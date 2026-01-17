Um em cada três líderes de marketing afirma que as taxas de conversão são o principal indicador de desempenho que eles priorizam acompanhar. Mas, para qualquer equipe de marketing, as conversões são apenas o resultado.

O que realmente os motiva é o quão bem os esforços são sincronizados em todas as etapas do funil.

O verdadeiro desafio para os gerentes de marketing é manter um gerenciamento de campanhas multifuncional, em que as atualizações do projeto sejam visíveis, acionáveis e mensuráveis em tempo real.

Quando uma campanha tem um desempenho abaixo do esperado, a equipe precisa diagnosticar e resolver o problema rapidamente; quando algo funciona, eles devem ter um sinal claro para redobrar os esforços.

É aí que entra o ClickUp SyncUps. Como parte do ecossistema ClickUp para equipes de marketing, é uma ferramenta inteligente de gerenciamento de projetos que ajuda os líderes de equipe a estruturar a sincronização da equipe de marketing, automatizar o gerenciamento de tarefas e acompanhar o desempenho em vários canais.

Neste artigo, exploraremos como os gerentes de marketing podem usar o ClickUp SyncUps para acompanhar o progresso das campanhas.

⭐️ Modelo em destaque Obtenha um modelo gratuito Execute SyncUps baseados em fases no modelo de gerenciamento de campanhas de marketing para um acompanhamento em tempo real e com proprietários claros. O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing combina perfeitamente com seus SyncUps para manter cada lançamento em um plano rastreável. Use seus status, campos personalizados e visualizações pré-construídas para centralizar proprietários, cronogramas e orçamentos e, em seguida, execute SyncUps rápidos para transformar atualizações em tarefas vinculadas e progresso de metas.

Por que o acompanhamento do progresso da campanha é essencial para as equipes de marketing

John gerencia três lançamentos ao mesmo tempo. Ele realiza reuniões semanais para acompanhar as campanhas, analisa painéis desconectados e busca atualizações do projeto em threads de e-mail. Como resultado, ninguém tem certeza de quais indicadores-chave de desempenho realmente mudaram na semana passada. Prazos perdidos se transformam em metas perdidas.

John muda para uma cadência simples: verificações diárias de sinais (volume de leads, tendência de CAC, qualidade), uma planilha de KPI compartilhada e uma única visualização da plataforma de gerenciamento de projetos para proprietários e o cronograma do projeto.

Esse é o poder do monitoramento. Aqui estão as principais razões pelas quais o acompanhamento do progresso é importante

1. A visibilidade transforma atividades em resultados

Quando as equipes medem as poucas métricas que importam (conversão, pipeline qualificado, custo e qualidade), elas aprendem o que ampliar e o que interromper. A equipe de mídia do Google enfatiza que a medição rigorosa é a forma como os profissionais de marketing otimizam, comprovam o ROI e compreendem o impacto da marca.

2. O alinhamento reduz atrasos e retrabalhos

Uma fonte compartilhada de informações para proprietários, status e próximas etapas reduz a falta de comunicação — uma das principais causas de prazos perdidos e trabalho duplicado nas operações de marketing.

3. Ciclos de feedback mais rápidos melhoram o desempenho da equipe

Evidências de marketing ágil mostram que ciclos mais curtos e trabalhos em andamento visíveis levam a um melhor rendimento e capacidade de resposta. Acompanhar o tempo do ciclo, o rendimento e o impacto da experiência ajuda as equipes a se adaptarem rapidamente.

4. Controle de orçamento e disciplina de ROI

Não é possível justificar gastos sem medição. Estruturas padrão de KPI conectam a atividade do canal à contribuição para a receita e ao ROI atribuível (em comparação com métricas de vaidade).

5. Aprendizado composto

O acompanhamento consistente cria bases comparativas, de modo que cada teste refina a criatividade, as ofertas e o público. As orientações do MMM do Google destacam a importância de preencher lacunas de medição para tornar as decisões mais acionáveis.

📖 Leia também: Como melhorar a colaboração no local de trabalho

Antes de começarmos: por que usar o ClickUp para sincronizar campanhas

A dispersão do trabalho retarda o progresso da campanha. Os briefings ficam em documentos, as atualizações ficam no chat, as tarefas ficam ocultas em outras ferramentas e os números mais recentes ficam em uma planilha que apenas algumas pessoas acessam. A conexão entre a decisão e a entrega se rompe, e pequenos problemas se transformam em metas não alcançadas.

O ClickUp reúne todas as peças em um único lugar para que suas sincronizações sejam tranquilas, focadas e vinculadas à ação. Quando tudo fica em um único espaço de trabalho, a conversa acontece ao lado do próprio trabalho. As atualizações se transformam em próximas etapas definidas, sem canais paralelos.

A mesma página que contém o plano também mostra os números mais recentes, para que as decisões sejam baseadas no que mudou, e não na memória. Os resumos são disponibilizados onde a equipe trabalha, o que reduz as reuniões de acompanhamento e agiliza as correções de rumo. Você obtém um ritmo constante de sincronizações curtas, responsabilidades claras e resultados visíveis.

Como o ClickUp ajuda na sincronização de suas campanhas:

Fonte única de informações para proprietários, status e próximas etapas

As atualizações se transformam em tarefas com datas claras enquanto as pessoas estão na sala.

Os painéis ficam ao lado da discussão, para que as decisões sejam tomadas com base em números em tempo real.

Recapitulações e resumos chegam onde o trabalho é feito, reduzindo reuniões extras.

Por onde começar:

O que são ClickUp SyncUps?

Analise os criativos na tela para aprovar os ativos de uma só vez com o ClickUp SyncUps

Imagine o seguinte: você está no meio de uma reunião de acompanhamento de campanha com sua equipe de marketing e partes interessadas de várias áreas. Você alterna entre aplicativos de bate-papo, videochamadas, listas de tarefas e documentos, com partes da conversa espalhadas por várias plataformas e ninguém sabendo ao certo qual tópico contém o “próximo passo”.

Com o ClickUp SyncUps, você inicia uma sessão de voz ou vídeo ao vivo dentro do seu espaço de trabalho, vincula tarefas relevantes instantaneamente, grava a discussão e compartilha resumos automáticos posteriormente.

💯 Resumindo: um único lugar para começar, discutir, atribuir e acompanhar sem perder o contexto.

Comunique-se com sua equipe e crie tarefas na janela de bate-papo com o ClickUp Chat.

Aqui estão alguns comentários de usuários reais:

Mudei o chat interno inteiramente para o ClickUp (antes usávamos o Google Meet). Funciona bem e é útil ter todas as tarefas e documentação lá.

– Usuário do Reddit

Ainda é muito cedo para avaliar, mas está ficando cada vez melhor. A integração com o resto do ClickUp é o recurso mais importante para mim

– Usuário do Reddit

Esses comentários capturam duas coisas relevantes para os gerentes de marketing: primeiro, que ter tarefas, documentação, bate-papos e reuniões em um espaço de trabalho unificado agrega valor real.

Em segundo lugar, embora os recursos ainda estejam em evolução, os usuários apreciam a forte integração com sua lista de tarefas e trabalho de projeto.

Para líderes de equipes de marketing e proprietários de campanhas, o ClickUp SyncUps resolve vários desafios persistentes: notas de reuniões fragmentadas, próximos passos pouco claros após uma sincronização e perda de tempo procurando anexos ou comentários de status em diferentes ferramentas.

📌 Exemplo: com o ClickUp SyncUps, você obtém um espaço de reunião que está intrinsecamente conectado ao espaço de trabalho. Isso significa que, quando alguém diz: “Vamos otimizar a página de destino até sexta-feira”, isso se torna uma tarefa vinculada com status, data de vencimento e responsável no mesmo aplicativo.

📖 Leia também: Como usar IA em videochamadas

Como os gerentes de marketing podem usar o ClickUp SyncUps para acompanhar o progresso das campanhas

As equipes de marketing que mantêm seu trabalho sincronizado tendem a crescer mais rápido e desperdiçar menos.

A McKinsey relata que as empresas que combinam criatividade com análise e propósito têm um crescimento aproximadamente duas vezes maior do que as suas concorrentes, o que é outra forma de dizer que objetivos, dados e rituais compartilhados são importantes.

Essa é uma lição simples para o trabalho de campanha também. Os gerentes de marketing podem acompanhar o progresso em tempo real quando reúnem todos e concordam com alguns indicadores-chave de desempenho claros.

Com isso em mente, vamos ver como os gerentes de marketing podem usar o ClickUp SyncUps para acompanhar o progresso das campanhas em diferentes níveis.

👀 Curiosidade: os profissionais do conhecimento ainda passam a maior parte do dia coordenando o trabalho em vez de realizá-lo. O estudo Anatomy of Work, da Asana, descobriu que cerca de 60% do tempo é dedicado a “trabalhar sobre o trabalho”, e as reuniões desnecessárias, por si só, custam às pessoas cerca de 157 horas por ano. É por isso que sincronizações mais precisas e contextualizadas são importantes.

Configuração pré-reunião

Dê à sua equipe um ponto de partida tranquilo. Crie um SyncUp para cada canal de bate-papo da campanha, que já está vinculado à lista onde as tarefas da campanha conectadas estão localizadas.

Inicie um SyncUp a partir da sua lista de tarefas.

Adicione uma agenda no ClickUp Docs com uma seção curta para vitórias, riscos e próximos passos. Convide os membros certos da equipe e inclua os principais indicadores de desempenho que você analisará. Adicione responsáveis ao lado de cada ponto de discussão e um lembrete gentil para atualizar as novidades do projeto antes da chamada.

Abra as visualizações que mostram o cronograma do projeto e as datas de vencimento para que todos estejam em sintonia. Essa preparação simples ajuda você a acompanhar o progresso sem estresse adicional.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 60% das pessoas respondem a mensagens instantâneas em 10 minutos, enquanto cerca de 15% demoram mais. 2 horas. Essa combinação de mensagens rápidas e respostas lentas pode criar lacunas e retardar o trabalho em equipe. Com o ClickUp, mensagens, tarefas e atualizações ficam juntas, para que nada seja perdido e todos permaneçam sincronizados em seu próprio ritmo. Veja o chat conectado em ação. 👇🏼

Eficiência nas reuniões

Convide as partes interessadas e confirme o escopo, os riscos e as próximas etapas por meio do ClickUp SyncUp

Mantenha tudo em uma única plataforma, para que você não precise alternar entre vários aplicativos.

Inicie a chamada a partir do seu espaço de trabalho e use uma tarefa ou um documento do ClickUp para capturar notas rápidas enquanto as pessoas falam. Quando alguém compartilhar uma atualização, abra a tarefa específica, atribua-a e defina uma data de vencimento clara.

Se surgir um novo trabalho, crie tarefas imediatamente pressionando a opção + t no Mac ou alt + t no PC, o que abre instantaneamente o menu de criação! Você pode então usar o ClickUp AI para capturar um breve resumo para que a equipe possa manter o foco.

Mantenha a conversa calma e clara: o que mudou? O que está bloqueado? O que precisa de um pequeno ajuste?

Esse procedimento facilita a identificação de possíveis gargalos e ajuda você a acompanhar o desempenho em tempo real.

Acompanhamento de ações pós-reunião

Deixe que o resumo guie o acompanhamento. Acompanhe suas ações e próximos passos a partir das notas de IA. Confirme se cada decisão recebeu uma tarefa com um responsável e uma data de vencimento e inclua uma breve nota no comentário da tarefa se alguma informação precisar ser facilmente acessada posteriormente.

Obtenha as notas dos recursos integrados de anotações com IA no ClickUp.

Com o tempo, esses pequenos hábitos criam um registro benéfico de escolhas e resultados. Você mede o que é importante, mantém as prioridades visíveis e leva os projetos adiante de uma maneira que parece estável e humana.

Benefícios de usar o ClickUp SyncUps para acompanhar campanhas

Quando uma equipe acompanha o progresso em conjunto, o trabalho parece mais leve e os resultados ficam mais claros. O ClickUp SyncUps fica dentro do seu espaço de trabalho, para que todas as suas próximas etapas fiquem em um só lugar.

Abaixo estão algumas maneiras simples pelas quais isso ajuda os gerentes de marketing a manter todos alinhados.

Redução do cansaço das reuniões

Quando as atualizações chegam antes da chamada e você recebe um resumo claro depois, você passa menos tempo em reuniões longas.

O ClickUp SyncUps permite iniciar uma chamada diretamente em seu espaço de trabalho, gravá-la e compartilhar um resumo instantâneo com itens de ação vinculados às tarefas correspondentes. Isso ajuda a manter a conversa curta e o trabalho em andamento.

O Índice de Tendências de Trabalho 2024 da Microsoft também mostra que os líderes estão recorrendo à IA para aliviar a carga de trabalho e tornar a colaboração mais fluida, o que se encaixa na maneira como os resumos do ClickUp SyncUps capturam notas e próximos passos para você.

Visibilidade clara do desempenho da campanha

As equipes crescem mais rápido quando ideias criativas e análises se unem.

A McKinsey relata que as empresas que combinam criatividade, análise e propósito têm um crescimento cerca de duas vezes maior do que as suas concorrentes. Manter as decisões, os KPIs e os responsáveis pelas tarefas num único local segue esse mesmo espírito.

Você pode participar de um SyncUp, analisar alguns números importantes por meio de suas tarefas e painéis e ver exatamente o que mudou desde a semana passada.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para reuniões e assistentes de reunião

Maior responsabilidade e tomada de decisões mais rápida

Os orçamentos são apertados, por isso a clareza é importante. A Gartner constata que os orçamentos médios de marketing representam cerca de 7,7% da receita das empresas.

Nesse contexto, decisões rápidas e responsabilidades bem definidas fazem toda a diferença.

Durante um SyncUp, você pode abrir a tarefa que está discutindo, atribuir a próxima etapa e definir uma data de vencimento enquanto todos estão presentes. O resumo automático lembra a cada pessoa o que ela é responsável.

Obtenha resumos rápidos com tecnologia de IA sobre suas tarefas e o espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

Melhor colaboração entre marketing, design e análise

Coisas boas acontecem quando as pessoas se reúnem com os mesmos objetivos e agem com base em dados compartilhados.

Um exemplo recente é a Intrepid Travel, que relatou um forte crescimento após alinhar os esforços de marca e desempenho e trabalhar a partir de planos compartilhados.

No SyncUp, esse mesmo tipo de alinhamento é simples. Os designers podem compartilhar uma tela, os analistas podem apontar uma métrica e os profissionais de marketing podem transformar o momento em uma tarefa na hora.

Veja o fluxo de trabalho em ação:

👀 Curiosidade: o primeiro anúncio gráfico da web nos lembra que antes era fácil chamar a atenção; agora, é preciso uma orquestração mais inteligente. O relato da Wired sobre o lançamento do banner da HotWired em 1994 mostra que os primeiros anúncios atraíam uma interação extraordinária em comparação com os padrões atuais. As equipes modernas precisam de fluxos de trabalho mais limpos e sincronizações mais inteligentes para obter atenção semelhante.

Exemplos de casos de uso para equipes de marketing

Abaixo estão três histórias curtas de equipes reais que utilizam o ClickUp.

Esses estudos de caso mostram como o trabalho organizado ajuda as pessoas a trabalharem dentro do prazo. Após cada história, você encontrará uma pequena nota sobre como o ClickUp SyncUps pode tornar a mesma configuração ainda mais fácil de usar.

Uma caixa de entrada para todas as solicitações na Shipt

A equipe de plataforma de dados da Shipt está no centro de uma empresa muito movimentada. As solicitações chegavam de todas as direções e era fácil perder detalhes importantes. Portanto, eles transferiram o recebimento para o ClickUp Forms, usaram tags e ClickUp Automations para encaminhar o trabalho e deram aos líderes uma visão ao vivo com os painéis do ClickUp.

A equipe fala sobre economizar tempo e reduzir falhas de comunicação quando tudo está em um só lugar. Kelly Smunk explicou de forma simples.

Antes do ClickUp, nosso acompanhamento de projetos estava espalhado por várias plataformas. O ClickUp centralizou nossos processos, economizando um tempo inestimável e reduzindo significativamente a falta de comunicação.

Antes do ClickUp, nosso acompanhamento de projetos estava espalhado por várias plataformas. O ClickUp centralizou nossos processos, economizando um tempo inestimável e reduzindo significativamente os erros de comunicação.

Com uma única plataforma para solicitações e atualizações de status, a equipe pode priorizar tarefas de maneira justa e tomar decisões informadas com base nos dados atuais.

Use o AI Assign, o AI Prioritize e o AI Cards do ClickUp para automatizar o gerenciamento de tarefas e obter insights em tempo real instantaneamente.

Como o ClickUp SyncUps melhora isso

O marketing e os dados se reúnem frequentemente para analisar a atribuição e os KPIs. Uma breve reunião do SyncUp antes do planejamento semanal pode ajudar todos a chegarem com os mesmos números e o mesmo contexto.

As equipes podem participar da chamada no canal de bate-papo da lista de solicitações, abrir o painel juntas e transformar qualquer problema em uma tarefa com um responsável e uma data de vencimento. O resumo fica na área de trabalho, para que as atualizações do projeto sejam fáceis de localizar posteriormente.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para anotações para uma melhor organização

A configuração simples por trás das publicações mais rápidas da Cartoon Network

Centralize os calendários sociais no ClickUp para reduzir pela metade o tempo de produção, como fez a Cartoon Network

A equipe de redes sociais da Cartoon Network precisava de uma fonte única de informações para poder agir rapidamente sem perder a precisão.

Com o ClickUp, eles reduziram o tempo de criação e publicação em cerca de 50%, dobraram o número de canais sociais gerenciados com a mesma equipe e produziram mais de 2.000 ativos em menos tempo.

Os status personalizados mantiveram todos honestos sobre a situação de uma publicação. As visualizações facilitaram o planejamento entre as marcas.

Os painéis do ClickUp mostravam os resultados de uma forma que os líderes podiam analisar em um minuto. Como Sarah Lively compartilhou:

Podemos agir muito rapidamente porque existe uma única fonte de verdade que contém todos os detalhes de que precisamos.

Podemos agir muito rapidamente porque existe uma única fonte de verdade que contém todos os detalhes de que precisamos.

Como o ClickUp SyncUps melhora isso

As reuniões sociais matinais são curtas quando o plano é claro. Um rápido SyncUp permite que produtores, redatores e designers confirmem as publicações do dia, vejam os resultados de ontem e acompanhem quaisquer alterações de última hora.

Se algo precisar ser movido, você pode abrir a tarefa, atribuir o novo proprietário e definir a nova data de vencimento enquanto todos estão presentes.

📖 Leia também: O melhor software de planejamento de marketing para campanhas

Um único lugar para planejar e lembrar na Universidade de Miami

O centro de carreiras da Universidade de Miami organiza mais de 200 eventos por ano e atinge mais de 19.000 estudantes.

Eles criaram uma base de conhecimento simples no ClickUp Docs, utilizaram modelos para manter as etapas consistentes e organizaram as visualizações para que todos pudessem ver a carga de trabalho e o status rapidamente. Isso ajudou nas transferências e no treinamento. Também proporcionou aos líderes uma maneira tranquila de monitorar o progresso.

Os resultados também apareceram nos resultados dos alunos, com uma taxa de sucesso de 98% nos seis meses após a formatura. Michael Turner explicou a mudança.

O ClickUp é a forma como garantimos que todas as etapas associadas a um evento realmente aconteçam.

O ClickUp é a forma como garantimos que todas as etapas associadas a um evento realmente aconteçam.

Como o ClickUp SyncUps melhora isso

O trabalho com eventos envolve muitos parceiros. Uma reunião SyncUp de 10 minutos no meio da semana ajuda a confirmar locais, palestrantes e promoções sem precisar alternar entre ferramentas.

Compartilhe uma tela para revisar o cronograma, transformar lacunas em tarefas e atribuir responsáveis claros. O resumo serve como uma memória valiosa para a equipe, ajudando os novos membros a aprender o processo e mantendo prioridades estáveis.

📖 Leia também: O melhor software de compartilhamento de tela para reuniões remotas

Como o SyncUp se encaixa no ecossistema de fluxo de trabalho de marketing do ClickUp

Agora que entendemos como o ClickUp SyncUps simplifica seu processo, vamos explorar como vários recursos do ClickUp trabalham juntos para aprimorar seus esforços.

SyncUp + ClickUp Tasks para visibilidade completa da campanha

Crie tarefas priorizadas a partir de notas para definir responsabilidades e prestação de contas hoje mesmo com o ClickUp Tasks e o ClickUp SyncUps

A maior parte do estresse das campanhas vem de pequenas falhas. Uma breve atualização de status que nunca foi comunicada à equipe de design. Uma nova ideia que não se tornou uma tarefa.

Durante a chamada, abra as poucas tarefas que são relevantes para a semana. Confirme o responsável, a próxima etapa e a data de vencimento enquanto todos estão presentes. Se surgir um novo trabalho, crie tarefas no momento usando o ClickUp Tasks e adicione uma descrição de uma linha para que ninguém precise procurar o contexto mais tarde.

Use campos personalizados para canal, público ou estágio do funil para classificar rapidamente após a reunião. Adicione um comentário para pequenos esclarecimentos e marque colegas de equipe específicos que precisam vê-lo.

Esse ritmo simples fornece um cronograma real do projeto em que você pode confiar.

📖 Leia também: Os melhores resumidores de transcrições de IA para economizar seu tempo

Painéis do ClickUp e documentos do ClickUp como sua única fonte de verdade

Obtenha essas informações mais rapidamente com resumos de IA nos painéis do ClickUp.

As campanhas ficam mais leves quando seus números, planos e palavras estão alinhados.

Crie um painel do ClickUp que mostre o desempenho da equipe e a saúde da campanha em um piscar de olhos. Adicione um gráfico circular para o status dos ativos, uma linha simples para inscrições semanais e um cartão de carga de trabalho para que o líder da equipe possa verificar o equilíbrio.

Se você está se perguntando como criar painéis do ClickUp do zero em poucos minutos, veja este vídeo rápido no YouTube:

Você pode então incorporar esse painel em um ClickUp Doc que contém o briefing, suas notas de voz e tom e uma lista de verificação de aprovação leve.

À medida que as tarefas são concluídas, suas metas e objetivos de marketing são alcançados sem esforço manual. Isso fornece uma maneira clara de medir o progresso em relação aos principais indicadores de desempenho e explicar as decisões durante as reuniões de acompanhamento da campanha.

ClickUp Brain para transformar conversas em ações organizadas

Gere transcrições automáticas com registros de data e hora para suas reuniões usando o ClickUp Brain.

Mantenha isso simples e humano. Deixe que as ferramentas cuidem das partes mais complexas para que você possa se concentrar nas pessoas e nas escolhas. As equipes que utilizam esses recursos geralmente economizam cerca de um dia por semana e concluem o trabalho comum muito mais rapidamente. Isso geralmente se traduz em menos notas manuais, menos etapas duplicadas e mais tempo para pensar.

Durante um ClickUp SyncUps

Diga: “Crie tarefas para três variantes de carrossel para o Instagram e atribua-as à Maya, com prazo para sexta-feira”. O ClickUp Brain cria as tarefas com o responsável e a data.

Diga: “Resuma a reunião de acompanhamento da campanha de hoje em três linhas e liste os itens de ação”. O ClickUp Brain escreve um breve resumo e vincula cada tarefa para que nada seja esquecido.

Após a chamada

Abra o ClickUp Brain e experimente um prompt amigável. “Mostre-me as tarefas marcadas como ‘Promoção de Primavera’ com prazo para esta semana que ainda estão em revisão.” Você obtém uma lista que pode colar no ClickUp Chat com uma breve nota.

Precisa de um empurrãozinho para a sincronização de amanhã? “Elabore uma agenda de cinco minutos para a revisão do teste de e-mail com um KPI e um risco a ser discutido. ”

Solicite as tarefas com prazo para esta semana para preparar a sincronização de amanhã com o ClickUp Brain

SyncUps que vinculam reuniões a OKRs e metas de marketing

Defina metas de campanha e adicione tarefas ao seu documento com o ClickUp Docs

O progresso parece real quando as reuniões se conectam aos resultados. Crie uma meta de campanha em um ClickUp Doc que reflita seus OKRs. Em seguida, vincule as tarefas relacionadas a ela, incluindo entrega criativa, contagem de experimentos e métricas menores, como preenchimento semanal de formulários. Abra o Doc para revisar suas metas no início do SyncUp para que todos vejam a mesma pontuação.

Se a meta estiver atrasada, você pode atribuir tarefas imediatamente com o ClickUp Tasks, estabelecer uma data de vencimento alinhada com sua campanha e confirmar sua estratégia de acompanhamento de desempenho. Quando a equipe entrega o trabalho, a meta avança sem esforço extra.

É assim que você constrói um progresso constante em várias plataformas e mantém as prioridades visíveis em um só lugar.

Superagentes do ClickUp para levar as campanhas adiante entre as reuniões

Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes no ClickUp.

Os Super Agentes ampliam o que acontece em um SyncUp, mantendo o trabalho em andamento entre as reuniões.

Enquanto o ClickUp Brain ajuda no momento, capturando notas, criando tarefas e resumindo discussões, os Super Agentes operam continuamente em todo o seu espaço de trabalho. Eles monitoram tarefas, documentos, campos personalizados e metas em segundo plano, observando trabalhos paralisados, prazos perdidos ou sinais de risco antecipados para que os problemas venham à tona antes que atrasem uma campanha.

Após o SyncUp, os Super Agentes continuam o trabalho.

Eles acompanham se as novas tarefas são concluídas no prazo, monitoram o progresso das metas à medida que as tarefas são concluídas e mantêm os painéis precisos sem esforço extra. Se o ritmo diminuir ou uma transferência for adiada, o sinal aparece antecipadamente, e não depois que os resultados caem.

Isso cria um sistema em que os planos permanecem ativos, o progresso permanece visível e as reuniões se tornam pontos de verificação, em vez de centros de controle.

📖 Leia também: Como usar a comunicação direta para melhorar a produtividade

Exemplo real: executando uma campanha SyncUp no ClickUp

Aqui está um guia simples que você pode copiar para sua próxima reunião de acompanhamento de campanha. Ele mantém as atualizações do projeto claras, ajuda a acompanhar o progresso e oferece a todos os membros da equipe um caminho tranquilo para a ação.

Etapa 1: Prepare o terreno no ClickUp Docs

Crie uma agenda curta no ClickUp Docs com a meta, os principais indicadores de desempenho, os riscos em aberto e os três principais pontos de discussão. Vincule as tarefas relevantes e anote quem precisa falar sobre cada item.

Etapa 2: Inicie o SyncUp a partir do trabalho

Abra o canal de bate-papo da lista de campanhas e clique no ícone SyncUp para iniciar a chamada. Convide outros membros da equipe e fixe o documento da agenda no bate-papo para que todos tenham fácil acesso.

Etapa 3: Abra o painel do ClickUp

Compartilhe seu painel do ClickUp para a campanha. Analise alguns KPIs, examine o desempenho da equipe e identifique possíveis gargalos. Limite essa parte a dois minutos para que o grupo permaneça focado.

Etapa 4: Classifique o trabalho e atribua tarefas

Abra as tarefas específicas que precisam de decisões. Atribua tarefas aos responsáveis, adicione uma data de vencimento clara e defina prioridades simples. Adicione uma linha de contexto para que ninguém precise procurar mais tarde.

Etapa 5: Registre decisões e notas

Digite notas rápidas nos comentários da tarefa ou no ClickUp Chat. Converta qualquer próxima etapa em uma tarefa, marque a pessoa certa e adicione seguidores para as partes interessadas que desejam atualizações.

Etapa 6: Feche o ciclo e acompanhe o progresso

Conclua com uma frase sobre o que seria o sucesso antes da próxima verificação. O resumo do SyncUp aparece ao lado do trabalho, as metas são atualizadas à medida que os itens avançam e o painel reflete o progresso para o líder da equipe e os gerentes de projeto.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de campanhas de marketing

Métricas para acompanhar com o ClickUp SyncUps

A Atlassian realizou um experimento interno substituindo algumas reuniões de status por vídeos assíncronos e registrou uma economia de 5.000 horas de reuniões. A conclusão é simples: quando você mede as coisas certas, você economiza tempo e acelera o trabalho.

Aqui estão as principais métricas que você deve acompanhar semanalmente para que suas sincronizações de campanha continuem úteis e fundamentadas:

Progresso da campanha em % concluída em um painel do ClickUp , calculado como tarefas concluídas sobre o total de tarefas, com uma tendência simples desde as últimas atualizações do projeto, para que você possa acompanhar o progresso em relação ao cronograma do projeto.

Taxa de resolução de bloqueadores por ClickUp SyncUp , contada como bloqueadores fechados em relação aos bloqueadores levantados em tarefas específicas, com uma breve nota no ClickUp Docs e uma data de vencimento para tudo o que ainda estiver em aberto.

Tempo de reunião economizado por meio de atualizações assíncronas , medido pela duração média do SyncUp mês a mês e pelo número de atualizações tratadas no ClickUp Chat.

Taxas de participação e acompanhamento , capturadas como participantes que compartilharam pelo menos uma atualização e itens de ação concluídos dentro dos prazos, filtradas por membros da equipe para ler o desempenho da equipe de forma justa.

Prazo de decisão desde a “questão levantada” em um comentário da tarefa até a “decisão registrada”, mostrado em horas ou dias, para que os gerentes de projeto possam identificar possíveis gargalos e atribuir tarefas antecipadamente.

Atualize a pontuação de qualidade, uma classificação rápida de 1 a 3 adicionada após cada SyncUp com uma frase de contexto, para que o líder da equipe possa ajustar o formato e manter todos alinhados.

👀 Curiosidade: as conclusões do estudo Work Trend 2024–25 da Microsoft mostram que o “dia de trabalho infinito” é real: os trabalhadores recebem cerca de 117 e-mails por dia e são interrompidos aproximadamente a cada 1,75–2 minutos. Atualizações assíncronas rigorosas e cadências de reuniões mais claras são agora essenciais apenas para proteger o foco.

Sincronize com o ClickUp

Se você sonha com sincronizações curtas e focadas da equipe de marketing, proprietários claros e atualizações honestas do projeto, você precisa do SyncUps!

Porque com o ClickUp, tudo fica em um só lugar. O SyncUps fica ao lado das tarefas, do ClickUp Docs e das metas, para que você possa atribuir tarefas, atualizar o cronograma do projeto e acompanhar o desempenho sem precisar alternar entre várias plataformas.

Você pode usar o SyncUps para tornar a criação de tarefas e o estabelecimento de metas parte de cada agenda, para que cada responsável saia com metas claras, prazos realistas e os recursos necessários para alcançá-las.

Esses hábitos simples e baseados em tarefas, combinados com os recursos avançados do ClickUp, dão à sua empresa ainda mais tempo para desenvolver campanhas que melhoram a retenção de clientes e alcançam resultados em sua instância do ClickUp.

Se essa é a semana que você deseja, inscreva-se no ClickUp e experimente o SyncUp com sua equipe.

Perguntas frequentes (FAQs)

O ClickUp SyncUps fica dentro do seu espaço de trabalho, ao lado das tarefas, do ClickUp Docs e das atualizações do projeto. Você pode abrir uma tarefa durante a chamada, atribuí-la, definir uma data de vencimento e manter o cronograma do projeto em andamento sem precisar alternar entre ferramentas. Ele foi desenvolvido para sincronizações da equipe de marketing e reuniões de acompanhamento de campanhas, não apenas para chamadas de vídeo.

Sim. Inicie a chamada a partir do espaço da campanha e compartilhe seus painéis do ClickUp para acompanhar o progresso, os principais indicadores de desempenho e o desempenho da equipe em tempo real. Atualize um cartão ou status na hora, e todos verão a alteração em uma única plataforma.

Ele transforma conversas em ações organizadas. Você pode registrar decisões, criar tarefas a partir do resumo e inserir resumos rápidos no ClickUp Chat para que os membros da equipe saibam o que fazer a seguir. Isso ajuda os gerentes de projeto a medir o que mudou e manter o processo simples.

Sim. Grave uma breve atualização pelo SyncUps, que aparecerá nos seus ClickUp Clips. Copie e publique o link no canal e adicione notas na tarefa ou no Doc para contextualizar. As pessoas podem responder no ClickUp Chat, marcar suas tarefas e avançar no trabalho sem adicionar estresse ou reuniões extras.

Comece com uma revisão de dois minutos dos painéis do ClickUp e, em seguida, trabalhe nas cinco principais tarefas que afetam as metas. Para cada item, confirme o responsável, a próxima etapa e a data de vencimento, e registre as perguntas no ClickUp Docs para acompanhamento. Conclua observando os riscos, as necessidades de acompanhamento de tempo e uma vitória clara para que a equipe permaneça focada e possa acompanhar o desempenho de forma eficaz.