curva de aprendizado antes de se sentirem confortáveis para criar fluxos.

Preços do Kissflow

Básico: A partir de US$ 2.500/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Kissflow

G2: 4,3/5,0 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,2/5,0 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Kissflow

Um revisor da Capterra observa:

Com sua interface amigável, posso facilmente atribuir tarefas a cada parte, sem a necessidade de codificação. Além disso, o Kissflow oferece funcionalidades de ponta para controle de acesso e ocultação de campos. No geral, o Kissflow é uma revolução para quem deseja otimizar seu fluxo de trabalho.

Com sua interface amigável, posso facilmente atribuir tarefas a cada parte, sem a necessidade de codificação. Além disso, o Kissflow oferece funcionalidades de ponta para controle de acesso e ocultação de campos. No geral, o Kissflow é uma revolução para quem deseja otimizar seu fluxo de trabalho.

📖 Leia também: Melhores integrações do Google Drive

8. Smartsheet (ideal para gerenciamento de projetos no estilo planilha com o Google Workspace)

Via Smartsheet

Uma planilha é boa para gerenciar seus projetos até você precisar revisar vários proprietários, versões e alterações de status, o que pode tornar o acompanhamento das alterações bastante difícil.

O Smartsheet costuma ser a opção de atualização para equipes que planejam no Google Sheets, mas precisam de um controle mais forte quando o trabalho se torna mais complexo. Essa ferramenta mantém a experiência em estilo de grade com a qual muitas equipes se sentem confortáveis, ao mesmo tempo em que adiciona mais estrutura à forma como o trabalho é gerenciado e relatado.

Para usuários do Google Workspace, o Smartsheet oferece integrações que ajudam a manter arquivos e cronogramas conectados, o que é útil quando os documentos do seu projeto estão armazenados no Google Drive e sua equipe depende do Google Agenda para se manter atualizada.

Isso o torna uma escolha prática para equipes que desejam manter o fluxo de trabalho semelhante a uma planilha, mas reduzir o caos que acompanha as atualizações manuais e a falta de clareza sobre a responsabilidade pelos projetos.

Melhores recursos do Smartsheet

Use uma visualização em grade no estilo planilha, familiar para equipes que utilizam o Google Sheets.

Integre-se ao Google Workspace para anexar e gerenciar arquivos do Google Drive a partir de linhas.

Sincronize tarefas e prazos com o Google Agenda para manter as datas dos projetos visíveis nas programações diárias.

Planeje e acompanhe projetos complexos com gráficos de Gantt, visualizações de cartões e painéis.

Inclua regras de automação para enviar alertas, atualizar campos e avançar no trabalho sem esforço manual.

Limitações do Smartsheet

Pode parecer pesado ou complexo para equipes muito pequenas que precisam apenas de listas de tarefas simples.

Recursos avançados e limites de automação mais altos exigem planos pagos com preços mais elevados.

Novos usuários podem precisar de tempo para aprender sobre permissões, relatórios e painéis.

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Gerenciamento avançado do trabalho: preços personalizados

Avaliações e comentários do Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.300 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Smartsheet

Um revisor do G2 compartilha:

O que mais apreciamos no Smartsheet é sua flexibilidade. Ao contrário dos softwares tradicionais de gerenciamento de projetos, que prendem você a um formato rígido, o Smartsheet oferece liberdade para criar seus próprios fluxos de trabalho, seja por meio de grades, gráficos de Gantt, calendários ou painéis.

O que mais apreciamos no Smartsheet é sua flexibilidade. Ao contrário dos softwares tradicionais de gerenciamento de projetos, que limitam você a um formato rígido, o Smartsheet oferece liberdade para criar seus próprios fluxos de trabalho, seja por meio de grades, gráficos de Gantt, calendários ou painéis.

9. monday.com (ideal para fluxos de trabalho visuais em conjunto com o Google Workspace)

O monday.com é popular entre equipes que desejam uma maneira visual de executar projetos, especialmente quando você está coordenando muitas partes móveis entre marketing, operações e entrega ao cliente. É acessível para equipes não técnicas, ao mesmo tempo em que oferece aos gerentes uma maneira clara de acompanhar marcos e ver o progresso.

Para equipes que utilizam muito o Google Workspace, o monday.com costuma ser o local onde o trabalho é realizado, enquanto os aplicativos do Google continuam sendo o local onde a comunicação e os arquivos são rastreados.

Suas conexões com o Gmail e o Google Agenda foram projetadas para reduzir a alternância entre guias, de modo que o trabalho iniciado no e-mail ou que precisa aparecer em uma programação permaneça conectado ao plano do projeto.

Também é útil quando você deseja modelos e uma configuração rápida para processos repetíveis entre equipes.

monday.com melhores recursos

Conecte-se ao Gmail para transformar e-mails em itens e enviar atualizações sem sair da sua caixa de entrada.

Sincronize quadros com o Google Agenda para que as datas de vencimento apareçam ao lado de reuniões e eventos.

Anexe e gerencie arquivos do Google Drive a partir de itens, para que os documentos do projeto permaneçam vinculados ao trabalho certo.

Planeje e acompanhe o trabalho da maneira que preferir com quadros, cronogramas, calendários e visualizações Gantt.

Trabalhe com automação e painéis para reduzir atualizações repetitivas e dar aos gerentes visibilidade em tempo real do progresso e das cargas de trabalho.

Limitações do monday.com

Recursos avançados e opções de personalização podem criar uma curva de aprendizado, especialmente quando você começa a usar automações e painéis avançados.

Os custos podem aumentar à medida que você adiciona mais licenças ou precisa de planos de nível superior para recursos avançados.

Alguns usuários mencionam que gostariam de ter ainda mais flexibilidade na personalização de campos e layouts para se adequar a fluxos de trabalho muito específicos.

Preços do monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.600 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o monday.com

Um revisor do G2 compartilha:

Gosto da facilidade de uso do monday Work Management, que torna fácil para os funcionários usarem com orientações simples. A capacidade da plataforma de definir automações e painéis é incrível, pois ela lida com as tarefas para que os usuários não precisem se preocupar — a plataforma basicamente trabalha para eles.

Gosto da facilidade de uso do monday Work Management, que torna fácil para os funcionários usarem com orientações simples. A capacidade da plataforma de definir automações e painéis é incrível, pois ela lida com as tarefas para que os usuários não precisem se preocupar — a plataforma basicamente trabalha para eles.

Leia também: Como acompanhar de forma eficaz o progresso do seu projeto

Se você ainda está procurando as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos que funcionam bem com o Google Workspace, aqui estão mais três opções que valem a pena conferir, cada uma com um estilo e fluxo de trabalho ligeiramente diferentes.

Notion : um espaço de trabalho flexível que combina documentos, bancos de dados e tarefas em um só lugar. Com as integrações do Google Drive e do Google Agenda, você pode incorporar Docs, Sheets e Slides nas páginas e manter as programações visíveis.

Teamwork : desenvolvido para o trabalho com clientes e agências, o Teamwork combina gerenciamento de tarefas, controle de tempo e faturamento. Ele se conecta ao Google Drive, Gmail e Google Agenda para que você possa anexar arquivos e alinhar entregas com reuniões com clientes e prazos.

Airtable : um híbrido de planilha e banco de dados que funciona bem para equipes que já utilizam o Google Sheets. Você pode conectar o Airtable ao Google Drive e ao Calendário para anexar ativos e sincronizar datas importantes e, em seguida, usar visualizações como grades, calendários e quadros Kanban para acompanhar campanhas.

📖 Leia também: Como criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos em sete etapas

O ClickUp mantém suas guias (e projetos) do Google em ordem

Escolher um software de gerenciamento de projetos com integração ao Google Workspace faz sentido se grande parte do seu trabalho for realizado em aplicativos do Google. As equipes podem localizar rapidamente tarefas e arquivos em diferentes projetos, economizando tempo precioso e permitindo que as partes interessadas acessem facilmente documentos importantes por meio de uma interface simples.

Ao comparar as diferentes ferramentas com as quais você pode trabalhar, priorize os recursos básicos que mantêm o trabalho em andamento: arquivos do Drive vinculados a tarefas reais, cronogramas sincronizados com sua agenda e uma configuração que ofereça suporte aos membros remotos da equipe à medida que os projetos se tornam mais complexos.

O ClickUp funciona bem aqui porque oferece um hub para execução, ao mesmo tempo em que se integra ao Google Workspace.

Você pode gerenciar tarefas, documentos e bate-papos em um só lugar, com o Google Docs, Sheets, Slides e pastas do Drive incorporadas ao seu trabalho, sincronizar agendas com o Google Agenda e adicionar o poder da IA com o ClickUp Brain e o ClickUp BrainGPT.

Se você deseja um único local para gerenciar projetos sem deixar o Google para trás, experimente o ClickUp gratuitamente.