Os 10 principais resumidores de transcrições com IA para economizar seu tempo

Quero passar menos tempo em reuniões e mais tempo fazendo coisas. Não estou sozinho.

Os funcionários passam em média 11,3 horas em reuniões por semana, o que representa quase 30% de uma semana de trabalho!

Reuniões longas geralmente levam a multitarefas (rolagem de tela, resposta a e-mails e mensagens do Slack). 55% dos funcionários admitem realizar várias tarefas durante sessões mais longas e 39% até cochilaram no meio da reunião.

É aqui que as ferramentas de transcrição com IA podem ajudar. Elas não apenas transcrevem - elas destacam os pontos principais, resumem as discussões e nos ajudam a nos concentrar no que realmente importa.

O que você deve procurar nos resumidores de transcrição?

Antes, eu usava software de conversão de voz em texto para gerar resumos detalhados das reuniões. Mas as funcionalidades de IA do resumidor de transcrições tornam isso muito mais fácil.

Aqui está o que eu procuro em um ótimo resumidor de texto:

Precisão: Preciso de ferramentas com mais de 98% de precisão para que os latidos do meu cachorro não se transformem em itens de ação

Personalização: Não importa se eu quero marcadores ou destaques importantes, ele precisa corresponder ao meu estilo

Integrações: É um salva-vidas quando sincronizado com o Zoom, o Google Drive ou o Slack

Suporte a idiomas: Para equipes multilíngues, a ampla compatibilidade de idiomas é essencial

Facilidade de uso: Não quero perder tempo navegando em menus complicados

Opções de exportação: Formatos flexíveis como PDFs ou DOCX simplificam o compartilhamento de resumos

Esses recursos me ajudam a tornar as reuniões mais produtivas e valem meu tempo.

Fato curioso: Uma pesquisa da SurveyMonkey constatou que 42% dos funcionários às vezes pensam: "Esta reunião realmente poderia ter sido um e-mail", e 32% pensam isso a maior parte do tempo ou o tempo todo.

Os 10 melhores resumidores de transcrições

Quando vi mais de 45 reuniões em meu calendário no mês passado, tive que descobrir como usar a IA para fazer anotações de reuniões e economizar tempo. Então, passei uma semana inteira entendendo como funcionam os resumidores de transcrição de IA e qual deles eu deveria usar. Aqui está um resumo do que encontrei.

1. ClickUp (melhor para lidar eficientemente com projetos de transcrição e áudio)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Tenho usado o ClickUp como uma plataforma de gerenciamento de projetos de ponta a ponta por quase dois anos no trabalho. Ele também funciona como meu wiki pessoal. Experimentei vários resumidores de transcrição de IA (que estão listados abaixo), mas sempre acabava voltando ao ClickUp.

O ClickUp AI Notetaker transforma reuniões em insights acionáveis com transcrições automatizadas, resumos inteligentes e itens de ação identificáveis. Ele se integra perfeitamente ao ClickUp Tasks e Docs, garantindo que todas as anotações da reunião sejam organizadas e acessíveis. As principais decisões e tarefas são capturadas, atribuídas e rastreadas no ClickUp, simplificando o fluxo de trabalho. Com resumos gerados por IA e itens de ação publicados automaticamente em seus canais de bate-papo, o ClickUp AI Notetaker mantém todos alinhados e produtivos.

Também adoro como o ClickUp Brain me ajuda a trabalhar de forma mais inteligente e rápida, gerando resumos claros e pontos-chave e integrando-se perfeitamente ao Slack e ao meu e-mail. Ele é realmente uma ferramenta de transcrição e resumo de IA tudo em um.

Resuma transcrições, documentos, discussões, tópicos de comentários e muito mais com o ClickUp Brain

O ClickUp Calendar organiza minha vida com um visual claro dos prazos. Ele também se integra ao meu Google Calendar, facilitando o gerenciamento da minha agenda. Isso me ajuda a manter o controle de todas as minhas reuniões e facilita a obtenção das transcrições de todas as reuniões!

Transcreva todas as reuniões com a integração do ClickUp e do Google Agenda

Com o ClickUp Clips, posso gravar áudio durante as reuniões, que pode ser gerenciado no ClickUp Clips Hub e resumido usando o ClickUp Brain. Você também pode ajustar a duração do resumo para sua conveniência.

Transcreva clipes de áudio usando o ClickUp Brain em segundos

O que eu mais gosto é o recurso ClickUp Connected Search. Em vez de percorrer as anotações ou ouvir gravações inteiras, eu pesquiso a palavra e o ClickUp me leva direto para a seção certa no documento certo. Posso literalmente pesquisar qualquer coisa em meu ecossistema Clickup com o ClickUp Connected Search.

É uma grande economia de tempo, especialmente para aqueles momentos "Já discutimos isso?".

Compartilhar transcrições com minha equipe é igualmente fácil, e saber que tudo está conectado em um só lugar torna a colaboração perfeita. Isso me ajudou a trabalhar de forma mais inteligente, mais rápida e com muito menos cansaço nas reuniões.

Crie instantaneamente anotações claras e atraentes para qualquer ambiente ou finalidade com o ClickUp Docs

A melhor parte? Você não precisa mais vasculhar arquivos dispersos. Mantenha todos os seus resumos de transcrição, anotações e pontos-chave em um único hub organizado com o ClickUp Docs. Estruture seus documentos por projetos, tópicos ou categorias usando pastas e subpastas, garantindo acesso rápido a informações essenciais.

E não sou só eu. Veja o que Marianela Fernandez, consultora de tratamento de água da Eco Supplier Panamá, diz sobre o ClickUp.

Ao integrar várias funcionalidades, como notificações, calendários, e-mails e fluxo de trabalho na execução do projeto, o ClickUp faz com que os funcionários parem de se concentrar na revisão constante dos diferentes mecanismos tecnológicos e se concentrem em tarefas que geram valor.

dica profissional: O ClickUp tem uma enorme biblioteca de modelos para cada caso de uso, como o ClickUp Meeting Tracker Template. Esse modelo o ajudará a acompanhar todas as reuniões e a se preparar para as próximas reuniões com agendas, anotações, listas de tarefas e atas de reunião detalhadas.

Melhores recursos do ClickUp

Traduza o conteúdo para mais de 10 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, árabe e chinês

Resuma o texto de sua caixa de entrada, ClickUp Docs, tarefas, comentários e bate-papos com um único clique, economizando tempo e esforço

Integre o ClickUp com mais de 1000 aplicativos de negócios, como Slack, Hubspot, Grammarly e Zapier, para aprimorar seu fluxo de trabalho

Acesse o ClickUp sem problemas na Web, no desktop, em dispositivos móveis ou por meio da extensão do Chrome para obter o máximo de flexibilidade

Converta rapidamente a fala em texto com o software de transcrição com IA do ClickUp e crie resumos com reconhecimento de contexto para capturar os pontos principais

Compartilhe gravações de tela instantaneamente e crie tarefas diretamente do ClickUp Clips para manter sua equipe alinhada e produtiva

Limitações do ClickUp

Acesso off-line limitado

Curva de aprendizado acentuada devido a uma grande biblioteca de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain : Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por US$ 6/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

📮ClickUp Insight: 37% dos funcionários enviam notas de acompanhamento ou atas de reunião para monitorar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para capturar decisões, os principais insights de que você precisa podem ficar enterrados em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

2. Otter. ai (melhor para anotações de reuniões colaborativas)

O Otter. ai captura conversas em tempo real, para que você não se preocupe em fazer anotações.

Depois de cada reunião, tínhamos que sentar e analisar quem disse o quê (se não tivéssemos anotado especificamente os nomes). Portanto, o que eu mais gostei no recurso de resumo de IA do Otter foi a identificação do orador.

Ele também permite que você crie um vocabulário personalizado para levar em conta suas gírias, garantindo que cada conversa seja capturada com precisão, mesmo com termos específicos do setor.

Graças à sua integração com plataformas como Zoom, Google Meet e até mesmo Microsoft Teams, o Otter. ai participa automaticamente de todas as reuniões, transcreve-as e cria resumos personalizados.

Melhores recursos do Otter. ai

Reproduza o áudio em velocidades de 0,5x a 3x para uma revisão confortável em seu ritmo

Compartilhe e colabore facilmente em anotações e resumos de transcrições com sua equipe

Gere resumos de reuniões no painel Esboço para referência rápida dos pontos principais

Acesse anotações e transcrições a qualquer hora, em qualquer lugar, com disponibilidade em várias plataformas na Web, iOS e Android

Limitações do Otter. ai

Não oferece suporte à exportação de um resumo detalhado nos formatos PDF, DOCX ou TXT, o que pode ser um incômodo para alguns usuários.

A precisão da transcrição pode ser prejudicada pela baixa qualidade do áudio ou por conexões de rede instáveis

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro : uS$ 16,99/mês por usuário

Negócios : uS$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Otter. ai avaliações e resenhas

G2 : 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter. ai?

O Otter é agora a minha ferramenta preferida para gravar e transcrever chamadas. O Otter marca o tempo, gera anotações e identifica itens de ação e destaques de minhas reuniões.

3. Sonix (melhor para transcrição em vários idiomas)

via Sonix

As chamadas de brainstorming geralmente trazem muitas emoções - e as gírias tomam conta! Esse gerador de resumo de IA garante que até mesmo essas sejam capturadas durante a transcrição. O Sonix oferece suporte à transcrição em mais de 50 idiomas com recursos precisos de identificação do locutor e registro de data e hora.

O editor no navegador permite que você faça edições e comentários em tempo real assim que a transcrição é gerada e também permite que você ajuste o tamanho do resumo.

As traduções, legendas e resumos automatizados do Sonix também aprimoram o gerenciamento de conteúdo.

Melhores recursos do Sonix

Obtenha registros automáticos de tempo palavra por palavra para navegar rapidamente para momentos específicos

Organize as conversas por orador para facilitar a consulta

Acesse opções flexíveis de exportação, incluindo DOCX, TXT, PDF, SRT e VTT, para facilitar o compartilhamento

Limitações do Sonix

Não há versão gratuita

A ferramenta de resumo de IA é um recurso premium

Preços do Sonix

Pagamento conforme o uso : uS$ 10 por hora

Assinatura premium : uS$ 5 por hora + US$ 22 por usuário por mês

Assinatura empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Sonix

G2 : 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 80 avaliações)

4. Trint (melhor para uso jornalístico)

via Trint

Se você é um repórter, tenta incluir citações e percepções de especialistas no assunto (SME) sempre que possível para enriquecer seus artigos. A Trint ajuda você a gerenciar isso melhor.

Criada pelo jornalista vencedor do prêmio Emmy, Jeff Kofman, essa ferramenta de IA transforma aquelas gravações longas e, às vezes, confusas em transcrições refinadas com velocidade e precisão impressionantes.

Ele inclui um dicionário personalizado para registrar o idioma principal da sua batida. Você também pode compartilhar um feed em tempo real com colegas para verificar, extrair citações e criar sua história à medida que ela se desenvolve.

Melhores recursos da Trint

Convide membros da equipe com diferentes níveis de acesso (visualizar, comentar e editar) para uma colaboração eficaz

Colabore no editor usando destaques, marcadores, tags e comentários e gerencie o tamanho do resumo

Compile seções de várias transcrições para criar histórias abrangentes

Obtenha resumos concisos de até 400 palavras em segundos com o recurso de resumo com um clique da Trint

Limitações do Trint

Apenas um resumo por transcrição

Cada vídeo deve ter pelo menos 5 minutos para gerar uma transcrição

Preços da Trint

Pagamento conforme o uso : uS$ 15 por hora

Assinatura mensal : uS$ 60 por usuário

Assinatura anual : uS$ 540 por usuário (equivalente a US$ 45/mês)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Trint

G2 : 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Trint?

Gosto da possibilidade de desacelerar ou acelerar as gravações para facilitar as correções. Também gosto do fato de que, ao clicar em algum ponto da transcrição, o áudio é automaticamente levado para aquela parte da gravação. Gostaria que ele pudesse captar melhor vozes baixas ou palavras murmuradas.

5. Rev (melhor para catalogar arquivos)

via Rev

Com uma notável taxa de precisão de mais de 99% para transcrição humana, o Rev é ideal para usuários que exigem precisão, incluindo profissionais da área jurídica e jornalistas. A transcrição automatizada do Rev também oferece uma impressionante precisão de mais de 95%, garantindo que as transcrições rápidas e geradas por IA atendam aos padrões de alta qualidade.

Uma rede de transcritores humanos examinados revisa e edita meticulosamente cada arquivo, mantendo um controle de qualidade rigoroso para garantir a precisão e a consistência. Esse serviço produz, de forma confiável, resumos de transcrições refinados e precisos, combinando conhecimento humano com tecnologia avançada de IA.

Rev melhores recursos

Integre ferramentas de captura de áudio e vídeo com plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams por meio do Rev's VoiceHub

Capture o conteúdo da reunião em tempo real com transcrição ao vivo usando o recurso Rev Notetaker

Grave em qualquer lugar com o aplicativo móvel, permitindo que você marque momentos importantes durante as discussões

Extraia facilmente citações, itens de ação ou frases-chave com a biblioteca de modelos de IA do Rev, ideal para reuniões, entrevistas e grupos de foco

Use o AI Transcript Assistant para fazer perguntas diretamente da transcrição e gerar insights, publicações em mídias sociais ou resumos

Automatize os serviços de transcrição e legendagem por meio da integração da API, perfeita para empresas e produtores de conteúdo que lidam com grandes volumes de mídia

Limitações do Rev

A ferramenta oferece apenas um teste de 30 minutos

O preço é um pouco alto em comparação com outras ferramentas

Preços do Rev

Pagamento conforme o uso : uS$ 1,50 por minuto de transcrição

Assinatura mensal : uS$ 120 por usuário (transcrição ilimitada incluída)

Soluções empresariais: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Rev

G2 : 4. 6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 500 avaliações)

6. Fireflies. ai (melhor para documentação de reuniões em várias plataformas)

Após cada reunião, todos os participantes recebem um resumo conciso do Fireflies, destacando os principais pontos e itens de ação, facilitando o acompanhamento dos follow-ups.

Os recursos de análise são especialmente úteis. Você obterá dados detalhados sobre o tempo de fala do orador e o uso de palavras de preenchimento. Como outras ferramentas, ele começa automaticamente a gravar e transcrever tudo em tempo real, integrando-se ao Zoom, ao Google Meet e ao Microsoft Teams.

Melhores recursos do Fireflies. ai

Capte os principais tópicos e transforme-os rapidamente em pontos claros e práticos

Compartilhe os resumos de suas reuniões diretamente com o Notion, o Google Docs e muito mais, mantendo tudo sincronizado para facilitar a colaboração

Gere resumos em um tom natural que seja fácil de ler e entender

Limitações do Fireflies. ai

Seus resumos são mais longos do que o necessário

Suporta apenas um idioma por reunião

Preços do Fireflies.ai

Plano gratuito para sempre

Plano Pro : uS$ 18 por assento por mês

Plano de negócios : uS$ 29 por assento por mês

Plano empresarial: Preços personalizados

Fireflies. ai avaliações e resenhas

G2 : 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies. ai?

Achei o software simples de usar e fácil de acessar. Os minutos são tão bons quanto os de um ser humano, com o bônus adicional de gravação de áudio/vídeo, transcrição e alguns extras interessantes.

Você sabia? De acordo com um relatório da London School of Economics, mais de um terço das reuniões de negócios são improdutivas, custando às empresas US$ 259 bilhões por ano nos EUA e £ 50 bilhões no Reino Unido.

7. Scribe (melhor para documentação)

via Scribe

O Scribe é uma ferramenta de colaboração de documentos que pode ajudá-lo a evitar totalmente as reuniões. Se a maioria de suas reuniões for sobre produtos, recursos ou processos, você poderá transformá-las em orientações detalhadas passo a passo usando o Scribe.

Você pode criar guias detalhados com capturas de tela, vídeos do YouTube e anotações com apenas alguns cliques. Para mim e minha equipe, esses guias foram perfeitos para treinar novos membros da equipe e documentar fluxos de trabalho. A personalização desses guias usando IA para documentação com nossa marca deu um toque profissional.

Melhores recursos do Scribe

Combine vários guias, hiperlinks e vídeos em um manual abrangente com o Scribe Pages

Leve seus guias para qualquer site e use o Scribe Sidekick para exibir as instruções em uma janela útil lado a lado

Oculte informações confidenciais e privadas com a redação automática ou manual do texto

Incorpore o Scribes em suas plataformas atuais para ajudar os funcionários a concluir processos de qualquer lugar

Veja quem leu seus guias e obtenha feedback dos funcionários sobre cada conjunto de instruções

Limitações do Scribe

O Scribe não oferece um nível gratuito

A má qualidade do áudio ou o ruído na gravação podem afetar a precisão do resumo

Preços do Scribe

Teste gratuito : 30 minutos de transcrição gratuita para começar

Pagamento conforme o uso : uS$ 10 por hora

Assinatura mensal : uS$ 60 por usuário

Assinatura anual : uS$ 540 por usuário (equivalente a US$ 45/mês)

Soluções empresariais: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Scribe

G2 : 4. 4/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

8. Descript (melhor para editar vídeos rapidamente)

via Descript

Se você trabalha com produção de vídeo e áudio, vai adorar o Descript! É uma ferramenta completa que permite escrever, gravar, transcrever, editar e colaborar, tudo em uma única interface intuitiva.

Em vez de confiar na edição tradicional de forma de onda, que, acredite, é tediosa e técnica, o Descript transcreve seu áudio em texto. Você pode editar suas gravações da mesma forma que faria com um artigo - cortando palavras de preenchimento como "um" ou "uh" ou removendo pausas incômodas com um simples backspace.

Melhores recursos de descrição

Edite áudio e vídeo modificando a transcrição com o sistema de edição intuitivo baseado em texto

Transcreva arquivos de áudio e vídeo com rapidez e precisão usando a transcrição com tecnologia de IA

Sobreponha texto para criar narrações e substituir palavras sem regravar segmentos inteiros

Melhore a qualidade do áudio com o Studio Sound, reduzindo o ruído de fundo e o eco

Corte, reorganize e aprimore o conteúdo de vídeo com ferramentas abrangentes de edição de vídeo

Traduza as legendas em vários idiomas para ampliar o alcance do público

Limitações da descrição

Curva de aprendizado acentuada

Os recursos de exportação são limitados

O plano gratuito tem minutos de transcrição limitados

Preço da descrição

Gratuito

Criador : uS$ 12 mensais (cobrados anualmente)

Pro : uS$ 24 por mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de descrições

G2 : 4. 7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

O Descript me poupa horas de trabalho toda semana, pois permite que eu carregue arquivos de vídeo e, em segundos, tenho uma transcrição completa. Em vez de assistir a horas de webinars pré-gravados, posso simplesmente carregar e revisar a transcrição para obter as informações exatas de que preciso. Você pode até mesmo remover as palavras de preenchimento dos palestrantes da transcrição com apenas um clique, o que é muito legal!

9. Deepgram (melhor conversão de texto em fala de alto rendimento com latência mínima)

via Deepgram

O que diferencia o Deepgram é seu poderoso conjunto de APIs, que oferece aos desenvolvedores acesso inigualável aos recursos de IA de voz - da transcrição à análise de sentimentos. Ele é compatível com mais de 30 idiomas, atendendo a diversos aplicativos em vários idiomas e setores.

Ele permite que você treine modelos personalizados adaptados a casos de uso específicos, o que significa que você obtém maior precisão com terminologia específica do setor, garantindo que suas transcrições sejam precisas. Oferece vozes exclusivas otimizadas para conversas semelhantes às humanas (tom, ritmo e pausas naturais).

Melhores recursos do Deepgram

Maximize o controle do desenvolvedor com opções para LLMs de código aberto, código fechado ou Bring-Your-Own

Lide com interrupções com a modelagem de detecção de fim de pensamento (EOT) para conversas mais tranquilas

Transcreva mais de uma hora de áudio em apenas 12 segundos

Formate automaticamente as transcrições com pontuação e parágrafos para facilitar a leitura

Rastreie a intenção do orador em conversas inteiras para ações baseadas em intenção que aumentam a satisfação do cliente

Limitações do Deepgram

Para integrar a API do Deepgram em seus fluxos de trabalho, você precisará de algum conhecimento técnico, o que pode ser uma barreira para quem não é desenvolvedor

A qualidade dos resumos gerados pode depender da clareza do áudio, portanto, esteja atento à nitidez de suas gravações

Preços do Deepgram

Avaliação gratuita : uS$ 200 em créditos (até 45.000 minutos)

Pagamento conforme o uso : uS$ 1,50 por hora para transcrição

Assinatura mensal : A partir de US$ 15 por mês para 10 horas de transcrição

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Deepgram

G2 : 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

10. Fathom (melhor para equipes de vendas e de sucesso do cliente)

via Fathom

O Fathom é outra ferramenta de transcrição com tecnologia de IA que grava, transcreve e resume automaticamente suas reuniões. O que eu mais gostei foi seu foco em tornar o fluxo de trabalho pós-reunião perfeito. Em vez de passar por horas de gravação, você pode extrair instantaneamente itens de ação ou pontos-chave, o que me poupou horas de anotações manuais.

Sua capacidade de sincronização com CRMs, como Salesforce e HubSpot, torna-o uma ferramenta fantástica para equipes de vendas e de sucesso do cliente. Você pode sincronizar automaticamente os resumos de chamadas com o contato apropriado no seu CRM.

Melhores recursos do Fathom

Destaque os principais momentos durante as chamadas e categorize-os com tags personalizadas, como "positivo" ou "ponto problemático"

Receba uma transcrição imediata em um formato de bate-papo com a capacidade de pular para momentos específicos da gravação

Edite o texto ou reatribua os oradores conforme necessário e corte as gravações para remover pausas ou tangentes

Gere automaticamente uma lista de tarefas, decisões e sugestões para facilitar o compartilhamento e a ação

Rascunhe e-mails de acompanhamento com um resumo da conversa e um link para a reunião

Envie itens de ação diretamente para aplicativos de produtividade como Asana, Todoist e Slack, com clipes de reuniões relevantes anexados para contexto

Limitações do Fathom

Os recursos mais avançados estão disponíveis somente na funcionalidade profissional

Os formatos de resumo não são personalizáveis

Preços do Fathom

Gratuito para sempre : Acesse os recursos básicos sem nenhum custo

Pro : uS$ 12 por usuário por mês

Negócios : uS$ 24 por usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Fathom

G2 : 4. 8/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Os resumos são realmente úteis e fazem tudo o que você precisa. Como a transcrição completa do vídeo e o resumo de várias maneiras diferentes, além de um bot de bate-papo integrado e de ser superfácil de compartilhar.

Está perdendo o foco nas reuniões? Entre na zona para obter insights práticos com o ClickUp

Eu aprendo por meio do YouTube e de podcasts enquanto trabalho em tempo integral, o que significa reuniões intermináveis. Os resumidores de transcrições me permitem examinar rapidamente as informações importantes, transformando horas de conteúdo em insights pequenos e práticos. Eles economizarão tempo, aumentarão minha produtividade e me manterão no topo da minha carreira.

Mas será que você deve adicionar uma nova ferramenta à sua pilha de tecnologia? Como empresa, você já está usando uma variedade de ferramentas.

Pesquisas dizem que as empresas de médio porte podem economizar cerca de US$ 94 mil por ano depois de cortar gastos desnecessários com outras ferramentas de IA. É aqui que o ClickUp se destaca!

A capacidade do ClickUp de reunir suas tarefas, conversas e fluxos de trabalho ajuda você a gerenciar seu tempo com eficiência. Sua IA nativa facilita a condensação de informações importantes, a organização de anotações e a transcrição rápida até mesmo dos textos mais complexos.

Registre-se no ClickUp gratuitamente e teste-o você mesmo.